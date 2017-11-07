ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (18/09/2017 - 24/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.09.2017
|Время
|Вторник
|21:00:13
|21:30:48
|5.5
|16.8
|2
|18.09.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:38
|20:59:56
|5.0
|14.4
|3
|18.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:13
|20:44:38
|4.8
|14.3
|4
|23.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:06
|21:05:05
|3.6
|11.7
|5
|19.09.2017
|Вечерние новости
|Вторник
|18:00:26
|18:46:57
|3.4
|15.4
|6
|21.09.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Четверг
|19:00:07
|19:42:20
|2.6
|9.5
|7
|24.09.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:19:29
|2.6
|12.7
|8
|24.09.2017
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Воскресенье
|15:00:13
|15:10:33
|2.4
|11.6
|9
|20.09.2017
|Известия (22:00)
|Среда
|22:00:12
|22:30:22
|2.3
|8.1
|10
|20.09.2017
|Вести. (07:00)
|Среда
|06:59:36
|07:06:53
|2.2
|23.3
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:15:05
|4.8
|14.1
|2
|24.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:29:39
|3.4
|10.4
|3
|24.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:11:51
|3.2
|9.6
|4
|23.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:11:25
|22:23:28
|1.6
|5.3
|5
|24.09.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:06
|00:21:43
|0.9
|5.2
|6
|23.09.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:10
|00:54:48
|0.9
|6.2
|7
|24.09.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:08
|18:41:39
|0.8
|2.8
|8
|22.09.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:30:52
|20:41:31
|0.7
|2.3
|9
|23.09.2017
|Задело!
|Суббота
|18:09:51
|18:19:59
|0.6
|2.7
|10
|24.09.2017
|Новости недели с Юрием Подкопаевым
|Воскресенье
|09:00:07
|09:26:51
|0.6
|4.1
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Месть как лекарство
|Суббота
|21:05:05
|00:59:59
|3.9
|16.4
|2
|24.09.2017
|Без права на ошибку
|Воскресенье
|14:19:29
|17:51:42
|3.2
|13.9
|3
|24.09.2017
|Иллюзия обмана 2
|Воскресенье
|21:00:12
|23:31:44
|2.7
|9.3
|4
|23.09.2017
|Все вернется
|Суббота
|14:21:24
|18:11:06
|2.5
|12.9
|5
|19.09.2017
|8 новых свиданий
|Вторник
|21:00:03
|22:51:53
|2.2
|7.4
|6
|23.09.2017
|Иллюзия обмана
|Суббота
|21:00:29
|23:08:20
|2.2
|7.5
|7
|24.09.2017
|Отставник-2
|Воскресенье
|19:49:57
|21:39:57
|2.1
|6.0
|8
|18.09.2017
|8 первых свиданий
|Понедельник
|21:00:16
|22:55:26
|2.1
|6.9
|9
|24.09.2017
|Отставник-3
|Воскресенье
|21:39:57
|23:35:38
|2.1
|7.6
|10
|20.09.2017
|8 лучших свиданий
|Среда
|21:00:31
|23:00:31
|2.1
|7.0
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.09.2017
|Отчий берег
|Четверг
|21:36:03
|23:49:12
|4.5
|16.8
|2
|18.09.2017
|Благие намерения
|Понедельник
|20:59:56
|21:50:06
|4.3
|13.2
|3
|20.09.2017
|Пес
|Среда
|20:47:17
|21:48:07
|3.8
|11.7
|4
|20.09.2017
|Ольга
|Среда
|20:30:11
|21:00:31
|3.6
|10.9
|5
|20.09.2017
|След
|Среда
|21:13:05
|22:00:04
|2.8
|9.0
|6
|19.09.2017
|Ольга (повтор)
|Вторник
|20:00:12
|20:29:52
|2.5
|7.9
|7
|22.09.2017
|Пес-2
|Пятница
|23:44:23
|00:43:29
|2.5
|15.4
|8
|21.09.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-16
|Четверг
|18:02:39
|18:58:48
|2.3
|10.2
|9
|21.09.2017
|Молодежка-5
|Четверг
|20:00:24
|21:00:24
|1.9
|5.9
|10
|18.09.2017
|Тайны следствия - 10
|Понедельник
|15:57:08
|16:58:43
|1.9
|11.4
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:56
|22:03:18
|2.7
|8.0
|2
|22.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:49
|22:02:10
|2.6
|8.0
|3
|24.09.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:17
|13:59:06
|2.5
|12.4
|4
|21.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|21:00:40
|22:02:12
|2.3
|7.3
|5
|23.09.2017
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:42:16
|13:58:49
|2.2
|12.9
|6
|24.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:18
|23:03:27
|2.2
|7.7
|7
|22.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:21
|20:59:49
|2.0
|6.9
|8
|22.09.2017
|Love is...
