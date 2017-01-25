ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (26/12/2016 - 01/01/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/12/2016 - 01/01/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:26
|00:04:38
|16.6
|35.6
|2
|31.12.2016
|Ирония судьбы, или с легким паром
|Суббота
|18:49:07
|22:30:12
|9.2
|22.4
|3
|31.12.2016
|Джентльмены удачи
|Суббота
|17:03:45
|18:49:07
|8.5
|23.7
|4
|31.12.2016
|Новогодняя ночь на Первом
|Суббота
|22:30:12
|23:56:26
|8.4
|19.7
|5
|31.12.2016
|Пес Барбос и необычный кросс
|Суббота
|16:29:11
|16:39:13
|7.7
|23.5
|6
|31.12.2016
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Суббота
|15:00:06
|15:16:15
|7.7
|24.7
|7
|31.12.2016
|Бриллиантовая рука
|Суббота
|15:16:15
|16:29:11
|7.6
|23.7
|8
|30.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:14
|23:45:15
|7.4
|20.0
|9
|31.12.2016
|Самогонщики
|Суббота
|16:39:13
|17:03:45
|7.1
|21.4
|10
|26.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:08
|21:59:21
|6.5
|17.1
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:21
|00:04:39
|9.2
|19.8
|2
|30.12.2016
|Тайны следствия - 16
|Пятница
|22:50:22
|00:45:16
|7.9
|24.0
|3
|31.12.2016
|Иван Васильевич меняет профессию
|Суббота
|20:03:51
|22:00:24
|6.9
|16.8
|4
|31.12.2016
|Новогодний парад Звезд
|Суббота
|22:00:24
|23:56:21
|6.5
|15.5
|5
|30.12.2016
|Местное время
|Пятница
|20:45:52
|21:01:19
|6.2
|17.3
|6
|01.01.2017
|Вести. (20:00)
|Воскресенье
|20:00:09
|20:33:53
|5.9
|15.9
|7
|01.01.2017
|Юмор года
|Воскресенье
|20:33:53
|22:48:20
|5.5
|15.2
|8
|31.12.2016
|Голубой огонек на Шаболовке
|Суббота
|00:04:39
|05:00:00
|5.0
|17.5
|9
|01.01.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:20:58
|4.8
|15.9
|10
|31.12.2016
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Суббота
|18:26:10
|20:03:51
|4.7
|11.6
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|В зоне доступа любви
|Воскресенье
|19:21:40
|21:00:38
|3.4
|9.3
|2
|26.12.2016
|Мент в законе 9
|Понедельник
|22:24:23
|23:14:59
|3.4
|9.6
|3
|26.12.2016
|Итоги дня
|Понедельник
|23:15:11
|23:46:01
|3.2
|10.6
|4
|30.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Пятница
|16:00:07
|16:24:54
|3.2
|13.7
|5
|27.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Вторник
|19:00:06
|19:42:20
|3.1
|10.5
|6
|30.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-13
|Пятница
|16:27:01
|17:16:58
|3.1
|12.5
|7
|26.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-11
|Понедельник
|17:17:08
|18:09:47
|2.9
|12.1
|8
|28.12.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:03:21
|18:59:53
|2.9
|10.5
|9
|30.12.2016
|Место встречи
|Пятница
|13:59:49
|15:59:53
|2.6
|13.2
|10
|01.01.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским (повтор)
|Воскресенье
|18:07:10
|18:59:51
|2.6
|7.8
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Уральские пельмени
|Суббота
|22:56:37
|23:56:20
|3.8
|8.9
|2
|29.12.2016
|Отель "Элеон"
|Четверг
|20:29:31
|21:02:21
|3.1
|8.3
|3
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:20
