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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (27/03/2017 - 02/04/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (27/03/2017 - 02/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.03.2017 Голос. Дети Пятница 21:35:40 23:23:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 21.2
2 02.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:39 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.0 17.4
3 31.03.2017 Время Пятница 21:00:07 21:35:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.7
4 02.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:31:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 12.3
5 27.03.2017 Пусть говорят Понедельник 20:03:42 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 13.4
6 29.03.2017 Вечерние новости Среда 19:45:09 20:03:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.0
7 27.03.2017 Мата Хари Понедельник 21:36:07 23:31:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.7
8 01.04.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:05:11 23:40:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 13.5
9 29.03.2017 Волчье солнце Среда 21:36:32 23:38:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 11.8
10 01.04.2017 Сегодня вечером Суббота 21:26:56 23:05:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.1

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.03.2017 Местное время Вторник 20:44:08 20:59:38 РОССИЯ1 6.9 17.9
2 28.03.2017 Вести. (20:00) Вторник 20:00:09 20:44:08 РОССИЯ1 6.3 17.1
3 02.04.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:08 22:09:56 РОССИЯ1 5.8 14.2
4 28.03.2017 60 минут Вторник 18:46:40 19:59:02 РОССИЯ1 5.7 18.5
5 02.04.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:09:56 00:12:52 РОССИЯ1 5.5 17.4
6 28.03.2017 Две жизни Вторник 22:52:08 23:46:25 РОССИЯ1 5.3 18.3
7 02.04.2017 Сто к одному Воскресенье 09:30:31 10:17:42 РОССИЯ1 4.8 22.8
8 27.03.2017 Прямой эфир Понедельник 17:38:51 18:45:44 РОССИЯ1 4.4 17.7
9 01.04.2017 Второе дыхание Суббота 21:03:25 00:59:34 РОССИЯ1 4.3 14.0
10 01.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:03:25 РОССИЯ1 4.0 11.6

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Новые русские сенсации. Они кричали за родину Воскресенье 18:01:45 18:59:53 НТВ 5.7 16.5
2 02.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:12:56 НТВ 4.9 12.7
3 02.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:05 18:01:45 НТВ 4.6 14.9
4 02.04.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:14 13:05:53 НТВ 4.2 15.9
5 01.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:20 НТВ 4.1 12.7
6 02.04.2017 Своя игра Воскресенье 15:06:16 15:59:54 НТВ 4.0 13.5
7 28.03.2017 Свидетели Вторник 20:40:49 21:37:26 НТВ 3.9 10.4
8 02.04.2017 Ледокол Воскресенье 20:14:38 22:41:16 НТВ 3.9 9.5
9 02.04.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:07 16:18:59 НТВ 3.9 13.2
10 02.04.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:53 14:10:39 НТВ 3.5 12.4

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II Воскресенье 20:59:49 23:36:09 СТС 3.5 9.3
2 29.03.2017 Джек Ричер Среда 20:59:31 23:34:31 СТС 3.1 8.7
3 27.03.2017 Паркер Понедельник 21:00:02 23:17:55 СТС 2.4 6.9
4 27.03.2017 Воронины Понедельник 19:28:43 19:59:30 СТС 2.3 7.4
5 28.03.2017 Молодежка-4 Вторник 19:59:39 21:01:18 СТС 2.3 6.1
6 30.03.2017 Макс Пэйн Четверг 21:00:28 22:55:13 СТС 2.2 6.0
7 01.04.2017 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I Суббота 20:59:28 23:15:38 СТС 2.0 5.8
8 01.04.2017 Как стать принцессой Суббота 16:43:35 18:59:56 СТС 1.9 7.3
9 29.03.2017 Уральские пельмени Среда 23:34:31 00:30:02 СТС 1.9 8.1
10 02.04.2017 Дневники принцессы-2. Как стать королевой Воскресенье 16:30:06 18:43:31 СТС 1.7 5.2

