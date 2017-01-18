100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (19/12/2016 - 25/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.12.2016
|Голос
|Пятница
|22:00:23
|00:00:19
|7.6
|22.5
|2
|25.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:08
|22:28:28
|6.6
|16.1
|3
|19.12.2016
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:59:13
|21:09:03
|6.5
|17.3
|4
|22.12.2016
|Тайны следствия - 15
|Четверг
|20:59:16
|22:54:09
|6.4
|17.2
|5
|19.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:07
|21:34:42
|6.4
|16.9
|6
|25.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|23:05:12
|6.3
|16.1
|7
|25.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|18:21:12
|21:00:02
|6.3
|16.1
|8
|25.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|16:32:14
|19:58:46
|6.0
|16.8
|9
|25.12.2016
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Воскресенье
|15:00:08
|15:23:00
|5.8
|19.6
|10
|25.12.2016
|Вечерние новости
|Воскресенье
|18:00:07
|18:21:12
|5.8
|15.9
|11
|24.12.2016
|КВН - 2016. Высшая лига
|Суббота
|21:21:54
|23:42:07
|5.8
|15.1
|12
|20.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:50:56
|20:58:33
|5.7
|15.5
|13
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:08
|15:54:12
|5.6
|27.8
|14
|22.12.2016
|Местное время
|Четверг
|20:43:59
|20:59:16
|5.5
|14.6
|15
|19.12.2016
|Выйти замуж за Пушкина
|Понедельник
|21:34:42
|23:33:51
|5.4
|15.3
|16
|20.12.2016
|Вести. Специальный выпуск
|Вторник
|22:55:07
|23:06:21
|5.1
|15.5
|17
|21.12.2016
|60 минут
|Среда
|18:49:03
|19:58:52
|4.8
|15.4
|18
|25.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:28:28
|01:32:39
|4.6
|17.0
|19
|23.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:52:14
|19:53:52
|4.5
|14.9
|20
|24.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:24
|21:31:30
|4.5
|11.8
|21
|25.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:08
|14:33:17
|4.5
|16.0
|22
|25.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:07
|20:07:04
|4.4
|11.4
|23
|23.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:54:05
|20:59:01
|4.4
|12.6
|24
|22.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|22:54:09
|01:49:39
|4.4
|19.8
|25
|25.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:37:28
|4.3
|16.7
|26
|25.12.2016
|Офицеры
|Воскресенье
|16:20:21
|17:59:57
|4.2
|12.6
|27
|25.12.2016
|Василий Лановой. "Честь имею!"
|Воскресенье
|15:23:00
|16:20:21
|4.1
|13.5
|28
|24.12.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:20:27
|20:59:00
|4.1
|11.6
|29
|24.12.2016
|Хоббит: битва пяти воинств
|Суббота
|21:00:28
|23:43:04
|4.1
|10.8
|30
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:05
|15:54:12
|4.0
|19.8
|31
|24.12.2016
|Холодное сердце
|Суббота
|21:02:47
|01:00:25
|4.0
|11.8
|32
|22.12.2016
|След
|Четверг
|21:14:26
|22:00:09
|4.0
|10.5
|33
|23.12.2016
|Вечерний Ургант
|Пятница
|00:00:33
|00:47:22
|4.0
|15.9
|34
|25.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:06
|19:00:07
|3.8
|10.3
|35
|22.12.2016
|Детективы
|Четверг
|19:58:46
|20:25:18
|3.7
|10.4
|36
|19.12.2016
|Тайны следствия - 6
|Понедельник
|15:57:38
|16:59:00
|3.7
|17.9
|37
|25.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:01:36
|13:00:06
|3.7
|13.5
|38
|19.12.2016
|Мент в законе 9
|Понедельник
|19:42:32
|20:41:13
|3.7
|10.3
|39
|22.12.2016
|Давай поженимся!
