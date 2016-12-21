ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (21/11/2016 - 27/11/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/11/2016 - 27/11/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|КВН - 55!
|Воскресенье
|18:38:18
|20:59:50
|11.1
|27.3
|2
|22.11.2016
|Мажор 2
|Вторник
|21:36:30
|23:46:11
|8.5
|24.4
|3
|25.11.2016
|Голос
|Пятница
|21:44:08
|23:51:45
|7.4
|21.0
|4
|27.11.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:11
|22:35:38
|7.1
|17.6
|5
|21.11.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:11
|21:34:49
|6.4
|17.0
|6
|21.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:52:09
|21:00:03
|5.8
|16.6
|7
|27.11.2016
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:35:38
|23:39:50
|5.7
|16.4
|8
|23.11.2016
|Научи меня жить
|Среда
|21:35:47
|23:37:56
|5.5
|16.2
|9
|22.11.2016
|Вечерний Ургант
|Вторник
|23:46:18
|00:20:52
|4.4
|17.6
|10
|27.11.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|15:34:09
|18:38:11
|4.3
|13.3
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:10
|22:30:17
|6.5
|15.7
|2
|27.11.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:50:06
|19:58:50
|5.5
|14.7
|3
|22.11.2016
|Местное время
|Вторник
|20:44:07
|20:59:46
|5.4
|14.6
|4
|24.11.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:09
|20:00:13
|5.4
|15.9
|5
|21.11.2016
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:11
|20:43:43
|5.0
|14.3
|6
|27.11.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:30:17
|01:40:41
|4.6
|18.2
|7
|24.11.2016
|Черная кошка
|Четверг
|21:53:48
|23:00:57
|4.6
|12.6
|8
|26.11.2016
|Пластмассовая королева
|Суббота
|21:07:15
|00:42:19
|4.5
|13.7
|9
|27.11.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|17:00:11
|17:50:06
|4.2
|12.8
|10
|26.11.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:12
|21:07:15
|4.0
|10.6
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:02:32
|4.6
|13.3
|2
|26.11.2016
|Новые русские сенсации. Шепелев и Фриске: история всероссийского обмана
|Суббота
|20:02:32
|21:02:11
|4.1
|10.8
|3
|26.11.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:02:11
|22:01:36
|3.6
|9.5
|4
|24.11.2016
|Брат за брата - 3
|Четверг
|20:40:26
|21:37:45
|3.6
|9.3
|5
|22.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-9
|Вторник
|17:15:49
|18:04:12
|3.4
|15.3
|6
|27.11.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:59:45
|13:05:27
|3.3
|12.5
|7
|27.11.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:02:57
|18:59:57
|3.3
|9.2
|8
|23.11.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:04:19
|18:58:48
|3.1
|11.6
|9
|27.11.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:27
|14:10:46
|3.0
|11.1
|10
|26.11.2016
|Своя игра
|Суббота
|15:04:31
|16:00:01
|3.0
|12.3
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.11.2016
|Железный человек
|Пятница
|21:00:15
|23:24:49
|3.3
|9.2
|2
|22.11.2016
|Воронины
|Вторник
|19:29:45
|20:00:34
|2.8
|8.6
|3
|22.11.2016
|Люди в черном-2
|Вторник
|21:00:27
|22:38:59
|2.7
|7.2
|4
|23.11.2016
|Люди в черном-3
|Среда
|21:00:29
|23:00:25
|2.6
|7.2
|5
|27.11.2016
|Железный человек 3
|Воскресенье
|21:00:11
|23:27:02
|2.6
|6.8
|6
|24.11.2016
|Воронины (повтор)
|Четверг
|19:00:09
|19:29:39
|2.4
|7.3
|7
|21.11.2016
|Люди в черном
|Понедельник
|21:00:16
|22:51:43
|2.4
|6.7
|8
|21.11.2016
|Уральские пельмени
|Понедельник
|22:51:43
