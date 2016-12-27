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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (07/11/2016 - 13/11/2016)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (07/11/2016 - 13/11/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 07/11/2016 - 13/11/2016

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.11.2016 Местное время Среда 20:44:56 21:00:25 РОССИЯ1 6.5 17.5
2 09.11.2016 Вести. (20:00) Среда 20:00:07 20:44:56 РОССИЯ1 6.2 17.2
3 09.11.2016 Время Среда 21:00:15 21:56:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.3
4 12.11.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:08:44 РОССИЯ1 4.8 12.9
5 09.11.2016 Вечерние новости Среда 18:00:23 18:50:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 15.2
6 13.11.2016 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:10 16:20:10 НТВ 3.7 13.0
7 09.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:43:47 НТВ 3.4 11.0
8 13.11.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:18:47 РОССИЯ1 3.4 13.2
9 09.11.2016 Сейчас (22:00) Среда 22:00:10 22:24:54 3.3 9.6
10 10.11.2016 Вести. (17:00) Четверг 17:00:07 17:19:04 РОССИЯ1 3.2 15.3

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.11.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:36:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.7
2 13.11.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:21:47 РОССИЯ1 6.3 16.4
3 13.11.2016 Акценты недели Воскресенье 19:00:11 19:44:10 НТВ 3.2 8.4
4 13.11.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:45:57 2.8 7.4
5 12.11.2016 Постскриптум Суббота 21:00:02 22:11:45 2.1 5.7
6 11.11.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:34 20:43:04 1.6 4.8
7 13.11.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:24:19 1.1 4.6
8 13.11.2016 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:35:26 1.0 2.8
9 12.11.2016 Международное обозрение Суббота 10:03:56 10:54:43 РОССИЯ 24 0.9 4.5
10 12.11.2016 Вести. Специальный репортаж Суббота 09:11:58 09:24:45 РОССИЯ 24 0.8 5.6

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.11.2016 Деревенская история Суббота 14:19:11 17:56:46 РОССИЯ1 4.7 17.8
2 12.11.2016 Разбитые сердца Суббота 21:08:44 01:11:57 РОССИЯ1 4.5 15.8
3 13.11.2016 Цена любви Воскресенье 14:18:47 17:51:14 РОССИЯ1 4.3 14.6
4 13.11.2016 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2 Воскресенье 16:34:59 18:59:18 ТНТ 3.3 9.5
5 11.11.2016 Мороз по коже Пятница 23:15:02 01:25:26 РОССИЯ1 3.1 16.0
6 10.11.2016 2012 Четверг 21:00:21 00:00:12 СТС 2.5 8.4
7 08.11.2016 Война миров Z Вторник 21:00:11 23:08:14 СТС 2.3 6.7
8 12.11.2016 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1 Суббота 16:15:40 18:59:16 ТНТ 2.2 7.4
9 13.11.2016 Новый Человек-паук: высокое напряжение Воскресенье 21:00:07 23:37:29 СТС 2.2 6.7
10 09.11.2016 Элизиум Среда 21:00:13 23:05:02 СТС 2.2 6.4

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.11.2016 Гражданин Никто Среда 22:00:54 23:03:25 РОССИЯ1 5.8 18.1
2 13.11.2016 Отпуск по ранению Воскресенье 16:22:16 18:03:45 НТВ 4.1 12.7
3 08.11.2016 След Вторник 21:13:25 22:00:10 3.7 10.1
4 10.11.2016 Брат за брата - 2 Четверг 21:38:05 22:33:18 НТВ 3.7 10.8
5 09.11.2016 Таинственная страсть Среда 21:56:48 22:58:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 10.7
6 10.11.2016 Детективы Четверг 19:41:17 20:21:54 3.1 9.0
7 07.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-9 Понедельник 17:15:00 18:03:52 НТВ 3.0 12.5
8 07.11.2016 Универ Понедельник 20:31:03 21:02:49 ТНТ 2.7 7.2
9 10.11.2016 Тайны следствия - 13 Четверг 14:55:40 16:59:42 РОССИЯ1 2.5 13.7
10 09.11.2016 Молодежка-4 Среда 20:00:34 21:00:13 СТС 2.5 6.8

