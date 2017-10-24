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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (04/09/2017 - 10/09/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (04/09/2017 - 10/09/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 04/09/2017 - 10/09/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.09.2017 Голос Пятница 21:33:10 23:31:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.2 22.2
2 10.09.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:19:33 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 17.9
3 08.09.2017 Время Пятница 21:00:12 21:33:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.5
4 06.09.2017 Пусть говорят Среда 19:56:05 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 14.5
5 10.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:29:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.6
6 04.09.2017 Комиссарша Понедельник 21:33:44 23:37:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 16.1
7 08.09.2017 Поле чудес Пятница 19:53:35 21:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 14.2
8 06.09.2017 На самом деле Среда 18:49:27 19:56:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 14.8
9 08.09.2017 Человек и закон Пятница 18:48:50 19:53:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 14.4
10 10.09.2017 "Жара 2017" международный музыкальный фестиваль Воскресенье 16:50:21 19:19:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 14.3

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:53:31 19:59:53 РОССИЯ1 4.8 16.9
2 10.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:10:03 РОССИЯ1 4.7 14.3
3 06.09.2017 Местное время Среда 20:44:04 20:59:31 РОССИЯ1 4.6 14.0
4 04.09.2017 Черная кровь Понедельник 20:59:26 22:02:28 РОССИЯ1 4.5 13.9
5 04.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:07 20:44:15 РОССИЯ1 4.3 13.2
6 08.09.2017 Юморина Пятница 20:58:50 00:14:52 РОССИЯ1 3.9 14.6
7 07.09.2017 60 минут Четверг 19:00:06 19:59:54 РОССИЯ1 3.8 14.2
8 09.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:02:42 РОССИЯ1 3.6 12.3
9 04.09.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Понедельник 17:54:09 19:00:06 РОССИЯ1 3.4 15.2
10 09.09.2017 Домработница Суббота 14:23:09 18:10:25 РОССИЯ1 3.3 16.9

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.09.2017 Вести. Неделя в городе Воскресенье 14:11:44 14:47:29 РОССИЯ 24 0.6 3.3
2 09.09.2017 Вести. Погода 24 Суббота 08:36:20 08:56:37 РОССИЯ 24 0.6 5.2
3 05.09.2017 Вести. Большой информационный вечер Вторник 21:59:14 22:31:30 РОССИЯ 24 0.6 2.0
4 09.09.2017 Вести сейчас Суббота 08:59:56 09:15:36 РОССИЯ 24 0.6 4.5
5 10.09.2017 Пленники джихада Воскресенье 13:09:24 13:52:02 РОССИЯ 24 0.5 2.8
6 04.09.2017 Вести. Специальный репортаж Понедельник 22:28:55 22:45:36 РОССИЯ 24 0.5 1.9
7 09.09.2017 Севморпуть. Дорога во льдах Суббота 22:05:09 22:52:49 РОССИЯ 24 0.5 1.9
8 10.09.2017 Вести. Агитпроп Воскресенье 08:16:45 08:25:09 РОССИЯ 24 0.5 5.0
9 09.09.2017 Вести в субботу Суббота 23:00:11 00:01:38 РОССИЯ 24 0.5 2.4
10 07.09.2017 Вести. Дежурная часть Четверг 21:23:46 21:58:52 РОССИЯ 24 0.5 1.5

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.09.2017 Срок давности Воскресенье 20:20:56 21:12:48 1.6 4.6
2 09.09.2017 Постскриптум Суббота 22:00:28 22:57:26 1.4 5.2
3 10.09.2017 Танцы марионеток Воскресенье 21:12:48 22:08:37 1.1 3.7
4 08.09.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:31:10 20:36:32 0.9 3.2
5 05.09.2017 Право голоса Вторник 20:21:35 21:59:39 0.9 2.9
6 06.09.2017 События. (22:00) Среда 22:00:08 22:33:22 0.9 2.9
7 04.09.2017 Классик Понедельник 11:54:06 12:18:30 0.8 6.1
8 08.09.2017 Люблю тебя любую Пятница 17:39:21 19:31:10 0.7 3.3
9 08.09.2017 Красный проект Пятница 20:36:32 21:59:25 0.7 2.4
10 09.09.2017 Праздничный концерт (Трансляция с Поклонной горы) Суббота 20:00:07 22:00:28 0.7 2.5

