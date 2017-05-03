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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (03/04/2017 - 09/04/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (03/04/2017 - 09/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/04/2017 - 09/04/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:25:36 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 19.6
2 04.04.2017 Время Вторник 21:00:07 21:54:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.2 16.3
3 07.04.2017 Голос. Дети Пятница 21:42:31 23:30:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 16.6
4 03.04.2017 Первая студия Понедельник 20:02:13 20:18:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.0
5 09.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:39:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 13.4
6 05.04.2017 Пусть говорят Среда 20:03:29 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 14.4
7 03.04.2017 Вечерние новости Понедельник 19:45:12 20:02:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 14.3
8 09.04.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:39:23 23:40:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.2
9 07.04.2017 Поле чудес Пятница 19:52:48 20:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 12.3
10 07.04.2017 Первая студия. Спецвыпуск Пятница 18:36:54 19:47:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 13.6

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.04.2017 Местное время Среда 20:45:41 21:01:23 РОССИЯ1 5.6 14.8
2 09.04.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:38:55 РОССИЯ1 5.3 13.5
3 05.04.2017 Свидетельство о рождении Среда 22:06:58 23:15:09 РОССИЯ1 5.3 15.7
4 05.04.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:08 20:45:41 РОССИЯ1 5.0 14.2
5 09.04.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:38:55 01:37:48 РОССИЯ1 4.7 20.4
6 05.04.2017 60 минут Среда 18:46:10 19:58:54 РОССИЯ1 4.5 15.6
7 09.04.2017 Сто к одному Воскресенье 09:32:58 10:18:27 РОССИЯ1 4.2 21.8
8 08.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:06:28 РОССИЯ1 3.9 10.7
9 05.04.2017 Прямой эфир Среда 17:39:36 18:45:06 РОССИЯ1 3.7 16.1
10 07.04.2017 Аншлаг и Компания Пятница 21:00:57 23:49:06 РОССИЯ1 3.7 10.6

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.04.2017 Консультант Четверг 21:34:20 23:34:47 НТВ 4.7 13.9
2 09.04.2017 Новые русские сенсации. Сеанс невероятного исцеления Воскресенье 18:01:43 18:59:54 НТВ 4.5 15.1
3 04.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Вторник 20:40:08 21:37:13 НТВ 4.5 11.9
4 09.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:01 18:01:43 НТВ 3.9 14.4
5 09.04.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:10 13:05:17 НТВ 3.9 17.0
6 09.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:14:05 НТВ 3.8 10.9
7 09.04.2017 Своя игра Воскресенье 15:05:58 15:59:46 НТВ 3.3 13.4
8 09.04.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:08 16:18:57 НТВ 3.3 12.6
9 06.04.2017 Сегодня вечером. (19:00) Четверг 19:00:06 19:40:51 НТВ 3.0 11.3
10 09.04.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:17 14:10:18 НТВ 3.0 12.9

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.04.2017 Хоббит: битва пяти воинств Воскресенье 20:59:29 23:40:47 СТС 2.7 7.3
2 03.04.2017 Воронины Понедельник 19:29:47 20:00:30 СТС 2.7 7.7
3 03.04.2017 Молодежка-4 Понедельник 20:00:30 21:00:22 СТС 2.6 6.8
4 08.04.2017 Джон Картер Суббота 21:00:21 23:33:53 СТС 2.3 6.6
5 03.04.2017 Орудия смерти: Город костей Понедельник 21:00:22 23:29:06 СТС 2.3 6.2
6 06.04.2017 Боги Египта Четверг 21:01:05 23:26:28 СТС 2.2 6.5
7 07.04.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:37 21:00:31 СТС 2.0 6.2
8 09.04.2017 Хороший динозавр Воскресенье 19:12:54 20:59:29 СТС 2.0 5.4
9 04.04.2017 Повелитель стихий Вторник 21:00:52 22:58:44 СТС 1.9 5.2
10 07.04.2017 Призрачный гонщик Пятница 21:00:31 23:05:38 СТС 1.8 5.0