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.11.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:20:55 13:59:13 РОССИЯ1 3.2 12.9
2 11.11.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:46 22:01:29 ТНТ 3.0 8.2
3 12.11.2016 Аншлаг и Компания Суббота 11:39:46 13:58:39 РОССИЯ1 2.7 12.4
4 13.11.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:14 22:01:57 ТНТ 2.7 7.1
5 11.11.2016 Comedy Woman Пятница 20:00:00 21:00:46 ТНТ 2.5 7.3
6 13.11.2016 Комеди Клаб (повтор) Воскресенье 19:30:11 20:00:29 ТНТ 2.3 6.0
7 12.11.2016 Салтыков-Щедрин шоу Суббота 21:58:43 22:57:56 НТВ 2.3 6.9
8 11.11.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:45 21:00:17 СТС 2.3 6.8
9 11.11.2016 Comedy Баттл Пятница 22:01:29 23:02:50 ТНТ 2.3 6.8

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.11.2016 Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Четверг 20:59:56 23:28:42 РОССИЯ1 4.6 14.4
2 12.11.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:56:46 19:59:56 РОССИЯ1 4.2 12.7
3 10.11.2016 Юбилейный вечер Александра Зацепина Четверг 21:42:54 23:40:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 10.0
4 13.11.2016 ДОстояние РЕспублики Воскресенье 13:44:27 16:26:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 9.5
5 13.11.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:50:08 09:33:25 РОССИЯ1 2.2 14.8
6 12.11.2016 Играй, гармонь! Суббота 07:58:43 08:42:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.8 7.8
7 11.11.2016 Праздничный концерт к дню сотрудников Органов внутренних дел Пятница 16:03:04 17:30:39 0.8 3.8
8 12.11.2016 Большая опера Суббота 20:58:30 22:01:09 РОССИЯ К 0.7 1.9
9 13.11.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:05:53 10:31:36 РОССИЯ К 0.4 2.0
10 08.11.2016 Галине Вишневской посвящается. К 90-летию со дня рождения. Гала-концерт звезд мировой оперы Вторник 20:45:48 23:08:15 РОССИЯ К 0.4 1.1

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.11.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:09 11:57:59 НТВ 3.1 13.0
2 13.11.2016 Первая передача Воскресенье 10:20:50 11:04:09 НТВ 2.6 11.6
3 12.11.2016 Главная дорога Суббота 10:21:22 11:02:38 НТВ 2.5 12.6
4 13.11.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:14:14 10:34:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 10.4
5 11.11.2016 О самом главном Пятница 09:56:12 10:59:08 РОССИЯ1 1.9 12.9
6 12.11.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:08 19:01:54 1.7 5.6
7 08.11.2016 Жить здорово Вторник 09:53:16 10:56:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.5 11.3
8 08.11.2016 Контрольная закупка Вторник 09:19:37 09:50:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.5 12.5
9 13.11.2016 Здоровье Воскресенье 08:54:28 09:59:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.1 6.7
10 12.11.2016 Минтранс Суббота 09:55:49 10:39:13 1.0 5.4

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.11.2016 Человек и закон Пятница 18:47:34 19:50:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 17.0
2 10.11.2016 60 минут Четверг 18:49:07 19:59:47 РОССИЯ1 4.8 15.3
3 12.11.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:02:17 НТВ 4.8 13.9
4 13.11.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:21:47 00:56:24 РОССИЯ1 4.1 17.1
5 13.11.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:03:45 18:59:53 НТВ 4.0 10.9
6 12.11.2016 Новые русские сенсации. Брежневы. Заколдованный круг Суббота 20:02:17 21:00:28 НТВ 3.4 9.2
7 09.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:03:25 01:26:19 РОССИЯ1 3.2 18.4
8 13.11.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:02:57 14:09:08 НТВ 2.7 10.9
9 13.11.2016 Без купюр. Разговор с Вячеславом Володиным. Председателем Государственной Думы Российской Федерации Воскресенье 19:44:10 19:57:12 НТВ 2.2 5.5
10 12.11.2016 Военная тайна Суббота 16:35:40 17:03:08 1.9 6.8

