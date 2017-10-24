ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (04/09/2017 - 10/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 04/09/2017 - 10/09/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:33:10
|23:31:29
|6.2
|22.2
|2
|10.09.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:19:33
|20:59:58
|5.9
|17.9
|3
|08.09.2017
|Время
|Пятница
|21:00:12
|21:33:10
|4.9
|15.5
|4
|06.09.2017
|Пусть говорят
|Среда
|19:56:05
|21:00:04
|4.7
|14.5
|5
|10.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:29:25
|4.5
|14.6
|6
|04.09.2017
|Комиссарша
|Понедельник
|21:33:44
|23:37:31
|4.3
|16.1
|7
|08.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:53:35
|21:00:03
|4.3
|14.2
|8
|06.09.2017
|На самом деле
|Среда
|18:49:27
|19:56:05
|4.0
|14.8
|9
|08.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:50
|19:53:35
|3.7
|14.4
|10
|10.09.2017
|"Жара 2017" международный музыкальный фестиваль
|Воскресенье
|16:50:21
|19:19:33
|3.7
|14.3
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:53:31
|19:59:53
|4.8
|16.9
|2
|10.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:10:03
|4.7
|14.3
|3
|06.09.2017
|Местное время
|Среда
|20:44:04
|20:59:31
|4.6
|14.0
|4
|04.09.2017
|Черная кровь
|Понедельник
|20:59:26
|22:02:28
|4.5
|13.9
|5
|04.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:07
|20:44:15
|4.3
|13.2
|6
|08.09.2017
|Юморина
|Пятница
|20:58:50
|00:14:52
|3.9
|14.6
|7
|07.09.2017
|60 минут
|Четверг
|19:00:06
|19:59:54
|3.8
|14.2
|8
|09.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:02:42
|3.6
|12.3
|9
|04.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Понедельник
|17:54:09
|19:00:06
|3.4
|15.2
|10
|09.09.2017
|Домработница
|Суббота
|14:23:09
|18:10:25
|3.3
|16.9
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.09.2017
|Вести. Неделя в городе
|Воскресенье
|14:11:44
|14:47:29
|0.6
|3.3
|2
|09.09.2017
|Вести. Погода 24
|Суббота
|08:36:20
|08:56:37
|0.6
|5.2
|3
|05.09.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Вторник
|21:59:14
|22:31:30
|0.6
|2.0
|4
|09.09.2017
|Вести сейчас
|Суббота
|08:59:56
|09:15:36
|0.6
|4.5
|5
|10.09.2017
|Пленники джихада
|Воскресенье
|13:09:24
|13:52:02
|0.5
|2.8
|6
|04.09.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Понедельник
|22:28:55
|22:45:36
|0.5
|1.9
|7
|09.09.2017
|Севморпуть. Дорога во льдах
|Суббота
|22:05:09
|22:52:49
|0.5
|1.9
|8
|10.09.2017
|Вести. Агитпроп
|Воскресенье
|08:16:45
|08:25:09
|0.5
|5.0
|9
|09.09.2017
|Вести в субботу
|Суббота
|23:00:11
|00:01:38
|0.5
|2.4
|10
|07.09.2017
|Вести. Дежурная часть
|Четверг
|21:23:46
|21:58:52
|0.5
|1.5
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.09.2017
|Срок давности
|Воскресенье
|20:20:56
|21:12:48
|1.6
|4.6
|2
|09.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|22:00:28
|22:57:26
|1.4
|5.2
|3
|10.09.2017
|Танцы марионеток
|Воскресенье
|21:12:48
|22:08:37
|1.1
|3.7
|4
|08.09.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:31:10
|20:36:32
|0.9
|3.2
|5
|05.09.2017
|Право голоса
|Вторник
|20:21:35
|21:59:39
|0.9
|2.9
|6
|06.09.2017
|События. (22:00)
|Среда
|22:00:08
|22:33:22
|0.9
|2.9
|7
|04.09.2017
|Классик
|Понедельник
|11:54:06
|12:18:30
|0.8
|6.1
|8