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.04.2017 Постскриптум Суббота 21:00:05 22:11:59 3.4 9.3
2 08.04.2017 Улыбка лиса Суббота 20:03:32 21:00:05 3.0 8.2
3 08.04.2017 Право знать! Суббота 22:11:59 23:42:24 2.8 8.4
4 09.04.2017 Замуж после всех Воскресенье 19:01:59 19:57:14 2.3 6.6
5 08.04.2017 События Суббота 23:42:24 23:56:20 2.2 8.0
6 09.04.2017 Вероника не хочет умирать Воскресенье 21:46:38 22:40:33 2.1 5.4
7 07.04.2017 События. (22:00) Пятница 22:00:07 22:34:40 1.9 5.1
8 09.04.2017 Смех с доставкой на дом Воскресенье 13:58:27 14:29:33 1.8 7.4
9 08.04.2017 Отель последней надежды Суббота 16:30:57 17:21:43 1.7 6.6
10 06.04.2017 Право голоса Четверг 20:22:23 21:59:15 1.7 4.8

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.04.2017 Смехоностальгия Пятница 19:48:11 20:14:11 РОССИЯ К 1.1 3.4
2 07.04.2017 Мы с вами где-то встречались Пятница 21:01:25 22:31:10 РОССИЯ К 1.1 2.9
3 08.04.2017 Amarcord. Я помню... Суббота 21:17:39 22:07:08 РОССИЯ К 0.9 2.5
4 08.04.2017 Ромео и Джульетта Суббота 19:02:46 21:14:43 РОССИЯ К 0.9 2.5
5 09.04.2017 Больше, чем любовь Воскресенье 21:14:34 21:53:34 РОССИЯ К 0.8 2.1
6 08.04.2017 Кино на все времена Суббота 22:10:34 22:15:59 РОССИЯ К 0.8 2.2
7 08.04.2017 Романтика романса Суббота 18:08:08 19:00:26 РОССИЯ К 0.8 2.5
8 08.04.2017 Девушка с характером Суббота 10:38:32 11:59:41 РОССИЯ К 0.7 3.5
9 09.04.2017 8.5 Воскресенье 19:01:13 21:13:44 РОССИЯ К 0.7 2.0
10 04.04.2017 Искусственный отбор Вторник 20:05:22 20:44:25 РОССИЯ К 0.7 2.0

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.04.2017 Засекреченные списки Суббота 18:59:33 20:59:19 2.7 7.7
2 04.04.2017 Самые шокирующие гипотезы Вторник 17:59:19 19:00:06 2.7 11.3
3 04.04.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Вторник 19:00:06 19:29:58 2.6 9.3
4 08.04.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:06 16:35:33 2.5 9.7
5 04.04.2017 Новости. (19:30) Вторник 19:30:06 19:59:55 2.4 7.4
6 08.04.2017 Военная тайна Суббота 16:35:33 17:02:47 2.4 9.3
7 08.04.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:47 18:59:33 2.2 7.4
8 09.04.2017 Карпов Воскресенье 22:04:36 22:59:57 2.2 5.8
9 05.04.2017 Новости. (23:00) Среда 23:00:07 23:23:01 2.1 6.9
10 04.04.2017 Падение Лондона Вторник 19:59:55 21:48:59 2.1 5.7

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.04.2017 Stand up Воскресенье 22:01:14 22:59:34 ТНТ 2.7 7.2
2 08.04.2017 Холостяк Суббота 21:29:52 23:00:28 ТНТ 2.5 7.0
3 07.04.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:09 21:58:24 ТНТ 2.3 6.4
4 09.04.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:47 22:01:14 ТНТ 2.3 5.8
5 08.04.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:59:05 21:29:52 ТНТ 2.3 6.2
6 03.04.2017 Реальные пацаны Понедельник 20:31:31 21:01:23 ТНТ 2.1 5.2
7 08.04.2017 Дом - 2. Город Любви Суббота 23:00:28 00:16:54 ТНТ 2.0 7.0
8 09.04.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:14 20:59:47 ТНТ 1.9 4.9
9 07.04.2017 Открытый микрофон Пятница 21:58:24 23:00:58 ТНТ 1.9 5.2
10 07.04.2017 Импровизация Пятница 19:58:56 21:00:09 ТНТ 1.9 5.6

