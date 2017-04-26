ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (27/03/2017 - 02/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.03.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:35:40
|23:23:57
|7.3
|21.2
|2
|02.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:39
|20:59:58
|7.0
|17.4
|3
|31.03.2017
|Время
|Пятница
|21:00:07
|21:35:40
|5.7
|15.7
|4
|02.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:31:54
|5.0
|12.3
|5
|27.03.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|20:03:42
|21:00:00
|4.9
|13.4
|6
|29.03.2017
|Вечерние новости
|Среда
|19:45:09
|20:03:24
|4.6
|14.0
|7
|27.03.2017
|Мата Хари
|Понедельник
|21:36:07
|23:31:01
|4.2
|12.7
|8
|01.04.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:05:11
|23:40:37
|4.1
|13.5
|9
|29.03.2017
|Волчье солнце
|Среда
|21:36:32
|23:38:53
|4.1
|11.8
|10
|01.04.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:26:56
|23:05:11
|3.9
|11.1
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.03.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:08
|20:59:38
|6.9
|17.9
|2
|28.03.2017
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:09
|20:44:08
|6.3
|17.1
|3
|02.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:08
|22:09:56
|5.8
|14.2
|4
|28.03.2017
|60 минут
|Вторник
|18:46:40
|19:59:02
|5.7
|18.5
|5
|02.04.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:09:56
|00:12:52
|5.5
|17.4
|6
|28.03.2017
|Две жизни
|Вторник
|22:52:08
|23:46:25
|5.3
|18.3
|7
|02.04.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:30:31
|10:17:42
|4.8
|22.8
|8
|27.03.2017
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:38:51
|18:45:44
|4.4
|17.7
|9
|01.04.2017
|Второе дыхание
|Суббота
|21:03:25
|00:59:34
|4.3
|14.0
|10
|01.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:03:25
|4.0
|11.6
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Новые русские сенсации. Они кричали за родину
|Воскресенье
|18:01:45
|18:59:53
|5.7
|16.5
|2
|02.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:12:56
|4.9
|12.7
|3
|02.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:05
|18:01:45
|4.6
|14.9
|4
|02.04.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:14
|13:05:53
|4.2
|15.9
|5
|01.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:20
|4.1
|12.7
|6
|02.04.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:06:16
|15:59:54
|4.0
|13.5
|7
|28.03.2017
|Свидетели
|Вторник
|20:40:49
|21:37:26
|3.9
|10.4
|8
|02.04.2017
|Ледокол
|Воскресенье
|20:14:38
|22:41:16
|3.9
|9.5
|9
|02.04.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:07
|16:18:59
|3.9
|13.2
|10
|02.04.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:53
|14:10:39
|3.5
|12.4
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
|Воскресенье
|20:59:49
|23:36:09
|3.5
|9.3
|2
|29.03.2017
|Джек Ричер
|Среда
|20:59:31
|23:34:31
|3.1
|8.7
|3
|27.03.2017
|Паркер
|Понедельник
|21:00:02
|23:17:55
|2.4
|6.9
|4
|27.03.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:28:43
|19:59:30
|2.3
|7.4
|5
|28.03.2017
|Молодежка-4
|Вторник
|19:59:39
|21:01:18
|2.3
|6.1
|6
|30.03.2017
|Макс Пэйн
|Четверг
|21:00:28
|22:55:13
|2.2
|6.0
|7
|01.04.2017
|Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
|Суббота
|20:59:28
|23:15:38
|2.0
|5.8
|8
|01.04.2017
|Как стать принцессой
|Суббота
|16:43:35
|18:59:56
|1.9
|7.3
|9
|29.03.2017
|Уральские пельмени
|Среда
|23:34:31
|00:30:02
|1.9
|8.1
|10
|02.04.2017
|Дневники принцессы-2. Как стать королевой
|Воскресенье
|16:30:06
|18:43:31
|1.7
|5.2
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:17
|22:12:19
|3.2
|9.0
|2
|01.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:12:19
|23:44:13
|2.8
|8.5
|3
|01.04.2017
|Забытая женщина
|Суббота
|20:04:50
|21:00:17
|2.4
|7.0
|4
|30.03.2017
|События. (22:00)
|Четверг
|22:00:06
|22:35:48
|2.3
|6.3
|5
|02.04.2017
|Из Сибири с любовью
|Воскресенье
|19:30:52
|20:21:41
|2.3
|5.7
|6
|30.03.2017
|Право голоса
|Четверг
|20:22:01
|21:59:55
|2.1
|5.7
|7
|02.04.2017
|Я знаю твои секреты
|Воскресенье
|21:19:38
|22:10:53
|2.0
|4.8
|8
|30.03.2017
|От первого до последнего слова
|Четверг
|17:55:48
|18:51:03
|1.9
|7.5
|9
|27.03.2017
|Один день, одна ночь
|Понедельник
|17:54:23
|18:49:32
|1.8
|7.0
|10
|30.03.2017
|10 самых....
