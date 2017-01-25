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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (26/12/2016 - 01/01/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (26/12/2016 - 01/01/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/12/2016 - 01/01/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:26 00:04:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16.6 35.6
2 31.12.2016 Ирония судьбы, или с легким паром Суббота 18:49:07 22:30:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.2 22.4
3 31.12.2016 Джентльмены удачи Суббота 17:03:45 18:49:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.5 23.7
4 31.12.2016 Новогодняя ночь на Первом Суббота 22:30:12 23:56:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.4 19.7
5 31.12.2016 Пес Барбос и необычный кросс Суббота 16:29:11 16:39:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.7 23.5
6 31.12.2016 Новости. (15:00 сб, вск) Суббота 15:00:06 15:16:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.7 24.7
7 31.12.2016 Бриллиантовая рука Суббота 15:16:15 16:29:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 23.7
8 30.12.2016 Голос Пятница 21:30:14 23:45:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 20.0
9 31.12.2016 Самогонщики Суббота 16:39:13 17:03:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.1 21.4
10 26.12.2016 Время Понедельник 21:00:08 21:59:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 17.1

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:21 00:04:39 РОССИЯ1 9.2 19.8
2 30.12.2016 Тайны следствия - 16 Пятница 22:50:22 00:45:16 РОССИЯ1 7.9 24.0
3 31.12.2016 Иван Васильевич меняет профессию Суббота 20:03:51 22:00:24 РОССИЯ1 6.9 16.8
4 31.12.2016 Новогодний парад Звезд Суббота 22:00:24 23:56:21 РОССИЯ1 6.5 15.5
5 30.12.2016 Местное время Пятница 20:45:52 21:01:19 РОССИЯ1 6.2 17.3
6 01.01.2017 Вести. (20:00) Воскресенье 20:00:09 20:33:53 РОССИЯ1 5.9 15.9
7 01.01.2017 Юмор года Воскресенье 20:33:53 22:48:20 РОССИЯ1 5.5 15.2
8 31.12.2016 Голубой огонек на Шаболовке Суббота 00:04:39 05:00:00 РОССИЯ1 5.0 17.5
9 01.01.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:20:58 РОССИЯ1 4.8 15.9
10 31.12.2016 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Суббота 18:26:10 20:03:51 РОССИЯ1 4.7 11.6

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 В зоне доступа любви Воскресенье 19:21:40 21:00:38 НТВ 3.4 9.3
2 26.12.2016 Мент в законе 9 Понедельник 22:24:23 23:14:59 НТВ 3.4 9.6
3 26.12.2016 Итоги дня Понедельник 23:15:11 23:46:01 НТВ 3.2 10.6
4 30.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Пятница 16:00:07 16:24:54 НТВ 3.2 13.7
5 27.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Вторник 19:00:06 19:42:20 НТВ 3.1 10.5
6 30.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-13 Пятница 16:27:01 17:16:58 НТВ 3.1 12.5
7 26.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-11 Понедельник 17:17:08 18:09:47 НТВ 2.9 12.1
8 28.12.2016 Говорим и показываем Среда 18:03:21 18:59:53 НТВ 2.9 10.5
9 30.12.2016 Место встречи Пятница 13:59:49 15:59:53 НТВ 2.6 13.2
10 01.01.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским (повтор) Воскресенье 18:07:10 18:59:51 НТВ 2.6 7.8

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Уральские пельмени Суббота 22:56:37 23:56:20 СТС 3.8 8.9
2 29.12.2016 Отель "Элеон" Четверг 20:29:31 21:02:21 СТС 3.1 8.3
3 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:20 00:04:38 СТС 3.0 6.4
4 28.12.2016 Елки лохматые Среда 21:02:31 22:46:50 СТС 2.5 6.5
5 26.12.2016 Ной Понедельник 21:11:00 23:17:02 СТС 2.4 6.5
6 30.12.2016 Подарок с характером Пятница 21:00:48 22:46:19 СТС 2.3 6.0
7 27.12.2016 Елки 1914 Вторник 21:02:10 23:06:50 СТС 2.2 5.9
8 29.12.2016 Отель "Элеон" (повтор) Четверг 19:59:03 20:29:31 СТС 2.1 6.1
9 01.01.2017 Пятый элемент Воскресенье 18:30:46 21:01:19 СТС 2.1 5.9
10 26.12.2016 Форрест Гамп Понедельник 19:00:04 21:11:00 СТС 2.0 6.0

