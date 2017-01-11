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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (12/12/2016 - 18/12/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (12/12/2016 - 18/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/12/2016 - 18/12/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:10:16 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.8 19.3
2 16.12.2016 Голос Пятница 21:30:18 23:29:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.7 20.0
3 12.12.2016 Время Понедельник 21:00:11 21:33:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.1
4 13.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:51:53 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.5
5 12.12.2016 Григорий Р Понедельник 21:33:01 23:21:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 15.3
6 18.12.2016 Красотка Воскресенье 16:56:08 19:10:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 14.7
7 18.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 21:49:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 13.0
8 18.12.2016 Однако. Контекст Воскресенье 21:49:43 21:56:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 13.1
9 18.12.2016 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:32:01 23:33:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 13.1
10 16.12.2016 Поле чудес Пятница 19:51:16 20:58:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 11.3

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Тайны следствия - 15 Четверг 20:59:40 22:54:38 РОССИЯ1 7.1 19.2
2 15.12.2016 Местное время Четверг 20:44:07 20:59:40 РОССИЯ1 6.3 16.5
3 18.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:13 22:21:58 РОССИЯ1 5.8 14.3
4 18.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:43:30 19:58:53 РОССИЯ1 5.7 14.9
5 15.12.2016 Вести. (20:00) Четверг 20:00:08 20:44:07 РОССИЯ1 5.5 15.4
6 15.12.2016 60 минут Четверг 18:49:19 19:59:51 РОССИЯ1 5.0 16.3
7 18.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:21:58 01:32:26 РОССИЯ1 5.0 18.8
8 17.12.2016 Подсадная утка Суббота 21:06:28 01:00:31 РОССИЯ1 4.6 13.7
9 14.12.2016 Прямой эфир Среда 17:39:37 18:48:04 РОССИЯ1 4.5 18.4
10 16.12.2016 Юморина 2016 Пятница 20:59:52 23:15:52 РОССИЯ1 4.5 11.6

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Шелест Четверг 20:41:06 21:37:44 НТВ 4.3 11.2
2 17.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:04:33 НТВ 3.7 10.6
3 18.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:58:44 13:03:34 НТВ 3.6 13.1
4 17.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:00:35 18:58:50 НТВ 3.5 11.3
5 18.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:59:45 20:09:09 НТВ 3.3 8.5
6 18.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:01:46 18:59:45 НТВ 3.3 9.0
7 17.12.2016 Новые русские сенсации. Конец Порошенко Суббота 20:04:33 21:02:52 НТВ 3.3 8.6
8 18.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:03:34 14:08:52 НТВ 3.2 11.2
9 18.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:09:09 21:12:56 НТВ 3.1 7.6
10 18.12.2016 Взрыв из прошлого Воскресенье 17:11:36 18:01:46 НТВ 3.1 8.9

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:14 20:59:59 СТС 3.2 8.8
2 12.12.2016 Призрак Понедельник 21:02:03 23:18:16 СТС 3.1 8.6
3 13.12.2016 СуперБобровы Вторник 21:02:13 22:56:35 СТС 3.1 8.3
4 14.12.2016 Парень с нашего кладбища Среда 21:01:13 22:48:37 СТС 2.9 7.8
5 17.12.2016 Штурм Белого дома Суббота 21:00:31 23:35:43 СТС 2.9 7.6
6 13.12.2016 Воронины Вторник 19:00:10 19:29:50 СТС 2.8 9.1
7 15.12.2016 Отель "Элеон" Четверг 20:29:53 21:00:46 СТС 2.7 7.2
8 16.12.2016 Васаби Пятница 23:09:48 00:57:58 СТС 2.3 8.1
9 18.12.2016 Смокинг Воскресенье 19:03:57 21:00:26 СТС 2.2 5.5
10 15.12.2016 Отель "Элеон" (повтор) Четверг 20:00:01 20:29:53 СТС 2.2 6.3