|Четверг
|22:36:29
|23:08:19
|1.7
|5.0
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.03.2017
|Правила жизни
|Среда
|20:46:23
|21:12:30
|1.0
|2.6
|2
|01.04.2017
|Бумбараш
|Суббота
|21:30:24
|22:33:21
|1.0
|2.8
|3
|27.03.2017
|Двое в мире
|Понедельник
|20:46:38
|21:25:38
|1.0
|2.6
|4
|29.03.2017
|Абсолютный слух
|Среда
|20:05:00
|20:43:47
|0.9
|2.6
|5
|02.04.2017
|Мифы Древней Греции
|Воскресенье
|14:04:00
|14:29:56
|0.9
|3.1
|6
|31.03.2017
|Искатели
|Пятница
|20:15:07
|20:59:08
|0.9
|2.5
|7
|31.03.2017
|Смехоностальгия
|Пятница
|19:47:06
|20:12:36
|0.8
|2.6
|8
|01.04.2017
|Острова
|Суббота
|19:46:12
|20:25:19
|0.8
|2.4
|9
|02.04.2017
|Вратарь
|Воскресенье
|10:37:27
|11:48:58
|0.8
|3.2
|10
|31.03.2017
|Карусель
|Пятница
|21:00:49
|22:09:03
|0.8
|2.2
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Глухарь
|Воскресенье
|21:05:04
|22:02:26
|2.7
|6.6
|2
|31.03.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Пятница
|17:59:27
|19:00:06
|2.4
|9.5
|3
|31.03.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Пятница
|19:00:06
|19:30:06
|2.0
|6.9
|4
|01.04.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|18:59:32
|20:59:25
|2.0
|6.0
|5
|01.04.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:05
|16:35:44
|2.0
|8.0
|6
|31.03.2017
|Новости. (19:30)
|Пятница
|19:30:06
|19:53:56
|1.9
|6.2
|7
|29.03.2017
|Всем по котику
|Среда
|22:03:38
|23:00:00
|1.9
|5.3
|8
|30.03.2017
|Новости. (23:00)
|Четверг
|23:00:06
|23:24:15
|1.8
|5.7
|9
|31.03.2017
|Цена цивилизации
|Пятница
|19:53:56
|21:49:38
|1.7
|4.8
|10
|28.03.2017
|Новости. (12:30)
|Вторник
|12:30:06
|12:59:38
|1.7
|10.3
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:03
|22:02:46
|2.8
|6.9
|2
|01.04.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:01:57
|21:30:56
|2.5
|7.3
|3
|02.04.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:15
|21:02:03
|2.5
|6.2
|4
|02.04.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:46
|23:02:58
|2.4
|6.4
|5
|01.04.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:30:56
|23:03:35
|2.2
|6.2
|6
|31.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:15
|22:03:39
|2.0
|5.5
|7
|30.03.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Четверг
|23:00:09
|00:02:00
|1.9
|6.7
|8
|31.03.2017
|Импровизация
|Пятница
|19:59:30
|21:01:15
|1.9
|5.4
|9
|31.03.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:03:39
|23:05:06
|1.8
|5.2
|10
|29.03.2017
|Реальные пацаны
|Среда
|20:28:34
|21:01:40
|1.8
|4.7
