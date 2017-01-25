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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (26/12/2016 - 01/01/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (26/12/2016 - 01/01/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/12/2016 - 01/01/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новости. (15:00 сб, вск) Суббота 15:00:06 15:16:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.7 24.7
2 26.12.2016 Время Понедельник 21:00:08 21:59:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 17.1
3 30.12.2016 Местное время Пятница 20:45:52 21:01:19 РОССИЯ1 6.2 17.3
4 01.01.2017 Вести. (20:00) Воскресенье 20:00:09 20:33:53 РОССИЯ1 5.9 15.9
5 01.01.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:20:58 РОССИЯ1 4.8 15.9
6 01.01.2017 Вечерние новости Воскресенье 18:00:07 18:16:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 13.7
7 31.12.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:08 12:19:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 16.7
8 28.12.2016 Вести. (17:00) Среда 17:00:07 17:19:11 РОССИЯ1 3.2 14.5
9 26.12.2016 Итоги дня Понедельник 23:15:11 23:46:01 НТВ 3.2 10.6
10 30.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Пятница 16:00:07 16:24:54 НТВ 3.2 13.7

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.12.2016 Постскриптум Понедельник 12:00:50 12:49:04 1.3 7.7
2 31.12.2016 Вести. Агитпроп Суббота 17:10:27 17:19:03 РОССИЯ 24 1.2 3.7
3 26.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Понедельник 12:49:04 13:43:19 1.1 6.2
4 31.12.2016 Итоги года Суббота 18:00:07 19:07:11 0.9 2.4
5 01.01.2017 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 17:22:26 17:45:05 РОССИЯ 24 0.8 2.5
6 29.12.2016 Вести. Репортаж Четверг 23:47:47 23:56:19 РОССИЯ 24 0.7 2.4
7 27.12.2016 О, мой год! Вторник 12:35:42 12:40:44 МОСКВА-24 0.5 3.1
8 28.12.2016 В теме Среда 23:24:30 23:50:30 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.2
9 29.12.2016 Москва 2016. Итоги Четверг 16:59:10 19:00:06 МОСКВА-24 0.4 1.5
10 01.01.2017 Вести. ГЕО экономика Воскресенье 09:34:29 09:54:48 РОССИЯ 24 0.3 3.5

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Ирония судьбы, или с легким паром Суббота 18:49:07 22:30:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.2 22.4
2 31.12.2016 Джентльмены удачи Суббота 17:03:45 18:49:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.5 23.7
3 31.12.2016 Пес Барбос и необычный кросс Суббота 16:29:11 16:39:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.7 23.5
4 31.12.2016 Бриллиантовая рука Суббота 15:16:15 16:29:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 23.7
5 31.12.2016 Самогонщики Суббота 16:39:13 17:03:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.1 21.4
6 31.12.2016 Иван Васильевич меняет профессию Суббота 20:03:51 22:00:24 РОССИЯ1 6.9 16.8
7 31.12.2016 Операция "Ы" и другие приключения Шурика Суббота 12:19:26 14:09:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 20.8
8 31.12.2016 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Суббота 18:26:10 20:03:51 РОССИЯ1 4.7 11.6
9 01.01.2017 Девчата Воскресенье 11:48:49 13:25:02 РОССИЯ1 4.5 18.0
10 31.12.2016 Карнавальная ночь Суббота 14:21:01 15:58:56 РОССИЯ1 3.6 11.5

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.12.2016 Тайны следствия - 16 Пятница 22:50:22 00:45:16 РОССИЯ1 7.9 24.0
2 01.01.2017 Шерлок Холмс Воскресенье 23:31:06 01:00:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 19.4
3 26.12.2016 Три королевы Понедельник 21:59:21 23:41:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.1
4 28.12.2016 Тайны следствия - 7 Среда 15:57:09 16:59:39 РОССИЯ1 3.9 19.0
5 26.12.2016 След Понедельник 21:23:37 22:00:12 3.6 9.4
6 26.12.2016 Мент в законе 9 Понедельник 22:24:23 23:14:59 НТВ 3.4 9.6
7 27.12.2016 Детективы Вторник 20:00:17 20:25:42 3.2 9.4
8 30.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-13 Пятница 16:27:01 17:16:58 НТВ 3.1 12.5
9 29.12.2016 Отель "Элеон" Четверг 20:29:31 21:02:21 СТС 3.1 8.3
10 30.12.2016 Вышел ежик из тумана... Пятница 15:11:43 16:02:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.9

