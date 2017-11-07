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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (18/09/2017 - 24/09/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (18/09/2017 - 24/09/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.09.2017 Время Вторник 21:00:13 21:30:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 16.8
2 18.09.2017 Местное время Понедельник 20:44:38 20:59:56 РОССИЯ1 5.0 14.4
3 18.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:13 20:44:38 РОССИЯ1 4.8 14.3
4 23.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:06 21:05:05 РОССИЯ1 3.6 11.7
5 19.09.2017 Вечерние новости Вторник 18:00:26 18:46:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 15.4
6 21.09.2017 Сегодня вечером. (19:00) Четверг 19:00:07 19:42:20 НТВ 2.6 9.5
7 24.09.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:19:29 РОССИЯ1 2.6 12.7
8 24.09.2017 Новости. (15:00 сб, вск) Воскресенье 15:00:13 15:10:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 11.6
9 20.09.2017 Известия (22:00) Среда 22:00:12 22:30:22 2.3 8.1
10 20.09.2017 Вести. (07:00) Среда 06:59:36 07:06:53 РОССИЯ1 2.2 23.3

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:15:05 РОССИЯ1 4.8 14.1
2 24.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:29:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 10.4
3 24.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:11:51 НТВ 3.2 9.6
4 23.09.2017 Постскриптум Суббота 21:11:25 22:23:28 1.6 5.3
5 24.09.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:06 00:21:43 0.9 5.2
6 23.09.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:10 00:54:48 0.9 6.2
7 24.09.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:08 18:41:39 0.8 2.8
8 22.09.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:30:52 20:41:31 0.7 2.3
9 23.09.2017 Задело! Суббота 18:09:51 18:19:59 0.6 2.7
10 24.09.2017 Новости недели с Юрием Подкопаевым Воскресенье 09:00:07 09:26:51 0.6 4.1

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Месть как лекарство Суббота 21:05:05 00:59:59 РОССИЯ1 3.9 16.4
2 24.09.2017 Без права на ошибку Воскресенье 14:19:29 17:51:42 РОССИЯ1 3.2 13.9
3 24.09.2017 Иллюзия обмана 2 Воскресенье 21:00:12 23:31:44 СТС 2.7 9.3
4 23.09.2017 Все вернется Суббота 14:21:24 18:11:06 РОССИЯ1 2.5 12.9
5 19.09.2017 8 новых свиданий Вторник 21:00:03 22:51:53 ТНТ 2.2 7.4
6 23.09.2017 Иллюзия обмана Суббота 21:00:29 23:08:20 СТС 2.2 7.5
7 24.09.2017 Отставник-2 Воскресенье 19:49:57 21:39:57 2.1 6.0
8 18.09.2017 8 первых свиданий Понедельник 21:00:16 22:55:26 ТНТ 2.1 6.9
9 24.09.2017 Отставник-3 Воскресенье 21:39:57 23:35:38 2.1 7.6
10 20.09.2017 8 лучших свиданий Среда 21:00:31 23:00:31 ТНТ 2.1 7.0

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.09.2017 Отчий берег Четверг 21:36:03 23:49:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 16.8
2 18.09.2017 Благие намерения Понедельник 20:59:56 21:50:06 РОССИЯ1 4.3 13.2
3 20.09.2017 Пес Среда 20:47:17 21:48:07 НТВ 3.8 11.7
4 20.09.2017 Ольга Среда 20:30:11 21:00:31 ТНТ 3.6 10.9
5 20.09.2017 След Среда 21:13:05 22:00:04 2.8 9.0
6 19.09.2017 Ольга (повтор) Вторник 20:00:12 20:29:52 ТНТ 2.5 7.9
7 22.09.2017 Пес-2 Пятница 23:44:23 00:43:29 НТВ 2.5 15.4
8 21.09.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-16 Четверг 18:02:39 18:58:48 НТВ 2.3 10.2
9 21.09.2017 Молодежка-5 Четверг 20:00:24 21:00:24 СТС 1.9 5.9
10 18.09.2017 Тайны следствия - 10 Понедельник 15:57:08 16:58:43 РОССИЯ1 1.9 11.4