|08.09.2017
|Люблю тебя любую
|Пятница
|17:39:21
|19:31:10
|0.7
|3.3
|9
|08.09.2017
|Красный проект
|Пятница
|20:36:32
|21:59:25
|0.7
|2.4
|10
|09.09.2017
|Праздничный концерт (Трансляция с Поклонной горы)
|Суббота
|20:00:07
|22:00:28
|0.7
|2.5
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.09.2017
|Морские дьяволы. Северные рубежи
|Четверг
|20:44:38
|21:49:16
|4.0
|12.5
|2
|10.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:16
|20:11:48
|3.3
|10.5
|3
|07.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
|Четверг
|21:49:16
|23:49:54
|3.2
|12.3
|4
|10.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:08:20
|22:59:03
|3.0
|10.3
|5
|09.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:04
|3.0
|11.3
|6
|10.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:48
|21:08:20
|3.0
|8.6
|7
|10.09.2017
|Новые русские сенсации. Целитель. Новые испытания
|Воскресенье
|18:01:10
|18:59:50
|2.9
|11.0
|8
|08.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Пятница
|21:47:27
|22:46:41
|2.8
|9.4
|9
|10.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:34
|18:01:10
|2.7
|11.2
|10
|04.09.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:42:16
|2.4
|9.0
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.09.2017
|Большая семья
|Суббота
|19:18:38
|20:58:42
|0.7
|2.6
|2
|10.09.2017
|За двумя зайцами
|Воскресенье
|18:15:29
|19:27:10
|0.7
|2.4
|3
|05.09.2017
|Коломбо
|Вторник
|22:20:26
|23:46:46
|0.6
|2.7
|4
|10.09.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:10:15
|21:03:59
|0.5
|1.6
|5
|08.09.2017
|Эрин Брокович
|Пятница
|21:35:27
|23:41:13
|0.5
|1.9
|6
|09.09.2017
|Агора
|Суббота
|21:00:07
|21:58:17
|0.5
|1.7
|7
|05.09.2017
|Ступени цивилизации. Шесть жен Генриха VIII
|Вторник
|20:05:10
|20:48:34
|0.5
|1.5
|8
|06.09.2017
|Правила жизни
|Среда
|21:52:25
|22:18:32
|0.4
|1.4
|9
|10.09.2017
|Пешком...
|Воскресенье
|17:43:04
|18:09:16
|0.4
|1.6
|10
|10.09.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|09:41:24
|10:07:00
|0.4
|2.4
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.09.2017
|При загадочных обстоятельствах
|Суббота
|21:27:31
|22:26:02
|МИР
|0.6
|2.1
|2
|08.09.2017
|Огуречная любовь
|Пятница
|22:04:42
|22:59:51
|МИР
|0.4
|1.3
|3
|09.09.2017
|Новости
|Суббота
|18:59:02
|19:13:31
|МИР
|0.3
|1.3
|4
|10.09.2017
|Марьина роща
|Воскресенье
|18:06:53
|18:50:04
|МИР
|0.3
|1.0
|5
|09.09.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|08:46:24
|09:00:11
|МИР
|0.3
|2.2
|6
|04.09.2017
|Отдел 44
|Понедельник
|21:21:18
|22:17:01
|МИР
|0.3
|0.8
|7
|10.09.2017
|В стиле jazz
|Воскресенье
|13:44:03
|15:28:15
|МИР
|0.3
|1.3
|8
|09.09.2017
|Двенадцать стульев
|Суббота
|10:46:30
|13:56:36
|МИР
|0.2
|1.4
|9
|10.09.2017
|Вместе. Итоговая программа
|Воскресенье
|18:50:04
|19:54:01
|МИР
|0.2
|0.7
|10
|08.09.2017
|Любимые актеры
|Пятница
|10:05:10
|10:32:40
|МИР
|0.2
|1.7
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Суббота
|18:55:31
|20:59:11
|МАТЧ ТВ
|1.1
|4.0
|2
|05.09.2017
|Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир
|Вторник
|19:58:30
|20:58:12
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.3
|3
|10.09.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|21:01:40
|21:22:26
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.0
|4
|04.09.2017
