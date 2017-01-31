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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (12/12/2016 - 18/12/2016)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (12/12/2016 - 18/12/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/12/2016 - 18/12/2016

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Местное время Четверг 20:44:07 20:59:40 РОССИЯ1 6.3 17.3
2 14.12.2016 Время Среда 21:00:13 21:40:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.8
3 15.12.2016 Вести. (20:00) Четверг 20:00:07 20:44:07 РОССИЯ1 5.8 16.4
4 17.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:06:27 РОССИЯ1 4.3 11.4
5 16.12.2016 Вечерние новости Пятница 18:00:13 18:49:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 13.0
6 17.12.2016 Вести. (14:00) Суббота 14:00:07 14:20:56 РОССИЯ1 3.4 14.4
7 15.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Четверг 19:00:12 19:42:29 НТВ 3.2 10.3
8 14.12.2016 Вести. (17:00) Среда 17:00:07 17:19:41 РОССИЯ1 3.2 14.1
9 18.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:18:59 РОССИЯ1 2.7 11.7
10 18.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:10 16:20:31 НТВ 2.5 8.9

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 21:49:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 17.5
2 18.12.2016 Однако. Контекст Воскресенье 21:49:49 21:56:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 16.0
3 18.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:13 22:21:58 РОССИЯ1 5.4 14.3
4 18.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:59:49 20:09:13 НТВ 3.2 8.3
5 18.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:09:13 21:12:56 НТВ 2.5 6.3
6 18.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:35:23 2.3 6.2
7 17.12.2016 Постскриптум Суббота 20:59:57 22:12:11 1.9 5.2
8 18.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:13:25 1.4 5.6
9 16.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:56 20:42:38 1.2 3.4
10 17.12.2016 Задело! Суббота 18:10:05 18:20:01 1.1 3.6

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Красотка Воскресенье 16:56:14 19:10:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 15.5
2 17.12.2016 Подсадная утка Суббота 21:06:27 01:00:30 РОССИЯ1 4.7 16.0
3 17.12.2016 Холодное блюдо Суббота 14:20:56 17:54:25 РОССИЯ1 3.7 14.0
4 18.12.2016 Спасенная любовь Воскресенье 14:18:34 16:58:01 РОССИЯ1 3.7 13.3
5 13.12.2016 СуперБобровы Вторник 21:02:13 22:56:35 СТС 3.1 9.0
6 14.12.2016 Парень с нашего кладбища Среда 21:01:14 22:48:38 СТС 3.0 8.7
7 12.12.2016 Призрак Понедельник 21:02:04 23:18:17 СТС 2.9 8.6
8 16.12.2016 Не говори мне "Прощай!" Пятница 23:15:52 01:12:39 РОССИЯ1 2.4 11.9
9 17.12.2016 Приходите завтра Суббота 14:46:13 16:41:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 9.1
10 17.12.2016 Штурм Белого дома Суббота 21:00:36 23:35:47 СТС 2.1 6.0

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.12.2016 Тайны следствия - 15 Вторник 20:59:46 22:53:07 РОССИЯ1 6.1 17.9
2 12.12.2016 Григорий Р Понедельник 21:33:03 23:21:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 14.8
3 15.12.2016 Шелест Четверг 21:37:48 22:34:29 НТВ 4.4 13.4
4 14.12.2016 Тайны следствия - 6 Среда 15:56:17 16:59:40 РОССИЯ1 3.4 16.3
5 18.12.2016 Взрыв из прошлого Воскресенье 17:11:40 18:01:50 НТВ 3.2 9.8
6 14.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Среда 17:15:58 18:04:03 НТВ 3.2 13.2
7 15.12.2016 След Четверг 20:22:34 21:14:15 3.2 8.8
8 14.12.2016 Детективы Среда 19:43:23 20:24:07 3.1 8.9
9 15.12.2016 Отель "Элеон" Четверг 20:29:58 21:00:51 СТС 2.9 8.1
10 13.12.2016 Тайны следствия - 5 Вторник 15:51:11 16:59:40 РОССИЯ1 2.8 14.1

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:19 21:00:04 СТС 3.6 10.1
2 18.12.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:18:59 13:59:03 РОССИЯ1 3.3 13.1
3 17.12.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:27 13:58:19 РОССИЯ1 3.0 13.4
4 17.12.2016 МаксимМаксим Суббота 22:51:38 23:56:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 10.1
5 18.12.2016 Однажды в России Воскресенье 20:59:21 22:02:01 ТНТ 2.8 7.4
6 16.12.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:15 22:01:32 ТНТ 2.8 7.7
7 18.12.2016 Стас Старовойтов Воскресенье 22:02:01 23:04:47 ТНТ 2.5 7.9
8 16.12.2016 Comedy Woman Пятница 19:59:25 21:00:15 ТНТ 2.3 6.4
9 16.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:01:32 23:00:09 ТНТ 2.3 6.7

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша Суббота 17:54:25 19:59:53 РОССИЯ1 4.3 13.0
2 18.12.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:51:27 09:31:03 РОССИЯ1 2.1 15.3
3 17.12.2016 Большая опера Суббота 20:59:16 22:44:11 РОССИЯ К 0.9 2.5
4 17.12.2016 Играй, гармонь! Суббота 07:59:34 08:42:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.7 7.1
5 17.12.2016 Романтика романса Суббота 17:30:40 18:25:44 РОССИЯ К 0.5 1.8
6 18.12.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:06:03 10:31:28 РОССИЯ К 0.5 2.5
7 18.12.2016 Василий Герелло. Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" Воскресенье 17:36:10 18:34:09 РОССИЯ К 0.4 1.1
8 18.12.2016 Шедевры мирового музыкального театра Воскресенье 22:26:26 22:34:20 РОССИЯ К 0.4 1.1
9 17.12.2016 МУЗ-ТВ 20 лет в эфире. День рождения в Кремле Суббота 16:00:04 21:56:56 МУЗ ТВ 0.3 1.0
10 17.12.2016 Золотая лихорадка Суббота 09:42:50 10:39:45 МУЗ ТВ 0.2 1.3