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.09.2017 Морские дьяволы. Северные рубежи Четверг 20:44:38 21:49:16 НТВ 4.0 12.5
2 10.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:16 20:11:48 НТВ 3.3 10.5
3 07.09.2017 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы Четверг 21:49:16 23:49:54 НТВ 3.2 12.3
4 10.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:08:20 22:59:03 НТВ 3.0 10.3
5 09.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:04 НТВ 3.0 11.3
6 10.09.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:48 21:08:20 НТВ 3.0 8.6
7 10.09.2017 Новые русские сенсации. Целитель. Новые испытания Воскресенье 18:01:10 18:59:50 НТВ 2.9 11.0
8 08.09.2017 Морские дьяволы. Смерч-3 Пятница 21:47:27 22:46:41 НТВ 2.8 9.4
9 10.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:34 18:01:10 НТВ 2.7 11.2
10 04.09.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:42:16 НТВ 2.4 9.0

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.09.2017 Большая семья Суббота 19:18:38 20:58:42 РОССИЯ К 0.7 2.6
2 10.09.2017 За двумя зайцами Воскресенье 18:15:29 19:27:10 РОССИЯ К 0.7 2.4
3 05.09.2017 Коломбо Вторник 22:20:26 23:46:46 РОССИЯ К 0.6 2.7
4 10.09.2017 Романтика романса Воскресенье 20:10:15 21:03:59 РОССИЯ К 0.5 1.6
5 08.09.2017 Эрин Брокович Пятница 21:35:27 23:41:13 РОССИЯ К 0.5 1.9
6 09.09.2017 Агора Суббота 21:00:07 21:58:17 РОССИЯ К 0.5 1.7
7 05.09.2017 Ступени цивилизации. Шесть жен Генриха VIII Вторник 20:05:10 20:48:34 РОССИЯ К 0.5 1.5
8 06.09.2017 Правила жизни Среда 21:52:25 22:18:32 РОССИЯ К 0.4 1.4
9 10.09.2017 Пешком... Воскресенье 17:43:04 18:09:16 РОССИЯ К 0.4 1.6
10 10.09.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 09:41:24 10:07:00 РОССИЯ К 0.4 2.4

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.09.2017 При загадочных обстоятельствах Суббота 21:27:31 22:26:02 МИР 0.6 2.1
2 08.09.2017 Огуречная любовь Пятница 22:04:42 22:59:51 МИР 0.4 1.3
3 09.09.2017 Новости Суббота 18:59:02 19:13:31 МИР 0.3 1.3
4 10.09.2017 Марьина роща Воскресенье 18:06:53 18:50:04 МИР 0.3 1.0
5 09.09.2017 Маша и медведь Суббота 08:46:24 09:00:11 МИР 0.3 2.2
6 04.09.2017 Отдел 44 Понедельник 21:21:18 22:17:01 МИР 0.3 0.8
7 10.09.2017 В стиле jazz Воскресенье 13:44:03 15:28:15 МИР 0.3 1.3
8 09.09.2017 Двенадцать стульев Суббота 10:46:30 13:56:36 МИР 0.2 1.4
9 10.09.2017 Вместе. Итоговая программа Воскресенье 18:50:04 19:54:01 МИР 0.2 0.7
10 08.09.2017 Любимые актеры Пятница 10:05:10 10:32:40 МИР 0.2 1.7

