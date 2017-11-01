100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (02/10/2017 - 08/10/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 02/10/2017 - 08/10/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.10.2017
|Нюхач 3
|Понедельник
|21:30:37
|23:28:05
|6.3
|18.5
|2
|06.10.2017
|Голос
|Пятница
|21:33:49
|23:31:04
|6.1
|18.5
|3
|05.10.2017
|Время
|Четверг
|21:00:08
|21:39:59
|5.7
|16.0
|4
|05.10.2017
|Пес-2
|Четверг
|21:41:47
|22:47:57
|5.3
|15.0
|5
|02.10.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:45:09
|21:00:18
|5.2
|14.6
|6
|08.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:24:18
|5.0
|14.3
|7
|02.10.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:08
|20:45:09
|5.0
|15.1
|8
|08.10.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:48
|20:59:58
|4.9
|14.0
|9
|02.10.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:48:18
|20:59:58
|4.8
|14.4
|10
|08.10.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:35:34
|23:44:46
|4.8
|16.1
|11
|03.10.2017
|60 минут
|Вторник
|19:00:06
|20:00:02
|4.7
|16.9
|12
|04.10.2017
|Невский
|Среда
|20:41:15
|21:39:21
|4.6
|12.7
|13
|04.10.2017
|Ольга
|Среда
|20:31:22
|21:00:39
|4.2
|12.0
|14
|08.10.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:24:18
|00:50:49
|4.2
|16.3
|15
|02.10.2017
|Наживка для ангела
|Понедельник
|21:00:18
|22:01:52
|3.9
|10.9
|16
|04.10.2017
|След
|Среда
|21:15:06
|22:00:01
|3.9
|10.6
|17
|07.10.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:34
|21:30:50
|3.9
|11.7
|18
|07.10.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:23:24
|23:06:43
|3.8
|11.3
|19
|08.10.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:35:34
|3.8
|11.3
|20
|08.10.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:45
|23:02:09
|3.8
|11.5
|21
|08.10.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:12:46
|3.8
|11.5
|22
|02.10.2017
|На самом деле
|Понедельник
|18:43:49
|19:48:18
|3.7
|13.5
|23
|07.10.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:50
|23:29:54
|3.6
|10.9
|24
|08.10.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:47:48
|19:59:57
|3.6
|11.9
|25
|07.10.2017
|Счастье из осколков
|Суббота
|20:59:51
|01:02:29
|3.5
|11.9
|26
|02.10.2017
|Вечерний Ургант
|Понедельник
|23:28:05
|23:59:29
|3.5
|13.7
|27
|08.10.2017
|Я могу
|Воскресенье
|17:29:13
|19:26:48
|3.5
|12.3
|28
|02.10.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|18:00:14
|18:43:49
|3.5
|15.2
|29
|07.10.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|20:59:51
|3.5
|10.7
|30
|06.10.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:42:59
|19:51:23
|3.4
|12.9
|31
|03.10.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Вторник
|17:53:45
|19:00:06
|3.4
|14.0
|32
|06.10.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:23
|20:58:55
|3.3
|10.6
|33
|07.10.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:01:53
|3.3
|11.3
|34
|03.10.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Вторник
|16:00:22
|16:31:53
|3.2
|17.9
|35
|08.10.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:20:52
|18:01:52
|3.2
|13.0
|36
|03.10.2017
|Место встречи
|Вторник
|16:31:53
|17:01:20
|3.2
|16.5
|37
|02.10.2017
|Время покажет
|Понедельник
|16:59:03
|18:00:14
|3.2
|15.8
|38
|05.10.2017
|Итоги дня
|Четверг
|23:50:08
|00:22:14
|3.1
|14.2
|39
|08.10.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:06
|11:19:29
|3.1
|15.5
|40
|03.10.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Вторник
|18:01:38
|18:58:52
|3.0
|12.6
|41
|08.10.2017
|Новые русские сенсации. Брат Саакашвили сдался русским
|Воскресенье
|18:01:52
|18:59:50
|3.0
|10.4
|42
|02.10.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:03:55
|20:33:24
|3.0
|9.1
|43
|06.10.2017
|Юморина 2017
|Пятница
|20:59:11
|23:21:08
|3.0
|8.8
|44
|03.10.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:46:16
|00:38:37
|2.9
|11.4
|45
|08.10.2017
|Коварные игры
|Воскресенье
|14:19:15
|17:47:48
|2.9
|12.6
|46
|08.10.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:25:46
|10:11:21
|2.9
|19.3
|47
|07.10.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:58:51
|18:59:51
|2.8
|11.5
|48
|07.10.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:07
|12:14:34
|2.8
|15.9
|49
|04.10.2017
|Известия (22:00)
|Среда
|22:00:11
|22:30:56
|2.8
|8.0
|50
|02.10.2017
|Мужское/женское
|Понедельник
|16:07:12
|16:59:03
|2.7
|15.3
|51
|02.10.2017
|Судьба человека с Борисом Корчевниковым
|Понедельник
|11:55:18
|13:00:07
|2.6
|17.6
|52
|06.10.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:59:47
|21:59:41
|2.6
|7.8
|53
|03.10.2017
|1 + 1
|Вторник
|20:59:12
|23:12:06
|2.6
|7.9
|54
|02.10.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:43:11
|2.6
|9.3
|55
|02.10.2017
|Вести. (14:00)
|Понедельник
|14:00:07
|14:40:06
|2.6
|17.2
|56
|08.10.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:12:46
|21:10:45
|2.6
|7.1
|57
|08.10.2017
|Когда все дома с Тимуром Кизяковым
|Воскресенье
|10:11:21
|10:59:59
|2.6
|13.9
|58
|08.10.2017
|Дом на краю леса
|Воскресенье
|20:23:47
|21:30:51
|2.5
|7.1
|59
|07.10.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:15:22
|19:52:15
|2.5
|8.9
|60
|08.10.2017
|Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!
