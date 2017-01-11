ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (12/12/2016 - 18/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/12/2016 - 18/12/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:10:16
|21:00:01
|7.8
|19.3
|2
|16.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:18
|23:29:47
|7.7
|20.0
|3
|12.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:11
|21:33:01
|5.8
|15.1
|4
|13.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:51:53
|20:59:05
|5.6
|15.5
|5
|12.12.2016
|Григорий Р
|Понедельник
|21:33:01
|23:21:54
|5.4
|15.3
|6
|18.12.2016
|Красотка
|Воскресенье
|16:56:08
|19:10:16
|5.3
|14.7
|7
|18.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|21:49:43
|5.3
|13.0
|8
|18.12.2016
|Однако. Контекст
|Воскресенье
|21:49:43
|21:56:18
|5.2
|13.1
|9
|18.12.2016
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:32:01
|23:33:54
|4.6
|13.1
|10
|16.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:16
|20:58:59
|4.1
|11.3
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Тайны следствия - 15
|Четверг
|20:59:40
|22:54:38
|7.1
|19.2
|2
|15.12.2016
|Местное время
|Четверг
|20:44:07
|20:59:40
|6.3
|16.5
|3
|18.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:13
|22:21:58
|5.8
|14.3
|4
|18.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:43:30
|19:58:53
|5.7
|14.9
|5
|15.12.2016
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:08
|20:44:07
|5.5
|15.4
|6
|15.12.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:19
|19:59:51
|5.0
|16.3
|7
|18.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:21:58
|01:32:26
|5.0
|18.8
|8
|17.12.2016
|Подсадная утка
|Суббота
|21:06:28
|01:00:31
|4.6
|13.7
|9
|14.12.2016
|Прямой эфир
|Среда
|17:39:37
|18:48:04
|4.5
|18.4
|10
|16.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|20:59:52
|23:15:52
|4.5
|11.6
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Шелест
|Четверг
|20:41:06
|21:37:44
|4.3
|11.2
|2
|17.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:04:33
|3.7
|10.6
|3
|18.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:58:44
|13:03:34
|3.6
|13.1
|4
|17.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:35
|18:58:50
|3.5
|11.3
|5
|18.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|18:59:45
|20:09:09
|3.3
|8.5
|6
|18.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:01:46
|18:59:45
|3.3
|9.0
|7
|17.12.2016
|Новые русские сенсации. Конец Порошенко
|Суббота
|20:04:33
|21:02:52
|3.3
|8.6
|8
|18.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:03:34
|14:08:52
|3.2
|11.2
|9
|18.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:09:09
|21:12:56
|3.1
|7.6
|10
|18.12.2016
|Взрыв из прошлого
|Воскресенье
|17:11:36
|18:01:46
|3.1
|8.9
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:14
|20:59:59
|3.2
|8.8
|2
|12.12.2016
|Призрак
|Понедельник
|21:02:03
|23:18:16
|3.1
|8.6
|3
|13.12.2016
|СуперБобровы
|Вторник
|21:02:13
|22:56:35
|3.1
|8.3
|4
|14.12.2016
|Парень с нашего кладбища
|Среда
|21:01:13
|22:48:37
|2.9
|7.8
|5
|17.12.2016
|Штурм Белого дома
|Суббота
|21:00:31
|23:35:43
|2.9
|7.6
|6
|13.12.2016
|Воронины
|Вторник
|19:00:10
|19:29:50
|2.8
|9.1
|7
|15.12.2016
|Отель "Элеон"
|Четверг
|20:29:53
|21:00:46
|2.7
|7.2
|8