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Суббота 18:55:31 20:59:11 МАТЧ ТВ 1.1 4.0
2 05.09.2017 Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир Вторник 19:58:30 20:58:12 МАТЧ ТВ 0.7 2.3
3 10.09.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 21:01:40 21:22:26 МАТЧ ТВ 0.7 2.0
4 04.09.2017 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Понедельник 22:41:49 23:40:58 МАТЧ ТВ 0.6 2.9
5 08.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Пятница 18:26:52 19:27:01 МАТЧ ТВ 0.6 2.5
6 09.09.2017 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 17:55:45 18:55:16 МАТЧ ТВ 0.6 2.5
7 10.09.2017 Баскетбол. Чемпионат Европы 2017 Воскресенье 21:22:26 22:29:18 МАТЧ ТВ 0.6 1.9
8 04.09.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018 Понедельник 21:08:02 21:47:18 МАТЧ ТВ 0.6 1.7
9 06.09.2017 #новости Среда 21:54:31 21:59:40 МАТЧ ТВ 0.5 1.8
10 09.09.2017 Нефутбольная страна Суббота 20:59:11 21:28:36 МАТЧ ТВ 0.5 1.6

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.09.2017 Новости EuroNews (08:30) Вторник 08:34:42 09:00:00 EURONEWS 0.0 0.5
2 10.09.2017 Новости EuroNews (19:00) Воскресенье 18:59:58 19:27:40 EURONEWS 0.0 0.2
3 10.09.2017 Новости EuroNews (19:30) Воскресенье 19:27:40 20:00:18 EURONEWS 0.0 0.1
4 07.09.2017 Новости EuroNews (22:00) Четверг 22:00:02 22:30:54 EURONEWS 0.0 0.2
5 10.09.2017 Новости EuroNews (13:30) Воскресенье 13:26:42 14:00:15 EURONEWS 0.0 0.2
6 07.09.2017 Новости EuroNews (22:30) Четверг 22:30:54 23:00:02 EURONEWS 0.0 0.2
7 08.09.2017 Новости EuroNews (06:30) Пятница 06:30:48 07:00:04 EURONEWS 0.0 0.5
8 08.09.2017 Новости EuroNews (06:00) Пятница 06:00:01 06:30:48 EURONEWS 0.0 0.7
9 10.09.2017 Новости EuroNews (14:00) Воскресенье 14:00:15 14:25:17 EURONEWS 0.0 0.2
10 10.09.2017 Новости EuroNews (13:00) Воскресенье 13:00:18 13:26:42 EURONEWS 0.0 0.2

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.09.2017 Люди в черном-3 Среда 20:59:53 23:00:01 СТС 2.2 7.3
2 05.09.2017 Люди в черном-2 Вторник 20:59:57 22:38:29 СТС 2.2 7.1
3 04.09.2017 Воронины Понедельник 19:29:18 19:59:41 СТС 2.1 7.1
4 08.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:33:03 21:01:01 СТС 2.0 6.9
5 07.09.2017 После нашей эры Четверг 20:59:30 22:55:02 СТС 2.0 6.5
6 06.09.2017 Молодежка-5 Среда 19:59:46 20:59:53 СТС 2.0 6.0
7 10.09.2017 Сокровище нации: книга тайн Воскресенье 21:01:40 23:27:26 СТС 1.9 6.6
8 10.09.2017 Балерина Воскресенье 19:19:53 21:01:40 СТС 1.7 5.1
9 06.09.2017 Воронины (повтор) Среда 19:00:10 19:29:04 СТС 1.7 6.3
10 04.09.2017 Люди в черном Понедельник 21:00:18 22:51:57 СТС 1.5 5.1

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.09.2017 Женский доктор 3 Четверг 19:58:43 20:55:37 1.8 5.6
2 09.09.2017 Судьба по имени любовь Суббота 21:53:59 22:52:29 1.4 5.1
3 09.09.2017 Птица счастья Суббота 10:18:25 14:27:38 1.2 7.3
4 10.09.2017 40+ (плюс) или геометрия чувств Воскресенье 22:17:03 23:25:23 1.0 4.2
5 09.09.2017 Белые розы надежды Суббота 17:08:13 17:59:11 1.0 4.6
6 08.09.2017 Бомжиха-2 Пятница 20:55:13 22:55:15 1.0 3.2
7 07.09.2017 Подкидыши Четверг 20:55:37 21:55:33 0.8 2.5
8 05.09.2017 Давай разведемся! Вторник 13:28:56 14:28:18 0.8 5.5
9 10.09.2017 Бомжиха Воскресенье 10:16:21 12:09:28 0.8 4.2
10 09.09.2017 Шесть соток счастья Суббота 08:24:49 10:18:25 0.7 5.3