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.11.2016 Футбол. Товарищеский матч Четверг 18:54:46 20:56:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 8.1
2 13.11.2016 Смешанные единоборства. UFC Воскресенье 08:11:18 09:38:51 МАТЧ ТВ 0.6 4.7
3 12.11.2016 Смешанные единоборства. UFC (повтор) Суббота 17:57:24 18:49:35 МАТЧ ТВ 0.5 1.6
4 13.11.2016 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Бразилии Воскресенье 18:45:10 22:38:32 МАТЧ ТВ 0.5 1.3
5 13.11.2016 Смешанные единоборства. UFC. Женщины Воскресенье 07:20:22 08:11:18 МАТЧ ТВ 0.5 6.2
6 10.11.2016 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Четверг 18:33:42 19:32:00 МАТЧ ТВ 0.4 1.5
7 13.11.2016 Школа Аркадия Паровозова Воскресенье 09:33:23 10:01:19 КАРУСЕЛЬ 0.4 2.3
8 10.11.2016 #всенафутбол Четверг 20:50:08 21:40:00 МАТЧ ТВ 0.4 1.1
9 08.11.2016 #всенаматч Вторник 19:14:41 20:00:28 МАТЧ ТВ 0.4 1.2
10 08.11.2016 Вести. Спорт Вторник 07:19:12 07:24:41 РОССИЯ 24 0.4 4.0

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.11.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:30:11 20:59:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.5 23.8
2 11.11.2016 Голос Пятница 21:33:35 23:31:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.1 21.5
3 12.11.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:49 21:30:12 ТНТ 6.4 17.3
4 13.11.2016 Синяя птица Воскресенье 17:51:14 19:58:44 РОССИЯ1 6.2 16.7
5 08.11.2016 Пусть говорят Вторник 19:51:32 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.2 16.8
6 11.11.2016 Юморина 2016 Пятница 21:00:21 23:15:02 РОССИЯ1 5.0 14.4
7 11.11.2016 Поле чудес Пятница 19:50:27 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.3
8 12.11.2016 Секрет на миллион Суббота 17:13:03 18:58:52 НТВ 4.5 14.7
9 13.11.2016 КВН - 2016. Высшая лига Воскресенье 22:36:22 00:53:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 19.3
10 08.11.2016 Давай поженимся! Вторник 18:46:48 19:51:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.4

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.11.2016 Шрек Суббота 19:17:36 21:01:43 СТС 2.2 6.1
2 13.11.2016 Шрек - 2 Воскресенье 19:13:52 21:00:07 СТС 1.9 4.8
3 12.11.2016 Иван Царевич и серый волк-3 Суббота 08:27:57 09:55:49 1.3 9.3
4 13.11.2016 Ранго Воскресенье 11:22:49 13:24:42 СТС 1.2 5.0
5 13.11.2016 Призрак Лорда Фаркуада Воскресенье 11:06:53 11:18:52 СТС 1.2 5.1
6 08.11.2016 Ми-ми-мишки Вторник 20:23:49 20:29:19 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
7 07.11.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Понедельник 20:51:40 21:03:31 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.8
8 13.11.2016 Как приручить дракона. Легенда о Костоломе Воскресенье 10:52:24 11:06:53 СТС 1.1 4.6
9 12.11.2016 Свинка Пеппа Суббота 19:50:10 20:11:11 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.9
10 13.11.2016 Ивашка из Дворца пионеров Воскресенье 09:20:53 09:29:52 1.0 6.4
TNS Россия
Advertology.Ru

28.12.2016

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