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.04.2017 5-ая волна Суббота 21:01:48 23:13:38 2.4 6.8
2 08.04.2017 День, когда земля остановилась Суббота 19:00:47 21:01:48 1.9 5.5
3 03.04.2017 Кости Понедельник 22:13:36 23:04:41 1.7 4.9
4 06.04.2017 Слепая Четверг 18:08:36 18:38:42 1.7 7.4
5 07.04.2017 Человек-невидимка Пятница 19:00:44 20:03:04 1.6 5.3
6 09.04.2017 Смертельная гонка Воскресенье 19:58:59 21:59:42 1.6 4.0
7 07.04.2017 Скорость Пятница 20:03:04 22:20:43 1.6 4.4
8 07.04.2017 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Пятница 17:58:39 19:00:44 1.5 6.2
9 07.04.2017 Скорость - 2 Пятница 22:20:43 00:43:12 1.4 4.7
10 09.04.2017 Тень Воскресенье 17:55:39 19:58:59 1.3 4.2

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.04.2017 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:30:46 08:59:59 EURONEWS 0.5 3.7
2 07.04.2017 Новости EuroNews (09:00) Пятница 09:00:28 09:28:53 EURONEWS 0.5 3.7
3 05.04.2017 Новости EuroNews (07:30) Среда 07:28:06 08:00:09 EURONEWS 0.4 3.4
4 04.04.2017 Новости EuroNews (08:00) Вторник 08:00:00 08:27:57 EURONEWS 0.4 3.1
5 09.04.2017 Новости EuroNews (09:30) Воскресенье 09:28:05 10:00:08 EURONEWS 0.3 1.9
6 04.04.2017 Новости EuroNews (07:00) Вторник 07:00:02 07:26:38 EURONEWS 0.3 2.7
7 04.04.2017 Новости EuroNews (02:30) Вторник 02:20:15 03:00:02 EURONEWS 0.3 4.7
8 07.04.2017 Новости EuroNews (02:00) Пятница 02:00:13 02:37:25 EURONEWS 0.2 2.2
9 06.04.2017 Новости EuroNews (10:00) Четверг 10:00:29 10:32:12 EURONEWS 0.2 1.3
10 04.04.2017 Новости EuroNews (00:30) Вторник 00:22:44 00:59:15 EURONEWS 0.1 0.7

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.04.2017 Любимые актеры Воскресенье 15:28:56 15:58:42 МИР 0.6 2.4
2 07.04.2017 Возвращение Мухтара Пятница 18:05:21 18:58:33 МИР 0.5 2.1
3 04.04.2017 Закон & порядок. Преступный умысел Вторник 20:12:52 21:10:23 МИР 0.5 1.4
4 08.04.2017 Всегда говори "всегда" - 4 Суббота 20:27:59 21:20:04 МИР 0.4 1.1
5 09.04.2017 Здравствуй и прощай Воскресенье 13:39:38 15:28:56 МИР 0.4 1.6
6 07.04.2017 Водоворот чужих желаний Пятница 20:40:24 21:31:33 МИР 0.4 1.0
7 08.04.2017 Маша и медведь Суббота 08:53:35 09:00:19 МИР 0.4 2.6
8 08.04.2017 Всегда говори "всегда" - 5 Суббота 21:20:04 22:08:02 МИР 0.3 0.9
9 06.04.2017 Новости Четверг 18:59:06 19:19:08 МИР 0.3 1.2
10 03.04.2017 Новости. Экстренный выпуск Понедельник 18:59:08 19:24:24 МИР 0.3 0.9

