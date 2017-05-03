ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (03/04/2017 - 09/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/04/2017 - 09/04/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:25:36
|21:00:01
|7.4
|19.6
|2
|04.04.2017
|Время
|Вторник
|21:00:07
|21:54:31
|6.2
|16.3
|3
|07.04.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:42:31
|23:30:08
|5.8
|16.6
|4
|03.04.2017
|Первая студия
|Понедельник
|20:02:13
|20:18:17
|5.6
|15.0
|5
|09.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:39:23
|5.2
|13.4
|6
|05.04.2017
|Пусть говорят
|Среда
|20:03:29
|21:00:00
|5.2
|14.4
|7
|03.04.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|19:45:12
|20:02:13
|5.1
|14.3
|8
|09.04.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:39:23
|23:40:22
|4.6
|14.2
|9
|07.04.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:48
|20:59:57
|4.1
|12.3
|10
|07.04.2017
|Первая студия. Спецвыпуск
|Пятница
|18:36:54
|19:47:39
|3.8
|13.6
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.04.2017
|Местное время
|Среда
|20:45:41
|21:01:23
|5.6
|14.8
|2
|09.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:38:55
|5.3
|13.5
|3
|05.04.2017
|Свидетельство о рождении
|Среда
|22:06:58
|23:15:09
|5.3
|15.7
|4
|05.04.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:08
|20:45:41
|5.0
|14.2
|5
|09.04.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:38:55
|01:37:48
|4.7
|20.4
|6
|05.04.2017
|60 минут
|Среда
|18:46:10
|19:58:54
|4.5
|15.6
|7
|09.04.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:32:58
|10:18:27
|4.2
|21.8
|8
|08.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:06:28
|3.9
|10.7
|9
|05.04.2017
|Прямой эфир
|Среда
|17:39:36
|18:45:06
|3.7
|16.1
|10
|07.04.2017
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|21:00:57
|23:49:06
|3.7
|10.6
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.04.2017
|Консультант
|Четверг
|21:34:20
|23:34:47
|4.7
|13.9
|2
|09.04.2017
|Новые русские сенсации. Сеанс невероятного исцеления
|Воскресенье
|18:01:43
|18:59:54
|4.5
|15.1
|3
|04.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Вторник
|20:40:08
|21:37:13
|4.5
|11.9
|4
|09.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:01
|18:01:43
|3.9
|14.4
|5
|09.04.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:10
|13:05:17
|3.9
|17.0
|6
|09.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:14:05
|3.8
|10.9
|7
|09.04.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:05:58
|15:59:46
|3.3
|13.4
|8
|09.04.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:08
|16:18:57
|3.3
|12.6
|9
|06.04.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Четверг
|19:00:06
|19:40:51
|3.0
|11.3
|10
|09.04.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:17
|14:10:18
|3.0
|12.9
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|Хоббит: битва пяти воинств
|Воскресенье
|20:59:29
|23:40:47
|2.7
|7.3
|2
|03.04.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:47
|20:00:30
|2.7
|7.7
|3
|03.04.2017
|Молодежка-4
|Понедельник
|20:00:30
|21:00:22
|2.6
|6.8
|4
|08.04.2017
|Джон Картер
|Суббота
|21:00:21
|23:33:53
|2.3
|6.6
|5
|03.04.2017
|Орудия смерти: Город костей
|Понедельник
|21:00:22
|23:29:06
|2.3
|6.2
|6
|06.04.2017
|Боги Египта
|Четверг
|21:01:05
|23:26:28
|2.2
|6.5
|7
|07.04.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:37
|21:00:31
|2.0
|6.2
|8
|09.04.2017
|Хороший динозавр
|Воскресенье
|19:12:54
|20:59:29
|2.0
|5.4
|9
|04.04.2017
|Повелитель стихий
|Вторник
|21:00:52
|22:58:44
|1.9
|5.2
|10
