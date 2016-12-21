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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (21/11/2016 - 27/11/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (21/11/2016 - 27/11/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/11/2016 - 27/11/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 КВН - 55! Воскресенье 18:38:18 20:59:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11.1 27.3
2 22.11.2016 Мажор 2 Вторник 21:36:30 23:46:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.5 24.4
3 25.11.2016 Голос Пятница 21:44:08 23:51:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 21.0
4 27.11.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:11 22:35:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.1 17.6
5 21.11.2016 Время Понедельник 21:00:11 21:34:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.0
6 21.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:52:09 21:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 16.6
7 27.11.2016 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:35:38 23:39:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 16.4
8 23.11.2016 Научи меня жить Среда 21:35:47 23:37:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 16.2
9 22.11.2016 Вечерний Ургант Вторник 23:46:18 00:20:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 17.6
10 27.11.2016 Точь-в-точь Воскресенье 15:34:09 18:38:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.3

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:10 22:30:17 РОССИЯ1 6.5 15.7
2 27.11.2016 Синяя птица Воскресенье 17:50:06 19:58:50 РОССИЯ1 5.5 14.7
3 22.11.2016 Местное время Вторник 20:44:07 20:59:46 РОССИЯ1 5.4 14.6
4 24.11.2016 60 минут Четверг 18:49:09 20:00:13 РОССИЯ1 5.4 15.9
5 21.11.2016 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:11 20:43:43 РОССИЯ1 5.0 14.3
6 27.11.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:30:17 01:40:41 РОССИЯ1 4.6 18.2
7 24.11.2016 Черная кошка Четверг 21:53:48 23:00:57 РОССИЯ1 4.6 12.6
8 26.11.2016 Пластмассовая королева Суббота 21:07:15 00:42:19 РОССИЯ1 4.5 13.7
9 27.11.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 17:00:11 17:50:06 РОССИЯ1 4.2 12.8
10 26.11.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:12 21:07:15 РОССИЯ1 4.0 10.6

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:02:32 НТВ 4.6 13.3
2 26.11.2016 Новые русские сенсации. Шепелев и Фриске: история всероссийского обмана Суббота 20:02:32 21:02:11 НТВ 4.1 10.8
3 26.11.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:02:11 22:01:36 НТВ 3.6 9.5
4 24.11.2016 Брат за брата - 3 Четверг 20:40:26 21:37:45 НТВ 3.6 9.3
5 22.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-9 Вторник 17:15:49 18:04:12 НТВ 3.4 15.3
6 27.11.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:59:45 13:05:27 НТВ 3.3 12.5
7 27.11.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:02:57 18:59:57 НТВ 3.3 9.2
8 23.11.2016 Говорим и показываем Среда 18:04:19 18:58:48 НТВ 3.1 11.6
9 27.11.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:27 14:10:46 НТВ 3.0 11.1
10 26.11.2016 Своя игра Суббота 15:04:31 16:00:01 НТВ 3.0 12.3

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.11.2016 Железный человек Пятница 21:00:15 23:24:49 СТС 3.3 9.2
2 22.11.2016 Воронины Вторник 19:29:45 20:00:34 СТС 2.8 8.6
3 22.11.2016 Люди в черном-2 Вторник 21:00:27 22:38:59 СТС 2.7 7.2
4 23.11.2016 Люди в черном-3 Среда 21:00:29 23:00:25 СТС 2.6 7.2
5 27.11.2016 Железный человек 3 Воскресенье 21:00:11 23:27:02 СТС 2.6 6.8
6 24.11.2016 Воронины (повтор) Четверг 19:00:09 19:29:39 СТС 2.4 7.3
7 21.11.2016 Люди в черном Понедельник 21:00:16 22:51:43 СТС 2.4 6.7
8 21.11.2016 Уральские пельмени Понедельник 22:51:43 23:30:19 СТС 2.3 7.1
9 22.11.2016 Молодежка-4 Вторник 20:00:34 21:00:27 СТС 2.3 6.4
10 24.11.2016 Хэнкок Четверг 21:00:47 22:48:16 СТС 2.3 5.9