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.04.2017 Морской патруль Воскресенье 18:37:03 19:30:02 360° 0.6 1.9
2 08.04.2017 Новости 360 Суббота 09:00:12 09:20:06 360° 0.3 2.1
3 07.04.2017 Большие новости Пятница 05:00:00 05:59:59 360° 0.3 7.7
4 08.04.2017 #самоеяркое Суббота 00:16:24 02:35:09 360° 0.3 2.0
5 09.04.2017 ДоброДел Воскресенье 19:30:02 20:00:00 360° 0.3 0.8
6 08.04.2017 Будни Суббота 07:59:08 09:00:12 360° 0.3 2.1
7 03.04.2017 Все просто Понедельник 15:00:08 15:30:14 360° 0.2 1.2
8 08.04.2017 Вкусно 360 Суббота 09:20:06 10:15:08 360° 0.2 1.2
9 04.04.2017 Папа напрокат Вторник 21:00:11 22:44:16 360° 0.2 0.6
10 04.04.2017 Взрыв в метро Санкт-Петербурга Вторник 09:00:11 09:10:01 360° 0.2 1.7

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.04.2017 Клон Среда 21:17:51 22:14:13 0.5 1.3
2 07.04.2017 Я стесняюсь своего тела Пятница 21:46:48 23:39:51 0.4 1.2
3 07.04.2017 Спасите моего ребенка Пятница 20:15:54 21:46:48 0.3 0.8
4 08.04.2017 Хочу танцевать. Дети Суббота 14:25:07 15:18:54 0.3 1.2
5 08.04.2017 Мыслить, как преступник Суббота 00:13:56 01:00:59 0.3 1.4
6 09.04.2017 Возвращение высокого блондина Воскресенье 22:02:15 23:35:15 0.3 0.7
7 09.04.2017 Папа попал Воскресенье 20:07:55 22:02:15 0.2 0.6
8 08.04.2017 Борщ-шоу Суббота 08:54:39 09:20:41 0.2 1.5
9 06.04.2017 В теме Четверг 00:06:07 00:36:33 0.2 1.2
10 06.04.2017 За живое! Четверг 08:17:02 09:35:26 0.2 1.7

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.04.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Понедельник 20:28:39 21:32:34 МАТЧ ТВ 2.3 6.0
2 03.04.2017 Тотальный разбор с Валерием Карпиным Понедельник 21:32:34 22:29:49 МАТЧ ТВ 1.2 3.1
3 05.04.2017 Футбол. Кубок России 2016-2017 Среда 20:26:43 21:23:09 МАТЧ ТВ 1.1 2.9
4 05.04.2017 Футбол. Чемпионат Англии Среда 21:53:24 22:52:11 МАТЧ ТВ 1.1 3.0
5 09.04.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 20:59:47 22:29:45 МАТЧ ТВ 1.0 2.6
6 09.04.2017 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Китая Воскресенье 08:46:43 11:06:52 МАТЧ ТВ 0.9 5.0
7 09.04.2017 Звезды премьер-лиги Воскресенье 22:30:35 22:59:35 МАТЧ ТВ 0.9 2.4
8 05.04.2017 #новости Среда 21:23:14 21:28:20 МАТЧ ТВ 0.7 1.8
9 05.04.2017 #всенаматч Среда 21:28:20 21:52:54 МАТЧ ТВ 0.6 1.5
10 08.04.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Суббота 14:29:44 17:49:15 МАТЧ ТВ 0.6 2.2

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.04.2017 Карлсон вернулся Суббота 09:32:30 09:51:06 КАРУСЕЛЬ 1.4 8.0
2 03.04.2017 Смешарики. Новые приключения Понедельник 19:52:30 20:02:50 КАРУСЕЛЬ 1.4 3.9
3 08.04.2017 Барбоскины Суббота 15:34:22 15:54:14 КАРУСЕЛЬ 1.3 5.1
4 08.04.2017 Ми-ми-мишки Суббота 14:10:17 14:27:02 КАРУСЕЛЬ 1.3 5.5
5 08.04.2017 Маша и медведь Суббота 22:39:20 23:00:05 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.6
6 03.04.2017 Семейка бегемотов Понедельник 20:03:06 20:08:26 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.3
7 08.04.2017 Три кота Суббота 11:02:08 11:33:56 КАРУСЕЛЬ 1.2 5.5
8 09.04.2017 Спокойной ночи, малыши! Воскресенье 20:29:34 20:42:00 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.8
9 08.04.2017 Лео и Тиг Суббота 12:54:35 13:05:34 КАРУСЕЛЬ 1.1 5.1
10 08.04.2017 Лунтик и его друзья Суббота 12:36:30 12:51:38 КАРУСЕЛЬ 1.1 5.0

