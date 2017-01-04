ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (05/12/2016 - 11/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:32:01
|20:59:02
|8.2
|20.4
|2
|09.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:19
|23:59:18
|7.6
|21.8
|3
|07.12.2016
|Время
|Среда
|21:00:11
|21:52:05
|5.8
|15.1
|4
|06.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:53:10
|20:59:02
|5.5
|15.1
|5
|11.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:11
|22:23:58
|5.2
|13.5
|6
|11.12.2016
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:23:58
|23:40:11
|5.1
|14.9
|7
|05.12.2016
|Обратная сторона Луны - 2
|Понедельник
|21:32:46
|23:28:55
|4.8
|14.0
|8
|09.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:13
|19:52:18
|4.7
|15.7
|9
|09.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:25
|20:59:05
|4.5
|12.8
|10
|11.12.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:31:08
|19:31:52
|4.5
|12.8
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|Тайны следствия - 16
|Вторник
|21:00:23
|22:53:22
|7.1
|19.1
|2
|11.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:27
|22:02:07
|5.8
|14.5
|3
|11.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:48:48
|19:58:53
|5.4
|14.6
|4
|07.12.2016
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:12
|20:44:51
|5.2
|14.1
|5
|07.12.2016
|Местное время
|Среда
|20:44:51
|21:00:08
|5.1
|13.3
|6
|11.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:02:07
|00:04:32
|5.0
|15.1
|7
|06.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:53:22
|01:35:41
|4.4
|19.2
|8
|07.12.2016
|60 минут
|Среда
|18:49:06
|19:58:43
|4.3
|13.7
|9
|08.12.2016
|Поединок
|Четверг
|22:52:31
|00:53:31
|4.1
|15.8
|10
|10.12.2016
|Коварные игры
|Суббота
|21:03:43
|01:00:10
|3.9
|11.8
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:13
|20:05:04
|3.9
|11.3
|2
|08.12.2016
|Опекун
|Четверг
|19:43:43
|23:29:52
|3.7
|10.6
|3
|11.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|18:59:54
|20:06:19
|3.2
|8.3
|4
|11.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:58:33
|13:02:57
|3.2
|12.2
|5
|10.12.2016
|Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию
|Суббота
|20:05:04
|21:02:16
|3.1
|8.6
|6
|10.12.2016
|Своя игра
|Суббота
|15:05:13
|16:00:03
|3.0
|11.9
|7
|10.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:02:16
|22:01:36
|3.0
|8.0
|8
|07.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:10
|19:42:04
|2.9
|9.4
|9
|11.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:02:40
|18:59:54
|2.9
|7.9
|10
|10.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:01:12
|18:58:54
|2.8
|9.3
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.12.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:30:19
|21:01:34
|3.3
|9.0
|2
|09.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:08
|21:00:12
|3.1
|8.9
|3
|11.12.2016
|Головоломка
|Воскресенье
|19:10:53
|20:59:24
|2.9
|7.4
|4
|09.12.2016
|Лига выдающихся джентльменов
|Пятница
|21:00:12
|23:04:59
|2.7
|7.5
|5
|06.12.2016
|Отель "Элеон" (повтор)
|Вторник
|20:00:27
|20:30:30
|2.7
|7.5
|6
|08.12.2016
|Воронины
|Четверг
|19:29:39
|20:00:51
|2.6
|8.3
|7
|11.12.2016
|Хроники Нарнии: принц Каспиан
|Воскресенье
|20:59:24
|23:49:47
|2.4