|Пятница
|20:30:44
|21:00:49
|2.0
|6.4
|9
|21.09.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:02:12
|23:02:28
|2.0
|6.9
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|18:11:06
|19:59:51
|3.3
|12.6
|2
|24.09.2017
|"80". Юбилейный вечер Иосифа Кобзона
|Воскресенье
|16:13:43
|21:00:02
|3.1
|10.3
|3
|24.09.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:03:32
|08:43:52
|1.7
|16.3
|4
|23.09.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:56:54
|08:42:51
|0.7
|6.3
|5
|24.09.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|09:56:11
|10:22:35
|0.4
|2.3
|6
|23.09.2017
|Горячая десяточка
|Суббота
|08:02:11
|08:29:50
|КАРУСЕЛЬ
|0.4
|3.9
|7
|23.09.2017
|Концерт трех теноров в Риме. Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Дирижер Зубин Мета
|Суббота
|22:03:52
|23:29:41
|0.3
|1.3
|8
|24.09.2017
|"Классика на Дворцовой". Гала-концерт мировых звезд оперы и балета
|Воскресенье
|20:10:54
|22:00:23
|0.3
|0.9
|9
|23.09.2017
|ТНТ MUSIC
|Суббота
|08:30:10
|09:00:11
|0.3
|2.7
|10
|23.09.2017
|Квартирник НТВ у Маргулиса
|Суббота
|23:17:53
|01:28:17
|0.3
|2.0
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:35
|11:58:59
|2.1
|10.4
|2
|24.09.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:40
|11:04:35
|2.0
|10.7
|3
|23.09.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:03
|11:02:43
|1.8
|10.7
|4
|24.09.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:13:55
|10:33:03
|1.7
|9.3
|5
|22.09.2017
|Контрольная закупка
|Пятница
|09:19:35
|09:51:30
|1.6
|13.8
|6
|18.09.2017
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:01
|10:59:57
|1.5
|12.3
|7
|24.09.2017
|Двойные стандарты. Тут вам не там!
|Воскресенье
|14:05:01
|15:06:01
|1.4
|6.9
|8
|21.09.2017
|Жить здорово
|Четверг
|09:52:32
|10:54:33
|1.4
|11.6
|9
|23.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:13
|19:00:38
|1.2
|5.4
|10
|24.09.2017
|Здоровье
|Воскресенье
|08:53:28
|09:59:11
|1.0
|6.7
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:04
|19:59:07
|4.1
|14.6
|2
|22.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:22
|19:52:05
|3.8
|14.8
|3
|23.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:00
|3.2
|11.3
|4
|24.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:14
|18:02:28
|2.9
|11.5
|5
|20.09.2017
|Время покажет
|Среда
|16:59:03
|18:00:36
|2.8
|15.4
|6
|24.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:15:05
|01:55:31
|2.7
|16.7
|7
|24.09.2017
|Новые русские сенсации. Главный голос Кремля
|Воскресенье
|18:02:28
|18:59:52
|2.6
|9.0
|8
|20.09.2017
|Место встречи
|Среда
|13:59:37
|16:00:08
|2.2
|16.0
|9
|19.09.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:23:07
|02:05:29
|2.1
|18.2
|10
|23.09.2017
|Наш потреб надзор
|Суббота
|13:03:46
|14:09:10
|1.9
|10.5
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.09.2017
|Футбол. Кубок России 2017-2018
|Четверг
|20:57:56
|22:34:59
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.5
|2
|24.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Воскресенье
|18:26:28
|20:59:25
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.2
|3
|23.09.2017
|#новости
|Суббота
|21:00:42
|21:06:11
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.8
|4
|24.09.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|20:59:25
|21:54:44
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.5
|5
|20.09.2017
|#всенаматч
|Среда
|21:01:20
|21:35:08
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.3
|6
|23.09.2017
|Волейбол. Чемпионат Европы 2017. Женщины
|Суббота
|21:06:11
|23:26:47
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.4
|7
|20.09.2017
|Футбол. Чемпионат Италии
|Среда
|21:36:48
|22:40:15
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.3
|8
|19.09.2017
|Футбол. Чемпионат Германии
|Вторник
|21:21:30
|22:21:44
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.0
|9
|18.09.2017
|В этот день
|Понедельник
|22:56:29
|23:05:08
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.0
|10
|21.09.2017
|Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов. На пути к суперсерии
|Четверг
|22:41:11
|23:27:55
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.9
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:30:03
|23:28:55
|5.8
|19.9
|2
|24.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:51:42
|19:58:42
|5.3
|17.4
|3
|21.09.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:46:12
|21:00:06
|4.9
|15.6
|4
|23.09.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:57:43
|21:30:36
|4.5
|14.4
|5
|19.09.2017
|На самом деле
|Вторник
|18:46:57
|19:52:52
|4.3
|15.8
|6
|22.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:05
|21:00:05
|4.3
|14.2
|7
|22.09.2017
|Юморина 2017
|Пятница
|21:00:05
|23:19:54
|4.2
|14.2
|8
|23.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:36
|23:31:02
|3.5
|12.5
|9
|24.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:16
|23:02:22
|3.4
|11.1
|10
|23.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|19:51:45
|21:00:05
|3.4
|10.9
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Шрек навсегда
|Суббота
|19:20:17
|21:00:29
|1.9
|6.3
|2
|24.09.2017
|Шрек - 2
|Воскресенье
|10:49:13
|12:36:42
|1.8
|9.2
|3
|24.09.2017
|Шрек - 3
|Воскресенье
|12:36:42
|14:19:53
|1.7
|8.3
|4
|24.09.2017
|Шрек
|Воскресенье
|09:03:30
|10:49:13
|1.4
|8.3
|5
|23.09.2017
|Веселых праздников. Рождественская феерия ослиной трели
|Суббота
|16:02:28
|16:08:03
|1.3
|7.0
|6
|23.09.2017
|Праздник кунг-фу панды
|Суббота
|16:08:03
|16:27:17
|1.3
|6.8
|7
|23.09.2017
|Призрак Лорда Фаркуада
|Суббота
|17:23:32
|17:35:03
|1.2
|5.8
|8
|20.09.2017
|Добрые чудеса в стране Лалалупсия
|Среда
|20:06:32
|20:27:48
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.7
|9
|20.09.2017
|Фиксики
|Среда
|19:29:17
|19:41:39
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.1
|10
|22.09.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|20:53:47
|21:15:05
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.5
Advertology.Ru
08.11.2017
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