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.04.2017 Женский доктор 2 Понедельник 19:56:26 20:51:00 1.5 3.9
2 08.04.2017 Закон обратного волшебства Суббота 13:43:16 17:30:00 1.5 5.9
3 08.04.2017 Процесс Суббота 12:40:41 13:43:11 1.3 6.2
4 06.04.2017 Дыши со мной Четверг 20:51:45 23:48:45 1.2 3.5
5 08.04.2017 Великолепный век. Империя Кесем Суббота 19:00:46 22:59:40 1.1 3.0
6 09.04.2017 Как выйти замуж за миллионера Воскресенье 13:22:21 14:13:34 1.1 4.6
7 07.04.2017 Жизнь рассудит Пятница 19:57:19 23:45:09 1.0 3.0
8 05.04.2017 Давай разведемся! Среда 11:21:02 12:21:15 1.0 6.2
9 09.04.2017 Позови, и я приду Воскресенье 19:00:56 22:48:42 0.8 2.2
10 05.04.2017 По делам несовершеннолетних Среда 10:20:48 11:20:56 0.8 5.2

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.04.2017 Пять минут страха Пятница 20:31:00 22:22:54 1.5 4.0
2 09.04.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 19:35:32 20:22:03 1.4 3.7
3 09.04.2017 Новости дня Воскресенье 17:00:01 17:05:31 1.3 4.8
4 09.04.2017 Смерш. Скрытый враг Воскресенье 16:50:04 17:00:01 1.3 4.8
5 09.04.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:04 18:35:47 1.2 4.1
6 05.04.2017 Процесс Среда 21:35:03 22:59:10 1.1 3.2
7 08.04.2017 Задело! Суббота 18:11:14 18:21:25 1.1 3.7
8 07.04.2017 Акция Пятница 18:42:42 20:31:00 1.1 3.6
9 08.04.2017 Государственная граница. Суббота 18:24:30 19:00:14 1.1 3.5
10 05.04.2017 Секретная папка Среда 20:43:00 21:35:03 1.0 2.6

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.04.2017 След Среда 21:16:07 22:00:03 4.2 10.9
2 03.04.2017 Сейчас. Экстренный выпуск Понедельник 22:00:10 22:29:45 3.7 9.7
3 04.04.2017 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:11 22:25:06 3.5 9.8
4 03.04.2017 Следствие любви Понедельник 23:17:57 00:08:21 2.9 11.4
5 09.04.2017 Каменская Воскресенье 22:42:19 23:41:19 2.6 8.0
6 09.04.2017 Главное Воскресенье 18:00:09 19:47:28 1.7 5.5
7 04.04.2017 Сейчас (18.30) Вторник 18:30:11 19:04:21 1.7 6.6
8 06.04.2017 Детективы Четверг 17:45:24 18:30:02 1.3 6.1
9 06.04.2017 Дети Дон Кихота Четверг 00:07:41 01:39:43 1.3 9.2
10 09.04.2017 Маша и медведь Воскресенье 09:21:15 09:33:57 1.2 7.7

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.04.2017 Симпсоны Понедельник 20:34:24 20:56:08 2X2 0.5 1.3
2 03.04.2017 Американский папаша Понедельник 21:00:33 21:23:38 2X2 0.4 1.1
3 09.04.2017 Гриффины Воскресенье 21:29:27 21:50:23 2X2 0.3 0.8
4 05.04.2017 Южный парк Среда 01:02:53 01:24:27 2X2 0.3 2.4
5 08.04.2017 Футурама Суббота 21:00:38 21:23:21 2X2 0.3 0.7
6 09.04.2017 Друзья Воскресенье 10:42:45 11:06:37 2X2 0.3 1.1
7 06.04.2017 Бессмертное кино Четверг 22:47:54 23:14:49 2X2 0.2 0.8
8 05.04.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 16:25:05 16:35:32 2X2 0.2 1.3
9 05.04.2017 Клиника Среда 02:26:27 02:48:29 2X2 0.2 3.7
10 08.04.2017 Level up show Суббота 23:15:38 23:35:08 2X2 0.2 0.7

