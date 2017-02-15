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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (16/01/2017 - 22/01/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (16/01/2017 - 22/01/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 16/01/2017 - 22/01/2017

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.01.2017 Постскриптум Суббота 21:00:17 22:11:57 4.0 10.6
2 21.01.2017 Право знать! Суббота 22:11:57 23:42:32 3.2 8.8
3 21.01.2017 Ложь во спасение Суббота 20:03:21 21:00:17 2.6 7.1
4 21.01.2017 События Суббота 23:42:32 23:53:00 2.2 6.7
5 22.01.2017 Вторая жизнь Воскресенье 19:36:54 20:26:46 2.1 5.0
6 17.01.2017 Право голоса Вторник 20:02:28 21:44:45 1.8 4.7
7 22.01.2017 Украденная свадьба Воскресенье 21:21:36 22:15:25 1.7 4.2
8 17.01.2017 Петровка, 38 Вторник 21:44:45 21:59:45 1.6 4.2
9 20.01.2017 События. (22:00) Пятница 22:00:05 22:33:58 1.6 4.0
10 17.01.2017 Однолюбы Вторник 18:32:07 19:29:51 1.6 5.3

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.01.2017 Вулканическая Одиссея Суббота 18:30:52 19:23:26 РОССИЯ К 1.5 4.4
2 22.01.2017 "Вальс. Танго. Романс". Концерт Олег Погудин Воскресенье 18:32:23 19:42:58 РОССИЯ К 1.3 3.2
3 21.01.2017 Романтика романса Суббота 17:34:41 18:26:57 РОССИЯ К 1.1 3.3
4 18.01.2017 Ступени цивилизации. Наследие Древней Азии Среда 21:20:15 22:09:18 РОССИЯ К 0.9 2.4
5 21.01.2017 Человек родился Суббота 14:33:45 16:03:51 РОССИЯ К 0.9 3.4
6 22.01.2017 Сердца четырех Воскресенье 17:00:24 18:29:28 РОССИЯ К 0.9 2.5
7 21.01.2017 Линия жизни Суббота 16:05:21 16:57:21 РОССИЯ К 0.9 3.1
8 18.01.2017 Абсолютный слух Среда 20:05:01 20:44:03 РОССИЯ К 0.9 2.4
9 21.01.2017 Новости культуры Суббота 17:00:05 17:30:56 РОССИЯ К 0.8 2.7
10 21.01.2017 Карьера Димы Горина Суббота 10:34:52 12:09:11 РОССИЯ К 0.8 3.5

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.01.2017 Самые шокирующие гипотезы Четверг 18:00:04 19:00:12 2.6 9.8
2 22.01.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:04 00:07:51 2.5 8.2
3 22.01.2017 Знахарь Воскресенье 16:49:02 22:59:57 2.3 6.1
4 21.01.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:01 16:35:44 2.3 8.1
5 21.01.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:40 19:00:43 2.2 6.9
6 17.01.2017 Новости. (19:30) Вторник 19:30:04 19:58:42 2.2 6.4
7 18.01.2017 Викинги против пришельцев Среда 19:59:24 22:12:19 2.2 5.8
8 16.01.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:03 19:29:54 2.1 7.0
9 21.01.2017 Военная тайна Суббота 16:35:44 17:02:40 2.1 7.4
10 17.01.2017 Стиратель Вторник 19:58:42 22:11:02 2.0 5.2

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.01.2017 Новости EuroNews (09:00) Суббота 09:00:28 09:29:59 EURONEWS 0.8 5.6
2 21.01.2017 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:29:59 10:00:02 EURONEWS 0.6 4.0
3 21.01.2017 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:29:59 09:00:28 EURONEWS 0.4 4.1
4 21.01.2017 Новости EuroNews (07:00) Суббота 07:00:04 07:30:00 EURONEWS 0.4 6.4
5 20.01.2017 Новости EuroNews (20:00) Пятница 20:00:02 20:30:02 EURONEWS 0.4 0.9
6 21.01.2017 Новости EuroNews (07:30) Суббота 07:30:00 08:00:01 EURONEWS 0.4 5.6
7 20.01.2017 Новости EuroNews (20:30) Пятница 20:30:02 20:59:58 EURONEWS 0.4 0.9
8 19.01.2017 Новости EuroNews (08:00) Четверг 08:00:04 08:30:05 EURONEWS 0.3 3.0
9 21.01.2017 Новости EuroNews (06:30) Суббота 06:30:00 07:00:04 EURONEWS 0.3 5.5
10 20.01.2017 Новости EuroNews (00:30) Пятница 00:30:03 01:00:04 EURONEWS 0.3 1.4