|16.12.2016
|Васаби
|Пятница
|23:09:48
|00:57:58
|2.3
|8.1
|9
|18.12.2016
|Смокинг
|Воскресенье
|19:03:57
|21:00:26
|2.2
|5.5
|10
|15.12.2016
|Отель "Элеон" (повтор)
|Четверг
|20:00:01
|20:29:53
|2.2
|6.3
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Жена напрокат
|Воскресенье
|20:00:28
|21:00:12
|3.0
|7.2
|2
|17.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:03
|22:12:16
|2.8
|7.1
|3
|18.12.2016
|Тень стрекозы
|Воскресенье
|21:00:12
|21:57:57
|2.7
|6.6
|4
|17.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:12:16
|23:36:42
|2.5
|6.9
|5
|17.12.2016
|Мавр сделал свое дело
|Суббота
|19:01:12
|20:00:48
|2.4
|7.0
|6
|16.12.2016
|События. (22:00)
|Пятница
|22:00:05
|22:36:15
|2.2
|5.5
|7
|16.12.2016
|Право голоса
|Пятница
|20:42:44
|21:59:14
|2.0
|5.1
|8
|13.12.2016
|Жить дальше
|Вторник
|18:33:08
|19:29:57
|1.9
|6.5
|9
|17.12.2016
|Первокурсница
|Суббота
|16:05:55
|17:02:31
|1.8
|6.7
|10
|14.12.2016
|Петровка, 38
|Среда
|21:45:02
|22:00:06
|1.7
|4.5
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:59:17
|22:44:12
|1.3
|3.4
|2
|17.12.2016
|Старики-разбойники
|Суббота
|19:31:41
|20:58:00
|1.3
|3.4
|3
|17.12.2016
|Больше, чем любовь
|Суббота
|18:51:38
|19:30:41
|1.2
|3.4
|4
|17.12.2016
|Энциклопедия
|Суббота
|22:45:57
|22:52:56
|1.1
|2.9
|5
|17.12.2016
|Театральная летопись. Николай Сличенко. Избранное
|Суббота
|16:14:13
|16:58:04
|1.0
|3.6
|6
|18.12.2016
|Мегрэ расставляет ловушки
|Воскресенье
|19:37:23
|21:31:02
|1.0
|2.4
|7
|16.12.2016
|Синяя птица
|Пятница
|19:46:52
|21:42:18
|0.9
|2.5
|8
|18.12.2016
|Пешком...
|Воскресенье
|17:07:40
|17:34:06
|0.9
|2.7
|9
|16.12.2016
|Искатели
|Пятница
|21:45:03
|22:29:06
|0.9
|2.2
|10
|14.12.2016
|Коломбо
|Среда
|11:15:45
|12:41:15
|0.8
|5.0
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|"Собрание сочинений" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|20:59:32
|00:15:43
|2.3
|6.4
|2
|17.12.2016
|"Слава роду!" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|19:03:27
|20:59:32
|2.1
|5.7
|3
|16.12.2016
|Тайны Чапман
|Пятница
|17:00:41
|17:59:25
|1.9
|8.1
|4
|14.12.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:29:55
|1.9
|6.4
|5
|14.12.2016
|Новости. (19:30)
|Среда
|19:30:08
|19:59:45
|1.9
|5.6
|6
|18.12.2016
|Меч II
|Воскресенье
|22:03:44
|22:59:59
|1.9
|5.0
|7
|12.12.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Понедельник
|17:59:15
|19:00:09
|1.8
|7.0
|8
|17.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:49
|19:03:27
|1.8
|5.8
|9
|18.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:06
|00:13:25
|1.8
|5.9
|10
|12.12.2016
|Новости. (23:00)
|Понедельник
|23:00:10
|23:25:29
|1.6
|5.1
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:28
|21:29:32
|5.1
|13.0
|2
|17.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:29:32
|23:31:12
|3.7
|9.9
|3
|18.12.2016
|Стас Старовойтов
|Воскресенье
|22:02:01
|23:04:47
|3.0
|7.9
|4
|18.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:21
|22:02:01
|2.7
|6.8
|5
|16.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:15
|22:01:32
|2.7
|7.0
|6
|16.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:01:32
|23:00:09
|2.6
|6.7
|7
|17.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:12
|20:00:28
|2.4
|6.9
|8
|14.12.2016
|Comedy Woman
|Среда
|21:57:17
|22:59:21
|2.3
|6.4
|9
|17.12.2016