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Уральские пельмени Суббота 22:56:37 23:56:20 СТС 3.8 8.9
2 31.12.2016 Комеди Клаб. Karaoke star Суббота 22:58:02 23:56:10 ТНТ 3.1 7.2
3 31.12.2016 Комеди Клаб Суббота 01:09:34 02:05:52 ТНТ 2.7 7.4
4 29.12.2016 Однажды в России Четверг 22:00:37 22:59:47 ТНТ 2.6 7.4
5 31.12.2016 Импровизация Суббота 19:58:01 20:59:49 ТНТ 2.0 4.9
6 01.01.2017 "Умом Россию никогда..." концерт Михаила Задорнова Воскресенье 18:57:23 20:28:34 2.0 5.6
7 31.12.2016 Комеди Клаб. Звезды ТНТ против Comedy Club Суббота 15:00:04 16:02:54 ТНТ 1.9 6.2
8 30.12.2016 "Мы все учились панемногу" концерт Михаила Задорнова Пятница 22:58:39 00:57:16 1.9 6.1

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогодний парад Звезд Суббота 22:00:24 23:56:21 РОССИЯ1 6.5 15.5
2 26.12.2016 #жить Понедельник 20:53:27 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 12.6
3 01.01.2017 Песня года - 2016 Воскресенье 13:25:02 13:59:52 РОССИЯ1 4.2 14.9
4 31.12.2016 Лучшие песни-2016 Суббота 09:43:01 11:58:03 РОССИЯ1 2.5 12.4
5 31.12.2016 31 декабря. Новогоднее шоу Суббота 10:16:49 11:58:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 11.0
6 31.12.2016 Легенды Ретро FM Суббота 00:04:44 02:06:31 2.0 5.1
7 31.12.2016 Новогодний календарь Суббота 08:46:07 09:58:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 13.1
8 31.12.2016 Все звезды в Новый год Суббота 14:58:14 16:54:30 НТВ 1.6 5.0
9 31.12.2016 Легенды Ретро FM Суббота 21:59:35 23:56:18 1.5 3.6
10 31.12.2016 Новый год в прямом эфире Суббота 23:00:06 23:30:00 1.5 3.4

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.12.2016 О самом главном Понедельник 10:00:46 10:59:51 РОССИЯ1 2.2 14.6
2 27.12.2016 Контрольная закупка Вторник 09:17:55 09:48:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 13.6
3 27.12.2016 Жить здорово Вторник 09:51:35 10:55:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 11.0
4 26.12.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное Понедельник 18:52:33 19:40:50 ПЯТНИЦА 1.0 3.2
5 28.12.2016 Последний день Среда 19:18:49 20:04:17 0.9 2.9
6 28.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Среда 09:36:04 11:01:30 0.8 6.2
7 28.12.2016 Пешком... Среда 13:00:04 13:26:04 РОССИЯ К 0.8 4.9
8 26.12.2016 Линия жизни Понедельник 21:31:10 22:22:53 РОССИЯ К 0.8 2.2
9 29.12.2016 Мистические истории. Начало Четверг 15:05:02 15:58:47 0.8 4.2
10 31.12.2016 Такое кино Суббота 11:00:31 11:33:19 ТНТ 0.8 3.5

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.12.2016 60 минут Вторник 18:49:11 19:58:44 РОССИЯ1 4.3 14.5
2 30.12.2016 Человек и закон Пятница 18:44:06 19:44:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 14.0
3 27.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:52:20 01:45:42 РОССИЯ1 4.1 17.4
4 30.12.2016 Место встречи Пятница 13:59:49 15:59:53 НТВ 2.6 13.2
5 01.01.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским (повтор) Воскресенье 18:07:10 18:59:51 НТВ 2.6 7.8
6 31.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:00:13 НТВ 2.4 5.9
7 26.12.2016 Момент истины Понедельник 23:19:02 00:06:33 2.1 7.2
8 30.12.2016 Суд присяжных Пятница 12:00:31 12:59:56 НТВ 1.9 11.4
9 27.12.2016 Право голоса Вторник 20:03:50 21:44:18 1.7 4.7
10 28.12.2016 Линия защиты Среда 22:36:43 23:09:12 1.3 3.7