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.03.2017
|Слепая
|Пятница
|17:29:15
|17:58:09
|2.1
|9.2
|2
|01.04.2017
|Путешествие 2: таинственный остров
|Суббота
|20:45:00
|22:30:36
|1.6
|4.4
|3
|02.04.2017
|Машина времени
|Воскресенье
|18:16:33
|20:05:06
|1.6
|4.2
|4
|31.03.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:59:36
|20:02:31
|1.4
|4.5
|5
|31.03.2017
|Гадалка
|Пятница
|16:58:09
|17:28:15
|1.4
|6.3
|6
|30.03.2017
|Кости
|Четверг
|22:12:05
|23:02:13
|1.3
|3.8
|7
|31.03.2017
|Гнев титанов
|Пятница
|22:01:23
|23:48:36
|1.3
|3.9
|8
|01.04.2017
|Путешествие к центру Земли
|Суббота
|19:00:22
|20:45:00
|1.3
|3.9
|9
|31.03.2017
|Битва титанов
|Пятница
|20:02:31
|22:01:23
|1.3
|3.5
|10
|02.04.2017
|Ужастики
|Воскресенье
|20:05:06
|22:00:42
|1.2
|3.0
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.03.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Среда
|08:28:46
|09:00:22
|0.6
|5.1
|2
|28.03.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Вторник
|08:00:05
|08:26:49
|0.6
|6.0
|3
|02.04.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Воскресенье
|09:00:22
|09:29:25
|0.6
|3.4
|4
|31.03.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Пятница
|09:28:01
|10:00:05
|0.5
|3.5
|5
|29.03.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Среда
|07:29:06
|07:59:57
|0.4
|3.5
|6
|29.03.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Среда
|07:00:03
|07:29:06
|0.3
|3.1
|7
|31.03.2017
|Новости EuroNews (02:00)
|Пятница
|02:00:09
|02:39:53
|0.2
|2.2
|8
|31.03.2017
|Новости EuroNews (02:30)
|Пятница
|02:39:53
|03:00:04
|0.2
|2.6
|9
|31.03.2017
|Новости EuroNews (23:00)
|Пятница
|23:00:06
|23:27:59
|0.1
|0.4
|10
|30.03.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Четверг
|06:31:07
|07:00:05
|0.1
|1.7
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.03.2017
|Возвращение Мухтара
|Пятница
|18:04:52
|18:58:41
|МИР
|0.6
|2.3
|2
|01.04.2017
|Всегда говори "всегда" - 3
|Суббота
|18:20:50
|19:16:51
|МИР
|0.6
|2.1
|3
|31.03.2017
|Новости
|Пятница
|18:59:06
|19:09:10
|МИР
|0.5
|1.8
|4
|02.04.2017
|Двенадцать стульев
|Воскресенье
|12:47:14
|15:58:39
|МИР
|0.4
|1.4
|5
|31.03.2017
|Большое интервью
|Пятница
|19:09:10
|19:26:44
|МИР
|0.4
|1.3
|6
|02.04.2017
|Любимые актеры
|Воскресенье
|09:31:15
|09:58:40
|МИР
|0.4
|1.8
|7
|01.04.2017
|Сделано в СССР
|Суббота
|10:14:38
|10:45:30
|МИР
|0.4
|1.6
|8
|28.03.2017
|Возвращение Мухтара - 2
|Вторник
|18:04:30
|18:58:41
|МИР
|0.3
|1.3
|9
|31.03.2017
|Белая ночь, нежная ночь...