|07.04.2017
|Призрачный гонщик
|Пятница
|21:00:31
|23:05:38
|1.8
|5.0
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:05
|22:11:59
|3.4
|9.3
|2
|08.04.2017
|Улыбка лиса
|Суббота
|20:03:32
|21:00:05
|3.0
|8.2
|3
|08.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:11:59
|23:42:24
|2.8
|8.4
|4
|09.04.2017
|Замуж после всех
|Воскресенье
|19:01:59
|19:57:14
|2.3
|6.6
|5
|08.04.2017
|События
|Суббота
|23:42:24
|23:56:20
|2.2
|8.0
|6
|09.04.2017
|Вероника не хочет умирать
|Воскресенье
|21:46:38
|22:40:33
|2.1
|5.4
|7
|07.04.2017
|События. (22:00)
|Пятница
|22:00:07
|22:34:40
|1.9
|5.1
|8
|09.04.2017
|Смех с доставкой на дом
|Воскресенье
|13:58:27
|14:29:33
|1.8
|7.4
|9
|08.04.2017
|Отель последней надежды
|Суббота
|16:30:57
|17:21:43
|1.7
|6.6
|10
|06.04.2017
|Право голоса
|Четверг
|20:22:23
|21:59:15
|1.7
|4.8
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.04.2017
|Смехоностальгия
|Пятница
|19:48:11
|20:14:11
|1.1
|3.4
|2
|07.04.2017
|Мы с вами где-то встречались
|Пятница
|21:01:25
|22:31:10
|1.1
|2.9
|3
|08.04.2017
|Amarcord. Я помню...
|Суббота
|21:17:39
|22:07:08
|0.9
|2.5
|4
|08.04.2017
|Ромео и Джульетта
|Суббота
|19:02:46
|21:14:43
|0.9
|2.5
|5
|09.04.2017
|Больше, чем любовь
|Воскресенье
|21:14:34
|21:53:34
|0.8
|2.1
|6
|08.04.2017
|Кино на все времена
|Суббота
|22:10:34
|22:15:59
|0.8
|2.2
|7
|08.04.2017
|Романтика романса
|Суббота
|18:08:08
|19:00:26
|0.8
|2.5
|8
|08.04.2017
|Девушка с характером
|Суббота
|10:38:32
|11:59:41
|0.7
|3.5
|9
|09.04.2017
|8.5
|Воскресенье
|19:01:13
|21:13:44
|0.7
|2.0
|10
|04.04.2017
|Искусственный отбор
|Вторник
|20:05:22
|20:44:25
|0.7
|2.0
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.04.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|18:59:33
|20:59:19
|2.7
|7.7
|2
|04.04.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|17:59:19
|19:00:06
|2.7
|11.3
|3
|04.04.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Вторник
|19:00:06
|19:29:58
|2.6
|9.3
|4
|08.04.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:06
|16:35:33
|2.5
|9.7
|5
|04.04.2017
|Новости. (19:30)
|Вторник
|19:30:06
|19:59:55
|2.4
|7.4
|6
|08.04.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:33
|17:02:47
|2.4
|9.3
|7
|08.04.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:47
|18:59:33
|2.2
|7.4
|8
|09.04.2017
|Карпов
|Воскресенье
|22:04:36
|22:59:57
|2.2
|5.8
|9
|05.04.2017
|Новости. (23:00)
|Среда
|23:00:07
|23:23:01
|2.1
|6.9
|10
|04.04.2017
|Падение Лондона
|Вторник
|19:59:55
|21:48:59
|2.1
|5.7
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:14
|22:59:34
|2.7
|7.2
|2
|08.04.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:29:52
|23:00:28
|2.5
|7.0
|3
|07.04.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:09
|21:58:24
|2.3
|6.4
|4
|09.04.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:47
|22:01:14
|2.3
|5.8
|5
|08.04.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:59:05
|21:29:52
|2.3
|6.2
|6
|03.04.2017
|Реальные пацаны
|Понедельник
|20:31:31
|21:01:23
|2.1
|5.2
|7
|08.04.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Суббота
|23:00:28
|00:16:54
|2.0
|7.0
|8
|09.04.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:14
|20:59:47
|1.9
|4.9
|9
|07.04.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|21:58:24
|23:00:58
|1.9
|5.2
|10
|07.04.2017
|Импровизация
|Пятница
|19:58:56
|21:00:09
|1.9
|5.6
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.04.2017
|5-ая волна
|Суббота
|21:01:48
|23:13:38
|2.4
|6.8
|2
|08.04.2017
|День, когда земля остановилась
|Суббота
|19:00:47
|21:01:48
|1.9
|5.5
|3
|03.04.2017
|Кости
|Понедельник
|22:13:36
|23:04:41
