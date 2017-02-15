ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (16/01/2017 - 22/01/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 16/01/2017 - 22/01/2017
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.01.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:17
|22:11:57
|4.0
|10.6
|2
|21.01.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:11:57
|23:42:32
|3.2
|8.8
|3
|21.01.2017
|Ложь во спасение
|Суббота
|20:03:21
|21:00:17
|2.6
|7.1
|4
|21.01.2017
|События
|Суббота
|23:42:32
|23:53:00
|2.2
|6.7
|5
|22.01.2017
|Вторая жизнь
|Воскресенье
|19:36:54
|20:26:46
|2.1
|5.0
|6
|17.01.2017
|Право голоса
|Вторник
|20:02:28
|21:44:45
|1.8
|4.7
|7
|22.01.2017
|Украденная свадьба
|Воскресенье
|21:21:36
|22:15:25
|1.7
|4.2
|8
|17.01.2017
|Петровка, 38
|Вторник
|21:44:45
|21:59:45
|1.6
|4.2
|9
|20.01.2017
|События. (22:00)
|Пятница
|22:00:05
|22:33:58
|1.6
|4.0
|10
|17.01.2017
|Однолюбы
|Вторник
|18:32:07
|19:29:51
|1.6
|5.3
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.01.2017
|Вулканическая Одиссея
|Суббота
|18:30:52
|19:23:26
|1.5
|4.4
|2
|22.01.2017
|"Вальс. Танго. Романс". Концерт Олег Погудин
|Воскресенье
|18:32:23
|19:42:58
|1.3
|3.2
|3
|21.01.2017
|Романтика романса
|Суббота
|17:34:41
|18:26:57
|1.1
|3.3
|4
|18.01.2017
|Ступени цивилизации. Наследие Древней Азии
|Среда
|21:20:15
|22:09:18
|0.9
|2.4
|5
|21.01.2017
|Человек родился
|Суббота
|14:33:45
|16:03:51
|0.9
|3.4
|6
|22.01.2017
|Сердца четырех
|Воскресенье
|17:00:24
|18:29:28
|0.9
|2.5
|7
|21.01.2017
|Линия жизни
|Суббота
|16:05:21
|16:57:21
|0.9
|3.1
|8
|18.01.2017
|Абсолютный слух
|Среда
|20:05:01
|20:44:03
|0.9
|2.4
|9
|21.01.2017
|Новости культуры
|Суббота
|17:00:05
|17:30:56
|0.8
|2.7
|10
|21.01.2017
|Карьера Димы Горина
|Суббота
|10:34:52
|12:09:11
|0.8
|3.5
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.01.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Четверг
|18:00:04
|19:00:12
|2.6
|9.8
|2
|22.01.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:04
|00:07:51
|2.5
|8.2
|3
|22.01.2017
|Знахарь
|Воскресенье
|16:49:02
|22:59:57
|2.3
|6.1
|4
|21.01.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:01
|16:35:44
|2.3
|8.1
|5
|21.01.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:40
|19:00:43
|2.2
|6.9
|6
|17.01.2017
|Новости. (19:30)
|Вторник
|19:30:04
|19:58:42
|2.2
|6.4
|7
|18.01.2017
|Викинги против пришельцев
|Среда
|19:59:24
|22:12:19
|2.2
|5.8
|8
|16.01.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:03
|19:29:54
|2.1
|7.0
|9
|21.01.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:44
|17:02:40
|2.1
|7.4
|10
|17.01.2017
|Стиратель
|Вторник
|19:58:42
|22:11:02
|2.0
|5.2
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.01.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|09:00:28
|09:29:59
|0.8
|5.6
|2
|21.01.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:29:59
|10:00:02
|0.6
|4.0
|3
|21.01.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:29:59
|09:00:28
|0.4
|4.1
|4
|21.01.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Суббота
|07:00:04
|07:30:00
|0.4
|6.4
|5
|20.01.2017
|Новости EuroNews (20:00)
|Пятница
|20:00:02
|20:30:02
|0.4
|0.9
|6
|21.01.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Суббота
|07:30:00
|08:00:01
|0.4
|5.6
|7