|Пятница
|19:29:49
|21:30:12
|МИР
|0.3
|0.9
|10
|27.03.2017
|Закон & порядок. Преступный умысел
|Понедельник
|21:21:24
|22:17:01
|МИР
|0.3
|0.8
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.04.2017
|Отражение
|Суббота
|18:05:36
|19:01:42
|360°
|0.4
|1.3
|2
|27.03.2017
|Шестое чувство
|Понедельник
|16:00:23
|17:00:35
|360°
|0.3
|1.6
|3
|27.03.2017
|КГБ в смокинге
|Понедельник
|18:00:42
|19:00:04
|360°
|0.3
|1.2
|4
|29.03.2017
|Вкусно 360
|Среда
|10:17:02
|11:10:10
|360°
|0.3
|2.0
|5
|27.03.2017
|Назад в СССР
|Понедельник
|21:57:07
|22:54:45
|360°
|0.3
|0.8
|6
|01.04.2017
|Папа напрокат
|Суббота
|20:30:14
|22:14:51
|360°
|0.3
|0.8
|7
|27.03.2017
|Большие новости
|Понедельник
|19:00:04
|21:00:11
|360°
|0.3
|0.8
|8
|02.04.2017
|Будни
|Воскресенье
|10:59:41
|12:00:04
|360°
|0.2
|1.0
|9
|27.03.2017
|Все просто
|Понедельник
|15:00:19
|16:00:23
|360°
|0.2
|1.2
|10
|30.03.2017
|Год золотой рыбки
|Четверг
|23:08:03
|01:00:02
|360°
|0.2
|0.9
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Замерзшая из Майами
|Воскресенье
|22:28:00
|00:15:15
|0.7
|2.3
|2
|30.03.2017
|Клон
|Четверг
|20:15:14
|21:10:03
|0.5
|1.4
|3
|30.03.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Четверг
|22:05:24
|23:59:54
|0.4
|1.2
|4
|02.04.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|17:59:40
|20:27:51
|0.4
|1.0
|5
|01.04.2017
|Королек - птичка певчая
|Суббота
|22:36:25
|23:29:00
|0.3
|1.0
|6
|02.04.2017
|Жиголо
|Воскресенье
|00:15:15
|00:41:27
|0.3
|1.7
|7
|30.03.2017
|Мыслить, как преступник
|Четверг
|01:17:38
|02:04:53
|0.3
|3.2
|8
|02.04.2017
|Диета для бюджета
|Воскресенье
|10:58:34
|11:27:48
|0.3
|1.1
|9
|31.03.2017
|В теме
|Пятница
|23:42:36
|00:12:02
|0.3
|1.2
|10
|27.03.2017
|Цвета страсти
|Понедельник
|12:25:10
|12:54:11
|0.2
|1.2
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|13:54:09
|15:57:19
|МАТЧ ТВ
|1.4
|5.0
|2
|28.03.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Вторник
|22:45:15
|23:45:41
|МАТЧ ТВ
|1.2
|4.2
|3
|02.04.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Воскресенье
|18:57:30
|19:55:39
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.2
|4
|01.04.2017
|Биатлон. Чемпионат России. Эстафета
|Суббота
|11:49:36
|13:29:31
|МАТЧ ТВ
|1.2
|5.0
|5
|02.04.2017
|Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт
|Воскресенье
|12:50:57
|13:48:39
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.9
|6
|31.03.2017
|Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа. Женщины
|Пятница
|20:09:21
|22:10:12
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.0
|7
|02.04.2017
|Футбол. Чемпионат Италии
|Воскресенье
|21:41:16
|22:39:27
|МАТЧ ТВ
|1.0
|2.6
|8
|29.03.2017
|10!
|Среда
|22:52:37
|23:08:11
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.0
|9
|02.04.2017
|#новости
|Воскресенье
|15:57:34
|16:02:39
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.9
|10
|01.04.2017
|Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа
|Суббота
|13:29:36
|14:55:48
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.7
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.03.2017
|Барбоскины
|Понедельник
|21:22:52
|21:40:56
|КАРУСЕЛЬ
|1.6
|4.3
|2
|31.03.2017
|Маша и медведь
|Пятница
|16:59:58
|17:14:10
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|5.7
|3
|31.03.2017
|Поезд динозавров
|Пятница
|19:37:47
|20:03:23
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.5
|4
|31.03.2017
|Ми-ми-мишки
|Пятница
|19:14:49
|19:31:19
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.7
|5
|02.04.2017
|Фиксики
|Воскресенье
|09:07:21
|09:25:27
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|6.3
|6
|31.03.2017
|Томас и его друзья
|Пятница
|20:18:17
|20:29:09
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
|7
|02.04.2017
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|16:13:27
|16:28:54
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.4
|8
|02.04.2017
|Белка и Стрелка. Озорная семейка
|Воскресенье
|18:30:30
|18:46:16
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
|9
|02.04.2017
|Вспыш и чудо-машинки
|Воскресенье
|21:10:32
|21:32:32
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.3
|10
|30.03.2017
|Смешарики. Пинкод
|Четверг
|16:58:05
|17:11:20
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|4.4
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.03.2017
|Женский доктор 2
|Вторник
|19:57:47
|20:53:11
|1.6
|4.3
|2
|28.03.2017
|Дыши со мной
|Вторник
|20:53:16
|22:51:02
|1.4
|3.8
|3
|01.04.2017
|Близкие люди
|Суббота
|14:17:32
|15:24:54
|1.3
|5.7
|4
|01.04.2017
|Великолепный век. Империя Кесем
|Суббота
|19:00:56
|23:01:34
|1.3
|3.7
|5
|02.04.2017
|Колечко с бирюзой
|Воскресенье
|16:16:44
|17:07:09
|1.2
|4.0
|6
|31.03.2017
|Повороты судьбы
|Пятница
|17:06:17
|17:59:16
|1.2
|5.3
|7
|02.04.2017
|Я все преодолею
|Воскресенье
|19:00:47
|22:45:05
|1.1
|2.7
|8
|01.04.2017
|Легенда для оперши
|Суббота
|11:20:37
|13:13:30
|1.1
|4.7
|9
|31.03.2017
|Женить миллионера
|Пятница
|19:00:46
|22:35:54
|1.0
|3.0
|10
|27.03.2017
|Давай разведемся!
