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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (05/12/2016 - 11/12/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (05/12/2016 - 11/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:32:01 20:59:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.2 20.4
2 09.12.2016 Голос Пятница 21:30:19 23:59:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 21.8
3 07.12.2016 Время Среда 21:00:11 21:52:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.1
4 06.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:53:10 20:59:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 15.1
5 11.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:11 22:23:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 13.5
6 11.12.2016 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:23:58 23:40:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 14.9
7 05.12.2016 Обратная сторона Луны - 2 Понедельник 21:32:46 23:28:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.0
8 09.12.2016 Человек и закон Пятница 18:48:13 19:52:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 15.7
9 09.12.2016 Поле чудес Пятница 19:52:25 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 12.8
10 11.12.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:31:08 19:31:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 12.8

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 Тайны следствия - 16 Вторник 21:00:23 22:53:22 РОССИЯ1 7.1 19.1
2 11.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:27 22:02:07 РОССИЯ1 5.8 14.5
3 11.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:48:48 19:58:53 РОССИЯ1 5.4 14.6
4 07.12.2016 Вести. (20:00) Среда 20:00:12 20:44:51 РОССИЯ1 5.2 14.1
5 07.12.2016 Местное время Среда 20:44:51 21:00:08 РОССИЯ1 5.1 13.3
6 11.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:02:07 00:04:32 РОССИЯ1 5.0 15.1
7 06.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:53:22 01:35:41 РОССИЯ1 4.4 19.2
8 07.12.2016 60 минут Среда 18:49:06 19:58:43 РОССИЯ1 4.3 13.7
9 08.12.2016 Поединок Четверг 22:52:31 00:53:31 РОССИЯ1 4.1 15.8
10 10.12.2016 Коварные игры Суббота 21:03:43 01:00:10 РОССИЯ1 3.9 11.8

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:13 20:05:04 НТВ 3.9 11.3
2 08.12.2016 Опекун Четверг 19:43:43 23:29:52 НТВ 3.7 10.6
3 11.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:59:54 20:06:19 НТВ 3.2 8.3
4 11.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:58:33 13:02:57 НТВ 3.2 12.2
5 10.12.2016 Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию Суббота 20:05:04 21:02:16 НТВ 3.1 8.6
6 10.12.2016 Своя игра Суббота 15:05:13 16:00:03 НТВ 3.0 11.9
7 10.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:02:16 22:01:36 НТВ 3.0 8.0
8 07.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:10 19:42:04 НТВ 2.9 9.4
9 11.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:02:40 18:59:54 НТВ 2.9 7.9
10 10.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:01:12 18:58:54 НТВ 2.8 9.3

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.12.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:30:19 21:01:34 СТС 3.3 9.0
2 09.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:30:08 21:00:12 СТС 3.1 8.9
3 11.12.2016 Головоломка Воскресенье 19:10:53 20:59:24 СТС 2.9 7.4
4 09.12.2016 Лига выдающихся джентльменов Пятница 21:00:12 23:04:59 СТС 2.7 7.5
5 06.12.2016 Отель "Элеон" (повтор) Вторник 20:00:27 20:30:30 СТС 2.7 7.5
6 08.12.2016 Воронины Четверг 19:29:39 20:00:51 СТС 2.6 8.3
7 11.12.2016 Хроники Нарнии: принц Каспиан Воскресенье 20:59:24 23:49:47 СТС 2.4 6.7
8 08.12.2016 Воронины (повтор) Четверг 19:00:09 19:29:39 СТС 2.4 8.3
9 07.12.2016 Управление гневом Среда 21:02:04 22:53:26 СТС 2.1 5.7
10 08.12.2016 Сказки на ночь Четверг 21:02:24 22:57:30 СТС 2.0 5.6

