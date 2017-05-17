Челябинск, которого вы еще не видели в рекламе HP от Publicis Russia

Креативное агентство Publicis Russia и компания HP Inc. давно и успешно работают вместе, а недавно они расширили сферу своего сотрудничества и сделали первый креативный проект. Его результат можно увидеть на ТВ и в интернете – рекламный видеоролик для многофункционального устройства HP DeskJet GT 5820.

Слоган продуктовой коммуникации прост и понятен – большие объемы печати по выгодной цене. Креативная команда придумала, как необычно рассказать об этом за 30 сек в ТВ ролике. Интернет версия, благодаря тому, что длиннее, еще интереснее.

“Поскольку в ролике основную часть занимает диалог, то упор мы делали на кастинг и поиски режиссера, умеющего работать с актерами. Изначально мы понимали, что этот сценарий проще всего снять в духе такого Ералаша и всеми силами старались этого избежать. “Не делать рекламу” — такую задачу мы ставили режиссеру, и он с ней прекрасно справился. С Ильей и Яном нам вообще повезло, и актера тоже удалось найти прекрасного. Локацию выбирали из реальных квартир. В итоге нашли отличную коммунальную квартиру, и это сработало лучше, чем если бы мы строили декорацию. Хочется создавать больше таких работ, с уважением относящихся к зрителю, в любимый сериал которого они бесцеремонно врываются”, — комментирует Андрей Ярынич, руководитель креативной группы PublicisRussia.

«Нам было очень важно сделать простую, но в то же время красивую историю, которая бы доступно и правильно рассказала о нашем устройстве. И этот ролик в полной мере позволил воплотить нашу задумку в жизнь, при этом подчеркнув все конкурентные преимущества серии HP DeskJet GT, - комментирует Анна Сергунина, менеджер по маркетингу компании HP в России. - Новые модели серии HP DeskJet GT — это действительно удобные и надежные в эксплуатации устройства, позволяющие просто и быстро печатать тысячи цветных документов и наполнять нашу жизнь невероятными красками».

Состав творческой группы:

Клиент: HP

Менеджер по маркетингу: Анна Сергунина

Менеджер по развитию категории «Струйные устройства печати»: Дмитрий Хлынин

Агентство: Publicis Russia

Исполнительный креативный директор: Антон Зимин

Руководитель креативной группы: Андрей Ярынич

Копирайтер: Андрей Ярынич

Арт-директор: Мария Половинкина

Аккаунт-директор: Альбина Солонина

Аккаунт-менеджер: Алина Леонова

Продюсеры: Алексей Васильев, Наталья Патрушева

Продакшн:

Продюсер (продакшн-хауса): Мария Якушина

Режиссер: Илья Аксенов

Оператор: Ян Ясинский

Композитор: Фредерик Бернард

Актеры: Иван Ефремов, Мария Митрофанова