|Понедельник
|13:20:33
|14:20:20
|1.0
|5.5
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|19:36:43
|20:23:08
|1.6
|3.9
|2
|31.03.2017
|Новости дня
|Пятница
|23:00:03
|23:12:51
|1.4
|4.3
|3
|02.04.2017
|Охота на Вервольфа
|Воскресенье
|14:48:20
|15:00:01
|1.4
|4.9
|4
|31.03.2017
|Я объявляю вам войну
|Пятница
|23:15:36
|23:34:11
|1.3
|4.2
|5
|01.04.2017
|Государственная граница.
|Суббота
|20:18:26
|21:53:24
|1.1
|3.2
|6
|02.04.2017
|Саперы. Без права на ошибку
|Воскресенье
|17:04:53
|17:59:31
|1.1
|3.5
|7
|02.04.2017
|Авианесущие корабли Советского Союза
|Воскресенье
|18:34:51
|18:43:22
|1.1
|3.1
|8
|31.03.2017
|Собачье сердце
|Пятница
|18:43:53
|21:28:22
|1.0
|3.2
|9
|29.03.2017
|Секретная папка
|Среда
|20:45:01
|21:35:37
|1.0
|2.7
|10
|30.03.2017
|Процесс
|Четверг
|21:34:22
|22:59:38
|1.0
|2.8
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.03.2017
|След
|Среда
|21:16:16
|22:00:10
|4.5
|11.7
|2
|27.03.2017
|Майор и магия
|Понедельник
|22:26:00
|23:13:51
|3.8
|11.9
|3
|27.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:07
|22:26:00
|3.8
|10.8
|4
|02.04.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:42:17
|2.1
|5.9
|5
|02.04.2017
|Гений
|Воскресенье
|19:42:17
|22:55:46
|1.9
|4.6
|6
|02.04.2017
|Не хочу жениться
|Воскресенье
|14:35:42
|16:07:24
|1.6
|5.6
|7
|02.04.2017
|Не может быть!