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Понедельник
|22:41:49
|23:40:58
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.9
|5
|08.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Пятница
|18:26:52
|19:27:01
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.5
|6
|09.09.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|17:55:45
|18:55:16
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.5
|7
|10.09.2017
|Баскетбол. Чемпионат Европы 2017
|Воскресенье
|21:22:26
|22:29:18
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.9
|8
|04.09.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018
|Понедельник
|21:08:02
|21:47:18
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.7
|9
|06.09.2017
|#новости
|Среда
|21:54:31
|21:59:40
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.8
|10
|09.09.2017
|Нефутбольная страна
|Суббота
|20:59:11
|21:28:36
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.6
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.09.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Вторник
|08:34:42
|09:00:00
|0.0
|0.5
|2
|10.09.2017
|Новости EuroNews (19:00)
|Воскресенье
|18:59:58
|19:27:40
|0.0
|0.2
|3
|10.09.2017
|Новости EuroNews (19:30)
|Воскресенье
|19:27:40
|20:00:18
|0.0
|0.1
|4
|07.09.2017
|Новости EuroNews (22:00)
|Четверг
|22:00:02
|22:30:54
|0.0
|0.2
|5
|10.09.2017
|Новости EuroNews (13:30)
|Воскресенье
|13:26:42
|14:00:15
|0.0
|0.2
|6
|07.09.2017
|Новости EuroNews (22:30)
|Четверг
|22:30:54
|23:00:02
|0.0
|0.2
|7
|08.09.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Пятница
|06:30:48
|07:00:04
|0.0
|0.5
|8
|08.09.2017
|Новости EuroNews (06:00)
|Пятница
|06:00:01
|06:30:48
|0.0
|0.7
|9
|10.09.2017
|Новости EuroNews (14:00)
|Воскресенье
|14:00:15
|14:25:17
|0.0
|0.2
|10
|10.09.2017
|Новости EuroNews (13:00)
|Воскресенье
|13:00:18
|13:26:42
|0.0
|0.2
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.09.2017
|Люди в черном-3
|Среда
|20:59:53
|23:00:01
|2.2
|7.3
|2
|05.09.2017
|Люди в черном-2
|Вторник
|20:59:57
|22:38:29
|2.2
|7.1
|3
|04.09.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:18
|19:59:41
|2.1
|7.1
|4
|08.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:33:03
|21:01:01
|2.0
|6.9
|5
|07.09.2017
|После нашей эры
|Четверг
|20:59:30
|22:55:02
|2.0
|6.5
|6
|06.09.2017
|Молодежка-5
|Среда
|19:59:46
|20:59:53
|2.0
|6.0
|7
|10.09.2017
|Сокровище нации: книга тайн
|Воскресенье
|21:01:40
|23:27:26
|1.9
|6.6
|8
|10.09.2017
|Балерина
|Воскресенье
|19:19:53
|21:01:40
|1.7
|5.1
|9
|06.09.2017
|Воронины (повтор)
|Среда
|19:00:10
|19:29:04
|1.7
|6.3
|10
|04.09.2017
|Люди в черном
|Понедельник
|21:00:18
|22:51:57
|1.5
|5.1
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.09.2017
|Женский доктор 3
|Четверг
|19:58:43
|20:55:37
|1.8
|5.6
|2
|09.09.2017
|Судьба по имени любовь
|Суббота
|21:53:59
|22:52:29
|1.4
|5.1
|3
|09.09.2017
|Птица счастья
|Суббота
|10:18:25
|14:27:38
|1.2
|7.3
|4
|10.09.2017
|40+ (плюс) или геометрия чувств
|Воскресенье
|22:17:03
|23:25:23
|1.0
|4.2
|5
|09.09.2017
|Белые розы надежды
|Суббота
|17:08:13
|17:59:11
|1.0
|4.6
|6
|08.09.2017
|Бомжиха-2
|Пятница
|20:55:13
|22:55:15
|1.0
|3.2
|7
|07.09.2017
|Подкидыши
|Четверг
|20:55:37
|21:55:33
|0.8
|2.5
|8
|05.09.2017
|Давай разведемся!
