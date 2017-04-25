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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (06/03/2017 - 12/03/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (06/03/2017 - 12/03/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 06/03/2017 - 12/03/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.03.2017 Время Среда 21:00:14 21:21:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 15.8
2 08.03.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:08 20:56:27 РОССИЯ1 5.4 14.5
3 07.03.2017 Местное время Вторник 20:44:52 21:00:17 РОССИЯ1 5.3 15.0
4 11.03.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:03:02 РОССИЯ1 4.1 11.6
5 09.03.2017 Сегодня вечером. (19:00) Четверг 19:00:10 19:39:54 НТВ 3.7 12.2
6 08.03.2017 Вести. (14:00) Среда 14:00:07 14:22:17 РОССИЯ1 3.3 13.1
7 09.03.2017 Вечерние новости Четверг 19:46:18 20:03:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 10.1
8 07.03.2017 Вести. (17:00) Вторник 17:00:07 17:19:33 РОССИЯ1 3.2 14.8
9 06.03.2017 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:10 22:26:06 3.0 9.0
10 08.03.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Среда 12:00:14 12:14:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 11.7

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:28:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 16.2
2 12.03.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:08 22:35:05 РОССИЯ1 5.0 13.7
3 12.03.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:14 20:12:28 НТВ 3.5 9.3
4 12.03.2017 Главное Воскресенье 18:00:11 20:05:55 2.0 5.6
5 11.03.2017 Постскриптум Суббота 20:59:57 22:10:24 2.0 5.5
6 10.03.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:49 20:43:12 1.0 3.1
7 11.03.2017 Задело! Суббота 18:10:54 18:20:46 1.0 3.5
8 12.03.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:08 18:35:17 0.9 2.8
9 12.03.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:03 00:11:14 0.8 3.6
10 12.03.2017 Прогнозы Воскресенье 22:00:06 22:45:59 0.8 2.4

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.03.2017 Москва слезам не верит Среда 19:55:31 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 18.5
2 08.03.2017 Любовь и голуби Среда 20:56:27 23:01:04 РОССИЯ1 6.3 17.9
3 08.03.2017 Красотка Среда 17:41:50 19:55:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 16.9
4 12.03.2017 Вера Воскресенье 16:14:35 19:58:45 РОССИЯ1 4.6 14.2
5 11.03.2017 Брачные игры Суббота 21:03:02 00:58:51 РОССИЯ1 4.3 15.1
6 12.03.2017 Мстители: Эра Альтрона Воскресенье 21:01:01 23:42:27 СТС 3.5 11.1
7 12.03.2017 Любовь, которой не было Воскресенье 14:19:14 16:14:35 РОССИЯ1 3.4 13.6
8 08.03.2017 Королева бензоколонки Среда 12:14:48 13:43:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 13.2
9 08.03.2017 Весна на Заречной улице Среда 10:10:21 11:59:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 12.3
10 08.03.2017 Приходите завтра Среда 13:43:39 15:38:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 11.3

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.03.2017 Екатерина. Взлет Вторник 22:02:22 23:06:30 РОССИЯ1 6.4 19.9
2 09.03.2017 Мурка Четверг 21:34:56 23:36:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 19.5
3 09.03.2017 Пес-2 Четверг 20:41:54 21:43:11 НТВ 5.2 14.3
4 10.03.2017 Пес Пятница 20:48:36 21:47:38 НТВ 4.7 13.3
5 06.03.2017 Штрафник Понедельник 21:33:59 23:37:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 15.3
6 10.03.2017 Чужое счастье Пятница 23:48:56 00:50:37 РОССИЯ1 3.9 21.2
7 07.03.2017 След Вторник 21:13:25 22:00:04 3.2 9.2
8 11.03.2017 Пусть говорят Суббота 17:02:47 17:58:48 РОССИЯ1 3.1 11.6
9 08.03.2017 Морские дьяволы. Смерч-2 Среда 15:01:51 15:59:59 НТВ 3.1 12.0
10 08.03.2017 Цыганское счастье Среда 10:30:11 13:59:53 РОССИЯ1 3.1 12.2

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:53 13:58:43 РОССИЯ1 3.0 12.4
2 08.03.2017 Бабы, вперед Среда 07:59:46 10:30:11 РОССИЯ1 2.7 15.5
3 11.03.2017 Аншлаг и Компания Суббота 11:40:24 13:59:56 РОССИЯ1 2.5 11.4
4 09.03.2017 Уральские пельмени Четверг 19:29:34 21:02:52 СТС 2.4 7.1
5 10.03.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:51 22:01:35 ТНТ 2.3 6.5
6 08.03.2017 "Апельсины цвета беж" концерт Михаила Задорнова Среда 22:49:22 00:31:49 2.0 8.8
7 12.03.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:23 22:00:25 ТНТ 2.0 5.5
8 11.03.2017 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 23:39:31 00:36:05 НТВ 1.9 9.0