|1.7
|4.9
|4
|06.04.2017
|Слепая
|Четверг
|18:08:36
|18:38:42
|1.7
|7.4
|5
|07.04.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:00:44
|20:03:04
|1.6
|5.3
|6
|09.04.2017
|Смертельная гонка
|Воскресенье
|19:58:59
|21:59:42
|1.6
|4.0
|7
|07.04.2017
|Скорость
|Пятница
|20:03:04
|22:20:43
|1.6
|4.4
|8
|07.04.2017
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Пятница
|17:58:39
|19:00:44
|1.5
|6.2
|9
|07.04.2017
|Скорость - 2
|Пятница
|22:20:43
|00:43:12
|1.4
|4.7
|10
|09.04.2017
|Тень
|Воскресенье
|17:55:39
|19:58:59
|1.3
|4.2
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.04.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:30:46
|08:59:59
|0.5
|3.7
|2
|07.04.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Пятница
|09:00:28
|09:28:53
|0.5
|3.7
|3
|05.04.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Среда
|07:28:06
|08:00:09
|0.4
|3.4
|4
|04.04.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Вторник
|08:00:00
|08:27:57
|0.4
|3.1
|5
|09.04.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Воскресенье
|09:28:05
|10:00:08
|0.3
|1.9
|6
|04.04.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Вторник
|07:00:02
|07:26:38
|0.3
|2.7
|7
|04.04.2017
|Новости EuroNews (02:30)
|Вторник
|02:20:15
|03:00:02
|0.3
|4.7
|8
|07.04.2017
|Новости EuroNews (02:00)
|Пятница
|02:00:13
|02:37:25
|0.2
|2.2
|9
|06.04.2017
|Новости EuroNews (10:00)
|Четверг
|10:00:29
|10:32:12
|0.2
|1.3
|10
|04.04.2017
|Новости EuroNews (00:30)
|Вторник
|00:22:44
|00:59:15
|0.1
|0.7
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|Любимые актеры
|Воскресенье
|15:28:56
|15:58:42
|МИР
|0.6
|2.4
|2
|07.04.2017
|Возвращение Мухтара
|Пятница
|18:05:21
|18:58:33
|МИР
|0.5
|2.1
|3
|04.04.2017
|Закон & порядок. Преступный умысел
|Вторник
|20:12:52
|21:10:23
|МИР
|0.5
|1.4
|4
|08.04.2017
|Всегда говори "всегда" - 4
|Суббота
|20:27:59
|21:20:04
|МИР
|0.4
|1.1
|5
|09.04.2017
|Здравствуй и прощай
|Воскресенье
|13:39:38
|15:28:56
|МИР
|0.4
|1.6
|6
|07.04.2017
|Водоворот чужих желаний
|Пятница
|20:40:24
|21:31:33
|МИР
|0.4
|1.0
|7
|08.04.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|08:53:35
|09:00:19
|МИР
|0.4
|2.6
|8
|08.04.2017
|Всегда говори "всегда" - 5
|Суббота
|21:20:04
|22:08:02
|МИР
|0.3
|0.9
|9
|06.04.2017
|Новости
|Четверг
|18:59:06
|19:19:08
|МИР
|0.3
|1.2
|10
|03.04.2017
|Новости. Экстренный выпуск
|Понедельник
|18:59:08
|19:24:24
|МИР
|0.3
|0.9
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|Морской патруль
|Воскресенье
|18:37:03
|19:30:02
|360°
|0.6
|1.9
|2
|08.04.2017
|Новости 360
|Суббота
|09:00:12
|09:20:06
|360°
|0.3
|2.1
|3
|07.04.2017
|Большие новости
|Пятница
|05:00:00
|05:59:59
|360°
|0.3
|7.7
|4
|08.04.2017
|#самоеяркое
|Суббота
|00:16:24
|02:35:09
|360°
|0.3
|2.0
|5
|09.04.2017
|ДоброДел
|Воскресенье
|19:30:02
|20:00:00
|360°
|0.3
|0.8
|6
|08.04.2017
|Будни
|Суббота
|07:59:08
|09:00:12
|360°
|0.3
|2.1
|7
|03.04.2017
|Все просто
|Понедельник
|15:00:08
|15:30:14
|360°
|0.2
|1.2
|8
|08.04.2017
|Вкусно 360
|Суббота
|09:20:06
|10:15:08
|360°
|0.2
|1.2
|9
|04.04.2017
|Папа напрокат
|Вторник
|21:00:11
|22:44:16
|360°
|0.2
|0.6
|10
|04.04.2017
|Взрыв в метро Санкт-Петербурга
|Вторник
|09:00:11
|09:10:01
|360°
|0.2
|1.7
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.04.2017
|Клон
|Среда
|21:17:51
|22:14:13
|0.5
|1.3
|2
|07.04.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Пятница
|21:46:48
|23:39:51
|0.4
|1.2
|3
|07.04.2017
|Спасите моего ребенка
|Пятница
|20:15:54
|21:46:48
|0.3
|0.8
|4
|08.04.2017
|Хочу танцевать. Дети
|Суббота
|14:25:07
|15:18:54
|0.3
|1.2
|5
|08.04.2017
|Мыслить, как преступник