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Постскриптум Суббота 21:00:06 22:09:43 2.9 7.5
2 26.11.2016 Право знать! Суббота 22:09:43 23:34:54 2.7 7.8
3 26.11.2016 Коготь из Мавритании 2 Суббота 19:59:37 21:00:06 2.5 6.7
4 26.11.2016 События Суббота 23:34:54 23:45:16 2.2 7.6
5 23.11.2016 Петровка, 38 Среда 21:44:47 21:59:48 2.2 5.8
6 24.11.2016 Право голоса Четверг 20:03:01 21:43:54 2.1 5.6
7 27.11.2016 Призрак уездного театра Воскресенье 21:34:44 22:25:02 2.1 5.3
8 22.11.2016 Долгий путь домой Вторник 18:30:03 19:29:57 1.7 6.1
9 26.11.2016 События. (14:30) Суббота 14:30:09 14:51:26 1.7 7.0
10 23.11.2016 События. (22:00) Среда 22:00:10 22:34:24 1.6 4.6

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Большая опера Суббота 20:58:45 22:42:39 РОССИЯ К 1.3 3.5
2 25.11.2016 Синяя птица Пятница 19:47:48 21:28:57 РОССИЯ К 1.0 2.9
3 22.11.2016 Патриарх Вторник 21:22:53 22:42:45 РОССИЯ К 0.9 2.5
4 27.11.2016 Гении и злодеи Воскресенье 15:12:26 15:38:30 РОССИЯ К 0.9 3.1
5 27.11.2016 Искатели Воскресенье 15:40:20 16:24:22 РОССИЯ К 0.9 2.9
6 26.11.2016 Романтика романса Суббота 18:37:27 19:29:56 РОССИЯ К 0.8 2.5
7 27.11.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:05:56 10:31:46 РОССИЯ К 0.8 4.2
8 26.11.2016 Музеи Ватикана. Между небом и землей Суббота 17:33:17 18:34:51 РОССИЯ К 0.8 2.6
9 24.11.2016 Коломбо Четверг 11:18:59 12:42:08 РОССИЯ К 0.8 5.1
10 24.11.2016 Коллекция Петра Шепотинника Четверг 21:06:06 21:42:14 РОССИЯ К 0.8 2.0

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.11.2016 Украина в огне Понедельник 16:59:09 19:00:09 3.5 14.7
2 26.11.2016 Военная тайна Суббота 16:35:35 16:59:09 2.8 10.0
3 21.11.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:09 19:29:59 2.7 9.0
4 26.11.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:08 16:35:35 2.6 9.5
5 27.11.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:08 00:13:08 2.4 8.0
6 26.11.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 16:59:09 19:00:59 2.4 7.7
7 27.11.2016 Дальнобойщики Воскресенье 12:04:35 13:03:31 2.4 8.8
8 24.11.2016 Самые шокирующие гипотезы Четверг 17:59:32 19:00:12 2.3 8.4
9 21.11.2016 Новости. (19:30) Понедельник 19:30:09 19:59:12 2.1 6.5
10 27.11.2016 "Закрыватель Америки" концерт Михаила Задорнова Воскресенье 20:55:54 22:59:58 2.0 4.9

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:18 21:29:58 ТНТ 5.6 14.9
2 26.11.2016 Танцы Суббота 21:29:58 23:31:13 ТНТ 3.4 9.6
3 26.11.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:15 20:00:18 ТНТ 3.1 8.9
4 27.11.2016 Однажды в России Воскресенье 21:02:01 22:02:40 ТНТ 3.0 7.3
5 27.11.2016 Stand up Воскресенье 22:02:40 23:02:03 ТНТ 3.0 7.8
6 25.11.2016 Комеди Клаб Пятница 20:57:29 21:58:54 ТНТ 2.9 7.8
7 23.11.2016 СашаТаня Среда 20:31:42 21:01:26 ТНТ 2.7 7.1
8 25.11.2016 Comedy Woman Пятница 19:57:35 20:57:29 ТНТ 2.6 7.6
9 27.11.2016 Дом - 2. Город Любви Воскресенье 23:02:03 00:03:37 ТНТ 2.4 7.5
10 25.11.2016 Comedy Баттл Пятница 21:58:54 23:00:19 ТНТ 2.2 6.0