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Право знать! Суббота 22:12:14 23:46:15 3.4 9.6
2 10.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:09 22:12:14 2.9 7.7
3 11.12.2016 Крылья Воскресенье 19:37:26 20:31:50 2.7 6.8
4 11.12.2016 Мой личный враг Воскресенье 22:35:22 23:32:08 2.5 7.3
5 10.12.2016 Вероника не хочет умирать Суббота 20:05:05 21:00:09 2.3 6.3
6 09.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:45 20:43:26 2.0 5.8
7 10.12.2016 События Суббота 23:46:15 23:56:03 2.0 6.4
8 10.12.2016 Любовь в розыске Суббота 16:29:21 17:23:15 1.8 6.6
9 06.12.2016 Петровка, 38 Вторник 21:44:52 21:59:55 1.8 4.8
10 06.12.2016 Право голоса Вторник 20:02:40 21:43:50 1.8 4.7

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Ближний круг Воскресенье 20:51:33 21:43:38 РОССИЯ К 1.2 3.0
2 09.12.2016 Синяя птица Пятница 19:48:19 21:45:54 РОССИЯ К 1.2 3.3
3 10.12.2016 Большая опера Суббота 20:58:09 22:53:35 РОССИЯ К 1.0 2.6
4 10.12.2016 Светлый путь Суббота 19:23:36 20:56:48 РОССИЯ К 0.9 2.6
5 06.12.2016 Коломбо Вторник 11:18:09 12:47:23 РОССИЯ К 0.9 5.5
6 11.12.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:06:01 10:32:18 РОССИЯ К 0.9 4.6
7 10.12.2016 Романтика романса Суббота 18:28:35 19:20:50 РОССИЯ К 0.9 2.7
8 07.12.2016 Абсолютный слух Среда 20:05:31 20:44:30 РОССИЯ К 0.9 2.3
9 09.12.2016 Линия жизни Пятница 22:35:34 23:27:11 РОССИЯ К 0.8 2.2
10 09.12.2016 Смехоностальгия Пятница 19:02:06 19:27:41 РОССИЯ К 0.8 2.5

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Джокер. Операция "Капкан" Воскресенье 19:19:51 23:00:04 2.8 7.3
2 11.12.2016 Джокер. Возмездие Воскресенье 17:37:44 19:19:51 2.7 7.4
3 11.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:10 00:27:58 2.6 9.0
4 05.12.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:08 19:29:58 2.5 8.4
5 05.12.2016 Самые шокирующие гипотезы Понедельник 17:59:13 19:00:08 2.3 8.7
6 11.12.2016 Джокер Воскресенье 09:58:49 17:37:34 2.3 8.6
7 07.12.2016 Смотреть всем! Среда 22:18:07 22:59:58 2.2 6.4
8 10.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:15 19:02:47 2.2 7.3
9 10.12.2016 Военная тайна Суббота 16:35:42 17:03:15 2.0 7.3
10 10.12.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:08 16:35:42 1.9 7.1

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:11 21:29:38 ТНТ 5.4 14.7
2 10.12.2016 Танцы Суббота 21:29:38 23:54:25 ТНТ 3.9 11.0
3 10.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:16 20:00:11 ТНТ 3.0 8.5
4 11.12.2016 Крепкий орешек-4 Воскресенье 16:30:47 18:59:20 ТНТ 3.0 8.6
5 11.12.2016 Stand up Воскресенье 22:01:10 23:03:08 ТНТ 2.7 7.4
6 09.12.2016 Комеди Клаб Пятница 20:59:54 22:00:17 ТНТ 2.7 7.3
7 11.12.2016 Однажды в России Воскресенье 20:57:43 22:01:10 ТНТ 2.6 6.6
8 10.12.2016 Дом - 2. Город Любви Суббота 23:54:25 00:57:15 ТНТ 2.5 9.8
9 11.12.2016 Где логика? Воскресенье 19:57:42 20:57:43 ТНТ 2.5 6.1
10 09.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:00:17 22:59:47 ТНТ 2.4 6.5