|Суббота
|00:13:56
|01:00:59
|0.3
|1.4
|6
|09.04.2017
|Возвращение высокого блондина
|Воскресенье
|22:02:15
|23:35:15
|0.3
|0.7
|7
|09.04.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|20:07:55
|22:02:15
|0.2
|0.6
|8
|08.04.2017
|Борщ-шоу
|Суббота
|08:54:39
|09:20:41
|0.2
|1.5
|9
|06.04.2017
|В теме
|Четверг
|00:06:07
|00:36:33
|0.2
|1.2
|10
|06.04.2017
|За живое!
|Четверг
|08:17:02
|09:35:26
|0.2
|1.7
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.04.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Понедельник
|20:28:39
|21:32:34
|МАТЧ ТВ
|2.3
|6.0
|2
|03.04.2017
|Тотальный разбор с Валерием Карпиным
|Понедельник
|21:32:34
|22:29:49
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.1
|3
|05.04.2017
|Футбол. Кубок России 2016-2017
|Среда
|20:26:43
|21:23:09
|МАТЧ ТВ
|1.1
|2.9
|4
|05.04.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Среда
|21:53:24
|22:52:11
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.0
|5
|09.04.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|20:59:47
|22:29:45
|МАТЧ ТВ
|1.0
|2.6
|6
|09.04.2017
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Китая
|Воскресенье
|08:46:43
|11:06:52
|МАТЧ ТВ
|0.9
|5.0
|7
|09.04.2017
|Звезды премьер-лиги
|Воскресенье
|22:30:35
|22:59:35
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.4
|8
|05.04.2017
|#новости
|Среда
|21:23:14
|21:28:20
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.8
|9
|05.04.2017
|#всенаматч
|Среда
|21:28:20
|21:52:54
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.5
|10
|08.04.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Суббота
|14:29:44
|17:49:15
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.2
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.04.2017
|Карлсон вернулся
|Суббота
|09:32:30
|09:51:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|8.0
|2
|03.04.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Понедельник
|19:52:30
|20:02:50
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|3.9
|3
|08.04.2017
|Барбоскины
|Суббота
|15:34:22
|15:54:14
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|5.1
|4
|08.04.2017
|Ми-ми-мишки
|Суббота
|14:10:17
|14:27:02
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|5.5
|5
|08.04.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|22:39:20
|23:00:05
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.6
|6
|03.04.2017
|Семейка бегемотов
|Понедельник
|20:03:06
|20:08:26
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.3
|7
|08.04.2017
|Три кота
|Суббота
|11:02:08
|11:33:56
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|5.5
|8
|09.04.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Воскресенье
|20:29:34
|20:42:00
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.8
|9
|08.04.2017
|Лео и Тиг
|Суббота
|12:54:35
|13:05:34
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|5.1
|10
|08.04.2017
|Лунтик и его друзья
|Суббота
|12:36:30
|12:51:38
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|5.0
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.04.2017
|Женский доктор 2
|Понедельник
|19:56:26
|20:51:00
|1.5
|3.9
|2
|08.04.2017
|Закон обратного волшебства
|Суббота
|13:43:16
|17:30:00
|1.5
|5.9
|3
|08.04.2017
|Процесс
|Суббота
|12:40:41
|13:43:11
|1.3
|6.2
|4
|06.04.2017
|Дыши со мной
|Четверг
|20:51:45
|23:48:45
|1.2
|3.5
|5
|08.04.2017
|Великолепный век. Империя Кесем
|Суббота
|19:00:46
|22:59:40
|1.1
|3.0
|6
|09.04.2017
|Как выйти замуж за миллионера
|Воскресенье
|13:22:21
|14:13:34
|1.1
|4.6
|7
|07.04.2017
|Жизнь рассудит
|Пятница
|19:57:19
|23:45:09
|1.0
|3.0
|8
|05.04.2017
|Давай разведемся!