|6.7
|8
|08.12.2016
|Воронины (повтор)
|Четверг
|19:00:09
|19:29:39
|2.4
|8.3
|9
|07.12.2016
|Управление гневом
|Среда
|21:02:04
|22:53:26
|2.1
|5.7
|10
|08.12.2016
|Сказки на ночь
|Четверг
|21:02:24
|22:57:30
|2.0
|5.6
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:12:14
|23:46:15
|3.4
|9.6
|2
|10.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:09
|22:12:14
|2.9
|7.7
|3
|11.12.2016
|Крылья
|Воскресенье
|19:37:26
|20:31:50
|2.7
|6.8
|4
|11.12.2016
|Мой личный враг
|Воскресенье
|22:35:22
|23:32:08
|2.5
|7.3
|5
|10.12.2016
|Вероника не хочет умирать
|Суббота
|20:05:05
|21:00:09
|2.3
|6.3
|6
|09.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:45
|20:43:26
|2.0
|5.8
|7
|10.12.2016
|События
|Суббота
|23:46:15
|23:56:03
|2.0
|6.4
|8
|10.12.2016
|Любовь в розыске
|Суббота
|16:29:21
|17:23:15
|1.8
|6.6
|9
|06.12.2016
|Петровка, 38
|Вторник
|21:44:52
|21:59:55
|1.8
|4.8
|10
|06.12.2016
|Право голоса
|Вторник
|20:02:40
|21:43:50
|1.8
|4.7
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Ближний круг
|Воскресенье
|20:51:33
|21:43:38
|1.2
|3.0
|2
|09.12.2016
|Синяя птица
|Пятница
|19:48:19
|21:45:54
|1.2
|3.3
|3
|10.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:09
|22:53:35
|1.0
|2.6
|4
|10.12.2016
|Светлый путь
|Суббота
|19:23:36
|20:56:48
|0.9
|2.6
|5
|06.12.2016
|Коломбо
|Вторник
|11:18:09
|12:47:23
|0.9
|5.5
|6
|11.12.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:06:01
|10:32:18
|0.9
|4.6
|7
|10.12.2016
|Романтика романса
|Суббота
|18:28:35
|19:20:50
|0.9
|2.7
|8
|07.12.2016
|Абсолютный слух
|Среда
|20:05:31
|20:44:30
|0.9
|2.3
|9
|09.12.2016
|Линия жизни
|Пятница
|22:35:34
|23:27:11
|0.8
|2.2
|10
|09.12.2016
|Смехоностальгия
|Пятница
|19:02:06
|19:27:41
|0.8
|2.5
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Джокер. Операция "Капкан"
|Воскресенье
|19:19:51
|23:00:04
|2.8
|7.3
|2
|11.12.2016
|Джокер. Возмездие
|Воскресенье
|17:37:44
|19:19:51
|2.7
|7.4
|3
|11.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:10
|00:27:58
|2.6
|9.0
|4
|05.12.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:08
|19:29:58
|2.5
|8.4
|5
|05.12.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Понедельник
|17:59:13
|19:00:08
|2.3
|8.7
|6
|11.12.2016
|Джокер
|Воскресенье
|09:58:49
|17:37:34
|2.3
|8.6
|7
|07.12.2016
|Смотреть всем!
|Среда
|22:18:07
|22:59:58
|2.2
|6.4
|8
|10.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:15
|19:02:47
|2.2
|7.3
|9
|10.12.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:42
|17:03:15
|2.0
|7.3
|10
|10.12.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:08
|16:35:42
|1.9
|7.1
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:11
|21:29:38
|5.4
|14.7
|2
|10.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:29:38
|23:54:25
|3.9
|11.0
|3
|10.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:16
|20:00:11
|3.0
|8.5
|4
|11.12.2016
|Крепкий орешек-4
|Воскресенье
|16:30:47
|18:59:20
|3.0
|8.6
|5
|11.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:10
|23:03:08
|2.7
|7.4
|6
|09.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:59:54
|22:00:17
|2.7
|7.3
|7
|11.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:57:43
|22:01:10
|2.6
|6.6
|8
|10.12.2016
|Дом - 2. Город Любви
|Суббота
|23:54:25
|00:57:15
|2.5
|9.8
|9
|11.12.2016
|Где логика?
