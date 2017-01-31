ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (12/12/2016 - 18/12/2016)

Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».

Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.

В Китае более 720 миллионов человек активно пользуются интернетом, и эта цифра растет буквально каждый день. 690 миллионов китайцев имеют аккаунты в соцсетях, из них более 560 миллионов выходят в онлайн с мобильных телефонов. Неудивительно, что Digital marketing — один из ключевых инструментов продвижения товаров и услуг в Поднебесной. Как еще можно завоевать рынок самой многонаселенной страны мира

Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.