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.09.2017 Ольга Вторник 20:29:08 20:58:04 ТНТ 3.6 10.9
2 09.09.2017 Танцы Суббота 21:30:16 23:30:09 ТНТ 2.9 11.2
3 04.09.2017 Дэдпул Понедельник 21:00:19 23:03:47 ТНТ 2.8 9.3
4 06.09.2017 Ольга (повтор) Среда 20:00:16 20:30:09 ТНТ 2.7 8.3
5 07.09.2017 Студия Союз Четверг 20:59:21 21:59:25 ТНТ 2.6 8.1
6 09.09.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:02:17 21:30:16 ТНТ 2.4 8.2
7 10.09.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:01 22:00:37 ТНТ 2.3 7.3
8 08.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:03 22:02:26 ТНТ 2.2 7.1
9 05.09.2017 Эдди "Орел" Вторник 20:58:04 23:03:01 ТНТ 2.2 7.3
10 10.09.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:59 21:01:01 ТНТ 2.0 5.9

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.09.2017 Человек-невидимка Пятница 18:59:57 20:01:52 1.2 4.5
2 08.09.2017 Слепая Пятница 17:30:58 17:59:46 1.2 6.0
3 08.09.2017 Я, робот Пятница 20:01:52 22:13:03 1.1 3.4
4 08.09.2017 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 17:59:46 18:59:57 1.0 4.6
5 08.09.2017 Знаки судьбы Пятница 16:58:17 17:29:57 1.0 5.2
6 05.09.2017 Гадалка Вторник 16:35:36 17:02:47 0.9 4.9
7 04.09.2017 Менталист Понедельник 22:11:46 23:01:49 0.9 3.2
8 06.09.2017 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Среда 18:33:40 19:35:05 0.9 3.5
9 09.09.2017 Если свекровь - монстр Суббота 22:17:50 00:17:21 0.8 3.6
10 09.09.2017 Доктор Дулиттл-2 Суббота 20:36:50 22:17:50 0.8 2.7

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.09.2017 Три богатыря и Морской царь Воскресенье 17:10:17 18:38:46 2.1 8.2
2 10.09.2017 Три богатыря. Ход конем Воскресенье 15:47:13 17:10:17 1.9 8.3
3 10.09.2017 Тор Воскресенье 18:38:46 20:42:07 1.7 5.4
4 10.09.2017 Первый мститель Воскресенье 20:42:07 23:00:01 1.6 5.4
5 09.09.2017 Засекреченные списки Суббота 18:59:48 20:58:24 1.5 5.5
6 10.09.2017 Три богатыря на дальних берегах Воскресенье 14:28:35 15:47:13 1.4 7.1
7 08.09.2017 Самые шокирующие гипотезы Пятница 17:58:55 19:00:20 1.4 6.4
8 09.09.2017 Военная тайна Суббота 16:35:39 17:01:35 1.4 7.1
9 09.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:01:35 18:59:48 1.4 6.2
10 07.09.2017 Новости. (19:30) Четверг 19:30:12 19:59:52 1.4 4.8