|Воскресенье
|19:57:42
|20:57:43
|2.5
|6.1
|10
|09.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:00:17
|22:59:47
|2.4
|6.5
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|Слепая
|Вторник
|17:57:48
|18:26:09
|1.9
|7.8
|2
|08.12.2016
|Анна детективъ
|Четверг
|20:30:43
|21:31:54
|1.9
|5.1
|3
|09.12.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:00:33
|20:01:11
|1.8
|5.7
|4
|09.12.2016
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|18:00:44
|19:00:33
|1.6
|6.2
|5
|11.12.2016
|Сумасшедшая езда
|Воскресенье
|19:04:43
|21:04:33
|1.5
|3.8
|6
|09.12.2016
|Гадалка
|Пятница
|16:57:56
|17:31:02
|1.4
|6.4
|7
|09.12.2016
|Последний самурай
|Пятница
|20:01:11
|22:57:58
|1.3
|3.4
|8
|05.12.2016
|Джуна
|Понедельник
|18:30:21
|19:33:33
|1.2
|4.2
|9
|08.12.2016
|Кости
|Четверг
|22:22:33
|23:16:34
|1.2
|3.4
|10
|11.12.2016
|Дикий, дикий Вест
|Воскресенье
|15:12:35
|17:14:29
|1.1
|3.8
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.12.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Четверг
|08:00:11
|08:30:10
|0.6
|6.0
|2
|09.12.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Пятница
|09:30:02
|10:00:14
|0.5
|3.8
|3
|05.12.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Понедельник
|08:30:01
|09:00:14
|0.5
|4.5
|4
|06.12.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Вторник
|09:00:31
|09:30:01
|0.4
|3.7
|5
|06.12.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Вторник
|07:30:04
|07:59:54
|0.4
|3.6
|6
|07.12.2016
|Новости EuroNews (02:00)
|Среда
|02:00:09
|02:30:04
|0.3
|3.2
|7
|09.12.2016
|Новости EuroNews (06:30)
|Пятница
|06:29:49
|07:00:06
|0.2
|2.8
|8
|07.12.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Среда
|07:00:00
|07:30:35
|0.2
|2.2
|9
|07.12.2016
|Новости EuroNews (02:30)
|Среда
|02:30:04
|02:59:58
|0.2
|2.4
|10
|07.12.2016
|Новости EuroNews (10:00)
|Среда
|10:00:06
|10:30:10
|0.1
|0.9
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|По семейным обстоятельствам
|Воскресенье
|19:01:18
|20:59:52
|МИР
|0.9
|2.2
|2
|11.12.2016
|Ищите женщину
|Воскресенье
|16:14:02
|19:01:18
|МИР
|0.7
|2.1
|3
|07.12.2016
|Разведчицы
|Среда
|21:14:44
|22:12:13
|МИР
|0.5
|1.4
|4
|09.12.2016
|Золотые рога
|Пятница
|23:03:17
|00:15:19
|МИР
|0.5
|1.7
|5
|10.12.2016
|Человек с бульвара Капуцинов
|Суббота
|10:47:59
|12:46:10
|МИР
|0.5
|2.4
|6
|09.12.2016
|Темные лабиринты прошлого
|Пятница
|22:06:52
|23:03:07
|МИР
|0.5
|1.2
|7
|06.12.2016
|Арфа для любимой
|Вторник
|22:10:15
|23:48:19
|МИР
|0.4
|1.2
|8
|11.12.2016
|Вместе. Итоговая программа
|Воскресенье
|21:00:14
|21:56:33
|МИР
|0.4
|1.0
|9
|10.12.2016
|Секунда до...