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Жена напрокат Воскресенье 20:00:28 21:00:12 3.0 7.2
2 17.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:03 22:12:16 2.8 7.1
3 18.12.2016 Тень стрекозы Воскресенье 21:00:12 21:57:57 2.7 6.6
4 17.12.2016 Право знать! Суббота 22:12:16 23:36:42 2.5 6.9
5 17.12.2016 Мавр сделал свое дело Суббота 19:01:12 20:00:48 2.4 7.0
6 16.12.2016 События. (22:00) Пятница 22:00:05 22:36:15 2.2 5.5
7 16.12.2016 Право голоса Пятница 20:42:44 21:59:14 2.0 5.1
8 13.12.2016 Жить дальше Вторник 18:33:08 19:29:57 1.9 6.5
9 17.12.2016 Первокурсница Суббота 16:05:55 17:02:31 1.8 6.7
10 14.12.2016 Петровка, 38 Среда 21:45:02 22:00:06 1.7 4.5

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Большая опера Суббота 20:59:17 22:44:12 РОССИЯ К 1.3 3.4
2 17.12.2016 Старики-разбойники Суббота 19:31:41 20:58:00 РОССИЯ К 1.3 3.4
3 17.12.2016 Больше, чем любовь Суббота 18:51:38 19:30:41 РОССИЯ К 1.2 3.4
4 17.12.2016 Энциклопедия Суббота 22:45:57 22:52:56 РОССИЯ К 1.1 2.9
5 17.12.2016 Театральная летопись. Николай Сличенко. Избранное Суббота 16:14:13 16:58:04 РОССИЯ К 1.0 3.6
6 18.12.2016 Мегрэ расставляет ловушки Воскресенье 19:37:23 21:31:02 РОССИЯ К 1.0 2.4
7 16.12.2016 Синяя птица Пятница 19:46:52 21:42:18 РОССИЯ К 0.9 2.5
8 18.12.2016 Пешком... Воскресенье 17:07:40 17:34:06 РОССИЯ К 0.9 2.7
9 16.12.2016 Искатели Пятница 21:45:03 22:29:06 РОССИЯ К 0.9 2.2
10 14.12.2016 Коломбо Среда 11:15:45 12:41:15 РОССИЯ К 0.8 5.0

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 "Собрание сочинений" концерт Михаила Задорнова Суббота 20:59:32 00:15:43 2.3 6.4
2 17.12.2016 "Слава роду!" концерт Михаила Задорнова Суббота 19:03:27 20:59:32 2.1 5.7
3 16.12.2016 Тайны Чапман Пятница 17:00:41 17:59:25 1.9 8.1
4 14.12.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Среда 19:00:11 19:29:55 1.9 6.4
5 14.12.2016 Новости. (19:30) Среда 19:30:08 19:59:45 1.9 5.6
6 18.12.2016 Меч II Воскресенье 22:03:44 22:59:59 1.9 5.0
7 12.12.2016 Самые шокирующие гипотезы Понедельник 17:59:15 19:00:09 1.8 7.0
8 17.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:49 19:03:27 1.8 5.8
9 18.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:06 00:13:25 1.8 5.9
10 12.12.2016 Новости. (23:00) Понедельник 23:00:10 23:25:29 1.6 5.1

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:28 21:29:32 ТНТ 5.1 13.0
2 17.12.2016 Танцы Суббота 21:29:32 23:31:12 ТНТ 3.7 9.9
3 18.12.2016 Стас Старовойтов Воскресенье 22:02:01 23:04:47 ТНТ 3.0 7.9
4 18.12.2016 Однажды в России Воскресенье 20:59:21 22:02:01 ТНТ 2.7 6.8
5 16.12.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:15 22:01:32 ТНТ 2.7 7.0
6 16.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:01:32 23:00:09 ТНТ 2.6 6.7
7 17.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:12 20:00:28 ТНТ 2.4 6.9
8 14.12.2016 Comedy Woman Среда 21:57:17 22:59:21 ТНТ 2.3 6.4
9 17.12.2016 Дом - 2. Город Любви Суббота 23:31:12 00:31:41 ТНТ 2.3 8.1
10 13.12.2016 СашаТаня Вторник 20:29:10 20:59:37 ТНТ 1.9 5.0