|Среда
|11:21:02
|12:21:15
|1.0
|6.2
|9
|09.04.2017
|Позови, и я приду
|Воскресенье
|19:00:56
|22:48:42
|0.8
|2.2
|10
|05.04.2017
|По делам несовершеннолетних
|Среда
|10:20:48
|11:20:56
|0.8
|5.2
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.04.2017
|Пять минут страха
|Пятница
|20:31:00
|22:22:54
|1.5
|4.0
|2
|09.04.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|19:35:32
|20:22:03
|1.4
|3.7
|3
|09.04.2017
|Новости дня
|Воскресенье
|17:00:01
|17:05:31
|1.3
|4.8
|4
|09.04.2017
|Смерш. Скрытый враг
|Воскресенье
|16:50:04
|17:00:01
|1.3
|4.8
|5
|09.04.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:04
|18:35:47
|1.2
|4.1
|6
|05.04.2017
|Процесс
|Среда
|21:35:03
|22:59:10
|1.1
|3.2
|7
|08.04.2017
|Задело!
|Суббота
|18:11:14
|18:21:25
|1.1
|3.7
|8
|07.04.2017
|Акция
|Пятница
|18:42:42
|20:31:00
|1.1
|3.6
|9
|08.04.2017
|Государственная граница.
|Суббота
|18:24:30
|19:00:14
|1.1
|3.5
|10
|05.04.2017
|Секретная папка
|Среда
|20:43:00
|21:35:03
|1.0
|2.6
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.04.2017
|След
|Среда
|21:16:07
|22:00:03
|4.2
|10.9
|2
|03.04.2017
|Сейчас. Экстренный выпуск
|Понедельник
|22:00:10
|22:29:45
|3.7
|9.7
|3
|04.04.2017
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:11
|22:25:06
|3.5
|9.8
|4
|03.04.2017
|Следствие любви
|Понедельник
|23:17:57
|00:08:21
|2.9
|11.4
|5
|09.04.2017
|Каменская
|Воскресенье
|22:42:19
|23:41:19
|2.6
|8.0
|6
|09.04.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:09
|19:47:28
|1.7
|5.5
|7
|04.04.2017
|Сейчас (18.30)
|Вторник
|18:30:11
|19:04:21
|1.7
|6.6
|8
|06.04.2017
|Детективы
|Четверг
|17:45:24
|18:30:02
|1.3
|6.1
|9
|06.04.2017
|Дети Дон Кихота
|Четверг
|00:07:41
|01:39:43
|1.3
|9.2
|10
|09.04.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|09:21:15
|09:33:57
|1.2
|7.7
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.04.2017
|Симпсоны
|Понедельник
|20:34:24
|20:56:08
|0.5
|1.3
|2
|03.04.2017
|Американский папаша
|Понедельник
|21:00:33
|21:23:38
|0.4
|1.1
|3
|09.04.2017
|Гриффины
|Воскресенье
|21:29:27
|21:50:23
|0.3
|0.8
|4
|05.04.2017
|Южный парк
|Среда
|01:02:53
|01:24:27
|0.3
|2.4
|5
|08.04.2017
|Футурама
|Суббота
|21:00:38
|21:23:21
|0.3
|0.7
|6
|09.04.2017
|Друзья
|Воскресенье
|10:42:45
|11:06:37
|0.3
|1.1
|7
|06.04.2017
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:47:54
|23:14:49
|0.2
|0.8
|8
|05.04.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|16:25:05
|16:35:32
|0.2
|1.3
|9
|05.04.2017
|Клиника
|Среда
|02:26:27
|02:48:29
|0.2
|3.7
|10
|08.04.2017
|Level up show
|Суббота
|23:15:38
|23:35:08
|0.2
|0.7
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.04.2017
|Дело №306
|Понедельник
|20:00:20
|21:21:40
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|1.7
|2
|05.04.2017
|Привал странников
|Среда
|20:00:39
|22:24:58
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.7
|3
|06.04.2017
