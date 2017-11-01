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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (02/10/2017 - 08/10/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (02/10/2017 - 08/10/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 02/10/2017 - 08/10/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.10.2017 Нюхач 3 Понедельник 21:30:37 23:28:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 18.5
2 06.10.2017 Голос Пятница 21:33:49 23:31:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 18.5
3 05.10.2017 Время Четверг 21:00:08 21:39:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 16.0
4 05.10.2017 Пес-2 Четверг 21:41:47 22:47:57 НТВ 5.3 15.0
5 02.10.2017 Местное время Понедельник 20:45:09 21:00:18 РОССИЯ1 5.2 14.6
6 08.10.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:24:18 РОССИЯ1 5.0 14.3
7 02.10.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:08 20:45:09 РОССИЯ1 5.0 15.1
8 08.10.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:48 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.0
9 02.10.2017 Пусть говорят Понедельник 19:48:18 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.4
10 08.10.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:35:34 23:44:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 16.1
11 03.10.2017 60 минут Вторник 19:00:06 20:00:02 РОССИЯ1 4.7 16.9
12 04.10.2017 Невский Среда 20:41:15 21:39:21 НТВ 4.6 12.7
13 04.10.2017 Ольга Среда 20:31:22 21:00:39 ТНТ 4.2 12.0
14 08.10.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:24:18 00:50:49 РОССИЯ1 4.2 16.3
15 02.10.2017 Наживка для ангела Понедельник 21:00:18 22:01:52 РОССИЯ1 3.9 10.9
16 04.10.2017 След Среда 21:15:06 22:00:01 3.9 10.6
17 07.10.2017 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:34 21:30:50 ТНТ 3.9 11.7
18 07.10.2017 Сегодня вечером Суббота 21:23:24 23:06:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.3
19 08.10.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:35:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.3
20 08.10.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:10:45 23:02:09 НТВ 3.8 11.5
21 08.10.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:12:46 НТВ 3.8 11.5
22 02.10.2017 На самом деле Понедельник 18:43:49 19:48:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 13.5
23 07.10.2017 Танцы Суббота 21:30:50 23:29:54 ТНТ 3.6 10.9
24 08.10.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:47:48 19:59:57 РОССИЯ1 3.6 11.9
25 07.10.2017 Счастье из осколков Суббота 20:59:51 01:02:29 РОССИЯ1 3.5 11.9
26 02.10.2017 Вечерний Ургант Понедельник 23:28:05 23:59:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 13.7
27 08.10.2017 Я могу Воскресенье 17:29:13 19:26:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 12.3
28 02.10.2017 Вечерние новости Понедельник 18:00:14 18:43:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 15.2
29 07.10.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 20:59:51 РОССИЯ1 3.5 10.7
30 06.10.2017 Человек и закон Пятница 18:42:59 19:51:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.9
31 03.10.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Вторник 17:53:45 19:00:06 РОССИЯ1 3.4 14.0
32 06.10.2017 Поле чудес Пятница 19:51:23 20:58:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 10.6
33 07.10.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:01:53 НТВ 3.3 11.3
34 03.10.2017 Сегодня днем. (16:00) Вторник 16:00:22 16:31:53 НТВ 3.2 17.9
35 08.10.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:20:52 18:01:52 НТВ 3.2 13.0
36 03.10.2017 Место встречи Вторник 16:31:53 17:01:20 НТВ 3.2 16.5
37 02.10.2017 Время покажет Понедельник 16:59:03 18:00:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 15.8
38 05.10.2017 Итоги дня Четверг 23:50:08 00:22:14 НТВ 3.1 14.2
39 08.10.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:06 11:19:29 РОССИЯ1 3.1 15.5
40 03.10.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Вторник 18:01:38 18:58:52 НТВ 3.0 12.6
41 08.10.2017 Новые русские сенсации. Брат Саакашвили сдался русским Воскресенье 18:01:52 18:59:50 НТВ 3.0 10.4
42 02.10.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:03:55 20:33:24 ТНТ 3.0 9.1
43 06.10.2017 Юморина 2017 Пятница 20:59:11 23:21:08 РОССИЯ1 3.0 8.8
44 03.10.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:46:16 00:38:37 РОССИЯ1 2.9 11.4
45 08.10.2017 Коварные игры Воскресенье 14:19:15 17:47:48 РОССИЯ1 2.9 12.6
46 08.10.2017 Сто к одному Воскресенье 09:25:46 10:11:21 РОССИЯ1 2.9 19.3
47 07.10.2017 Секрет на миллион Суббота 16:58:51 18:59:51 НТВ 2.8 11.5