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.12.2016 Слепая Пятница 17:33:23 17:57:47 2.0 8.3
2 16.12.2016 Человек-невидимка Пятница 18:59:20 19:59:17 1.8 5.4
3 12.12.2016 Анна детективъ Понедельник 20:35:27 21:34:07 1.7 4.6
4 16.12.2016 Гадалка Пятница 16:58:40 17:32:23 1.7 7.3
5 17.12.2016 47 ронинов Суббота 21:18:21 23:32:25 1.7 4.4
6 16.12.2016 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 17:57:47 18:59:20 1.4 5.3
7 17.12.2016 Человек-волк Суббота 19:00:06 21:18:21 1.4 3.8
8 18.12.2016 Ярость Воскресенье 21:00:02 23:33:08 1.4 3.7
9 18.12.2016 Отроки во Вселенной Воскресенье 11:05:45 12:46:26 1.3 5.1
10 18.12.2016 Цепная реакция Воскресенье 18:58:17 21:00:02 1.2 3.1

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.12.2016 Новости EuroNews (08:30) Среда 08:30:02 09:00:08 EURONEWS 0.6 5.2
2 14.12.2016 Новости EuroNews (08:00) Среда 08:00:04 08:30:02 EURONEWS 0.5 5.1
3 18.12.2016 Новости EuroNews (09:30) Воскресенье 09:30:06 10:00:00 EURONEWS 0.5 3.2
4 15.12.2016 Новости EuroNews (09:00) Четверг 09:00:04 09:30:05 EURONEWS 0.4 3.3
5 14.12.2016 Новости EuroNews (07:30) Среда 07:30:02 08:00:04 EURONEWS 0.4 3.6
6 17.12.2016 Новости EuroNews (07:00) Суббота 07:00:09 07:30:00 EURONEWS 0.3 4.8
7 16.12.2016 Новости EuroNews (13:00) Пятница 13:00:37 13:30:31 EURONEWS 0.2 1.1
8 17.12.2016 Новости EuroNews (00:30) Суббота 00:30:13 01:00:06 EURONEWS 0.2 0.8
9 16.12.2016 Новости EuroNews (15:00) Пятница 15:00:08 15:30:04 EURONEWS 0.2 0.9
10 16.12.2016 Новости EuroNews (13:30) Пятница 13:30:31 14:00:05 EURONEWS 0.2 0.9

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Президент и его внучка Суббота 23:18:26 01:08:51 МИР 0.6 2.2
2 15.12.2016 Гаишники Четверг 15:03:47 15:58:52 МИР 0.5 2.6
3 18.12.2016 Двенадцать стульев Воскресенье 17:58:49 20:59:44 МИР 0.5 1.2
4 18.12.2016 Одиноким предоставляется общежитие Воскресенье 16:15:00 17:58:49 МИР 0.5 1.4
5 16.12.2016 Секретные материалы Пятница 16:45:52 17:11:56 МИР 0.5 2.0
6 13.12.2016 Тонкая грань Вторник 09:53:08 10:45:00 МИР 0.4 3.2
7 12.12.2016 По семейным обстоятельствам Понедельник 23:50:53 02:18:08 МИР 0.4 2.6
8 16.12.2016 Так сложились звезды Пятница 21:22:23 22:21:23 МИР 0.4 1.0
9 16.12.2016 Россия молодая Пятница 00:46:54 02:01:34 МИР 0.4 2.4
10 16.12.2016 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил Пятница 23:19:44 00:46:54 МИР 0.4 1.3