|Суббота
|22:14:11
|23:13:30
|МИР
|0.4
|1.0
|10
|11.12.2016
|Новости
|Воскресенье
|15:59:15
|16:14:02
|МИР
|0.3
|1.2
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Усков 360
|Суббота
|11:10:04
|12:00:03
|360°
|0.3
|1.4
|2
|11.12.2016
|#самоеяркое
|Воскресенье
|03:02:01
|04:00:06
|360°
|0.3
|5.2
|3
|10.12.2016
|Широка река
|Суббота
|19:01:54
|19:59:59
|360°
|0.3
|0.7
|4
|11.12.2016
|Новости 360
|Воскресенье
|15:00:00
|15:19:57
|360°
|0.3
|1.0
|5
|08.12.2016
|Большие новости
|Четверг
|19:00:04
|21:00:12
|360°
|0.2
|0.7
|6
|11.12.2016
|Будни
|Воскресенье
|04:00:06
|05:00:00
|360°
|0.2
|5.4
|7
|11.12.2016
|Вкусно 360
|Воскресенье
|10:08:12
|11:00:00
|360°
|0.2
|0.9
|8
|11.12.2016
|Отдых 360. Звезды
|Воскресенье
|02:14:23
|03:02:01
|360°
|0.2
|2.7
|9
|11.12.2016
|Четыре реки
|Воскресенье
|16:20:00
|17:50:03
|360°
|0.2
|0.6
|10
|07.12.2016
|Шальные деньги
|Среда
|23:27:18
|01:06:10
|360°
|0.2
|0.7
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.12.2016
|Верните мне красоту
|Среда
|21:27:20
|22:42:12
|0.5
|1.4
|2
|11.12.2016
|Папа попал
|Воскресенье
|17:17:54
|19:57:59
|0.4
|1.1
|3
|05.12.2016
|Битва поваров. Дети против взрослых
|Понедельник
|16:02:16
|18:35:16
|0.4
|1.7
|4
|10.12.2016
|Дорогая, мы убиваем детей
|Суббота
|20:03:24
|22:03:01
|0.4
|1.0
|5
|06.12.2016
|В теме
|Вторник
|22:53:17
|23:22:17
|0.3
|1.0
|6
|11.12.2016
|Научи жену рулить
|Воскресенье
|19:57:59
|20:58:24
|0.3
|0.8
|7
|10.12.2016
|Спасите моего ребенка
|Суббота
|22:03:01
|23:30:06
|0.3
|0.9
|8
|05.12.2016
|Мыслить, как преступник
|Понедельник
|00:47:08
|01:35:02
|0.3
|1.9
|9
|09.12.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Пятница
|20:59:02
|22:42:00
|0.2
|0.7
|10
|07.12.2016
|Экстремальное преображение: программа похудения
|Среда
|01:29:10
|03:02:01
|0.2
|2.1
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Вторник
|23:42:01
|00:44:09
|МАТЧ ТВ
|2.2
|9.5
|2
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета
|Воскресенье
|13:05:43
|14:51:38
|МАТЧ ТВ
|2.1
|7.7
|3
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Воскресенье
|16:20:58
|18:00:29
|МАТЧ ТВ
|2.0
|6.0
|4
|05.12.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Понедельник
|19:00:01
|21:33:30
|МАТЧ ТВ
|1.9
|5.5
|5
|10.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|13:35:37
|14:35:45
|МАТЧ ТВ
|1.8
|7.7
|6
|08.12.2016
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|21:56:12
|22:58:50
|МАТЧ ТВ
|1.7
|4.8
|7
|10.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|16:37:23
|17:25:07
|МАТЧ ТВ
|1.5
|5.3
|8
|10.12.2016
|#новости
|Суббота
|14:35:45
|14:41:02
|МАТЧ ТВ
|1.2
|5.0
|9
|05.12.2016
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Понедельник
|21:33:35
|22:43:22
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.1
|10
|06.12.2016
|#всенаматч
|Вторник
|00:44:44
|01:10:06
|МАТЧ ТВ
|1.1
|6.4
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|23:03:20
|23:17:09
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.5
|2
|10.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|21:17:17
|21:31:03
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|3
|10.12.2016
|Ми-ми-мишки
|Суббота
|20:18:31
|20:29:30
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|4
|07.12.2016
|Привет, я Николя!