|20.01.2017
|Новости EuroNews (20:30)
|Пятница
|20:30:02
|20:59:58
|0.4
|0.9
|8
|19.01.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Четверг
|08:00:04
|08:30:05
|0.3
|3.0
|9
|21.01.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Суббота
|06:30:00
|07:00:04
|0.3
|5.5
|10
|20.01.2017
|Новости EuroNews (00:30)
|Пятница
|00:30:03
|01:00:04
|0.3
|1.4
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.01.2017
|#самоеяркое
|Вторник
|23:10:48
|00:15:07
|360°
|0.5
|1.6
|2
|22.01.2017
|Вкусно 360
|Воскресенье
|10:08:01
|10:58:56
|360°
|0.4
|1.9
|3
|21.01.2017
|Новости 360
|Суббота
|20:00:04
|20:30:04
|360°
|0.4
|1.0
|4
|21.01.2017
|Остров ненужных людей
|Суббота
|19:09:12
|20:00:04
|360°
|0.3
|0.9
|5
|16.01.2017
|Все просто
|Понедельник
|05:00:00
|06:00:02
|360°
|0.3
|5.9
|6
|16.01.2017
|Телеканал "Вертолет 360"
|Понедельник
|06:00:02
|07:08:19
|360°
|0.3
|3.8
|7
|18.01.2017
|Шестое чувство
|Среда
|16:00:13
|17:00:20
|360°
|0.3
|1.3
|8
|22.01.2017
|Будни
|Воскресенье
|05:00:09
|05:59:59
|360°
|0.2
|4.2
|9
|22.01.2017
|ДоброДел
|Воскресенье
|19:30:10
|20:00:03
|360°
|0.2
|0.4
|10
|16.01.2017
|Ловушка для невесты
|Понедельник
|21:00:03
|22:42:53
|360°
|0.2
|0.5
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.01.2017
|Дорогая, мы убиваем детей
|Суббота
|21:24:26
|23:10:50
|0.7
|1.8
|2
|22.01.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|15:03:26
|16:44:16
|0.5
|1.8
|3
|21.01.2017
|Бандитки
|Суббота
|23:10:50
|00:55:49
|0.4
|1.2
|4
|18.01.2017
|Беременна в 16
|Среда
|12:14:15
|13:09:10
|0.4
|2.3
|5
|19.01.2017
|Мыслить, как преступник
|Четверг
|01:37:55
|02:25:53
|0.3
|3.7
|6
|19.01.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Четверг
|21:52:04
|23:31:02
|0.3
|0.9
|7
|20.01.2017
|В теме
|Пятница
|22:52:35
|23:21:40
|0.3
|0.8
|8
|18.01.2017
|МастерШеф
|Среда
|15:59:23
|19:20:17
|0.2
|1.1
|9
|19.01.2017
|Верните мне красоту
|Четверг
|20:31:27
|21:52:04
|0.2
|0.5
|10
|22.01.2017
|Популярная правда. Подружки, ставшие врагами
|Воскресенье
|09:28:26
|10:00:03
|0.2
|1.0
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Воскресенье
|16:39:49
|18:15:24
|МАТЧ ТВ
|2.6
|7.6
|2
|21.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета
|Суббота
|17:08:03
|18:52:48
|МАТЧ ТВ
|2.5
|7.8
|3
|22.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Воскресенье
|12:49:58
|13:55:26
|МАТЧ ТВ
|2.4
|8.1
|4
|21.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
|Суббота
|15:26:30
|16:11:25
|МАТЧ ТВ
|1.8
|6.9
|5
|20.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
|Пятница
|16:04:54
|18:09:38
|МАТЧ ТВ
|1.4
|6.3
|6
|21.01.2017
|Лыжные гонки. Кубок мира. Индивидуальная гонка
|Суббота
|16:11:51
|17:07:38
|МАТЧ ТВ
|1.2
|4.2
|7
|22.01.2017
|#новости
|Воскресенье
|18:16:00
|18:21:03
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.0
|8
|19.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
|Четверг
|16:06:09
|17:55:44
|МАТЧ ТВ
|1.1
|5.0
|9
|21.01.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|21:27:49
|22:27:51
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.2
|10
|22.01.2017
|Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета
|Воскресенье
|21:35:03
|22:55:32
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.9
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.01.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Суббота
|21:37:09
|22:00:36