|23:30:19
|2.3
|7.1
|9
|22.11.2016
|Молодежка-4
|Вторник
|20:00:34
|21:00:27
|2.3
|6.4
|10
|24.11.2016
|Хэнкок
|Четверг
|21:00:47
|22:48:16
|2.3
|5.9
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:06
|22:09:43
|2.9
|7.5
|2
|26.11.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:09:43
|23:34:54
|2.7
|7.8
|3
|26.11.2016
|Коготь из Мавритании 2
|Суббота
|19:59:37
|21:00:06
|2.5
|6.7
|4
|26.11.2016
|События
|Суббота
|23:34:54
|23:45:16
|2.2
|7.6
|5
|23.11.2016
|Петровка, 38
|Среда
|21:44:47
|21:59:48
|2.2
|5.8
|6
|24.11.2016
|Право голоса
|Четверг
|20:03:01
|21:43:54
|2.1
|5.6
|7
|27.11.2016
|Призрак уездного театра
|Воскресенье
|21:34:44
|22:25:02
|2.1
|5.3
|8
|22.11.2016
|Долгий путь домой
|Вторник
|18:30:03
|19:29:57
|1.7
|6.1
|9
|26.11.2016
|События. (14:30)
|Суббота
|14:30:09
|14:51:26
|1.7
|7.0
|10
|23.11.2016
|События. (22:00)
|Среда
|22:00:10
|22:34:24
|1.6
|4.6
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:45
|22:42:39
|1.3
|3.5
|2
|25.11.2016
|Синяя птица
|Пятница
|19:47:48
|21:28:57
|1.0
|2.9
|3
|22.11.2016
|Патриарх
|Вторник
|21:22:53
|22:42:45
|0.9
|2.5
|4
|27.11.2016
|Гении и злодеи
|Воскресенье
|15:12:26
|15:38:30
|0.9
|3.1
|5
|27.11.2016
|Искатели
|Воскресенье
|15:40:20
|16:24:22
|0.9
|2.9
|6
|26.11.2016
|Романтика романса
|Суббота
|18:37:27
|19:29:56
|0.8
|2.5
|7
|27.11.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:05:56
|10:31:46
|0.8
|4.2
|8
|26.11.2016
|Музеи Ватикана. Между небом и землей
|Суббота
|17:33:17
|18:34:51
|0.8
|2.6
|9
|24.11.2016
|Коломбо
|Четверг
|11:18:59
|12:42:08
|0.8
|5.1
|10
|24.11.2016
|Коллекция Петра Шепотинника
|Четверг
|21:06:06
|21:42:14
|0.8
|2.0
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.11.2016
|Украина в огне
|Понедельник
|16:59:09
|19:00:09
|3.5
|14.7
|2
|26.11.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:35
|16:59:09
|2.8
|10.0
|3
|21.11.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:09
|19:29:59
|2.7
|9.0
|4
|26.11.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:08
|16:35:35
|2.6
|9.5
|5
|27.11.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:08
|00:13:08
|2.4
|8.0
|6
|26.11.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|16:59:09
|19:00:59
|2.4
|7.7
|7
|27.11.2016
|Дальнобойщики
|Воскресенье
|12:04:35
|13:03:31
|2.4
|8.8
|8
|24.11.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Четверг
|17:59:32
|19:00:12
|2.3
|8.4
|9
|21.11.2016
|Новости. (19:30)
|Понедельник
|19:30:09
|19:59:12
|2.1
|6.5
|10
|27.11.2016
|"Закрыватель Америки" концерт Михаила Задорнова
|Воскресенье
|20:55:54
|22:59:58
|2.0
|4.9
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:18
|21:29:58
|5.6
|14.9
|2
|26.11.2016
|Танцы
|Суббота
|21:29:58
|23:31:13
|3.4
|9.6
|3
|26.11.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:15
|20:00:18
|3.1
|8.9
|4
|27.11.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:01
|22:02:40
|3.0
|7.3
|5
|27.11.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:40
|23:02:03
|3.0
|7.8
|6
|25.11.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:57:29
|21:58:54
|2.9
|7.8
|7
|23.11.2016
|СашаТаня
|Среда
|20:31:42
|21:01:26
|2.7
|7.1
|8
|25.11.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|19:57:35
|20:57:29
|2.6
|7.6
|9
|27.11.2016
|Дом - 2. Город Любви
|Воскресенье
|23:02:03
|00:03:37
|2.4
|7.5
|10
|25.11.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|21:58:54
|23:00:19
|2.2
|6.0
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.11.2016
