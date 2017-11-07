100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (18/09/2017 - 24/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:30:03
|23:28:55
|5.8
|19.9
|2
|19.09.2017
|Время
|Вторник
|21:00:13
|21:30:48
|5.5
|16.8
|3
|24.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:51:42
|19:58:42
|5.3
|17.4
|4
|18.09.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:38
|20:59:56
|5.0
|14.4
|5
|21.09.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:46:12
|21:00:06
|4.9
|15.6
|6
|24.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:15:05
|4.8
|14.1
|7
|18.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:13
|20:44:38
|4.8
|14.3
|8
|23.09.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:57:43
|21:30:36
|4.5
|14.4
|9
|21.09.2017
|Отчий берег
|Четверг
|21:36:03
|23:49:12
|4.5
|16.8
|10
|18.09.2017
|Благие намерения
|Понедельник
|20:59:56
|21:50:06
|4.3
|13.2
|11
|19.09.2017
|На самом деле
|Вторник
|18:46:57
|19:52:52
|4.3
|15.8
|12
|22.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:05
|21:00:05
|4.3
|14.2
|13
|22.09.2017
|Юморина 2017
|Пятница
|21:00:05
|23:19:54
|4.2
|14.2
|14
|18.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:04
|19:59:07
|4.1
|14.6
|15
|23.09.2017
|Месть как лекарство
|Суббота
|21:05:05
|00:59:59
|3.9
|16.4
|16
|20.09.2017
|Пес
|Среда
|20:47:17
|21:48:07
|3.8
|11.7
|17
|22.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:22
|19:52:05
|3.8
|14.8
|18
|23.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:06
|21:05:05
|3.6
|11.7
|19
|20.09.2017
|Ольга
|Среда
|20:30:11
|21:00:31
|3.6
|10.9
|20
|23.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:36
|23:31:02
|3.5
|12.5
|21
|19.09.2017
|Вечерние новости
|Вторник
|18:00:26
|18:46:57
|3.4
|15.4
|22
|24.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:16
|23:02:22
|3.4
|11.1
|23
|24.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:29:39
|3.4
|10.4
|24
|23.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|19:51:45
|21:00:05
|3.4
|10.9
|25
|24.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:51
|21:10:16
|3.3
|9.5
|26
|23.09.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|18:11:06
|19:59:51
|3.3
|12.6
|27
|18.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Понедельник
|17:54:41
|19:00:04
|3.2
|14.3
|28
|24.09.2017
|Без права на ошибку
|Воскресенье
|14:19:29
|17:51:42
|3.2
|13.9
|29
|24.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:11:51
|3.2
|9.6
|30
|23.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:00
|3.2
|11.3
|31
|24.09.2017
|"80". Юбилейный вечер Иосифа Кобзона
|Воскресенье
|16:13:43
|21:00:02
|3.1
|10.3
|32
|24.09.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:29:39
|23:40:55
|2.9
|12.4
|33
|24.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:14
|18:02:28
|2.9
|11.5
|34
|24.09.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:26
|21:01:56
|2.9
|8.2
|35
|23.09.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:14:41
|19:51:45
|2.8
|10.9
|36
|20.09.2017
|Время покажет
|Среда
|16:59:03
|18:00:36
|2.8
|15.4
|37
|20.09.2017
|След
|Среда
|21:13:05
|22:00:04
|2.8
|9.0
|38
|22.09.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:28:55
|00:25:12
|2.8
|15.1
|39
|24.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:56
|22:03:18
|2.7
|8.0
|40
|24.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:15:05
|01:55:31
|2.7
|16.7
|41
|24.09.2017
|Иллюзия обмана 2
|Воскресенье
|21:00:12
|23:31:44
|2.7
|9.3
|42
|24.09.2017
|Когда все дома с Тимуром Кизяковым
|Воскресенье
|10:11:11
|10:59:58
|2.7
|14.4
|43
|23.09.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:59:31
|18:58:53
|2.7
|11.9
|44
|24.09.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:25:47
|10:11:11
|2.6
|16.3
|45
|18.09.2017
|Мужское/женское
|Понедельник
|16:02:33
|16:59:32
|2.6
|16.1
|46
|24.09.2017
|Новые русские сенсации. Главный голос Кремля
|Воскресенье
|18:02:28
|18:59:52
|2.6
|9.0
|47
|21.09.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Четверг
|19:00:07
|19:42:20
|2.6
|9.5
|48
|24.09.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:19:29
|2.6
|12.7
|49
|22.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:49
|22:02:10
|2.6
|8.0
|50