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.04.2017 Постскриптум Суббота 21:00:17 22:12:19 3.2 9.0
2 01.04.2017 Право знать! Суббота 22:12:19 23:44:13 2.8 8.5
3 01.04.2017 Забытая женщина Суббота 20:04:50 21:00:17 2.4 7.0
4 30.03.2017 События. (22:00) Четверг 22:00:06 22:35:48 2.3 6.3
5 02.04.2017 Из Сибири с любовью Воскресенье 19:30:52 20:21:41 2.3 5.7
6 30.03.2017 Право голоса Четверг 20:22:01 21:59:55 2.1 5.7
7 02.04.2017 Я знаю твои секреты Воскресенье 21:19:38 22:10:53 2.0 4.8
8 30.03.2017 От первого до последнего слова Четверг 17:55:48 18:51:03 1.9 7.5
9 27.03.2017 Один день, одна ночь Понедельник 17:54:23 18:49:32 1.8 7.0
10 30.03.2017 10 самых.... Четверг 22:36:29 23:08:19 1.7 5.0

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.03.2017 Правила жизни Среда 20:46:23 21:12:30 РОССИЯ К 1.0 2.6
2 01.04.2017 Бумбараш Суббота 21:30:24 22:33:21 РОССИЯ К 1.0 2.8
3 27.03.2017 Двое в мире Понедельник 20:46:38 21:25:38 РОССИЯ К 1.0 2.6
4 29.03.2017 Абсолютный слух Среда 20:05:00 20:43:47 РОССИЯ К 0.9 2.6
5 02.04.2017 Мифы Древней Греции Воскресенье 14:04:00 14:29:56 РОССИЯ К 0.9 3.1
6 31.03.2017 Искатели Пятница 20:15:07 20:59:08 РОССИЯ К 0.9 2.5
7 31.03.2017 Смехоностальгия Пятница 19:47:06 20:12:36 РОССИЯ К 0.8 2.6
8 01.04.2017 Острова Суббота 19:46:12 20:25:19 РОССИЯ К 0.8 2.4
9 02.04.2017 Вратарь Воскресенье 10:37:27 11:48:58 РОССИЯ К 0.8 3.2
10 31.03.2017 Карусель Пятница 21:00:49 22:09:03 РОССИЯ К 0.8 2.2

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Глухарь Воскресенье 21:05:04 22:02:26 2.7 6.6
2 31.03.2017 Самые шокирующие гипотезы Пятница 17:59:27 19:00:06 2.4 9.5
3 31.03.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Пятница 19:00:06 19:30:06 2.0 6.9
4 01.04.2017 Засекреченные списки Суббота 18:59:32 20:59:25 2.0 6.0
5 01.04.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:05 16:35:44 2.0 8.0
6 31.03.2017 Новости. (19:30) Пятница 19:30:06 19:53:56 1.9 6.2
7 29.03.2017 Всем по котику Среда 22:03:38 23:00:00 1.9 5.3
8 30.03.2017 Новости. (23:00) Четверг 23:00:06 23:24:15 1.8 5.7
9 31.03.2017 Цена цивилизации Пятница 19:53:56 21:49:38 1.7 4.8
10 28.03.2017 Новости. (12:30) Вторник 12:30:06 12:59:38 1.7 10.3

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Однажды в России Воскресенье 21:02:03 22:02:46 ТНТ 2.8 6.9
2 01.04.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:01:57 21:30:56 ТНТ 2.5 7.3
3 02.04.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:15 21:02:03 ТНТ 2.5 6.2
4 02.04.2017 Stand up Воскресенье 22:02:46 23:02:58 ТНТ 2.4 6.4
5 01.04.2017 Холостяк Суббота 21:30:56 23:03:35 ТНТ 2.2 6.2
6 31.03.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:15 22:03:39 ТНТ 2.0 5.5
7 30.03.2017 Дом - 2. Город Любви Четверг 23:00:09 00:02:00 ТНТ 1.9 6.7
8 31.03.2017 Импровизация Пятница 19:59:30 21:01:15 ТНТ 1.9 5.4
9 31.03.2017 Открытый микрофон Пятница 22:03:39 23:05:06 ТНТ 1.8 5.2
10 29.03.2017 Реальные пацаны Среда 20:28:34 21:01:40 ТНТ 1.8 4.7

