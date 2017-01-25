ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (26/12/2016 - 01/01/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/12/2016 - 01/01/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Суббота
|15:00:06
|15:16:15
|7.7
|24.7
|2
|26.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:08
|21:59:21
|6.5
|17.1
|3
|30.12.2016
|Местное время
|Пятница
|20:45:52
|21:01:19
|6.2
|17.3
|4
|01.01.2017
|Вести. (20:00)
|Воскресенье
|20:00:09
|20:33:53
|5.9
|15.9
|5
|01.01.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:20:58
|4.8
|15.9
|6
|01.01.2017
|Вечерние новости
|Воскресенье
|18:00:07
|18:16:04
|4.5
|13.7
|7
|31.12.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:08
|12:19:26
|4.0
|16.7
|8
|28.12.2016
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:07
|17:19:11
|3.2
|14.5
|9
|26.12.2016
|Итоги дня
|Понедельник
|23:15:11
|23:46:01
|3.2
|10.6
|10
|30.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Пятница
|16:00:07
|16:24:54
|3.2
|13.7
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.12.2016
|Постскриптум
|Понедельник
|12:00:50
|12:49:04
|1.3
|7.7
|2
|31.12.2016
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|17:10:27
|17:19:03
|1.2
|3.7
|3
|26.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Понедельник
|12:49:04
|13:43:19
|1.1
|6.2
|4
|31.12.2016
|Итоги года
|Суббота
|18:00:07
|19:07:11
|0.9
|2.4
|5
|01.01.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|17:22:26
|17:45:05
|0.8
|2.5
|6
|29.12.2016
|Вести. Репортаж
|Четверг
|23:47:47
|23:56:19
|0.7
|2.4
|7
|27.12.2016
|О, мой год!
|Вторник
|12:35:42
|12:40:44
|0.5
|3.1
|8
|28.12.2016
|В теме
|Среда
|23:24:30
|23:50:30
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.2
|9
|29.12.2016
|Москва 2016. Итоги
|Четверг
|16:59:10
|19:00:06
|0.4
|1.5
|10
|01.01.2017
|Вести. ГЕО экономика
|Воскресенье
|09:34:29
|09:54:48
|0.3
|3.5
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Ирония судьбы, или с легким паром
|Суббота
|18:49:07
|22:30:12
|9.2
|22.4
|2
|31.12.2016
|Джентльмены удачи
|Суббота
|17:03:45
|18:49:07
|8.5
|23.7
|3
|31.12.2016
|Пес Барбос и необычный кросс
|Суббота
|16:29:11
|16:39:13
|7.7
|23.5
|4
|31.12.2016
|Бриллиантовая рука
|Суббота
|15:16:15
|16:29:11
|7.6
|23.7
|5
|31.12.2016
|Самогонщики
|Суббота
|16:39:13
|17:03:45
|7.1
|21.4
|6
|31.12.2016
|Иван Васильевич меняет профессию
|Суббота
|20:03:51
|22:00:24
|6.9
|16.8
|7
|31.12.2016
|Операция "Ы" и другие приключения Шурика
|Суббота
|12:19:26
|14:09:21
|5.8
|20.8
|8
|31.12.2016
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Суббота
|18:26:10
|20:03:51
|4.7
|11.6
|9
|01.01.2017
|Девчата
|Воскресенье
|11:48:49
|13:25:02
|4.5
|18.0
|10
|31.12.2016
|Карнавальная ночь
|Суббота
|14:21:01
|15:58:56
|3.6
|11.5
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.12.2016
|Тайны следствия - 16
|Пятница
|22:50:22
|00:45:16
|7.9
|24.0
|2
|01.01.2017
|Шерлок Холмс
|Воскресенье
|23:31:06
|01:00:29
|5.5
|19.4
|3
|26.12.2016
|Три королевы
|Понедельник
|21:59:21
|23:41:31
|4.8
|14.1
|4
|28.12.2016
|Тайны следствия - 7
|Среда
|15:57:09
|16:59:39
|3.9
|19.0
|5
|26.12.2016
|След
|Понедельник
|21:23:37
|22:00:12
|3.6
|9.4
|6
|26.12.2016
|Мент в законе 9
|Понедельник
|22:24:23
|23:14:59
|3.4
|9.6
|7
|27.12.2016
|Детективы
|Вторник
|20:00:17
|20:25:42
|3.2
|9.4
|8
|30.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-13
|Пятница
|16:27:01
|17:16:58
|3.1
|12.5
|9
|29.12.2016
|Отель "Элеон"
|Четверг
|20:29:31
|21:02:21
|3.1
|8.3
|10
|30.12.2016
|Вышел ежик из тумана...