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 Слепая Вторник 17:57:48 18:26:09 1.9 7.8
2 08.12.2016 Анна детективъ Четверг 20:30:43 21:31:54 1.9 5.1
3 09.12.2016 Человек-невидимка Пятница 19:00:33 20:01:11 1.8 5.7
4 09.12.2016 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 18:00:44 19:00:33 1.6 6.2
5 11.12.2016 Сумасшедшая езда Воскресенье 19:04:43 21:04:33 1.5 3.8
6 09.12.2016 Гадалка Пятница 16:57:56 17:31:02 1.4 6.4
7 09.12.2016 Последний самурай Пятница 20:01:11 22:57:58 1.3 3.4
8 05.12.2016 Джуна Понедельник 18:30:21 19:33:33 1.2 4.2
9 08.12.2016 Кости Четверг 22:22:33 23:16:34 1.2 3.4
10 11.12.2016 Дикий, дикий Вест Воскресенье 15:12:35 17:14:29 1.1 3.8

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.12.2016 Новости EuroNews (08:00) Четверг 08:00:11 08:30:10 EURONEWS 0.6 6.0
2 09.12.2016 Новости EuroNews (09:30) Пятница 09:30:02 10:00:14 EURONEWS 0.5 3.8
3 05.12.2016 Новости EuroNews (08:30) Понедельник 08:30:01 09:00:14 EURONEWS 0.5 4.5
4 06.12.2016 Новости EuroNews (09:00) Вторник 09:00:31 09:30:01 EURONEWS 0.4 3.7
5 06.12.2016 Новости EuroNews (07:30) Вторник 07:30:04 07:59:54 EURONEWS 0.4 3.6
6 07.12.2016 Новости EuroNews (02:00) Среда 02:00:09 02:30:04 EURONEWS 0.3 3.2
7 09.12.2016 Новости EuroNews (06:30) Пятница 06:29:49 07:00:06 EURONEWS 0.2 2.8
8 07.12.2016 Новости EuroNews (07:00) Среда 07:00:00 07:30:35 EURONEWS 0.2 2.2
9 07.12.2016 Новости EuroNews (02:30) Среда 02:30:04 02:59:58 EURONEWS 0.2 2.4
10 07.12.2016 Новости EuroNews (10:00) Среда 10:00:06 10:30:10 EURONEWS 0.1 0.9

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 По семейным обстоятельствам Воскресенье 19:01:18 20:59:52 МИР 0.9 2.2
2 11.12.2016 Ищите женщину Воскресенье 16:14:02 19:01:18 МИР 0.7 2.1
3 07.12.2016 Разведчицы Среда 21:14:44 22:12:13 МИР 0.5 1.4
4 09.12.2016 Золотые рога Пятница 23:03:17 00:15:19 МИР 0.5 1.7
5 10.12.2016 Человек с бульвара Капуцинов Суббота 10:47:59 12:46:10 МИР 0.5 2.4
6 09.12.2016 Темные лабиринты прошлого Пятница 22:06:52 23:03:07 МИР 0.5 1.2
7 06.12.2016 Арфа для любимой Вторник 22:10:15 23:48:19 МИР 0.4 1.2
8 11.12.2016 Вместе. Итоговая программа Воскресенье 21:00:14 21:56:33 МИР 0.4 1.0
9 10.12.2016 Секунда до... Суббота 22:14:11 23:13:30 МИР 0.4 1.0
10 11.12.2016 Новости Воскресенье 15:59:15 16:14:02 МИР 0.3 1.2