|Вторник
|13:28:56
|14:28:18
|0.8
|5.5
|9
|10.09.2017
|Бомжиха
|Воскресенье
|10:16:21
|12:09:28
|0.8
|4.2
|10
|09.09.2017
|Шесть соток счастья
|Суббота
|08:24:49
|10:18:25
|0.7
|5.3
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.09.2017
|Ольга
|Вторник
|20:29:08
|20:58:04
|3.6
|10.9
|2
|09.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:16
|23:30:09
|2.9
|11.2
|3
|04.09.2017
|Дэдпул
|Понедельник
|21:00:19
|23:03:47
|2.8
|9.3
|4
|06.09.2017
|Ольга (повтор)
|Среда
|20:00:16
|20:30:09
|2.7
|8.3
|5
|07.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:59:21
|21:59:25
|2.6
|8.1
|6
|09.09.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:02:17
|21:30:16
|2.4
|8.2
|7
|10.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:01
|22:00:37
|2.3
|7.3
|8
|08.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:03
|22:02:26
|2.2
|7.1
|9
|05.09.2017
|Эдди "Орел"
|Вторник
|20:58:04
|23:03:01
|2.2
|7.3
|10
|10.09.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:59
|21:01:01
|2.0
|5.9
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.09.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:59:57
|20:01:52
|1.2
|4.5
|2
|08.09.2017
|Слепая
|Пятница
|17:30:58
|17:59:46
|1.2
|6.0
|3
|08.09.2017
|Я, робот
|Пятница
|20:01:52
|22:13:03
|1.1
|3.4
|4
|08.09.2017
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|17:59:46
|18:59:57
|1.0
|4.6
|5
|08.09.2017
|Знаки судьбы
|Пятница
|16:58:17
|17:29:57
|1.0
|5.2
|6
|05.09.2017
|Гадалка
|Вторник
|16:35:36
|17:02:47
|0.9
|4.9
|7
|04.09.2017
|Менталист
|Понедельник
|22:11:46
|23:01:49
|0.9
|3.2
|8
|06.09.2017
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Среда
|18:33:40
|19:35:05
|0.9
|3.5
|9
|09.09.2017
|Если свекровь - монстр
|Суббота
|22:17:50
|00:17:21
|0.8
|3.6
|10
|09.09.2017
|Доктор Дулиттл-2
|Суббота
|20:36:50
|22:17:50
|0.8
|2.7
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.09.2017
|Три богатыря и Морской царь
|Воскресенье
|17:10:17
|18:38:46
|2.1
|8.2
|2
|10.09.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Воскресенье
|15:47:13
|17:10:17
|1.9
|8.3
|3
|10.09.2017
|Тор
|Воскресенье
|18:38:46
|20:42:07
|1.7
|5.4
|4
|10.09.2017
|Первый мститель
|Воскресенье
|20:42:07
|23:00:01
|1.6
|5.4
|5
|09.09.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|18:59:48
|20:58:24
|1.5
|5.5
|6
|10.09.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Воскресенье
|14:28:35
|15:47:13
|1.4
|7.1
|7
|08.09.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Пятница
|17:58:55
|19:00:20
|1.4
|6.4
|8
|09.09.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:39
|17:01:35
|1.4
|7.1
|9
|09.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:01:35
|18:59:48
|1.4
|6.2
|10
|07.09.2017
|Новости. (19:30)
|Четверг
|19:30:12
|19:59:52
|1.4
|4.8
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.09.2017
|Новая фабрика звезд
|Суббота
|18:00:06
|20:08:17
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.0
|2
|04.09.2017
|Засеки Звезду
|Понедельник
|21:20:53
|21:29:49
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|3
|05.09.2017
|Русский чарт
|Вторник
|13:31:16
|14:29:08
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.3
|4
|09.09.2017
|PROобзор
|Суббота
|17:23:25
|18:00:06
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|5
|08.09.2017
|10 самых горячих клипов дня
|Пятница
|10:54:50
|11:39:27
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.4
|6
|08.09.2017
|Муз-ТВ чарт
|Пятница
|13:31:49
|14:30:26
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.2
|7
|06.09.2017
|10 самых
|Среда
|21:02:58
|21:30:07
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.5
|8
|08.09.2017
|PROновости
|Пятница
|13:12:34
|13:25:40
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.2
|9
|08.09.2017
|Новая волна 2017. За кадром
|Пятница
|13:25:40
|13:31:49
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.2
|10
|10.09.2017
|Сделано в 90-х
|Воскресенье
|22:29:37
|23:29:36
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.09.2017
|Экипаж машины боевой
|Воскресенье
|16:03:03
|16:14:44
|1.0
|4.8
|2
|10.09.2017
|Незримый бой
|Воскресенье
|20:20:55
|21:08:23
|1.0
|2.8
|3
|09.09.2017
|Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается
|Суббота
|19:56:34
|22:58:54
|0.9
|3.2
|4
|09.09.2017
|Задело!