|Воскресенье
|14:06:08
|15:09:36
|2.5
|11.8
|61
|08.10.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:42
|13:07:10
|2.4
|12.3
|62
|07.10.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Суббота
|23:29:54
|00:31:09
|2.4
|9.7
|63
|03.10.2017
|Вести. (17:00)
|Вторник
|17:00:08
|17:38:14
|2.4
|12.2
|64
|03.10.2017
|Новости. (12:00)
|Вторник
|12:00:07
|12:15:35
|2.4
|16.0
|65
|07.10.2017
|Короли фанеры
|Суббота
|23:06:43
|23:56:54
|2.4
|8.2
|66
|05.10.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:19:06
|01:14:07
|2.4
|11.8
|67
|05.10.2017
|Ольга. За кадром
|Четверг
|20:29:11
|20:58:55
|2.4
|6.7
|68
|06.10.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|21:59:41
|23:00:31
|2.4
|7.0
|69
|08.10.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:30
|23:04:25
|2.4
|7.4
|70
|02.10.2017
|Любовь с ограничениями
|Понедельник
|21:00:48
|23:00:27
|2.4
|6.7
|71
|08.10.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:06:42
|15:59:55
|2.3
|10.3
|72
|07.10.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:12
|22:13:42
|2.3
|6.9
|73
|08.10.2017
|Бесстыдники
|Воскресенье
|23:02:09
|00:01:42
|2.3
|8.6
|74
|02.10.2017
|Новости. (15:00)
|Понедельник
|15:00:11
|15:15:05
|2.3
|14.7
|75
|07.10.2017
|Холодное сердце
|Суббота
|19:06:43
|21:02:03
|2.3
|7.4
|76
|05.10.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:58:55
|22:00:17
|2.3
|6.4
|77
|05.10.2017
|Тайны следствия - 13
|Четверг
|14:54:57
|16:58:42
|2.3
|13.8
|78
|07.10.2017
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|22:48:03
|23:45:43
|2.3
|7.3
|79
|08.10.2017
|Хроники Нарнии: Покоритель Зари
|Воскресенье
|20:59:38
|23:09:30
|2.2
|6.7
|80
|03.10.2017
|Утро России
|Вторник
|07:41:56
|08:00:06
|2.2
|24.4
|81
|08.10.2017
|День учителя. Праздничный концерт
|Воскресенье
|15:09:36
|17:29:13
|2.2
|9.3
|82
|03.10.2017
|Тайны следствия - 12
|Вторник
|14:55:42
|16:59:07
|2.2
|12.6
|83
|07.10.2017
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Суббота
|15:00:08
|15:20:02
|2.2
|11.7
|84
|07.10.2017
|Олег Табаков и его "Цыплята Табака"
|Суббота
|10:14:28
|11:18:47
|2.2
|12.9
|85
|07.10.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:27
|13:21:50
|2.2
|12.1
|86
|04.10.2017
|Шутки в сторону
|Среда
|21:00:39
|22:59:17
|2.2
|6.2
|87
|04.10.2017
|Вести. (06:30)
|Среда
|06:29:58
|06:35:53
|2.2
|31.7
|88
|07.10.2017
|Ты супер! Танцы
|Суббота
|20:01:53
|22:48:03
|2.1
|6.3
|89
|08.10.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:09:00
|2.1
|7.9
|90
|06.10.2017
|Вести. (08:00)
|Пятница
|07:59:35
|08:07:39
|2.1
|24.1
|91
|04.10.2017
|Вести. (07:00)
|Среда
|07:00:32
|07:07:42
|2.1
|31.8
|92
|07.10.2017
|Стражи Галактики
|Суббота
|20:58:00
|23:15:02
|2.1
|6.2
|93
|08.10.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|20:00:03
|21:00:57
|2.1
|5.7
|94
|07.10.2017
|Я все помню
|Суббота
|13:21:50
|19:58:49
|2.1
|9.3
|95
|05.10.2017
|Детективы
|Четверг
|17:23:02
|18:03:40
|2.1
|10.3
|96
|07.10.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Суббота
|17:58:01
|18:55:43
|МАТЧ ТВ
|2.0
|7.9
|97
|06.10.2017
|Теория невероятности - какие чудеса были на самом деле?
|Пятница
|19:53:59
|20:55:43
|2.0
|6.4
|98
|08.10.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:29
|13:59:09
|2.0
|10.2
|99
|06.10.2017
|Чрезвычайное происшествие. Расследование
|Пятница
|16:31:50
|17:03:40
|2.0
|11.1
|100
|08.10.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:08:39
|14:06:08
|2.0
|10.2
Advertology.Ru
02.11.2017
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