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.03.2017 Слепая Пятница 17:29:15 17:58:09 2.1 9.2
2 01.04.2017 Путешествие 2: таинственный остров Суббота 20:45:00 22:30:36 1.6 4.4
3 02.04.2017 Машина времени Воскресенье 18:16:33 20:05:06 1.6 4.2
4 31.03.2017 Человек-невидимка Пятница 18:59:36 20:02:31 1.4 4.5
5 31.03.2017 Гадалка Пятница 16:58:09 17:28:15 1.4 6.3
6 30.03.2017 Кости Четверг 22:12:05 23:02:13 1.3 3.8
7 31.03.2017 Гнев титанов Пятница 22:01:23 23:48:36 1.3 3.9
8 01.04.2017 Путешествие к центру Земли Суббота 19:00:22 20:45:00 1.3 3.9
9 31.03.2017 Битва титанов Пятница 20:02:31 22:01:23 1.3 3.5
10 02.04.2017 Ужастики Воскресенье 20:05:06 22:00:42 1.2 3.0

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.03.2017 Новости EuroNews (08:30) Среда 08:28:46 09:00:22 EURONEWS 0.6 5.1
2 28.03.2017 Новости EuroNews (08:00) Вторник 08:00:05 08:26:49 EURONEWS 0.6 6.0
3 02.04.2017 Новости EuroNews (09:00) Воскресенье 09:00:22 09:29:25 EURONEWS 0.6 3.4
4 31.03.2017 Новости EuroNews (09:30) Пятница 09:28:01 10:00:05 EURONEWS 0.5 3.5
5 29.03.2017 Новости EuroNews (07:30) Среда 07:29:06 07:59:57 EURONEWS 0.4 3.5
6 29.03.2017 Новости EuroNews (07:00) Среда 07:00:03 07:29:06 EURONEWS 0.3 3.1
7 31.03.2017 Новости EuroNews (02:00) Пятница 02:00:09 02:39:53 EURONEWS 0.2 2.2
8 31.03.2017 Новости EuroNews (02:30) Пятница 02:39:53 03:00:04 EURONEWS 0.2 2.6
9 31.03.2017 Новости EuroNews (23:00) Пятница 23:00:06 23:27:59 EURONEWS 0.1 0.4
10 30.03.2017 Новости EuroNews (06:30) Четверг 06:31:07 07:00:05 EURONEWS 0.1 1.7

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.03.2017 Возвращение Мухтара Пятница 18:04:52 18:58:41 МИР 0.6 2.3
2 01.04.2017 Всегда говори "всегда" - 3 Суббота 18:20:50 19:16:51 МИР 0.6 2.1
3 31.03.2017 Новости Пятница 18:59:06 19:09:10 МИР 0.5 1.8
4 02.04.2017 Двенадцать стульев Воскресенье 12:47:14 15:58:39 МИР 0.4 1.4
5 31.03.2017 Большое интервью Пятница 19:09:10 19:26:44 МИР 0.4 1.3
6 02.04.2017 Любимые актеры Воскресенье 09:31:15 09:58:40 МИР 0.4 1.8
7 01.04.2017 Сделано в СССР Суббота 10:14:38 10:45:30 МИР 0.4 1.6
8 28.03.2017 Возвращение Мухтара - 2 Вторник 18:04:30 18:58:41 МИР 0.3 1.3
9 31.03.2017 Белая ночь, нежная ночь... Пятница 19:29:49 21:30:12 МИР 0.3 0.9
10 27.03.2017 Закон & порядок. Преступный умысел Понедельник 21:21:24 22:17:01 МИР 0.3 0.8

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.04.2017 Отражение Суббота 18:05:36 19:01:42 360° 0.4 1.3
2 27.03.2017 Шестое чувство Понедельник 16:00:23 17:00:35 360° 0.3 1.6
3 27.03.2017 КГБ в смокинге Понедельник 18:00:42 19:00:04 360° 0.3 1.2
4 29.03.2017 Вкусно 360 Среда 10:17:02 11:10:10 360° 0.3 2.0
5 27.03.2017 Назад в СССР Понедельник 21:57:07 22:54:45 360° 0.3 0.8
6 01.04.2017 Папа напрокат Суббота 20:30:14 22:14:51 360° 0.3 0.8
7 27.03.2017 Большие новости Понедельник 19:00:04 21:00:11 360° 0.3 0.8
8 02.04.2017 Будни Воскресенье 10:59:41 12:00:04 360° 0.2 1.0
9 27.03.2017 Все просто Понедельник 15:00:19 16:00:23 360° 0.2 1.2
10 30.03.2017 Год золотой рыбки Четверг 23:08:03 01:00:02 360° 0.2 0.9