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.11.2016 Анна детективъ Четверг 20:30:58 21:31:59 2.0 5.1
2 22.11.2016 Слепая Вторник 18:06:01 18:34:15 2.0 7.9
3 25.11.2016 Человек-невидимка Пятница 19:00:37 20:03:00 1.8 5.8
4 25.11.2016 Служители закона Пятница 20:03:00 22:35:03 1.5 4.2
5 24.11.2016 Гадалка Четверг 17:03:25 17:32:03 1.4 6.6
6 25.11.2016 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 17:57:46 19:00:37 1.4 5.4
7 24.11.2016 Куклы колдуна Четверг 18:32:41 19:31:23 1.4 4.5
8 24.11.2016 Кости Четверг 22:22:58 23:18:50 1.2 3.4
9 27.11.2016 Детектив Монк Воскресенье 13:05:03 13:57:39 1.1 3.9
10 21.11.2016 Мистические истории Понедельник 15:04:17 16:01:04 1.0 6.1

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:30:07 10:00:26 EURONEWS 0.7 4.1
2 26.11.2016 Новости EuroNews (09:00) Суббота 08:59:54 09:30:07 EURONEWS 0.7 5.2
3 26.11.2016 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:30:15 08:59:54 EURONEWS 0.4 3.7
4 26.11.2016 Новости EuroNews (02:00) Суббота 01:59:50 02:31:24 EURONEWS 0.3 2.5
5 22.11.2016 Новости EuroNews (07:30) Вторник 07:30:03 08:00:04 EURONEWS 0.2 2.4
6 26.11.2016 Новости EuroNews (08:00) Суббота 08:00:02 08:30:15 EURONEWS 0.2 3.1
7 26.11.2016 Новости EuroNews (02:30) Суббота 02:31:24 03:00:16 EURONEWS 0.2 2.3
8 21.11.2016 Новости EuroNews (07:00) Понедельник 07:00:03 07:30:19 EURONEWS 0.2 2.0
9 21.11.2016 Новости EuroNews (10:00) Понедельник 10:00:10 10:29:58 EURONEWS 0.2 1.3
10 27.11.2016 Новости EuroNews (06:30) Воскресенье 06:29:59 07:00:06 EURONEWS 0.2 2.7

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Новости Суббота 15:59:14 16:14:37 МИР 0.7 2.6
2 26.11.2016 Летучая мышь Суббота 23:10:18 01:40:11 МИР 0.6 2.6
3 26.11.2016 Неотложка Суббота 22:19:30 23:10:18 МИР 0.5 1.5
4 27.11.2016 Легальный допинг Воскресенье 20:02:39 20:59:50 МИР 0.5 1.2
5 22.11.2016 Умножающий печаль Вторник 13:16:02 14:09:59 МИР 0.3 2.1
6 21.11.2016 Кука Понедельник 22:00:40 23:57:51 МИР 0.3 0.9
7 25.11.2016 Право на помилование Пятница 21:56:19 22:48:12 МИР 0.3 0.8
8 25.11.2016 Ученик лекаря Пятница 22:48:12 00:06:10 МИР 0.3 0.9
9 25.11.2016 Секретные материалы Пятница 16:43:56 17:12:02 МИР 0.3 1.3
10 25.11.2016 Девичья охота Пятница 18:05:58 18:58:58 МИР 0.3 1.0

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Все просто Суббота 12:21:01 14:00:08 360° 0.3 1.1
2 26.11.2016 Будни Суббота 08:00:05 09:00:03 360° 0.3 3.0
3 23.11.2016 Разведчицы Среда 18:01:01 19:00:05 360° 0.2 0.9
4 24.11.2016 Телеканал "Вертолет 360" Четверг 07:34:20 08:10:07 360° 0.2 2.1
5 24.11.2016 Фонограмма страсти Четверг 21:24:29 23:14:58 360° 0.2 0.6
6 27.11.2016 Вкусно 360 Воскресенье 10:10:25 11:00:10 360° 0.2 1.0
7 27.11.2016 ДоброДел Воскресенье 19:30:04 20:00:04 360° 0.2 0.4
8 23.11.2016 Катина любовь Среда 14:00:17 15:00:44 360° 0.2 1.1
9 26.11.2016 Новости 360 Суббота 09:00:03 09:20:39 360° 0.2 1.2
10 24.11.2016 Черные волки Четверг 18:00:36 19:01:51 360° 0.1 0.5

