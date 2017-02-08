100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (09/01/2017 - 15/01/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/01/2017 - 15/01/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.01.2017
|Время
|Вторник
|21:00:08
|21:35:00
|7.6
|20.4
|2
|10.01.2017
|Пусть говорят
|Вторник
|19:50:09
|21:00:00
|6.4
|17.6
|3
|09.01.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:43:57
|20:59:25
|6.3
|16.6
|4
|10.01.2017
|Гречанка
|Вторник
|21:35:00
|23:16:31
|6.1
|17.1
|5
|09.01.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:07
|20:43:57
|6.1
|16.5
|6
|15.01.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:21:05
|6.0
|14.9
|7
|15.01.2017
|Иллюзия обмана 2
|Воскресенье
|20:59:44
|23:29:59
|5.9
|15.1
|8
|11.01.2017
|60 минут
|Среда
|18:49:20
|20:00:02
|5.4
|17.2
|9
|15.01.2017
|Самое главное
|Воскресенье
|18:01:20
|19:59:54
|5.0
|14.2
|10
|15.01.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:21:05
|00:35:53
|4.9
|15.4
|11
|14.01.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:21
|4.8
|12.9
|12
|14.01.2017
|Подмена
|Суббота
|21:02:21
|00:53:50
|4.8
|14.1
|13
|13.01.2017
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|20:59:34
|00:14:11
|4.7
|13.4
|14
|15.01.2017
|Ментовские войны-7
|Воскресенье
|17:04:45
|18:02:52
|4.6
|14.2
|15
|11.01.2017
|Склифосовский 4
|Среда
|20:59:31
|21:50:30
|4.6
|12.0
|16
|15.01.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:12
|22:32:18
|4.5
|11.2
|17
|14.01.2017
|Неголубой огонек
|Суббота
|17:56:25
|19:59:50
|4.4
|13.3
|18
|14.01.2017
|Иллюзия обмана
|Суббота
|20:59:48
|23:10:32
|4.3
|11.5
|19
|13.01.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:05
|20:59:56
|4.3
|12.7
|20
|14.01.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Суббота
|18:02:24
|18:58:48
|4.3
|13.4
|21
|14.01.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|20:03:53
|21:00:00
|4.3
|11.4
|22
|11.01.2017
|Прямой эфир
|Среда
|17:38:48
|18:48:13
|4.3
|15.9
|23
|15.01.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:07
|16:19:21
|4.1
|13.3
|24
|12.01.2017
|След
|Четверг
|21:12:44
|22:00:03
|4.0
|10.9
|25
|11.01.2017
|Давай поженимся!
|Среда
|18:48:10
|19:50:56
|4.0
|12.7
|26
|12.01.2017
|Паутина-9
|Четверг
|21:37:57
|22:35:33
|3.9
|10.7
|27
|13.01.2017
|Новогодняя ночь на Первом
|Пятница
|21:30:08
|00:57:15
|3.9
|11.9
|28
|15.01.2017
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|19:01:37
|21:00:02
|3.9
|10.3
|29
|15.01.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:06
|11:20:31
|3.8
|16.6
|30
|09.01.2017
|Паутина-8
|Понедельник
|20:42:41
|21:39:54
|3.8
|10.0
|31
|14.01.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Суббота
|19:00:08
|19:18:24
|3.7
|10.9
|32
|15.01.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|12:58:32
|13:57:23
|3.6
|12.5
|33
|15.01.2017
|Любовь и море
|Воскресенье
|14:19:16
|18:01:20
|3.6
|11.8
|34
|13.01.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:46:49
|19:51:05
|3.6
|12.1
|35
|14.01.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:23:45
|23:01:26
|3.6
|9.5
|36
|10.01.2017
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:11
|22:26:30
|3.5
|9.6
|37
|15.01.2017
|Шерлок Холмс
|Воскресенье
|00:01:09
|01:44:07
|3.5
|17.8
|38
|11.01.2017
|Вечерние новости
|Среда
|18:00:08
|18:48:10
|3.4
|12.5
|39
|13.01.2017
|Ментовские войны-6
|Пятница
|17:11:11
|18:04:59
|3.4
|14.5
|40
|09.01.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:07
|17:19:15
|3.4
|14.5
|41
|15.01.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:55:35
|12:58:32
|3.3
|12.7
|42
|09.01.2017
|Тайны следствия - 4
|Понедельник
|15:56:31
|16:59:22
|3.3
|15.4
|43
|13.01.2017
|Время покажет
|Пятница
|15:15:54
|16:05:08
|3.2
|17.3
|44
|10.01.2017
|Детективы
|Вторник
|19:44:29
|20:23:07
|3.2
|9.1
|45
|15.01.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:21:07
|13:59:21
|3.2
|11.8
|46
|13.01.2017
|Новости. (15:00)
|Пятница
|15:00:22
|15:15:54
|3.2
|17.5
|47
|12.01.2017
|Ночные новости
|Четверг
|23:19:34
|23:40:22
|3.2
|10.2
|48
|14.01.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:30
|22:13:34
|3.2
|8.2
|49
|15.01.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:48:48