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Граф Монте-Кристо Воскресенье 17:11:08 20:16:54 2.2 6.6
2 31.12.2016 Морозко Суббота 21:37:51 23:00:06 2.0 4.7
3 29.12.2016 Петровка, 38 Четверг 21:44:05 21:59:06 1.9 5.2
4 26.12.2016 Случайные знакомые Понедельник 18:00:18 19:29:59 1.8 6.5
5 31.12.2016 Вечера на хуторе близ Диканьки Суббота 18:38:09 19:59:17 1.8 4.4
6 31.12.2016 В джазе только девушки Суббота 13:49:54 16:14:29 1.8 5.7
7 01.01.2017 Игрушка Воскресенье 15:35:56 17:10:32 1.7 5.7
8 31.12.2016 Мужчина в моей голове Суббота 16:14:29 18:38:09 1.7 5.0
9 27.12.2016 Право голоса Вторник 20:03:50 21:44:18 1.7 4.7
10 31.12.2016 События. (11:30) Суббота 11:30:06 11:48:19 1.6 7.2

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Чародеи Воскресенье 11:52:46 13:09:06 РОССИЯ К 1.7 6.9
2 31.12.2016 Синяя птица Суббота 18:06:10 21:07:00 РОССИЯ К 1.6 3.9
3 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:19 00:04:39 РОССИЯ К 1.5 3.2
4 31.12.2016 Новый Год в компании с Владимиром Спиваковым Суббота 00:04:39 01:29:19 РОССИЯ К 1.4 3.4
5 28.12.2016 Брак по-итальянски Среда 20:50:12 22:27:32 РОССИЯ К 1.2 3.0
6 31.12.2016 Джо Дассен. Концерт в "Олимпии" Суббота 01:30:31 02:28:02 РОССИЯ К 1.1 3.4
7 27.12.2016 Большая опера. Финал Вторник 20:45:34 23:32:00 РОССИЯ К 1.1 3.0
8 01.01.2017 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2017 Воскресенье 14:14:03 15:45:15 РОССИЯ К 1.1 3.4
9 01.01.2017 Голубой огонек. Нетленка Воскресенье 18:17:10 21:17:49 РОССИЯ К 1.0 3.0
10 01.01.2017 Миллионерша Воскресенье 21:20:19 22:46:42 РОССИЯ К 1.0 2.8

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Три богатыря. Ход конем Воскресенье 20:29:19 21:37:29 2.9 7.9
2 01.01.2017 Три богатыря и Шамаханская царица Воскресенье 22:42:31 23:53:14 2.7 8.4
3 01.01.2017 Три богатыря на дальних берегах Воскресенье 21:38:13 22:41:46 2.7 7.4
4 30.12.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Пятница 19:00:06 19:29:53 2.2 7.5
5 29.12.2016 Новости. (23:00) Четверг 23:00:05 23:24:41 2.1 6.5
6 26.12.2016 Новости. (19:30) Понедельник 19:30:04 20:00:40 2.1 6.4
7 29.12.2016 Самые шокирующие гипотезы Четверг 17:58:56 19:00:04 2.1 8.1
8 01.01.2017 "Умом Россию никогда..." концерт Михаила Задорнова Воскресенье 18:57:23 20:28:34 2.0 5.6
9 30.12.2016 "Мы все учились панемногу" концерт Михаила Задорнова Пятница 22:58:39 00:57:16 1.9 6.1
10 29.12.2016 Смотреть всем! Четверг 21:59:54 22:59:53 1.9 5.3

