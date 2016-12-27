ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (07/11/2016 - 13/11/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 07/11/2016 - 13/11/2016
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.11.2016
|Местное время
|Среда
|20:44:56
|21:00:25
|6.5
|17.5
|2
|09.11.2016
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:07
|20:44:56
|6.2
|17.2
|3
|09.11.2016
|Время
|Среда
|21:00:15
|21:56:48
|5.9
|16.3
|4
|12.11.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:08:44
|4.8
|12.9
|5
|09.11.2016
|Вечерние новости
|Среда
|18:00:23
|18:50:50
|4.1
|15.2
|6
|13.11.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:10
|16:20:10
|3.7
|13.0
|7
|09.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:43:47
|3.4
|11.0
|8
|13.11.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:18:47
|3.4
|13.2
|9
|09.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Среда
|22:00:10
|22:24:54
|3.3
|9.6
|10
|10.11.2016
|Вести. (17:00)
|Четверг
|17:00:07
|17:19:04
|3.2
|15.3
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.11.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:36:15
|6.4
|17.7
|2
|13.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:21:47
|6.3
|16.4
|3
|13.11.2016
|Акценты недели
|Воскресенье
|19:00:11
|19:44:10
|3.2
|8.4
|4
|13.11.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:45:57
|2.8
|7.4
|5
|12.11.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:02
|22:11:45
|2.1
|5.7
|6
|11.11.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:34
|20:43:04
|1.6
|4.8
|7
|13.11.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:24:19
|1.1
|4.6
|8
|13.11.2016
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:35:26
|1.0
|2.8
|9
|12.11.2016
|Международное обозрение
|Суббота
|10:03:56
|10:54:43
|0.9
|4.5
|10
|12.11.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|09:11:58
|09:24:45
|0.8
|5.6
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.11.2016
|Деревенская история
|Суббота
|14:19:11
|17:56:46
|4.7
|17.8
|2
|12.11.2016
|Разбитые сердца
|Суббота
|21:08:44
|01:11:57
|4.5
|15.8
|3
|13.11.2016
|Цена любви
|Воскресенье
|14:18:47
|17:51:14
|4.3
|14.6
|4
|13.11.2016
|Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2
|Воскресенье
|16:34:59
|18:59:18
|3.3
|9.5
|5
|11.11.2016
|Мороз по коже
|Пятница
|23:15:02
|01:25:26
|3.1
|16.0
|6
|10.11.2016
|2012
|Четверг
|21:00:21
|00:00:12
|2.5
|8.4
|7
|08.11.2016
|Война миров Z
|Вторник
|21:00:11
|23:08:14
|2.3
|6.7
|8
|12.11.2016
|Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1
|Суббота
|16:15:40
|18:59:16
|2.2
|7.4
|9
|13.11.2016
|Новый Человек-паук: высокое напряжение
|Воскресенье
|21:00:07
|23:37:29
|2.2
|6.7
|10
|09.11.2016
|Элизиум
|Среда
|21:00:13
|23:05:02
|2.2
|6.4
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.11.2016
|Гражданин Никто
|Среда
|22:00:54
|23:03:25
|5.8
|18.1
|2
|13.11.2016
|Отпуск по ранению
|Воскресенье
|16:22:16
|18:03:45
|4.1
|12.7
|3
|08.11.2016
|След
|Вторник
|21:13:25
|22:00:10
|3.7
|10.1
|4
|10.11.2016
|Брат за брата - 2
|Четверг
|21:38:05
|22:33:18
|3.7
|10.8
|5
|09.11.2016
|Таинственная страсть
|Среда
|21:56:48
|22:58:02
|3.5
|10.7
|6
|10.11.2016
|Детективы
|Четверг
|19:41:17
|20:21:54
|3.1
|9.0
|7
|07.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-9
|Понедельник
|17:15:00
|18:03:52
|3.0
|12.5
|8
|07.11.2016
|Универ
|Понедельник
|20:31:03
|21:02:49
|2.7
|7.2
|9
|10.11.2016
|Тайны следствия - 13
|Четверг