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.11.2016 МастерШеф. Дети Пятница 18:37:27 19:29:56 0.6 2.0
2 24.11.2016 Я стесняюсь своего тела Четверг 21:16:17 23:00:14 0.4 1.1
3 21.11.2016 В теме Понедельник 23:13:15 23:43:17 0.4 1.1
4 22.11.2016 Дорогая, мы убиваем детей Вторник 19:23:29 21:18:32 0.4 1.0
5 25.11.2016 Спасите моего ребенка Пятница 19:29:56 20:58:17 0.3 0.9
6 27.11.2016 Папа попал Воскресенье 23:53:22 02:18:38 0.3 1.7
7 23.11.2016 МастерШеф Среда 15:59:58 18:23:04 0.3 1.3
8 23.11.2016 Мыслить, как преступник Среда 01:21:05 02:15:07 0.3 2.9
9 27.11.2016 Europa Plus чарт Воскресенье 08:36:51 09:35:18 0.2 1.5
10 26.11.2016 Остров Ним Суббота 23:28:08 01:18:58 0.2 0.7

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.11.2016 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Среда 20:59:02 22:01:52 МАТЧ ТВ 2.4 6.2
2 26.11.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Суббота 18:59:25 19:59:34 МАТЧ ТВ 1.6 4.7
3 23.11.2016 #всенафутбол Среда 22:01:52 22:35:48 МАТЧ ТВ 1.5 4.3
4 24.11.2016 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 20:54:47 21:51:14 МАТЧ ТВ 1.4 3.5
5 27.11.2016 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета Воскресенье 18:09:41 18:51:32 МАТЧ ТВ 1.3 3.7
6 27.11.2016 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета Воскресенье 21:01:25 22:02:30 МАТЧ ТВ 1.0 2.5
7 26.11.2016 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Абу-Даби. Квалификация Суббота 15:56:40 17:05:49 МАТЧ ТВ 0.9 3.4
8 26.11.2016 #всенаматч Суббота 19:59:34 20:24:56 МАТЧ ТВ 0.9 2.4
9 26.11.2016 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 21:26:36 22:26:24 МАТЧ ТВ 0.8 2.2
10 27.11.2016 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Абу-Даби Воскресенье 15:56:56 18:09:41 МАТЧ ТВ 0.7 2.2

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 16:57:31 17:09:33 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.1
2 27.11.2016 Смешарики. Новые приключения Воскресенье 21:25:06 21:46:02 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.2
3 26.11.2016 Смешарики. Пинкод Суббота 21:35:26 21:48:25 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.3
4 24.11.2016 Щенячий патруль Четверг 20:56:32 21:20:04 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.0
5 24.11.2016 Малыши-прыгуши Четверг 19:16:25 19:29:37 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.4
6 24.11.2016 Спокойной ночи, малыши! Четверг 20:32:53 20:50:43 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.9
7 26.11.2016 Свинка Пеппа Суббота 19:48:53 19:59:51 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
8 24.11.2016 Маленький зоомагазин Четверг 19:45:55 20:08:02 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
9 27.11.2016 Пожарный Сэм Воскресенье 17:10:20 17:43:26 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.0
10 22.11.2016 Смешарики Вторник 18:55:01 19:09:34 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.2