|19.09.2017
|Ольга (повтор)
|Вторник
|20:00:12
|20:29:52
|2.5
|7.9
|51
|22.09.2017
|Пес-2
|Пятница
|23:44:23
|00:43:29
|2.5
|15.4
|52
|23.09.2017
|Все вернется
|Суббота
|14:21:24
|18:11:06
|2.5
|12.9
|53
|24.09.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:17
|13:59:06
|2.5
|12.4
|54
|24.09.2017
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Воскресенье
|15:00:13
|15:10:33
|2.4
|11.6
|55
|21.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|21:00:40
|22:02:12
|2.3
|7.3
|56
|24.09.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:58:59
|13:05:45
|2.3
|11.7
|57
|23.09.2017
|Ты супер! Танцы
|Суббота
|20:02:00
|22:22:30
|2.3
|7.5
|58
|24.09.2017
|Иосиф Кобзон. Есть что любить и что беречь
|Воскресенье
|15:10:33
|16:13:43
|2.3
|10.2
|59
|20.09.2017
|Известия (22:00)
|Среда
|22:00:12
|22:30:22
|2.3
|8.1
|60
|21.09.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-16
|Четверг
|18:02:39
|18:58:48
|2.3
|10.2
|61
|23.09.2017
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:42:16
|13:58:49
|2.2
|12.9
|62
|19.09.2017
|8 новых свиданий
|Вторник
|21:00:03
|22:51:53
|2.2
|7.4
|63
|23.09.2017
|Иллюзия обмана
|Суббота
|21:00:29
|23:08:20
|2.2
|7.5
|64
|20.09.2017
|Место встречи
|Среда
|13:59:37
|16:00:08
|2.2
|16.0
|65
|20.09.2017
|Вести. (07:00)
|Среда
|06:59:36
|07:06:53
|2.2
|23.3
|66
|24.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:18
|23:03:27
|2.2
|7.7
|67
|24.09.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:17
|2.1
|10.9
|68
|24.09.2017
|Отставник-2
|Воскресенье
|19:49:57
|21:39:57
|2.1
|6.0
|69
|21.09.2017
|Вести. (17:00)
|Четверг
|17:00:09
|17:38:40
|2.1
|12.0
|70
|19.09.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:23:07
|02:05:29
|2.1
|18.2
|71
|20.09.2017
|Утро России
|Среда
|06:40:51
|06:59:36
|2.1
|24.6
|72
|18.09.2017
|Вести. (07:30)
|Понедельник
|07:30:07
|07:35:32
|2.1
|20.2
|73
|23.09.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|11:59:52
|13:03:46
|2.1
|12.2
|74
|18.09.2017
|8 первых свиданий
|Понедельник
|21:00:16
|22:55:26
|2.1
|6.9
|75
|24.09.2017
|Отставник-3
|Воскресенье
|21:39:57
|23:35:38
|2.1
|7.6
|76
|24.09.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:35
|11:58:59
|2.1
|10.4
|77
|24.09.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:02:13
|15:00:04
|2.1
|10.2
|78
|20.09.2017
|8 лучших свиданий
|Среда
|21:00:31
|23:00:31
|2.1
|7.0
|79
|24.09.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:40
|11:04:35
|2.0
|10.7
|80
|23.09.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:18
|19:57:43
|2.0
|7.0
|81
|22.09.2017
|Вести. (08:00)
|Пятница
|07:59:58
|08:06:56
|2.0
|19.4
|82
|22.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:21
|20:59:49
|2.0
|6.9
|83
|21.09.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Четверг
|07:36:11
|08:00:13
|2.0
|20.5
|84
|22.09.2017
|Love is...
|Пятница
|20:30:44
|21:00:49
|2.0
|6.4
|85
|18.09.2017
|Новости. (07:30)
|Понедельник
|07:30:11
|07:36:11
|2.0
|19.2
|86
|20.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Среда
|16:00:08
|16:31:17
|2.0
|12.9
|87
|20.09.2017
|Новости. (12:00)
|Среда
|12:00:13
|12:15:24
|2.0
|16.0
|88
|24.09.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:24:25
|12:00:04
|2.0
|9.8
|89
|21.09.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:02:12
|23:02:28
|2.0
|6.9
|90
|23.09.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:43
|11:59:52
|2.0
|11.9
|91
|24.09.2017
|Честное слово с Юрием Николаевым
|Воскресенье
|10:34:07
|11:24:25
|1.9
|10.0
|92
|22.09.2017
|Защитники
|Пятница
|20:59:49
|22:45:46
|1.9
|6.1
|93
|23.09.2017
|Шрек навсегда
|Суббота
|19:20:17
|21:00:29
|1.9
|6.3
|94
|19.09.2017
|Новости. (07:00)
|Вторник
|07:00:11
|07:06:12
|1.9
|19.4
|95
|21.09.2017
|Молодежка-5
|Четверг
|20:00:24
|21:00:24
|1.9
|5.9
|96
|23.09.2017
|Короли фанеры
|Суббота
|23:03:06
|23:51:23
|1.9
|8.4
|97
|24.09.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:06:01
|15:59:48
|1.9
|8.4
|98
|18.09.2017
|Тайны следствия - 10
|Понедельник
|15:57:08
|16:58:43
|1.9
|11.4
|99
|23.09.2017
|Наш потреб надзор
|Суббота
|13:03:46
|14:09:10
|1.9
|10.5
|100
|22.09.2017
|Love is... (повтор)
|Пятница
|19:59:39
|20:30:44
|1.8
|6.2
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08.11.2017
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