|00:04:38
|3.0
|6.4
|4
|28.12.2016
|Елки лохматые
|Среда
|21:02:31
|22:46:50
|2.5
|6.5
|5
|26.12.2016
|Ной
|Понедельник
|21:11:00
|23:17:02
|2.4
|6.5
|6
|30.12.2016
|Подарок с характером
|Пятница
|21:00:48
|22:46:19
|2.3
|6.0
|7
|27.12.2016
|Елки 1914
|Вторник
|21:02:10
|23:06:50
|2.2
|5.9
|8
|29.12.2016
|Отель "Элеон" (повтор)
|Четверг
|19:59:03
|20:29:31
|2.1
|6.1
|9
|01.01.2017
|Пятый элемент
|Воскресенье
|18:30:46
|21:01:19
|2.1
|5.9
|10
|26.12.2016
|Форрест Гамп
|Понедельник
|19:00:04
|21:11:00
|2.0
|6.0
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Граф Монте-Кристо
|Воскресенье
|17:11:08
|20:16:54
|2.2
|6.6
|2
|31.12.2016
|Морозко
|Суббота
|21:37:51
|23:00:06
|2.0
|4.7
|3
|29.12.2016
|Петровка, 38
|Четверг
|21:44:05
|21:59:06
|1.9
|5.2
|4
|26.12.2016
|Случайные знакомые
|Понедельник
|18:00:18
|19:29:59
|1.8
|6.5
|5
|31.12.2016
|Вечера на хуторе близ Диканьки
|Суббота
|18:38:09
|19:59:17
|1.8
|4.4
|6
|31.12.2016
|В джазе только девушки
|Суббота
|13:49:54
|16:14:29
|1.8
|5.7
|7
|01.01.2017
|Игрушка
|Воскресенье
|15:35:56
|17:10:32
|1.7
|5.7
|8
|31.12.2016
|Мужчина в моей голове
|Суббота
|16:14:29
|18:38:09
|1.7
|5.0
|9
|27.12.2016
|Право голоса
|Вторник
|20:03:50
|21:44:18
|1.7
|4.7
|10
|31.12.2016
|События. (11:30)
|Суббота
|11:30:06
|11:48:19
|1.6
|7.2
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Чародеи
|Воскресенье
|11:52:46
|13:09:06
|1.7
|6.9
|2
|31.12.2016
|Синяя птица
|Суббота
|18:06:10
|21:07:00
|1.6
|3.9
|3
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:19
|00:04:39
|1.5
|3.2
|4
|31.12.2016
|Новый Год в компании с Владимиром Спиваковым
|Суббота
|00:04:39
|01:29:19
|1.4
|3.4
|5
|28.12.2016
|Брак по-итальянски
|Среда
|20:50:12
|22:27:32
|1.2
|3.0
|6
|31.12.2016
|Джо Дассен. Концерт в "Олимпии"
|Суббота
|01:30:31
|02:28:02
|1.1
|3.4
|7
|27.12.2016
|Большая опера. Финал
|Вторник
|20:45:34
|23:32:00
|1.1
|3.0
|8
|01.01.2017
|Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2017
|Воскресенье
|14:14:03
|15:45:15
|1.1
|3.4
|9
|01.01.2017
|Голубой огонек. Нетленка
|Воскресенье
|18:17:10
|21:17:49
|1.0
|3.0
|10
|01.01.2017
|Миллионерша
|Воскресенье
|21:20:19
|22:46:42
|1.0
|2.8
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Воскресенье
|20:29:19
|21:37:29
|2.9
|7.9
|2
|01.01.2017
|Три богатыря и Шамаханская царица
|Воскресенье
|22:42:31
|23:53:14
|2.7
|8.4
|3
|01.01.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Воскресенье
|21:38:13
|22:41:46
|2.7
|7.4
|4
|30.12.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Пятница
|19:00:06
|19:29:53
|2.2
|7.5
|5
|29.12.2016
|Новости. (23:00)
|Четверг
|23:00:05
|23:24:41
|2.1
|6.5
|6
|26.12.2016
|Новости. (19:30)
|Понедельник
|19:30:04
|20:00:40
|2.1
|6.4
|7
|29.12.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Четверг
|17:58:56
|19:00:04
|2.1
|8.1
|8
|01.01.2017
|"Умом Россию никогда..." концерт Михаила Задорнова
|Воскресенье
|18:57:23
|20:28:34
|2.0
|5.6
|9
|30.12.2016
|"Мы все учились панемногу" концерт Михаила Задорнова
|Пятница
|22:58:39
|00:57:16
|1.9
|6.1
|10
|29.12.2016
|Смотреть всем!