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|3.8
|2
|22.01.2017
|Фиксики
|Воскресенье
|10:41:31
|11:06:16
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|5.2
|3
|21.01.2017
|Смешарики
|Суббота
|22:23:41
|22:36:39
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.2
|4
|20.01.2017
|Барбоскины
|Пятница
|17:47:00
|18:06:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.3
|5
|16.01.2017
|Гуппи и пузырьки
|Понедельник
|19:15:33
|20:03:17
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.2
|6
|21.01.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Суббота
|20:18:14
|20:29:14
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|7
|21.01.2017
|Элвин и бурундуки
|Суббота
|14:33:21
|15:08:18
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.7
|8
|19.01.2017
|Ми-ми-мишки
|Четверг
|21:09:01
|21:36:30
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.5
|9
|21.01.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Суббота
|20:31:02
|20:44:41
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.5
|10
|20.01.2017
|Катя и Мим-Мим
|Пятница
|18:30:09
|19:12:55
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.9
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.01.2017
|Куклы
|Пятница
|19:00:46
|22:52:31
|1.9
|5.0
|2
|18.01.2017
|Женский доктор
|Среда
|19:56:41
|20:51:44
|1.7
|4.8
|3
|22.01.2017
|Благословите женщину
|Воскресенье
|11:52:32
|14:11:46
|1.3
|4.7
|4
|20.01.2017
|6 кадров
|Пятница
|00:00:26
|00:29:24
|1.2
|5.0
|5
|22.01.2017
|Нечаянная радость
|Воскресенье
|19:02:46
|22:50:08
|1.2
|3.1
|6
|21.01.2017
|Великолепный век. Империя Кесем
|Суббота
|19:02:56
|22:59:29
|1.2
|3.3
|7
|19.01.2017
|Не жалею, не зову, не плачу
|Четверг
|20:51:22
|22:52:51
|1.2
|3.3
|8
|22.01.2017
|2017: Предсказания
|Воскресенье
|18:00:06
|18:59:41
|1.1
|3.0
|9
|17.01.2017
|Лист ожидания
|Вторник
|20:51:43
|21:55:51
|1.0
|2.7
|10
|17.01.2017
|Давай разведемся!
|Вторник
|11:00:34
|12:00:53
|1.0
|7.1
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.01.2017
|Сотрудник ЧК
|Суббота
|22:05:33
|23:50:56
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.6
|2
|20.01.2017
|Мисс Фишер
|Пятница
|18:02:15
|19:00:42
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.7
|3
|22.01.2017
|Пан или пропал
|Воскресенье
|14:17:12
|15:31:24
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.7
|4
|21.01.2017
|Вспомнить все
|Суббота
|23:50:56
|23:58:06
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.3
|5
|18.01.2017
|Укротители велосипедов
|Среда
|20:00:26
|21:19:17
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.1
|6
|21.01.2017
|Счастливый рейс
|Суббота
|20:40:59
|22:05:33
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.1
|7
|22.01.2017
|Раскрывая тайны звезд
|Воскресенье
|12:10:05
|12:59:06
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.5
|8
|19.01.2017
|Королевская регата
|Четверг
|20:00:27
|21:38:40
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.1
|9
|16.01.2017
|Первая перчатка
|Понедельник
|20:01:18
|21:35:55
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.0
|10
|17.01.2017
|Штрафной удар
|Вторник
|20:00:27
|21:40:18
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.0
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.01.2017
|Роботы
|Воскресенье
|19:29:40
|21:14:30
|1.3
|3.1
|2
|16.01.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Понедельник