|Дом - 2. Город Любви
|Суббота
|23:31:12
|00:31:41
|2.3
|8.1
|10
|13.12.2016
|СашаТаня
|Вторник
|20:29:10
|20:59:37
|1.9
|5.0
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.12.2016
|Слепая
|Пятница
|17:33:23
|17:57:47
|2.0
|8.3
|2
|16.12.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:59:20
|19:59:17
|1.8
|5.4
|3
|12.12.2016
|Анна детективъ
|Понедельник
|20:35:27
|21:34:07
|1.7
|4.6
|4
|16.12.2016
|Гадалка
|Пятница
|16:58:40
|17:32:23
|1.7
|7.3
|5
|17.12.2016
|47 ронинов
|Суббота
|21:18:21
|23:32:25
|1.7
|4.4
|6
|16.12.2016
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|17:57:47
|18:59:20
|1.4
|5.3
|7
|17.12.2016
|Человек-волк
|Суббота
|19:00:06
|21:18:21
|1.4
|3.8
|8
|18.12.2016
|Ярость
|Воскресенье
|21:00:02
|23:33:08
|1.4
|3.7
|9
|18.12.2016
|Отроки во Вселенной
|Воскресенье
|11:05:45
|12:46:26
|1.3
|5.1
|10
|18.12.2016
|Цепная реакция
|Воскресенье
|18:58:17
|21:00:02
|1.2
|3.1
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.12.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Среда
|08:30:02
|09:00:08
|0.6
|5.2
|2
|14.12.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Среда
|08:00:04
|08:30:02
|0.5
|5.1
|3
|18.12.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Воскресенье
|09:30:06
|10:00:00
|0.5
|3.2
|4
|15.12.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Четверг
|09:00:04
|09:30:05
|0.4
|3.3
|5
|14.12.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Среда
|07:30:02
|08:00:04
|0.4
|3.6
|6
|17.12.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Суббота
|07:00:09
|07:30:00
|0.3
|4.8
|7
|16.12.2016
|Новости EuroNews (13:00)
|Пятница
|13:00:37
|13:30:31
|0.2
|1.1
|8
|17.12.2016
|Новости EuroNews (00:30)
|Суббота
|00:30:13
|01:00:06
|0.2
|0.8
|9
|16.12.2016
|Новости EuroNews (15:00)
|Пятница
|15:00:08
|15:30:04
|0.2
|0.9
|10
|16.12.2016
|Новости EuroNews (13:30)
|Пятница
|13:30:31
|14:00:05
|0.2
|0.9
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Президент и его внучка
|Суббота
|23:18:26
|01:08:51
|МИР
|0.6
|2.2
|2
|15.12.2016
|Гаишники
|Четверг
|15:03:47
|15:58:52
|МИР
|0.5
|2.6
|3
|18.12.2016
|Двенадцать стульев
|Воскресенье
|17:58:49
|20:59:44
|МИР
|0.5
|1.2
|4
|18.12.2016
|Одиноким предоставляется общежитие
|Воскресенье
|16:15:00
|17:58:49
|МИР
|0.5
|1.4
|5
|16.12.2016
|Секретные материалы
|Пятница
|16:45:52
|17:11:56
|МИР
|0.5
|2.0
|6
|13.12.2016
|Тонкая грань
|Вторник
|09:53:08
|10:45:00
|МИР
|0.4
|3.2
|7
|12.12.2016
|По семейным обстоятельствам
|Понедельник
|23:50:53
|02:18:08
|МИР
|0.4
|2.6
|8
|16.12.2016
|Так сложились звезды
|Пятница
|21:22:23
|22:21:23
|МИР
|0.4
|1.0
|9
|16.12.2016
|Россия молодая
|Пятница
|00:46:54
|02:01:34
|МИР
|0.4
|2.4
|10
|16.12.2016
|Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
|Пятница
|23:19:44
|00:46:54
|МИР
|0.4
|1.3
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.12.2016
|Широка река
|Среда
|18:00:54
|18:59:59
|360°
|0.2
|0.9
|2
|13.12.2016
|Школьный стрелок
|Вторник
|21:00:08
|22:34:00
|360°
|0.2
|0.5
|3
|18.12.2016
|Новости 360
|Воскресенье
|15:00:00
|15:20:09
|360°
|0.2
|0.7
|4
|17.12.2016
|Вкусно 360
|Суббота
|10:14:27
|11:10:03
|360°
|0.2
|0.9
|5
|18.12.2016
|Разговор на сцене
|Воскресенье
|15:20:09
|16:20:10
|360°
|0.2
|0.6
|6
|17.12.2016
|Усков 360
|Суббота
|11:10:03
|12:00:00
|360°
|0.2
|0.8
|7
|15.12.2016
|Все просто