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.12.2016 Широка река Среда 18:00:54 18:59:59 360° 0.2 0.9
2 13.12.2016 Школьный стрелок Вторник 21:00:08 22:34:00 360° 0.2 0.5
3 18.12.2016 Новости 360 Воскресенье 15:00:00 15:20:09 360° 0.2 0.7
4 17.12.2016 Вкусно 360 Суббота 10:14:27 11:10:03 360° 0.2 0.9
5 18.12.2016 Разговор на сцене Воскресенье 15:20:09 16:20:10 360° 0.2 0.6
6 17.12.2016 Усков 360 Суббота 11:10:03 12:00:00 360° 0.2 0.8
7 15.12.2016 Все просто Четверг 15:00:12 15:59:51 360° 0.2 1.0
8 16.12.2016 #самоеяркое Пятница 22:45:14 23:48:51 360° 0.2 0.5
9 14.12.2016 Большие новости Среда 18:59:59 21:00:14 360° 0.2 0.5
10 12.12.2016 Телеканал "Вертолет 360" Понедельник 08:36:45 08:59:57 360° 0.2 1.5

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 МастерШеф Четверг 17:43:00 19:19:11 0.5 1.8
2 18.12.2016 Папа попал Воскресенье 13:46:19 15:39:54 0.4 1.6
3 14.12.2016 Мыслить, как преступник Среда 01:17:53 02:12:56 0.4 4.6
4 15.12.2016 Я стесняюсь своего тела Четверг 23:28:26 01:11:23 0.4 1.7
5 15.12.2016 Верните мне красоту Четверг 20:33:20 21:41:28 0.4 1.0
6 15.12.2016 Беременна в 16 Четверг 13:24:53 14:21:09 0.3 1.9
7 17.12.2016 Жизнь за гранью Суббота 23:28:44 01:26:48 0.3 1.3
8 14.12.2016 Суперняня Среда 14:21:07 16:02:10 0.3 1.6
9 12.12.2016 Спасите моего ребенка Понедельник 23:31:06 00:59:08 0.3 1.2
10 15.12.2016 В теме Четверг 22:59:35 23:28:26 0.2 0.8

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Воскресенье 13:24:38 14:27:53 МАТЧ ТВ 2.3 8.0
2 18.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины Воскресенье 15:52:30 16:51:32 МАТЧ ТВ 2.2 7.0
3 17.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 19:04:56 20:12:30 МАТЧ ТВ 1.8 5.1
4 17.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 16:39:41 18:02:10 МАТЧ ТВ 1.7 5.9
5 18.12.2016 Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета Воскресенье 14:28:23 15:47:32 МАТЧ ТВ 1.7 5.8
6 16.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Пятница 19:09:56 20:48:59 МАТЧ ТВ 1.6 4.5
7 16.12.2016 Хоккей. Кубок Первого канала 2016 Пятница 20:48:59 21:23:40 МАТЧ ТВ 1.6 4.2
8 15.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Четверг 19:06:54 21:08:13 МАТЧ ТВ 1.3 3.9
9 17.12.2016 Профессиональный бокс Суббота 20:13:00 21:56:55 МАТЧ ТВ 1.2 3.0
10 18.12.2016 #новости Воскресенье 18:35:06 18:41:03 МАТЧ ТВ 1.1 2.8

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 21:15:48 21:29:33 КАРУСЕЛЬ 1.5 3.8
2 18.12.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 16:02:57 16:26:03 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.3
3 12.12.2016 Ми-ми-мишки Понедельник 20:27:29 20:34:21 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.6
4 12.12.2016 Спокойной ночи, малыши! Понедельник 20:35:26 20:53:45 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.5
5 17.12.2016 Барбоскины Суббота 22:16:28 22:34:39 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.4
6 18.12.2016 Фиксики Воскресенье 18:03:21 18:16:23 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.3
7 12.12.2016 Литтл Чармерс Понедельник 20:03:02 20:25:32 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.2
8 17.12.2016 Свинка Пеппа Суббота 20:14:18 20:29:41 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
9 12.12.2016 Привет, я Николя! Понедельник 21:10:43 21:23:22 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
10 18.12.2016 Лунтик и его друзья Воскресенье 15:46:25 16:01:33 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.6