|Среда
|20:52:28
|21:05:35
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.6
|5
|11.12.2016
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|16:00:21
|16:06:29
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.3
|6
|07.12.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Среда
|20:32:12
|20:51:29
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.5
|7
|10.12.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|18:04:52
|18:20:48
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.9
|8
|07.12.2016
|Маленький зоомагазин
|Среда
|19:39:24
|20:01:28
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.7
|9
|11.12.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|16:20:08
|16:32:27
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.9
|10
|11.12.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Воскресенье
|20:22:37
|20:33:14
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.1
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Белая ворона
|Воскресенье
|14:19:21
|17:59:19
|1.3
|4.3
|2
|11.12.2016
|Процесс
|Воскресенье
|13:17:19
|14:19:21
|1.2
|4.6
|3
|10.12.2016
|Великолепный век
|Суббота
|19:00:51
|23:09:40
|1.2
|3.4
|4
|11.12.2016
|Еще один шанс
|Воскресенье
|19:00:51
|22:32:27
|1.1
|2.7
|5
|05.12.2016
|Давай разведемся!
|Понедельник
|12:05:54
|13:05:51
|1.0
|6.3
|6
|10.12.2016
|Синьор Робинзон
|Суббота
|08:13:25
|10:21:02
|0.9
|7.5
|7
|09.12.2016
|Валерий Меладзе. Никто не виноват
|Пятница
|22:42:45
|23:47:43
|0.9
|2.6
|8
|05.12.2016
|Индус
|Понедельник
|20:59:29
|22:51:13
|0.8
|2.3
|9
|05.12.2016
|По делам несовершеннолетних
|Понедельник
|10:05:45
|11:05:20
|0.8
|5.9
|10
|05.12.2016
|Сватьи-2
|Понедельник
|20:00:31
|20:59:29
|0.7
|2.1
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.12.2016
|Большая семья
|Пятница
|22:26:42
|23:04:46
|1.7
|4.8
|2
|09.12.2016
|Новости дня
|Пятница
|22:00:12
|22:23:49
|1.6
|4.2
|3
|11.12.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:18:05
|21:08:28
|1.4
|3.5
|4
|11.12.2016
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:08:28
|21:59:46
|1.3
|3.3
|5
|10.12.2016
|Ларец Марии Медичи
|Суббота
|22:19:43
|00:07:52
|1.3
|3.8
|6
|10.12.2016
|Задело!
|Суббота
|18:09:59
|18:20:33
|1.1
|3.6
|7
|10.12.2016
|Командир счастливой "Щуки"
|Суббота
|18:23:43
|20:24:05
|1.1
|3.1
|8
|09.12.2016
|Екатерина Воронина
|Пятница
|18:30:50
|20:27:02
|1.1
|3.5
|9
|10.12.2016
|Круг
|Суббота
|17:03:00
|17:59:48
|1.0
|3.5
|10
|10.12.2016
|Караван смерти
|Суббота
|20:24:05
|21:59:44
|1.0
|2.8
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|След
|Вторник
|20:21:10
|21:13:09
|4.1
|11.1
|2
|06.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:14
|22:27:52
|3.5
|9.5
|3
|07.12.2016
|Детективы
|Среда
|19:41:13
|20:22:02
|3.2
|9.2
|4
|05.12.2016
|Сейчас (18.30)
|Понедельник
|18:30:15
|19:02:38
|2.2
|8.0
|5
|05.12.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:13:36
|00:10:13
|1.7
|6.5
|6
|10.12.2016
|Белые волки
|Суббота
|20:00:48
|21:00:17
|1.6
|4.3
|7
|11.12.2016
|Большая любовь
|Воскресенье
|14:51:49
|16:48:14
|1.5
|5.2
|8
