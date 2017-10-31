ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (11/09/2017 - 17/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:10
|20:59:29
|5.8
|16.5
|2
|11.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:04
|20:44:10
|5.1
|15.3
|3
|11.09.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:37:14
|4.8
|14.5
|4
|16.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:19
|3.3
|11.1
|5
|11.09.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|18:00:17
|18:48:53
|2.9
|12.9
|6
|12.09.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Вторник
|19:00:06
|19:42:50
|2.5
|9.5
|7
|12.09.2017
|Известия (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:25:36
|2.4
|8.1
|8
|11.09.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:07
|17:39:07
|2.2
|11.6
|9
|11.09.2017
|Вести. (07:00)
|Понедельник
|07:00:03
|07:07:29
|2.1
|24.8
|10
|16.09.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:07
|14:21:00
|2.0
|12.4
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:14:41
|4.8
|14.4
|2
|17.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:18:47
|3.8
|11.6
|3
|17.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:11:51
|3.2
|10.2
|4
|16.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:09
|22:09:57
|1.8
|6.2
|5
|16.09.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:10
|00:53:12
|1.1
|7.8
|6
|17.09.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:08
|18:40:54
|1.1
|4.2
|7
|17.09.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:12
|00:13:32
|1.0
|5.0
|8
|15.09.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:30:56
|20:38:01
|0.7
|2.6
|9
|17.09.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|09:14:17
|09:30:52
|0.7
|4.4
|10
|16.09.2017
|Задело!
|Суббота
|18:09:18
|18:19:47
|0.6
|2.7
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.09.2017
|Хочу быть счастливой
|Суббота
|21:02:19
|00:30:33
|3.8
|15.4
|2
|17.09.2017
|Пассажиры
|Воскресенье
|21:00:06
|23:09:26
|3.4
|11.1
|3
|17.09.2017
|Злая судьба
|Воскресенье
|14:19:53
|17:57:58
|3.1
|14.2
|4
|17.09.2017
|Хороший мальчик
|Воскресенье
|17:30:28
|19:23:00
|2.5
|9.3
|5
|16.09.2017
|Моя мама против
|Суббота
|14:21:00
|18:16:53
|2.3
|12.6
|6
|11.09.2017
|Поймай толстуху, если сможешь
|Понедельник
|20:58:27
|23:06:49
|2.3
|7.5
|7
|15.09.2017
|Прибытие
|Пятница
|20:59:29
|23:15:28
|1.9
|6.7
|8
|14.09.2017
|Морской бой
|Четверг
|21:00:23
|23:30:43
|1.9
|6.4
|9
|16.09.2017
|Шпион
|Суббота
|21:00:45
|23:21:02
|1.8
|6.7
|10
|13.09.2017
|Терминатор. Генезис
|Среда
|21:00:39
|23:27:50
|1.8
|6.2
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.09.2017
|Черная кровь
|Четверг
|22:03:11
|23:16:43
|4.7
|16.9
|2
|11.09.2017
|Отчий берег
|Понедельник
|21:37:14
|23:42:31
|4.6
|17.0
|3
|11.09.2017
|Морские дьяволы. Северные рубежи
|Понедельник
|20:46:38
|21:47:11
|4.3
|12.7
|4
|11.09.2017
|Ольга
|Понедельник
|20:29:24
|20:58:27
|3.4
|9.9
|5
|11.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
|Понедельник
|21:47:11
|23:48:49
|3.0
|11.6
|6
|13.09.2017
|След
|Среда
|21:12:46
|22:00:05
|2.8
|8.8
|7
|15.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч-2
|Пятница
|21:47:09
|22:46:23
|2.7
|9.2
|8
|11.09.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:00:08
|20:29:24
|2.6
|7.8
|9
|17.09.2017
|Спецназ-2
|Воскресенье
|20:43:37
|21:42:06
|2.4
|7.0
|10
|17.09.2017
|Спецназ
|Воскресенье
|19:44:12
|20:43:37
|2.4
|7.1
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:02:23
|22:00:37
|2.4
|7.9
|2
|17.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:58:55
|22:01:24
|2.4
|7.1
|3
|16.09.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:01
|13:58:40
|2.2
|13.5
|4
|14.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:59:16
|22:00:27
|2.1
|6.7
|5
|17.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:24
|23:01:56
|2.0
|7.1
|6
|15.09.2017
|Love is...
|Пятница
|20:31:37
|21:02:23
|1.8
|6.2
|7
|15.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:23
|20:59:29
|1.8
|6.3
|8
|14.09.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:00:27
|23:01:42
|1.8
|6.1
|9
|15.09.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:00:37
|23:01:08
|1.7
|5.9
|10
|15.09.2017
|Love is... (повтор)
|Пятница
|20:00:42
|20:31:37
|1.6
|5.7
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.09.2017
|Новая волна. Юбилейный концерт Филиппа Киркорова
|Пятница
|20:58:06
|01:03:41
|3.6
|15.3
|2
|16.09.2017
|Новая волна 2017
|Суббота
|18:16:53
|19:59:50
|2.7
|10.9
|3
|17.09.2017
|"Жара 2017" международный музыкальный фестиваль
|Воскресенье
|14:02:10
|17:30:28
|1.9
|9.1
|4
|17.09.2017
|Новая волна 2017. Торжественное закрытие
|Воскресенье
|11:20:32
|13:59:52
|1.7
|9.7
|5
|17.09.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:03:21
|08:43:52
|1.4
|13.0
|6
|16.09.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|08:58:03
|09:44:11
|0.8
|5.7
|7
|17.09.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:12:41
|21:04:37
|0.6
|1.8
|8
|16.09.2017
|Квартирник НТВ у Маргулиса
|Суббота
|23:44:26
|00:48:47
|0.6
|4.0
|9
|16.09.2017
|Детская утренняя почта
|Суббота
|07:57:26
|08:25:11
|КАРУСЕЛЬ
|0.5
|4.5
|10
|17.09.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|09:50:56
|10:16:57
|0.4
|2.3
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:41
|12:01:41
|1.8
|10.2
|2
|17.09.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:41
|11:05:41
|1.8
|10.2
|3
|11.09.2017
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:08
|10:59:13
|1.7
|13.0
|4
|16.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:31
|19:00:08
|1.6
|7.5
|5
|12.09.2017
|Контрольная закупка
|Вторник
|09:19:11
|09:51:36
|1.4
|12.3
|6
|16.09.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:53
|11:03:05
|1.3
|8.7
|7
|17.09.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:12:49
|10:31:57
|1.2
|7.3
|8
|12.09.2017
|Жить здорово
|Вторник
|09:53:40
|10:55:39
|1.2
|10.3
|9
|17.09.2017
|Двойные стандарты. Тут вам не там!