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.09.2017 Новая фабрика звезд Суббота 18:00:06 20:08:17 МУЗ ТВ 0.3 1.0
2 04.09.2017 Засеки Звезду Понедельник 21:20:53 21:29:49 МУЗ ТВ 0.2 0.7
3 05.09.2017 Русский чарт Вторник 13:31:16 14:29:08 МУЗ ТВ 0.2 1.3
4 09.09.2017 PROобзор Суббота 17:23:25 18:00:06 МУЗ ТВ 0.2 0.8
5 08.09.2017 10 самых горячих клипов дня Пятница 10:54:50 11:39:27 МУЗ ТВ 0.2 1.4
6 08.09.2017 Муз-ТВ чарт Пятница 13:31:49 14:30:26 МУЗ ТВ 0.2 1.2
7 06.09.2017 10 самых Среда 21:02:58 21:30:07 МУЗ ТВ 0.2 0.5
8 08.09.2017 PROновости Пятница 13:12:34 13:25:40 МУЗ ТВ 0.2 1.2
9 08.09.2017 Новая волна 2017. За кадром Пятница 13:25:40 13:31:49 МУЗ ТВ 0.2 1.2
10 10.09.2017 Сделано в 90-х Воскресенье 22:29:37 23:29:36 МУЗ ТВ 0.2 0.7

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.09.2017 Экипаж машины боевой Воскресенье 16:03:03 16:14:44 1.0 4.8
2 10.09.2017 Незримый бой Воскресенье 20:20:55 21:08:23 1.0 2.8
3 09.09.2017 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается Суббота 19:56:34 22:58:54 0.9 3.2
4 09.09.2017 Задело! Суббота 18:10:54 18:21:12 0.9 3.9
5 07.09.2017 Русские снайперы. 100 лет меткости Четверг 18:42:14 19:33:24 0.8 3.3
6 10.09.2017 22 минуты Воскресенье 17:04:45 17:58:57 0.8 3.3
7 10.09.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 19:30:05 20:20:55 0.8 2.4
8 10.09.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:40:05 0.7 2.8
9 10.09.2017 Специальный репортаж Воскресенье 12:03:46 12:25:07 0.7 3.8
10 09.09.2017 Новости дня Суббота 18:00:08 18:10:54 0.7 3.2

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.09.2017 След Четверг 21:14:12 22:00:02 2.8 8.9
2 07.09.2017 Известия (22:00) Четверг 22:00:10 22:31:14 2.3 7.7
3 10.09.2017 Балабол Воскресенье 20:52:48 21:51:17 2.0 6.1
4 06.09.2017 Детективы Среда 17:25:35 18:04:55 1.4 7.0
5 08.09.2017 Бывших не бывает Пятница 15:59:53 16:52:18 1.1 6.2
6 06.09.2017 Известия. Итоговый выпуск Среда 00:05:07 00:37:16 1.0 8.1
7 09.09.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:08 00:54:56 1.0 7.6
8 10.09.2017 Последний мент Воскресенье 11:34:15 17:54:27 1.0 4.9
9 08.09.2017 Забытый Пятница 12:07:33 13:00:04 0.9 6.8
10 06.09.2017 Группа Zeta Среда 13:25:34 16:49:43 0.9 5.7

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.09.2017 Симпсоны Понедельник 20:34:24 20:55:26 2X2 0.2 0.6
2 07.09.2017 Футурама Четверг 16:13:11 16:33:22 2X2 0.2 1.2
3 07.09.2017 Бессмертное кино Четверг 22:48:48 23:15:08 2X2 0.2 0.7
4 04.09.2017 Гриффины Понедельник 20:59:37 21:23:15 2X2 0.2 0.5
5 06.09.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 16:22:36 16:33:09 2X2 0.2 0.9
6 10.09.2017 Американский папаша Воскресенье 19:47:06 20:07:14 2X2 0.1 0.4
7 05.09.2017 Бешеные кролики: вторжение Вторник 19:21:38 19:28:52 2X2 0.1 0.5
8 09.09.2017 Level up show Суббота 23:13:40 23:37:25 2X2 0.1 0.6
9 05.09.2017 Глаз Вторник 21:28:22 23:13:45 2X2 0.1 0.4
10 04.09.2017 Подозрительная Сова Понедельник 22:49:27 23:04:27 2X2 0.1 0.5