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Замерзшая из Майами Воскресенье 22:28:00 00:15:15 0.7 2.3
2 30.03.2017 Клон Четверг 20:15:14 21:10:03 0.5 1.4
3 30.03.2017 Я стесняюсь своего тела Четверг 22:05:24 23:59:54 0.4 1.2
4 02.04.2017 Папа попал Воскресенье 17:59:40 20:27:51 0.4 1.0
5 01.04.2017 Королек - птичка певчая Суббота 22:36:25 23:29:00 0.3 1.0
6 02.04.2017 Жиголо Воскресенье 00:15:15 00:41:27 0.3 1.7
7 30.03.2017 Мыслить, как преступник Четверг 01:17:38 02:04:53 0.3 3.2
8 02.04.2017 Диета для бюджета Воскресенье 10:58:34 11:27:48 0.3 1.1
9 31.03.2017 В теме Пятница 23:42:36 00:12:02 0.3 1.2
10 27.03.2017 Цвета страсти Понедельник 12:25:10 12:54:11 0.2 1.2

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 13:54:09 15:57:19 МАТЧ ТВ 1.4 5.0
2 28.03.2017 Футбол. Товарищеский матч Вторник 22:45:15 23:45:41 МАТЧ ТВ 1.2 4.2
3 02.04.2017 Футбол. Чемпионат Англии Воскресенье 18:57:30 19:55:39 МАТЧ ТВ 1.2 3.2
4 01.04.2017 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета Суббота 11:49:36 13:29:31 МАТЧ ТВ 1.2 5.0
5 02.04.2017 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт Воскресенье 12:50:57 13:48:39 МАТЧ ТВ 1.1 3.9
6 31.03.2017 Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа. Женщины Пятница 20:09:21 22:10:12 МАТЧ ТВ 1.1 3.0
7 02.04.2017 Футбол. Чемпионат Италии Воскресенье 21:41:16 22:39:27 МАТЧ ТВ 1.0 2.6
8 29.03.2017 10! Среда 22:52:37 23:08:11 МАТЧ ТВ 1.0 3.0
9 02.04.2017 #новости Воскресенье 15:57:34 16:02:39 МАТЧ ТВ 0.9 2.9
10 01.04.2017 Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа Суббота 13:29:36 14:55:48 МАТЧ ТВ 0.9 3.7

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.03.2017 Барбоскины Понедельник 21:22:52 21:40:56 КАРУСЕЛЬ 1.6 4.3
2 31.03.2017 Маша и медведь Пятница 16:59:58 17:14:10 КАРУСЕЛЬ 1.2 5.7
3 31.03.2017 Поезд динозавров Пятница 19:37:47 20:03:23 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.5
4 31.03.2017 Ми-ми-мишки Пятница 19:14:49 19:31:19 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.7
5 02.04.2017 Фиксики Воскресенье 09:07:21 09:25:27 КАРУСЕЛЬ 1.0 6.3
6 31.03.2017 Томас и его друзья Пятница 20:18:17 20:29:09 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.0
7 02.04.2017 Лунтик и его друзья Воскресенье 16:13:27 16:28:54 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.4
8 02.04.2017 Белка и Стрелка. Озорная семейка Воскресенье 18:30:30 18:46:16 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
9 02.04.2017 Вспыш и чудо-машинки Воскресенье 21:10:32 21:32:32 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.3
10 30.03.2017 Смешарики. Пинкод Четверг 16:58:05 17:11:20 КАРУСЕЛЬ 0.9 4.4