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:20 00:04:37 ТНТ 3.5 7.5
2 31.12.2016 Комеди Клаб. Karaoke star Суббота 22:58:02 23:56:10 ТНТ 3.1 7.2
3 26.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Понедельник 21:58:48 23:12:43 ТНТ 2.9 8.1
4 31.12.2016 Комеди Клаб Суббота 01:09:34 02:05:52 ТНТ 2.7 7.4
5 29.12.2016 Однажды в России Четверг 22:00:37 22:59:47 ТНТ 2.6 7.4
6 29.12.2016 Дом - 2. Город Любви Четверг 22:59:47 00:01:29 ТНТ 2.3 7.7
7 29.12.2016 Дом - 2. Город Любви. После заката Четверг 00:02:25 01:02:27 ТНТ 2.1 9.8
8 31.12.2016 Импровизация Суббота 19:58:01 20:59:49 ТНТ 2.0 4.9
9 31.12.2016 Комеди Клаб. Звезды ТНТ против Comedy Club Суббота 15:00:04 16:02:54 ТНТ 1.9 6.2
10 29.12.2016 Где логика? Четверг 20:00:33 21:02:15 ТНТ 1.9 5.4

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.12.2016 Слепая Вторник 18:01:24 18:30:32 1.9 7.6
2 30.12.2016 Путешествие 2: таинственный остров Пятница 21:51:57 23:37:09 1.6 4.4
3 01.01.2017 Зима в Простоквашино Воскресенье 16:59:05 17:14:40 1.6 5.3
4 01.01.2017 Каникулы в Простоквашино Воскресенье 16:41:12 16:59:05 1.6 5.3
5 30.12.2016 Человек-невидимка Пятница 19:02:47 20:03:21 1.4 4.7
6 30.12.2016 Путешествие к центру Земли Пятница 20:03:21 21:51:57 1.4 4.0
7 26.12.2016 Гадалка Понедельник 17:16:10 17:44:21 1.4 5.8
8 01.01.2017 Ну, погоди! Воскресенье 17:17:07 17:36:04 1.3 4.2
9 30.12.2016 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 18:04:35 19:02:47 1.2 4.3
10 26.12.2016 Кости Понедельник 22:25:24 23:09:41 1.1 3.2

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:30:21 09:59:56 EURONEWS 0.5 3.7
2 26.12.2016 Новости EuroNews (08:30) Понедельник 08:29:51 08:59:59 EURONEWS 0.4 4.0
3 31.12.2016 Новости EuroNews (18:30) Суббота 18:29:46 19:10:28 EURONEWS 0.3 0.8
4 30.12.2016 Новости EuroNews (02:00) Пятница 02:00:25 02:30:00 EURONEWS 0.3 2.8
5 26.12.2016 Новости EuroNews (09:00) Понедельник 08:59:59 09:30:37 EURONEWS 0.3 2.6
6 28.12.2016 Новости EuroNews (08:00) Среда 08:00:02 08:30:34 EURONEWS 0.3 3.0
7 31.12.2016 Новости EuroNews (17:30) Суббота 17:30:09 18:03:24 EURONEWS 0.3 0.8
8 31.12.2016 Новости EuroNews (13:00) Суббота 13:00:17 13:30:05 EURONEWS 0.3 1.0
9 31.12.2016 Новости EuroNews (18:00) Суббота 18:03:24 18:29:46 EURONEWS 0.3 0.7
10 26.12.2016 Новости EuroNews (07:00) Понедельник 07:00:04 07:30:02 EURONEWS 0.2 2.9

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.12.2016 Красная шапочка Пятница 21:44:38 23:44:01 МИР 0.6 1.7
2 30.12.2016 Двенадцать стульев Пятница 16:26:48 18:58:40 МИР 0.6 2.3
3 30.12.2016 Морозко Пятница 19:44:12 21:44:38 МИР 0.6 1.7
4 28.12.2016 Гаишники. Продолжение Среда 15:04:08 15:58:45 МИР 0.5 2.6
5 30.12.2016 Новости Пятница 18:59:08 19:13:53 МИР 0.5 1.7
6 01.01.2017 Зита и Гита Воскресенье 20:27:22 23:10:34 МИР 0.5 1.3
7 28.12.2016 Сирота Казанская Среда 21:07:48 22:37:00 МИР 0.4 1.1
8 28.12.2016 Возвращение Мухтара Среда 17:05:39 17:59:01 МИР 0.4 1.8
9 31.12.2016 Авторадио. Дискотека 80-х Суббота 16:16:16 17:53:23 МИР 0.4 1.2
10 29.12.2016 Новогодние приключения Маши и Вити Четверг 22:47:26 23:56:28 МИР 0.4 1.1