|14:55:40
|16:59:42
|2.5
|13.7
|10
|09.11.2016
|Молодежка-4
|Среда
|20:00:34
|21:00:13
|2.5
|6.8
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.11.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:20:55
|13:59:13
|3.2
|12.9
|2
|11.11.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:46
|22:01:29
|3.0
|8.2
|3
|12.11.2016
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:39:46
|13:58:39
|2.7
|12.4
|4
|13.11.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:14
|22:01:57
|2.7
|7.1
|5
|11.11.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|20:00:00
|21:00:46
|2.5
|7.3
|6
|13.11.2016
|Комеди Клаб (повтор)
|Воскресенье
|19:30:11
|20:00:29
|2.3
|6.0
|7
|12.11.2016
|Салтыков-Щедрин шоу
|Суббота
|21:58:43
|22:57:56
|2.3
|6.9
|8
|11.11.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:45
|21:00:17
|2.3
|6.8
|9
|11.11.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:01:29
|23:02:50
|2.3
|6.8
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.11.2016
|Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
|Четверг
|20:59:56
|23:28:42
|4.6
|14.4
|2
|12.11.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:56:46
|19:59:56
|4.2
|12.7
|3
|10.11.2016
|Юбилейный вечер Александра Зацепина
|Четверг
|21:42:54
|23:40:57
|3.0
|10.0
|4
|13.11.2016
|ДОстояние РЕспублики
|Воскресенье
|13:44:27
|16:26:13
|2.6
|9.5
|5
|13.11.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:50:08
|09:33:25
|2.2
|14.8
|6
|12.11.2016
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:58:43
|08:42:39
|0.8
|7.8
|7
|11.11.2016
|Праздничный концерт к дню сотрудников Органов внутренних дел
|Пятница
|16:03:04
|17:30:39
|0.8
|3.8
|8
|12.11.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:30
|22:01:09
|0.7
|1.9
|9
|13.11.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:05:53
|10:31:36
|0.4
|2.0
|10
|08.11.2016
|Галине Вишневской посвящается. К 90-летию со дня рождения. Гала-концерт звезд мировой оперы
|Вторник
|20:45:48
|23:08:15
|0.4
|1.1
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.11.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:09
|11:57:59
|3.1
|13.0
|2
|13.11.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:50
|11:04:09
|2.6
|11.6
|3
|12.11.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:21:22
|11:02:38
|2.5
|12.6
|4
|13.11.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:14:14
|10:34:59
|2.3
|10.4
|5
|11.11.2016
|О самом главном
|Пятница
|09:56:12
|10:59:08
|1.9
|12.9
|6
|12.11.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:08
|19:01:54
|1.7
|5.6
|7
|08.11.2016
|Жить здорово
|Вторник
|09:53:16
|10:56:06
|1.5
|11.3
|8
|08.11.2016
|Контрольная закупка
|Вторник
|09:19:37
|09:50:04
|1.5
|12.5
|9
|13.11.2016
|Здоровье
|Воскресенье
|08:54:28
|09:59:12
|1.1
|6.7
|10
|12.11.2016
|Минтранс
|Суббота
|09:55:49
|10:39:13
|1.0
|5.4
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.11.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:34
|19:50:19
|5.3
|17.0
|2
|10.11.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:07
|19:59:47
|4.8
|15.3
|3
|12.11.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:02:17
|4.8
|13.9
|4
|13.11.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:21:47
|00:56:24
|4.1
|17.1
|5
|13.11.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:03:45
|18:59:53
|4.0
|10.9
|6
|12.11.2016
|Новые русские сенсации. Брежневы. Заколдованный круг
|Суббота
|20:02:17
|21:00:28
|3.4
|9.2
|7
|09.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:03:25
|01:26:19