|Анна детективъ
|Четверг
|20:30:58
|21:31:59
|2.0
|5.1
|2
|22.11.2016
|Слепая
|Вторник
|18:06:01
|18:34:15
|2.0
|7.9
|3
|25.11.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:00:37
|20:03:00
|1.8
|5.8
|4
|25.11.2016
|Служители закона
|Пятница
|20:03:00
|22:35:03
|1.5
|4.2
|5
|24.11.2016
|Гадалка
|Четверг
|17:03:25
|17:32:03
|1.4
|6.6
|6
|25.11.2016
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|17:57:46
|19:00:37
|1.4
|5.4
|7
|24.11.2016
|Куклы колдуна
|Четверг
|18:32:41
|19:31:23
|1.4
|4.5
|8
|24.11.2016
|Кости
|Четверг
|22:22:58
|23:18:50
|1.2
|3.4
|9
|27.11.2016
|Детектив Монк
|Воскресенье
|13:05:03
|13:57:39
|1.1
|3.9
|10
|21.11.2016
|Мистические истории
|Понедельник
|15:04:17
|16:01:04
|1.0
|6.1
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:30:07
|10:00:26
|0.7
|4.1
|2
|26.11.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|08:59:54
|09:30:07
|0.7
|5.2
|3
|26.11.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:30:15
|08:59:54
|0.4
|3.7
|4
|26.11.2016
|Новости EuroNews (02:00)
|Суббота
|01:59:50
|02:31:24
|0.3
|2.5
|5
|22.11.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Вторник
|07:30:03
|08:00:04
|0.2
|2.4
|6
|26.11.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Суббота
|08:00:02
|08:30:15
|0.2
|3.1
|7
|26.11.2016
|Новости EuroNews (02:30)
|Суббота
|02:31:24
|03:00:16
|0.2
|2.3
|8
|21.11.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Понедельник
|07:00:03
|07:30:19
|0.2
|2.0
|9
|21.11.2016
|Новости EuroNews (10:00)
|Понедельник
|10:00:10
|10:29:58
|0.2
|1.3
|10
|27.11.2016
|Новости EuroNews (06:30)
|Воскресенье
|06:29:59
|07:00:06
|0.2
|2.7
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Новости
|Суббота
|15:59:14
|16:14:37
|МИР
|0.7
|2.6
|2
|26.11.2016
|Летучая мышь
|Суббота
|23:10:18
|01:40:11
|МИР
|0.6
|2.6
|3
|26.11.2016
|Неотложка
|Суббота
|22:19:30
|23:10:18
|МИР
|0.5
|1.5
|4
|27.11.2016
|Легальный допинг
|Воскресенье
|20:02:39
|20:59:50
|МИР
|0.5
|1.2
|5
|22.11.2016
|Умножающий печаль
|Вторник
|13:16:02
|14:09:59
|МИР
|0.3
|2.1
|6
|21.11.2016
|Кука
|Понедельник
|22:00:40
|23:57:51
|МИР
|0.3
|0.9
|7
|25.11.2016
|Право на помилование
|Пятница
|21:56:19
|22:48:12
|МИР
|0.3
|0.8
|8
|25.11.2016
|Ученик лекаря
|Пятница
|22:48:12
|00:06:10
|МИР
|0.3
|0.9
|9
|25.11.2016
|Секретные материалы
|Пятница
|16:43:56
|17:12:02
|МИР
|0.3
|1.3
|10
|25.11.2016
|Девичья охота
|Пятница
|18:05:58
|18:58:58
|МИР
|0.3
|1.0
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Все просто
|Суббота
|12:21:01
|14:00:08
|360°
|0.3
|1.1
|2
|26.11.2016
|Будни
|Суббота
|08:00:05
|09:00:03
|360°
|0.3
|3.0
|3
|23.11.2016
|Разведчицы
|Среда
|18:01:01
|19:00:05
|360°
|0.2
|0.9
|4
|24.11.2016
|Телеканал "Вертолет 360"
|Четверг
|07:34:20
|08:10:07
|360°
|0.2
|2.1
|5
|24.11.2016
|Фонограмма страсти
|Четверг
|21:24:29
|23:14:58
|360°
|0.2
|0.6
|6
|27.11.2016
|Вкусно 360
|Воскресенье
|10:10:25
|11:00:10
|360°
|0.2
|1.0
|7
|27.11.2016
|ДоброДел
|Воскресенье
|19:30:04
|20:00:04
|360°
|0.2
|0.4
|8
|23.11.2016
|Катина любовь
|Среда
|14:00:17
|15:00:44
|360°
|0.2
|1.1
|9
|26.11.2016
|Новости 360
|Суббота
|09:00:03
|09:20:39
|360°
|0.2
|1.2
|10
|24.11.2016
|Черные волки
|Четверг
|18:00:36
|19:01:51
|360°
|0.1
|0.5
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.11.2016
|МастерШеф. Дети
|Пятница
|18:37:27
|19:29:56
|0.6
|2.0
|2
|24.11.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Четверг
|21:16:17