|Воскресенье
|16:07:24
|18:00:10
|1.5
|4.8
|8
|28.03.2017
|Спецназ-2
|Вторник
|14:26:05
|15:30:01
|1.5
|8.9
|9
|27.03.2017
|Спецназ
|Понедельник
|13:24:09
|14:24:54
|1.5
|8.3
|10
|31.03.2017
|Сейчас (18.30)
|Пятница
|18:30:10
|19:02:25
|1.4
|5.4
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.03.2017
|Симпсоны
|Четверг
|20:09:16
|20:30:53
|0.8
|2.4
|2
|30.03.2017
|Футурама
|Четверг
|19:19:53
|19:41:58
|0.7
|2.3
|3
|31.03.2017
|Симпсоны в кино
|Пятница
|20:59:10
|22:39:16
|0.6
|1.8
|4
|30.03.2017
|Американский папаша
|Четверг
|20:59:20
|21:22:35
|0.5
|1.4
|5
|30.03.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Четверг
|12:56:24
|13:03:06
|0.4
|2.2
|6
|02.04.2017
|Гриффины
|Воскресенье
|21:30:00
|21:51:01
|0.3
|0.8
|7
|30.03.2017
|Клиника
|Четверг
|09:30:50
|09:51:00
|0.3
|1.9
|8
|02.04.2017
|Друзья
|Воскресенье
|10:18:20
|10:40:22
|0.3
|1.1
|9
|27.03.2017
|Южный парк
|Понедельник
|01:05:08
|01:26:53
|0.2
|2.0
|10
|02.04.2017
|Нереалити шоу. Сделано в Японии
|Воскресенье
|14:52:48
|15:16:03
|0.2
|0.7
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.03.2017
|Деревенский детектив
|Понедельник
|20:00:40
|21:29:51
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|1.1
|2.9
|2
|28.03.2017
|Анискин и Фантомас
|Вторник
|20:00:36
|22:24:59
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|1.0
|2.7
|3
|29.03.2017
|И снова Анискин
|Среда
|20:00:37
|21:10:44
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.8
|2.3
|4
|02.04.2017
|Фанфан-Тюльпан
|Воскресенье
|18:10:34
|19:55:36
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.5
|5
|30.03.2017
|Раскрывая мистические тайны
|Четверг
|21:12:41
|22:01:41
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.4
|6
|01.04.2017
|Нежный проходимец
|Суббота
|20:17:27
|21:56:48
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.0
|7
|02.04.2017
|Раскрывая тайны звезд
|Воскресенье
|12:10:07
|12:59:15
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.3
|8
|28.03.2017
|В теме
|Вторник
|22:25:59
|22:52:00
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|0.8
|9
|02.04.2017
|Мультиутро (Москва. Доверие)
|Воскресенье
|06:01:03
|11:38:56
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|2.0
|10
|02.04.2017
|Всегда говори "всегда" - 8
|Воскресенье
|15:32:16
|16:24:51
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|0.9
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Вести. Дежурная часть
|Воскресенье
|12:12:55
|12:56:52
|1.1
|4.1
|2
|02.04.2017
|Вести. Тихие домны
|Воскресенье
|19:48:33
|19:55:58
|0.9
|2.2
|3
|31.03.2017
|Международное обозрение
|Пятница
|23:00:05
|23:54:06
|0.9
|3.0
|4
|27.03.2017
|Вести сейчас
|Понедельник
|22:59:12
|23:27:30
|0.9
|2.9
|5
|30.03.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Четверг
|22:43:52
|22:59:52
|0.8
|2.4
|6
|29.03.2017
|Вести в 23:00
|Среда
|22:59:58
|23:57:41
|0.8
|2.7
|7
|02.04.2017
|Вести. ГЕО экономика
|Воскресенье
|09:36:53
|09:57:04
|0.8
|3.8
|8
|01.04.2017
|Вести в субботу
|Суббота
|22:59:50
|00:05:14
|0.8
|2.6
|9
|30.03.2017
|Вести. Кому это НАТО?