|Суббота
|18:10:54
|18:21:12
|0.9
|3.9
|5
|07.09.2017
|Русские снайперы. 100 лет меткости
|Четверг
|18:42:14
|19:33:24
|0.8
|3.3
|6
|10.09.2017
|22 минуты
|Воскресенье
|17:04:45
|17:58:57
|0.8
|3.3
|7
|10.09.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|19:30:05
|20:20:55
|0.8
|2.4
|8
|10.09.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:40:05
|0.7
|2.8
|9
|10.09.2017
|Специальный репортаж
|Воскресенье
|12:03:46
|12:25:07
|0.7
|3.8
|10
|09.09.2017
|Новости дня
|Суббота
|18:00:08
|18:10:54
|0.7
|3.2
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.09.2017
|След
|Четверг
|21:14:12
|22:00:02
|2.8
|8.9
|2
|07.09.2017
|Известия (22:00)
|Четверг
|22:00:10
|22:31:14
|2.3
|7.7
|3
|10.09.2017
|Балабол
|Воскресенье
|20:52:48
|21:51:17
|2.0
|6.1
|4
|06.09.2017
|Детективы
|Среда
|17:25:35
|18:04:55
|1.4
|7.0
|5
|08.09.2017
|Бывших не бывает
|Пятница
|15:59:53
|16:52:18
|1.1
|6.2
|6
|06.09.2017
|Известия. Итоговый выпуск
|Среда
|00:05:07
|00:37:16
|1.0
|8.1
|7
|09.09.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:08
|00:54:56
|1.0
|7.6
|8
|10.09.2017
|Последний мент
|Воскресенье
|11:34:15
|17:54:27
|1.0
|4.9
|9
|08.09.2017
|Забытый
|Пятница
|12:07:33
|13:00:04
|0.9
|6.8
|10
|06.09.2017
|Группа Zeta
|Среда
|13:25:34
|16:49:43
|0.9
|5.7
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.09.2017
|Симпсоны
|Понедельник
|20:34:24
|20:55:26
|0.2
|0.6
|2
|07.09.2017
|Футурама
|Четверг
|16:13:11
|16:33:22
|0.2
|1.2
|3
|07.09.2017
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:48:48
|23:15:08
|0.2
|0.7
|4
|04.09.2017
|Гриффины
|Понедельник
|20:59:37
|21:23:15
|0.2
|0.5
|5
|06.09.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|16:22:36
|16:33:09
|0.2
|0.9
|6
|10.09.2017
|Американский папаша
|Воскресенье
|19:47:06
|20:07:14
|0.1
|0.4
|7
|05.09.2017
|Бешеные кролики: вторжение
|Вторник
|19:21:38
|19:28:52
|0.1
|0.5
|8
|09.09.2017
|Level up show
|Суббота
|23:13:40
|23:37:25
|0.1
|0.6
|9
|05.09.2017
|Глаз
|Вторник
|21:28:22
|23:13:45
|0.1
|0.4
|10
|04.09.2017
|Подозрительная Сова
|Понедельник
|22:49:27
|23:04:27
|0.1
|0.5
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.09.2017
|София Прекрасная: заклятие амулета
|Воскресенье
|11:24:09
|12:10:05
|0.7
|3.8
|2
|09.09.2017
|Рапунцель: Дорога к мечте
|Суббота
|19:29:54
|20:25:29
|0.7
|2.5
|3
|10.09.2017
|Храбрая сердцем
|Воскресенье
|19:31:11
|21:22:55
|0.6
|1.9
|4
|10.09.2017
|София Прекрасная
|Воскресенье
|10:01:23
|10:23:26
|0.6
|3.6
|5
|10.09.2017
|София Прекрасная: история принцессы
|Воскресенье
|10:30:36
|11:17:19
|0.6
|3.4
|6
|07.09.2017
|Гравити Фолз
|Четверг
|18:38:06
|19:01:09
|0.6
|2.7
|7
|07.09.2017
|Закон Мерфи
|Четверг
|19:08:39
|19:29:45
|0.6
|2.3
|8
|07.09.2017
|Мулан
|Четверг
|19:30:24
|21:10:38
|0.5
|1.7
|9
|08.09.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Пятница
|21:08:28
|21:29:39
|0.5
|1.6
|10
|09.09.2017
|София Прекрасная: плавучий Дворец
|Суббота
|11:25:26
|12:12:38
|0.5
|3.1
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.09.2017
|Секрет Тропиканки
|Среда
|20:30:16
|21:32:12
|0.4
|1.3
