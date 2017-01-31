ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (12/12/2016 - 18/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/12/2016 - 18/12/2016
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Местное время
|Четверг
|20:44:07
|20:59:40
|6.3
|17.3
|2
|14.12.2016
|Время
|Среда
|21:00:13
|21:40:20
|5.8
|15.8
|3
|15.12.2016
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:07
|20:44:07
|5.8
|16.4
|4
|17.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:06:27
|4.3
|11.4
|5
|16.12.2016
|Вечерние новости
|Пятница
|18:00:13
|18:49:01
|3.5
|13.0
|6
|17.12.2016
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:07
|14:20:56
|3.4
|14.4
|7
|15.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Четверг
|19:00:12
|19:42:29
|3.2
|10.3
|8
|14.12.2016
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:07
|17:19:41
|3.2
|14.1
|9
|18.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:18:59
|2.7
|11.7
|10
|18.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:10
|16:20:31
|2.5
|8.9
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|21:49:49
|6.6
|17.5
|2
|18.12.2016
|Однако. Контекст
|Воскресенье
|21:49:49
|21:56:24
|5.7
|16.0
|3
|18.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:13
|22:21:58
|5.4
|14.3
|4
|18.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|18:59:49
|20:09:13
|3.2
|8.3
|5
|18.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:09:13
|21:12:56
|2.5
|6.3
|6
|18.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:35:23
|2.3
|6.2
|7
|17.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:57
|22:12:11
|1.9
|5.2
|8
|18.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:13:25
|1.4
|5.6
|9
|16.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:56
|20:42:38
|1.2
|3.4
|10
|17.12.2016
|Задело!
|Суббота
|18:10:05
|18:20:01
|1.1
|3.6
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Красотка
|Воскресенье
|16:56:14
|19:10:22
|5.3
|15.5
|2
|17.12.2016
|Подсадная утка
|Суббота
|21:06:27
|01:00:30
|4.7
|16.0
|3
|17.12.2016
|Холодное блюдо
|Суббота
|14:20:56
|17:54:25
|3.7
|14.0
|4
|18.12.2016
|Спасенная любовь
|Воскресенье
|14:18:34
|16:58:01
|3.7
|13.3
|5
|13.12.2016
|СуперБобровы
|Вторник
|21:02:13
|22:56:35
|3.1
|9.0
|6
|14.12.2016
|Парень с нашего кладбища
|Среда
|21:01:14
|22:48:38
|3.0
|8.7
|7
|12.12.2016
|Призрак
|Понедельник
|21:02:04
|23:18:17
|2.9
|8.6
|8
|16.12.2016
|Не говори мне "Прощай!"
|Пятница
|23:15:52
|01:12:39
|2.4
|11.9
|9
|17.12.2016
|Приходите завтра
|Суббота
|14:46:13
|16:41:52
|2.3
|9.1
|10
|17.12.2016
|Штурм Белого дома
|Суббота
|21:00:36
|23:35:47
|2.1
|6.0
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.12.2016
|Тайны следствия - 15
|Вторник
|20:59:46
|22:53:07
|6.1
|17.9
|2
|12.12.2016
|Григорий Р
|Понедельник
|21:33:03
|23:21:56
|4.7
|14.8
|3
|15.12.2016
|Шелест
|Четверг
|21:37:48
|22:34:29
|4.4
|13.4
|4
|14.12.2016
|Тайны следствия - 6
|Среда
|15:56:17
|16:59:40
|3.4
|16.3
|5
|18.12.2016
|Взрыв из прошлого
|Воскресенье
|17:11:40
|18:01:50
|3.2
|9.8
|6
|14.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Среда
|17:15:58
|18:04:03
|3.2
|13.2
|7
|15.12.2016
|След
|Четверг
|20:22:34
|21:14:15
|3.2
|8.8
|8
|14.12.2016
|Детективы
|Среда
|19:43:23
|20:24:07
|3.1
|8.9
|9
|15.12.2016
|Отель "Элеон"
|Четверг
|20:29:58
|21:00:51
|2.9
|8.1
|10
|13.12.2016
|Тайны следствия - 5
|Вторник
|15:51:11
|16:59:40
|2.8
|14.1
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:19
|21:00:04
|3.6
|10.1
|2
|18.12.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:18:59
|13:59:03
|3.3
|13.1
|3
|17.12.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:27
|13:58:19
|3.0
|13.4
|4
|17.12.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:51:38
|23:56:10
|2.9
|10.1
|5
|18.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:21
|22:02:01
|2.8
|7.4
|6
|16.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:15
|22:01:32
|2.8
|7.7
|7
|18.12.2016
|Стас Старовойтов
|Воскресенье
|22:02:01
|23:04:47
|2.5
|7.9
|8
|16.12.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|19:59:25
|21:00:15
|2.3
|6.4
|9
|16.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:01:32
|23:00:09
|2.3
|6.7
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша
|Суббота
|17:54:25
|19:59:53
|4.3
|13.0
|2
|18.12.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:27
|09:31:03
|2.1
|15.3
|3
|17.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:59:16
|22:44:11
|0.9
|2.5
|4
|17.12.2016
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:59:34
|08:42:31
|0.7
|7.1
|5
|17.12.2016
|Романтика романса
|Суббота
|17:30:40
|18:25:44
|0.5
|1.8
|6
|18.12.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:06:03
|10:31:28
|0.5
|2.5
|7
|18.12.2016
|Василий Герелло. Государственный симфонический оркестр "Новая Россия"
|Воскресенье
|17:36:10
|18:34:09
|0.4
|1.1
|8
|18.12.2016
|Шедевры мирового музыкального театра
|Воскресенье
|22:26:26
|22:34:20
|0.4
|1.1
|9
|17.12.2016
