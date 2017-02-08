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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (09/01/2017 - 15/01/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (09/01/2017 - 15/01/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/01/2017 - 15/01/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.01.2017 Время Вторник 21:00:08 21:35:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 20.4
2 10.01.2017 Пусть говорят Вторник 19:50:09 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.6
3 09.01.2017 Местное время Понедельник 20:43:57 20:59:25 РОССИЯ1 6.3 16.6
4 10.01.2017 Гречанка Вторник 21:35:00 23:16:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 17.1
5 09.01.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:07 20:43:57 РОССИЯ1 6.1 16.5
6 15.01.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:21:05 РОССИЯ1 6.0 14.9
7 15.01.2017 Иллюзия обмана 2 Воскресенье 20:59:44 23:29:59 СТС 5.9 15.1
8 11.01.2017 60 минут Среда 18:49:20 20:00:02 РОССИЯ1 5.4 17.2
9 15.01.2017 Самое главное Воскресенье 18:01:20 19:59:54 РОССИЯ1 5.0 14.2
10 15.01.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:21:05 00:35:53 РОССИЯ1 4.9 15.4
11 14.01.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:21 РОССИЯ1 4.8 12.9
12 14.01.2017 Подмена Суббота 21:02:21 00:53:50 РОССИЯ1 4.8 14.1
13 13.01.2017 Аншлаг и Компания Пятница 20:59:34 00:14:11 РОССИЯ1 4.7 13.4
14 15.01.2017 Ментовские войны-7 Воскресенье 17:04:45 18:02:52 НТВ 4.6 14.2
15 11.01.2017 Склифосовский 4 Среда 20:59:31 21:50:30 РОССИЯ1 4.6 12.0
16 15.01.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:12 22:32:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 11.2
17 14.01.2017 Неголубой огонек Суббота 17:56:25 19:59:50 РОССИЯ1 4.4 13.3
18 14.01.2017 Иллюзия обмана Суббота 20:59:48 23:10:32 СТС 4.3 11.5
19 13.01.2017 Поле чудес Пятница 19:51:05 20:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.7
20 14.01.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Суббота 18:02:24 18:58:48 НТВ 4.3 13.4
21 14.01.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 20:03:53 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 11.4
22 11.01.2017 Прямой эфир Среда 17:38:48 18:48:13 РОССИЯ1 4.3 15.9
23 15.01.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:07 16:19:21 НТВ 4.1 13.3
24 12.01.2017 След Четверг 21:12:44 22:00:03 4.0 10.9
25 11.01.2017 Давай поженимся! Среда 18:48:10 19:50:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.7
26 12.01.2017 Паутина-9 Четверг 21:37:57 22:35:33 НТВ 3.9 10.7
27 13.01.2017 Новогодняя ночь на Первом Пятница 21:30:08 00:57:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.9
28 15.01.2017 Точь-в-точь Воскресенье 19:01:37 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 10.3
29 15.01.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:06 11:20:31 РОССИЯ1 3.8 16.6
30 09.01.2017 Паутина-8 Понедельник 20:42:41 21:39:54 НТВ 3.8 10.0
31 14.01.2017 Сегодня вечером. (19:00) Суббота 19:00:08 19:18:24 НТВ 3.7 10.9
32 15.01.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 12:58:32 13:57:23 НТВ 3.6 12.5
33 15.01.2017 Любовь и море Воскресенье 14:19:16 18:01:20 РОССИЯ1 3.6 11.8
34 13.01.2017 Человек и закон Пятница 18:46:49 19:51:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 12.1
35 14.01.2017 Сегодня вечером Суббота 21:23:45 23:01:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 9.5
36 10.01.2017 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:11 22:26:30 3.5 9.6
37 15.01.2017 Шерлок Холмс Воскресенье 00:01:09 01:44:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 17.8
38 11.01.2017 Вечерние новости Среда 18:00:08 18:48:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.5
39 13.01.2017 Ментовские войны-6 Пятница 17:11:11 18:04:59 НТВ 3.4 14.5
40 09.01.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:07 17:19:15 РОССИЯ1 3.4 14.5
41 15.01.2017 Дачный ответ Воскресенье 11:55:35 12:58:32 НТВ 3.3 12.7
42 09.01.2017 Тайны следствия - 4 Понедельник 15:56:31 16:59:22 РОССИЯ1 3.3 15.4
43 13.01.2017 Время покажет Пятница 15:15:54 16:05:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 17.3
44 10.01.2017 Детективы Вторник 19:44:29 20:23:07 3.2 9.1
45 15.01.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:21:07 13:59:21 РОССИЯ1 3.2 11.8
46 13.01.2017 Новости. (15:00) Пятница 15:00:22 15:15:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 17.5
47 12.01.2017 Ночные новости Четверг 23:19:34 23:40:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 10.2
48 14.01.2017 Постскриптум Суббота 21:00:30 22:13:34 3.2 8.2
49 15.01.2017 Теория заговора Воскресенье 13:48:48 14:44:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 11.0