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.12.2016 Вкусно 360 Пятница 10:16:36 11:00:04 360° 0.3 2.0
2 28.12.2016 Широка река Среда 17:59:27 19:00:03 360° 0.3 0.9
3 30.12.2016 Катина любовь Пятница 13:00:08 14:00:07 360° 0.3 1.4
4 30.12.2016 Большие новости Пятница 12:01:02 13:00:08 360° 0.2 1.5
5 27.12.2016 #Растем Вместе Вторник 11:09:16 12:00:03 360° 0.2 1.5
6 27.12.2016 Новости 360 Вторник 09:00:07 09:27:13 360° 0.2 1.8
7 30.12.2016 Губернатор 360 Пятница 11:00:04 12:01:02 360° 0.2 1.4
8 27.12.2016 #самоеяркое Вторник 08:00:07 09:00:07 360° 0.2 2.0
9 26.12.2016 Все просто Понедельник 02:00:22 03:00:20 360° 0.2 2.6
10 29.12.2016 Телеканал "Вертолет 360" Четверг 05:59:57 07:11:02 360° 0.2 2.9

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.12.2016 Верните мне красоту Понедельник 22:18:00 23:18:18 0.5 1.5
2 01.01.2017 Кот-парад Воскресенье 09:57:58 16:22:11 0.4 1.6
3 26.12.2016 Няня 911 Понедельник 17:36:19 18:15:51 0.4 1.5
4 31.12.2016 Научи жену рулить Суббота 21:56:56 22:55:48 0.3 0.8
5 27.12.2016 Мыслить, как преступник Вторник 01:15:04 02:03:03 0.3 2.3
6 27.12.2016 В теме Вторник 22:59:09 23:27:10 0.3 0.8
7 27.12.2016 Я стесняюсь своего тела Вторник 23:27:10 01:15:04 0.3 1.1
8 27.12.2016 МастерШеф Вторник 17:43:21 19:19:16 0.2 0.9
9 26.12.2016 Беременна в 16 Понедельник 13:29:59 14:19:23 0.2 1.4
10 01.01.2017 Популярная правда. Разводы года Воскресенье 09:33:40 09:57:58 0.2 2.5

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.12.2016 Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Гонка преследования Среда 21:26:18 22:28:44 МАТЧ ТВ 1.2 3.1
2 28.12.2016 Биатлон с Дмитрием Губерниевым Среда 20:55:11 21:26:18 МАТЧ ТВ 1.0 2.5
3 28.12.2016 Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Масс-старт Среда 20:09:14 20:55:11 МАТЧ ТВ 0.9 2.5
4 28.12.2016 Футбол. Чемпионат Англии Среда 22:37:18 23:37:01 МАТЧ ТВ 0.9 2.5
5 28.12.2016 #новости Среда 19:20:59 19:30:39 МАТЧ ТВ 0.8 2.6
6 29.12.2016 Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017 Четверг 01:06:42 01:56:10 МАТЧ ТВ 0.7 5.1
7 28.12.2016 Биатлон. Live. Новый сезон Среда 19:30:54 20:00:45 МАТЧ ТВ 0.5 1.5
8 31.12.2016 Хоккеисты Суббота 02:03:54 03:59:28 МАТЧ ТВ 0.5 2.0
9 29.12.2016 Вся правда про... Четверг 00:17:43 00:22:47 МАТЧ ТВ 0.5 2.1
10 31.12.2016 Все на футбол! Чемпионат Англии. Лица - 2016 Суббота 19:55:57 20:26:02 МАТЧ ТВ 0.5 1.1