|Четверг
|21:59:54
|22:59:53
|1.9
|5.3
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:20
|00:04:37
|3.5
|7.5
|2
|31.12.2016
|Комеди Клаб. Karaoke star
|Суббота
|22:58:02
|23:56:10
|3.1
|7.2
|3
|26.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Понедельник
|21:58:48
|23:12:43
|2.9
|8.1
|4
|31.12.2016
|Комеди Клаб
|Суббота
|01:09:34
|02:05:52
|2.7
|7.4
|5
|29.12.2016
|Однажды в России
|Четверг
|22:00:37
|22:59:47
|2.6
|7.4
|6
|29.12.2016
|Дом - 2. Город Любви
|Четверг
|22:59:47
|00:01:29
|2.3
|7.7
|7
|29.12.2016
|Дом - 2. Город Любви. После заката
|Четверг
|00:02:25
|01:02:27
|2.1
|9.8
|8
|31.12.2016
|Импровизация
|Суббота
|19:58:01
|20:59:49
|2.0
|4.9
|9
|31.12.2016
|Комеди Клаб. Звезды ТНТ против Comedy Club
|Суббота
|15:00:04
|16:02:54
|1.9
|6.2
|10
|29.12.2016
|Где логика?
|Четверг
|20:00:33
|21:02:15
|1.9
|5.4
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.12.2016
|Слепая
|Вторник
|18:01:24
|18:30:32
|1.9
|7.6
|2
|30.12.2016
|Путешествие 2: таинственный остров
|Пятница
|21:51:57
|23:37:09
|1.6
|4.4
|3
|01.01.2017
|Зима в Простоквашино
|Воскресенье
|16:59:05
|17:14:40
|1.6
|5.3
|4
|01.01.2017
|Каникулы в Простоквашино
|Воскресенье
|16:41:12
|16:59:05
|1.6
|5.3
|5
|30.12.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:02:47
|20:03:21
|1.4
|4.7
|6
|30.12.2016
|Путешествие к центру Земли
|Пятница
|20:03:21
|21:51:57
|1.4
|4.0
|7
|26.12.2016
|Гадалка
|Понедельник
|17:16:10
|17:44:21
|1.4
|5.8
|8
|01.01.2017
|Ну, погоди!
|Воскресенье
|17:17:07
|17:36:04
|1.3
|4.2
|9
|30.12.2016
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|18:04:35
|19:02:47
|1.2
|4.3
|10
|26.12.2016
|Кости
|Понедельник
|22:25:24
|23:09:41
|1.1
|3.2
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:30:21
|09:59:56
|0.5
|3.7
|2
|26.12.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Понедельник
|08:29:51
|08:59:59
|0.4
|4.0
|3
|31.12.2016
|Новости EuroNews (18:30)
|Суббота
|18:29:46
|19:10:28
|0.3
|0.8
|4
|30.12.2016
|Новости EuroNews (02:00)
|Пятница
|02:00:25
|02:30:00
|0.3
|2.8
|5
|26.12.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Понедельник
|08:59:59
|09:30:37
|0.3
|2.6
|6
|28.12.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Среда
|08:00:02
|08:30:34
|0.3
|3.0
|7
|31.12.2016
|Новости EuroNews (17:30)
|Суббота
|17:30:09
|18:03:24
|0.3
|0.8
|8
|31.12.2016
|Новости EuroNews (13:00)
|Суббота
|13:00:17
|13:30:05
|0.3
|1.0
|9
|31.12.2016
|Новости EuroNews (18:00)
|Суббота
|18:03:24
|18:29:46
|0.3
|0.7
|10
|26.12.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Понедельник
|07:00:04
|07:30:02
|0.2
|2.9
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.12.2016
|Красная шапочка
|Пятница
|21:44:38
|23:44:01
|МИР
|0.6
|1.7
|2
|30.12.2016
|Двенадцать стульев
|Пятница
|16:26:48
|18:58:40
|МИР
|0.6
|2.3
|3
|30.12.2016
|Морозко
|Пятница
|19:44:12
|21:44:38
|МИР
|0.6
|1.7
|4
|28.12.2016
|Гаишники. Продолжение
|Среда
|15:04:08
|15:58:45
|МИР
|0.5
|2.6
|5
|30.12.2016
|Новости
|Пятница
|18:59:08
|19:13:53
|МИР
|0.5
|1.7
|6
|01.01.2017
|Зита и Гита
|Воскресенье
|20:27:22
|23:10:34
|МИР
|0.5
|1.3