|11.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:14
|19:39:27
|1.3
|3.6
|9
|05.12.2016
|Жажда
|Понедельник
|16:00:58
|18:30:05
|1.3
|5.7
|10
|08.12.2016
|Сверстницы
|Четверг
|00:02:57
|01:40:58
|1.3
|7.6
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Гриффины
|Суббота
|20:59:26
|21:22:46
|0.5
|1.3
|2
|09.12.2016
|Симпсоны
|Пятница
|20:59:54
|21:23:54
|0.4
|1.0
|3
|10.12.2016
|Американский папаша
|Суббота
|21:28:01
|21:48:54
|0.4
|1.0
|4
|10.12.2016
|Футурама
|Суббота
|19:20:03
|19:41:17
|0.4
|1.0
|5
|07.12.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|13:41:30
|13:51:57
|0.3
|1.6
|6
|09.12.2016
|Последний геймер
|Пятница
|22:51:10
|23:12:36
|0.2
|0.7
|7
|09.12.2016
|Бессмертное кино
|Пятница
|23:16:25
|23:41:31
|0.2
|0.7
|8
|11.12.2016
|Фарго
|Воскресенье
|23:15:56
|00:14:32
|0.2
|0.6
|9
|08.12.2016
|Южный парк
|Четверг
|01:04:57
|01:26:47
|0.1
|1.0
|10
|05.12.2016
|Время приключений
|Понедельник
|13:56:14
|14:06:59
|0.1
|0.8
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.12.2016
|Владимир Высоцкий. Смерть поэта
|Среда
|21:25:50
|22:30:59
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.8
|2.1
|2
|07.12.2016
|Ключи от неба
|Среда
|20:00:31
|21:24:40
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|1.8
|3
|05.12.2016
|Беспокойное хозяйство
|Понедельник
|20:00:22
|21:35:23
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.7
|4
|11.12.2016
|Алые паруса
|Воскресенье
|21:45:17
|23:18:14
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.7
|5
|11.12.2016
|Вспомнить все
|Воскресенье
|21:37:39
|21:44:05
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.6
|6
|08.12.2016
|Обыкновенный человек
|Четверг
|20:00:34
|21:50:28
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.6
|7
|09.12.2016
|Чисто английские убийства
|Пятница
|19:12:13
|20:00:38
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.8
|8
|07.12.2016
|Раскрывая мистические тайны
|Среда
|22:30:59
|23:19:59
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.5
|9
|06.12.2016
|Последний звонок Нестора Петровича. Михаил Кононов
|Вторник
|21:36:03
|22:25:59
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.3
|10
|10.12.2016
|Старший сын
|Суббота
|20:35:39
|22:54:25
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.2
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Вести. Дежурная часть
|Воскресенье
|12:18:54
|12:51:51
|1.1
|4.1
|2
|10.12.2016
|Вести. Бесогон TV
|Суббота
|19:16:33
|19:51:12
|1.0
|3.0
|3
|10.12.2016
|Вести. Мнение
|Суббота
|12:18:30
|12:44:39
|0.9
|4.1
|4
|11.12.2016
|Вести сейчас
|Воскресенье
|11:59:15
|12:15:33
|0.9
|3.6
|5
|10.12.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|11:26:03
|11:37:49
|0.9
|4.2
|6
|11.12.2016
|Вести. ГЕО экономика
|Воскресенье
|10:20:08
|10:40:02
|0.9
|4.2
|7
|11.12.2016
|Вести. Криминальные лайки
|Воскресенье
|10:43:28
|10:57:50
|0.8
|3.6
|8
|10.12.2016
|Вести в субботу
|Суббота
|23:44:40
|00:14:37
|0.8
|2.6
|9
|11.12.2016
|Вести. Дорога смерти
|Воскресенье
|11:45:36
|11:55:57
|0.7
|3.0
|10
|10.12.2016
|Вести. За что боролись?