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогодняя сказка Суббота 16:52:52 17:09:27 КАРУСЕЛЬ 1.7 5.1
2 31.12.2016 Машкины страшилки Суббота 22:37:46 22:43:21 КАРУСЕЛЬ 1.7 3.9
3 31.12.2016 Маша и медведь Суббота 22:43:21 23:04:06 КАРУСЕЛЬ 1.6 3.8
4 31.12.2016 Машины сказки Суббота 23:04:06 23:09:40 КАРУСЕЛЬ 1.6 3.7
5 31.12.2016 Щелкунчик Суббота 17:12:13 17:37:45 КАРУСЕЛЬ 1.5 4.3
6 01.01.2017 Ералаш Воскресенье 13:16:22 14:29:53 КАРУСЕЛЬ 1.4 4.9
7 31.12.2016 Дед Мороз и Серый волк Суббота 16:34:05 16:50:49 КАРУСЕЛЬ 1.4 4.3
8 29.12.2016 Щенячий патруль Четверг 20:05:48 20:29:50 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.9
9 31.12.2016 Зима в Простоквашино Суббота 16:15:40 16:31:19 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.8
10 28.12.2016 Шоу Тома и Джерри Среда 21:15:35 21:36:27 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.1

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 2017: Предсказания Воскресенье 22:42:30 23:42:45 2.0 6.1
2 01.01.2017 Моя новая жизнь Воскресенье 21:45:04 22:41:25 1.8 4.9
3 01.01.2017 6 кадров Воскресенье 23:43:45 23:57:13 1.4 4.4
4 30.12.2016 Мое любимое чудовище Пятница 19:01:46 22:44:23 1.2 3.4
5 26.12.2016 Две судьбы Понедельник 20:01:31 20:50:23 1.1 3.3
6 28.12.2016 Давай разведемся! Среда 13:03:22 14:03:15 1.1 6.3
7 31.12.2016 Женская интуиция 2 Суббота 17:26:55 20:00:50 1.0 2.7
8 26.12.2016 По делам несовершеннолетних Понедельник 11:06:08 11:57:07 1.0 5.9
9 31.12.2016 Не могу сказать прощай Суббота 10:56:11 12:39:57 1.0 4.0
10 01.01.2017 Возвращение в Эдем Воскресенье 12:34:53 17:58:16 0.9 3.1

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.12.2016 Новости дня Среда 18:00:07 18:26:44 1.4 5.6
2 31.12.2016 Старые песни о главном 2 Суббота 22:14:25 23:56:19 1.4 3.4
3 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:19 00:04:40 1.4 2.9
4 31.12.2016 Старые песни о главном Суббота 20:37:52 22:14:25 1.3 3.1
5 31.12.2016 Старые песни о главном 3 Суббота 00:04:40 02:25:50 1.2 3.1
6 30.12.2016 Правда лейтенанта Климова Пятница 22:26:05 00:16:00 1.2 3.4
7 28.12.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Среда 18:29:30 19:18:49 1.1 3.9
8 26.12.2016 Отдел С.С.С.Р Понедельник 15:03:20 15:36:08 1.1 5.7
9 30.12.2016 Огарева, 6 Пятница 20:12:32 21:59:46 1.0 2.9
10 31.12.2016 Небесный тихоход Суббота 19:07:11 20:37:52 1.0 2.4

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.12.2016 След Понедельник 21:23:37 22:00:12 3.6 9.4
2 01.01.2017 Три орешка для Золушки Воскресенье 22:49:33 00:10:51 3.3 10.4
3 27.12.2016 Детективы Вторник 20:00:17 20:25:42 3.2 9.4
4 26.12.2016 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:12 22:39:27 3.0 8.2
5 01.01.2017 Мужики Воскресенье 21:18:24 22:49:33 2.7 7.5
6 01.01.2017 Моя советская молодость Воскресенье 15:20:42 17:32:36 2.5 8.0
7 01.01.2017 Карнавальная ночь Воскресенье 18:37:46 19:49:55 2.4 7.0
8 01.01.2017 Мой советский Новый год Воскресенье 17:32:36 18:37:46 2.3 6.9
9 01.01.2017 Моя советская юность Воскресенье 13:40:21 15:20:42 2.2 7.3
10 26.12.2016 Момент истины Понедельник 23:19:02 00:06:33 2.1 7.2