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Усков 360 Суббота 11:10:04 12:00:03 360° 0.3 1.4
2 11.12.2016 #самоеяркое Воскресенье 03:02:01 04:00:06 360° 0.3 5.2
3 10.12.2016 Широка река Суббота 19:01:54 19:59:59 360° 0.3 0.7
4 11.12.2016 Новости 360 Воскресенье 15:00:00 15:19:57 360° 0.3 1.0
5 08.12.2016 Большие новости Четверг 19:00:04 21:00:12 360° 0.2 0.7
6 11.12.2016 Будни Воскресенье 04:00:06 05:00:00 360° 0.2 5.4
7 11.12.2016 Вкусно 360 Воскресенье 10:08:12 11:00:00 360° 0.2 0.9
8 11.12.2016 Отдых 360. Звезды Воскресенье 02:14:23 03:02:01 360° 0.2 2.7
9 11.12.2016 Четыре реки Воскресенье 16:20:00 17:50:03 360° 0.2 0.6
10 07.12.2016 Шальные деньги Среда 23:27:18 01:06:10 360° 0.2 0.7

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.12.2016 Верните мне красоту Среда 21:27:20 22:42:12 0.5 1.4
2 11.12.2016 Папа попал Воскресенье 17:17:54 19:57:59 0.4 1.1
3 05.12.2016 Битва поваров. Дети против взрослых Понедельник 16:02:16 18:35:16 0.4 1.7
4 10.12.2016 Дорогая, мы убиваем детей Суббота 20:03:24 22:03:01 0.4 1.0
5 06.12.2016 В теме Вторник 22:53:17 23:22:17 0.3 1.0
6 11.12.2016 Научи жену рулить Воскресенье 19:57:59 20:58:24 0.3 0.8
7 10.12.2016 Спасите моего ребенка Суббота 22:03:01 23:30:06 0.3 0.9
8 05.12.2016 Мыслить, как преступник Понедельник 00:47:08 01:35:02 0.3 1.9
9 09.12.2016 Я стесняюсь своего тела Пятница 20:59:02 22:42:00 0.2 0.7
10 07.12.2016 Экстремальное преображение: программа похудения Среда 01:29:10 03:02:01 0.2 2.1

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Вторник 23:42:01 00:44:09 МАТЧ ТВ 2.2 9.5
2 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета Воскресенье 13:05:43 14:51:38 МАТЧ ТВ 2.1 7.7
3 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Воскресенье 16:20:58 18:00:29 МАТЧ ТВ 2.0 6.0
4 05.12.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Понедельник 19:00:01 21:33:30 МАТЧ ТВ 1.9 5.5
5 10.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 13:35:37 14:35:45 МАТЧ ТВ 1.8 7.7
6 08.12.2016 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 21:56:12 22:58:50 МАТЧ ТВ 1.7 4.8
7 10.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 16:37:23 17:25:07 МАТЧ ТВ 1.5 5.3
8 10.12.2016 #новости Суббота 14:35:45 14:41:02 МАТЧ ТВ 1.2 5.0
9 05.12.2016 После футбола с Георгием Черданцевым Понедельник 21:33:35 22:43:22 МАТЧ ТВ 1.1 3.1
10 06.12.2016 #всенаматч Вторник 00:44:44 01:10:06 МАТЧ ТВ 1.1 6.4

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 23:03:20 23:17:09 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.5
2 10.12.2016 Барбоскины Суббота 21:17:17 21:31:03 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
3 10.12.2016 Ми-ми-мишки Суббота 20:18:31 20:29:30 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
4 07.12.2016 Привет, я Николя! Среда 20:52:28 21:05:35 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.6
5 11.12.2016 Лунтик и его друзья Воскресенье 16:00:21 16:06:29 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.3
6 07.12.2016 Спокойной ночи, малыши! Среда 20:32:12 20:51:29 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.5
7 10.12.2016 Свинка Пеппа Суббота 18:04:52 18:20:48 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.9
8 07.12.2016 Маленький зоомагазин Среда 19:39:24 20:01:28 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.7
9 11.12.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 16:20:08 16:32:27 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.9
10 11.12.2016 Смешарики. Новые приключения Воскресенье 20:22:37 20:33:14 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.1