|Четверг
|15:00:12
|15:59:51
|360°
|0.2
|1.0
|8
|16.12.2016
|#самоеяркое
|Пятница
|22:45:14
|23:48:51
|360°
|0.2
|0.5
|9
|14.12.2016
|Большие новости
|Среда
|18:59:59
|21:00:14
|360°
|0.2
|0.5
|10
|12.12.2016
|Телеканал "Вертолет 360"
|Понедельник
|08:36:45
|08:59:57
|360°
|0.2
|1.5
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|МастерШеф
|Четверг
|17:43:00
|19:19:11
|0.5
|1.8
|2
|18.12.2016
|Папа попал
|Воскресенье
|13:46:19
|15:39:54
|0.4
|1.6
|3
|14.12.2016
|Мыслить, как преступник
|Среда
|01:17:53
|02:12:56
|0.4
|4.6
|4
|15.12.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Четверг
|23:28:26
|01:11:23
|0.4
|1.7
|5
|15.12.2016
|Верните мне красоту
|Четверг
|20:33:20
|21:41:28
|0.4
|1.0
|6
|15.12.2016
|Беременна в 16
|Четверг
|13:24:53
|14:21:09
|0.3
|1.9
|7
|17.12.2016
|Жизнь за гранью
|Суббота
|23:28:44
|01:26:48
|0.3
|1.3
|8
|14.12.2016
|Суперняня
|Среда
|14:21:07
|16:02:10
|0.3
|1.6
|9
|12.12.2016
|Спасите моего ребенка
|Понедельник
|23:31:06
|00:59:08
|0.3
|1.2
|10
|15.12.2016
|В теме
|Четверг
|22:59:35
|23:28:26
|0.2
|0.8
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Воскресенье
|13:24:38
|14:27:53
|МАТЧ ТВ
|2.3
|8.0
|2
|18.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
|Воскресенье
|15:52:30
|16:51:32
|МАТЧ ТВ
|2.2
|7.0
|3
|17.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|19:04:56
|20:12:30
|МАТЧ ТВ
|1.8
|5.1
|4
|17.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|16:39:41
|18:02:10
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.9
|5
|18.12.2016
|Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета
|Воскресенье
|14:28:23
|15:47:32
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.8
|6
|16.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Пятница
|19:09:56
|20:48:59
|МАТЧ ТВ
|1.6
|4.5
|7
|16.12.2016
|Хоккей. Кубок Первого канала 2016
|Пятница
|20:48:59
|21:23:40
|МАТЧ ТВ
|1.6
|4.2
|8
|15.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Четверг
|19:06:54
|21:08:13
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.9
|9
|17.12.2016
|Профессиональный бокс
|Суббота
|20:13:00
|21:56:55
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.0
|10
|18.12.2016
|#новости
|Воскресенье
|18:35:06
|18:41:03
|МАТЧ ТВ
|1.1
|2.8
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|21:15:48
|21:29:33
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|3.8
|2
|18.12.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|16:02:57
|16:26:03
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.3
|3
|12.12.2016
|Ми-ми-мишки
|Понедельник
|20:27:29
|20:34:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.6
|4
|12.12.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Понедельник
|20:35:26
|20:53:45
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.5
|5
|17.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|22:16:28
|22:34:39
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.4
|6
|18.12.2016
|Фиксики
|Воскресенье
|18:03:21
|18:16:23
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.3
|7
|12.12.2016
|Литтл Чармерс
|Понедельник
|20:03:02
|20:25:32
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.2
|8
|17.12.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|20:14:18
|20:29:41
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|9
|12.12.2016
|Привет, я Николя!