48 07.10.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:07 12:14:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 15.9
49 04.10.2017 Известия (22:00) Среда 22:00:11 22:30:56 2.8 8.0
50 02.10.2017 Мужское/женское Понедельник 16:07:12 16:59:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 15.3
51 02.10.2017 Судьба человека с Борисом Корчевниковым Понедельник 11:55:18 13:00:07 РОССИЯ1 2.6 17.6
52 06.10.2017 Комеди Клаб Пятница 20:59:47 21:59:41 ТНТ 2.6 7.8
53 03.10.2017 1 + 1 Вторник 20:59:12 23:12:06 ТНТ 2.6 7.9
54 02.10.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:43:11 НТВ 2.6 9.3
55 02.10.2017 Вести. (14:00) Понедельник 14:00:07 14:40:06 РОССИЯ1 2.6 17.2
56 08.10.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:12:46 21:10:45 НТВ 2.6 7.1
57 08.10.2017 Когда все дома с Тимуром Кизяковым Воскресенье 10:11:21 10:59:59 РОССИЯ1 2.6 13.9
58 08.10.2017 Дом на краю леса Воскресенье 20:23:47 21:30:51 2.5 7.1
59 07.10.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:15:22 19:52:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 8.9
60 08.10.2017 Леонид Куравлев. Это я удачно зашел! Воскресенье 14:06:08 15:09:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.8
61 08.10.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:42 13:07:10 НТВ 2.4 12.3
62 07.10.2017 Дом - 2. Город Любви Суббота 23:29:54 00:31:09 ТНТ 2.4 9.7
63 03.10.2017 Вести. (17:00) Вторник 17:00:08 17:38:14 РОССИЯ1 2.4 12.2
64 03.10.2017 Новости. (12:00) Вторник 12:00:07 12:15:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 16.0
65 07.10.2017 Короли фанеры Суббота 23:06:43 23:56:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 8.2
66 05.10.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:19:06 01:14:07 РОССИЯ1 2.4 11.8
67 05.10.2017 Ольга. За кадром Четверг 20:29:11 20:58:55 ТНТ 2.4 6.7
68 06.10.2017 Открытый микрофон Пятница 21:59:41 23:00:31 ТНТ 2.4 7.0
69 08.10.2017 Stand up Воскресенье 22:03:30 23:04:25 ТНТ 2.4 7.4
70 02.10.2017 Любовь с ограничениями Понедельник 21:00:48 23:00:27 ТНТ 2.4 6.7
71 08.10.2017 Своя игра Воскресенье 15:06:42 15:59:55 НТВ 2.3 10.3
72 07.10.2017 Постскриптум Суббота 21:00:12 22:13:42 2.3 6.9
73 08.10.2017 Бесстыдники Воскресенье 23:02:09 00:01:42 НТВ 2.3 8.6
74 02.10.2017 Новости. (15:00) Понедельник 15:00:11 15:15:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 14.7
75 07.10.2017 Холодное сердце Суббота 19:06:43 21:02:03 СТС 2.3 7.4
76 05.10.2017 Студия Союз Четверг 20:58:55 22:00:17 ТНТ 2.3 6.4
77 05.10.2017 Тайны следствия - 13 Четверг 14:54:57 16:58:42 РОССИЯ1 2.3 13.8
78 07.10.2017 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 22:48:03 23:45:43 НТВ 2.3 7.3
79 08.10.2017 Хроники Нарнии: Покоритель Зари Воскресенье 20:59:38 23:09:30 СТС 2.2 6.7
80 03.10.2017 Утро России Вторник 07:41:56 08:00:06 РОССИЯ1 2.2 24.4
81 08.10.2017 День учителя. Праздничный концерт Воскресенье 15:09:36 17:29:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 9.3
82 03.10.2017 Тайны следствия - 12 Вторник 14:55:42 16:59:07 РОССИЯ1 2.2 12.6
83 07.10.2017 Новости. (15:00 сб, вск) Суббота 15:00:08 15:20:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 11.7
84 07.10.2017 Олег Табаков и его "Цыплята Табака" Суббота 10:14:28 11:18:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 12.9
85 07.10.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:27 13:21:50 РОССИЯ1 2.2 12.1
86 04.10.2017 Шутки в сторону Среда 21:00:39 22:59:17 ТНТ 2.2 6.2
87 04.10.2017 Вести. (06:30) Среда 06:29:58 06:35:53 РОССИЯ1 2.2 31.7
88 07.10.2017 Ты супер! Танцы Суббота 20:01:53 22:48:03 НТВ 2.1 6.3
89 08.10.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:09:00 2.1 7.9
90 06.10.2017 Вести. (08:00) Пятница 07:59:35 08:07:39 РОССИЯ1 2.1 24.1
91 04.10.2017 Вести. (07:00) Среда 07:00:32 07:07:42 РОССИЯ1 2.1 31.8
92 07.10.2017 Стражи Галактики Суббота 20:58:00 23:15:02 2.1 6.2
93 08.10.2017 Где логика? Воскресенье 20:00:03 21:00:57 ТНТ 2.1 5.7
94 07.10.2017 Я все помню Суббота 13:21:50 19:58:49 РОССИЯ1 2.1 9.3
95 05.10.2017 Детективы Четверг 17:23:02 18:03:40 2.1 10.3
96 07.10.2017 Футбол. Товарищеский матч Суббота 17:58:01 18:55:43 МАТЧ ТВ 2.0 7.9
97 06.10.2017 Теория невероятности - какие чудеса были на самом деле? Пятница 19:53:59 20:55:43 2.0 6.4
98 08.10.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:29 13:59:09 РОССИЯ1 2.0 10.2
99 06.10.2017 Чрезвычайное происшествие. Расследование Пятница 16:31:50 17:03:40 НТВ 2.0 11.1
100 08.10.2017 Теория заговора Воскресенье 13:08:39 14:06:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 10.2
TNS Россия
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02.11.2017

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