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.12.2016 Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Гонка преследования Среда 21:26:18 22:28:44 МАТЧ ТВ 1.2 3.1
2 28.12.2016 Биатлон с Дмитрием Губерниевым Среда 20:55:11 21:26:18 МАТЧ ТВ 1.0 2.5
3 28.12.2016 Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Масс-старт Среда 20:09:14 20:55:11 МАТЧ ТВ 0.9 2.5
4 28.12.2016 Футбол. Чемпионат Англии Среда 22:37:18 23:37:01 МАТЧ ТВ 0.9 2.5
5 28.12.2016 #новости Среда 19:20:59 19:30:39 МАТЧ ТВ 0.8 2.6
6 29.12.2016 Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017 Четверг 01:06:42 01:56:10 МАТЧ ТВ 0.7 5.1
7 31.12.2016 Все на футбол! Чемпионат Англии. Лица - 2016 Суббота 19:55:57 20:26:02 МАТЧ ТВ 0.5 1.1
8 01.01.2017 Культ тура Воскресенье 15:30:02 16:18:37 МАТЧ ТВ 0.4 1.4
9 01.01.2017 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски. Масс-старт Воскресенье 14:54:54 15:30:02 МАТЧ ТВ 0.4 1.4
10 30.12.2016 #всенафутбол Пятница 21:01:44 21:57:43 МАТЧ ТВ 0.4 1.1

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогодняя ночь на Первом Суббота 22:30:12 23:56:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.4 19.7
2 30.12.2016 Голос Пятница 21:30:14 23:45:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 20.0
3 01.01.2017 Юмор года Воскресенье 20:33:53 22:48:20 РОССИЯ1 5.5 15.2
4 28.12.2016 Пусть говорят Среда 19:51:51 20:58:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 14.8
5 31.12.2016 Голубой огонек на Шаболовке Суббота 00:04:39 05:00:00 РОССИЯ1 5.0 17.5
6 01.01.2017 Точь-в-точь Воскресенье 20:15:49 23:31:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 13.9
7 30.12.2016 Поле чудес Пятница 19:44:48 20:59:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 12.9
8 31.12.2016 Короли смеха Суббота 15:58:56 18:26:10 РОССИЯ1 3.9 11.6
9 01.01.2017 Лучше всех! Воскресенье 15:21:03 17:58:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.6
10 01.01.2017 КВН - 55! Воскресенье 18:16:08 20:15:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.0

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Три богатыря. Ход конем Воскресенье 20:29:19 21:37:29 2.9 7.9
2 01.01.2017 Три богатыря и Шамаханская царица Воскресенье 22:42:31 23:53:14 2.7 8.4
3 01.01.2017 Три богатыря на дальних берегах Воскресенье 21:38:13 22:41:46 2.7 7.4
4 31.12.2016 Новогодняя сказка Суббота 16:52:52 17:09:27 КАРУСЕЛЬ 1.7 5.1
5 31.12.2016 Машкины страшилки Суббота 22:37:46 22:43:21 КАРУСЕЛЬ 1.7 3.9
6 01.01.2017 Зима в Простоквашино Воскресенье 16:59:05 17:14:40 1.6 5.3
7 31.12.2016 Маша и медведь Суббота 22:43:21 23:04:06 КАРУСЕЛЬ 1.6 3.8
8 01.01.2017 Каникулы в Простоквашино Воскресенье 16:41:12 16:59:05 1.6 5.3
9 01.01.2017 Карлик нос Воскресенье 23:53:59 01:10:41 1.6 6.0
10 31.12.2016 Машины сказки Суббота 23:04:06 23:09:40 КАРУСЕЛЬ 1.6 3.7
TNS Россия
Advertology.Ru

26.01.2017

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