|Понедельник
|21:10:43
|21:23:22
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|10
|18.12.2016
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|15:46:25
|16:01:33
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.6
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Две судьбы
|Четверг
|20:01:35
|21:01:01
|1.7
|4.8
|2
|18.12.2016
|Мисс Марпл Агаты Кристи
|Воскресенье
|13:22:07
|14:30:15
|1.4
|5.0
|3
|16.12.2016
|Женить миллионера
|Пятница
|19:00:52
|22:35:06
|1.2
|3.3
|4
|18.12.2016
|Дочки-матери
|Воскресенье
|19:00:46
|22:52:05
|1.2
|2.9
|5
|15.12.2016
|Второе дыхание
|Четверг
|21:01:01
|21:58:41
|1.1
|2.9
|6
|18.12.2016
|Белые розы надежды
|Воскресенье
|17:05:39
|17:59:16
|1.0
|2.8
|7
|12.12.2016
|Давай разведемся!
|Понедельник
|13:10:14
|14:09:34
|0.9
|5.8
|8
|18.12.2016
|6 кадров
|Воскресенье
|23:51:55
|00:00:07
|0.8
|3.0
|9
|15.12.2016
|Свадебный размер
|Четверг
|22:59:30
|23:59:56
|0.8
|2.7
|10
|15.12.2016
|По делам несовершеннолетних
|Четверг
|10:00:32
|11:00:15
|0.8
|6.4
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Классик
|Воскресенье
|13:15:14
|13:58:08
|1.8
|6.4
|2
|17.12.2016
|Новости дня
|Суббота
|22:00:07
|22:16:13
|1.7
|4.2
|3
|18.12.2016
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:09:22
|21:59:41
|1.4
|3.5
|4
|18.12.2016
|Синдром шахматиста
|Воскресенье
|16:02:54
|17:00:07
|1.3
|4.0
|5
|12.12.2016
|Теория заговора
|Понедельник
|19:19:44
|20:06:38
|1.2
|3.7
|6
|18.12.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:18:07
|21:09:22
|1.2
|2.9
|7
|16.12.2016
|Одиноким предоставляется общежитие
|Пятница
|18:30:18
|20:11:43
|1.2
|3.6
|8
|17.12.2016
|Непобедимый
|Суббота
|18:23:08
|19:52:52
|1.1
|3.3
|9
|12.12.2016
|Легенды госбезопасности
|Понедельник
|18:28:27
|19:19:44
|1.1
|3.8
|10
|12.12.2016
|Специальный репортаж
|Понедельник
|20:06:38
|20:29:40
|1.0
|2.9
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.12.2016
|След
|Вторник
|20:20:59
|21:13:38
|3.5
|9.2
|2
|14.12.2016
|Детективы
|Среда
|19:43:27
|20:24:11
|3.4
|9.9
|3
|18.12.2016
|Иван Бровкин на целине
|Воскресенье
|14:51:31
|16:48:10
|2.9
|9.6
|4
|14.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Среда
|22:00:15
|22:28:06
|2.8
|7.6
|5
|18.12.2016
|Место происшествия. О главном
|Воскресенье
|16:48:10
|17:59:26
|2.2
|6.4
|6
|12.12.2016
|Сейчас (18.30)
|Понедельник
|18:30:16
|19:06:04
|2.1
|7.8
|7
|12.12.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:16:52
|00:12:49
|2.1
|7.9
|8
|18.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:11
|19:35:24
|1.9
|5.1
|9
|17.12.2016
|Белые волки - 2
|Суббота
|20:01:30
|20:59:32
|1.6
|4.2
|10
|15.12.2016
|Берегись автомобиля
|Четверг
|00:06:20
|01:59:38
|1.4
|9.4
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.12.2016
|Симпсоны
|Пятница
|20:31:53
|20:53:50
|0.5
|1.3
|2
|15.12.2016
|Футурама
|Четверг
|19:18:10
|19:39:51
|0.3
|1.0
|3
|17.12.2016
|Гриффины
|Суббота
|22:43:27
|23:07:01
|0.3
|0.8
|4
|14.12.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|15:05:45
|15:16:19
|0.3
|1.5
|5
|12.12.2016
|Время приключений
|Понедельник
|14:08:52
|14:18:52
|0.3
|1.6
|6
|16.12.2016
|Последний геймер
|Пятница
|22:49:44
|23:10:44
|0.2
|0.6
|7
|18.12.2016
|Фарго
|Воскресенье
|23:13:47
|00:08:12
|0.2
|0.7
|8
|17.12.2016
|Кит ступид шоу
|Суббота
|01:03:17
|01:21:17
|0.2
|0.9
|9
|15.12.2016
|Приключения Мюнхаузена
|Четверг
|06:34:47
|06:44:51
|0.2
|2.2
|10
|18.12.2016
|Приключения капитана Врунгеля
|Воскресенье
|06:12:37
|06:21:23
|0.2
|3.4
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Чисто английское убийство
|Воскресенье
|17:53:02
|20:55:28
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.4
|2
|14.12.2016
|Сказка про влюбленного маляра
|Среда
|20:00:19
|21:26:28
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.5
|3
|13.12.2016
|После дождичка, в четверг...