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Белая ворона Воскресенье 14:19:21 17:59:19 1.3 4.3
2 11.12.2016 Процесс Воскресенье 13:17:19 14:19:21 1.2 4.6
3 10.12.2016 Великолепный век Суббота 19:00:51 23:09:40 1.2 3.4
4 11.12.2016 Еще один шанс Воскресенье 19:00:51 22:32:27 1.1 2.7
5 05.12.2016 Давай разведемся! Понедельник 12:05:54 13:05:51 1.0 6.3
6 10.12.2016 Синьор Робинзон Суббота 08:13:25 10:21:02 0.9 7.5
7 09.12.2016 Валерий Меладзе. Никто не виноват Пятница 22:42:45 23:47:43 0.9 2.6
8 05.12.2016 Индус Понедельник 20:59:29 22:51:13 0.8 2.3
9 05.12.2016 По делам несовершеннолетних Понедельник 10:05:45 11:05:20 0.8 5.9
10 05.12.2016 Сватьи-2 Понедельник 20:00:31 20:59:29 0.7 2.1

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.12.2016 Большая семья Пятница 22:26:42 23:04:46 1.7 4.8
2 09.12.2016 Новости дня Пятница 22:00:12 22:23:49 1.6 4.2
3 11.12.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:18:05 21:08:28 1.4 3.5
4 11.12.2016 Легенды советского сыска Воскресенье 21:08:28 21:59:46 1.3 3.3
5 10.12.2016 Ларец Марии Медичи Суббота 22:19:43 00:07:52 1.3 3.8
6 10.12.2016 Задело! Суббота 18:09:59 18:20:33 1.1 3.6
7 10.12.2016 Командир счастливой "Щуки" Суббота 18:23:43 20:24:05 1.1 3.1
8 09.12.2016 Екатерина Воронина Пятница 18:30:50 20:27:02 1.1 3.5
9 10.12.2016 Круг Суббота 17:03:00 17:59:48 1.0 3.5
10 10.12.2016 Караван смерти Суббота 20:24:05 21:59:44 1.0 2.8

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 След Вторник 20:21:10 21:13:09 4.1 11.1
2 06.12.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:14 22:27:52 3.5 9.5
3 07.12.2016 Детективы Среда 19:41:13 20:22:02 3.2 9.2
4 05.12.2016 Сейчас (18.30) Понедельник 18:30:15 19:02:38 2.2 8.0
5 05.12.2016 Момент истины Понедельник 23:13:36 00:10:13 1.7 6.5
6 10.12.2016 Белые волки Суббота 20:00:48 21:00:17 1.6 4.3
7 11.12.2016 Большая любовь Воскресенье 14:51:49 16:48:14 1.5 5.2
8 11.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:14 19:39:27 1.3 3.6
9 05.12.2016 Жажда Понедельник 16:00:58 18:30:05 1.3 5.7
10 08.12.2016 Сверстницы Четверг 00:02:57 01:40:58 1.3 7.6

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Гриффины Суббота 20:59:26 21:22:46 2X2 0.5 1.3
2 09.12.2016 Симпсоны Пятница 20:59:54 21:23:54 2X2 0.4 1.0
3 10.12.2016 Американский папаша Суббота 21:28:01 21:48:54 2X2 0.4 1.0
4 10.12.2016 Футурама Суббота 19:20:03 19:41:17 2X2 0.4 1.0
5 07.12.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 13:41:30 13:51:57 2X2 0.3 1.6
6 09.12.2016 Последний геймер Пятница 22:51:10 23:12:36 2X2 0.2 0.7
7 09.12.2016 Бессмертное кино Пятница 23:16:25 23:41:31 2X2 0.2 0.7
8 11.12.2016 Фарго Воскресенье 23:15:56 00:14:32 2X2 0.2 0.6
9 08.12.2016 Южный парк Четверг 01:04:57 01:26:47 2X2 0.1 1.0
10 05.12.2016 Время приключений Понедельник 13:56:14 14:06:59 2X2 0.1 0.8