|Криминальный квартет
|Четверг
|20:01:16
|21:33:46
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.6
|4
|06.04.2017
|Рожденная революцией
|Четверг
|22:55:46
|00:34:43
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.9
|5
|04.04.2017
|Раскрывая мистические тайны
|Вторник
|21:33:24
|22:23:25
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.2
|6
|04.04.2017
|Круг
|Вторник
|19:59:56
|21:32:24
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.2
|7
|08.04.2017
|713-й просит посадку
|Суббота
|19:30:39
|20:55:10
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.2
|8
|09.04.2017
|Транссибирский экспресс
|Воскресенье
|19:50:14
|21:25:26
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.0
|9
|09.04.2017
|Верьте мне, люди
|Воскресенье
|17:50:11
|19:50:14
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.1
|10
|03.04.2017
|В теме
|Понедельник
|22:12:43
|22:38:49
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|0.9
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.04.2017
|Вести сейчас
|Суббота
|08:58:50
|09:13:35
|1.1
|7.3
|2
|07.04.2017
|Международное обозрение
|Пятница
|22:58:57
|23:52:05
|1.0
|3.4
|3
|03.04.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Понедельник
|21:59:17
|23:00:53
|1.0
|2.7
|4
|06.04.2017
|Вести. Йемен преткновения
|Четверг
|22:37:34
|22:46:30
|1.0
|2.9
|5
|08.04.2017
|Вести. Погода 24
|Суббота
|08:34:54
|08:56:46
|1.0
|7.6
|6
|08.04.2017
|Вести. Городские технологии
|Суббота
|09:17:15
|09:30:16
|0.9
|5.5
|7
|05.04.2017
|Вести. Дежурная часть
|Среда
|21:19:56
|21:59:27
|0.9
|2.3
|8
|03.04.2017
|Вести. Срочно
|Понедельник
|15:00:12
|21:55:40
|0.8
|2.8
|9
|08.04.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|17:43:31
|17:55:15
|0.7
|2.6
|10
|08.04.2017
|Вести в субботу
|Суббота
|23:00:09
|00:20:52
|0.7
|2.5
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.04.2017
|Меч в камне
|Вторник
|19:28:57
|21:08:08
|1.1
|3.2
|2
|08.04.2017
|Вольт
|Суббота
|19:28:48
|21:22:49
|1.0
|2.9
|3
|05.04.2017
|Тарзан
|Среда
|19:28:01
|21:10:23
|0.9
|2.6
|4
|05.04.2017
|Гравити Фолз
|Среда
|21:18:21
|21:39:58
|0.9
|2.3
|5
|08.04.2017
|План на игру
|Суббота
|21:22:49
|23:39:12
|0.8
|2.2
|6
|08.04.2017
|Тарзан и Джейн
|Суббота
|18:02:08
|19:28:30
|0.7
|2.4
|7
|08.04.2017
|Хранитель Лев: герои саванны
|Суббота
|10:02:25
|10:24:01
|0.7
|3.5
|8
|04.04.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Вторник
|19:06:28
|19:28:23
|0.7
|2.4
|9
|07.04.2017
|Тарзан-2
|Пятница
|19:29:39
|20:54:45
|0.7
|2.0
|10
|03.04.2017
|Похождения императора
|Понедельник
|19:32:56
|21:06:30
|0.7
|1.7
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.04.2017
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Понедельник
|10:14:39
|10:24:42
|0.7
|4.7
|2
|09.04.2017
|Мегаполис
|Воскресенье
|16:00:08
|16:12:29
|0.6
|2.3
|3
|08.04.2017
|ТопСеть
|Суббота
|17:33:32
|17:53:30
|0.5
|1.6