|Вторник
|20:00:16
|21:25:55
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.4
|4
|18.12.2016
|Двойной капкан
|Воскресенье
|22:10:14
|00:35:33
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.6
|5
|14.12.2016
|Чисто английские убийства
|Среда
|19:07:13
|20:00:19
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.5
|6
|18.12.2016
|Безумный день
|Воскресенье
|20:55:28
|22:10:14
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.2
|7
|15.12.2016
|Три толстяка
|Четверг
|20:00:27
|21:40:28
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.2
|8
|17.12.2016
|Вспомнить все
|Суббота
|23:23:49
|23:30:26
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.3
|9
|12.12.2016
|Четыре танкиста и собака
|Понедельник
|11:37:34
|12:39:00
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|2.7
|10
|12.12.2016
|Раскрывая мистические тайны
|Понедельник
|22:30:44
|23:19:32
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.1
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Вести сейчас
|Четверг
|22:59:38
|23:19:20
|1.0
|3.2
|2
|12.12.2016
|Вести. Большой информационный вечер
|Понедельник
|22:00:15
|22:32:25
|1.0
|2.7
|3
|16.12.2016
|Вести. Дежурная часть
|Пятница
|21:34:18
|22:00:01
|0.8
|2.1
|4
|16.12.2016
|Международное обозрение
|Пятница
|23:03:32
|23:54:08
|0.8
|2.5
|5
|16.12.2016
|Вести. Реплика
|Пятница
|00:50:19
|00:56:39
|0.8
|4.1
|6
|18.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|23:00:07
|01:13:17
|0.8
|3.1
|7
|15.12.2016
|Разговор с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым
|Четверг
|23:23:39
|23:54:33
|0.8
|2.8
|8
|12.12.2016
|Неприличное место
|Понедельник
|22:32:25
|22:40:50
|0.8
|2.1
|9
|18.12.2016
|Вести. Изнасилование Европы
|Воскресенье
|19:41:02
|19:51:04
|0.8
|1.9
|10
|16.12.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Пятница
|22:21:55
|22:38:59
|0.7
|1.8
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Валл - И
|Суббота
|19:30:31
|21:31:40
|1.2
|3.2
|2
|17.12.2016
|Герои в масках
|Суббота
|10:31:06
|10:54:13
|1.1
|5.1
|3
|17.12.2016
|История игрушек-2
|Суббота
|17:41:25
|19:30:17
|1.0
|3.2
|4
|18.12.2016
|Побег с планеты Земля
|Воскресенье
|19:28:50
|21:13:50
|1.0
|2.5
|5
|17.12.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Суббота
|11:01:39
|11:23:31
|1.0
|4.3
|6
|16.12.2016
|Тайна красной планеты
|Пятница
|19:32:30
|21:17:04
|0.9
|2.6
|7
|13.12.2016
|История игрушек
|Вторник
|19:29:29
|21:08:00
|0.9
|2.5
|8
|16.12.2016
|Гравити Фолз
|Пятница
|21:51:33
|22:12:12
|0.9
|2.2
|9
|15.12.2016
|История игрушек: Большой побег
|Четверг
|19:27:10
|21:27:51
|0.8
|2.4
|10
|12.12.2016
|Новая школа императора
|Понедельник
|19:08:28
|19:30:02
|0.8
|2.7
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.12.2016
|Московский патруль
|Среда
|23:33:03
|23:43:02
|0.8
|3.0
|2
|18.12.2016
|Мегаполис
|Воскресенье
|15:00:04
|15:14:04
|0.8
|2.6
|3
|18.12.2016
|Прямо и сейчас
|Воскресенье
|14:43:09
|14:54:43
|0.7
|2.5
|4
|12.12.2016
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Понедельник