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Великолепный век Воскресенье 19:01:00 22:58:36 1.8 4.3
2 27.11.2016 Подари мне воскресенье Воскресенье 12:44:28 16:05:54 1.3 4.6
3 24.11.2016 Давай разведемся! Четверг 10:55:45 11:55:32 1.2 8.3
4 24.11.2016 Дурная кровь Четверг 21:59:01 22:59:35 1.2 3.2
5 26.11.2016 Призрак в кривом зеркале Суббота 17:06:39 17:59:10 1.1 3.6
6 27.11.2016 Другая жизнь Воскресенье 16:05:54 17:59:11 1.0 3.2
7 24.11.2016 Она написала убийство Четверг 18:04:35 18:59:50 1.0 3.6
8 25.11.2016 6 кадров Пятница 19:01:10 19:19:42 0.9 3.1
9 23.11.2016 Сватьи-2 Среда 20:00:21 20:58:43 0.8 2.3
10 25.11.2016 Нина Пятница 10:04:50 17:59:01 0.8 4.5

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Задело! Суббота 18:09:59 18:21:13 1.4 4.5
2 27.11.2016 Легенды советского сыска Воскресенье 22:21:55 23:11:12 1.4 3.6
3 27.11.2016 Новости дня Воскресенье 22:00:11 22:19:01 1.3 3.4
4 27.11.2016 Теория заговора Воскресенье 13:51:09 14:00:11 1.2 4.5
5 27.11.2016 Случай в квадрате 36-80 Воскресенье 16:03:30 16:12:25 1.2 3.9
6 27.11.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:19:44 21:07:32 1.2 2.8
7 24.11.2016 Автомобили в погонах Четверг 18:30:12 19:21:03 1.1 3.5
8 27.11.2016 Политический детектив Воскресенье 10:46:31 11:06:46 1.0 4.4
9 21.11.2016 Чкалов Понедельник 13:16:00 14:00:04 0.9 5.6
10 26.11.2016 В лесах под Ковелем Суббота 17:03:56 17:59:59 0.9 3.0

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.11.2016 След Четверг 21:12:32 22:00:09 4.3 11.1
2 24.11.2016 Сейчас (22:00) Четверг 22:00:14 22:27:53 3.7 10.0
3 24.11.2016 Детективы Четверг 19:42:50 20:21:39 3.7 10.1
4 24.11.2016 Сейчас (18.30) Четверг 18:30:16 19:03:45 2.1 7.1
5 27.11.2016 Главное Воскресенье 18:00:14 19:38:05 2.0 5.4
6 21.11.2016 Момент истины Понедельник 23:17:38 00:13:38 1.7 6.4
7 27.11.2016 Военная разведка. Первый удар Воскресенье 22:38:27 23:35:16 1.5 4.3
8 25.11.2016 Спецотряд "Шторм" Пятница 17:37:24 18:30:03 1.4 5.6
9 26.11.2016 Охотники за караванами Суббота 21:59:32 22:57:37 1.2 3.2
10 22.11.2016 Ва-банк Вторник 00:03:43 01:59:40 1.1 7.5

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Футурама Воскресенье 18:48:57 19:12:31 2X2 0.3 0.9
2 25.11.2016 Симпсоны Пятница 20:59:00 21:22:11 2X2 0.3 0.9
3 23.11.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 13:17:27 13:27:49 2X2 0.3 1.9
4 21.11.2016 Американский папаша Понедельник 17:30:39 17:51:04 2X2 0.3 1.3
5 25.11.2016 Гриффины Пятница 16:34:27 16:56:36 2X2 0.3 1.2
6 21.11.2016 Южный парк Понедельник 01:07:28 01:29:09 2X2 0.2 1.7
7 24.11.2016 Бессмертное кино Четверг 22:48:20 23:15:24 2X2 0.2 0.6
8 21.11.2016 Время приключений Понедельник 14:35:51 14:45:44 2X2 0.2 1.2
9 25.11.2016 Последний геймер Пятница 22:48:06 23:08:51 2X2 0.2 0.5
10 26.11.2016 Черепашки ниндзя Суббота 12:42:22 13:04:10 2X2 0.2 0.7