|Пятница
|15:11:43
|16:02:15
|3.0
|13.9
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Уральские пельмени
|Суббота
|22:56:37
|23:56:20
|3.8
|8.9
|2
|31.12.2016
|Комеди Клаб. Karaoke star
|Суббота
|22:58:02
|23:56:10
|3.1
|7.2
|3
|31.12.2016
|Комеди Клаб
|Суббота
|01:09:34
|02:05:52
|2.7
|7.4
|4
|29.12.2016
|Однажды в России
|Четверг
|22:00:37
|22:59:47
|2.6
|7.4
|5
|31.12.2016
|Импровизация
|Суббота
|19:58:01
|20:59:49
|2.0
|4.9
|6
|01.01.2017
|"Умом Россию никогда..." концерт Михаила Задорнова
|Воскресенье
|18:57:23
|20:28:34
|2.0
|5.6
|7
|31.12.2016
|Комеди Клаб. Звезды ТНТ против Comedy Club
|Суббота
|15:00:04
|16:02:54
|1.9
|6.2
|8
|30.12.2016
|"Мы все учились панемногу" концерт Михаила Задорнова
|Пятница
|22:58:39
|00:57:16
|1.9
|6.1
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогодний парад Звезд
|Суббота
|22:00:24
|23:56:21
|6.5
|15.5
|2
|26.12.2016
|#жить
|Понедельник
|20:53:27
|21:00:04
|4.6
|12.6
|3
|01.01.2017
|Песня года - 2016
|Воскресенье
|13:25:02
|13:59:52
|4.2
|14.9
|4
|31.12.2016
|Лучшие песни-2016
|Суббота
|09:43:01
|11:58:03
|2.5
|12.4
|5
|31.12.2016
|31 декабря. Новогоднее шоу
|Суббота
|10:16:49
|11:58:20
|2.3
|11.0
|6
|31.12.2016
|Легенды Ретро FM
|Суббота
|00:04:44
|02:06:31
|2.0
|5.1
|7
|31.12.2016
|Новогодний календарь
|Суббота
|08:46:07
|09:58:42
|1.6
|13.1
|8
|31.12.2016
|Все звезды в Новый год
|Суббота
|14:58:14
|16:54:30
|1.6
|5.0
|9
|31.12.2016
|Легенды Ретро FM
|Суббота
|21:59:35
|23:56:18
|1.5
|3.6
|10
|31.12.2016
|Новый год в прямом эфире
|Суббота
|23:00:06
|23:30:00
|1.5
|3.4
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.12.2016
|О самом главном
|Понедельник
|10:00:46
|10:59:51
|2.2
|14.6
|2
|27.12.2016
|Контрольная закупка
|Вторник
|09:17:55
|09:48:18
|1.8
|13.6
|3
|27.12.2016
|Жить здорово
|Вторник
|09:51:35
|10:55:51
|1.6
|11.0
|4
|26.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное
|Понедельник
|18:52:33
|19:40:50
|ПЯТНИЦА
|1.0
|3.2
|5
|28.12.2016
|Последний день
|Среда
|19:18:49
|20:04:17
|0.9
|2.9
|6
|28.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Среда
|09:36:04
|11:01:30
|0.8
|6.2
|7
|28.12.2016
|Пешком...