|22:07:45
|22:17:50
|0.6
|1.8
|5
|14.12.2016
|Афиша (Москва 24)
|Среда
|23:43:02
|23:53:49
|0.5
|2.1
|6
|16.12.2016
|Простые решения
|Пятница
|22:43:30
|22:53:30
|0.5
|1.3
|7
|14.12.2016
|Москва сегодня
|Среда
|20:14:36
|20:24:46
|0.4
|1.2
|8
|18.12.2016
|Городской репортаж
|Воскресенье
|22:17:47
|22:28:01
|0.4
|1.1
|9
|14.12.2016
|Сеть
|Среда
|21:33:50
|21:43:53
|0.4
|1.1
|10
|17.12.2016
|ТопСеть
|Суббота
|17:33:21
|17:53:22
|0.4
|1.4
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Любовь в большом городе-3
|Воскресенье
|16:42:15
|18:18:21
|ПЯТНИЦА
|1.0
|2.9
|2
|14.12.2016
|На ножах
|Среда
|18:55:03
|20:00:17
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.9
|3
|12.12.2016
|Ревизорро
|Понедельник
|21:00:16
|22:00:12
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.4
|4
|17.12.2016
|Аферисты в сетях
|Суббота
|00:07:39
|01:18:10
|ПЯТНИЦА
|0.8
|3.7
|5
|13.12.2016
|Сверхъестественное
|Вторник
|22:58:58
|23:53:02
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.5
|6
|18.12.2016
|На ножах (повтор)
|Воскресенье
|11:57:47
|13:02:37
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.3
|7
|17.12.2016
|Орел & решка
|Суббота
|13:32:26
|14:29:56
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.5
|8
|16.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка
|Пятница
|21:01:25
|22:00:53
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.6
|9
|12.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное
|Понедельник
|18:57:58
|19:59:41
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.9
|10
|18.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное (повтор)
|Воскресенье
|10:58:20
|11:57:47
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.3
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Моя прекрасная няня
|Четверг
|19:42:38
|20:13:16
|СТС LOVE
|0.5
|1.4
|2
|16.12.2016
|Папины дочки
|Пятница
|20:17:24
|20:46:47
|СТС LOVE
|0.5
|1.2
|3
|15.12.2016
|Не родись красивой
|Четверг
|21:15:13
|23:00:07
|СТС LOVE
|0.4
|1.0
|4
|16.12.2016
|Смешарики
|Пятница
|07:38:53
|07:51:54
|СТС LOVE
|0.3
|3.1
|5
|16.12.2016
|Смешарики. Пинкод
|Пятница
|06:10:02
|06:16:33
|СТС LOVE
|0.2
|3.2
|6
|16.12.2016
|Смешарики. Азбука здоровья
|Пятница
|08:42:28
|08:48:58
|СТС LOVE
|0.1
|1.3
|7
|13.12.2016
|Каникулы в Мексике - 2
|Вторник
|23:00:45
|01:00:17
|СТС LOVE
|0.1
|0.5
|8
|17.12.2016
|Страшная Любовь
|Суббота
|20:59:56
|22:00:15
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|9
|13.12.2016
|Амазонки
|Вторник
|03:00:16
|04:00:37
|СТС LOVE
|0.1
|2.6
|10
|18.12.2016
|Модная полиция
|Воскресенье
|21:02:03
|21:30:12
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.12.2016
|"Задорный день" концерт Михаила Задорнова
|Вторник
|21:31:08
|23:34:26
|ЧЕ
|1.1
|3.2
|2
|12.12.2016
|Новогодний задорный юбилей
|Понедельник
|21:31:33
|23:33:56
|ЧЕ
|1.1
|3.2
|3
|12.12.2016
|КВН на бис
|Понедельник
|19:30:03
|21:31:33
|ЧЕ
|0.9
|2.5
|4
|16.12.2016
|Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение Джедая
