100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (28/11/2016 - 04/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:30:28
|20:59:03
|8.6
|21.0
|2
|28.11.2016
|София
|Понедельник
|21:59:09
|23:03:00
|8.3
|22.3
|3
|02.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:44:12
|23:50:48
|7.6
|21.9
|4
|28.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:51:55
|20:59:51
|6.7
|17.7
|5
|04.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:15
|22:18:14
|6.3
|15.4
|6
|28.11.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:11
|21:48:10
|6.1
|15.4
|7
|04.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:46:15
|19:58:48
|6.1
|16.1
|8
|04.12.2016
|К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы
|Воскресенье
|22:40:43
|00:48:28
|5.9
|20.3
|9
|04.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:11
|22:40:43
|5.7
|14.3
|10
|28.11.2016
|Местное время
|Понедельник
|20:43:25
|20:59:04
|5.2
|13.3
|11
|29.11.2016
|60 минут
|Вторник
|18:49:13
|19:58:56
|5.0
|16.0
|12
|03.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:19
|21:30:07
|5.0
|13.2
|13
|28.11.2016
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:12
|20:43:25
|4.8
|12.8
|14
|28.11.2016
|Научи меня жить
|Понедельник
|21:48:10
|23:51:12
|4.6
|13.2
|15
|04.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|17:02:19
|17:46:15
|4.4
|12.8
|16
|03.12.2016
|За лучшей жизнью
|Суббота
|21:03:55
|00:55:11
|4.4
|12.8
|17
|29.11.2016
|След
|Вторник
|21:12:55
|22:00:09
|4.3
|11.0
|18
|02.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:39
|19:51:03
|4.3
|14.1
|19
|04.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:18:14
|01:37:17
|4.3
|16.0
|20
|02.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:12
|20:59:05
|4.3
|12.3
|21
|03.12.2016
|Вечерние новости
|Суббота
|18:00:11
|18:20:54
|4.2
|13.2
|22
|29.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:07:20
|01:53:04
|4.2
|20.5
|23
|01.12.2016
|Давай поженимся!
|Четверг
|18:47:27
|19:53:00
|4.1
|13.0
|24
|28.11.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:32:35
|21:04:10
|4.1
|10.5
|25
|04.12.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:24:26
|19:30:21
|4.1
|11.4
|26
|04.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:00
|18:59:51
|3.9
|10.5
|27
|28.11.2016
|Казаки
|Понедельник
|19:42:09
|23:29:53
|3.9
|10.5
|28
|02.12.2016
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:51:00
|00:39:03
|3.9
|15.1
|29
|03.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:12
|21:03:55
|3.9
|10.4
|30
|28.11.2016
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:12
|17:19:35
|3.9
|17.5
|31
|04.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:59:41
|13:04:37
|3.9
|14.8
|32
|02.12.2016
|Тайны следствия - 14
|Пятница
|14:56:24
|16:59:42
|3.8
|19.4
|33
|30.11.2016
|Прямой эфир
|Среда
|17:39:12
|18:47:48
|3.8
|14.9
|34
|03.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:01:52
|21:59:53
|3.7
|9.7
|35
|03.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:10
|20:03:49
|3.7
|10.6
|36
|01.12.2016
|Наедине со всеми
|Четверг
|17:01:01
|18:00:01
|3.6
|15.4
|37
|01.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Четверг
|22:00:09
|22:33:14
|3.6
|9.6
|38
|02.12.2016
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|20:59:50
|23:41:03
|3.6
|10.0
|39
|03.12.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:21:02
|20:59:04
|3.5
|10.0
|40
|03.12.2016
|Сто к одному
|Суббота
|09:22:34
|10:10:34
|3.5
|20.9
|41
|01.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Четверг
|17:15:10
|18:03:38
|3.5
|14.4
|42
|04.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:12
|14:19:27
|3.4
|12.8
|43
|01.12.2016
|Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ
|Четверг
|12:02:50
|13:13:15
|3.4
|19.5
|44
|02.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:44
|21:00:44
|3.4
|10.1
|45
|03.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:30:07
|23:32:59
|3.4
|9.1
|46
|03.12.2016
|Своя игра
|Суббота
|15:04:58
|15:59:57
|3.4
|13.0
|47
|30.11.2016
|Детективы
|Среда
|19:42:10
|20:22:39
|3.4
|10.0
|48
|04.12.2016
|Время дочерей
|Воскресенье
|14:19:27
|17:02:19
|3.3
|11.3
|49
|03.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Суббота
|16:00:10
|16:19:51
|3.3
|12.1
|50
|03.12.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:59:27