|23:00:14
|0.4
|1.1
|3
|21.11.2016
|В теме
|Понедельник
|23:13:15
|23:43:17
|0.4
|1.1
|4
|22.11.2016
|Дорогая, мы убиваем детей
|Вторник
|19:23:29
|21:18:32
|0.4
|1.0
|5
|25.11.2016
|Спасите моего ребенка
|Пятница
|19:29:56
|20:58:17
|0.3
|0.9
|6
|27.11.2016
|Папа попал
|Воскресенье
|23:53:22
|02:18:38
|0.3
|1.7
|7
|23.11.2016
|МастерШеф
|Среда
|15:59:58
|18:23:04
|0.3
|1.3
|8
|23.11.2016
|Мыслить, как преступник
|Среда
|01:21:05
|02:15:07
|0.3
|2.9
|9
|27.11.2016
|Europa Plus чарт
|Воскресенье
|08:36:51
|09:35:18
|0.2
|1.5
|10
|26.11.2016
|Остров Ним
|Суббота
|23:28:08
|01:18:58
|0.2
|0.7
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.11.2016
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Среда
|20:59:02
|22:01:52
|МАТЧ ТВ
|2.4
|6.2
|2
|26.11.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Суббота
|18:59:25
|19:59:34
|МАТЧ ТВ
|1.6
|4.7
|3
|23.11.2016
|#всенафутбол
|Среда
|22:01:52
|22:35:48
|МАТЧ ТВ
|1.5
|4.3
|4
|24.11.2016
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|20:54:47
|21:51:14
|МАТЧ ТВ
|1.4
|3.5
|5
|27.11.2016
|Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
|Воскресенье
|18:09:41
|18:51:32
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.7
|6
|27.11.2016
|Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
|Воскресенье
|21:01:25
|22:02:30
|МАТЧ ТВ
|1.0
|2.5
|7
|26.11.2016
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Абу-Даби. Квалификация
|Суббота
|15:56:40
|17:05:49
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.4
|8
|26.11.2016
|#всенаматч
|Суббота
|19:59:34
|20:24:56
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.4
|9
|26.11.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|21:26:36
|22:26:24
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.2
|10
|27.11.2016
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Абу-Даби
|Воскресенье
|15:56:56
|18:09:41
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.2
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|16:57:31
|17:09:33
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.1
|2
|27.11.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Воскресенье
|21:25:06
|21:46:02
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.2
|3
|26.11.2016
|Смешарики. Пинкод
|Суббота
|21:35:26
|21:48:25
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.3
|4
|24.11.2016
|Щенячий патруль
|Четверг
|20:56:32
|21:20:04
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.0
|5
|24.11.2016
|Малыши-прыгуши
|Четверг
|19:16:25
|19:29:37
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.4
|6
|24.11.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Четверг
|20:32:53
|20:50:43
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.9
|7
|26.11.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|19:48:53
|19:59:51
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|8
|24.11.2016
|Маленький зоомагазин
|Четверг
|19:45:55
|20:08:02
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
|9
|27.11.2016
|Пожарный Сэм
|Воскресенье
|17:10:20
|17:43:26
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
|10
|22.11.2016
|Смешарики
|Вторник
|18:55:01
|19:09:34
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.2
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Великолепный век
|Воскресенье
|19:01:00
|22:58:36
|1.8
|4.3
|2
|27.11.2016
|Подари мне воскресенье
|Воскресенье
|12:44:28
|16:05:54
|1.3
|4.6
|3
|24.11.2016
|Давай разведемся!