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.01.2017 #самоеяркое Вторник 23:10:48 00:15:07 360° 0.5 1.6
2 22.01.2017 Вкусно 360 Воскресенье 10:08:01 10:58:56 360° 0.4 1.9
3 21.01.2017 Новости 360 Суббота 20:00:04 20:30:04 360° 0.4 1.0
4 21.01.2017 Остров ненужных людей Суббота 19:09:12 20:00:04 360° 0.3 0.9
5 16.01.2017 Все просто Понедельник 05:00:00 06:00:02 360° 0.3 5.9
6 16.01.2017 Телеканал "Вертолет 360" Понедельник 06:00:02 07:08:19 360° 0.3 3.8
7 18.01.2017 Шестое чувство Среда 16:00:13 17:00:20 360° 0.3 1.3
8 22.01.2017 Будни Воскресенье 05:00:09 05:59:59 360° 0.2 4.2
9 22.01.2017 ДоброДел Воскресенье 19:30:10 20:00:03 360° 0.2 0.4
10 16.01.2017 Ловушка для невесты Понедельник 21:00:03 22:42:53 360° 0.2 0.5

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.01.2017 Дорогая, мы убиваем детей Суббота 21:24:26 23:10:50 0.7 1.8
2 22.01.2017 Папа попал Воскресенье 15:03:26 16:44:16 0.5 1.8
3 21.01.2017 Бандитки Суббота 23:10:50 00:55:49 0.4 1.2
4 18.01.2017 Беременна в 16 Среда 12:14:15 13:09:10 0.4 2.3
5 19.01.2017 Мыслить, как преступник Четверг 01:37:55 02:25:53 0.3 3.7
6 19.01.2017 Я стесняюсь своего тела Четверг 21:52:04 23:31:02 0.3 0.9
7 20.01.2017 В теме Пятница 22:52:35 23:21:40 0.3 0.8
8 18.01.2017 МастерШеф Среда 15:59:23 19:20:17 0.2 1.1
9 19.01.2017 Верните мне красоту Четверг 20:31:27 21:52:04 0.2 0.5
10 22.01.2017 Популярная правда. Подружки, ставшие врагами Воскресенье 09:28:26 10:00:03 0.2 1.0

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Воскресенье 16:39:49 18:15:24 МАТЧ ТВ 2.6 7.6
2 21.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Эстафета Суббота 17:08:03 18:52:48 МАТЧ ТВ 2.5 7.8
3 22.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Воскресенье 12:49:58 13:55:26 МАТЧ ТВ 2.4 8.1
4 21.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины Суббота 15:26:30 16:11:25 МАТЧ ТВ 1.8 6.9
5 20.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка Пятница 16:04:54 18:09:38 МАТЧ ТВ 1.4 6.3
6 21.01.2017 Лыжные гонки. Кубок мира. Индивидуальная гонка Суббота 16:11:51 17:07:38 МАТЧ ТВ 1.2 4.2
7 22.01.2017 #новости Воскресенье 18:16:00 18:21:03 МАТЧ ТВ 1.1 3.0
8 19.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины Четверг 16:06:09 17:55:44 МАТЧ ТВ 1.1 5.0
9 21.01.2017 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 21:27:49 22:27:51 МАТЧ ТВ 0.8 2.2
10 22.01.2017 Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета Воскресенье 21:35:03 22:55:32 МАТЧ ТВ 0.7 1.9