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:12 11:58:48 НТВ 2.6 10.9
2 18.12.2016 Первая передача Воскресенье 10:19:52 11:04:12 НТВ 2.4 10.9
3 18.12.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:14:07 10:33:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 10.8
4 17.12.2016 Главная дорога Суббота 10:20:59 11:03:46 НТВ 2.3 11.1
5 15.12.2016 Контрольная закупка Четверг 09:20:10 09:50:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 14.7
6 12.12.2016 О самом главном Понедельник 09:56:12 10:59:03 РОССИЯ1 1.8 12.8
7 15.12.2016 Жить здорово Четверг 09:53:52 10:56:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 12.1
8 17.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:49 19:03:27 1.5 4.8
9 18.12.2016 Здоровье Воскресенье 08:53:41 09:59:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.9 6.1
10 16.12.2016 Мистические истории Пятница 15:03:15 15:59:04 0.9 4.9

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 60 минут Четверг 18:49:18 19:59:50 РОССИЯ1 4.8 15.2
2 17.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:04:37 НТВ 4.4 12.7
3 17.12.2016 Новые русские сенсации. Конец Порошенко Суббота 20:04:37 21:02:56 НТВ 4.0 10.7
4 18.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:01:50 18:59:49 НТВ 3.7 10.3
5 18.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:21:58 01:32:25 РОССИЯ1 3.6 16.9
6 18.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:03:37 14:08:56 НТВ 2.9 11.1
7 13.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:53:07 01:41:01 РОССИЯ1 2.9 16.6
8 15.12.2016 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 22:54:37 00:53:29 РОССИЯ1 2.6 13.2
9 17.12.2016 Двойные стандарты Суббота 13:06:42 14:09:21 НТВ 2.2 9.3
10 14.12.2016 Место встречи Среда 13:59:00 16:00:11 НТВ 2.1 12.1

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Хоккей. Кубок Первого канала 2016 Четверг 18:54:54 21:18:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 8.1
2 18.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины Воскресенье 15:52:29 16:51:32 МАТЧ ТВ 2.3 8.0
3 18.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Воскресенье 13:24:37 14:27:52 МАТЧ ТВ 2.2 8.2
4 17.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 19:04:55 20:12:29 МАТЧ ТВ 2.0 5.8
5 17.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 16:39:41 18:02:10 МАТЧ ТВ 2.0 6.8
6 18.12.2016 Хоккей. Кубок Первого канала 2016 Воскресенье 18:41:04 19:20:28 МАТЧ ТВ 1.7 4.5
7 16.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Пятница 19:09:55 20:48:58 МАТЧ ТВ 1.6 4.7
8 18.12.2016 Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета Воскресенье 14:28:22 15:47:31 МАТЧ ТВ 1.6 6.0
9 18.12.2016 #новости Воскресенье 17:40:48 17:46:33 МАТЧ ТВ 1.4 4.1
10 17.12.2016 Профессиональный бокс Суббота 20:12:59 21:56:54 МАТЧ ТВ 1.3 3.5

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:10:22 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.3 23.5
2 14.12.2016 Пусть говорят Среда 19:52:43 20:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 19.9
3 16.12.2016 Голос Пятница 21:30:23 23:29:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.2 18.8
4 17.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:27 21:29:32 ТНТ 6.2 16.4
5 18.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:43:30 19:58:53 РОССИЯ1 5.8 15.8
6 16.12.2016 Юморина 2016 Пятница 20:59:51 23:15:52 РОССИЯ1 5.2 15.3
7 16.12.2016 Поле чудес Пятница 19:51:22 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 13.9
8 15.12.2016 Говорим и показываем Четверг 18:04:04 18:58:50 НТВ 4.5 16.2
9 18.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 16:58:01 17:43:30 РОССИЯ1 4.4 13.6
10 13.12.2016 Давай поженимся! Вторник 18:47:30 19:51:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.8

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Город героев Суббота 19:04:28 21:00:36 СТС 1.8 4.9
2 18.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 21:00:45 21:14:35 КАРУСЕЛЬ 1.5 3.8
3 17.12.2016 Упс… Ной уплыл! Суббота 12:28:41 14:08:28 СТС 1.1 4.8
4 18.12.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 17:02:51 17:26:34 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.3
5 17.12.2016 Барбоскины Суббота 21:26:03 21:39:45 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.8
6 18.12.2016 Мегамозг. Кнопка судьбы Воскресенье 12:30:58 12:44:40 СТС 1.0 4.1
7 18.12.2016 Фиксики Воскресенье 20:17:48 20:30:06 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.6
8 18.12.2016 Боб уходит в отрыв Воскресенье 12:48:43 13:00:00 СТС 1.0 4.0
9 18.12.2016 Лунтик и его друзья Воскресенье 15:30:34 15:45:12 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.8
10 18.12.2016 Маугли. Битва Воскресенье 09:20:37 09:38:49 1.0 6.1
TNS Россия
Advertology.Ru

01.02.2017

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