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.12.2016 Бессмертное кино Четверг 22:47:45 23:14:24 2X2 0.4 1.2
2 30.12.2016 Симпсоны Пятница 21:54:58 22:17:42 2X2 0.4 1.0
3 29.12.2016 Робоцып Четверг 23:56:03 00:06:10 2X2 0.4 1.4
4 29.12.2016 Aqua Teen Hunger Force Четверг 23:30:19 23:41:18 2X2 0.3 1.1
5 26.12.2016 Аватар. Легенда о Корре Понедельник 18:52:17 19:14:26 2X2 0.3 1.1
6 29.12.2016 Рик и Морти Четверг 00:35:12 01:00:49 2X2 0.3 1.6
7 29.12.2016 Южный парк Четверг 00:10:15 00:31:52 2X2 0.3 1.4
8 31.12.2016 Покемон XY Суббота 14:07:28 14:28:16 2X2 0.3 1.0
9 28.12.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 13:02:31 13:14:21 2X2 0.3 1.7
10 01.01.2017 МульТВ Воскресенье 21:56:08 22:07:13 2X2 0.3 0.7

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.12.2016 Дайте жалобную книгу Среда 20:00:41 21:40:40 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.6
2 01.01.2017 Когда ее совсем не ждешь... Воскресенье 18:48:16 19:32:57 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.7
3 31.12.2016 Звон вокалов Суббота 00:04:36 02:58:54 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.4
4 28.12.2016 Жизнь вопреки. Михаил Танич Среда 21:40:40 22:28:54 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.2
5 28.12.2016 Это по-нашему Среда 22:28:54 22:56:04 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.2
6 28.12.2016 Чисто английские убийства Среда 18:11:07 19:05:09 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.6
7 30.12.2016 Визит к Минотавру Пятница 23:51:05 01:15:19 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.6
8 27.12.2016 Раскрывая мистические тайны Вторник 22:25:13 23:10:49 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.2
9 27.12.2016 На качелях власти. Пропавшие жены Вторник 21:35:07 22:25:13 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.0
10 28.12.2016 В теме Среда 23:24:30 23:50:30 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.2

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Вести. Агитпроп Суббота 17:10:27 17:19:03 РОССИЯ 24 1.2 3.7
2 31.12.2016 22 победы танкиста Колобанова Суббота 11:10:08 11:54:14 РОССИЯ 24 1.2 5.2
3 26.12.2016 Вести. Срочно Понедельник 23:00:08 23:19:37 РОССИЯ 24 1.2 3.5
4 31.12.2016 Вести сейчас Суббота 22:59:20 23:09:51 РОССИЯ 24 1.2 2.7
5 26.12.2016 Вести. Дежурная часть Понедельник 17:30:31 17:56:35 РОССИЯ 24 1.1 4.6
6 01.01.2017 Вести. Интервью Воскресенье 14:27:19 14:42:29 РОССИЯ 24 1.0 3.2
7 31.12.2016 Вести. Мобильный репортер Суббота 10:43:54 10:53:57 РОССИЯ 24 1.0 4.8
8 31.12.2016 Станция Восток. На пороге жизни Суббота 23:09:51 23:54:20 РОССИЯ 24 1.0 2.3
9 31.12.2016 Вести. Реплика Суббота 10:36:18 10:43:16 РОССИЯ 24 1.0 5.0
10 30.12.2016 Вести. Новогодние корпоративы Пятница 18:28:55 18:37:25 РОССИЯ 24 1.0 3.4

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.12.2016 Храбрая сердцем Пятница 19:31:27 21:24:31 1.4 4.0
2 31.12.2016 Холодное торжество Суббота 19:27:10 19:34:18 1.2 2.8
3 30.12.2016 Феи: Загадка пиратского острова Пятница 18:06:50 19:31:12 1.0 3.6
4 31.12.2016 Феи: Невероятные приключения Суббота 22:32:48 22:56:24 1.0 2.3
5 31.12.2016 Феи. Тайна зимнего леса Суббота 19:34:39 21:04:02 1.0 2.3
6 28.12.2016 Гравити Фолз Среда 21:52:36 22:13:42 0.8 2.2
7 27.12.2016 Звездная принцесса и силы зла Вторник 21:01:01 21:21:50 0.8 2.3
8 31.12.2016 София Прекрасная Суббота 11:25:38 11:47:55 0.8 3.7
9 28.12.2016 Новая школа императора Среда 19:07:38 19:29:19 0.8 2.6
10 31.12.2016 Красавица и чудовище. Волшебное рождество Суббота 16:17:51 17:39:19 0.7 2.2