|Пятница
|22:01:19
|00:34:34
|ЧЕ
|0.9
|2.6
|5
|15.12.2016
|В гостях у Михаила Задорнова
|Четверг
|21:30:31
|23:58:33
|ЧЕ
|0.9
|2.6
|6
|16.12.2016
|Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар
|Пятница
|19:30:18
|22:01:19
|ЧЕ
|0.8
|2.1
|7
|15.12.2016
|Байки Митяя
|Четверг
|14:22:09
|14:54:01
|ЧЕ
|0.7
|3.8
|8
|18.12.2016
|Солдаты - 3
|Воскресенье
|20:31:45
|21:31:59
|ЧЕ
|0.6
|1.6
|9
|17.12.2016
|Жандарм и жандарметки
|Суббота
|11:28:35
|13:30:03
|ЧЕ
|0.6
|2.6
|10
|15.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-4
|Четверг
|13:23:39
|14:21:34
|ЧЕ
|0.6
|3.7
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Бильярд. Снукер. Scottish Open
|Четверг
|15:43:52
|19:12:13
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.3
|2
|17.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|16:52:13
|17:41:20
|EUROSPORT 1
|0.3
|0.9
|3
|18.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Воскресенье
|13:33:27
|14:25:27
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.8
|4
|16.12.2016
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Суперкомбинация. Женщины
|Пятница
|15:46:25
|16:56:30
|EUROSPORT 1
|0.2
|1.0
|5
|17.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Суббота
|16:32:25
|16:48:46
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.8
|6
|18.12.2016
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Супергигант. Женщины
|Воскресенье
|12:28:34
|13:30:02
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.7
|7
|18.12.2016
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом
|Воскресенье
|14:28:53
|17:52:27
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.6
|8
|17.12.2016
|Лыжное двоеборье. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|15:45:55
|16:32:06
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.6
|9
|16.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Пятница
|19:14:54
|20:40:22
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|10
|13.12.2016
|Конный спорт. Большой шлем Ролекс Женева
|Вторник
|20:24:19
|21:01:44
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Комеди Клаб
|Суббота
|23:57:20
|00:56:57
|ТНТ 4
|0.8
|3.1
|2
|14.12.2016
|Comedy Woman
|Среда
|18:00:01
|18:29:59
|ТНТ 4
|0.7
|2.8
|3
|18.12.2016
|Счастливы вместе
|Воскресенье
|22:29:35
|22:59:14
|ТНТ 4
|0.5
|1.2
|4
|14.12.2016
|Наша Russia
|Среда
|20:59:55
|21:29:29
|ТНТ 4
|0.4
|1.2
|5
|16.12.2016
|Убойная лига
|Пятница
|01:00:03
|02:00:03
|ТНТ 4
|0.4
|2.9
|6
|17.12.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Суббота
|08:52:34
|09:00:03
|ТНТ 4
|0.4
|3.8
|7
|14.12.2016
|Убойной ночи
|Среда
|02:00:19
|02:28:45
|ТНТ 4
|0.4
|5.3
|8
|15.12.2016
|Большие чувства. Ночная версия
|Четверг
|03:30:01
|03:59:57
|ТНТ 4
|0.3
|7.0
|9
|18.12.2016
|Универ
|Воскресенье
|12:30:32
|12:59:58
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
|10
|16.12.2016
|Comedy Woman. Лучшее
|Пятница
|06:53:57
|07:00:00
|ТНТ 4
|0.2
|2.6
Advertology.Ru
12.01.2017
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