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.03.2017 Женский доктор 2 Вторник 19:57:47 20:53:11 1.6 4.3
2 28.03.2017 Дыши со мной Вторник 20:53:16 22:51:02 1.4 3.8
3 01.04.2017 Близкие люди Суббота 14:17:32 15:24:54 1.3 5.7
4 01.04.2017 Великолепный век. Империя Кесем Суббота 19:00:56 23:01:34 1.3 3.7
5 02.04.2017 Колечко с бирюзой Воскресенье 16:16:44 17:07:09 1.2 4.0
6 31.03.2017 Повороты судьбы Пятница 17:06:17 17:59:16 1.2 5.3
7 02.04.2017 Я все преодолею Воскресенье 19:00:47 22:45:05 1.1 2.7
8 01.04.2017 Легенда для оперши Суббота 11:20:37 13:13:30 1.1 4.7
9 31.03.2017 Женить миллионера Пятница 19:00:46 22:35:54 1.0 3.0
10 27.03.2017 Давай разведемся! Понедельник 13:20:33 14:20:20 1.0 5.5

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 19:36:43 20:23:08 1.6 3.9
2 31.03.2017 Новости дня Пятница 23:00:03 23:12:51 1.4 4.3
3 02.04.2017 Охота на Вервольфа Воскресенье 14:48:20 15:00:01 1.4 4.9
4 31.03.2017 Я объявляю вам войну Пятница 23:15:36 23:34:11 1.3 4.2
5 01.04.2017 Государственная граница. Суббота 20:18:26 21:53:24 1.1 3.2
6 02.04.2017 Саперы. Без права на ошибку Воскресенье 17:04:53 17:59:31 1.1 3.5
7 02.04.2017 Авианесущие корабли Советского Союза Воскресенье 18:34:51 18:43:22 1.1 3.1
8 31.03.2017 Собачье сердце Пятница 18:43:53 21:28:22 1.0 3.2
9 29.03.2017 Секретная папка Среда 20:45:01 21:35:37 1.0 2.7
10 30.03.2017 Процесс Четверг 21:34:22 22:59:38 1.0 2.8

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.03.2017 След Среда 21:16:16 22:00:10 4.5 11.7
2 27.03.2017 Майор и магия Понедельник 22:26:00 23:13:51 3.8 11.9
3 27.03.2017 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:07 22:26:00 3.8 10.8
4 02.04.2017 Главное Воскресенье 18:00:10 19:42:17 2.1 5.9
5 02.04.2017 Гений Воскресенье 19:42:17 22:55:46 1.9 4.6
6 02.04.2017 Не хочу жениться Воскресенье 14:35:42 16:07:24 1.6 5.6
7 02.04.2017 Не может быть! Воскресенье 16:07:24 18:00:10 1.5 4.8
8 28.03.2017 Спецназ-2 Вторник 14:26:05 15:30:01 1.5 8.9
9 27.03.2017 Спецназ Понедельник 13:24:09 14:24:54 1.5 8.3
10 31.03.2017 Сейчас (18.30) Пятница 18:30:10 19:02:25 1.4 5.4

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.03.2017 Симпсоны Четверг 20:09:16 20:30:53 2X2 0.8 2.4
2 30.03.2017 Футурама Четверг 19:19:53 19:41:58 2X2 0.7 2.3
3 31.03.2017 Симпсоны в кино Пятница 20:59:10 22:39:16 2X2 0.6 1.8
4 30.03.2017 Американский папаша Четверг 20:59:20 21:22:35 2X2 0.5 1.4
5 30.03.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Четверг 12:56:24 13:03:06 2X2 0.4 2.2
6 02.04.2017 Гриффины Воскресенье 21:30:00 21:51:01 2X2 0.3 0.8
7 30.03.2017 Клиника Четверг 09:30:50 09:51:00 2X2 0.3 1.9
8 02.04.2017 Друзья Воскресенье 10:18:20 10:40:22 2X2 0.3 1.1
9 27.03.2017 Южный парк Понедельник 01:05:08 01:26:53 2X2 0.2 2.0
10 02.04.2017 Нереалити шоу. Сделано в Японии Воскресенье 14:52:48 15:16:03 2X2 0.2 0.7

