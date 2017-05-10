"Балтика 0" на ТВ-экранах: не отказывай себе в удовольствии здесь и сейчас

В рамках рекламной кампании «Мы можем всё» в мае на экраны ТВ вышли обновленные ролики бренда «Балтика 0» - безалкогольного пива №1 в России. В них показаны ситуации, в которых можно насладиться вкусом любимого безалкогольного пива: на отдыхе, во время бизнес-ланча или на встрече с друзьями.

Прогулка на велосипедах, долгожданный отдых, игра в футбол с друзьями – каждую из этих ситуаций идеально дополнит бокал настоящего безалкогольного пива «Балтика 0». Ведь зачем отказывать себе в удовольствии здесь и сейчас!

Насладиться «Балтикой 0» можно и во время работы – например, в обеденное время. В рекламном ролике, созданном бренд-командой «Балтики» вместе с агентством Leo Burnett Moscow и испанским режиссером Эдрианом Лопезом, одной из ситуаций потребления стал бизнес-ланч, на котором можно отметить удачную сделку с партнерами, успешный проект, день рождения коллеги или просто утолить жажду в жаркий день и насладиться вкусом конкретного момента, даже когда впереди ждут дела.

Обновленный ролик демонстрирует различные ситуации потребления безалкогольного пива, свойственные образу жизни современных прогрессивных людей, которые все время движутся вперед навстречу новому опыту, следят за своим здоровьем, ведут активный образ жизни и не хотят лишать себя привычных удовольствий.

Виктория Павликова, бренд-менеджер: «Нашей главной задачей былопоказать, что насладиться вкусом безалкогольного пива можно в разные моменты жизни. Поэтому мы обновили ролик, добавив сцену с популярной в наше время ситуацией - бизнес-ланчем. Лидер сегмента безалкогольного пива - «Балтика 0» - это напиток для тех, кто ценит натуральность, превосходный вкус и качество, кто занимается спортом и выбирает активный образ жизни, но при этом не готов отказывать себе в удовольствии выпить настоящего пива. Надеемся, данная кампания на ТВ, продолжив рекламную кампанию 2016 года, поможет избавиться от архаичных стереотипов потребления безалкогольного пива и позволит увеличить продажи и лояльность к бренду-лидеру в данном сегменте».

Интересно, что на фоне общего падения рынка пива, которое в 2016 году, по оценкам компании «Балтика», составило 1-2%, сегмент безалкогольного пива в России в 2016 году вырос почти на 12%*. Бренд «Балтика 0» является неоспоримым лидером этого сегмента с долей около 60%. Развитие безалкогольных пивных брендов полностью отвечает задачам государства по поддержке наметившегося тренда на здоровый и активный образ жизни.

* данные ритейл-аудита Nielsen Россия.