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.11.2016 И снова Анискин Четверг 20:00:51 21:18:05 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.9 2.4
2 26.11.2016 Королевская регата Суббота 21:15:34 22:55:20 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.8 2.2
3 22.11.2016 Александр Серый. Джентльмен неудачи Вторник 22:23:00 23:14:51 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.8 2.2
4 21.11.2016 Деревенский детектив Понедельник 20:00:27 21:36:33 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 2.0
5 23.11.2016 "Загремим под фанфары!" Борис Новиков Среда 21:17:27 22:05:22 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 1.8
6 26.11.2016 Даша Васильева. Любительница частного сыска - 4 Суббота 15:52:44 16:50:38 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 2.5
7 22.11.2016 Анискин и Фантомас Вторник 20:01:17 22:23:00 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.7
8 21.11.2016 Давить на ГАЗ. История одного кошмара Понедельник 21:36:33 22:24:15 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.7
9 27.11.2016 Первый троллейбус Воскресенье 22:55:14 00:28:24 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 2.0
10 24.11.2016 Алексей Косыгин. Чужой среди своих Четверг 21:18:05 22:05:08 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.3

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.11.2016 Вести сейчас Четверг 22:00:15 22:16:07 РОССИЯ 24 1.1 3.0
2 26.11.2016 Вести. Специальный репортаж Суббота 09:43:10 09:57:11 РОССИЯ 24 1.1 6.0
3 27.11.2016 Расследование Эдуарда Петрова Воскресенье 22:04:49 22:42:44 РОССИЯ 24 0.9 2.4
4 26.11.2016 Вести в субботу Суббота 22:59:45 23:58:32 РОССИЯ 24 0.9 3.0
5 25.11.2016 Вести. Пресс-конференция Виктора Януковича Пятница 19:22:14 20:54:50 РОССИЯ 24 0.9 2.6
6 26.11.2016 За что боролись? Суббота 00:06:52 00:19:50 РОССИЯ 24 0.8 3.2
7 26.11.2016 Вести. Мобильный репортер Суббота 01:31:49 01:53:03 РОССИЯ 24 0.7 5.0
8 26.11.2016 Вести. Агитпроп Суббота 13:17:42 13:27:32 РОССИЯ 24 0.7 3.0
9 27.11.2016 Вести недели Воскресенье 23:00:10 01:09:46 РОССИЯ 24 0.7 2.8
10 22.11.2016 Вести. Экономика Вторник 23:51:08 23:57:19 РОССИЯ 24 0.7 2.5

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Золушка-3. Злые чары Воскресенье 18:05:55 19:27:13 1.3 3.5
2 27.11.2016 Вольт Воскресенье 19:27:32 21:20:41 1.2 2.8
3 27.11.2016 Золушка Воскресенье 16:37:11 18:05:55 1.1 3.3
4 26.11.2016 Золушка-2: Мечты сбываются Суббота 18:05:15 19:28:29 1.1 3.2
5 26.11.2016 Хранитель Лев: герои саванны Суббота 11:31:32 11:53:06 0.9 4.3
6 26.11.2016 Герои в масках Суббота 10:02:36 10:25:40 0.9 4.8
7 26.11.2016 Няня Суббота 20:54:27 22:45:14 0.9 2.3
8 25.11.2016 Гравити Фолз Пятница 21:25:41 21:46:32 0.8 2.3
9 25.11.2016 Леди Баг и Супер-Кот Пятница 16:16:39 16:37:50 0.8 4.0
10 27.11.2016 Крошка из Беверли-Хиллз Воскресенье 21:20:41 23:05:45 0.8 2.0

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Городской репортаж Суббота 07:17:12 07:27:22 МОСКВА-24 0.6 10.2
2 27.11.2016 Фанимани Воскресенье 22:33:21 22:55:30 МОСКВА-24 0.5 1.4
3 26.11.2016 Мегаполис Суббота 11:00:06 11:09:48 МОСКВА-24 0.5 2.5
4 26.11.2016 Безопасность Суббота 10:34:18 10:54:21 МОСКВА-24 0.5 2.6
5 23.11.2016 Москва сегодня Среда 19:01:55 19:11:36 МОСКВА-24 0.5 1.6
6 26.11.2016 Понаехали. Москва Суббота 09:14:47 09:25:30 МОСКВА-24 0.5 3.3
7 23.11.2016 Сеть Среда 17:43:36 17:53:40 МОСКВА-24 0.5 2.0
8 23.11.2016 Москва в деталях Среда 18:33:31 18:53:45 МОСКВА-24 0.4 1.6
9 26.11.2016 Революция потребления Суббота 11:11:13 11:54:15 МОСКВА-24 0.4 2.0
10 26.11.2016 До звезды Суббота 21:33:21 21:55:11 МОСКВА-24 0.4 1.1