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.03.2017 Деревенский детектив Понедельник 20:00:40 21:29:51 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 1.1 2.9
2 28.03.2017 Анискин и Фантомас Вторник 20:00:36 22:24:59 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 1.0 2.7
3 29.03.2017 И снова Анискин Среда 20:00:37 21:10:44 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.8 2.3
4 02.04.2017 Фанфан-Тюльпан Воскресенье 18:10:34 19:55:36 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.5
5 30.03.2017 Раскрывая мистические тайны Четверг 21:12:41 22:01:41 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.4
6 01.04.2017 Нежный проходимец Суббота 20:17:27 21:56:48 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.0
7 02.04.2017 Раскрывая тайны звезд Воскресенье 12:10:07 12:59:15 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.3
8 28.03.2017 В теме Вторник 22:25:59 22:52:00 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 0.8
9 02.04.2017 Мультиутро (Москва. Доверие) Воскресенье 06:01:03 11:38:56 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 2.0
10 02.04.2017 Всегда говори "всегда" - 8 Воскресенье 15:32:16 16:24:51 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 0.9

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Вести. Дежурная часть Воскресенье 12:12:55 12:56:52 РОССИЯ 24 1.1 4.1
2 02.04.2017 Вести. Тихие домны Воскресенье 19:48:33 19:55:58 РОССИЯ 24 0.9 2.2
3 31.03.2017 Международное обозрение Пятница 23:00:05 23:54:06 РОССИЯ 24 0.9 3.0
4 27.03.2017 Вести сейчас Понедельник 22:59:12 23:27:30 РОССИЯ 24 0.9 2.9
5 30.03.2017 Вести. Большой информационный вечер Четверг 22:43:52 22:59:52 РОССИЯ 24 0.8 2.4
6 29.03.2017 Вести в 23:00 Среда 22:59:58 23:57:41 РОССИЯ 24 0.8 2.7
7 02.04.2017 Вести. ГЕО экономика Воскресенье 09:36:53 09:57:04 РОССИЯ 24 0.8 3.8
8 01.04.2017 Вести в субботу Суббота 22:59:50 00:05:14 РОССИЯ 24 0.8 2.6
9 30.03.2017 Вести. Кому это НАТО? Четверг 22:33:24 22:43:52 РОССИЯ 24 0.7 2.0
10 29.03.2017 Вести. Мобильный репортер Среда 00:50:37 00:56:53 РОССИЯ 24 0.6 4.2

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Мулан-2 Воскресенье 17:58:10 19:26:39 1.1 3.2
2 02.04.2017 Дорога на Эльдорадо Воскресенье 19:26:54 21:15:11 1.1 2.7
3 27.03.2017 Финес и Ферб Понедельник 18:40:14 19:01:46 0.9 3.2
4 01.04.2017 Похождения императора 2: Приключения Кронка Суббота 19:30:21 20:58:19 0.8 2.5
5 02.04.2017 Мулан Воскресенье 16:16:44 17:58:10 0.8 2.7
6 28.03.2017 Звездная принцесса и силы зла Вторник 21:11:04 21:32:14 0.8 2.1
7 31.03.2017 Леди Баг и Супер-Кот Пятница 13:50:11 14:11:19 0.7 4.4
8 28.03.2017 Покахонтас Вторник 19:27:53 21:04:32 0.7 1.8
9 01.04.2017 Капитан Зум. Академия супергероев Суббота 20:58:19 22:40:48 0.6 1.8
10 29.03.2017 Покахонтас-2 Среда 19:27:42 20:56:55 0.6 1.8

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Мегаполис Воскресенье 10:00:08 10:16:04 МОСКВА-24 0.6 2.6
2 27.03.2017 Московский патруль Понедельник 21:43:54 21:54:10 МОСКВА-24 0.5 1.4
3 02.04.2017 Специальный репортаж (Москва 24) Воскресенье 10:16:04 10:26:12 МОСКВА-24 0.5 2.0
4 31.03.2017 Сеть Пятница 07:41:57 07:51:59 МОСКВА-24 0.4 4.3
5 02.04.2017 Рулевые игры Воскресенье 09:15:49 09:26:00 МОСКВА-24 0.4 2.5
6 01.04.2017 Афиша (Москва 24) Суббота 08:15:50 08:25:48 МОСКВА-24 0.4 3.2
7 27.03.2017 ТопСеть Понедельник 00:33:44 00:53:42 МОСКВА-24 0.4 2.4
8 02.04.2017 Фанимани Воскресенье 09:33:30 09:54:28 МОСКВА-24 0.4 1.8
9 02.04.2017 Поумнее некоторых Воскресенье 08:33:21 08:43:33 МОСКВА-24 0.3 2.6
10 01.04.2017 Наизнанку Суббота 08:32:24 08:52:17 МОСКВА-24 0.3 2.5