|7
|28.12.2016
|Сирота Казанская
|Среда
|21:07:48
|22:37:00
|МИР
|0.4
|1.1
|8
|28.12.2016
|Возвращение Мухтара
|Среда
|17:05:39
|17:59:01
|МИР
|0.4
|1.8
|9
|31.12.2016
|Авторадио. Дискотека 80-х
|Суббота
|16:16:16
|17:53:23
|МИР
|0.4
|1.2
|10
|29.12.2016
|Новогодние приключения Маши и Вити
|Четверг
|22:47:26
|23:56:28
|МИР
|0.4
|1.1
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.12.2016
|Вкусно 360
|Пятница
|10:16:36
|11:00:04
|360°
|0.3
|2.0
|2
|28.12.2016
|Широка река
|Среда
|17:59:27
|19:00:03
|360°
|0.3
|0.9
|3
|30.12.2016
|Катина любовь
|Пятница
|13:00:08
|14:00:07
|360°
|0.3
|1.4
|4
|30.12.2016
|Большие новости
|Пятница
|12:01:02
|13:00:08
|360°
|0.2
|1.5
|5
|27.12.2016
|#Растем Вместе
|Вторник
|11:09:16
|12:00:03
|360°
|0.2
|1.5
|6
|27.12.2016
|Новости 360
|Вторник
|09:00:07
|09:27:13
|360°
|0.2
|1.8
|7
|30.12.2016
|Губернатор 360
|Пятница
|11:00:04
|12:01:02
|360°
|0.2
|1.4
|8
|27.12.2016
|#самоеяркое
|Вторник
|08:00:07
|09:00:07
|360°
|0.2
|2.0
|9
|26.12.2016
|Все просто
|Понедельник
|02:00:22
|03:00:20
|360°
|0.2
|2.6
|10
|29.12.2016
|Телеканал "Вертолет 360"
|Четверг
|05:59:57
|07:11:02
|360°
|0.2
|2.9
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.12.2016
|Верните мне красоту
|Понедельник
|22:18:00
|23:18:18
|0.5
|1.5
|2
|01.01.2017
|Кот-парад
|Воскресенье
|09:57:58
|16:22:11
|0.4
|1.6
|3
|26.12.2016
|Няня 911
|Понедельник
|17:36:19
|18:15:51
|0.4
|1.5
|4
|31.12.2016
|Научи жену рулить
|Суббота
|21:56:56
|22:55:48
|0.3
|0.8
|5
|27.12.2016
|Мыслить, как преступник
|Вторник
|01:15:04
|02:03:03
|0.3
|2.3
|6
|27.12.2016
|В теме
|Вторник
|22:59:09
|23:27:10
|0.3
|0.8
|7
|27.12.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Вторник
|23:27:10
|01:15:04
|0.3
|1.1
|8
|27.12.2016
|МастерШеф
|Вторник
|17:43:21
|19:19:16
|0.2
|0.9
|9
|26.12.2016
|Беременна в 16
|Понедельник
|13:29:59
|14:19:23
|0.2
|1.4
|10
|01.01.2017
|Популярная правда. Разводы года
|Воскресенье
|09:33:40
|09:57:58
|0.2
|2.5
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.12.2016
|Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Гонка преследования
|Среда
|21:26:18
|22:28:44
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.1
|2
|28.12.2016
|Биатлон с Дмитрием Губерниевым
|Среда
|20:55:11
|21:26:18
|МАТЧ ТВ
|1.0
|2.5
|3
|28.12.2016
|Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Масс-старт
|Среда
|20:09:14
|20:55:11
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.5
|4
|28.12.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Среда
|22:37:18
|23:37:01
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.5
|5
|28.12.2016
|#новости
|Среда
|19:20:59
|19:30:39
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.6
|6
|29.12.2016
|Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017
|Четверг
|01:06:42
|01:56:10
|МАТЧ ТВ
|0.7
|5.1
|7
|28.12.2016
|Биатлон. Live. Новый сезон
|Среда
|19:30:54
|20:00:45
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
|8
|31.12.2016
|Хоккеисты
|Суббота
|02:03:54
|03:59:28
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.0
|9
|29.12.2016
|Вся правда про...