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.04.2017 Дело №306 Понедельник 20:00:20 21:21:40 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 1.7
2 05.04.2017 Привал странников Среда 20:00:39 22:24:58 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.7
3 06.04.2017 Криминальный квартет Четверг 20:01:16 21:33:46 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.6
4 06.04.2017 Рожденная революцией Четверг 22:55:46 00:34:43 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.9
5 04.04.2017 Раскрывая мистические тайны Вторник 21:33:24 22:23:25 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.2
6 04.04.2017 Круг Вторник 19:59:56 21:32:24 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.2
7 08.04.2017 713-й просит посадку Суббота 19:30:39 20:55:10 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.2
8 09.04.2017 Транссибирский экспресс Воскресенье 19:50:14 21:25:26 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.0
9 09.04.2017 Верьте мне, люди Воскресенье 17:50:11 19:50:14 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.1
10 03.04.2017 В теме Понедельник 22:12:43 22:38:49 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 0.9

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.04.2017 Вести сейчас Суббота 08:58:50 09:13:35 РОССИЯ 24 1.1 7.3
2 07.04.2017 Международное обозрение Пятница 22:58:57 23:52:05 РОССИЯ 24 1.0 3.4
3 03.04.2017 Вести. Большой информационный вечер Понедельник 21:59:17 23:00:53 РОССИЯ 24 1.0 2.7
4 06.04.2017 Вести. Йемен преткновения Четверг 22:37:34 22:46:30 РОССИЯ 24 1.0 2.9
5 08.04.2017 Вести. Погода 24 Суббота 08:34:54 08:56:46 РОССИЯ 24 1.0 7.6
6 08.04.2017 Вести. Городские технологии Суббота 09:17:15 09:30:16 РОССИЯ 24 0.9 5.5
7 05.04.2017 Вести. Дежурная часть Среда 21:19:56 21:59:27 РОССИЯ 24 0.9 2.3
8 03.04.2017 Вести. Срочно Понедельник 15:00:12 21:55:40 РОССИЯ 24 0.8 2.8
9 08.04.2017 Вести. Специальный репортаж Суббота 17:43:31 17:55:15 РОССИЯ 24 0.7 2.6
10 08.04.2017 Вести в субботу Суббота 23:00:09 00:20:52 РОССИЯ 24 0.7 2.5

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.04.2017 Меч в камне Вторник 19:28:57 21:08:08 1.1 3.2
2 08.04.2017 Вольт Суббота 19:28:48 21:22:49 1.0 2.9
3 05.04.2017 Тарзан Среда 19:28:01 21:10:23 0.9 2.6
4 05.04.2017 Гравити Фолз Среда 21:18:21 21:39:58 0.9 2.3
5 08.04.2017 План на игру Суббота 21:22:49 23:39:12 0.8 2.2
6 08.04.2017 Тарзан и Джейн Суббота 18:02:08 19:28:30 0.7 2.4
7 08.04.2017 Хранитель Лев: герои саванны Суббота 10:02:25 10:24:01 0.7 3.5
8 04.04.2017 Леди Баг и Супер-Кот Вторник 19:06:28 19:28:23 0.7 2.4
9 07.04.2017 Тарзан-2 Пятница 19:29:39 20:54:45 0.7 2.0
10 03.04.2017 Похождения императора Понедельник 19:32:56 21:06:30 0.7 1.7