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.03.2017 Орел & решка. Рай и ад Понедельник 20:02:52 20:59:37 ПЯТНИЦА 1.1 2.9
2 29.03.2017 Секретный миллионер Среда 21:01:17 22:12:51 ПЯТНИЦА 0.9 2.4
3 29.03.2017 На ножах Среда 19:54:43 21:01:17 ПЯТНИЦА 0.9 2.5
4 29.03.2017 Сверхъестественное Среда 23:59:42 00:50:17 ПЯТНИЦА 0.6 3.2
5 01.04.2017 Оружейный барон Суббота 20:46:41 23:08:31 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
6 27.03.2017 На ножах (повтор) Понедельник 13:41:39 14:45:50 ПЯТНИЦА 0.6 3.5
7 02.04.2017 Орел & решка. Рай и ад (повтор) Воскресенье 11:52:50 12:57:39 ПЯТНИЦА 0.6 2.2
8 28.03.2017 Орел & решка. Перезагрузка Вторник 18:51:14 19:49:38 ПЯТНИЦА 0.6 1.9
9 01.04.2017 Убить Билла-2 Суббота 18:14:50 20:46:41 ПЯТНИЦА 0.5 1.7
10 01.04.2017 Оставленные Суббота 23:08:31 01:18:03 ПЯТНИЦА 0.5 2.2

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.03.2017 Моя прекрасная няня Вторник 20:00:26 20:31:36 СТС LOVE 0.5 1.3
2 29.03.2017 Луна Среда 21:00:10 22:58:35 СТС LOVE 0.4 1.0
3 02.04.2017 Папины дочки Воскресенье 18:38:16 19:03:49 СТС LOVE 0.3 0.9
4 27.03.2017 Каникулы в Мексике - 2 Понедельник 23:30:04 01:30:31 СТС LOVE 0.1 0.6
5 30.03.2017 Сердца за любовь Четверг 12:34:51 13:35:07 СТС LOVE 0.1 0.7
6 31.03.2017 Смешарики Пятница 08:03:49 08:16:50 СТС LOVE 0.1 0.9
7 29.03.2017 Страшная Любовь Среда 22:58:35 23:29:17 СТС LOVE 0.1 0.3
8 28.03.2017 Смешарики. Азбука безопасности Вторник 06:26:01 06:39:01 СТС LOVE 0.1 1.3
9 27.03.2017 Кремлевские курсанты Понедельник 14:06:44 16:02:44 СТС LOVE 0.0 0.2
10 30.03.2017 Ранетки Четверг 01:30:40 03:30:02 СТС LOVE 0.0 0.5

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.03.2017 Ни жив, ни мертв Четверг 19:30:02 21:31:12 ЧЕ 0.8 2.1
2 30.03.2017 Карточный долг Четверг 21:31:12 23:30:14 ЧЕ 0.7 2.0
3 27.03.2017 Черный гром Понедельник 21:33:34 23:30:32 ЧЕ 0.6 1.9
4 30.03.2017 Ответный удар Четверг 23:30:14 00:27:44 ЧЕ 0.6 2.5
5 28.03.2017 Солдаты - 8 Вторник 13:00:18 13:58:19 ЧЕ 0.6 3.3
6 02.04.2017 Солдаты - 9 Воскресенье 14:30:01 15:29:26 ЧЕ 0.5 1.9
7 31.03.2017 Город грехов 2. Женщина, ради которой стоит убивать Пятница 21:31:28 23:30:27 ЧЕ 0.5 1.5
8 30.03.2017 Джеймс Бонд - агент 007. Живи и дай умереть другим Четверг 15:57:29 18:30:03 ЧЕ 0.5 2.3
9 01.04.2017 Путь дракона Суббота 09:59:28 11:56:51 ЧЕ 0.5 2.1
10 31.03.2017 Сорвиголова Пятница 19:30:08 21:31:28 ЧЕ 0.5 1.4