|Четверг
|00:17:43
|00:22:47
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.1
|10
|31.12.2016
|Все на футбол! Чемпионат Англии. Лица - 2016
|Суббота
|19:55:57
|20:26:02
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.1
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогодняя сказка
|Суббота
|16:52:52
|17:09:27
|КАРУСЕЛЬ
|1.7
|5.1
|2
|31.12.2016
|Машкины страшилки
|Суббота
|22:37:46
|22:43:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.7
|3.9
|3
|31.12.2016
|Маша и медведь
|Суббота
|22:43:21
|23:04:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.6
|3.8
|4
|31.12.2016
|Машины сказки
|Суббота
|23:04:06
|23:09:40
|КАРУСЕЛЬ
|1.6
|3.7
|5
|31.12.2016
|Щелкунчик
|Суббота
|17:12:13
|17:37:45
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|4.3
|6
|01.01.2017
|Ералаш
|Воскресенье
|13:16:22
|14:29:53
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|4.9
|7
|31.12.2016
|Дед Мороз и Серый волк
|Суббота
|16:34:05
|16:50:49
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|4.3
|8
|29.12.2016
|Щенячий патруль
|Четверг
|20:05:48
|20:29:50
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.9
|9
|31.12.2016
|Зима в Простоквашино
|Суббота
|16:15:40
|16:31:19
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.8
|10
|28.12.2016
|Шоу Тома и Джерри
|Среда
|21:15:35
|21:36:27
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.1
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|2017: Предсказания
|Воскресенье
|22:42:30
|23:42:45
|2.0
|6.1
|2
|01.01.2017
|Моя новая жизнь
|Воскресенье
|21:45:04
|22:41:25
|1.8
|4.9
|3
|01.01.2017
|6 кадров
|Воскресенье
|23:43:45
|23:57:13
|1.4
|4.4
|4
|30.12.2016
|Мое любимое чудовище
|Пятница
|19:01:46
|22:44:23
|1.2
|3.4
|5
|26.12.2016
|Две судьбы
|Понедельник
|20:01:31
|20:50:23
|1.1
|3.3
|6
|28.12.2016
|Давай разведемся!
|Среда
|13:03:22
|14:03:15
|1.1
|6.3
|7
|31.12.2016
|Женская интуиция 2
|Суббота
|17:26:55
|20:00:50
|1.0
|2.7
|8
|26.12.2016
|По делам несовершеннолетних
|Понедельник
|11:06:08
|11:57:07
|1.0
|5.9
|9
|31.12.2016
|Не могу сказать прощай
|Суббота
|10:56:11
|12:39:57
|1.0
|4.0
|10
|01.01.2017
|Возвращение в Эдем
|Воскресенье
|12:34:53
|17:58:16
|0.9
|3.1
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.12.2016
|Новости дня
|Среда
|18:00:07
|18:26:44
|1.4
|5.6
|2
|31.12.2016
|Старые песни о главном 2
|Суббота
|22:14:25
|23:56:19
|1.4
|3.4
|3
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:19
|00:04:40
|1.4
|2.9
|4
|31.12.2016
|Старые песни о главном
|Суббота
|20:37:52
|22:14:25
|1.3
|3.1
|5
|31.12.2016
|Старые песни о главном 3
|Суббота
|00:04:40
|02:25:50
|1.2
|3.1
|6
|30.12.2016
|Правда лейтенанта Климова
|Пятница
|22:26:05
|00:16:00
|1.2
|3.4
|7
|28.12.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Среда
|18:29:30
|19:18:49
|1.1
|3.9
|8
|26.12.2016
|Отдел С.С.С.Р
|Понедельник
|15:03:20
|15:36:08
|1.1
|5.7
|9
|30.12.2016
|Огарева, 6
|Пятница
|20:12:32
|21:59:46
|1.0
|2.9
|10
|31.12.2016
|Небесный тихоход
|Суббота
|19:07:11
|20:37:52
|1.0
|2.4
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.12.2016
|След
|Понедельник
|21:23:37
|22:00:12
|3.6
|9.4
|2
|01.01.2017
|Три орешка для Золушки
|Воскресенье
|22:49:33
|00:10:51
|3.3
|10.4
|3
|27.12.2016
|Детективы
|Вторник
|20:00:17
|20:25:42
|3.2
|9.4
|4
|26.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:12
|22:39:27
|3.0
|8.2
|5
|01.01.2017
|Мужики
|Воскресенье
|21:18:24
|22:49:33
|2.7
|7.5
|6
|01.01.2017
|Моя советская молодость
|Воскресенье
|15:20:42
|17:32:36
|2.5
|8.0
|7
|01.01.2017
|Карнавальная ночь
|Воскресенье
|18:37:46
|19:49:55
|2.4
|7.0
|8
|01.01.2017
|Мой советский Новый год
|Воскресенье
|17:32:36
|18:37:46
|2.3
|6.9
|9
|01.01.2017
|Моя советская юность
|Воскресенье
|13:40:21
|15:20:42
|2.2
|7.3
|10
|26.12.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:19:02
|00:06:33
|2.1
|7.2
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.12.2016
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:47:45
|23:14:24
|0.4
|1.2
|2
|30.12.2016
|Симпсоны
|Пятница
|21:54:58
|22:17:42
|0.4
|1.0
|3
|29.12.2016
|Робоцып
|Четверг
|23:56:03
|00:06:10
|0.4
|1.4
|4
|29.12.2016
|Aqua Teen Hunger Force
|Четверг
|23:30:19
|23:41:18
|0.3
|1.1
|5
|26.12.2016
|Аватар. Легенда о Корре
|Понедельник
|18:52:17
|19:14:26
|0.3
|1.1
|6
|29.12.2016
|Рик и Морти
|Четверг
|00:35:12
|01:00:49
|0.3
|1.6
|7
|29.12.2016
|Южный парк
|Четверг
|00:10:15
|00:31:52
|0.3
|1.4
|8
|31.12.2016
|Покемон XY
|Суббота
|14:07:28
|14:28:16
|0.3
|1.0
|9
|28.12.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|13:02:31
|13:14:21
|0.3
|1.7
|10
|01.01.2017
|МульТВ
|Воскресенье
|21:56:08
|22:07:13
|0.3
|0.7
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.12.2016
|Дайте жалобную книгу
|Среда
|20:00:41
|21:40:40
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.6
|2
|01.01.2017
|Когда ее совсем не ждешь...