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.12.2016 Владимир Высоцкий. Смерть поэта Среда 21:25:50 22:30:59 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.8 2.1
2 07.12.2016 Ключи от неба Среда 20:00:31 21:24:40 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 1.8
3 05.12.2016 Беспокойное хозяйство Понедельник 20:00:22 21:35:23 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.7
4 11.12.2016 Алые паруса Воскресенье 21:45:17 23:18:14 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.7
5 11.12.2016 Вспомнить все Воскресенье 21:37:39 21:44:05 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.6
6 08.12.2016 Обыкновенный человек Четверг 20:00:34 21:50:28 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.6
7 09.12.2016 Чисто английские убийства Пятница 19:12:13 20:00:38 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.8
8 07.12.2016 Раскрывая мистические тайны Среда 22:30:59 23:19:59 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.5
9 06.12.2016 Последний звонок Нестора Петровича. Михаил Кононов Вторник 21:36:03 22:25:59 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.3
10 10.12.2016 Старший сын Суббота 20:35:39 22:54:25 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.2

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Вести. Дежурная часть Воскресенье 12:18:54 12:51:51 РОССИЯ 24 1.1 4.1
2 10.12.2016 Вести. Бесогон TV Суббота 19:16:33 19:51:12 РОССИЯ 24 1.0 3.0
3 10.12.2016 Вести. Мнение Суббота 12:18:30 12:44:39 РОССИЯ 24 0.9 4.1
4 11.12.2016 Вести сейчас Воскресенье 11:59:15 12:15:33 РОССИЯ 24 0.9 3.6
5 10.12.2016 Вести. Специальный репортаж Суббота 11:26:03 11:37:49 РОССИЯ 24 0.9 4.2
6 11.12.2016 Вести. ГЕО экономика Воскресенье 10:20:08 10:40:02 РОССИЯ 24 0.9 4.2
7 11.12.2016 Вести. Криминальные лайки Воскресенье 10:43:28 10:57:50 РОССИЯ 24 0.8 3.6
8 10.12.2016 Вести в субботу Суббота 23:44:40 00:14:37 РОССИЯ 24 0.8 2.6
9 11.12.2016 Вести. Дорога смерти Воскресенье 11:45:36 11:55:57 РОССИЯ 24 0.7 3.0
10 10.12.2016 Вести. За что боролись? Суббота 14:41:13 14:54:16 РОССИЯ 24 0.7 2.9

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Герои в масках Суббота 10:29:14 10:52:07 0.9 4.7
2 06.12.2016 Тарзан Вторник 19:30:06 21:12:23 0.9 2.5
3 11.12.2016 Хранитель Лев: герои саванны Воскресенье 10:27:39 10:49:15 0.9 4.0
4 10.12.2016 Ральф Суббота 19:29:22 21:32:56 0.8 2.3
5 07.12.2016 Финес и Ферб Среда 19:07:04 19:28:32 0.8 2.6
6 10.12.2016 Майлз с другой планеты Суббота 09:30:58 09:53:58 0.8 5.0
7 10.12.2016 Леди Баг и Супер-Кот Суббота 15:32:43 15:54:26 0.7 2.9
8 11.12.2016 Джинглики Воскресенье 11:59:40 12:21:53 0.7 2.8
9 06.12.2016 Звездная принцесса и силы зла Вторник 21:17:58 21:29:39 0.7 1.8
10 10.12.2016 Суперпес Суббота 21:32:56 23:06:09 0.7 1.9