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.01.2017 Смешарики. Новые приключения Суббота 21:37:09 22:00:36 КАРУСЕЛЬ 1.5 3.8
2 22.01.2017 Фиксики Воскресенье 10:41:31 11:06:16 КАРУСЕЛЬ 1.3 5.2
3 21.01.2017 Смешарики Суббота 22:23:41 22:36:39 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.2
4 20.01.2017 Барбоскины Пятница 17:47:00 18:06:21 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.3
5 16.01.2017 Гуппи и пузырьки Понедельник 19:15:33 20:03:17 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.2
6 21.01.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Суббота 20:18:14 20:29:14 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
7 21.01.2017 Элвин и бурундуки Суббота 14:33:21 15:08:18 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.7
8 19.01.2017 Ми-ми-мишки Четверг 21:09:01 21:36:30 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.5
9 21.01.2017 Спокойной ночи, малыши! Суббота 20:31:02 20:44:41 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.5
10 20.01.2017 Катя и Мим-Мим Пятница 18:30:09 19:12:55 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.9

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.01.2017 Куклы Пятница 19:00:46 22:52:31 1.9 5.0
2 18.01.2017 Женский доктор Среда 19:56:41 20:51:44 1.7 4.8
3 22.01.2017 Благословите женщину Воскресенье 11:52:32 14:11:46 1.3 4.7
4 20.01.2017 6 кадров Пятница 00:00:26 00:29:24 1.2 5.0
5 22.01.2017 Нечаянная радость Воскресенье 19:02:46 22:50:08 1.2 3.1
6 21.01.2017 Великолепный век. Империя Кесем Суббота 19:02:56 22:59:29 1.2 3.3
7 19.01.2017 Не жалею, не зову, не плачу Четверг 20:51:22 22:52:51 1.2 3.3
8 22.01.2017 2017: Предсказания Воскресенье 18:00:06 18:59:41 1.1 3.0
9 17.01.2017 Лист ожидания Вторник 20:51:43 21:55:51 1.0 2.7
10 17.01.2017 Давай разведемся! Вторник 11:00:34 12:00:53 1.0 7.1

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.01.2017 Сотрудник ЧК Суббота 22:05:33 23:50:56 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.6
2 20.01.2017 Мисс Фишер Пятница 18:02:15 19:00:42 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.7
3 22.01.2017 Пан или пропал Воскресенье 14:17:12 15:31:24 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.7
4 21.01.2017 Вспомнить все Суббота 23:50:56 23:58:06 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.3
5 18.01.2017 Укротители велосипедов Среда 20:00:26 21:19:17 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.1
6 21.01.2017 Счастливый рейс Суббота 20:40:59 22:05:33 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.1
7 22.01.2017 Раскрывая тайны звезд Воскресенье 12:10:05 12:59:06 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.5
8 19.01.2017 Королевская регата Четверг 20:00:27 21:38:40 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.1
9 16.01.2017 Первая перчатка Понедельник 20:01:18 21:35:55 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.0
10 17.01.2017 Штрафной удар Вторник 20:00:27 21:40:18 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.0

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.01.2017 Роботы Воскресенье 19:29:40 21:14:30 1.3 3.1
2 16.01.2017 Леди Баг и Супер-Кот Понедельник 19:05:04 19:26:44 1.2 3.8
3 20.01.2017 Гравити Фолз Пятница 21:54:27 22:16:03 1.1 2.8
4 21.01.2017 Вверх Суббота 19:28:45 21:21:37 1.0 2.8
5 22.01.2017 Затура. Космическое приключение Воскресенье 21:14:30 23:16:31 1.0 2.5
6 21.01.2017 Герои в масках Суббота 11:26:41 11:49:50 1.0 4.3
7 21.01.2017 София Прекрасная Суббота 09:32:06 09:54:09 0.9 5.8
8 16.01.2017 Барашек Шон Понедельник 19:27:26 21:06:03 0.9 2.4
9 21.01.2017 Хранитель Лев: герои саванны Суббота 10:28:05 10:49:42 0.8 3.8
10 22.01.2017 Тачки МУЛЬТАЧКИ Воскресенье 17:01:00 17:34:30 0.8 2.4