|3.2
|18.4
|8
|13.11.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:02:57
|14:09:08
|2.7
|10.9
|9
|13.11.2016
|Без купюр. Разговор с Вячеславом Володиным. Председателем Государственной Думы Российской Федерации
|Воскресенье
|19:44:10
|19:57:12
|2.2
|5.5
|10
|12.11.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:40
|17:03:08
|1.9
|6.8
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.11.2016
|Футбол. Товарищеский матч
|Четверг
|18:54:46
|20:56:35
|2.8
|8.1
|2
|13.11.2016
|Смешанные единоборства. UFC
|Воскресенье
|08:11:18
|09:38:51
|МАТЧ ТВ
|0.6
|4.7
|3
|12.11.2016
|Смешанные единоборства. UFC (повтор)
|Суббота
|17:57:24
|18:49:35
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.6
|4
|13.11.2016
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Бразилии
|Воскресенье
|18:45:10
|22:38:32
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.3
|5
|13.11.2016
|Смешанные единоборства. UFC. Женщины
|Воскресенье
|07:20:22
|08:11:18
|МАТЧ ТВ
|0.5
|6.2
|6
|10.11.2016
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Четверг
|18:33:42
|19:32:00
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.5
|7
|13.11.2016
|Школа Аркадия Паровозова
|Воскресенье
|09:33:23
|10:01:19
|КАРУСЕЛЬ
|0.4
|2.3
|8
|10.11.2016
|#всенафутбол
|Четверг
|20:50:08
|21:40:00
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.1
|9
|08.11.2016
|#всенаматч
|Вторник
|19:14:41
|20:00:28
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.2
|10
|08.11.2016
|Вести. Спорт
|Вторник
|07:19:12
|07:24:41
|0.4
|4.0
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.11.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:30:11
|20:59:09
|9.5
|23.8
|2
|11.11.2016
|Голос
|Пятница
|21:33:35
|23:31:13
|7.1
|21.5
|3
|12.11.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:49
|21:30:12
|6.4
|17.3
|4
|13.11.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:51:14
|19:58:44
|6.2
|16.7
|5
|08.11.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:51:32
|21:00:04
|6.2
|16.8
|6
|11.11.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:00:21
|23:15:02
|5.0
|14.4
|7
|11.11.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:50:27
|20:59:06
|4.9
|14.3
|8
|12.11.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:13:03
|18:58:52
|4.5
|14.7
|9
|13.11.2016
|КВН - 2016. Высшая лига
|Воскресенье
|22:36:22
|00:53:59
|4.5
|19.3
|10
|08.11.2016
|Давай поженимся!
|Вторник
|18:46:48
|19:51:24
|4.3
|13.4
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.11.2016
|Шрек
|Суббота
|19:17:36
|21:01:43
|2.2
|6.1
|2
|13.11.2016
|Шрек - 2
|Воскресенье
|19:13:52
|21:00:07
|1.9
|4.8
|3
|12.11.2016
|Иван Царевич и серый волк-3
|Суббота
|08:27:57
|09:55:49
|1.3
|9.3
|4
|13.11.2016
|Ранго
|Воскресенье
|11:22:49
|13:24:42
|1.2
|5.0
|5
|13.11.2016
|Призрак Лорда Фаркуада
|Воскресенье
|11:06:53
|11:18:52
|1.2
|5.1
|6
|08.11.2016
|Ми-ми-мишки
|Вторник
|20:23:49
|20:29:19
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|7
|07.11.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Понедельник
|20:51:40
|21:03:31
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.8
|8
|13.11.2016
|Как приручить дракона. Легенда о Костоломе
|Воскресенье
|10:52:24
|11:06:53
|1.1
|4.6
|9
|12.11.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|19:50:10
|20:11:11
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.9
|10
|13.11.2016
|Ивашка из Дворца пионеров
|Воскресенье
|09:20:53
|09:29:52
|1.0
|6.4
Advertology.Ru
28.12.2016
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