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Городской репортаж Суббота 15:16:10 15:26:25 МОСКВА-24 0.9 3.5
2 10.12.2016 Мегаполис Суббота 15:00:04 15:13:55 МОСКВА-24 0.8 3.2
3 10.12.2016 Специальный репортаж (Москва 24) Суббота 10:16:14 10:26:11 МОСКВА-24 0.7 3.5
4 10.12.2016 Безопасность Суббота 10:34:05 10:54:15 МОСКВА-24 0.6 2.9
5 10.12.2016 Фанимани Суббота 14:32:30 14:54:43 МОСКВА-24 0.5 2.2
6 11.12.2016 Сделано в Москве Воскресенье 08:33:28 08:53:40 МОСКВА-24 0.5 6.2
7 11.12.2016 До звезды Воскресенье 00:33:00 00:54:32 МОСКВА-24 0.5 2.6
8 10.12.2016 И о погоде Суббота 09:33:23 09:55:36 МОСКВА-24 0.4 2.9
9 06.12.2016 Сеть Вторник 21:33:35 21:43:37 МОСКВА-24 0.4 1.1
10 06.12.2016 Московский патруль Вторник 10:33:54 10:44:31 МОСКВА-24 0.4 2.8

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 Ревизорро Вторник 21:00:32 22:00:53 ПЯТНИЦА 1.1 2.8
2 10.12.2016 Убить Билла-2 Суббота 17:18:11 20:00:04 ПЯТНИЦА 1.0 3.3
3 11.12.2016 Ревизорро (повтор) Воскресенье 14:44:13 15:49:24 ПЯТНИЦА 0.9 3.5
4 10.12.2016 Орел & решка. Кругосветка Суббота 20:59:26 21:59:08 ПЯТНИЦА 0.7 2.0
5 11.12.2016 Аферисты в сетях (повтор) Воскресенье 22:00:09 23:07:00 ПЯТНИЦА 0.7 1.9
6 11.12.2016 Аферисты в сетях Воскресенье 23:07:00 00:10:11 ПЯТНИЦА 0.7 2.2
7 09.12.2016 Убить Билла Пятница 23:08:18 01:23:25 ПЯТНИЦА 0.6 2.4
8 08.12.2016 Орел & решка. На краю света Четверг 17:59:45 18:57:14 ПЯТНИЦА 0.6 2.3
9 05.12.2016 Сверхъестественное Понедельник 23:56:59 00:45:40 ПЯТНИЦА 0.6 2.9
10 05.12.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное Понедельник 18:56:16 20:01:22 ПЯТНИЦА 0.6 1.9

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 Моя прекрасная няня Вторник 20:18:00 20:48:32 СТС LOVE 0.5 1.2
2 09.12.2016 Папины дочки Пятница 16:36:22 17:02:22 СТС LOVE 0.4 2.0
3 05.12.2016 Смешарики Понедельник 07:39:06 07:52:09 СТС LOVE 0.2 2.3
4 09.12.2016 Не родись красивой Пятница 21:18:13 23:00:17 СТС LOVE 0.2 0.6
5 10.12.2016 Супергерл Суббота 23:03:26 23:43:34 СТС LOVE 0.2 0.6
6 11.12.2016 Модная полиция Воскресенье 21:29:51 22:00:05 СТС LOVE 0.1 0.3
7 10.12.2016 Страшная Любовь Суббота 21:00:07 22:00:31 СТС LOVE 0.1 0.2
8 05.12.2016 Сердца за любовь Понедельник 13:55:15 14:55:22 СТС LOVE 0.1 0.6
9 08.12.2016 Смешарики. Пинкод Четверг 07:45:26 07:51:56 СТС LOVE 0.1 0.8
10 09.12.2016 Смешарики. Азбука здоровья Пятница 05:52:24 05:58:54 СТС LOVE 0.1 1.6