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.11.2016 Ревизорро Вторник 20:59:03 22:00:27 ПЯТНИЦА 1.1 3.0
2 27.11.2016 Ревизорро (повтор) Воскресенье 17:01:55 18:06:00 ПЯТНИЦА 1.0 2.9
3 23.11.2016 На ножах Среда 18:57:34 20:00:22 ПЯТНИЦА 0.8 2.5
4 26.11.2016 Орел & решка. Шопинг Суббота 12:56:30 14:00:49 ПЯТНИЦА 0.8 3.1
5 23.11.2016 Сверхъестественное Среда 23:02:38 23:57:38 ПЯТНИЦА 0.8 2.6
6 24.11.2016 Пацанки. Королевство Кристины Белокопытовой Четверг 19:32:36 20:01:37 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
7 26.11.2016 Гравитация Суббота 17:02:46 18:54:53 ПЯТНИЦА 0.6 1.9
8 25.11.2016 Орел & решка. На краю света Пятница 17:54:46 18:57:42 ПЯТНИЦА 0.6 2.2
9 25.11.2016 Орел & решка. Кругосветка (повтор) Пятница 20:00:01 20:59:20 ПЯТНИЦА 0.6 1.6
10 26.11.2016 Аферисты в сетях (повтор) Суббота 00:03:23 01:05:27 ПЯТНИЦА 0.6 2.4

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.11.2016 Моя прекрасная няня Четверг 20:44:18 21:15:09 СТС LOVE 0.4 1.0
2 26.11.2016 Папины дочки Суббота 15:54:23 16:22:45 СТС LOVE 0.3 1.2
3 21.11.2016 Смешарики Понедельник 07:23:24 07:36:23 СТС LOVE 0.3 2.5
4 24.11.2016 Не родись красивой Четверг 21:15:09 22:59:26 СТС LOVE 0.2 0.6
5 26.11.2016 Невеста для MBAND Суббота 21:59:48 23:00:16 СТС LOVE 0.2 0.5
6 23.11.2016 Смешарики. Азбука здоровья Среда 07:38:55 07:51:55 СТС LOVE 0.2 1.3
7 26.11.2016 Страшная Любовь Суббота 21:00:05 21:59:48 СТС LOVE 0.1 0.3
8 23.11.2016 Кадетство Среда 14:37:22 16:26:48 СТС LOVE 0.1 0.7
9 23.11.2016 Сердца за любовь Среда 13:37:36 14:37:22 СТС LOVE 0.1 0.7
10 27.11.2016 Модная полиция Воскресенье 21:30:32 22:00:15 СТС LOVE 0.1 0.2

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.11.2016 Гудзонский ястреб Пятница 19:30:04 21:29:52 ЧЕ 0.8 2.3
2 24.11.2016 КВН на бис Четверг 19:30:03 21:29:30 ЧЕ 0.7 1.7
3 26.11.2016 Разиня Суббота 09:43:17 11:48:12 ЧЕ 0.6 3.2
4 24.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-3 Четверг 13:27:05 14:29:08 ЧЕ 0.6 3.9
5 27.11.2016 Солдаты - 2 Воскресенье 21:30:28 22:31:14 ЧЕ 0.6 1.4
6 26.11.2016 Счастливое число Слевина Суббота 18:55:04 21:01:33 ЧЕ 0.6 1.5
7 24.11.2016 Светофор Четверг 21:30:15 22:01:08 ЧЕ 0.5 1.2
8 22.11.2016 Фарго Вторник 00:47:51 01:47:54 ЧЕ 0.5 3.5
9 26.11.2016 Леонардо да Винчи. Ученик Бога Суббота 11:48:12 12:58:43 ЧЕ 0.5 1.9
10 27.11.2016 Стритрейсеры Воскресенье 11:13:59 13:30:04 ЧЕ 0.4 1.6

