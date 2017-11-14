ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (25/09/2017 - 01/10/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 25/09/2017 - 01/10/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:25:35
|21:00:04
|6.5
|18.6
|2
|29.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:35:21
|23:32:59
|6.3
|22.2
|3
|25.09.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:35:17
|5.5
|16.8
|4
|28.09.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:45:06
|21:00:03
|5.1
|15.2
|5
|01.10.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:30:16
|4.5
|14.1
|6
|29.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:39
|21:00:07
|4.5
|14.5
|7
|29.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:40:40
|19:51:39
|4.3
|15.6
|8
|01.10.2017
|Я могу
|Воскресенье
|17:30:17
|19:25:35
|4.1
|13.5
|9
|25.09.2017
|Отличница
|Понедельник
|21:35:17
|23:20:46
|4.0
|14.9
|10
|28.09.2017
|На самом деле
|Четверг
|18:40:23
|19:45:06
|3.9
|13.8
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:44:52
|19:58:43
|5.2
|16.7
|2
|01.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:18:06
|4.8
|13.9
|3
|28.09.2017
|Местное время
|Четверг
|20:44:51
|21:00:05
|4.7
|13.4
|4
|28.09.2017
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:08
|20:44:51
|4.4
|13.2
|5
|30.09.2017
|Добежать до себя
|Суббота
|21:02:54
|00:42:45
|4.2
|16.6
|6
|30.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:54
|4.0
|12.7
|7
|27.09.2017
|Благие намерения
|Среда
|20:59:46
|21:58:57
|3.9
|12.2
|8
|28.09.2017
|60 минут
|Четверг
|19:00:07
|19:59:58
|3.9
|13.2
|9
|29.09.2017
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|21:00:13
|00:01:58
|3.8
|13.5
|10
|29.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Пятница
|17:54:35
|19:00:07
|3.6
|15.4
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.09.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:00:13
|20:02:44
|1.2
|4.3
|2
|26.09.2017
|Слепая
|Вторник
|18:08:10
|18:40:10
|1.1
|4.8
|3
|29.09.2017
|Бегущий в лабиринте
|Пятница
|20:02:44
|22:15:01
|1.1
|3.3
|4
|30.09.2017
|Сокровища Амазонки
|Суббота
|20:47:48
|22:47:25
|1.0
|3.4
|5
|30.09.2017
|Путешествие 2: таинственный остров
|Суббота
|18:58:46
|20:47:48
|1.0
|3.3
|6
|25.09.2017
|Гадалка
|Понедельник
|17:06:12
|17:40:12
|1.0
|5.4
|7
|25.09.2017
|Скорпион
|Понедельник
|18:40:46
|19:34:01
|1.0
|3.6
|8
|29.09.2017
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|18:02:24
|19:00:13
|0.9
|3.7
|9
|25.09.2017
|Менталист
|Понедельник
|22:08:56
|23:00:05
|0.9
|3.3
|10
|01.10.2017
|Анаконда
|Воскресенье
|18:59:46
|20:48:16
|0.8
|2.2
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.09.2017
|Сваты-6
|Среда
|21:00:22
|22:00:15
|ДОМ КИНО
|0.9
|2.7
|2
|25.09.2017
|Сваты-5
|Понедельник
|21:01:01
|22:00:22
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.5
|3
|01.10.2017
|Диверсант
|Воскресенье
|13:30:13
|17:22:56
|ДОМ КИНО
|0.5
|2.3
|4
|27.09.2017
|Верные друзья
|Среда
|22:00:15
|23:59:26
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.9
|5
|01.10.2017
|Версия полковника Зорина
|Воскресенье
|17:22:56
|18:59:05
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.5
|6
|30.09.2017
|Каменская
|Суббота
|18:59:45
|20:00:08
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.5
|7
|28.09.2017
|Одиноким предоставляется общежитие
|Четверг
|22:00:01
|23:40:06
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.6
|8
|01.10.2017
|Ворошиловский стрелок
|Воскресенье
|11:40:08
|13:30:13
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.9
|9
|01.10.2017
|Берегись автомобиля
|Воскресенье
|18:59:05
|20:46:02
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.1
|10
|30.09.2017
|Высота
|Суббота
|16:11:58
|17:57:56
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.5
Advertology.Ru
15.11.2017
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