|Четверг
|18:46:41
|19:49:58
|3.6
|11.6
|40
|23.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:04:27
|23:29:10
|3.6
|10.4
|41
|23.12.2016
|Новости
|Пятница
|15:54:12
|16:12:40
|3.6
|17.9
|42
|24.12.2016
|Про Федота-стрельца, удалого молодца
|Суббота
|12:10:43
|12:38:37
|3.6
|15.4
|43
|25.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:31
|22:04:58
|3.6
|8.6
|44
|25.12.2016
|Золушка
|Воскресенье
|13:23:51
|15:00:02
|3.5
|12.5
|45
|24.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:53
|3.5
|9.9
|46
|24.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:06
|22:11:12
|3.5
|8.8
|47
|19.12.2016
|Говорим и показываем
|Понедельник
|18:03:02
|18:58:47
|3.4
|12.9
|48
|24.12.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:08
|12:10:43
|3.4
|14.9
|49
|20.12.2016
|Прямой эфир
|Вторник
|17:39:05
|18:48:02
|3.4
|13.2
|50
|24.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:47
|3.4
|9.0
|51
|25.12.2016
|Чужие дети
|Воскресенье
|14:33:17
|16:32:14
|3.4
|11.3
|52
|25.12.2016
|Ментовские войны-5
|Воскресенье
|23:01:20
|23:51:21
|3.4
|10.3
|53
|24.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:17
|18:59:48
|3.3
|10.6
|54
|25.12.2016
|Поцелуев мост
|Воскресенье
|11:37:28
|13:58:13
|3.3
|12.1
|55
|25.12.2016
|Своя игра
|Воскресенье
|15:05:49
|15:59:46
|3.3
|10.9
|56
|19.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:42:32
|3.3
|10.1
|57
|23.12.2016
|Время покажет
|Пятница
|16:12:40
|18:00:11
|3.2
|14.7
|58
|22.12.2016
|Мужское/женское
|Четверг
|17:01:54
|17:59:07
|3.2
|14.7
|59
|19.12.2016
|Поездка в Америку
|Понедельник
|21:01:41
|23:16:24
|3.2
|8.7
|60
|24.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:31:30
|23:37:21
|3.2
|8.3
|61
|24.12.2016
|Колодец забытых желаний
|Суббота
|20:03:28
|20:59:46
|3.2
|8.3
|62
|19.12.2016
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:09
|17:19:27
|3.1
|14.0
|63
|25.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:04:07
|14:00:08
|3.1
|11.2
|64
|22.12.2016
|Тайны следствия - 7
|Четверг
|15:58:18
|16:58:24
|3.1
|16.9
|65
|24.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:01:45
|22:01:23
|3.1
|7.9
|66
|24.12.2016
|Жребий судьбы
|Суббота
|14:20:00
|17:25:20
|3.1
|11.9
|67
|25.12.2016
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:32:39
|11:22:27
|3.1
|12.8
|68
|23.12.2016
|Джон Картер
|Пятница
|21:00:14
|23:35:02
|3.1
|8.9
|69
|24.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Суббота
|16:00:06
|16:19:21
|3.0
|11.5
|70
|24.12.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:40:04
|13:59:18
|3.0
|12.7
|71
|25.12.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|12:21:27
|13:23:51
|3.0
|10.9
|72
|25.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:07:04
|21:10:11
|3.0
|7.2
|73
|21.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Среда
|22:00:11
|22:27:48
|3.0
|8.0
|74
|23.12.2016
|Опять замуж
|Пятница
|23:29:10
|01:22:28
|2.9
|11.9
|75
|23.12.2016
|Гроб Господень - открытие главной тайны человечества
|Пятница
|18:00:27
|19:00:03
|2.9
|10.7
|76
|19.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Понедельник
|17:15:21
|18:03:02
|2.9
|12.0
|77
|23.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:43
|21:00:14
|2.9
|8.5
|78
|24.12.2016
|"Игра". Концерт Николая Баскова
|Суббота
|17:25:20
|19:59:57
|2.8
|8.5
|79
|20.12.2016
|Пьяная фирма
|Вторник
|22:00:04
|23:00:17
|2.8
|7.9
|80
|24.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:11
|20:00:24
|2.8
|7.8
|81
|25.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:04:58
|23:05:01
|2.8
|7.4
|82
|25.12.2016
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:15:27
|10:18:35
|2.8
|17.5
|83
|23.12.2016
|Вести
|Пятница
|15:54:12
|17:18:57
|2.8
|13.3
|84
|24.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:11:12
|23:44:08
|2.8
|7.4
|85
|19.12.2016
|Новости. (12:00)
|Понедельник
|12:00:07
|12:16:06
|2.7
|18.2
|86
|25.12.2016
|Большой Stand Up Концерт Павла Воли
|Воскресенье
|19:59:53
|21:02:31
|2.7
|6.6
|87
|19.12.2016
|Новости. (15:00)
|Понедельник
|15:00:03
|15:16:39
|2.7
|15.2
|88
|22.12.2016
|Отель "Элеон"
|Четверг
|20:30:50
|21:01:42
|2.7
|7.1
|89
|25.12.2016
|Фазенда
|Воскресенье
|11:22:27
|11:58:46
|2.6
|9.9
|90
|20.12.2016
|Праздничный концерт, посвященный Дню работника органов государственной безопасности РФ
|Вторник
|23:06:21
|01:32:18
|2.6
|11.7
|91
|19.12.2016
|Итоги дня
|Понедельник
|23:30:08
|00:00:26
|2.5
|9.7
|92
|22.12.2016
|Обзор
|Четверг
|13:24:51
|13:59:47
|2.5
|14.9
|93
|20.12.2016
|Дом - 2. Город Любви
|Вторник
|23:00:17
|00:02:00
|2.5
|8.5
|94
|24.12.2016
|"Задорнов четвертая власть" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|20:58:31
|22:53:24
|2.5
|6.3
|95
|24.12.2016
|Новые русские сенсации. Мы лучше всех!
|Суббота
|20:04:53
|21:01:45
|2.5
|6.5
|96
|25.12.2016
|Комеди Клаб
|Воскресенье
|19:30:13
|19:59:53
|2.5
|6.3
|97
|24.12.2016
|Ночь в музее - 2
|Суббота
|23:42:07
|01:38:17
|2.5
|10.5
|98
|19.12.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:09
|19:29:55
|2.5
|7.7
|99
|24.12.2016
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|16:49:14
|17:58:53
|2.4
|8.2
|100
|24.12.2016
|Хранители снов
|Суббота
|19:10:17
|21:00:28
|2.4
|6.6
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19.01.2017
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