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P&G задает новый формат долгосрочной стратегии ответственного ведения бизнеса

P&G задает новый формат долгосрочной стратегии ответственного ведения бизнеса

Компания Procter & Gamble представила свой первый глобальный отчет в новом формате ответственного ведения бизнеса.

В рамках реализации стратегии CITIZENSHIP компания P&G определила свою роль и задачи в сфере защиты окружающей среды, корпоративной социальной ответственности, повышении качества жизни нуждающихся и поддержке равных возможностей людей независимо от этнической, культурной и гендерной принадлежности. Совокупность всех этих мер представляет собой видение  компанией P&G себя в роли ответственного бизнеса в масштабе отдельных стран и целого мира.   

«P&G не боится ставить перед собой смелые цели и брать на себя долгосрочные обязательства, как в глобальном масштабе, так и на локальных рынках. В России мы продолжаем делать свой вклад в  улучшение экологии,  поддержку социальных инициатив, создание равных возможностей для профессиональной самореализации людей, – отметил Сотириос Маринидис, вице-президент P&G в Восточной Европе и Центральной Азии. –  С 1991 года мы инвестировали более 25 миллионов долларов США в программы корпоративной социальной отвестственности в России. И сегодня принципы CITIZENSHIP непосредственно влияют на все ключевые процессы и решения в компании на всех уровнях».    

Защита окружающей среды

За последние годы P&G удалось добиться существенного прогресса в сокращении потребления воды и минимизации отходов производства.

  • К 2020 году компания намерена сократить потребление электроэнергии на производстве каждого продукта на 20%, а в долгосрочной перспективе перейти на полностью возобновляемые источники энергии и сырья для производства продукции и упаковки.
  • 68 заводов P&G во всем мире уже используют полностью безотходный цикл. Завод P&G в Новомосковске активно внедряет вторично переработанное сырье в производство упаковки для продукции Lenor и Fairy – вторичное сырье составляет до 30% от материала каждой бутылки.
  • Сотрудники московского офиса P&G активно вовлечены в сбор пустой пластиковой тары, которая затем отправляется в переработку. Это важные шаги к внедрению раздельного сбора мусора в России, что особенно актуально в свете 2017 года, объявленного «Годом экологии».
  • Завод P&G в Новомосковске с 2010 года сократил потребление электроэнергии на 18%, выбросы СО2 на 8% и потребление воды на 17%, что практически соответствует целевому показателю 2020 года.
  • С апреля 2016 года в Новомосковске действует новая котельная, оснащенная системами рекуперации тепла, которые увеличивают КПД котлов до 94-96%, что позволяет сжигать меньше природного газа, уменьшить количество выбросов в атмосферу и сократить объем сточных вод.
  • Совместно с ОАО «Газпром газораспределение Тула» был построен новый участок газопровода длиной 5 км, что повысило надежность городских коммуникаций. В рамках проекта с Министерством природных ресурсов Тульской области завод P&G в Новомосковске реализует план природоохранных мероприятий общей стоимостью более 400 миллионов рублей.

Программы корпоративной социальной отвественности 

P&G реализует программы поддержки людей, оказавшихся в трудной ситуации – в частности, это:

  • помощь пострадавшим от более чем 25 стихийных бедствий по всему миру, включая бесплатное предоставление продукции брендов P&G, таких как Head&Shoulders, Oral-B, Pantene и Pampers и грант в размере более 2 миллионов долларов США международным организациям по преодолению последствий катастроф;
  • обеспечение нуждающихся людей водой, очищенной по технологии P&G Purifier of Water – это более 10 миллиардов литров для более чем 75 стран с 2004 года
  • организованная вакцинация от столбняка новорожденных в рамках программы Pampers совместно с UNICEF позволила полностью победить это смертельное заболевание уже в 19 странах
  • сотрудничество с Фондами продовольствия (Food Banks) и благотворительными организациями:
    • С 2014 года P&G в партнерстве с Фондом продовольствия «Русь» безвозмездно передает нуждающимся людям товары первой необходимости на сумму, эквивалентную около 500 тысяч долларов США в год.,
    • с 2015 года программа корпоративной социальной ответственности «Забота в каждый дом» объединяет в России усилия P&G, волонтеров и сотрудников компании с крупнейшими международными и локальными фондами и организациями.
    • P&G финансирует и поддерживает Детские деревни-SOS в России с 2015 года, за это время общая сумма пожертвований составила 28 000 000 рублей и адресная помощь пришла 32 SOS-семьям, в которых воспитывается 138 детей.
    • С 2010 года среди сотрудников P&G в России успешно проводятся «Дни донора», в которых регулярно принимает участие около сотни добровольцев.
    • С 2016 года P&G в России также выступила партнером всемирной общественной инициативы #ЩедрыйВторник (#GivingTuesday), охватывающей 72 страны и множество участников – некоммерческих организаций, компаний и частных волонтеров.
  • просветительская и образовательная работа, направленная на социальную адаптацию детей и подростков. Важным элементом программ корпоративной социальной ответственности является поддержка международного Олимпийского движения в качестве Всемирного партнера Олимпийских игр в Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016).

Поддержка равных возможностей 

Компания P&G стремится к созданию комфортной рабочей среды и равных возможностей для максимальной самореализации каждого сотрудника. Только такой подход позволяет полностью раскрыть творческий и инновационный потенциал международной команды P&G. Поддержка женщин и их карьеры в P&G остается одним из ключевых приоритетов для компании и залогом ее успеха.  

  • 63% сотрудников P&G в Россиии – это женщины.
  • 47% позиций в составе высшего руководства компании в России занимают женщины.
  • Создавая пространство для развития и реализации талантов женщин, P&G стремится разрушать барьеры, строящиеся на гендерных предрассудках, например, реализуя программы брендов Always #LikeAGirl и Pantene #shinestrong.
  • Понимая, что материнство является самой трудной и почетной работой в мире, P&G реализует многолетнюю глобальную кампанию «Спасибо, мама».

06.02.2017

 p&g

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