|Четверг
|22:33:24
|22:43:52
|0.7
|2.0
|10
|29.03.2017
|Вести. Мобильный репортер
|Среда
|00:50:37
|00:56:53
|0.6
|4.2
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Мулан-2
|Воскресенье
|17:58:10
|19:26:39
|1.1
|3.2
|2
|02.04.2017
|Дорога на Эльдорадо
|Воскресенье
|19:26:54
|21:15:11
|1.1
|2.7
|3
|27.03.2017
|Финес и Ферб
|Понедельник
|18:40:14
|19:01:46
|0.9
|3.2
|4
|01.04.2017
|Похождения императора 2: Приключения Кронка
|Суббота
|19:30:21
|20:58:19
|0.8
|2.5
|5
|02.04.2017
|Мулан
|Воскресенье
|16:16:44
|17:58:10
|0.8
|2.7
|6
|28.03.2017
|Звездная принцесса и силы зла
|Вторник
|21:11:04
|21:32:14
|0.8
|2.1
|7
|31.03.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Пятница
|13:50:11
|14:11:19
|0.7
|4.4
|8
|28.03.2017
|Покахонтас
|Вторник
|19:27:53
|21:04:32
|0.7
|1.8
|9
|01.04.2017
|Капитан Зум. Академия супергероев
|Суббота
|20:58:19
|22:40:48
|0.6
|1.8
|10
|29.03.2017
|Покахонтас-2
|Среда
|19:27:42
|20:56:55
|0.6
|1.8
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Мегаполис
|Воскресенье
|10:00:08
|10:16:04
|0.6
|2.6
|2
|27.03.2017
|Московский патруль
|Понедельник
|21:43:54
|21:54:10
|0.5
|1.4
|3
|02.04.2017
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Воскресенье
|10:16:04
|10:26:12
|0.5
|2.0
|4
|31.03.2017
|Сеть
|Пятница
|07:41:57
|07:51:59
|0.4
|4.3
|5
|02.04.2017
|Рулевые игры
|Воскресенье
|09:15:49
|09:26:00
|0.4
|2.5
|6
|01.04.2017
|Афиша (Москва 24)
|Суббота
|08:15:50
|08:25:48
|0.4
|3.2
|7
|27.03.2017
|ТопСеть
|Понедельник
|00:33:44
|00:53:42
|0.4
|2.4
|8
|02.04.2017
|Фанимани
|Воскресенье
|09:33:30
|09:54:28
|0.4
|1.8
|9
|02.04.2017
|Поумнее некоторых
|Воскресенье
|08:33:21
|08:43:33
|0.3
|2.6
|10
|01.04.2017
|Наизнанку
|Суббота
|08:32:24
|08:52:17
|0.3
|2.5
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.03.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Понедельник
|20:02:52
|20:59:37
|ПЯТНИЦА
|1.1
|2.9
|2
|29.03.2017
|Секретный миллионер
|Среда
|21:01:17
|22:12:51
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.4
|3
|29.03.2017
|На ножах
|Среда
|19:54:43
|21:01:17
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.5
|4
|29.03.2017
|Сверхъестественное
|Среда
|23:59:42
|00:50:17
|ПЯТНИЦА
|0.6
|3.2
|5
|01.04.2017
|Оружейный барон
|Суббота
|20:46:41
|23:08:31
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|6
|27.03.2017
|На ножах (повтор)
|Понедельник
|13:41:39
|14:45:50
|ПЯТНИЦА
|0.6
|3.5
|7
|02.04.2017
|Орел & решка. Рай и ад (повтор)
|Воскресенье
|11:52:50
|12:57:39
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.2
|8
|28.03.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Вторник
|18:51:14
|19:49:38
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.9
|9
|01.04.2017
|Убить Билла-2
|Суббота
|18:14:50
|20:46:41
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.7
|10
|01.04.2017
|Оставленные
|Суббота
|23:08:31
|01:18:03
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.2
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.03.2017
|Моя прекрасная няня
|Вторник
|20:00:26
|20:31:36
|СТС LOVE
|0.5
|1.3
|2
|29.03.2017
|Луна
|Среда
|21:00:10
|22:58:35
|СТС LOVE
|0.4
|1.0
|3
|02.04.2017
|Папины дочки
|Воскресенье
|18:38:16
|19:03:49
|СТС LOVE
|0.3
|0.9
|4
|27.03.2017
|Каникулы в Мексике - 2
|Понедельник
|23:30:04
|01:30:31
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|5
|30.03.2017
|Сердца за любовь
|Четверг
|12:34:51
|13:35:07
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|6
|31.03.2017
|Смешарики
|Пятница
|08:03:49
|08:16:50
|СТС LOVE
|0.1
|0.9
|7
|29.03.2017
|Страшная Любовь
|Среда
|22:58:35
|23:29:17
