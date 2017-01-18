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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (19/12/2016 - 25/12/2016)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (19/12/2016 - 25/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.12.2016 Голос Пятница 22:00:23 00:00:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 22.5
2 25.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:08 22:28:28 РОССИЯ1 6.6 16.1
3 19.12.2016 Вести. (20:00) Понедельник 20:59:13 21:09:03 РОССИЯ1 6.5 17.3
4 22.12.2016 Тайны следствия - 15 Четверг 20:59:16 22:54:09 РОССИЯ1 6.4 17.2
5 19.12.2016 Время Понедельник 21:00:07 21:34:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 16.9
6 25.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 23:05:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 16.1
7 25.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 18:21:12 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 16.1
8 25.12.2016 Синяя птица Воскресенье 16:32:14 19:58:46 РОССИЯ1 6.0 16.8
9 25.12.2016 Новости. (15:00 сб, вск) Воскресенье 15:00:08 15:23:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 19.6
10 25.12.2016 Вечерние новости Воскресенье 18:00:07 18:21:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.9
11 24.12.2016 КВН - 2016. Высшая лига Суббота 21:21:54 23:42:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.1
12 20.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:50:56 20:58:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.5
13 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:08 15:54:12 РОССИЯ1 5.6 27.8
14 22.12.2016 Местное время Четверг 20:43:59 20:59:16 РОССИЯ1 5.5 14.6
15 19.12.2016 Выйти замуж за Пушкина Понедельник 21:34:42 23:33:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 15.3
16 20.12.2016 Вести. Специальный выпуск Вторник 22:55:07 23:06:21 РОССИЯ1 5.1 15.5
17 21.12.2016 60 минут Среда 18:49:03 19:58:52 РОССИЯ1 4.8 15.4
18 25.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:28:28 01:32:39 РОССИЯ1 4.6 17.0
19 23.12.2016 Человек и закон Пятница 18:52:14 19:53:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.9
20 24.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:24 21:31:30 ТНТ 4.5 11.8
21 25.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:08 14:33:17 РОССИЯ1 4.5 16.0
22 25.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:07 20:07:04 НТВ 4.4 11.4
23 23.12.2016 Поле чудес Пятница 19:54:05 20:59:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 12.6
24 22.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Четверг 22:54:09 01:49:39 РОССИЯ1 4.4 19.8
25 25.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:37:28 РОССИЯ1 4.3 16.7
26 25.12.2016 Офицеры Воскресенье 16:20:21 17:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.6
27 25.12.2016 Василий Лановой. "Честь имею!" Воскресенье 15:23:00 16:20:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 13.5
28 24.12.2016 Ледниковый период Суббота 18:20:27 20:59:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 11.6
29 24.12.2016 Хоббит: битва пяти воинств Суббота 21:00:28 23:43:04 СТС 4.1 10.8
30 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:05 15:54:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 19.8
31 24.12.2016 Холодное сердце Суббота 21:02:47 01:00:25 РОССИЯ1 4.0 11.8
32 22.12.2016 След Четверг 21:14:26 22:00:09 4.0 10.5
33 23.12.2016 Вечерний Ургант Пятница 00:00:33 00:47:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 15.9
34 25.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:06 19:00:07 НТВ 3.8 10.3
35 22.12.2016 Детективы Четверг 19:58:46 20:25:18 3.7 10.4
36 19.12.2016 Тайны следствия - 6 Понедельник 15:57:38 16:59:00 РОССИЯ1 3.7 17.9
37 25.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 12:01:36 13:00:06 НТВ 3.7 13.5
38 19.12.2016 Мент в законе 9 Понедельник 19:42:32 20:41:13 НТВ 3.7 10.3
39 22.12.2016 Давай поженимся! Четверг 18:46:41 19:49:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 11.6
40 23.12.2016 Юморина 2016 Пятница 21:04:27 23:29:10 РОССИЯ1 3.6 10.4
41 23.12.2016 Новости Пятница 15:54:12 16:12:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 17.9
42 24.12.2016 Про Федота-стрельца, удалого молодца Суббота 12:10:43 12:38:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 15.4
43 25.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:02:31 22:04:58 ТНТ 3.6 8.6
44 25.12.2016 Золушка Воскресенье 13:23:51 15:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 12.5
45 24.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:53 НТВ 3.5 9.9
46 24.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:06 22:11:12 3.5 8.8