|Воскресенье
|18:48:16
|19:32:57
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.7
|3
|31.12.2016
|Звон вокалов
|Суббота
|00:04:36
|02:58:54
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.4
|4
|28.12.2016
|Жизнь вопреки. Михаил Танич
|Среда
|21:40:40
|22:28:54
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.2
|5
|28.12.2016
|Это по-нашему
|Среда
|22:28:54
|22:56:04
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.2
|6
|28.12.2016
|Чисто английские убийства
|Среда
|18:11:07
|19:05:09
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.6
|7
|30.12.2016
|Визит к Минотавру
|Пятница
|23:51:05
|01:15:19
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.6
|8
|27.12.2016
|Раскрывая мистические тайны
|Вторник
|22:25:13
|23:10:49
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.2
|9
|27.12.2016
|На качелях власти. Пропавшие жены
|Вторник
|21:35:07
|22:25:13
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.0
|10
|28.12.2016
|В теме
|Среда
|23:24:30
|23:50:30
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.2
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|17:10:27
|17:19:03
|1.2
|3.7
|2
|31.12.2016
|22 победы танкиста Колобанова
|Суббота
|11:10:08
|11:54:14
|1.2
|5.2
|3
|26.12.2016
|Вести. Срочно
|Понедельник
|23:00:08
|23:19:37
|1.2
|3.5
|4
|31.12.2016
|Вести сейчас
|Суббота
|22:59:20
|23:09:51
|1.2
|2.7
|5
|26.12.2016
|Вести. Дежурная часть
|Понедельник
|17:30:31
|17:56:35
|1.1
|4.6
|6
|01.01.2017
|Вести. Интервью
|Воскресенье
|14:27:19
|14:42:29
|1.0
|3.2
|7
|31.12.2016
|Вести. Мобильный репортер
|Суббота
|10:43:54
|10:53:57
|1.0
|4.8
|8
|31.12.2016
|Станция Восток. На пороге жизни
|Суббота
|23:09:51
|23:54:20
|1.0
|2.3
|9
|31.12.2016
|Вести. Реплика
|Суббота
|10:36:18
|10:43:16
|1.0
|5.0
|10
|30.12.2016
|Вести. Новогодние корпоративы
|Пятница
|18:28:55
|18:37:25
|1.0
|3.4
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.12.2016
|Храбрая сердцем
|Пятница
|19:31:27
|21:24:31
|1.4
|4.0
|2
|31.12.2016
|Холодное торжество
|Суббота
|19:27:10
|19:34:18
|1.2
|2.8
|3
|30.12.2016
|Феи: Загадка пиратского острова
|Пятница
|18:06:50
|19:31:12
|1.0
|3.6
|4
|31.12.2016
|Феи: Невероятные приключения
|Суббота
|22:32:48
|22:56:24
|1.0
|2.3
|5
|31.12.2016
|Феи. Тайна зимнего леса
|Суббота
|19:34:39
|21:04:02
|1.0
|2.3
|6
|28.12.2016
|Гравити Фолз
|Среда
|21:52:36
|22:13:42
|0.8
|2.2
|7
|27.12.2016
|Звездная принцесса и силы зла
|Вторник
|21:01:01
|21:21:50
|0.8
|2.3
|8
|31.12.2016
|София Прекрасная
|Суббота
|11:25:38
|11:47:55
|0.8
|3.7
|9
|28.12.2016
|Новая школа императора
|Среда
|19:07:38
|19:29:19
|0.8
|2.6
|10
|31.12.2016
|Красавица и чудовище. Волшебное рождество
|Суббота
|16:17:51
|17:39:19
|0.7
|2.2
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.12.2016
|Мегаполис
|Вторник
|14:00:05
|14:12:24
|0.9
|4.8
|2
|27.12.2016
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Вторник
|13:16:04
|13:26:18
|0.8
|4.5
|3
|27.12.2016
|Фанимани