|4
|07.04.2017
|Простые решения
|Пятница
|19:42:48
|19:52:47
|0.5
|1.4
|5
|05.04.2017
|Сеть
|Среда
|07:43:01
|07:53:07
|0.4
|3.8
|6
|09.04.2017
|Фанимани
|Воскресенье
|09:33:19
|09:54:37
|0.4
|2.3
|7
|03.04.2017
|Безопасность
|Понедельник
|22:46:51
|22:56:56
|0.4
|1.2
|8
|08.04.2017
|Понаехали. Москва
|Суббота
|09:14:08
|09:24:56
|0.4
|2.4
|9
|07.04.2017
|Москва сегодня
|Пятница
|19:02:38
|19:12:29
|0.4
|1.4
|10
|05.04.2017
|Московский патруль
|Среда
|21:42:49
|21:53:43
|0.4
|1.0
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.04.2017
|На ножах
|Четверг
|22:11:35
|23:13:10
|ПЯТНИЦА
|1.2
|3.5
|2
|06.04.2017
|Кондитер
|Четверг
|18:58:08
|20:13:21
|ПЯТНИЦА
|1.1
|3.9
|3
|06.04.2017
|На ножах (повтор)
|Четверг
|21:12:48
|22:11:35
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.3
|4
|05.04.2017
|Сверхъестественное
|Среда
|00:01:23
|00:54:50
|ПЯТНИЦА
|0.8
|4.7
|5
|08.04.2017
|Человек из стали
|Суббота
|15:59:38
|18:38:17
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.8
|6
|08.04.2017
|Тихоокеанский рубеж
|Суббота
|18:38:17
|21:06:25
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.1
|7
|03.04.2017
|Секретный миллионер
|Понедельник
|20:58:13
|22:12:18
|ПЯТНИЦА
|0.7
|1.7
|8
|04.04.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Вторник
|19:03:43
|20:00:37
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.1
|9
|03.04.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Понедельник
|18:57:41
|20:01:10
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.9
|10
|04.04.2017
|Орел & решка. Кругосветка
|Вторник
|20:00:37
|20:58:18
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.5
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.04.2017
|Моя прекрасная няня
|Среда
|19:57:41
|20:28:49
|СТС LOVE
|0.4
|1.1
|2
|05.04.2017
|Ангел или Демон
|Среда
|21:56:34
|22:45:11
|СТС LOVE
|0.3
|0.9
|3
|09.04.2017
|Папины дочки
|Воскресенье
|11:41:49
|12:08:09
|СТС LOVE
|0.2
|1.1
|4
|07.04.2017
|Смешарики. Азбука здоровья
|Пятница
|07:35:57
|07:42:27
|СТС LOVE
|0.2
|1.9
|5
|07.04.2017
|Смешарики
|Пятница
|07:29:27
|07:35:57
|СТС LOVE
|0.2
|1.9
|6
|04.04.2017
|Страшная Любовь
|Вторник
|22:45:07
|23:15:36
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|7
|08.04.2017
|Смешарики. Азбука доброжелательности
|Суббота
|09:13:58
|09:20:23
|СТС LOVE
|0.2
|0.9
|8
|03.04.2017
|Каникулы в Мексике - 2
|Понедельник
|23:14:48
|01:18:12
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|9
|05.04.2017
|Сердца за любовь
|Среда
|12:40:04
|13:40:04
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|10
|07.04.2017
|Кадетство
|Пятница
|05:00:00
|05:20:45
|СТС LOVE
|0.0
|1.1
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.04.2017
|Однажды в Америке
|Пятница
|19:30:08
|00:05:25
|ЧЕ
|0.8
|2.5
|2
|03.04.2017
|Контрабанда
|Понедельник
|21:26:11
|23:31:21
|ЧЕ
|0.6
|1.7
|3
|09.04.2017
|Солдаты - 9
|Воскресенье
|18:15:47