|20:00:00
|3.3
|9.7
|51
|01.12.2016
|Новости
|Четверг
|13:13:15
|13:30:13
|3.2
|18.0
|52
|03.12.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:11
|12:20:32
|3.2
|13.2
|53
|04.12.2016
|Фазенда
|Воскресенье
|11:25:19
|11:59:16
|3.2
|12.6
|54
|01.12.2016
|Мужское/женское
|Четверг
|16:04:15
|17:00:53
|3.2
|15.3
|55
|03.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:12:44
|18:58:50
|3.2
|9.9
|56
|03.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:13
|22:10:49
|3.2
|8.2
|57
|03.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:16
|20:00:19
|3.2
|9.0
|58
|01.12.2016
|Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ
|Четверг
|12:02:56
|13:13:23
|3.1
|17.9
|59
|04.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:45
|22:02:11
|3.1
|7.7
|60
|04.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:12
|20:10:20
|3.1
|8.0
|61
|03.12.2016
|Новые русские сенсации. Алексей Панин. Чистосердечное признание
|Суббота
|20:03:49
|21:01:52
|3.1
|8.3
|62
|04.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:04:37
|14:08:57
|3.1
|11.4
|63
|04.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:11
|11:20:30
|3.1
|12.9
|64
|04.12.2016
|Крепкий орешек-2
|Воскресенье
|16:36:10
|18:59:19
|3.1
|8.6
|65
|03.12.2016
|Человек-муравей
|Суббота
|20:59:18
|23:12:34
|3.0
|7.8
|66
|29.11.2016
|Время покажет
|Вторник
|15:16:21
|16:03:20
|2.9
|16.0
|67
|03.12.2016
|Идеальный ремонт
|Суббота
|12:21:36
|13:18:26
|2.9
|12.2
|68
|02.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:09
|22:00:26
|2.9
|8.2
|69
|04.12.2016
|Моя ужасная няня-2
|Воскресенье
|18:59:31
|21:00:04
|2.9
|7.2
|70
|04.12.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|12:48:31
|13:44:37
|2.9
|10.7
|71
|28.11.2016
|Итоги дня
|Понедельник
|23:30:12
|23:58:51
|2.8
|9.9
|72
|03.12.2016
|Семейный альбом
|Суббота
|10:11:39
|11:00:01
|2.8
|13.2
|73
|03.12.2016
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|16:37:37
|17:59:18
|2.8
|9.2
|74
|04.12.2016
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:34:40
|11:25:12
|2.8
|12.0
|75
|03.12.2016
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:31:40
|22:50:47
|2.8
|7.3
|76
|28.11.2016
|Кухня
|Понедельник
|19:29:35
|20:00:03
|2.8
|8.4
|77
|04.12.2016
|Одинокий Рейнджер
|Воскресенье
|21:00:04
|23:52:05
|2.8
|7.5
|78
|02.12.2016
|Эрагон
|Пятница
|21:00:44
|23:01:39
|2.8
|7.7
|79
|03.12.2016
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:08
|12:00:31
|2.8
|12.0
|80
|03.12.2016
|Подмосковные вечера
|Суббота
|23:54:02
|00:50:59
|2.8
|9.8
|81
|01.12.2016
|007: Координаты Скайфолл
|Четверг
|21:02:44
|23:55:21
|2.7
|7.7
|82
|04.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:11
|23:02:19
|2.7
|7.3
|83
|30.11.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:03:20
|18:58:59
|2.7
|10.4
|84
|04.12.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:20:30
|13:59:06
|2.7
|10.4
|85
|02.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:00:26
|23:01:24
|2.7
|7.5
|86
|04.12.2016
|Евгений Миронов. Жизнь в будущем времени
|Воскресенье
|13:44:48
|14:50:49
|2.7
|9.9
|87
|28.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:11
|19:42:09
|2.7
|8.5
|88
|29.11.2016
|Новости. (15:00)
|Вторник
|15:00:08
|15:16:21
|2.7
|15.1
|89
|29.11.2016
|Обзор
|Вторник
|13:24:27
|13:59:10
|2.7
|15.5
|90
|01.12.2016
|Вести. (07:30)
|Четверг
|07:30:29
|07:36:28
|2.7
|23.0
|91
|03.12.2016
|Письма из прошлого
|Суббота
|20:03:52
|21:00:13
|2.7
|7.1
|92
|03.12.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:50:54
|23:53:55
|2.6
|7.7
|93
|01.12.2016
|Новости. (07:30)
|Четверг
|07:30:12
|07:36:11
|2.6
|22.8
|94
|03.12.2016
|На 10 лет моложе
|Суббота
|13:18:34
|14:08:36
|2.6
|11.1
|95
|04.12.2016
|Раскаленный периметр
|Воскресенье
|16:22:10
|18:04:00
|2.6
|7.7
|96
|29.11.2016
|Новости. (12:00)
|Вторник
|12:00:11
|12:15:01
|2.6
|15.9
|97
|03.12.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:59
|13:58:20
|2.6
|10.9
|98
|04.12.2016
|Ментовские войны-5
|Воскресенье
|21:06:08
|22:58:01
|2.6
|6.7
|99
|28.11.2016
|Жених
|Понедельник
|21:02:27
|23:00:18
|2.6
|6.8
|100
|04.12.2016
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:52
|21:00:45
|2.6
|6.2
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29.12.2016
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