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Две судьбы Четверг 20:01:35 21:01:01 1.7 4.8
2 18.12.2016 Мисс Марпл Агаты Кристи Воскресенье 13:22:07 14:30:15 1.4 5.0
3 16.12.2016 Женить миллионера Пятница 19:00:52 22:35:06 1.2 3.3
4 18.12.2016 Дочки-матери Воскресенье 19:00:46 22:52:05 1.2 2.9
5 15.12.2016 Второе дыхание Четверг 21:01:01 21:58:41 1.1 2.9
6 18.12.2016 Белые розы надежды Воскресенье 17:05:39 17:59:16 1.0 2.8
7 12.12.2016 Давай разведемся! Понедельник 13:10:14 14:09:34 0.9 5.8
8 18.12.2016 6 кадров Воскресенье 23:51:55 00:00:07 0.8 3.0
9 15.12.2016 Свадебный размер Четверг 22:59:30 23:59:56 0.8 2.7
10 15.12.2016 По делам несовершеннолетних Четверг 10:00:32 11:00:15 0.8 6.4

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Классик Воскресенье 13:15:14 13:58:08 1.8 6.4
2 17.12.2016 Новости дня Суббота 22:00:07 22:16:13 1.7 4.2
3 18.12.2016 Легенды советского сыска Воскресенье 21:09:22 21:59:41 1.4 3.5
4 18.12.2016 Синдром шахматиста Воскресенье 16:02:54 17:00:07 1.3 4.0
5 12.12.2016 Теория заговора Понедельник 19:19:44 20:06:38 1.2 3.7
6 18.12.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:18:07 21:09:22 1.2 2.9
7 16.12.2016 Одиноким предоставляется общежитие Пятница 18:30:18 20:11:43 1.2 3.6
8 17.12.2016 Непобедимый Суббота 18:23:08 19:52:52 1.1 3.3
9 12.12.2016 Легенды госбезопасности Понедельник 18:28:27 19:19:44 1.1 3.8
10 12.12.2016 Специальный репортаж Понедельник 20:06:38 20:29:40 1.0 2.9

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.12.2016 След Вторник 20:20:59 21:13:38 3.5 9.2
2 14.12.2016 Детективы Среда 19:43:27 20:24:11 3.4 9.9
3 18.12.2016 Иван Бровкин на целине Воскресенье 14:51:31 16:48:10 2.9 9.6
4 14.12.2016 Сейчас (22:00) Среда 22:00:15 22:28:06 2.8 7.6
5 18.12.2016 Место происшествия. О главном Воскресенье 16:48:10 17:59:26 2.2 6.4
6 12.12.2016 Сейчас (18.30) Понедельник 18:30:16 19:06:04 2.1 7.8
7 12.12.2016 Момент истины Понедельник 23:16:52 00:12:49 2.1 7.9
8 18.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:11 19:35:24 1.9 5.1
9 17.12.2016 Белые волки - 2 Суббота 20:01:30 20:59:32 1.6 4.2
10 15.12.2016 Берегись автомобиля Четверг 00:06:20 01:59:38 1.4 9.4

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.12.2016 Симпсоны Пятница 20:31:53 20:53:50 2X2 0.5 1.3
2 15.12.2016 Футурама Четверг 19:18:10 19:39:51 2X2 0.3 1.0
3 17.12.2016 Гриффины Суббота 22:43:27 23:07:01 2X2 0.3 0.8
4 14.12.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 15:05:45 15:16:19 2X2 0.3 1.5
5 12.12.2016 Время приключений Понедельник 14:08:52 14:18:52 2X2 0.3 1.6
6 16.12.2016 Последний геймер Пятница 22:49:44 23:10:44 2X2 0.2 0.6
7 18.12.2016 Фарго Воскресенье 23:13:47 00:08:12 2X2 0.2 0.7
8 17.12.2016 Кит ступид шоу Суббота 01:03:17 01:21:17 2X2 0.2 0.9
9 15.12.2016 Приключения Мюнхаузена Четверг 06:34:47 06:44:51 2X2 0.2 2.2
10 18.12.2016 Приключения капитана Врунгеля Воскресенье 06:12:37 06:21:23 2X2 0.2 3.4