|14:44:19
|3.2
|11.0
|50
|14.01.2017
|Королева бензоколонки
|Суббота
|13:16:15
|14:45:36
|3.1
|12.0
|51
|14.01.2017
|Удар властью
|Суббота
|23:02:47
|23:55:11
|3.1
|9.3
|52
|14.01.2017
|Все к лучшему
|Суббота
|20:02:25
|21:00:30
|3.1
|8.2
|53
|15.01.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:19:16
|3.0
|10.6
|54
|12.01.2017
|Мужское/женское
|Четверг
|16:03:14
|17:59:58
|3.0
|14.2
|55
|14.01.2017
|Викинг. Увидеть, чтобы поверить
|Суббота
|12:11:49
|13:16:15
|3.0
|11.7
|56
|14.01.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:07
|12:11:49
|2.9
|12.3
|57
|09.01.2017
|Вы все меня бесите
|Понедельник
|20:28:58
|20:59:22
|2.9
|7.7
|58
|09.01.2017
|Ментовские войны-4
|Понедельник
|17:03:25
|17:59:20
|2.9
|11.8
|59
|14.01.2017
|Петросян-шоу
|Суббота
|11:40:20
|13:58:54
|2.9
|11.4
|60
|12.01.2017
|Говорим и показываем
|Четверг
|18:04:24
|18:58:47
|2.8
|11.2
|61
|10.01.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Вторник
|07:36:07
|08:00:07
|2.8
|24.5
|62
|15.01.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:31:13
|10:18:06
|2.8
|17.3
|63
|15.01.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:23:29
|11:59:17
|2.8
|11.3
|64
|12.01.2017
|Новости. (12:00)
|Четверг
|12:00:07
|12:18:53
|2.8
|17.3
|65
|10.01.2017
|Наедине со всеми
|Вторник
|17:02:25
|17:58:58
|2.8
|12.1
|66
|15.01.2017
|Зимний роман
|Воскресенье
|12:14:55
|13:48:48
|2.8
|10.0
|67
|14.01.2017
|Принцесса с севера
|Суббота
|14:22:07
|17:56:25
|2.7
|9.7
|68
|14.01.2017
|Большой праздничный концерт к Дню работника прокуратуры
|Суббота
|18:13:08
|20:03:53
|2.7
|7.9
|69
|10.01.2017
|Новости. (07:30)
|Вторник
|07:30:06
|07:36:07
|2.6
|22.9
|70
|13.01.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:34
|22:00:02
|2.6
|7.1
|71
|11.01.2017
|Наедине со всеми. Быть собой
|Среда
|17:03:20
|18:00:04
|2.6
|10.9
|72
|14.01.2017
|Марсианская тетрадь Сергея Королева
|Суббота
|16:53:51
|17:59:55
|2.6
|8.4
|73
|15.01.2017
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:33:12
|11:23:29
|2.5
|11.5
|74
|14.01.2017
|Большая игра
|Суббота
|23:01:26
|00:27:48
|2.5
|8.0
|75
|14.01.2017
|Главный
|Суббота
|14:45:36
|16:53:51
|2.5
|9.2
|76
|15.01.2017
|МаксимМаксим
|Воскресенье
|16:52:59
|19:01:37
|2.5
|7.5
|77
|13.01.2017
|XXX - три икса
|Пятница
|20:59:24
|23:17:26
|2.5
|6.8
|78
|11.01.2017
|Вокруг света за 80 дней
|Среда
|20:59:59
|23:22:00
|2.5
|6.9
|79
|14.01.2017
|Смак
|Суббота
|11:16:59
|11:58:36
|2.5
|10.5
|80
|14.01.2017
|О чем говорят мужчины
|Суббота
|23:10:32
|01:04:40
|2.5
|8.8
|81
|13.01.2017
|Жди меня
|Пятница
|17:01:09
|18:00:01
|2.4
|10.6
|82
|10.01.2017
|Новости. (08:00)
|Вторник
|08:00:07
|08:06:06
|2.4
|22.3
|83
|14.01.2017
|Семейный альбом
|Суббота
|10:11:39
|10:59:57
|2.3
|12.0
|84
|09.01.2017
|Обзор
|Понедельник
|13:24:31
|13:57:27
|2.3
|13.1
|85
|09.01.2017
|Маска
|Понедельник
|21:05:25
|23:02:24
|2.3
|6.2
|86
|15.01.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:55
|11:55:35
|2.3
|9.5
|87
|13.01.2017
|Новости. (14:00)
|Пятница
|13:57:12
|14:11:38
|2.3
|13.8
|88
|15.01.2017
|NEXT-3
|Воскресенье
|17:39:08
|22:59:54
|2.3
|6.1
|89
|14.01.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:30:11
|20:02:01
|2.3
|6.4
|90
|13.01.2017
|Comedy Баттл. Лучшее
|Пятница
|22:00:02
|22:59:11
|2.3
|6.2
|91
|13.01.2017
|XXX - три икса-2. Новый уровень
|Пятница
|23:17:26
|01:14:41
|2.3
|8.2
|92
|09.01.2017
|Доброе утро, Россия!
|Понедельник
|07:10:33
|07:30:40
|2.3
|21.3
|93
|09.01.2017
|Сегодня днем. (13:00)
|Понедельник
|13:00:06
|13:24:31
|2.2
|12.6
|94
|15.01.2017
|Конкурс "Кумир тридевятого королевства"
|Воскресенье
|11:33:12
|11:39:50
|2.2
|9.1
|95
|11.01.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Среда
|17:59:15
|19:00:07
|2.2
|8.0
|96
|14.01.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:05
|19:00:47
|2.2
|7.2
|97
|15.01.2017
|Хоббит: Пустошь Смауга
|Воскресенье
|16:00:03
|18:59:29
|2.2
|6.8
|98
|10.01.2017
|Сейчас (18.30)
|Вторник
|18:30:11
|19:03:50
|2.2
|7.5
|99
|13.01.2017
|Смотреть всем!
|Пятница
|21:51:04
|23:00:15
|2.2
|5.9
|100
|14.01.2017
|Спецназ-2
|Суббота
|21:58:19
|22:56:34
|2.2
|5.8
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09.02.2017
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