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.01.2017 Мегаполис Среда 08:00:04 08:45:24 МОСКВА-24 0.7 6.4
2 18.01.2017 Сеть Среда 08:45:24 08:55:34 МОСКВА-24 0.6 5.6
3 20.01.2017 Московский патруль Пятница 23:33:12 23:43:40 МОСКВА-24 0.6 1.9
4 22.01.2017 Безопасность Воскресенье 13:33:08 13:53:19 МОСКВА-24 0.6 2.0
5 19.01.2017 Москва сегодня Четверг 20:13:15 20:23:51 МОСКВА-24 0.5 1.5
6 22.01.2017 До звезды Воскресенье 17:33:26 17:53:47 МОСКВА-24 0.5 1.4
7 21.01.2017 Пищевая революция Суббота 19:13:48 19:53:56 МОСКВА-24 0.4 1.2
8 22.01.2017 Специальный репортаж (Москва 24) Воскресенье 14:33:14 14:43:26 МОСКВА-24 0.4 1.5
9 22.01.2017 Афиша (Москва 24) Воскресенье 13:16:18 13:27:17 МОСКВА-24 0.4 1.4
10 22.01.2017 Городской репортаж Воскресенье 08:17:39 08:27:36 МОСКВА-24 0.4 4.5

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.01.2017 Аферисты в сетях (повтор) Воскресенье 20:57:20 21:55:49 ПЯТНИЦА 1.1 2.8
2 19.01.2017 На ножах Четверг 21:00:14 22:00:55 ПЯТНИЦА 0.8 2.0
3 17.01.2017 Аферисты в сетях Вторник 22:05:42 23:05:35 ПЯТНИЦА 0.7 1.8
4 21.01.2017 Девушка моих кошмаров Суббота 17:21:04 19:35:16 ПЯТНИЦА 0.7 2.0
5 21.01.2017 Незваные гости Суббота 23:01:15 01:23:35 ПЯТНИЦА 0.6 2.0
6 22.01.2017 Как отделаться от парня за 10 дней Воскресенье 17:39:57 19:56:40 ПЯТНИЦА 0.6 1.5
7 20.01.2017 На ножах (повтор) Пятница 22:09:13 23:15:43 ПЯТНИЦА 0.5 1.5
8 22.01.2017 Орел & решка Воскресенье 11:03:09 11:58:03 ПЯТНИЦА 0.5 2.0
9 19.01.2017 Сверхъестественное Четверг 23:05:03 23:58:52 ПЯТНИЦА 0.5 1.6
10 17.01.2017 Орел & решка. Юбилейный Вторник 18:57:29 19:58:43 ПЯТНИЦА 0.4 1.3

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.01.2017 Не родись красивой Пятница 21:20:15 23:00:11 СТС LOVE 0.4 1.0
2 18.01.2017 Моя прекрасная няня Среда 19:48:02 20:18:28 СТС LOVE 0.4 1.1
3 20.01.2017 Смешарики Пятница 07:54:32 08:07:33 СТС LOVE 0.3 3.1
4 22.01.2017 Папины дочки Воскресенье 14:05:24 14:30:33 СТС LOVE 0.3 1.1
5 18.01.2017 Сердца за любовь Среда 13:30:16 14:30:25 СТС LOVE 0.2 1.0
6 22.01.2017 Кадетство Воскресенье 03:00:03 04:46:00 СТС LOVE 0.2 3.2
7 22.01.2017 Ранетки Воскресенье 01:00:31 03:00:03 СТС LOVE 0.2 1.4
8 19.01.2017 Смешарики. Правила хорошего тона Четверг 06:26:03 06:39:03 СТС LOVE 0.1 1.9
9 20.01.2017 Каникулы в Мексике Пятница 23:00:11 00:58:46 СТС LOVE 0.1 0.3
10 18.01.2017 Кремлевские курсанты Среда 14:30:25 16:26:13 СТС LOVE 0.1 0.3