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Крокодил Данди в Лос-Анджелесе Суббота 21:46:37 23:34:46 ЧЕ 1.3 3.5
2 07.12.2016 КВН на бис Среда 19:30:03 21:31:33 ЧЕ 0.8 2.1
3 05.12.2016 Великая война Понедельник 19:30:04 20:37:26 ЧЕ 0.8 2.3
4 09.12.2016 Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда Пятница 22:12:55 00:42:53 ЧЕ 0.6 2.0
5 08.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-3 Четверг 13:45:23 14:38:47 ЧЕ 0.5 3.2
6 11.12.2016 Схватка Воскресенье 23:00:02 01:05:16 ЧЕ 0.5 2.0
7 10.12.2016 Приключения капитана Врунгеля Суббота 10:26:16 10:36:23 ЧЕ 0.5 2.6
8 11.12.2016 Солдаты - 3 Воскресенье 18:31:06 19:30:34 ЧЕ 0.5 1.2
9 10.12.2016 Ларри Краун Суббота 23:34:46 01:32:31 ЧЕ 0.4 1.8
10 09.12.2016 Приключения Буратино Пятница 13:44:00 16:30:14 ЧЕ 0.4 2.5

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета Воскресенье 13:12:46 14:29:57 EUROSPORT 1 0.3 1.1
2 10.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 13:42:28 14:19:36 EUROSPORT 1 0.2 1.0
3 09.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Пятница 15:59:33 17:22:02 EUROSPORT 1 0.2 1.0
4 11.12.2016 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Женщины Воскресенье 15:28:46 16:21:47 EUROSPORT 1 0.2 0.5
5 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Воскресенье 16:25:15 17:47:56 EUROSPORT 1 0.2 0.5
6 09.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Пятница 13:15:20 14:56:25 EUROSPORT 1 0.1 0.7
7 10.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 16:35:09 17:29:45 EUROSPORT 1 0.1 0.4
8 05.12.2016 Хоккей. НХЛ. Обзор Понедельник 15:14:38 15:45:12 EUROSPORT 1 0.1 0.5
9 09.12.2016 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. Женщины Пятница 19:24:10 19:40:20 EUROSPORT 1 0.1 0.3
10 11.12.2016 Watts zap Воскресенье 23:02:31 23:15:19 EUROSPORT 1 0.1 0.3

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Комеди Клаб Суббота 23:57:11 00:56:48 ТНТ 4 0.8 3.2
2 05.12.2016 Погода Понедельник 18:49:36 19:00:04 ТНТ 4 0.6 2.0
3 11.12.2016 Счастливы вместе Воскресенье 22:29:44 22:59:19 ТНТ 4 0.5 1.4
4 05.12.2016 Comedy Woman Понедельник 06:59:58 07:59:55 ТНТ 4 0.5 5.1
5 05.12.2016 Comedy Woman. Лучшее Понедельник 06:54:34 06:59:58 ТНТ 4 0.5 5.7
6 10.12.2016 Убойной ночи Суббота 02:29:44 02:59:56 ТНТ 4 0.4 4.8
7 10.12.2016 Большие чувства. Ночная версия Суббота 03:00:01 03:31:01 ТНТ 4 0.4 5.7
8 08.12.2016 Убойная лига Четверг 00:59:59 02:00:03 ТНТ 4 0.4 3.4
9 09.12.2016 Наша Russia Пятница 21:30:08 21:59:57 ТНТ 4 0.3 0.8
10 11.12.2016 Комеди Клаб. Лучшее Воскресенье 17:53:45 18:01:18 ТНТ 4 0.3 0.8
TNS Россия
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05.01.2017

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Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.
6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года
Федеральный оператор транзитной рекламы TMG выделил основные тренды рекламы на транспорте, которые наметились в 2016 году и будут укрепляться в новом 2017.
7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году (1)
И получат развитие в 2017-м.
12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года
В уходящем 2016 году системы контекстной рекламы дали рынку достаточно поводов для обсуждений: сначала Google отменил правый блок, в Яндексе появились смарт-баннеры и Мастер отчетов на аккаунт, потом была череда новостей о редизайне, инструментах для работы с сегментами и новых отчетах. Профессионалы из Ozon.ru, Яндекса, Netpeak, eLama.ru, e96.ru, ArrowMedia дали экспертную оценку новым инструментам и поделились результатами работы с ними.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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05.01.2017 - 11:03
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