|Суббота
|14:41:13
|14:54:16
|0.7
|2.9
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Герои в масках
|Суббота
|10:29:14
|10:52:07
|0.9
|4.7
|2
|06.12.2016
|Тарзан
|Вторник
|19:30:06
|21:12:23
|0.9
|2.5
|3
|11.12.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Воскресенье
|10:27:39
|10:49:15
|0.9
|4.0
|4
|10.12.2016
|Ральф
|Суббота
|19:29:22
|21:32:56
|0.8
|2.3
|5
|07.12.2016
|Финес и Ферб
|Среда
|19:07:04
|19:28:32
|0.8
|2.6
|6
|10.12.2016
|Майлз с другой планеты
|Суббота
|09:30:58
|09:53:58
|0.8
|5.0
|7
|10.12.2016
|Леди Баг и Супер-Кот
|Суббота
|15:32:43
|15:54:26
|0.7
|2.9
|8
|11.12.2016
|Джинглики
|Воскресенье
|11:59:40
|12:21:53
|0.7
|2.8
|9
|06.12.2016
|Звездная принцесса и силы зла
|Вторник
|21:17:58
|21:29:39
|0.7
|1.8
|10
|10.12.2016
|Суперпес
|Суббота
|21:32:56
|23:06:09
|0.7
|1.9
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Городской репортаж
|Суббота
|15:16:10
|15:26:25
|0.9
|3.5
|2
|10.12.2016
|Мегаполис
|Суббота
|15:00:04
|15:13:55
|0.8
|3.2
|3
|10.12.2016
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Суббота
|10:16:14
|10:26:11
|0.7
|3.5
|4
|10.12.2016
|Безопасность
|Суббота
|10:34:05
|10:54:15
|0.6
|2.9
|5
|10.12.2016
|Фанимани
|Суббота
|14:32:30
|14:54:43
|0.5
|2.2
|6
|11.12.2016
|Сделано в Москве
|Воскресенье
|08:33:28
|08:53:40
|0.5
|6.2
|7
|11.12.2016
|До звезды
|Воскресенье
|00:33:00
|00:54:32
|0.5
|2.6
|8
|10.12.2016
|И о погоде
|Суббота
|09:33:23
|09:55:36
|0.4
|2.9
|9
|06.12.2016
|Сеть
|Вторник
|21:33:35
|21:43:37
|0.4
|1.1
|10
|06.12.2016
|Московский патруль
|Вторник
|10:33:54
|10:44:31
|0.4
|2.8
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|Ревизорро
|Вторник
|21:00:32
|22:00:53
|ПЯТНИЦА
|1.1
|2.8
|2
|10.12.2016
|Убить Билла-2
|Суббота
|17:18:11
|20:00:04
|ПЯТНИЦА
|1.0
|3.3
|3
|11.12.2016
|Ревизорро (повтор)
|Воскресенье
|14:44:13
|15:49:24
|ПЯТНИЦА
|0.9
|3.5
|4
|10.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка
|Суббота
|20:59:26
|21:59:08
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.0
|5
|11.12.2016
|Аферисты в сетях (повтор)
|Воскресенье
|22:00:09
|23:07:00
|ПЯТНИЦА
|0.7
|1.9
|6
|11.12.2016
|Аферисты в сетях
|Воскресенье
|23:07:00
|00:10:11
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.2
|7
|09.12.2016
|Убить Билла
|Пятница
|23:08:18
|01:23:25
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.4
|8
|08.12.2016
|Орел & решка. На краю света
|Четверг
|17:59:45
|18:57:14
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.3
|9
|05.12.2016
|Сверхъестественное
|Понедельник
|23:56:59
|00:45:40
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.9
|10
|05.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное
|Понедельник
|18:56:16
|20:01:22
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.9
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|Моя прекрасная няня
|Вторник
|20:18:00
|20:48:32
|СТС LOVE
|0.5
|1.2
|2
|09.12.2016
|Папины дочки
|Пятница
|16:36:22
|17:02:22
|СТС LOVE
|0.4
|2.0
|3
|05.12.2016
|Смешарики
|Понедельник
|07:39:06
|07:52:09
|СТС LOVE
|0.2
|2.3
|4
|09.12.2016
|Не родись красивой
|Пятница
|21:18:13
|23:00:17
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|5
|10.12.2016
|Супергерл
|Суббота
|23:03:26
|23:43:34
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|6
|11.12.2016
|Модная полиция
|Воскресенье
|21:29:51
|22:00:05
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|7
|10.12.2016
|Страшная Любовь
|Суббота
|21:00:07
|22:00:31
|СТС LOVE
|0.1
|0.2
|8
|05.12.2016