|2
|09.09.2017
|Свадьба вслепую
|Суббота
|16:27:33
|17:41:13
|0.2
|1.2
|3
|08.09.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Пятница
|22:32:23
|00:15:37
|0.2
|1.0
|4
|06.09.2017
|Цветок Карибского моря
|Среда
|21:32:12
|22:29:09
|0.2
|0.7
|5
|10.09.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|15:45:42
|18:21:03
|0.2
|0.9
|6
|04.09.2017
|Центральная больница
|Понедельник
|12:18:58
|13:17:56
|0.2
|1.3
|7
|10.09.2017
|Новая фабрика звезд
|Воскресенье
|22:00:07
|00:06:06
|0.2
|0.7
|8
|09.09.2017
|Клон
|Суббота
|22:14:32
|23:13:07
|0.2
|0.6
|9
|06.09.2017
|В теме
|Среда
|00:04:05
|00:29:23
|0.2
|1.1
|10
|05.09.2017
|Топ-модель по-американски
|Вторник
|10:39:25
|13:13:12
|0.1
|1.0
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.09.2017
|Маша и медведь
|Четверг
|19:29:20
|19:44:43
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|4.9
|2
|07.09.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Четверг
|20:32:34
|20:45:08
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|4.2
|3
|07.09.2017
|Дружба - это чудо
|Четверг
|20:09:43
|20:31:16
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.9
|4
|10.09.2017
|Щенячий патруль
|Воскресенье
|21:05:26
|21:28:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.5
|5
|04.09.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Понедельник
|20:56:47
|21:19:07
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.5
|6
|08.09.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|20:53:53
|21:14:58
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.6
|7
|10.09.2017
|Ми-ми-мишки
|Воскресенье
|19:38:24
|19:49:25
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.6
|8
|10.09.2017
|Деревяшки
|Воскресенье
|20:15:40
|20:26:40
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.9
|9
|09.09.2017
|Пожарный Сэм
|Суббота
|10:17:23
|10:27:09
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|5.3
|10
|09.09.2017
|Три кота
|Суббота
|11:02:12
|11:17:51
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|5.1
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.09.2017
|Новье
|Пятница
|22:52:45
|22:58:55
|RU.TV
|0.2
|0.8
|2
|08.09.2017
|Белые ночи Санкт-Петербурга. Международный музыкальный фестиваль
|Пятница
|20:03:27
|22:49:30
|RU.TV
|0.1
|0.5
|3
|10.09.2017
|RU новости
|Воскресенье
|11:00:06
|11:16:22
|RU.TV
|0.1
|0.8
|4
|08.09.2017
|Краски осени
|Пятница
|06:59:56
|07:57:51
|RU.TV
|0.1
|1.3
|5
|10.09.2017
|100пудовый хит
|Воскресенье
|10:03:06
|10:56:35
|RU.TV
|0.1
|0.6
|6
|06.09.2017
|Супермикс дня
|Среда
|12:06:17
|12:54:57
|RU.TV
|0.1
|0.8
|7
|06.09.2017
|Стол заказов
|Среда
|12:59:40
|14:58:04
|RU.TV
|0.1
|0.7
|8
|09.09.2017
|Super 20
|Суббота
|07:59:57
|09:57:24
|RU.TV
|0.1
|0.8
|9
|10.09.2017
|Хит за хитом
|Воскресенье
|11:20:19
|11:59:23
|RU.TV
|0.1
|0.5
|10
|06.09.2017
|Незабудки
|Среда
|15:06:17
|15:54:49
|RU.TV
|0.1
|0.6
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.09.2017
|Пацанки 2
|Четверг
|19:00:18
|21:00:44
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.3
|2
|05.09.2017
|Властелин колец: возвращение короля