|Вторник
|13:32:45
|13:53:11
|0.7
|3.8
|4
|26.12.2016
|Московский патруль
|Понедельник
|23:48:56
|23:59:27
|0.6
|2.3
|5
|27.12.2016
|Афиша (Москва 24)
|Вторник
|14:15:29
|14:26:22
|0.6
|3.4
|6
|27.12.2016
|Простые решения
|Вторник
|14:43:57
|14:54:04
|0.6
|3.1
|7
|31.12.2016
|До звезды
|Суббота
|13:33:20
|13:54:08
|0.5
|1.8
|8
|27.12.2016
|О, мой год!
|Вторник
|12:35:42
|12:40:44
|0.5
|3.1
|9
|28.12.2016
|Интервью
|Среда
|16:15:38
|16:25:07
|0.5
|2.7
|10
|28.12.2016
|Жизнь в большом городе
|Среда
|16:33:13
|16:53:19
|0.5
|2.5
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.12.2016
|На ножах
|Среда
|22:01:33
|23:04:55
|ПЯТНИЦА
|1.1
|3.0
|2
|26.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное
|Понедельник
|18:52:33
|19:40:50
|ПЯТНИЦА
|1.0
|3.2
|3
|26.12.2016
|Полицейская академия
|Понедельник
|00:00:33
|01:56:56
|ПЯТНИЦА
|0.9
|4.9
|4
|30.12.2016
|Полицейская академия-7: миссия в Москве
|Пятница
|00:43:26
|02:19:07
|ПЯТНИЦА
|0.8
|4.9
|5
|27.12.2016
|Ревизорро
|Вторник
|22:00:38
|23:01:03
|ПЯТНИЦА
|0.7
|1.9
|6
|27.12.2016
|Полицейская академия-3. Повторное обучение
|Вторник
|00:47:52
|02:30:26
|ПЯТНИЦА
|0.7
|5.2
|7
|27.12.2016
|Полицейская академия-2: их первое задание
|Вторник
|23:01:03
|00:47:52
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.2
|8
|30.12.2016
|Орел & решка. Юбилейный
|Пятница
|18:00:47
|19:00:06
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.1
|9
|29.12.2016
|Полицейская академия-5: задание в Майами
|Четверг
|23:04:33
|00:57:25
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.2
|10
|30.12.2016
|Полицейская академия-6: осажденный город
|Пятница
|22:59:10
|00:43:26
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.7
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.12.2016
|Моя прекрасная няня
|Вторник
|20:46:51
|21:20:34
|СТС LOVE
|0.4
|1.1
|2
|26.12.2016
|Папины дочки
|Понедельник
|18:52:23
|19:15:56
|СТС LOVE
|0.4
|1.4
|3
|27.12.2016
|Не родись красивой
|Вторник
|21:20:34
|23:00:11
|СТС LOVE
|0.3
|0.9
|4
|30.12.2016
|Смешарики
|Пятница
|07:45:53
|07:52:23
|СТС LOVE
|0.2
|2.1
|5
|29.12.2016
|Сердца за любовь
|Четверг
|13:34:59
|14:34:54
|СТС LOVE
|0.2
|1.0
|6
|31.12.2016
|Вся правда о MBAND
|Суббота
|21:29:04
|22:29:05
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|7
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:19
|00:04:37
|СТС LOVE
|0.1
|0.2
|8
|26.12.2016
|Кремлевские курсанты
|Понедельник
|16:04:57
|17:41:14
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|9
|26.12.2016
|Ранетки
|Понедельник
|01:00:21
|02:59:53
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|10
|27.12.2016
|Каникулы в Мексике - 2
|Вторник
|23:00:11
|01:01:07
|СТС LOVE
|0.1
|0.2
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.12.2016
|Крокодил Данди-2
|Вторник
|22:28:51
|00:38:47
|ЧЕ
|2.4
|7.9
|2
|27.12.2016
|Данди по прозвищу "Крокодил"
|Вторник
|20:32:07
|22:28:51
|ЧЕ
|1.6
|4.2
|3
|30.12.2016
|Сердца трех
|Пятница
|17:19:12