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.01.2017 В осаде-2: темная территория Пятница 21:34:09 23:33:52 ЧЕ 1.8 4.8
2 20.01.2017 В осаде Пятница 19:30:02 21:34:09 ЧЕ 1.7 4.3
3 17.01.2017 КВН на бис Вторник 19:30:03 21:30:40 ЧЕ 1.1 3.0
4 17.01.2017 Счастливое число Слевина Вторник 21:30:40 23:34:58 ЧЕ 0.9 2.4
5 19.01.2017 Право на убийство Четверг 21:30:54 23:27:38 ЧЕ 0.8 2.4
6 20.01.2017 Опасно для жизни Пятница 16:33:18 18:30:04 ЧЕ 0.8 3.3
7 22.01.2017 Солдаты - 4 Воскресенье 19:31:05 20:30:26 ЧЕ 0.8 1.9
8 18.01.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-4 Среда 13:06:04 14:01:39 ЧЕ 0.7 4.4
9 21.01.2017 На гребне волны Суббота 21:32:21 00:00:15 ЧЕ 0.7 1.9
10 22.01.2017 Черный пес Воскресенье 22:31:04 00:16:22 ЧЕ 0.6 1.9

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.01.2017 Бильярд. Снукер. Мастерс Воскресенье 22:01:12 01:06:35 EUROSPORT 1 0.3 1.0
2 22.01.2017 Теннис: Гейм, сет и Матс Воскресенье 14:47:27 14:53:02 EUROSPORT 1 0.3 0.9
3 22.01.2017 Теннис. Турнир Большого Шлема. Открытое первенство Австралии Воскресенье 08:58:22 10:54:39 EUROSPORT 1 0.2 1.2
4 16.01.2017 Теннис. Турнир Большого Шлема. Открытое первенство Австралии. Женщины Понедельник 15:51:04 15:57:22 EUROSPORT 1 0.2 1.1
5 22.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Воскресенье 16:41:23 17:56:51 EUROSPORT 1 0.2 0.6
6 21.01.2017 Теннис. Турнир Большого Шлема. Открытое первенство Австралии. Обзор Суббота 08:55:08 09:00:28 EUROSPORT 1 0.2 1.6
7 20.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка Пятница 16:04:40 17:49:42 EUROSPORT 1 0.2 0.9
8 19.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины Четверг 16:29:58 17:53:49 EUROSPORT 1 0.2 0.8
9 21.01.2017 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скоростной спуск Суббота 13:15:40 14:57:04 EUROSPORT 1 0.2 0.7
10 22.01.2017 Прыжки с трамплина на лыжах. Кубок мира Воскресенье 18:00:10 18:55:51 EUROSPORT 1 0.1 0.3

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.01.2017 Комеди Клаб. Лучшее Среда 00:55:22 01:01:37 ТНТ 4 0.6 4.1
2 21.01.2017 Комеди Клаб Суббота 20:58:45 21:57:39 ТНТ 4 0.6 1.5
3 17.01.2017 Убойная лига Вторник 01:00:03 02:00:05 ТНТ 4 0.5 4.2
4 17.01.2017 Наша Russia Вторник 21:58:50 22:28:25 ТНТ 4 0.4 1.1
5 20.01.2017 Троя Пятница 19:00:49 22:00:45 ТНТ 4 0.4 1.0
6 21.01.2017 Comedy Woman Суббота 09:55:18 10:53:28 ТНТ 4 0.3 1.7
7 16.01.2017 Comedy Woman. Лучшее Понедельник 15:50:32 15:59:59 ТНТ 4 0.3 1.5
8 19.01.2017 Убойной ночи Четверг 02:00:18 02:30:18 ТНТ 4 0.3 3.4
9 20.01.2017 Универ Пятница 12:01:01 12:29:58 ТНТ 4 0.2 1.5
10 20.01.2017 Счастливы вместе Пятница 17:32:31 18:00:05 ТНТ 4 0.2 0.9
TNS Россия
Advertology.Ru

16.02.2017

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