|Воскресенье
|14:04:42
|15:06:32
|1.1
|6.0
|10
|12.09.2017
|Знаки судьбы
|Вторник
|17:03:19
|17:34:48
|1.1
|6.3
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:04
|19:58:58
|4.2
|14.9
|2
|15.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:46:53
|19:52:15
|3.5
|14.3
|3
|16.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:23
|3.0
|11.5
|4
|17.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:14:41
|01:32:30
|2.8
|15.9
|5
|17.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:42
|18:01:16
|2.7
|11.3
|6
|14.09.2017
|Время покажет
|Четверг
|16:59:03
|18:00:33
|2.6
|14.1
|7
|17.09.2017
|Новые русские сенсации. Татьяна Овсиенко. Очная ставка с мужем
|Воскресенье
|18:01:16
|18:59:51
|2.5
|9.5
|8
|11.09.2017
|Место встречи
|Понедельник
|13:59:09
|16:00:00
|2.0
|13.1
|9
|11.09.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Понедельник
|23:14:44
|02:12:45
|2.0
|16.9
|10
|16.09.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:09:57
|23:26:00
|1.5
|5.9
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.09.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
|Среда
|21:37:57
|22:38:31
|МАТЧ ТВ
|1.8
|6.0
|2
|14.09.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018
|Четверг
|20:54:29
|21:54:49
|МАТЧ ТВ
|1.5
|4.6
|3
|17.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Воскресенье
|13:58:09
|14:52:43
|МАТЧ ТВ
|0.9
|4.9
|4
|14.09.2017
|#всенаматч
|Четверг
|00:00:59
|00:30:46
|МАТЧ ТВ
|0.9
|6.3
|5
|13.09.2017
|Баскетбол. Чемпионат Европы 2017
|Среда
|19:37:11
|20:43:45
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.8
|6
|13.09.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018. Обзор
|Среда
|20:52:31
|21:37:12
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.3
|7
|13.09.2017
|#новости
|Среда
|20:43:45
|20:52:06
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.8
|8
|17.09.2017
|В этот день
|Воскресенье
|18:57:39
|19:02:50
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.8
|9
|17.09.2017
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Сингапура
|Воскресенье
|14:52:43
|17:09:17
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.4
|10
|14.09.2017
|#всенафутбол
|Четверг
|19:01:00
|19:49:38
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.7
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:31:19
|23:28:56
|5.8
|20.7
|2
|17.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:57:58
|19:58:51
|5.7
|19.7
|3
|17.09.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:23:00
|21:00:06
|5.3
|15.5
|4
|16.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:29:22
|23:11:05
|4.5
|16.3
|5
|11.09.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:54:30
|21:00:02
|4.3
|12.9
|6
|14.09.2017
|На самом деле
|Четверг
|18:49:24
|19:53:56
|4.2
|16.1
|7
|15.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:15
|21:00:02
|4.0
|14.1
|8
|17.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:09:39
|23:01:35
|3.8
|12.5
|9
|11.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Понедельник
|17:54:41
|19:00:04
|3.7
|16.1
|10
|17.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:51
|21:09:39
|3.3
|9.5
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Хороший динозавр
|Воскресенье
|19:12:30
|21:00:06
|1.6
|4.9
|2
|17.09.2017
|Иван Царевич и серый волк-2
|Воскресенье
|15:09:18
|16:31:25
|1.4
|6.9
|3
|12.09.2017
|Дружба - это чудо
|Вторник
|20:06:07
|20:28:00
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.3
|4
|11.09.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Понедельник
|20:44:19
|20:55:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.6
|5
|17.09.2017
|Иван Царевич и серый волк-3
|Воскресенье
|16:31:25
|17:59:44
|1.3
|5.3
|6
|17.09.2017
|Иван Царевич и серый волк
|Воскресенье
|13:31:15
|15:09:18
|1.2
|6.6
|7
|13.09.2017
|Маша и медведь
|Среда
|19:27:08
|19:42:40
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.1
|8
|17.09.2017
|Тима и Тома
|Воскресенье
|18:59:19
|19:19:19
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.5
|9
|17.09.2017
|Ми-ми-мишки
|Воскресенье
|09:08:38
|09:19:38
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|6.9
|10
|17.09.2017
|Волшебный фонарь
|Воскресенье
|20:16:58
|20:28:29
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
Advertology.Ru
01.11.2017
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