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|8
|28.03.2017
|Смешарики. Азбука безопасности
|Вторник
|06:26:01
|06:39:01
|СТС LOVE
|0.1
|1.3
|9
|27.03.2017
|Кремлевские курсанты
|Понедельник
|14:06:44
|16:02:44
|СТС LOVE
|0.0
|0.2
|10
|30.03.2017
|Ранетки
|Четверг
|01:30:40
|03:30:02
|СТС LOVE
|0.0
|0.5
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.03.2017
|Ни жив, ни мертв
|Четверг
|19:30:02
|21:31:12
|ЧЕ
|0.8
|2.1
|2
|30.03.2017
|Карточный долг
|Четверг
|21:31:12
|23:30:14
|ЧЕ
|0.7
|2.0
|3
|27.03.2017
|Черный гром
|Понедельник
|21:33:34
|23:30:32
|ЧЕ
|0.6
|1.9
|4
|30.03.2017
|Ответный удар
|Четверг
|23:30:14
|00:27:44
|ЧЕ
|0.6
|2.5
|5
|28.03.2017
|Солдаты - 8
|Вторник
|13:00:18
|13:58:19
|ЧЕ
|0.6
|3.3
|6
|02.04.2017
|Солдаты - 9
|Воскресенье
|14:30:01
|15:29:26
|ЧЕ
|0.5
|1.9
|7
|31.03.2017
|Город грехов 2. Женщина, ради которой стоит убивать
|Пятница
|21:31:28
|23:30:27
|ЧЕ
|0.5
|1.5
|8
|30.03.2017
|Джеймс Бонд - агент 007. Живи и дай умереть другим
|Четверг
|15:57:29
|18:30:03
|ЧЕ
|0.5
|2.3
|9
|01.04.2017
|Путь дракона
|Суббота
|09:59:28
|11:56:51
|ЧЕ
|0.5
|2.1
|10
|31.03.2017
|Сорвиголова
|Пятница
|19:30:08
|21:31:28
|ЧЕ
|0.5
|1.4
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.04.2017
|Бильярд. Снукер. China Open
|Суббота
|14:58:38
|18:21:04
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.0
|2
|01.04.2017
|Watts zap
|Суббота
|11:17:11
|11:23:42
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.1
|3
|02.04.2017
|Хоккей. НХЛ. Обзор
|Воскресенье
|21:10:15
|21:23:20
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|4
|29.03.2017
|Фигурное катание. Чемпионат Мира. Короткая программа. Пары
|Среда
|19:31:27
|22:51:26
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|5
|01.04.2017
|Фигурное катание. Чемпионат Мира. Танцы на льду. Произвольная программа
|Суббота
|18:24:25
|20:03:40
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|6
|31.03.2017
|Фигурное катание. Чемпионат Мира. Танцы на льду. Короткая программа
|Пятница
|18:01:18
|19:29:55
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|7
|31.03.2017
|Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа. Женщины
|Пятница
|19:33:09
|22:04:00
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|8
|30.03.2017
|Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа. Пары
|Четверг
|18:58:01
|22:09:10
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|9
|01.04.2017
|Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа
|Суббота
|20:07:10
|20:34:20
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.2
|10
|02.04.2017
|Хоккей. НХЛ
|Воскресенье
|20:29:07
|21:10:00
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.2
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Наша Russia
|Воскресенье
|20:00:04
|20:31:39
|ТНТ 4
|0.8
|1.8
|2
|02.04.2017
|Комеди Клаб. Exclusive
|Воскресенье
|18:30:01
|19:00:09
|ТНТ 4
|0.6
|1.8
|3
|27.03.2017
|Comedy Woman
|Понедельник
|21:57:12
|22:59:16
|ТНТ 4
|0.6
|1.7
|4
|02.04.2017
|Комеди Клаб
|Воскресенье
|23:00:04
|00:00:24
|ТНТ 4
|0.6
|2.0
|5
|31.03.2017
|Комеди Клаб. Неизданное
|Пятница
|00:52:01
|00:59:54
|ТНТ 4
|0.4
|2.8
|6
|31.03.2017
|Убойная лига
|Пятница
|02:00:24
|02:59:54
|ТНТ 4
|0.4
|5.1
|7
|31.03.2017
|Не спать
|Пятница
|01:00:04
|02:00:09
|ТНТ 4
|0.4
|3.4
|8
|28.03.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Вторник
|17:52:57
|18:00:01
|ТНТ 4
|0.4
|1.6
|9
|01.04.2017
|Вжух
|Суббота
|15:59:07
|16:30:00
|ТНТ 4
|0.4
|1.5
|10
|31.03.2017
|Убойной ночи
|Пятница
|03:00:01
|03:28:11
|ТНТ 4
|0.3
|5.3
Advertology.Ru
27.04.2017
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