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:56 22:03:18 ТНТ 2.7 8.0
2 22.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:49 22:02:10 ТНТ 2.6 8.0
3 24.09.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:17 13:59:06 РОССИЯ1 2.5 12.4
4 21.09.2017 Студия Союз Четверг 21:00:40 22:02:12 ТНТ 2.3 7.3
5 23.09.2017 Аншлаг и Компания Суббота 11:42:16 13:58:49 РОССИЯ1 2.2 12.9
6 24.09.2017 Stand up Воскресенье 22:03:18 23:03:27 ТНТ 2.2 7.7
7 22.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:21 20:59:49 СТС 2.0 6.9
8 22.09.2017 Love is... Пятница 20:30:44 21:00:49 ТНТ 2.0 6.4
9 21.09.2017 Импровизация Четверг 22:02:12 23:02:28 ТНТ 2.0 6.9

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 "Субботний вечер". Концерт Суббота 18:11:06 19:59:51 РОССИЯ1 3.3 12.6
2 24.09.2017 "80". Юбилейный вечер Иосифа Кобзона Воскресенье 16:13:43 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 10.3
3 24.09.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:03:32 08:43:52 РОССИЯ1 1.7 16.3
4 23.09.2017 Играй, гармонь! Суббота 07:56:54 08:42:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.7 6.3
5 24.09.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 09:56:11 10:22:35 РОССИЯ К 0.4 2.3
6 23.09.2017 Горячая десяточка Суббота 08:02:11 08:29:50 КАРУСЕЛЬ 0.4 3.9
7 23.09.2017 Концерт трех теноров в Риме. Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Дирижер Зубин Мета Суббота 22:03:52 23:29:41 РОССИЯ К 0.3 1.3
8 24.09.2017 "Классика на Дворцовой". Гала-концерт мировых звезд оперы и балета Воскресенье 20:10:54 22:00:23 РОССИЯ К 0.3 0.9
9 23.09.2017 ТНТ MUSIC Суббота 08:30:10 09:00:11 ТНТ 0.3 2.7
10 23.09.2017 Квартирник НТВ у Маргулиса Суббота 23:17:53 01:28:17 НТВ 0.3 2.0

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:35 11:58:59 НТВ 2.1 10.4
2 24.09.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:40 11:04:35 НТВ 2.0 10.7
3 23.09.2017 Главная дорога Суббота 10:20:03 11:02:43 НТВ 1.8 10.7
4 24.09.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:13:55 10:33:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 9.3
5 22.09.2017 Контрольная закупка Пятница 09:19:35 09:51:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 13.8
6 18.09.2017 О самом главном Понедельник 09:56:01 10:59:57 РОССИЯ1 1.5 12.3
7 24.09.2017 Двойные стандарты. Тут вам не там! Воскресенье 14:05:01 15:06:01 НТВ 1.4 6.9
8 21.09.2017 Жить здорово Четверг 09:52:32 10:54:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.4 11.6
9 23.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:13 19:00:38 1.2 5.4
10 24.09.2017 Здоровье Воскресенье 08:53:28 09:59:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.0 6.7

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.09.2017 60 минут Понедельник 19:00:04 19:59:07 РОССИЯ1 4.1 14.6
2 22.09.2017 Человек и закон Пятница 18:47:22 19:52:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 14.8
3 23.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:00 НТВ 3.2 11.3
4 24.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:14 18:02:28 НТВ 2.9 11.5
5 20.09.2017 Время покажет Среда 16:59:03 18:00:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 15.4
6 24.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:15:05 01:55:31 РОССИЯ1 2.7 16.7
7 24.09.2017 Новые русские сенсации. Главный голос Кремля Воскресенье 18:02:28 18:59:52 НТВ 2.6 9.0
8 20.09.2017 Место встречи Среда 13:59:37 16:00:08 НТВ 2.2 16.0
9 19.09.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:23:07 02:05:29 РОССИЯ1 2.1 18.2
10 23.09.2017 Наш потреб надзор Суббота 13:03:46 14:09:10 НТВ 1.9 10.5