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.12.2016 Мегаполис Вторник 14:00:05 14:12:24 МОСКВА-24 0.9 4.8
2 27.12.2016 Специальный репортаж (Москва 24) Вторник 13:16:04 13:26:18 МОСКВА-24 0.8 4.5
3 27.12.2016 Фанимани Вторник 13:32:45 13:53:11 МОСКВА-24 0.7 3.8
4 26.12.2016 Московский патруль Понедельник 23:48:56 23:59:27 МОСКВА-24 0.6 2.3
5 27.12.2016 Афиша (Москва 24) Вторник 14:15:29 14:26:22 МОСКВА-24 0.6 3.4
6 27.12.2016 Простые решения Вторник 14:43:57 14:54:04 МОСКВА-24 0.6 3.1
7 31.12.2016 До звезды Суббота 13:33:20 13:54:08 МОСКВА-24 0.5 1.8
8 27.12.2016 О, мой год! Вторник 12:35:42 12:40:44 МОСКВА-24 0.5 3.1
9 28.12.2016 Интервью Среда 16:15:38 16:25:07 МОСКВА-24 0.5 2.7
10 28.12.2016 Жизнь в большом городе Среда 16:33:13 16:53:19 МОСКВА-24 0.5 2.5

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.12.2016 На ножах Среда 22:01:33 23:04:55 ПЯТНИЦА 1.1 3.0
2 26.12.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное Понедельник 18:52:33 19:40:50 ПЯТНИЦА 1.0 3.2
3 26.12.2016 Полицейская академия Понедельник 00:00:33 01:56:56 ПЯТНИЦА 0.9 4.9
4 30.12.2016 Полицейская академия-7: миссия в Москве Пятница 00:43:26 02:19:07 ПЯТНИЦА 0.8 4.9
5 27.12.2016 Ревизорро Вторник 22:00:38 23:01:03 ПЯТНИЦА 0.7 1.9
6 27.12.2016 Полицейская академия-3. Повторное обучение Вторник 00:47:52 02:30:26 ПЯТНИЦА 0.7 5.2
7 27.12.2016 Полицейская академия-2: их первое задание Вторник 23:01:03 00:47:52 ПЯТНИЦА 0.6 2.2
8 30.12.2016 Орел & решка. Юбилейный Пятница 18:00:47 19:00:06 ПЯТНИЦА 0.6 2.1
9 29.12.2016 Полицейская академия-5: задание в Майами Четверг 23:04:33 00:57:25 ПЯТНИЦА 0.6 2.2
10 30.12.2016 Полицейская академия-6: осажденный город Пятница 22:59:10 00:43:26 ПЯТНИЦА 0.6 1.7

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.12.2016 Моя прекрасная няня Вторник 20:46:51 21:20:34 СТС LOVE 0.4 1.1
2 26.12.2016 Папины дочки Понедельник 18:52:23 19:15:56 СТС LOVE 0.4 1.4
3 27.12.2016 Не родись красивой Вторник 21:20:34 23:00:11 СТС LOVE 0.3 0.9
4 30.12.2016 Смешарики Пятница 07:45:53 07:52:23 СТС LOVE 0.2 2.1
5 29.12.2016 Сердца за любовь Четверг 13:34:59 14:34:54 СТС LOVE 0.2 1.0
6 31.12.2016 Вся правда о MBAND Суббота 21:29:04 22:29:05 СТС LOVE 0.1 0.3
7 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:19 00:04:37 СТС LOVE 0.1 0.2
8 26.12.2016 Кремлевские курсанты Понедельник 16:04:57 17:41:14 СТС LOVE 0.1 0.3
9 26.12.2016 Ранетки Понедельник 01:00:21 02:59:53 СТС LOVE 0.1 0.6
10 27.12.2016 Каникулы в Мексике - 2 Вторник 23:00:11 01:01:07 СТС LOVE 0.1 0.2