47 19.12.2016 Говорим и показываем Понедельник 18:03:02 18:58:47 НТВ 3.4 12.9
48 24.12.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:08 12:10:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 14.9
49 20.12.2016 Прямой эфир Вторник 17:39:05 18:48:02 РОССИЯ1 3.4 13.2
50 24.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:47 РОССИЯ1 3.4 9.0
51 25.12.2016 Чужие дети Воскресенье 14:33:17 16:32:14 РОССИЯ1 3.4 11.3
52 25.12.2016 Ментовские войны-5 Воскресенье 23:01:20 23:51:21 НТВ 3.4 10.3
53 24.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:00:17 18:59:48 НТВ 3.3 10.6
54 25.12.2016 Поцелуев мост Воскресенье 11:37:28 13:58:13 РОССИЯ1 3.3 12.1
55 25.12.2016 Своя игра Воскресенье 15:05:49 15:59:46 НТВ 3.3 10.9
56 19.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:42:32 НТВ 3.3 10.1
57 23.12.2016 Время покажет Пятница 16:12:40 18:00:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 14.7
58 22.12.2016 Мужское/женское Четверг 17:01:54 17:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 14.7
59 19.12.2016 Поездка в Америку Понедельник 21:01:41 23:16:24 СТС 3.2 8.7
60 24.12.2016 Танцы Суббота 21:31:30 23:37:21 ТНТ 3.2 8.3
61 24.12.2016 Колодец забытых желаний Суббота 20:03:28 20:59:46 3.2 8.3
62 19.12.2016 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:09 17:19:27 РОССИЯ1 3.1 14.0
63 25.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:04:07 14:00:08 НТВ 3.1 11.2
64 22.12.2016 Тайны следствия - 7 Четверг 15:58:18 16:58:24 РОССИЯ1 3.1 16.9
65 24.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:01:45 22:01:23 НТВ 3.1 7.9
66 24.12.2016 Жребий судьбы Суббота 14:20:00 17:25:20 РОССИЯ1 3.1 11.9
67 25.12.2016 Пока все дома Воскресенье 10:32:39 11:22:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 12.8
68 23.12.2016 Джон Картер Пятница 21:00:14 23:35:02 СТС 3.1 8.9
69 24.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Суббота 16:00:06 16:19:21 НТВ 3.0 11.5
70 24.12.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:40:04 13:59:18 РОССИЯ1 3.0 12.7
71 25.12.2016 Теория заговора Воскресенье 12:21:27 13:23:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 10.9
72 25.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:07:04 21:10:11 НТВ 3.0 7.2
73 21.12.2016 Сейчас (22:00) Среда 22:00:11 22:27:48 3.0 8.0
74 23.12.2016 Опять замуж Пятница 23:29:10 01:22:28 РОССИЯ1 2.9 11.9
75 23.12.2016 Гроб Господень - открытие главной тайны человечества Пятница 18:00:27 19:00:03 2.9 10.7
76 19.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Понедельник 17:15:21 18:03:02 НТВ 2.9 12.0
77 23.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:43 21:00:14 СТС 2.9 8.5
78 24.12.2016 "Игра". Концерт Николая Баскова Суббота 17:25:20 19:59:57 РОССИЯ1 2.8 8.5
79 20.12.2016 Пьяная фирма Вторник 22:00:04 23:00:17 ТНТ 2.8 7.9
80 24.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:11 20:00:24 ТНТ 2.8 7.8
81 25.12.2016 Stand up Воскресенье 22:04:58 23:05:01 ТНТ 2.8 7.4
82 25.12.2016 Сто к одному Воскресенье 09:15:27 10:18:35 РОССИЯ1 2.8 17.5
83 23.12.2016 Вести Пятница 15:54:12 17:18:57 РОССИЯ1 2.8 13.3
84 24.12.2016 Право знать! Суббота 22:11:12 23:44:08 2.8 7.4
85 19.12.2016 Новости. (12:00) Понедельник 12:00:07 12:16:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 18.2
86 25.12.2016 Большой Stand Up Концерт Павла Воли Воскресенье 19:59:53 21:02:31 ТНТ 2.7 6.6
87 19.12.2016 Новости. (15:00) Понедельник 15:00:03 15:16:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 15.2
88 22.12.2016 Отель "Элеон" Четверг 20:30:50 21:01:42 СТС 2.7 7.1
89 25.12.2016 Фазенда Воскресенье 11:22:27 11:58:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 9.9
90 20.12.2016 Праздничный концерт, посвященный Дню работника органов государственной безопасности РФ Вторник 23:06:21 01:32:18 РОССИЯ1 2.6 11.7
91 19.12.2016 Итоги дня Понедельник 23:30:08 00:00:26 НТВ 2.5 9.7
92 22.12.2016 Обзор Четверг 13:24:51 13:59:47 НТВ 2.5 14.9
93 20.12.2016 Дом - 2. Город Любви Вторник 23:00:17 00:02:00 ТНТ 2.5 8.5
94 24.12.2016 "Задорнов четвертая власть" концерт Михаила Задорнова Суббота 20:58:31 22:53:24 2.5 6.3
95 24.12.2016 Новые русские сенсации. Мы лучше всех! Суббота 20:04:53 21:01:45 НТВ 2.5 6.5
96 25.12.2016 Комеди Клаб Воскресенье 19:30:13 19:59:53 ТНТ 2.5 6.3
97 24.12.2016 Ночь в музее - 2 Суббота 23:42:07 01:38:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 10.5
98 19.12.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:09 19:29:55 2.5 7.7
99 24.12.2016 Кто хочет стать миллионером? Суббота 16:49:14 17:58:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 8.2
100 24.12.2016 Хранители снов Суббота 19:10:17 21:00:28 СТС 2.4 6.6
TNS Россия
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19.01.2017

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