|18:30:04
|ЧЕ
|1.2
|4.5
|4
|30.12.2016
|КВН на бис
|Пятница
|18:31:14
|19:00:02
|ЧЕ
|1.1
|3.8
|5
|28.12.2016
|Крокодил Данди в Лос-Анджелесе
|Среда
|22:41:56
|00:32:04
|ЧЕ
|1.0
|3.4
|6
|27.12.2016
|Узник замка Иф
|Вторник
|13:54:23
|18:30:03
|ЧЕ
|0.9
|4.6
|7
|01.01.2017
|Новогодний задорный юбилей
|Воскресенье
|14:30:02
|18:34:12
|ЧЕ
|0.8
|2.5
|8
|29.12.2016
|В поисках капитана Гранта
|Четверг
|13:00:37
|14:21:37
|ЧЕ
|0.7
|4.0
|9
|26.12.2016
|Морская полиция: спецотдел
|Понедельник
|22:57:11
|23:38:24
|ЧЕ
|0.6
|2.0
|10
|30.12.2016
|100500
|Пятница
|00:30:03
|00:59:43
|ЧЕ
|0.6
|2.5
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.12.2016
|Прыжки с трамплина на лыжах. "Турне 4-х трамплинов"
|Четверг
|18:34:36
|20:03:07
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.8
|2
|31.12.2016
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Женщины
|Суббота
|13:49:19
|14:15:32
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.7
|3
|31.12.2016
|Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски
|Суббота
|01:30:08
|02:27:27
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.5
|4
|28.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Среда
|06:00:37
|06:29:52
|EUROSPORT 1
|0.2
|3.0
|5
|28.12.2016
|Прыжки с трамплина на лыжах. Кубок мира
|Среда
|08:43:42
|09:26:33
|EUROSPORT 1
|0.2
|1.5
|6
|28.12.2016
|Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Гонка преследования
|Среда
|21:23:45
|22:15:20
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.4
|7
|28.12.2016
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины
|Среда
|07:27:34
|08:10:59
|EUROSPORT 1
|0.2
|1.6
|8
|28.12.2016
|Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс
|Среда
|08:12:40
|08:40:33
|EUROSPORT 1
|0.2
|1.7
|9
|31.12.2016
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Суперкомбинация. Слалом
|Суббота
|12:55:17
|13:45:32
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.5
|10
|31.12.2016
|Хоккей. НХЛ
|Суббота
|23:06:07
|23:48:41
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.12.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Вторник
|00:52:00
|01:00:25
|ТНТ 4
|0.8
|4.2
|2
|28.12.2016
|Комеди Клаб. Церемония Звезда ТНТ
|Среда
|23:55:01
|00:56:45
|ТНТ 4
|0.7
|3.3
|3
|29.12.2016
|Комеди Клаб
|Четверг
|00:00:05
|00:56:47
|ТНТ 4
|0.7
|3.2
|4
|30.12.2016
|Убойная лига
|Пятница
|00:59:57
|01:56:40
|ТНТ 4
|0.5
|3.0
|5
|31.12.2016
|Comedy Woman
|Суббота
|01:05:07
|02:00:03
|ТНТ 4
|0.5
|1.2
|6
|30.12.2016
|Счастливы вместе
|Пятница
|17:28:56
|17:58:54
|ТНТ 4
|0.4
|1.4
|7
|01.01.2017
|Зайцев + 1
|Воскресенье
|21:26:25
|21:49:03
|ТНТ 4
|0.4
|0.9
|8
|27.12.2016
|Убойной ночи
|Вторник
|02:00:18
|02:29:31
|ТНТ 4
|0.3
|3.1
|9
|01.01.2017
|Большие чувства. Ночная версия
|Воскресенье
|03:01:41
|03:29:35
|ТНТ 4
|0.3
|3.6
|10
|31.12.2016
|Наша Russia. Лучшее
|Суббота
|21:50:58
|21:59:15
|ТНТ 4
|0.3
|0.6
Advertology.Ru
26.01.2017
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