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.12.2016 Крокодил Данди-2 Вторник 22:28:51 00:38:47 ЧЕ 2.4 7.9
2 27.12.2016 Данди по прозвищу "Крокодил" Вторник 20:32:07 22:28:51 ЧЕ 1.6 4.2
3 30.12.2016 Сердца трех Пятница 17:19:12 18:30:04 ЧЕ 1.2 4.5
4 30.12.2016 КВН на бис Пятница 18:31:14 19:00:02 ЧЕ 1.1 3.8
5 28.12.2016 Крокодил Данди в Лос-Анджелесе Среда 22:41:56 00:32:04 ЧЕ 1.0 3.4
6 27.12.2016 Узник замка Иф Вторник 13:54:23 18:30:03 ЧЕ 0.9 4.6
7 01.01.2017 Новогодний задорный юбилей Воскресенье 14:30:02 18:34:12 ЧЕ 0.8 2.5
8 29.12.2016 В поисках капитана Гранта Четверг 13:00:37 14:21:37 ЧЕ 0.7 4.0
9 26.12.2016 Морская полиция: спецотдел Понедельник 22:57:11 23:38:24 ЧЕ 0.6 2.0
10 30.12.2016 100500 Пятница 00:30:03 00:59:43 ЧЕ 0.6 2.5

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.12.2016 Прыжки с трамплина на лыжах. "Турне 4-х трамплинов" Четверг 18:34:36 20:03:07 EUROSPORT 1 0.2 0.8
2 31.12.2016 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Женщины Суббота 13:49:19 14:15:32 EUROSPORT 1 0.2 0.7
3 31.12.2016 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски Суббота 01:30:08 02:27:27 EUROSPORT 1 0.2 0.5
4 28.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Среда 06:00:37 06:29:52 EUROSPORT 1 0.2 3.0
5 28.12.2016 Прыжки с трамплина на лыжах. Кубок мира Среда 08:43:42 09:26:33 EUROSPORT 1 0.2 1.5
6 28.12.2016 Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Гонка преследования Среда 21:23:45 22:15:20 EUROSPORT 1 0.2 0.4
7 28.12.2016 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины Среда 07:27:34 08:10:59 EUROSPORT 1 0.2 1.6
8 28.12.2016 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс Среда 08:12:40 08:40:33 EUROSPORT 1 0.2 1.7
9 31.12.2016 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Суперкомбинация. Слалом Суббота 12:55:17 13:45:32 EUROSPORT 1 0.1 0.5
10 31.12.2016 Хоккей. НХЛ Суббота 23:06:07 23:48:41 EUROSPORT 1 0.1 0.3

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.12.2016 Комеди Клаб. Лучшее Вторник 00:52:00 01:00:25 ТНТ 4 0.8 4.2
2 28.12.2016 Комеди Клаб. Церемония Звезда ТНТ Среда 23:55:01 00:56:45 ТНТ 4 0.7 3.3
3 29.12.2016 Комеди Клаб Четверг 00:00:05 00:56:47 ТНТ 4 0.7 3.2
4 30.12.2016 Убойная лига Пятница 00:59:57 01:56:40 ТНТ 4 0.5 3.0
5 31.12.2016 Comedy Woman Суббота 01:05:07 02:00:03 ТНТ 4 0.5 1.2
6 30.12.2016 Счастливы вместе Пятница 17:28:56 17:58:54 ТНТ 4 0.4 1.4
7 01.01.2017 Зайцев + 1 Воскресенье 21:26:25 21:49:03 ТНТ 4 0.4 0.9
8 27.12.2016 Убойной ночи Вторник 02:00:18 02:29:31 ТНТ 4 0.3 3.1
9 01.01.2017 Большие чувства. Ночная версия Воскресенье 03:01:41 03:29:35 ТНТ 4 0.3 3.6
10 31.12.2016 Наша Russia. Лучшее Суббота 21:50:58 21:59:15 ТНТ 4 0.3 0.6
TNS Россия
Advertology.Ru

26.01.2017

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