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Чисто английское убийство Воскресенье 17:53:02 20:55:28 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.4
2 14.12.2016 Сказка про влюбленного маляра Среда 20:00:19 21:26:28 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.5
3 13.12.2016 После дождичка, в четверг... Вторник 20:00:16 21:25:55 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.4
4 18.12.2016 Двойной капкан Воскресенье 22:10:14 00:35:33 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.6
5 14.12.2016 Чисто английские убийства Среда 19:07:13 20:00:19 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.5
6 18.12.2016 Безумный день Воскресенье 20:55:28 22:10:14 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.2
7 15.12.2016 Три толстяка Четверг 20:00:27 21:40:28 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.2
8 17.12.2016 Вспомнить все Суббота 23:23:49 23:30:26 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.3
9 12.12.2016 Четыре танкиста и собака Понедельник 11:37:34 12:39:00 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 2.7
10 12.12.2016 Раскрывая мистические тайны Понедельник 22:30:44 23:19:32 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.1

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Вести сейчас Четверг 22:59:38 23:19:20 РОССИЯ 24 1.0 3.2
2 12.12.2016 Вести. Большой информационный вечер Понедельник 22:00:15 22:32:25 РОССИЯ 24 1.0 2.7
3 16.12.2016 Вести. Дежурная часть Пятница 21:34:18 22:00:01 РОССИЯ 24 0.8 2.1
4 16.12.2016 Международное обозрение Пятница 23:03:32 23:54:08 РОССИЯ 24 0.8 2.5
5 16.12.2016 Вести. Реплика Пятница 00:50:19 00:56:39 РОССИЯ 24 0.8 4.1
6 18.12.2016 Вести недели Воскресенье 23:00:07 01:13:17 РОССИЯ 24 0.8 3.1
7 15.12.2016 Разговор с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым Четверг 23:23:39 23:54:33 РОССИЯ 24 0.8 2.8
8 12.12.2016 Неприличное место Понедельник 22:32:25 22:40:50 РОССИЯ 24 0.8 2.1
9 18.12.2016 Вести. Изнасилование Европы Воскресенье 19:41:02 19:51:04 РОССИЯ 24 0.8 1.9
10 16.12.2016 Вести. Специальный репортаж Пятница 22:21:55 22:38:59 РОССИЯ 24 0.7 1.8

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Валл - И Суббота 19:30:31 21:31:40 1.2 3.2
2 17.12.2016 Герои в масках Суббота 10:31:06 10:54:13 1.1 5.1
3 17.12.2016 История игрушек-2 Суббота 17:41:25 19:30:17 1.0 3.2
4 18.12.2016 Побег с планеты Земля Воскресенье 19:28:50 21:13:50 1.0 2.5
5 17.12.2016 Хранитель Лев: герои саванны Суббота 11:01:39 11:23:31 1.0 4.3
6 16.12.2016 Тайна красной планеты Пятница 19:32:30 21:17:04 0.9 2.6
7 13.12.2016 История игрушек Вторник 19:29:29 21:08:00 0.9 2.5
8 16.12.2016 Гравити Фолз Пятница 21:51:33 22:12:12 0.9 2.2
9 15.12.2016 История игрушек: Большой побег Четверг 19:27:10 21:27:51 0.8 2.4
10 12.12.2016 Новая школа императора Понедельник 19:08:28 19:30:02 0.8 2.7