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.04.2017 Специальный репортаж (Москва 24) Понедельник 10:14:39 10:24:42 МОСКВА-24 0.7 4.7
2 09.04.2017 Мегаполис Воскресенье 16:00:08 16:12:29 МОСКВА-24 0.6 2.3
3 08.04.2017 ТопСеть Суббота 17:33:32 17:53:30 МОСКВА-24 0.5 1.6
4 07.04.2017 Простые решения Пятница 19:42:48 19:52:47 МОСКВА-24 0.5 1.4
5 05.04.2017 Сеть Среда 07:43:01 07:53:07 МОСКВА-24 0.4 3.8
6 09.04.2017 Фанимани Воскресенье 09:33:19 09:54:37 МОСКВА-24 0.4 2.3
7 03.04.2017 Безопасность Понедельник 22:46:51 22:56:56 МОСКВА-24 0.4 1.2
8 08.04.2017 Понаехали. Москва Суббота 09:14:08 09:24:56 МОСКВА-24 0.4 2.4
9 07.04.2017 Москва сегодня Пятница 19:02:38 19:12:29 МОСКВА-24 0.4 1.4
10 05.04.2017 Московский патруль Среда 21:42:49 21:53:43 МОСКВА-24 0.4 1.0

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.04.2017 На ножах Четверг 22:11:35 23:13:10 ПЯТНИЦА 1.2 3.5
2 06.04.2017 Кондитер Четверг 18:58:08 20:13:21 ПЯТНИЦА 1.1 3.9
3 06.04.2017 На ножах (повтор) Четверг 21:12:48 22:11:35 ПЯТНИЦА 0.8 2.3
4 05.04.2017 Сверхъестественное Среда 00:01:23 00:54:50 ПЯТНИЦА 0.8 4.7
5 08.04.2017 Человек из стали Суббота 15:59:38 18:38:17 ПЯТНИЦА 0.8 2.8
6 08.04.2017 Тихоокеанский рубеж Суббота 18:38:17 21:06:25 ПЯТНИЦА 0.7 2.1
7 03.04.2017 Секретный миллионер Понедельник 20:58:13 22:12:18 ПЯТНИЦА 0.7 1.7
8 04.04.2017 Орел & решка. Перезагрузка Вторник 19:03:43 20:00:37 ПЯТНИЦА 0.6 2.1
9 03.04.2017 Орел & решка. Рай и ад Понедельник 18:57:41 20:01:10 ПЯТНИЦА 0.6 1.9
10 04.04.2017 Орел & решка. Кругосветка Вторник 20:00:37 20:58:18 ПЯТНИЦА 0.6 1.5

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.04.2017 Моя прекрасная няня Среда 19:57:41 20:28:49 СТС LOVE 0.4 1.1
2 05.04.2017 Ангел или Демон Среда 21:56:34 22:45:11 СТС LOVE 0.3 0.9
3 09.04.2017 Папины дочки Воскресенье 11:41:49 12:08:09 СТС LOVE 0.2 1.1
4 07.04.2017 Смешарики. Азбука здоровья Пятница 07:35:57 07:42:27 СТС LOVE 0.2 1.9
5 07.04.2017 Смешарики Пятница 07:29:27 07:35:57 СТС LOVE 0.2 1.9
6 04.04.2017 Страшная Любовь Вторник 22:45:07 23:15:36 СТС LOVE 0.2 0.6
7 08.04.2017 Смешарики. Азбука доброжелательности Суббота 09:13:58 09:20:23 СТС LOVE 0.2 0.9
8 03.04.2017 Каникулы в Мексике - 2 Понедельник 23:14:48 01:18:12 СТС LOVE 0.1 0.4
9 05.04.2017 Сердца за любовь Среда 12:40:04 13:40:04 СТС LOVE 0.1 0.4
10 07.04.2017 Кадетство Пятница 05:00:00 05:20:45 СТС LOVE 0.0 1.1