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.09.2017 София Прекрасная: заклятие амулета Воскресенье 11:24:09 12:10:05 0.7 3.8
2 09.09.2017 Рапунцель: Дорога к мечте Суббота 19:29:54 20:25:29 0.7 2.5
3 10.09.2017 Храбрая сердцем Воскресенье 19:31:11 21:22:55 0.6 1.9
4 10.09.2017 София Прекрасная Воскресенье 10:01:23 10:23:26 0.6 3.6
5 10.09.2017 София Прекрасная: история принцессы Воскресенье 10:30:36 11:17:19 0.6 3.4
6 07.09.2017 Гравити Фолз Четверг 18:38:06 19:01:09 0.6 2.7
7 07.09.2017 Закон Мерфи Четверг 19:08:39 19:29:45 0.6 2.3
8 07.09.2017 Мулан Четверг 19:30:24 21:10:38 0.5 1.7
9 08.09.2017 Леди Баг и Супер-Кот Пятница 21:08:28 21:29:39 0.5 1.6
10 09.09.2017 София Прекрасная: плавучий Дворец Суббота 11:25:26 12:12:38 0.5 3.1

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.09.2017 Секрет Тропиканки Среда 20:30:16 21:32:12 0.4 1.3
2 09.09.2017 Свадьба вслепую Суббота 16:27:33 17:41:13 0.2 1.2
3 08.09.2017 Я стесняюсь своего тела Пятница 22:32:23 00:15:37 0.2 1.0
4 06.09.2017 Цветок Карибского моря Среда 21:32:12 22:29:09 0.2 0.7
5 10.09.2017 Папа попал Воскресенье 15:45:42 18:21:03 0.2 0.9
6 04.09.2017 Центральная больница Понедельник 12:18:58 13:17:56 0.2 1.3
7 10.09.2017 Новая фабрика звезд Воскресенье 22:00:07 00:06:06 0.2 0.7
8 09.09.2017 Клон Суббота 22:14:32 23:13:07 0.2 0.6
9 06.09.2017 В теме Среда 00:04:05 00:29:23 0.2 1.1
10 05.09.2017 Топ-модель по-американски Вторник 10:39:25 13:13:12 0.1 1.0

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.09.2017 Маша и медведь Четверг 19:29:20 19:44:43 КАРУСЕЛЬ 1.4 4.9
2 07.09.2017 Спокойной ночи, малыши! Четверг 20:32:34 20:45:08 КАРУСЕЛЬ 1.4 4.2
3 07.09.2017 Дружба - это чудо Четверг 20:09:43 20:31:16 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.9
4 10.09.2017 Щенячий патруль Воскресенье 21:05:26 21:28:06 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.5
5 04.09.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Понедельник 20:56:47 21:19:07 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.5
6 08.09.2017 Смешарики. Новые приключения Пятница 20:53:53 21:14:58 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.6
7 10.09.2017 Ми-ми-мишки Воскресенье 19:38:24 19:49:25 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.6
8 10.09.2017 Деревяшки Воскресенье 20:15:40 20:26:40 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.9
9 09.09.2017 Пожарный Сэм Суббота 10:17:23 10:27:09 КАРУСЕЛЬ 0.9 5.3
10 09.09.2017 Три кота Суббота 11:02:12 11:17:51 КАРУСЕЛЬ 0.8 5.1

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.09.2017 Новье Пятница 22:52:45 22:58:55 RU.TV 0.2 0.8
2 08.09.2017 Белые ночи Санкт-Петербурга. Международный музыкальный фестиваль Пятница 20:03:27 22:49:30 RU.TV 0.1 0.5
3 10.09.2017 RU новости Воскресенье 11:00:06 11:16:22 RU.TV 0.1 0.8
4 08.09.2017 Краски осени Пятница 06:59:56 07:57:51 RU.TV 0.1 1.3
5 10.09.2017 100пудовый хит Воскресенье 10:03:06 10:56:35 RU.TV 0.1 0.6
6 06.09.2017 Супермикс дня Среда 12:06:17 12:54:57 RU.TV 0.1 0.8
7 06.09.2017 Стол заказов Среда 12:59:40 14:58:04 RU.TV 0.1 0.7
8 09.09.2017 Super 20 Суббота 07:59:57 09:57:24 RU.TV 0.1 0.8
9 10.09.2017 Хит за хитом Воскресенье 11:20:19 11:59:23 RU.TV 0.1 0.5
10 06.09.2017 Незабудки Среда 15:06:17 15:54:49 RU.TV 0.1 0.6