50 14.01.2017 Королева бензоколонки Суббота 13:16:15 14:45:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 12.0
51 14.01.2017 Удар властью Суббота 23:02:47 23:55:11 3.1 9.3
52 14.01.2017 Все к лучшему Суббота 20:02:25 21:00:30 3.1 8.2
53 15.01.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:19:16 РОССИЯ1 3.0 10.6
54 12.01.2017 Мужское/женское Четверг 16:03:14 17:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 14.2
55 14.01.2017 Викинг. Увидеть, чтобы поверить Суббота 12:11:49 13:16:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 11.7
56 14.01.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:07 12:11:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 12.3
57 09.01.2017 Вы все меня бесите Понедельник 20:28:58 20:59:22 СТС 2.9 7.7
58 09.01.2017 Ментовские войны-4 Понедельник 17:03:25 17:59:20 НТВ 2.9 11.8
59 14.01.2017 Петросян-шоу Суббота 11:40:20 13:58:54 РОССИЯ1 2.9 11.4
60 12.01.2017 Говорим и показываем Четверг 18:04:24 18:58:47 НТВ 2.8 11.2
61 10.01.2017 Телеканал "Доброе утро" Вторник 07:36:07 08:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 24.5
62 15.01.2017 Сто к одному Воскресенье 09:31:13 10:18:06 РОССИЯ1 2.8 17.3
63 15.01.2017 Фазенда Воскресенье 11:23:29 11:59:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 11.3
64 12.01.2017 Новости. (12:00) Четверг 12:00:07 12:18:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 17.3
65 10.01.2017 Наедине со всеми Вторник 17:02:25 17:58:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 12.1
66 15.01.2017 Зимний роман Воскресенье 12:14:55 13:48:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 10.0
67 14.01.2017 Принцесса с севера Суббота 14:22:07 17:56:25 РОССИЯ1 2.7 9.7
68 14.01.2017 Большой праздничный концерт к Дню работника прокуратуры Суббота 18:13:08 20:03:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 7.9
69 10.01.2017 Новости. (07:30) Вторник 07:30:06 07:36:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 22.9
70 13.01.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:34 22:00:02 ТНТ 2.6 7.1
71 11.01.2017 Наедине со всеми. Быть собой Среда 17:03:20 18:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 10.9
72 14.01.2017 Марсианская тетрадь Сергея Королева Суббота 16:53:51 17:59:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 8.4
73 15.01.2017 Пока все дома Воскресенье 10:33:12 11:23:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.5
74 14.01.2017 Большая игра Суббота 23:01:26 00:27:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 8.0
75 14.01.2017 Главный Суббота 14:45:36 16:53:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.2
76 15.01.2017 МаксимМаксим Воскресенье 16:52:59 19:01:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 7.5
77 13.01.2017 XXX - три икса Пятница 20:59:24 23:17:26 СТС 2.5 6.8
78 11.01.2017 Вокруг света за 80 дней Среда 20:59:59 23:22:00 СТС 2.5 6.9
79 14.01.2017 Смак Суббота 11:16:59 11:58:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 10.5
80 14.01.2017 О чем говорят мужчины Суббота 23:10:32 01:04:40 СТС 2.5 8.8
81 13.01.2017 Жди меня Пятница 17:01:09 18:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 10.6
82 10.01.2017 Новости. (08:00) Вторник 08:00:07 08:06:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 22.3
83 14.01.2017 Семейный альбом Суббота 10:11:39 10:59:57 РОССИЯ1 2.3 12.0
84 09.01.2017 Обзор Понедельник 13:24:31 13:57:27 НТВ 2.3 13.1
85 09.01.2017 Маска Понедельник 21:05:25 23:02:24 ТНТ 2.3 6.2
86 15.01.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:55 11:55:35 НТВ 2.3 9.5
87 13.01.2017 Новости. (14:00) Пятница 13:57:12 14:11:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 13.8
88 15.01.2017 NEXT-3 Воскресенье 17:39:08 22:59:54 2.3 6.1
89 14.01.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:30:11 20:02:01 ТНТ 2.3 6.4
90 13.01.2017 Comedy Баттл. Лучшее Пятница 22:00:02 22:59:11 ТНТ 2.3 6.2
91 13.01.2017 XXX - три икса-2. Новый уровень Пятница 23:17:26 01:14:41 СТС 2.3 8.2
92 09.01.2017 Доброе утро, Россия! Понедельник 07:10:33 07:30:40 РОССИЯ1 2.3 21.3
93 09.01.2017 Сегодня днем. (13:00) Понедельник 13:00:06 13:24:31 НТВ 2.2 12.6
94 15.01.2017 Конкурс "Кумир тридевятого королевства" Воскресенье 11:33:12 11:39:50 СТС 2.2 9.1
95 11.01.2017 Самые шокирующие гипотезы Среда 17:59:15 19:00:07 2.2 8.0
96 14.01.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:05 19:00:47 2.2 7.2
97 15.01.2017 Хоббит: Пустошь Смауга Воскресенье 16:00:03 18:59:29 ТНТ 2.2 6.8
98 10.01.2017 Сейчас (18.30) Вторник 18:30:11 19:03:50 2.2 7.5
99 13.01.2017 Смотреть всем! Пятница 21:51:04 23:00:15 2.2 5.9
100 14.01.2017 Спецназ-2 Суббота 21:58:19 22:56:34 2.2 5.8
TNS Россия
Advertology.Ru

09.02.2017

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