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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (28/11/2016 - 04/12/2016)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (28/11/2016 - 04/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:30:28 20:59:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.6 21.0
2 28.11.2016 София Понедельник 21:59:09 23:03:00 РОССИЯ1 8.3 22.3
3 02.12.2016 Голос Пятница 21:44:12 23:50:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 21.9
4 28.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:51:55 20:59:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.7 17.7
5 04.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:15 22:18:14 РОССИЯ1 6.3 15.4
6 28.11.2016 Время Понедельник 21:00:11 21:48:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 15.4
7 04.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:46:15 19:58:48 РОССИЯ1 6.1 16.1
8 04.12.2016 К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы Воскресенье 22:40:43 00:48:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 20.3
9 04.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:11 22:40:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 14.3
10 28.11.2016 Местное время Понедельник 20:43:25 20:59:04 РОССИЯ1 5.2 13.3
11 29.11.2016 60 минут Вторник 18:49:13 19:58:56 РОССИЯ1 5.0 16.0
12 03.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:19 21:30:07 ТНТ 5.0 13.2
13 28.11.2016 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:12 20:43:25 РОССИЯ1 4.8 12.8
14 28.11.2016 Научи меня жить Понедельник 21:48:10 23:51:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 13.2
15 04.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 17:02:19 17:46:15 РОССИЯ1 4.4 12.8
16 03.12.2016 За лучшей жизнью Суббота 21:03:55 00:55:11 РОССИЯ1 4.4 12.8
17 29.11.2016 След Вторник 21:12:55 22:00:09 4.3 11.0
18 02.12.2016 Человек и закон Пятница 18:47:39 19:51:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 14.1
19 04.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:18:14 01:37:17 РОССИЯ1 4.3 16.0
20 02.12.2016 Поле чудес Пятница 19:51:12 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.3
21 03.12.2016 Вечерние новости Суббота 18:00:11 18:20:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 13.2
22 29.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:07:20 01:53:04 РОССИЯ1 4.2 20.5
23 01.12.2016 Давай поженимся! Четверг 18:47:27 19:53:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 13.0
24 28.11.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:32:35 21:04:10 СТС 4.1 10.5
25 04.12.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:24:26 19:30:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 11.4
26 04.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:00 18:59:51 НТВ 3.9 10.5
27 28.11.2016 Казаки Понедельник 19:42:09 23:29:53 НТВ 3.9 10.5
28 02.12.2016 Вечерний Ургант Пятница 23:51:00 00:39:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 15.1
29 03.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:12 21:03:55 РОССИЯ1 3.9 10.4
30 28.11.2016 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:12 17:19:35 РОССИЯ1 3.9 17.5
31 04.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:59:41 13:04:37 НТВ 3.9 14.8
32 02.12.2016 Тайны следствия - 14 Пятница 14:56:24 16:59:42 РОССИЯ1 3.8 19.4
33 30.11.2016 Прямой эфир Среда 17:39:12 18:47:48 РОССИЯ1 3.8 14.9
34 03.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:01:52 21:59:53 НТВ 3.7 9.7
35 03.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:10 20:03:49 НТВ 3.7 10.6
36 01.12.2016 Наедине со всеми Четверг 17:01:01 18:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 15.4
37 01.12.2016 Сейчас (22:00) Четверг 22:00:09 22:33:14 3.6 9.6
38 02.12.2016 Аншлаг и Компания Пятница 20:59:50 23:41:03 РОССИЯ1 3.6 10.0
39 03.12.2016 Ледниковый период Суббота 18:21:02 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 10.0
40 03.12.2016 Сто к одному Суббота 09:22:34 10:10:34 РОССИЯ1 3.5 20.9
41 01.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Четверг 17:15:10 18:03:38 НТВ 3.5 14.4
42 04.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:12 14:19:27 РОССИЯ1 3.4 12.8
43 01.12.2016 Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ Четверг 12:02:50 13:13:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 19.5
44 02.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:44 21:00:44 СТС 3.4 10.1
45 03.12.2016 Танцы Суббота 21:30:07 23:32:59 ТНТ 3.4 9.1
46 03.12.2016 Своя игра Суббота 15:04:58 15:59:57 НТВ 3.4 13.0
47 30.11.2016 Детективы Среда 19:42:10 20:22:39 3.4 10.0
48 04.12.2016 Время дочерей Воскресенье 14:19:27 17:02:19 РОССИЯ1 3.3 11.3
49 03.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Суббота 16:00:10 16:19:51 НТВ 3.3 12.1