|19:05:04
|19:26:44
|1.2
|3.8
|3
|20.01.2017
|Гравити Фолз
|Пятница
|21:54:27
|22:16:03
|1.1
|2.8
|4
|21.01.2017
|Вверх
|Суббота
|19:28:45
|21:21:37
|1.0
|2.8
|5
|22.01.2017
|Затура. Космическое приключение
|Воскресенье
|21:14:30
|23:16:31
|1.0
|2.5
|6
|21.01.2017
|Герои в масках
|Суббота
|11:26:41
|11:49:50
|1.0
|4.3
|7
|21.01.2017
|София Прекрасная
|Суббота
|09:32:06
|09:54:09
|0.9
|5.8
|8
|16.01.2017
|Барашек Шон
|Понедельник
|19:27:26
|21:06:03
|0.9
|2.4
|9
|21.01.2017
|Хранитель Лев: герои саванны
|Суббота
|10:28:05
|10:49:42
|0.8
|3.8
|10
|22.01.2017
|Тачки МУЛЬТАЧКИ
|Воскресенье
|17:01:00
|17:34:30
|0.8
|2.4
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.01.2017
|Мегаполис
|Среда
|08:00:04
|08:45:24
|0.7
|6.4
|2
|18.01.2017
|Сеть
|Среда
|08:45:24
|08:55:34
|0.6
|5.6
|3
|20.01.2017
|Московский патруль
|Пятница
|23:33:12
|23:43:40
|0.6
|1.9
|4
|22.01.2017
|Безопасность
|Воскресенье
|13:33:08
|13:53:19
|0.6
|2.0
|5
|19.01.2017
|Москва сегодня
|Четверг
|20:13:15
|20:23:51
|0.5
|1.5
|6
|22.01.2017
|До звезды
|Воскресенье
|17:33:26
|17:53:47
|0.5
|1.4
|7
|21.01.2017
|Пищевая революция
|Суббота
|19:13:48
|19:53:56
|0.4
|1.2
|8
|22.01.2017
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Воскресенье
|14:33:14
|14:43:26
|0.4
|1.5
|9
|22.01.2017
|Афиша (Москва 24)
|Воскресенье
|13:16:18
|13:27:17
|0.4
|1.4
|10
|22.01.2017
|Городской репортаж
|Воскресенье
|08:17:39
|08:27:36
|0.4
|4.5
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.01.2017
|Аферисты в сетях (повтор)
|Воскресенье
|20:57:20
|21:55:49
|ПЯТНИЦА
|1.1
|2.8
|2
|19.01.2017
|На ножах
|Четверг
|21:00:14
|22:00:55
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.0
|3
|17.01.2017
|Аферисты в сетях
|Вторник
|22:05:42
|23:05:35
|ПЯТНИЦА
|0.7
|1.8
|4
|21.01.2017
|Девушка моих кошмаров
|Суббота
|17:21:04
|19:35:16
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.0
|5
|21.01.2017
|Незваные гости
|Суббота
|23:01:15
|01:23:35
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.0
|6
|22.01.2017
|Как отделаться от парня за 10 дней
|Воскресенье
|17:39:57
|19:56:40
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.5
|7
|20.01.2017
|На ножах (повтор)
|Пятница
|22:09:13
|23:15:43
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.5
|8
|22.01.2017
|Орел & решка
|Воскресенье
|11:03:09
|11:58:03
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.0
|9
|19.01.2017
|Сверхъестественное
|Четверг
|23:05:03
|23:58:52
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.6
|10
|17.01.2017
|Орел & решка. Юбилейный
|Вторник
|18:57:29
|19:58:43
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.3
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.01.2017
|Не родись красивой
|Пятница
|21:20:15
|23:00:11
|СТС LOVE
|0.4
|1.0
|2
|18.01.2017
|Моя прекрасная няня
|Среда
|19:48:02
|20:18:28
|СТС LOVE
|0.4
|1.1
|3
|20.01.2017
|Смешарики
|Пятница
|07:54:32
|08:07:33
|СТС LOVE
|0.3
|3.1
|4
|22.01.2017
|Папины дочки
|Воскресенье
|14:05:24
|14:30:33
|СТС LOVE
|0.3
|1.1
|5
|18.01.2017
|Сердца за любовь
|Среда
|13:30:16
|14:30:25
|СТС LOVE
|0.2
|1.0
|6
|22.01.2017
|Кадетство
|Воскресенье
|03:00:03
|04:46:00
|СТС LOVE
|0.2
|3.2
|7
|22.01.2017
|Ранетки
|Воскресенье
|01:00:31
|03:00:03
|СТС LOVE
|0.2
|1.4
|8
|19.01.2017
|Смешарики. Правила хорошего тона
|Четверг
|06:26:03
|06:39:03
|СТС LOVE
|0.1
|1.9
|9
|20.01.2017