|Сердца за любовь
|Понедельник
|13:55:15
|14:55:22
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|9
|08.12.2016
|Смешарики. Пинкод
|Четверг
|07:45:26
|07:51:56
|СТС LOVE
|0.1
|0.8
|10
|09.12.2016
|Смешарики. Азбука здоровья
|Пятница
|05:52:24
|05:58:54
|СТС LOVE
|0.1
|1.6
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Крокодил Данди в Лос-Анджелесе
|Суббота
|21:46:37
|23:34:46
|ЧЕ
|1.3
|3.5
|2
|07.12.2016
|КВН на бис
|Среда
|19:30:03
|21:31:33
|ЧЕ
|0.8
|2.1
|3
|05.12.2016
|Великая война
|Понедельник
|19:30:04
|20:37:26
|ЧЕ
|0.8
|2.3
|4
|09.12.2016
|Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда
|Пятница
|22:12:55
|00:42:53
|ЧЕ
|0.6
|2.0
|5
|08.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-3
|Четверг
|13:45:23
|14:38:47
|ЧЕ
|0.5
|3.2
|6
|11.12.2016
|Схватка
|Воскресенье
|23:00:02
|01:05:16
|ЧЕ
|0.5
|2.0
|7
|10.12.2016
|Приключения капитана Врунгеля
|Суббота
|10:26:16
|10:36:23
|ЧЕ
|0.5
|2.6
|8
|11.12.2016
|Солдаты - 3
|Воскресенье
|18:31:06
|19:30:34
|ЧЕ
|0.5
|1.2
|9
|10.12.2016
|Ларри Краун
|Суббота
|23:34:46
|01:32:31
|ЧЕ
|0.4
|1.8
|10
|09.12.2016
|Приключения Буратино
|Пятница
|13:44:00
|16:30:14
|ЧЕ
|0.4
|2.5
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
|Воскресенье
|13:12:46
|14:29:57
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.1
|2
|10.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|13:42:28
|14:19:36
|EUROSPORT 1
|0.2
|1.0
|3
|09.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Пятница
|15:59:33
|17:22:02
|EUROSPORT 1
|0.2
|1.0
|4
|11.12.2016
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Женщины
|Воскресенье
|15:28:46
|16:21:47
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.5
|5
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Воскресенье
|16:25:15
|17:47:56
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.5
|6
|09.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Пятница
|13:15:20
|14:56:25
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.7
|7
|10.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|16:35:09
|17:29:45
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|8
|05.12.2016
|Хоккей. НХЛ. Обзор
|Понедельник
|15:14:38
|15:45:12
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.5
|9
|09.12.2016
|Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. Женщины
|Пятница
|19:24:10
|19:40:20
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|10
|11.12.2016
|Watts zap
|Воскресенье
|23:02:31
|23:15:19
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Комеди Клаб
|Суббота
|23:57:11
|00:56:48
|ТНТ 4
|0.8
|3.2
|2
|05.12.2016
|Погода
|Понедельник
|18:49:36
|19:00:04
|ТНТ 4
|0.6
|2.0
|3
|11.12.2016
|Счастливы вместе
|Воскресенье
|22:29:44
|22:59:19
|ТНТ 4
|0.5
|1.4
|4
|05.12.2016
|Comedy Woman
|Понедельник
|06:59:58
|07:59:55
|ТНТ 4
|0.5
|5.1
|5
|05.12.2016
|Comedy Woman. Лучшее
|Понедельник
|06:54:34
|06:59:58
|ТНТ 4
|0.5
|5.7
|6
|10.12.2016
|Убойной ночи
|Суббота
|02:29:44
|02:59:56
|ТНТ 4
|0.4
|4.8
|7
|10.12.2016
|Большие чувства. Ночная версия
|Суббота
|03:00:01
|03:31:01
|ТНТ 4
|0.4
|5.7
|8
|08.12.2016
|Убойная лига
|Четверг
|00:59:59
|02:00:03
|ТНТ 4
|0.4
|3.4
|9
|09.12.2016
|Наша Russia
|Пятница
|21:30:08
|21:59:57
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|10
|11.12.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Воскресенье
|17:53:45
|18:01:18
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
Advertology.Ru
05.01.2017
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