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.09.2017 Пацанки 2 Четверг 19:00:18 21:00:44 ПЯТНИЦА 0.7 2.3
2 05.09.2017 Властелин колец: возвращение короля Вторник 17:19:06 21:00:09 ПЯТНИЦА 0.7 2.5
3 05.09.2017 Любимцы (повтор) Вторник 21:00:09 21:31:59 ПЯТНИЦА 0.6 1.9
4 04.09.2017 Властелин колец: две крепости Понедельник 17:50:13 21:01:17 ПЯТНИЦА 0.6 2.2
5 05.09.2017 Любимцы Вторник 21:31:59 22:00:34 ПЯТНИЦА 0.5 1.8
6 07.09.2017 Зачарованные Четверг 13:25:08 14:16:36 ПЯТНИЦА 0.5 3.8
7 08.09.2017 Орел & решка. Рай и ад Пятница 18:59:38 19:59:49 ПЯТНИЦА 0.5 1.9
8 06.09.2017 На ножах Среда 20:00:27 21:00:28 ПЯТНИЦА 0.4 1.4
9 04.09.2017 Дублер Понедельник 22:00:48 23:38:12 ПЯТНИЦА 0.4 1.7
10 10.09.2017 Битва салонов Воскресенье 21:01:44 22:02:13 ПЯТНИЦА 0.4 1.3

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.09.2017 Не родись красивой Среда 19:50:41 22:23:49 СТС LOVE 0.2 0.7
2 09.09.2017 Моя прекрасная няня Суббота 13:05:29 13:35:29 СТС LOVE 0.2 1.2
3 10.09.2017 Папины дочки Воскресенье 21:34:28 22:00:15 СТС LOVE 0.2 0.6
4 10.09.2017 Старфон! Воскресенье 22:00:15 23:00:14 СТС LOVE 0.1 0.5
5 09.09.2017 Фиксики Суббота 07:51:53 08:03:54 СТС LOVE 0.1 1.1
6 06.09.2017 Маргоша Среда 22:23:49 00:17:54 СТС LOVE 0.1 0.5
7 08.09.2017 Смешарики Пятница 05:24:45 05:37:46 СТС LOVE 0.1 2.2
8 09.09.2017 Три кота Суббота 07:46:46 07:51:53 СТС LOVE 0.1 1.0
9 06.09.2017 Бесподобная Среда 18:00:11 18:51:29 СТС LOVE 0.1 0.4
10 09.09.2017 Страшная Любовь Суббота 22:00:22 23:00:39 СТС LOVE 0.1 0.3

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.09.2017 Однажды в Америке Пятница 19:30:11 23:58:37 ЧЕ 0.4 1.4
2 05.09.2017 Решала Вторник 18:30:10 19:29:51 ЧЕ 0.3 1.4
3 10.09.2017 Невезучие Воскресенье 08:49:20 10:29:40 ЧЕ 0.3 1.7
4 06.09.2017 На расстоянии удара Среда 19:30:11 21:32:23 ЧЕ 0.3 0.8
5 09.09.2017 Легенда Суббота 20:59:37 23:25:24 ЧЕ 0.3 0.9
6 07.09.2017 Учитель в законе. Продолжение Четверг 13:28:52 14:27:17 ЧЕ 0.2 1.6
7 07.09.2017 Утилизатор Четверг 14:27:17 15:28:13 ЧЕ 0.2 1.4
8 09.09.2017 Никита Суббота 14:21:02 16:31:59 ЧЕ 0.2 1.0
9 07.09.2017 Беспокойный свидетель Четверг 19:30:10 21:27:28 ЧЕ 0.2 0.6
10 10.09.2017 Антиколлекторы Воскресенье 10:30:38 11:30:13 ЧЕ 0.2 0.9