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.09.2017 Футбол. Кубок России 2017-2018 Четверг 20:57:56 22:34:59 МАТЧ ТВ 1.4 4.5
2 24.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Воскресенье 18:26:28 20:59:25 МАТЧ ТВ 1.4 4.2
3 23.09.2017 #новости Суббота 21:00:42 21:06:11 МАТЧ ТВ 0.9 2.8
4 24.09.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 20:59:25 21:54:44 МАТЧ ТВ 0.8 2.5
5 20.09.2017 #всенаматч Среда 21:01:20 21:35:08 МАТЧ ТВ 0.8 2.3
6 23.09.2017 Волейбол. Чемпионат Европы 2017. Женщины Суббота 21:06:11 23:26:47 МАТЧ ТВ 0.7 2.4
7 20.09.2017 Футбол. Чемпионат Италии Среда 21:36:48 22:40:15 МАТЧ ТВ 0.6 2.3
8 19.09.2017 Футбол. Чемпионат Германии Вторник 21:21:30 22:21:44 МАТЧ ТВ 0.6 2.0
9 18.09.2017 В этот день Понедельник 22:56:29 23:05:08 МАТЧ ТВ 0.5 2.0
10 21.09.2017 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов. На пути к суперсерии Четверг 22:41:11 23:27:55 МАТЧ ТВ 0.5 1.9

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Голос Пятница 21:30:03 23:28:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 19.9
2 24.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:51:42 19:58:42 РОССИЯ1 5.3 17.4
3 21.09.2017 Пусть говорят Четверг 19:46:12 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.6
4 23.09.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:57:43 21:30:36 ТНТ 4.5 14.4
5 19.09.2017 На самом деле Вторник 18:46:57 19:52:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 15.8
6 22.09.2017 Поле чудес Пятница 19:52:05 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 14.2
7 22.09.2017 Юморина 2017 Пятница 21:00:05 23:19:54 РОССИЯ1 4.2 14.2
8 23.09.2017 Танцы Суббота 21:30:36 23:31:02 ТНТ 3.5 12.5
9 24.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:10:16 23:02:22 НТВ 3.4 11.1
10 23.09.2017 Сегодня вечером Суббота 19:51:45 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 10.9

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Шрек навсегда Суббота 19:20:17 21:00:29 СТС 1.9 6.3
2 24.09.2017 Шрек - 2 Воскресенье 10:49:13 12:36:42 СТС 1.8 9.2
3 24.09.2017 Шрек - 3 Воскресенье 12:36:42 14:19:53 СТС 1.7 8.3
4 24.09.2017 Шрек Воскресенье 09:03:30 10:49:13 СТС 1.4 8.3
5 23.09.2017 Веселых праздников. Рождественская феерия ослиной трели Суббота 16:02:28 16:08:03 СТС 1.3 7.0
6 23.09.2017 Праздник кунг-фу панды Суббота 16:08:03 16:27:17 СТС 1.3 6.8
7 23.09.2017 Призрак Лорда Фаркуада Суббота 17:23:32 17:35:03 СТС 1.2 5.8
8 20.09.2017 Добрые чудеса в стране Лалалупсия Среда 20:06:32 20:27:48 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.7
9 20.09.2017 Фиксики Среда 19:29:17 19:41:39 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.1
10 22.09.2017 Смешарики. Новые приключения Пятница 20:53:47 21:15:05 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.5
TNS Россия
Advertology.Ru

08.11.2017

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08.11.2017 - 10:41
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