|Четверг
|10:55:45
|11:55:32
|1.2
|8.3
|4
|24.11.2016
|Дурная кровь
|Четверг
|21:59:01
|22:59:35
|1.2
|3.2
|5
|26.11.2016
|Призрак в кривом зеркале
|Суббота
|17:06:39
|17:59:10
|1.1
|3.6
|6
|27.11.2016
|Другая жизнь
|Воскресенье
|16:05:54
|17:59:11
|1.0
|3.2
|7
|24.11.2016
|Она написала убийство
|Четверг
|18:04:35
|18:59:50
|1.0
|3.6
|8
|25.11.2016
|6 кадров
|Пятница
|19:01:10
|19:19:42
|0.9
|3.1
|9
|23.11.2016
|Сватьи-2
|Среда
|20:00:21
|20:58:43
|0.8
|2.3
|10
|25.11.2016
|Нина
|Пятница
|10:04:50
|17:59:01
|0.8
|4.5
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Задело!
|Суббота
|18:09:59
|18:21:13
|1.4
|4.5
|2
|27.11.2016
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|22:21:55
|23:11:12
|1.4
|3.6
|3
|27.11.2016
|Новости дня
|Воскресенье
|22:00:11
|22:19:01
|1.3
|3.4
|4
|27.11.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:51:09
|14:00:11
|1.2
|4.5
|5
|27.11.2016
|Случай в квадрате 36-80
|Воскресенье
|16:03:30
|16:12:25
|1.2
|3.9
|6
|27.11.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:19:44
|21:07:32
|1.2
|2.8
|7
|24.11.2016
|Автомобили в погонах
|Четверг
|18:30:12
|19:21:03
|1.1
|3.5
|8
|27.11.2016
|Политический детектив
|Воскресенье
|10:46:31
|11:06:46
|1.0
|4.4
|9
|21.11.2016
|Чкалов
|Понедельник
|13:16:00
|14:00:04
|0.9
|5.6
|10
|26.11.2016
|В лесах под Ковелем
|Суббота
|17:03:56
|17:59:59
|0.9
|3.0
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.11.2016
|След
|Четверг
|21:12:32
|22:00:09
|4.3
|11.1
|2
|24.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Четверг
|22:00:14
|22:27:53
|3.7
|10.0
|3
|24.11.2016
|Детективы
|Четверг
|19:42:50
|20:21:39
|3.7
|10.1
|4
|24.11.2016
|Сейчас (18.30)
|Четверг
|18:30:16
|19:03:45
|2.1
|7.1
|5
|27.11.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:14
|19:38:05
|2.0
|5.4
|6
|21.11.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:17:38
|00:13:38
|1.7
|6.4
|7
|27.11.2016
|Военная разведка. Первый удар
|Воскресенье
|22:38:27
|23:35:16
|1.5
|4.3
|8
|25.11.2016
|Спецотряд "Шторм"
|Пятница
|17:37:24
|18:30:03
|1.4
|5.6
|9
|26.11.2016
|Охотники за караванами
|Суббота
|21:59:32
|22:57:37
|1.2
|3.2
|10
|22.11.2016
|Ва-банк
|Вторник
|00:03:43
|01:59:40
|1.1
|7.5
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Футурама
|Воскресенье
|18:48:57
|19:12:31
|0.3
|0.9
|2
|25.11.2016
|Симпсоны
|Пятница
|20:59:00
|21:22:11
|0.3
|0.9
|3
|23.11.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|13:17:27
|13:27:49
|0.3
|1.9
|4
|21.11.2016
|Американский папаша
|Понедельник
|17:30:39
|17:51:04
|0.3
|1.3
|5
|25.11.2016
|Гриффины
|Пятница
|16:34:27
|16:56:36
|0.3
|1.2
|6
|21.11.2016
|Южный парк
|Понедельник
|01:07:28
|01:29:09
|0.2
|1.7
|7
|24.11.2016
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:48:20
|23:15:24
|0.2
|0.6
|8
|21.11.2016
|Время приключений
|Понедельник
|14:35:51
|14:45:44
|0.2
|1.2
|9
|25.11.2016
|Последний геймер
|Пятница
|22:48:06
|23:08:51
|0.2
|0.5
|10
|26.11.2016
|Черепашки ниндзя
|Суббота
|12:42:22
|13:04:10
|0.2
|0.7
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.11.2016