|Вторник
|17:19:06
|21:00:09
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.5
|3
|05.09.2017
|Любимцы (повтор)
|Вторник
|21:00:09
|21:31:59
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.9
|4
|04.09.2017
|Властелин колец: две крепости
|Понедельник
|17:50:13
|21:01:17
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.2
|5
|05.09.2017
|Любимцы
|Вторник
|21:31:59
|22:00:34
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.8
|6
|07.09.2017
|Зачарованные
|Четверг
|13:25:08
|14:16:36
|ПЯТНИЦА
|0.5
|3.8
|7
|08.09.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Пятница
|18:59:38
|19:59:49
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.9
|8
|06.09.2017
|На ножах
|Среда
|20:00:27
|21:00:28
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.4
|9
|04.09.2017
|Дублер
|Понедельник
|22:00:48
|23:38:12
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.7
|10
|10.09.2017
|Битва салонов
|Воскресенье
|21:01:44
|22:02:13
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.3
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.09.2017
|Не родись красивой
|Среда
|19:50:41
|22:23:49
|СТС LOVE
|0.2
|0.7
|2
|09.09.2017
|Моя прекрасная няня
|Суббота
|13:05:29
|13:35:29
|СТС LOVE
|0.2
|1.2
|3
|10.09.2017
|Папины дочки
|Воскресенье
|21:34:28
|22:00:15
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|4
|10.09.2017
|Старфон!
|Воскресенье
|22:00:15
|23:00:14
|СТС LOVE
|0.1
|0.5
|5
|09.09.2017
|Фиксики
|Суббота
|07:51:53
|08:03:54
|СТС LOVE
|0.1
|1.1
|6
|06.09.2017
|Маргоша
|Среда
|22:23:49
|00:17:54
|СТС LOVE
|0.1
|0.5
|7
|08.09.2017
|Смешарики
|Пятница
|05:24:45
|05:37:46
|СТС LOVE
|0.1
|2.2
|8
|09.09.2017
|Три кота
|Суббота
|07:46:46
|07:51:53
|СТС LOVE
|0.1
|1.0
|9
|06.09.2017
|Бесподобная
|Среда
|18:00:11
|18:51:29
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|10
|09.09.2017
|Страшная Любовь
|Суббота
|22:00:22
|23:00:39
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.09.2017
|Однажды в Америке
|Пятница
|19:30:11
|23:58:37
|ЧЕ
|0.4
|1.4
|2
|05.09.2017
|Решала
|Вторник
|18:30:10
|19:29:51
|ЧЕ
|0.3
|1.4
|3
|10.09.2017
|Невезучие
|Воскресенье
|08:49:20
|10:29:40
|ЧЕ
|0.3
|1.7
|4
|06.09.2017
|На расстоянии удара
|Среда
|19:30:11
|21:32:23
|ЧЕ
|0.3
|0.8
|5
|09.09.2017
|Легенда
|Суббота
|20:59:37
|23:25:24
|ЧЕ
|0.3
|0.9
|6
|07.09.2017
|Учитель в законе. Продолжение
|Четверг
|13:28:52
|14:27:17
|ЧЕ
|0.2
|1.6
|7
|07.09.2017
|Утилизатор
|Четверг
|14:27:17
|15:28:13
|ЧЕ
|0.2
|1.4
|8
|09.09.2017
|Никита
|Суббота
|14:21:02
|16:31:59
|ЧЕ
|0.2
|1.0
|9
|07.09.2017
|Беспокойный свидетель
|Четверг
|19:30:10
|21:27:28
|ЧЕ
|0.2
|0.6
|10
|10.09.2017
|Антиколлекторы
|Воскресенье
|10:30:38
|11:30:13
|ЧЕ
|0.2
|0.9
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.09.2017
|Комеди Клаб. Золотая коллекция
|Четверг
|22:00:51
|23:00:17
|ТНТ 4
|0.4
|1.3
|2
|05.09.2017
|Комеди Клаб
|Вторник
|22:58:56
|23:56:47
|ТНТ 4
|0.3
|1.7
|3
|05.09.2017
|Наша Russia
|Вторник
|20:00:27
|20:30:21
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
|4