50 03.12.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:59:27 20:00:00 РОССИЯ1 3.3 9.7
51 01.12.2016 Новости Четверг 13:13:15 13:30:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 18.0
52 03.12.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:11 12:20:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 13.2
53 04.12.2016 Фазенда Воскресенье 11:25:19 11:59:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 12.6
54 01.12.2016 Мужское/женское Четверг 16:04:15 17:00:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 15.3
55 03.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:12:44 18:58:50 НТВ 3.2 9.9
56 03.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:13 22:10:49 3.2 8.2
57 03.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:16 20:00:19 ТНТ 3.2 9.0
58 01.12.2016 Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ Четверг 12:02:56 13:13:23 РОССИЯ1 3.1 17.9
59 04.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:45 22:02:11 ТНТ 3.1 7.7
60 04.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:12 20:10:20 НТВ 3.1 8.0
61 03.12.2016 Новые русские сенсации. Алексей Панин. Чистосердечное признание Суббота 20:03:49 21:01:52 НТВ 3.1 8.3
62 04.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:04:37 14:08:57 НТВ 3.1 11.4
63 04.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:11 11:20:30 РОССИЯ1 3.1 12.9
64 04.12.2016 Крепкий орешек-2 Воскресенье 16:36:10 18:59:19 ТНТ 3.1 8.6
65 03.12.2016 Человек-муравей Суббота 20:59:18 23:12:34 СТС 3.0 7.8
66 29.11.2016 Время покажет Вторник 15:16:21 16:03:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 16.0
67 03.12.2016 Идеальный ремонт Суббота 12:21:36 13:18:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 12.2
68 02.12.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:09 22:00:26 ТНТ 2.9 8.2
69 04.12.2016 Моя ужасная няня-2 Воскресенье 18:59:31 21:00:04 СТС 2.9 7.2
70 04.12.2016 Теория заговора Воскресенье 12:48:31 13:44:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 10.7
71 28.11.2016 Итоги дня Понедельник 23:30:12 23:58:51 НТВ 2.8 9.9
72 03.12.2016 Семейный альбом Суббота 10:11:39 11:00:01 РОССИЯ1 2.8 13.2
73 03.12.2016 Кто хочет стать миллионером? Суббота 16:37:37 17:59:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 9.2
74 04.12.2016 Пока все дома Воскресенье 10:34:40 11:25:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 12.0
75 03.12.2016 Сегодня вечером Суббота 21:31:40 22:50:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 7.3
76 28.11.2016 Кухня Понедельник 19:29:35 20:00:03 СТС 2.8 8.4
77 04.12.2016 Одинокий Рейнджер Воскресенье 21:00:04 23:52:05 СТС 2.8 7.5
78 02.12.2016 Эрагон Пятница 21:00:44 23:01:39 СТС 2.8 7.7
79 03.12.2016 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:08 12:00:31 НТВ 2.8 12.0
80 03.12.2016 Подмосковные вечера Суббота 23:54:02 00:50:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 9.8
81 01.12.2016 007: Координаты Скайфолл Четверг 21:02:44 23:55:21 СТС 2.7 7.7
82 04.12.2016 Stand up Воскресенье 22:02:11 23:02:19 ТНТ 2.7 7.3
83 30.11.2016 Говорим и показываем Среда 18:03:20 18:58:59 НТВ 2.7 10.4
84 04.12.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:20:30 13:59:06 РОССИЯ1 2.7 10.4
85 02.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:00:26 23:01:24 ТНТ 2.7 7.5
86 04.12.2016 Евгений Миронов. Жизнь в будущем времени Воскресенье 13:44:48 14:50:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 9.9
87 28.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:11 19:42:09 НТВ 2.7 8.5
88 29.11.2016 Новости. (15:00) Вторник 15:00:08 15:16:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 15.1
89 29.11.2016 Обзор Вторник 13:24:27 13:59:10 НТВ 2.7 15.5
90 01.12.2016 Вести. (07:30) Четверг 07:30:29 07:36:28 РОССИЯ1 2.7 23.0
91 03.12.2016 Письма из прошлого Суббота 20:03:52 21:00:13 2.7 7.1
92 03.12.2016 МаксимМаксим Суббота 22:50:54 23:53:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 7.7
93 01.12.2016 Новости. (07:30) Четверг 07:30:12 07:36:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 22.8
94 03.12.2016 На 10 лет моложе Суббота 13:18:34 14:08:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 11.1
95 04.12.2016 Раскаленный периметр Воскресенье 16:22:10 18:04:00 НТВ 2.6 7.7
96 29.11.2016 Новости. (12:00) Вторник 12:00:11 12:15:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 15.9
97 03.12.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:59 13:58:20 РОССИЯ1 2.6 10.9
98 04.12.2016 Ментовские войны-5 Воскресенье 21:06:08 22:58:01 НТВ 2.6 6.7
99 28.11.2016 Жених Понедельник 21:02:27 23:00:18 ТНТ 2.6 6.8
100 04.12.2016 Где логика? Воскресенье 19:59:52 21:00:45 ТНТ 2.6 6.2
TNS Россия
Advertology.Ru

29.12.2016

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