|И снова Анискин
|Четверг
|20:00:51
|21:18:05
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.9
|2.4
|2
|26.11.2016
|Королевская регата
|Суббота
|21:15:34
|22:55:20
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.8
|2.2
|3
|22.11.2016
|Александр Серый. Джентльмен неудачи
|Вторник
|22:23:00
|23:14:51
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.8
|2.2
|4
|21.11.2016
|Деревенский детектив
|Понедельник
|20:00:27
|21:36:33
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|2.0
|5
|23.11.2016
|"Загремим под фанфары!" Борис Новиков
|Среда
|21:17:27
|22:05:22
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|1.8
|6
|26.11.2016
|Даша Васильева. Любительница частного сыска - 4
|Суббота
|15:52:44
|16:50:38
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|2.5
|7
|22.11.2016
|Анискин и Фантомас
|Вторник
|20:01:17
|22:23:00
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.7
|8
|21.11.2016
|Давить на ГАЗ. История одного кошмара
|Понедельник
|21:36:33
|22:24:15
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.7
|9
|27.11.2016
|Первый троллейбус
|Воскресенье
|22:55:14
|00:28:24
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|2.0
|10
|24.11.2016
|Алексей Косыгин. Чужой среди своих
|Четверг
|21:18:05
|22:05:08
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.3
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.11.2016
|Вести сейчас
|Четверг
|22:00:15
|22:16:07
|1.1
|3.0
|2
|26.11.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|09:43:10
|09:57:11
|1.1
|6.0
|3
|27.11.2016
|Расследование Эдуарда Петрова
|Воскресенье
|22:04:49
|22:42:44
|0.9
|2.4
|4
|26.11.2016
|Вести в субботу
|Суббота
|22:59:45
|23:58:32
|0.9
|3.0
|5
|25.11.2016
|Вести. Пресс-конференция Виктора Януковича
|Пятница
|19:22:14
|20:54:50
|0.9
|2.6
|6
|26.11.2016
|За что боролись?
|Суббота
|00:06:52
|00:19:50
|0.8
|3.2
|7
|26.11.2016
|Вести. Мобильный репортер
|Суббота
|01:31:49
|01:53:03
|0.7
|5.0
|8
|26.11.2016
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|13:17:42
|13:27:32
|0.7
|3.0
|9
|27.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|23:00:10
|01:09:46
|0.7
|2.8
|10
|22.11.2016
|Вести. Экономика
|Вторник
|23:51:08
|23:57:19
|0.7
|2.5
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Золушка-3. Злые чары
|Воскресенье
|18:05:55
|19:27:13
|1.3
|3.5
|2
|27.11.2016
|Вольт
|Воскресенье
|19:27:32
|21:20:41
|1.2
|2.8
|3
|27.11.2016
|Золушка
|Воскресенье
|16:37:11
|18:05:55
|1.1
|3.3
|4
|26.11.2016
|Золушка-2: Мечты сбываются
|Суббота
|18:05:15
|19:28:29
|1.1
|3.2
|5
|26.11.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Суббота
|11:31:32
|11:53:06
|0.9
|4.3
|6
|26.11.2016
|Герои в масках
|Суббота
|10:02:36
|10:25:40
|0.9
|4.8
|7
|26.11.2016
|Няня
|Суббота
|20:54:27
|22:45:14
|0.9
|2.3
|8
|25.11.2016
|Гравити Фолз
|Пятница
|21:25:41
|21:46:32
|0.8
|2.3
|9
|25.11.2016
|Леди Баг и Супер-Кот
|Пятница
|16:16:39
|16:37:50
|0.8
|4.0
|10
|27.11.2016
|Крошка из Беверли-Хиллз
|Воскресенье
|21:20:41
|23:05:45