|10.09.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Воскресенье
|16:47:32
|17:04:32
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
|5
|04.09.2017
|Comedy Баттл. Лучшее
|Понедельник
|19:32:13
|20:01:10
|ТНТ 4
|0.2
|0.7
|6
|07.09.2017
|Деньги или позор
|Четверг
|23:00:17
|23:30:43
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
|7
|04.09.2017
|Не спать
|Понедельник
|01:00:08
|02:00:10
|ТНТ 4
|0.2
|3.4
|8
|10.09.2017
|Comedy Woman
|Воскресенье
|12:59:11
|13:59:16
|ТНТ 4
|0.2
|1.0
|9
|07.09.2017
|Комеди Клаб. Exclusive
|Четверг
|17:59:59
|18:30:10
|ТНТ 4
|0.2
|1.0
|10
|08.09.2017
|Вжух
|Пятница
|14:33:12
|15:00:10
|ТНТ 4
|0.2
|1.1
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.09.2017
|Охотники за складами
|Четверг
|21:32:44
|21:59:49
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|2
|07.09.2017
|Махинаторы
|Четверг
|20:01:48
|21:01:44
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|3
|07.09.2017
|Балтфлот
|Четверг
|21:02:09
|21:29:19
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|4
|04.09.2017
|Как это работает
|Понедельник
|19:30:36
|19:56:55
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|5
|04.09.2017
|Пищевая фабрика
|Понедельник
|18:59:57
|19:26:55
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|6
|09.09.2017
|Битва за недвижимость
|Суббота
|14:31:12
|14:58:03
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.7
|7
|04.09.2017
|Голые и напуганные
|Понедельник
|09:00:32
|09:57:02
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|1.1
|8
|04.09.2017
|Охотники за реликвиями
|Понедельник
|14:01:43
|14:26:26
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.8
|9
|10.09.2017
|Сделано из вторсырья
|Воскресенье
|21:30:33
|21:58:04
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.3
|10
|04.09.2017
|Уличная наука
|Понедельник
|18:30:31
|18:56:32
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.09.2017
|Тайны следствия - 9
|Вторник
|19:23:58
|20:14:44
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.6
|2
|08.09.2017
|Тайны следствия - 10
|Пятница
|19:25:18
|20:15:05
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.3
|3
|05.09.2017
|Самая обаятельная и привлекательная
|Вторник
|11:44:49
|13:16:06
|ДОМ КИНО
|0.3
|2.5
|4
|09.09.2017
|Папа напрокат
|Суббота
|18:01:16
|18:59:46
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.4
|5
|09.09.2017
|Женитьба Бальзаминова
|Суббота
|20:50:32
|22:33:59
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.0
|6
|05.09.2017
|Между нами девочками
|Вторник
|13:16:06
|16:48:55
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.9
|7
|09.09.2017
|Гусарская баллада
|Суббота
|18:59:46
|20:50:32
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.0
|8
|05.09.2017
|Будьте моим мужем
|Вторник
|22:00:30
|23:40:05
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.1
|9
|08.09.2017
|Первый троллейбус
|Пятница
|22:00:19
|23:38:53
|ДОМ КИНО
|0.2
|0.9
|10
|10.09.2017
|Пираты ХХ века
|Воскресенье
|19:00:24
|20:38:07
|ДОМ КИНО
|0.2
|0.7
Advertology.Ru
25.10.2017
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