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета Воскресенье 17:23:13 18:53:33 EUROSPORT 1 0.4 1.1
2 25.11.2016 Хоккей. НХЛ. Обзор Пятница 22:22:09 22:58:48 EUROSPORT 1 0.1 0.4
3 25.11.2016 Watts zap Пятница 22:08:04 22:19:03 EUROSPORT 1 0.1 0.4
4 27.11.2016 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Женщины Воскресенье 23:45:15 00:05:59 EUROSPORT 1 0.1 0.5
5 22.11.2016 Керлинг. Чемпионат Европы 2016 Вторник 12:29:51 14:58:16 EUROSPORT 1 0.1 0.7
6 25.11.2016 Хоккей. НХЛ Пятница 21:07:56 22:05:08 EUROSPORT 1 0.1 0.3
7 27.11.2016 Футбол. Высшая лига Воскресенье 00:09:40 02:13:13 EUROSPORT 1 0.1 0.6
8 26.11.2016 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 17:01:30 17:41:00 EUROSPORT 1 0.1 0.2
9 27.11.2016 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Прыжки с трамплина Воскресенье 15:26:33 16:42:01 EUROSPORT 1 0.1 0.2
10 26.11.2016 Прыжки с трамплина на лыжах. Кубок мира Суббота 17:44:15 19:47:16 EUROSPORT 1 0.1 0.2

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Комеди Клаб Суббота 23:58:04 00:56:48 ТНТ 4 0.8 3.2
2 27.11.2016 Comedy Woman Воскресенье 18:01:14 18:30:00 ТНТ 4 0.6 1.8
3 24.11.2016 Комеди Клаб. Лучшее Четверг 00:55:38 01:00:41 ТНТ 4 0.6 4.3
4 26.11.2016 Убойная лига Суббота 01:00:03 02:00:03 ТНТ 4 0.6 3.7
5 26.11.2016 Убойной ночи Суббота 02:00:18 02:31:02 ТНТ 4 0.5 4.8
6 27.11.2016 Comedy Woman. Лучшее Воскресенье 06:56:09 07:01:21 ТНТ 4 0.4 7.2
7 21.11.2016 Наша Russia Понедельник 20:29:41 20:59:22 ТНТ 4 0.3 1.0
8 25.11.2016 Необъяснимо, но факт Пятница 03:02:28 03:59:58 ТНТ 4 0.3 5.7
9 21.11.2016 Счастливы вместе Понедельник 21:00:02 21:30:38 ТНТ 4 0.3 0.8
10 25.11.2016 Универ Пятница 11:59:30 12:29:56 ТНТ 4 0.3 1.7
TNS Россия
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Главные тренды нативной рекламы в 2016 годуГлавные тренды нативной рекламы в 2016 году
Генеральный директор Института Нативной Рекламы (Native Advertising Institute) Джеспер Лаурсен выделил 9 ключевых пунктов, которые характеризуют нативную рекламу в 2016 году.
Год в искусстве: период неопределенностиГод в искусстве: период неопределенности (1)
Куда двинутся визуальные искусства в 2017 году? Итоги уходящего года обозначают направления: интимность в материалах, от глины до виртуальной реальности, социально-политическое искусство в Новом Свете и видеоарт в Старом.
Как будет развиваться реклама в 2017 году Как будет развиваться реклама в 2017 году (1)
Издание The Observer попросило «знатока Мэдисон-авеню» поделиться ее мнением о том, что будет сильнее всего влиять на PR-индустрию и рекламу в наступающем году.
Три пути к успешным онлайн-продажам в предновогодний сезон 2016Три пути к успешным онлайн-продажам в предновогодний сезон 2016
В преддверии новогодних праздников традиционно достигают своего пика продажи в сфере электронной коммерции. В этом году ожидается, что они достигнут своего самого высокого рубежа, чем когда-либо ранее.
Тренды в Programmatic-рекламе в 2017 годуТренды в Programmatic-рекламе в 2017 году
Международная ad tech компания GetIntent подготовила подборку из пяти трендов в programmatic-индустрии, которые с большой долей вероятности ожидают рынок programmatic-рекламы в России в 2017 году.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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22.12.2016 - 14:54
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