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.04.2017 Бильярд. Снукер. China Open Суббота 14:58:38 18:21:04 EUROSPORT 1 0.3 1.0
2 01.04.2017 Watts zap Суббота 11:17:11 11:23:42 EUROSPORT 1 0.3 1.1
3 02.04.2017 Хоккей. НХЛ. Обзор Воскресенье 21:10:15 21:23:20 EUROSPORT 1 0.1 0.4
4 29.03.2017 Фигурное катание. Чемпионат Мира. Короткая программа. Пары Среда 19:31:27 22:51:26 EUROSPORT 1 0.1 0.4
5 01.04.2017 Фигурное катание. Чемпионат Мира. Танцы на льду. Произвольная программа Суббота 18:24:25 20:03:40 EUROSPORT 1 0.1 0.4
6 31.03.2017 Фигурное катание. Чемпионат Мира. Танцы на льду. Короткая программа Пятница 18:01:18 19:29:55 EUROSPORT 1 0.1 0.4
7 31.03.2017 Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа. Женщины Пятница 19:33:09 22:04:00 EUROSPORT 1 0.1 0.3
8 30.03.2017 Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа. Пары Четверг 18:58:01 22:09:10 EUROSPORT 1 0.1 0.3
9 01.04.2017 Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа Суббота 20:07:10 20:34:20 EUROSPORT 1 0.1 0.2
10 02.04.2017 Хоккей. НХЛ Воскресенье 20:29:07 21:10:00 EUROSPORT 1 0.1 0.2

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Наша Russia Воскресенье 20:00:04 20:31:39 ТНТ 4 0.8 1.8
2 02.04.2017 Комеди Клаб. Exclusive Воскресенье 18:30:01 19:00:09 ТНТ 4 0.6 1.8
3 27.03.2017 Comedy Woman Понедельник 21:57:12 22:59:16 ТНТ 4 0.6 1.7
4 02.04.2017 Комеди Клаб Воскресенье 23:00:04 00:00:24 ТНТ 4 0.6 2.0
5 31.03.2017 Комеди Клаб. Неизданное Пятница 00:52:01 00:59:54 ТНТ 4 0.4 2.8
6 31.03.2017 Убойная лига Пятница 02:00:24 02:59:54 ТНТ 4 0.4 5.1
7 31.03.2017 Не спать Пятница 01:00:04 02:00:09 ТНТ 4 0.4 3.4
8 28.03.2017 Комеди Клаб. Лучшее Вторник 17:52:57 18:00:01 ТНТ 4 0.4 1.6
9 01.04.2017 Вжух Суббота 15:59:07 16:30:00 ТНТ 4 0.4 1.5
10 31.03.2017 Убойной ночи Пятница 03:00:01 03:28:11 ТНТ 4 0.3 5.3
TNS Россия
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27.04.2017

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Названы важнейшие тренды в PR на ближайшие пять летНазваны важнейшие тренды в PR на ближайшие пять лет
88 % маркетологов и PR-специалистов считают, что сторителлинг в цифровых медиа (digital storytelling) будет лидирующим коммуникационным трендом в течение ближайших пяти лет.
Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?
Кто придумал вегетарианство? Как из системы питания оно превратилось в маркетинговый мегатренд? И как на это реагируют популярные бренды?
Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....
В июле на экраны выйдет седьмой сезон «Игры престолов», (производство одной серии — в среднем $10 млн). ForbesLife подсчитал, как работает сериальный бизнес.
В рекламе азартных игр – измененияВ рекламе азартных игр – изменения (1)
На портале www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Статья 2 этого закона вносит изменения в статью 27 ФЗ «О рекламе», устанавливающую требования к рекламе основанных на риске игр, пари. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2017 года.
Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...
Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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27.04.2017 - 11:30
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