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.12.2016 Московский патруль Среда 23:33:03 23:43:02 МОСКВА-24 0.8 3.0
2 18.12.2016 Мегаполис Воскресенье 15:00:04 15:14:04 МОСКВА-24 0.8 2.6
3 18.12.2016 Прямо и сейчас Воскресенье 14:43:09 14:54:43 МОСКВА-24 0.7 2.5
4 12.12.2016 Специальный репортаж (Москва 24) Понедельник 22:07:45 22:17:50 МОСКВА-24 0.6 1.8
5 14.12.2016 Афиша (Москва 24) Среда 23:43:02 23:53:49 МОСКВА-24 0.5 2.1
6 16.12.2016 Простые решения Пятница 22:43:30 22:53:30 МОСКВА-24 0.5 1.3
7 14.12.2016 Москва сегодня Среда 20:14:36 20:24:46 МОСКВА-24 0.4 1.2
8 18.12.2016 Городской репортаж Воскресенье 22:17:47 22:28:01 МОСКВА-24 0.4 1.1
9 14.12.2016 Сеть Среда 21:33:50 21:43:53 МОСКВА-24 0.4 1.1
10 17.12.2016 ТопСеть Суббота 17:33:21 17:53:22 МОСКВА-24 0.4 1.4

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Любовь в большом городе-3 Воскресенье 16:42:15 18:18:21 ПЯТНИЦА 1.0 2.9
2 14.12.2016 На ножах Среда 18:55:03 20:00:17 ПЯТНИЦА 0.9 2.9
3 12.12.2016 Ревизорро Понедельник 21:00:16 22:00:12 ПЯТНИЦА 0.9 2.4
4 17.12.2016 Аферисты в сетях Суббота 00:07:39 01:18:10 ПЯТНИЦА 0.8 3.7
5 13.12.2016 Сверхъестественное Вторник 22:58:58 23:53:02 ПЯТНИЦА 0.8 2.5
6 18.12.2016 На ножах (повтор) Воскресенье 11:57:47 13:02:37 ПЯТНИЦА 0.6 2.3
7 17.12.2016 Орел & решка Суббота 13:32:26 14:29:56 ПЯТНИЦА 0.6 2.5
8 16.12.2016 Орел & решка. Кругосветка Пятница 21:01:25 22:00:53 ПЯТНИЦА 0.6 1.6
9 12.12.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное Понедельник 18:57:58 19:59:41 ПЯТНИЦА 0.6 1.9
10 18.12.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное (повтор) Воскресенье 10:58:20 11:57:47 ПЯТНИЦА 0.6 2.3

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Моя прекрасная няня Четверг 19:42:38 20:13:16 СТС LOVE 0.5 1.4
2 16.12.2016 Папины дочки Пятница 20:17:24 20:46:47 СТС LOVE 0.5 1.2
3 15.12.2016 Не родись красивой Четверг 21:15:13 23:00:07 СТС LOVE 0.4 1.0
4 16.12.2016 Смешарики Пятница 07:38:53 07:51:54 СТС LOVE 0.3 3.1
5 16.12.2016 Смешарики. Пинкод Пятница 06:10:02 06:16:33 СТС LOVE 0.2 3.2
6 16.12.2016 Смешарики. Азбука здоровья Пятница 08:42:28 08:48:58 СТС LOVE 0.1 1.3
7 13.12.2016 Каникулы в Мексике - 2 Вторник 23:00:45 01:00:17 СТС LOVE 0.1 0.5
8 17.12.2016 Страшная Любовь Суббота 20:59:56 22:00:15 СТС LOVE 0.1 0.3
9 13.12.2016 Амазонки Вторник 03:00:16 04:00:37 СТС LOVE 0.1 2.6
10 18.12.2016 Модная полиция Воскресенье 21:02:03 21:30:12 СТС LOVE 0.1 0.3

