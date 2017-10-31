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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (11/09/2017 - 17/09/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (11/09/2017 - 17/09/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Местное время Понедельник 20:44:10 20:59:29 РОССИЯ1 5.8 16.5
2 11.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:04 20:44:10 РОССИЯ1 5.1 15.3
3 11.09.2017 Время Понедельник 21:00:13 21:37:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.5
4 16.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:19 РОССИЯ1 3.3 11.1
5 11.09.2017 Вечерние новости Понедельник 18:00:17 18:48:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 12.9
6 12.09.2017 Сегодня вечером. (19:00) Вторник 19:00:06 19:42:50 НТВ 2.5 9.5
7 12.09.2017 Известия (22:00) Вторник 22:00:10 22:25:36 2.4 8.1
8 11.09.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:07 17:39:07 РОССИЯ1 2.2 11.6
9 11.09.2017 Вести. (07:00) Понедельник 07:00:03 07:07:29 РОССИЯ1 2.1 24.8
10 16.09.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:07 14:21:00 РОССИЯ1 2.0 12.4

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:14:41 РОССИЯ1 4.8 14.4
2 17.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:18:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.6
3 17.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:11:51 НТВ 3.2 10.2
4 16.09.2017 Постскриптум Суббота 21:00:09 22:09:57 1.8 6.2
5 16.09.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:10 00:53:12 1.1 7.8
6 17.09.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:08 18:40:54 1.1 4.2
7 17.09.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:12 00:13:32 1.0 5.0
8 15.09.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:30:56 20:38:01 0.7 2.6
9 17.09.2017 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 09:14:17 09:30:52 РОССИЯ 24 0.7 4.4
10 16.09.2017 Задело! Суббота 18:09:18 18:19:47 0.6 2.7

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.09.2017 Хочу быть счастливой Суббота 21:02:19 00:30:33 РОССИЯ1 3.8 15.4
2 17.09.2017 Пассажиры Воскресенье 21:00:06 23:09:26 СТС 3.4 11.1
3 17.09.2017 Злая судьба Воскресенье 14:19:53 17:57:58 РОССИЯ1 3.1 14.2
4 17.09.2017 Хороший мальчик Воскресенье 17:30:28 19:23:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.3
5 16.09.2017 Моя мама против Суббота 14:21:00 18:16:53 РОССИЯ1 2.3 12.6
6 11.09.2017 Поймай толстуху, если сможешь Понедельник 20:58:27 23:06:49 ТНТ 2.3 7.5
7 15.09.2017 Прибытие Пятница 20:59:29 23:15:28 СТС 1.9 6.7
8 14.09.2017 Морской бой Четверг 21:00:23 23:30:43 СТС 1.9 6.4
9 16.09.2017 Шпион Суббота 21:00:45 23:21:02 СТС 1.8 6.7
10 13.09.2017 Терминатор. Генезис Среда 21:00:39 23:27:50 СТС 1.8 6.2

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.09.2017 Черная кровь Четверг 22:03:11 23:16:43 РОССИЯ1 4.7 16.9
2 11.09.2017 Отчий берег Понедельник 21:37:14 23:42:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 17.0
3 11.09.2017 Морские дьяволы. Северные рубежи Понедельник 20:46:38 21:47:11 НТВ 4.3 12.7
4 11.09.2017 Ольга Понедельник 20:29:24 20:58:27 ТНТ 3.4 9.9
5 11.09.2017 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы Понедельник 21:47:11 23:48:49 НТВ 3.0 11.6
6 13.09.2017 След Среда 21:12:46 22:00:05 2.8 8.8
7 15.09.2017 Морские дьяволы. Смерч-2 Пятница 21:47:09 22:46:23 НТВ 2.7 9.2
8 11.09.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:00:08 20:29:24 ТНТ 2.6 7.8
9 17.09.2017 Спецназ-2 Воскресенье 20:43:37 21:42:06 2.4 7.0
10 17.09.2017 Спецназ Воскресенье 19:44:12 20:43:37 2.4 7.1

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:02:23 22:00:37 ТНТ 2.4 7.9
2 17.09.2017 Однажды в России Воскресенье 20:58:55 22:01:24 ТНТ 2.4 7.1
3 16.09.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:01 13:58:40 РОССИЯ1 2.2 13.5
4 14.09.2017 Студия Союз Четверг 20:59:16 22:00:27 ТНТ 2.1 6.7
5 17.09.2017 Stand up Воскресенье 22:01:24 23:01:56 ТНТ 2.0 7.1
6 15.09.2017 Love is... Пятница 20:31:37 21:02:23 ТНТ 1.8 6.2
7 15.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:30:23 20:59:29 СТС 1.8 6.3
8 14.09.2017 Импровизация Четверг 22:00:27 23:01:42 ТНТ 1.8 6.1
9 15.09.2017 Открытый микрофон Пятница 22:00:37 23:01:08 ТНТ 1.7 5.9
10 15.09.2017 Love is... (повтор) Пятница 20:00:42 20:31:37 ТНТ 1.6 5.7

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.09.2017 Новая волна. Юбилейный концерт Филиппа Киркорова Пятница 20:58:06 01:03:41 РОССИЯ1 3.6 15.3
2 16.09.2017 Новая волна 2017 Суббота 18:16:53 19:59:50 РОССИЯ1 2.7 10.9
3 17.09.2017 "Жара 2017" международный музыкальный фестиваль Воскресенье 14:02:10 17:30:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 9.1
4 17.09.2017 Новая волна 2017. Торжественное закрытие Воскресенье 11:20:32 13:59:52 РОССИЯ1 1.7 9.7
5 17.09.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:03:21 08:43:52 РОССИЯ1 1.4 13.0
6 16.09.2017 Играй, гармонь! Суббота 08:58:03 09:44:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.8 5.7
7 17.09.2017 Романтика романса Воскресенье 20:12:41 21:04:37 РОССИЯ К 0.6 1.8
8 16.09.2017 Квартирник НТВ у Маргулиса Суббота 23:44:26 00:48:47 НТВ 0.6 4.0
9 16.09.2017 Детская утренняя почта Суббота 07:57:26 08:25:11 КАРУСЕЛЬ 0.5 4.5
10 17.09.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 09:50:56 10:16:57 РОССИЯ К 0.4 2.3