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.04.2017 Однажды в Америке Пятница 19:30:08 00:05:25 ЧЕ 0.8 2.5
2 03.04.2017 Контрабанда Понедельник 21:26:11 23:31:21 ЧЕ 0.6 1.7
3 09.04.2017 Солдаты - 9 Воскресенье 18:15:47 19:12:53 ЧЕ 0.6 1.9
4 03.04.2017 Узкая грань Понедельник 19:30:03 21:26:11 ЧЕ 0.6 1.5
5 04.04.2017 7 секунд Вторник 21:36:42 23:30:31 ЧЕ 0.6 1.6
6 08.04.2017 Банды Нью-Йорка Суббота 19:47:54 23:01:32 ЧЕ 0.5 1.4
7 09.04.2017 Солдаты - 10 Воскресенье 21:04:54 22:01:57 ЧЕ 0.5 1.2
8 08.04.2017 Карты, деньги, два ствола Суббота 23:01:32 01:06:52 ЧЕ 0.5 1.9
9 08.04.2017 8 миллиметров Суббота 01:06:58 03:34:57 ЧЕ 0.4 3.8
10 03.04.2017 КВН на бис Понедельник 19:00:48 19:30:03 ЧЕ 0.4 1.2

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.04.2017 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы Четверг 21:00:11 22:44:30 EUROSPORT 1 0.1 0.3
2 05.04.2017 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины Среда 18:34:00 20:01:31 EUROSPORT 1 0.1 0.4
3 04.04.2017 Хоккей. НХЛ. Обзор Вторник 14:43:48 14:56:07 EUROSPORT 1 0.1 0.6
4 08.04.2017 Watts zap Суббота 21:18:48 21:30:45 EUROSPORT 1 0.1 0.2
5 04.04.2017 Футбол. Кубок Италии Вторник 21:32:09 23:45:23 EUROSPORT 1 0.1 0.2
6 09.04.2017 Велоспорт. Велогонка Париж - Рубе Воскресенье 12:08:20 18:22:20 EUROSPORT 1 0.1 0.3
7 07.04.2017 Хоккей. НХЛ Пятница 05:00:00 05:05:04 EUROSPORT 1 0.1 1.8
8 03.04.2017 Бильярд. Снукер. China Open Понедельник 09:58:39 11:25:34 EUROSPORT 1 0.1 0.4
9 04.04.2017 Велоспорт. Тур страны басков Вторник 15:27:06 18:55:20 EUROSPORT 1 0.1 0.2
10 09.04.2017 Легкая атлетика. Марафон. Париж Воскресенье 09:17:01 12:05:06 EUROSPORT 1 0.0 0.2

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.04.2017 Comedy Woman Вторник 21:59:32 22:58:54 ТНТ 4 0.8 2.3
2 04.04.2017 Комеди Клаб Вторник 22:59:41 23:52:06 ТНТ 4 0.7 2.3
3 09.04.2017 Наша Russia Воскресенье 22:27:52 22:59:21 ТНТ 4 0.6 1.6
4 04.04.2017 Комеди Клаб. Лучшее Вторник 00:50:55 01:00:30 ТНТ 4 0.5 3.9
5 03.04.2017 Comedy Woman. Лучшее Понедельник 22:53:05 22:59:55 ТНТ 4 0.5 1.4
6 09.04.2017 Комеди Клаб. Exclusive Воскресенье 18:30:01 19:00:09 ТНТ 4 0.5 1.6
7 04.04.2017 Не спать Вторник 01:00:40 02:00:09 ТНТ 4 0.4 3.8
8 09.04.2017 Убойная лига Воскресенье 01:00:01 02:00:09 ТНТ 4 0.3 2.9
9 03.04.2017 Счастливы вместе Понедельник 10:30:47 10:59:54 ТНТ 4 0.3 2.2
10 09.04.2017 Убойной ночи Воскресенье 02:31:30 03:00:17 ТНТ 4 0.3 5.3
TNS Россия
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04.05.2017

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В июле на экраны выйдет седьмой сезон «Игры престолов», (производство одной серии — в среднем $10 млн). ForbesLife подсчитал, как работает сериальный бизнес.
В рекламе азартных игр – измененияВ рекламе азартных игр – изменения (1)
На портале www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Статья 2 этого закона вносит изменения в статью 27 ФЗ «О рекламе», устанавливающую требования к рекламе основанных на риске игр, пари. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2017 года.
Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...
Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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04.05.2017 - 11:48
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