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.12.2016 "Задорный день" концерт Михаила Задорнова Вторник 21:31:08 23:34:26 ЧЕ 1.1 3.2
2 12.12.2016 Новогодний задорный юбилей Понедельник 21:31:33 23:33:56 ЧЕ 1.1 3.2
3 12.12.2016 КВН на бис Понедельник 19:30:03 21:31:33 ЧЕ 0.9 2.5
4 16.12.2016 Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение Джедая Пятница 22:01:19 00:34:34 ЧЕ 0.9 2.6
5 15.12.2016 В гостях у Михаила Задорнова Четверг 21:30:31 23:58:33 ЧЕ 0.9 2.6
6 16.12.2016 Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар Пятница 19:30:18 22:01:19 ЧЕ 0.8 2.1
7 15.12.2016 Байки Митяя Четверг 14:22:09 14:54:01 ЧЕ 0.7 3.8
8 18.12.2016 Солдаты - 3 Воскресенье 20:31:45 21:31:59 ЧЕ 0.6 1.6
9 17.12.2016 Жандарм и жандарметки Суббота 11:28:35 13:30:03 ЧЕ 0.6 2.6
10 15.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-4 Четверг 13:23:39 14:21:34 ЧЕ 0.6 3.7

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Бильярд. Снукер. Scottish Open Четверг 15:43:52 19:12:13 EUROSPORT 1 0.3 1.3
2 17.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 16:52:13 17:41:20 EUROSPORT 1 0.3 0.9
3 18.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Воскресенье 13:33:27 14:25:27 EUROSPORT 1 0.2 0.8
4 16.12.2016 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Суперкомбинация. Женщины Пятница 15:46:25 16:56:30 EUROSPORT 1 0.2 1.0
5 17.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Суббота 16:32:25 16:48:46 EUROSPORT 1 0.2 0.8
6 18.12.2016 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Супергигант. Женщины Воскресенье 12:28:34 13:30:02 EUROSPORT 1 0.2 0.7
7 18.12.2016 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом Воскресенье 14:28:53 17:52:27 EUROSPORT 1 0.2 0.6
8 17.12.2016 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 15:45:55 16:32:06 EUROSPORT 1 0.2 0.6
9 16.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Пятница 19:14:54 20:40:22 EUROSPORT 1 0.1 0.4
10 13.12.2016 Конный спорт. Большой шлем Ролекс Женева Вторник 20:24:19 21:01:44 EUROSPORT 1 0.1 0.4

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Комеди Клаб Суббота 23:57:20 00:56:57 ТНТ 4 0.8 3.1
2 14.12.2016 Comedy Woman Среда 18:00:01 18:29:59 ТНТ 4 0.7 2.8
3 18.12.2016 Счастливы вместе Воскресенье 22:29:35 22:59:14 ТНТ 4 0.5 1.2
4 14.12.2016 Наша Russia Среда 20:59:55 21:29:29 ТНТ 4 0.4 1.2
5 16.12.2016 Убойная лига Пятница 01:00:03 02:00:03 ТНТ 4 0.4 2.9
6 17.12.2016 Комеди Клаб. Лучшее Суббота 08:52:34 09:00:03 ТНТ 4 0.4 3.8
7 14.12.2016 Убойной ночи Среда 02:00:19 02:28:45 ТНТ 4 0.4 5.3
8 15.12.2016 Большие чувства. Ночная версия Четверг 03:30:01 03:59:57 ТНТ 4 0.3 7.0
9 18.12.2016 Универ Воскресенье 12:30:32 12:59:58 ТНТ 4 0.2 0.8
10 16.12.2016 Comedy Woman. Лучшее Пятница 06:53:57 07:00:00 ТНТ 4 0.2 2.6
TNS Россия
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Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.
6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года
Федеральный оператор транзитной рекламы TMG выделил основные тренды рекламы на транспорте, которые наметились в 2016 году и будут укрепляться в новом 2017.
7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году (1)
И получат развитие в 2017-м.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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12.01.2017 - 11:20
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