|19:12:53
|ЧЕ
|0.6
|1.9
|4
|03.04.2017
|Узкая грань
|Понедельник
|19:30:03
|21:26:11
|ЧЕ
|0.6
|1.5
|5
|04.04.2017
|7 секунд
|Вторник
|21:36:42
|23:30:31
|ЧЕ
|0.6
|1.6
|6
|08.04.2017
|Банды Нью-Йорка
|Суббота
|19:47:54
|23:01:32
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|7
|09.04.2017
|Солдаты - 10
|Воскресенье
|21:04:54
|22:01:57
|ЧЕ
|0.5
|1.2
|8
|08.04.2017
|Карты, деньги, два ствола
|Суббота
|23:01:32
|01:06:52
|ЧЕ
|0.5
|1.9
|9
|08.04.2017
|8 миллиметров
|Суббота
|01:06:58
|03:34:57
|ЧЕ
|0.4
|3.8
|10
|03.04.2017
|КВН на бис
|Понедельник
|19:00:48
|19:30:03
|ЧЕ
|0.4
|1.2
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.04.2017
|Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы
|Четверг
|21:00:11
|22:44:30
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|2
|05.04.2017
|Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины
|Среда
|18:34:00
|20:01:31
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|3
|04.04.2017
|Хоккей. НХЛ. Обзор
|Вторник
|14:43:48
|14:56:07
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.6
|4
|08.04.2017
|Watts zap
|Суббота
|21:18:48
|21:30:45
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.2
|5
|04.04.2017
|Футбол. Кубок Италии
|Вторник
|21:32:09
|23:45:23
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.2
|6
|09.04.2017
|Велоспорт. Велогонка Париж - Рубе
|Воскресенье
|12:08:20
|18:22:20
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|7
|07.04.2017
|Хоккей. НХЛ
|Пятница
|05:00:00
|05:05:04
|EUROSPORT 1
|0.1
|1.8
|8
|03.04.2017
|Бильярд. Снукер. China Open
|Понедельник
|09:58:39
|11:25:34
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|9
|04.04.2017
|Велоспорт. Тур страны басков
|Вторник
|15:27:06
|18:55:20
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.2
|10
|09.04.2017
|Легкая атлетика. Марафон. Париж
|Воскресенье
|09:17:01
|12:05:06
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.2
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.04.2017
|Comedy Woman
|Вторник
|21:59:32
|22:58:54
|ТНТ 4
|0.8
|2.3
|2
|04.04.2017
|Комеди Клаб
|Вторник
|22:59:41
|23:52:06
|ТНТ 4
|0.7
|2.3
|3
|09.04.2017
|Наша Russia
|Воскресенье
|22:27:52
|22:59:21
|ТНТ 4
|0.6
|1.6
|4
|04.04.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Вторник
|00:50:55
|01:00:30
|ТНТ 4
|0.5
|3.9
|5
|03.04.2017
|Comedy Woman. Лучшее
|Понедельник
|22:53:05
|22:59:55
|ТНТ 4
|0.5
|1.4
|6
|09.04.2017
|Комеди Клаб. Exclusive
|Воскресенье
|18:30:01
|19:00:09
|ТНТ 4
|0.5
|1.6
|7
|04.04.2017
|Не спать
|Вторник
|01:00:40
|02:00:09
|ТНТ 4
|0.4
|3.8
|8
|09.04.2017
|Убойная лига
|Воскресенье
|01:00:01
|02:00:09
|ТНТ 4
|0.3
|2.9
|9
|03.04.2017
|Счастливы вместе
|Понедельник
|10:30:47
|10:59:54
|ТНТ 4
|0.3
|2.2
|10
|09.04.2017
|Убойной ночи
|Воскресенье
|02:31:30
|03:00:17
|ТНТ 4
|0.3
|5.3
Advertology.Ru
04.05.2017
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