|0.8
|2.0
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Городской репортаж
|Суббота
|07:17:12
|07:27:22
|0.6
|10.2
|2
|27.11.2016
|Фанимани
|Воскресенье
|22:33:21
|22:55:30
|0.5
|1.4
|3
|26.11.2016
|Мегаполис
|Суббота
|11:00:06
|11:09:48
|0.5
|2.5
|4
|26.11.2016
|Безопасность
|Суббота
|10:34:18
|10:54:21
|0.5
|2.6
|5
|23.11.2016
|Москва сегодня
|Среда
|19:01:55
|19:11:36
|0.5
|1.6
|6
|26.11.2016
|Понаехали. Москва
|Суббота
|09:14:47
|09:25:30
|0.5
|3.3
|7
|23.11.2016
|Сеть
|Среда
|17:43:36
|17:53:40
|0.5
|2.0
|8
|23.11.2016
|Москва в деталях
|Среда
|18:33:31
|18:53:45
|0.4
|1.6
|9
|26.11.2016
|Революция потребления
|Суббота
|11:11:13
|11:54:15
|0.4
|2.0
|10
|26.11.2016
|До звезды
|Суббота
|21:33:21
|21:55:11
|0.4
|1.1
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.11.2016
|Ревизорро
|Вторник
|20:59:03
|22:00:27
|ПЯТНИЦА
|1.1
|3.0
|2
|27.11.2016
|Ревизорро (повтор)
|Воскресенье
|17:01:55
|18:06:00
|ПЯТНИЦА
|1.0
|2.9
|3
|23.11.2016
|На ножах
|Среда
|18:57:34
|20:00:22
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.5
|4
|26.11.2016
|Орел & решка. Шопинг
|Суббота
|12:56:30
|14:00:49
|ПЯТНИЦА
|0.8
|3.1
|5
|23.11.2016
|Сверхъестественное
|Среда
|23:02:38
|23:57:38
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.6
|6
|24.11.2016
|Пацанки. Королевство Кристины Белокопытовой
|Четверг
|19:32:36
|20:01:37
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|7
|26.11.2016
|Гравитация
|Суббота
|17:02:46
|18:54:53
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.9
|8
|25.11.2016
|Орел & решка. На краю света
|Пятница
|17:54:46
|18:57:42
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.2
|9
|25.11.2016
|Орел & решка. Кругосветка (повтор)
|Пятница
|20:00:01
|20:59:20
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.6
|10
|26.11.2016
|Аферисты в сетях (повтор)
|Суббота
|00:03:23
|01:05:27
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.4
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.11.2016
|Моя прекрасная няня
|Четверг
|20:44:18
|21:15:09
|СТС LOVE
|0.4
|1.0
|2
|26.11.2016
|Папины дочки
|Суббота
|15:54:23
|16:22:45
|СТС LOVE
|0.3
|1.2
|3
|21.11.2016
|Смешарики
|Понедельник
|07:23:24
|07:36:23
|СТС LOVE
|0.3
|2.5
|4
|24.11.2016
|Не родись красивой
|Четверг
|21:15:09
|22:59:26
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|5
|26.11.2016
|Невеста для MBAND
|Суббота
|21:59:48
|23:00:16
|СТС LOVE
|0.2
|0.5
|6
|23.11.2016
|Смешарики. Азбука здоровья
|Среда
|07:38:55
|07:51:55
|СТС LOVE
|0.2
|1.3
|7
|26.11.2016
|Страшная Любовь
|Суббота
|21:00:05
|21:59:48
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|8
|23.11.2016
|Кадетство
|Среда
|14:37:22
|16:26:48
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|9
|23.11.2016
|Сердца за любовь
|Среда
|13:37:36
|14:37:22
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|10
|27.11.2016
|Модная полиция
|Воскресенье
|21:30:32
|22:00:15
|СТС LOVE
|0.1
|0.2
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.11.2016
|Гудзонский ястреб
|Пятница
|19:30:04
|21:29:52