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:41 12:01:41 НТВ 1.8 10.2
2 17.09.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:41 11:05:41 НТВ 1.8 10.2
3 11.09.2017 О самом главном Понедельник 09:56:08 10:59:13 РОССИЯ1 1.7 13.0
4 16.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:31 19:00:08 1.6 7.5
5 12.09.2017 Контрольная закупка Вторник 09:19:11 09:51:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.4 12.3
6 16.09.2017 Главная дорога Суббота 10:20:53 11:03:05 НТВ 1.3 8.7
7 17.09.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:12:49 10:31:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.2 7.3
8 12.09.2017 Жить здорово Вторник 09:53:40 10:55:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.2 10.3
9 17.09.2017 Двойные стандарты. Тут вам не там! Воскресенье 14:04:42 15:06:32 НТВ 1.1 6.0
10 12.09.2017 Знаки судьбы Вторник 17:03:19 17:34:48 1.1 6.3

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 60 минут Понедельник 19:00:04 19:58:58 РОССИЯ1 4.2 14.9
2 15.09.2017 Человек и закон Пятница 18:46:53 19:52:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 14.3
3 16.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:23 НТВ 3.0 11.5
4 17.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:14:41 01:32:30 РОССИЯ1 2.8 15.9
5 17.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:42 18:01:16 НТВ 2.7 11.3
6 14.09.2017 Время покажет Четверг 16:59:03 18:00:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 14.1
7 17.09.2017 Новые русские сенсации. Татьяна Овсиенко. Очная ставка с мужем Воскресенье 18:01:16 18:59:51 НТВ 2.5 9.5
8 11.09.2017 Место встречи Понедельник 13:59:09 16:00:00 НТВ 2.0 13.1
9 11.09.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Понедельник 23:14:44 02:12:45 РОССИЯ1 2.0 16.9
10 16.09.2017 Право знать! Суббота 22:09:57 23:26:00 1.5 5.9

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.09.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018 Среда 21:37:57 22:38:31 МАТЧ ТВ 1.8 6.0
2 14.09.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018 Четверг 20:54:29 21:54:49 МАТЧ ТВ 1.5 4.6
3 17.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Воскресенье 13:58:09 14:52:43 МАТЧ ТВ 0.9 4.9
4 14.09.2017 #всенаматч Четверг 00:00:59 00:30:46 МАТЧ ТВ 0.9 6.3
5 13.09.2017 Баскетбол. Чемпионат Европы 2017 Среда 19:37:11 20:43:45 МАТЧ ТВ 0.8 2.8
6 13.09.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018. Обзор Среда 20:52:31 21:37:12 МАТЧ ТВ 0.7 2.3
7 13.09.2017 #новости Среда 20:43:45 20:52:06 МАТЧ ТВ 0.6 1.8
8 17.09.2017 В этот день Воскресенье 18:57:39 19:02:50 МАТЧ ТВ 0.5 1.8
9 17.09.2017 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Сингапура Воскресенье 14:52:43 17:09:17 МАТЧ ТВ 0.5 2.4
10 14.09.2017 #всенафутбол Четверг 19:01:00 19:49:38 МАТЧ ТВ 0.5 1.7

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.09.2017 Голос Пятница 21:31:19 23:28:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 20.7
2 17.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:57:58 19:58:51 РОССИЯ1 5.7 19.7
3 17.09.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:23:00 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 15.5
4 16.09.2017 Сегодня вечером Суббота 21:29:22 23:11:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 16.3
5 11.09.2017 Пусть говорят Понедельник 19:54:30 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.9
6 14.09.2017 На самом деле Четверг 18:49:24 19:53:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 16.1
7 15.09.2017 Поле чудес Пятница 19:52:15 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 14.1
8 17.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:09:39 23:01:35 НТВ 3.8 12.5
9 11.09.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Понедельник 17:54:41 19:00:04 РОССИЯ1 3.7 16.1
10 17.09.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:51 21:09:39 НТВ 3.3 9.5

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Хороший динозавр Воскресенье 19:12:30 21:00:06 СТС 1.6 4.9
2 17.09.2017 Иван Царевич и серый волк-2 Воскресенье 15:09:18 16:31:25 1.4 6.9
3 12.09.2017 Дружба - это чудо Вторник 20:06:07 20:28:00 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.3
4 11.09.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Понедельник 20:44:19 20:55:21 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.6
5 17.09.2017 Иван Царевич и серый волк-3 Воскресенье 16:31:25 17:59:44 1.3 5.3
6 17.09.2017 Иван Царевич и серый волк Воскресенье 13:31:15 15:09:18 1.2 6.6
7 13.09.2017 Маша и медведь Среда 19:27:08 19:42:40 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.1
8 17.09.2017 Тима и Тома Воскресенье 18:59:19 19:19:19 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.5
9 17.09.2017 Ми-ми-мишки Воскресенье 09:08:38 09:19:38 КАРУСЕЛЬ 1.0 6.9
10 17.09.2017 Волшебный фонарь Воскресенье 20:16:58 20:28:29 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
TNS Россия
Advertology.Ru

01.11.2017

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01.11.2017 - 10:39
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