|Среда
|13:00:04
|13:26:04
|0.8
|4.9
|8
|26.12.2016
|Линия жизни
|Понедельник
|21:31:10
|22:22:53
|0.8
|2.2
|9
|29.12.2016
|Мистические истории. Начало
|Четверг
|15:05:02
|15:58:47
|0.8
|4.2
|10
|31.12.2016
|Такое кино
|Суббота
|11:00:31
|11:33:19
|0.8
|3.5
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.12.2016
|60 минут
|Вторник
|18:49:11
|19:58:44
|4.3
|14.5
|2
|30.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:44:06
|19:44:34
|4.2
|14.0
|3
|27.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:52:20
|01:45:42
|4.1
|17.4
|4
|30.12.2016
|Место встречи
|Пятница
|13:59:49
|15:59:53
|2.6
|13.2
|5
|01.01.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским (повтор)
|Воскресенье
|18:07:10
|18:59:51
|2.6
|7.8
|6
|31.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:00:13
|2.4
|5.9
|7
|26.12.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:19:02
|00:06:33
|2.1
|7.2
|8
|30.12.2016
|Суд присяжных
|Пятница
|12:00:31
|12:59:56
|1.9
|11.4
|9
|27.12.2016
|Право голоса
|Вторник
|20:03:50
|21:44:18
|1.7
|4.7
|10
|28.12.2016
|Линия защиты
|Среда
|22:36:43
|23:09:12
|1.3
|3.7
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.12.2016
|Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Гонка преследования
|Среда
|21:26:18
|22:28:44
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.1
|2
|28.12.2016
|Биатлон с Дмитрием Губерниевым
|Среда
|20:55:11
|21:26:18
|МАТЧ ТВ
|1.0
|2.5
|3
|28.12.2016
|Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Масс-старт
|Среда
|20:09:14
|20:55:11
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.5
|4
|28.12.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Среда
|22:37:18
|23:37:01
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.5
|5
|28.12.2016
|#новости
|Среда
|19:20:59
|19:30:39
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.6
|6
|29.12.2016
|Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017
|Четверг
|01:06:42
|01:56:10
|МАТЧ ТВ
|0.7
|5.1
|7
|31.12.2016
|Все на футбол! Чемпионат Англии. Лица - 2016
|Суббота
|19:55:57
|20:26:02
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.1
|8
|01.01.2017
|Культ тура
|Воскресенье
|15:30:02
|16:18:37
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.4
|9
|01.01.2017
|Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски. Масс-старт
|Воскресенье
|14:54:54
|15:30:02
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.4
|10
|30.12.2016
|#всенафутбол
|Пятница
|21:01:44
|21:57:43
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.1
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогодняя ночь на Первом
|Суббота
|22:30:12
|23:56:26
|8.4
|19.7
|2
|30.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:14
|23:45:15
|7.4
|20.0
|3
|01.01.2017
|Юмор года
|Воскресенье
|20:33:53
|22:48:20
|5.5
|15.2
|4
|28.12.2016
|Пусть говорят
|Среда
|19:51:51
|20:58:58
|5.4
|14.8
|5
|31.12.2016
|Голубой огонек на Шаболовке
|Суббота
|00:04:39
|05:00:00
|5.0
|17.5
|6
|01.01.2017
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|20:15:49
|23:31:06
|5.0
|13.9
|7
|30.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:44:48
|20:59:02
|4.4
|12.9
|8
|31.12.2016
|Короли смеха
|Суббота
|15:58:56
|18:26:10
|3.9
|11.6
|9
|01.01.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|15:21:03
|17:58:50
|3.9
|12.6
|10
|01.01.2017
|КВН - 55!
|Воскресенье
|18:16:08
|20:15:45
|3.8
|11.0
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Воскресенье
|20:29:19
|21:37:29
|2.9
|7.9
|2
|01.01.2017
|Три богатыря и Шамаханская царица
|Воскресенье
|22:42:31
|23:53:14
|2.7
|8.4
|3
|01.01.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Воскресенье
|21:38:13
|22:41:46
|2.7
|7.4
|4
|31.12.2016
|Новогодняя сказка
|Суббота
|16:52:52
|17:09:27
|КАРУСЕЛЬ
|1.7
|5.1
|5
|31.12.2016
|Машкины страшилки
|Суббота
|22:37:46
|22:43:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.7
|3.9
|6
|01.01.2017
|Зима в Простоквашино
|Воскресенье
|16:59:05
|17:14:40
|1.6
|5.3
|7
|31.12.2016
|Маша и медведь
|Суббота
|22:43:21
|23:04:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.6
|3.8
|8
|01.01.2017
|Каникулы в Простоквашино
|Воскресенье
|16:41:12
|16:59:05
|1.6
|5.3
|9
|01.01.2017
|Карлик нос
|Воскресенье
|23:53:59
|01:10:41
|1.6
|6.0
|10
|31.12.2016
|Машины сказки
|Суббота
|23:04:06
|23:09:40
|КАРУСЕЛЬ
|1.6
|3.7
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26.01.2017
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