|МУЗ-ТВ 20 лет в эфире. День рождения в Кремле
|Суббота
|16:00:04
|21:56:56
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.0
|10
|17.12.2016
|Золотая лихорадка
|Суббота
|09:42:50
|10:39:45
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.3
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:12
|11:58:48
|2.6
|10.9
|2
|18.12.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:19:52
|11:04:12
|2.4
|10.9
|3
|18.12.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:14:07
|10:33:04
|2.3
|10.8
|4
|17.12.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:59
|11:03:46
|2.3
|11.1
|5
|15.12.2016
|Контрольная закупка
|Четверг
|09:20:10
|09:50:34
|1.8
|14.7
|6
|12.12.2016
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:12
|10:59:03
|1.8
|12.8
|7
|15.12.2016
|Жить здорово
|Четверг
|09:53:52
|10:56:26
|1.6
|12.1
|8
|17.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:49
|19:03:27
|1.5
|4.8
|9
|18.12.2016
|Здоровье
|Воскресенье
|08:53:41
|09:59:12
|0.9
|6.1
|10
|16.12.2016
|Мистические истории
|Пятница
|15:03:15
|15:59:04
|0.9
|4.9
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:18
|19:59:50
|4.8
|15.2
|2
|17.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:04:37
|4.4
|12.7
|3
|17.12.2016
|Новые русские сенсации. Конец Порошенко
|Суббота
|20:04:37
|21:02:56
|4.0
|10.7
|4
|18.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:01:50
|18:59:49
|3.7
|10.3
|5
|18.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:21:58
|01:32:25
|3.6
|16.9
|6
|18.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:03:37
|14:08:56
|2.9
|11.1
|7
|13.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:53:07
|01:41:01
|2.9
|16.6
|8
|15.12.2016
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|22:54:37
|00:53:29
|2.6
|13.2
|9
|17.12.2016
|Двойные стандарты
|Суббота
|13:06:42
|14:09:21
|2.2
|9.3
|10
|14.12.2016
|Место встречи
|Среда
|13:59:00
|16:00:11
|2.1
|12.1
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Хоккей. Кубок Первого канала 2016
|Четверг
|18:54:54
|21:18:20
|2.7
|8.1
|2
|18.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
|Воскресенье
|15:52:29
|16:51:32
|МАТЧ ТВ
|2.3
|8.0
|3
|18.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Воскресенье
|13:24:37
|14:27:52
|МАТЧ ТВ
|2.2
|8.2
|4
|17.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|19:04:55
|20:12:29
|МАТЧ ТВ
|2.0
|5.8
|5
|17.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|16:39:41
|18:02:10
|МАТЧ ТВ
|2.0
|6.8
|6
|18.12.2016
|Хоккей. Кубок Первого канала 2016
|Воскресенье
|18:41:04
|19:20:28
|МАТЧ ТВ
|1.7
|4.5
|7
|16.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Пятница
|19:09:55
|20:48:58
|МАТЧ ТВ
|1.6
|4.7
|8
|18.12.2016
|Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета
|Воскресенье
|14:28:22
|15:47:31
|МАТЧ ТВ
|1.6
|6.0
|9
|18.12.2016
|#новости
|Воскресенье
|17:40:48
|17:46:33
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.1
|10
|17.12.2016
|Профессиональный бокс
|Суббота
|20:12:59
|21:56:54
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.5
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:10:22
|21:00:07
|9.3
|23.5
|2
|14.12.2016
|Пусть говорят
|Среда
|19:52:43
|20:59:07
|7.3
|19.9
|3
|16.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:23
|23:29:54
|6.2
|18.8
|4
|17.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:27
|21:29:32
|6.2
|16.4
|5
|18.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:43:30
|19:58:53
|5.8
|15.8
|6
|16.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|20:59:51
|23:15:52
|5.2
|15.3
|7
|16.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:22
|20:59:04
|4.9
|13.9
|8
|15.12.2016
|Говорим и показываем
|Четверг
|18:04:04
|18:58:50
|4.5
|16.2
|9
|18.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|16:58:01
|17:43:30
|4.4
|13.6
|10
|13.12.2016
|Давай поженимся!
|Вторник
|18:47:30
|19:51:47
|4.3
|13.8
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Город героев
|Суббота
|19:04:28
|21:00:36
|1.8
|4.9
|2
|18.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|21:00:45
|21:14:35
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|3.8
|3
|17.12.2016
|Упс… Ной уплыл!
|Суббота
|12:28:41
|14:08:28
|1.1
|4.8
|4
|18.12.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|17:02:51
|17:26:34
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.3
|5
|17.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|21:26:03
|21:39:45
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.8
|6
|18.12.2016
|Мегамозг. Кнопка судьбы
|Воскресенье
|12:30:58
|12:44:40
|1.0
|4.1
|7
|18.12.2016
|Фиксики
|Воскресенье
|20:17:48
|20:30:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.6
|8
|18.12.2016
|Боб уходит в отрыв
|Воскресенье
|12:48:43
|13:00:00
|1.0
|4.0
|9
|18.12.2016
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|15:30:34
|15:45:12
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.8
|10
|18.12.2016
|Маугли. Битва
|Воскресенье
|09:20:37
|09:38:49
|1.0
|6.1
Advertology.Ru
01.02.2017
Комментарии
Написать комментарий