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.09.2017 Комеди Клаб. Золотая коллекция Четверг 22:00:51 23:00:17 ТНТ 4 0.4 1.3
2 05.09.2017 Комеди Клаб Вторник 22:58:56 23:56:47 ТНТ 4 0.3 1.7
3 05.09.2017 Наша Russia Вторник 20:00:27 20:30:21 ТНТ 4 0.2 0.8
4 10.09.2017 Комеди Клаб. Лучшее Воскресенье 16:47:32 17:04:32 ТНТ 4 0.2 0.9
5 04.09.2017 Comedy Баттл. Лучшее Понедельник 19:32:13 20:01:10 ТНТ 4 0.2 0.7
6 07.09.2017 Деньги или позор Четверг 23:00:17 23:30:43 ТНТ 4 0.2 0.9
7 04.09.2017 Не спать Понедельник 01:00:08 02:00:10 ТНТ 4 0.2 3.4
8 10.09.2017 Comedy Woman Воскресенье 12:59:11 13:59:16 ТНТ 4 0.2 1.0
9 07.09.2017 Комеди Клаб. Exclusive Четверг 17:59:59 18:30:10 ТНТ 4 0.2 1.0
10 08.09.2017 Вжух Пятница 14:33:12 15:00:10 ТНТ 4 0.2 1.1

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.09.2017 Охотники за складами Четверг 21:32:44 21:59:49 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
2 07.09.2017 Махинаторы Четверг 20:01:48 21:01:44 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
3 07.09.2017 Балтфлот Четверг 21:02:09 21:29:19 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
4 04.09.2017 Как это работает Понедельник 19:30:36 19:56:55 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
5 04.09.2017 Пищевая фабрика Понедельник 18:59:57 19:26:55 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
6 09.09.2017 Битва за недвижимость Суббота 14:31:12 14:58:03 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.7
7 04.09.2017 Голые и напуганные Понедельник 09:00:32 09:57:02 DISCOVERY CHANNEL 0.1 1.1
8 04.09.2017 Охотники за реликвиями Понедельник 14:01:43 14:26:26 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.8
9 10.09.2017 Сделано из вторсырья Воскресенье 21:30:33 21:58:04 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.3
10 04.09.2017 Уличная наука Понедельник 18:30:31 18:56:32 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.09.2017 Тайны следствия - 9 Вторник 19:23:58 20:14:44 ДОМ КИНО 0.5 1.6
2 08.09.2017 Тайны следствия - 10 Пятница 19:25:18 20:15:05 ДОМ КИНО 0.4 1.3
3 05.09.2017 Самая обаятельная и привлекательная Вторник 11:44:49 13:16:06 ДОМ КИНО 0.3 2.5
4 09.09.2017 Папа напрокат Суббота 18:01:16 18:59:46 ДОМ КИНО 0.3 1.4
5 09.09.2017 Женитьба Бальзаминова Суббота 20:50:32 22:33:59 ДОМ КИНО 0.3 1.0
6 05.09.2017 Между нами девочками Вторник 13:16:06 16:48:55 ДОМ КИНО 0.3 1.9
7 09.09.2017 Гусарская баллада Суббота 18:59:46 20:50:32 ДОМ КИНО 0.3 1.0
8 05.09.2017 Будьте моим мужем Вторник 22:00:30 23:40:05 ДОМ КИНО 0.3 1.1
9 08.09.2017 Первый троллейбус Пятница 22:00:19 23:38:53 ДОМ КИНО 0.2 0.9
10 10.09.2017 Пираты ХХ века Воскресенье 19:00:24 20:38:07 ДОМ КИНО 0.2 0.7
TNS Россия
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25.10.2017

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Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.

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Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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25.10.2017 - 09:10
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