|Каникулы в Мексике
|Пятница
|23:00:11
|00:58:46
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|10
|18.01.2017
|Кремлевские курсанты
|Среда
|14:30:25
|16:26:13
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.01.2017
|В осаде-2: темная территория
|Пятница
|21:34:09
|23:33:52
|ЧЕ
|1.8
|4.8
|2
|20.01.2017
|В осаде
|Пятница
|19:30:02
|21:34:09
|ЧЕ
|1.7
|4.3
|3
|17.01.2017
|КВН на бис
|Вторник
|19:30:03
|21:30:40
|ЧЕ
|1.1
|3.0
|4
|17.01.2017
|Счастливое число Слевина
|Вторник
|21:30:40
|23:34:58
|ЧЕ
|0.9
|2.4
|5
|19.01.2017
|Право на убийство
|Четверг
|21:30:54
|23:27:38
|ЧЕ
|0.8
|2.4
|6
|20.01.2017
|Опасно для жизни
|Пятница
|16:33:18
|18:30:04
|ЧЕ
|0.8
|3.3
|7
|22.01.2017
|Солдаты - 4
|Воскресенье
|19:31:05
|20:30:26
|ЧЕ
|0.8
|1.9
|8
|18.01.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-4
|Среда
|13:06:04
|14:01:39
|ЧЕ
|0.7
|4.4
|9
|21.01.2017
|На гребне волны
|Суббота
|21:32:21
|00:00:15
|ЧЕ
|0.7
|1.9
|10
|22.01.2017
|Черный пес
|Воскресенье
|22:31:04
|00:16:22
|ЧЕ
|0.6
|1.9
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.01.2017
|Бильярд. Снукер. Мастерс
|Воскресенье
|22:01:12
|01:06:35
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.0
|2
|22.01.2017
|Теннис: Гейм, сет и Матс
|Воскресенье
|14:47:27
|14:53:02
|EUROSPORT 1
|0.3
|0.9
|3
|22.01.2017
|Теннис. Турнир Большого Шлема. Открытое первенство Австралии
|Воскресенье
|08:58:22
|10:54:39
|EUROSPORT 1
|0.2
|1.2
|4
|16.01.2017
|Теннис. Турнир Большого Шлема. Открытое первенство Австралии. Женщины
|Понедельник
|15:51:04
|15:57:22
|EUROSPORT 1
|0.2
|1.1
|5
|22.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Воскресенье
|16:41:23
|17:56:51
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.6
|6
|21.01.2017
|Теннис. Турнир Большого Шлема. Открытое первенство Австралии. Обзор
|Суббота
|08:55:08
|09:00:28
|EUROSPORT 1
|0.2
|1.6
|7
|20.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
|Пятница
|16:04:40
|17:49:42
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.9
|8
|19.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
|Четверг
|16:29:58
|17:53:49
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.8
|9
|21.01.2017
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скоростной спуск
|Суббота
|13:15:40
|14:57:04
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.7
|10
|22.01.2017
|Прыжки с трамплина на лыжах. Кубок мира
|Воскресенье
|18:00:10
|18:55:51
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.01.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Среда
|00:55:22
|01:01:37
|ТНТ 4
|0.6
|4.1
|2
|21.01.2017
|Комеди Клаб
|Суббота
|20:58:45
|21:57:39
|ТНТ 4
|0.6
|1.5
|3
|17.01.2017
|Убойная лига
|Вторник
|01:00:03
|02:00:05
|ТНТ 4
|0.5
|4.2
|4
|17.01.2017
|Наша Russia
|Вторник
|21:58:50
|22:28:25
|ТНТ 4
|0.4
|1.1
|5
|20.01.2017
|Троя
|Пятница
|19:00:49
|22:00:45
|ТНТ 4
|0.4
|1.0
|6
|21.01.2017
|Comedy Woman
|Суббота
|09:55:18
|10:53:28
|ТНТ 4
|0.3
|1.7
|7
|16.01.2017
|Comedy Woman. Лучшее
|Понедельник
|15:50:32
|15:59:59
|ТНТ 4
|0.3
|1.5
|8
|19.01.2017
|Убойной ночи
|Четверг
|02:00:18
|02:30:18
|ТНТ 4
|0.3
|3.4
|9
|20.01.2017
|Универ
|Пятница
|12:01:01
|12:29:58
|ТНТ 4
|0.2
|1.5
|10
|20.01.2017
|Счастливы вместе
|Пятница
|17:32:31
|18:00:05
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
Advertology.Ru
16.02.2017
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