|ЧЕ
|0.8
|2.3
|2
|24.11.2016
|КВН на бис
|Четверг
|19:30:03
|21:29:30
|ЧЕ
|0.7
|1.7
|3
|26.11.2016
|Разиня
|Суббота
|09:43:17
|11:48:12
|ЧЕ
|0.6
|3.2
|4
|24.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-3
|Четверг
|13:27:05
|14:29:08
|ЧЕ
|0.6
|3.9
|5
|27.11.2016
|Солдаты - 2
|Воскресенье
|21:30:28
|22:31:14
|ЧЕ
|0.6
|1.4
|6
|26.11.2016
|Счастливое число Слевина
|Суббота
|18:55:04
|21:01:33
|ЧЕ
|0.6
|1.5
|7
|24.11.2016
|Светофор
|Четверг
|21:30:15
|22:01:08
|ЧЕ
|0.5
|1.2
|8
|22.11.2016
|Фарго
|Вторник
|00:47:51
|01:47:54
|ЧЕ
|0.5
|3.5
|9
|26.11.2016
|Леонардо да Винчи. Ученик Бога
|Суббота
|11:48:12
|12:58:43
|ЧЕ
|0.5
|1.9
|10
|27.11.2016
|Стритрейсеры
|Воскресенье
|11:13:59
|13:30:04
|ЧЕ
|0.4
|1.6
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
|Воскресенье
|17:23:13
|18:53:33
|EUROSPORT 1
|0.4
|1.1
|2
|25.11.2016
|Хоккей. НХЛ. Обзор
|Пятница
|22:22:09
|22:58:48
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|3
|25.11.2016
|Watts zap
|Пятница
|22:08:04
|22:19:03
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|4
|27.11.2016
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Женщины
|Воскресенье
|23:45:15
|00:05:59
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.5
|5
|22.11.2016
|Керлинг. Чемпионат Европы 2016
|Вторник
|12:29:51
|14:58:16
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.7
|6
|25.11.2016
|Хоккей. НХЛ
|Пятница
|21:07:56
|22:05:08
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|7
|27.11.2016
|Футбол. Высшая лига
|Воскресенье
|00:09:40
|02:13:13
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.6
|8
|26.11.2016
|Лыжное двоеборье. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|17:01:30
|17:41:00
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.2
|9
|27.11.2016
|Лыжное двоеборье. Кубок мира. Прыжки с трамплина
|Воскресенье
|15:26:33
|16:42:01
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.2
|10
|26.11.2016
|Прыжки с трамплина на лыжах. Кубок мира
|Суббота
|17:44:15
|19:47:16
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.2
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Комеди Клаб
|Суббота
|23:58:04
|00:56:48
|ТНТ 4
|0.8
|3.2
|2
|27.11.2016
|Comedy Woman
|Воскресенье
|18:01:14
|18:30:00
|ТНТ 4
|0.6
|1.8
|3
|24.11.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Четверг
|00:55:38
|01:00:41
|ТНТ 4
|0.6
|4.3
|4
|26.11.2016
|Убойная лига
|Суббота
|01:00:03
|02:00:03
|ТНТ 4
|0.6
|3.7
|5
|26.11.2016
|Убойной ночи
|Суббота
|02:00:18
|02:31:02
|ТНТ 4
|0.5
|4.8
|6
|27.11.2016
|Comedy Woman. Лучшее
|Воскресенье
|06:56:09
|07:01:21
|ТНТ 4
|0.4
|7.2
|7
|21.11.2016
|Наша Russia
|Понедельник
|20:29:41
|20:59:22
|ТНТ 4
|0.3
|1.0
|8
|25.11.2016
|Необъяснимо, но факт
|Пятница
|03:02:28
|03:59:58
|ТНТ 4
|0.3
|5.7
|9
|21.11.2016
|Счастливы вместе
|Понедельник
|21:00:02
|21:30:38
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|10
|25.11.2016
|Универ
|Пятница
|11:59:30
|12:29:56
|ТНТ 4
|0.3
|1.7
Advertology.Ru
22.12.2016
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