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.03.2017 О чем поют мужчины Среда 15:38:53 17:41:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 13.4
2 11.03.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:58:48 19:59:58 РОССИЯ1 3.0 9.8
3 12.03.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:51:43 09:29:27 РОССИЯ1 2.4 14.8
4 08.03.2017 "Все звезды для любимой" концерт Среда 22:28:53 00:07:50 НТВ 1.6 6.2
5 08.03.2017 Романтика романса и ее друзья Среда 18:11:49 20:15:52 РОССИЯ К 1.0 2.9
6 11.03.2017 Играй, гармонь! Суббота 07:59:47 08:43:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.7 6.0
7 11.03.2017 Романтика романса Суббота 19:02:56 19:55:25 РОССИЯ К 0.6 1.9
8 12.03.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:06:56 10:33:07 РОССИЯ К 0.6 2.8
9 08.03.2017 Легенды Ретро FM Среда 23:56:51 02:39:25 0.6 5.1
10 07.03.2017 Авторадио. Дискотека 80-х Вторник 19:18:57 22:13:22 МИР 0.4 1.3

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:57 11:04:49 НТВ 2.8 12.7
2 12.03.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:49 12:00:40 НТВ 2.6 11.2
3 11.03.2017 Главная дорога Суббота 10:20:26 11:02:42 НТВ 2.5 12.4
4 12.03.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:13:48 10:32:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 11.0
5 11.03.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:17 19:00:21 2.1 7.3
6 10.03.2017 О самом главном Пятница 09:56:09 10:58:52 РОССИЯ1 1.8 13.1
7 10.03.2017 Контрольная закупка Пятница 09:19:18 09:49:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 12.5
8 09.03.2017 Жить здорово Четверг 09:53:09 10:56:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.4 9.9
9 12.03.2017 Здоровье Воскресенье 08:52:59 09:59:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.2 7.1
10 11.03.2017 Минтранс Суббота 09:55:49 10:40:39 1.2 5.9

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.03.2017 Человек и закон Пятница 18:47:56 19:51:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 14.6
2 10.03.2017 60 минут Пятница 18:49:07 19:58:49 РОССИЯ1 4.3 14.3
3 11.03.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:03:47 НТВ 4.0 12.0
4 12.03.2017 Новые русские сенсации. Главный экстрасенс Кремля Воскресенье 18:03:29 18:58:52 НТВ 3.7 11.1
5 12.03.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:07 18:03:29 НТВ 3.4 11.4
6 06.03.2017 Специальный корреспондент Понедельник 23:08:33 01:38:47 РОССИЯ1 3.3 21.3
7 06.03.2017 Первая студия Понедельник 18:25:34 19:45:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 10.9
8 07.03.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:06:30 01:54:15 РОССИЯ1 3.0 17.3
9 12.03.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:35:05 01:49:37 РОССИЯ1 2.9 16.0
10 12.03.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:57 14:10:03 НТВ 2.8 11.5

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.03.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 20:29:25 22:57:47 МАТЧ ТВ 2.6 7.5
2 12.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета Воскресенье 18:29:00 19:28:19 МАТЧ ТВ 1.9 5.4
3 12.03.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 17:27:18 18:28:54 МАТЧ ТВ 1.7 5.3
4 12.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета Воскресенье 15:29:25 16:16:06 МАТЧ ТВ 1.5 5.6
5 08.03.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Среда 23:45:54 00:51:36 МАТЧ ТВ 1.5 8.6
6 11.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 17:08:19 17:55:35 МАТЧ ТВ 1.4 5.1
7 12.03.2017 #новости Воскресенье 16:16:06 16:25:26 МАТЧ ТВ 1.3 4.9
8 11.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 13:50:21 14:39:17 МАТЧ ТВ 1.3 5.9
9 10.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Спринт Пятница 16:20:47 17:51:39 МАТЧ ТВ 1.2 5.8
10 11.03.2017 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт Суббота 14:39:17 17:06:29 МАТЧ ТВ 0.9 3.9

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:13 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.7 22.7
2 06.03.2017 Пусть говорят Понедельник 20:03:23 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 16.9
3 11.03.2017 Голос. Дети Суббота 21:20:16 23:03:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 15.8
4 10.03.2017 Поле чудес Пятница 19:51:40 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 15.0
5 08.03.2017 Петросян и женщины Среда 17:26:55 19:58:43 РОССИЯ1 4.8 14.8
6 12.03.2017 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой Воскресенье 16:19:53 19:26:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 13.7
7 11.03.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:03:22 23:42:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 14.3
8 12.03.2017 КВН - 2017. Высшая лига Воскресенье 22:28:49 00:41:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 17.3
9 11.03.2017 Ты супер! Суббота 20:03:47 22:36:46 НТВ 3.7 10.4
10 11.03.2017 Минута славы Суббота 19:03:16 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 10.8

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.03.2017 Три богатыря и Морской царь Среда 21:25:22 22:49:22 3.8 10.7
2 08.03.2017 Три богатыря. Ход конем Среда 19:58:10 21:25:22 3.0 8.1
3 08.03.2017 Холодное сердце Среда 19:05:42 21:02:30 СТС 2.5 6.8
4 08.03.2017 Три богатыря на дальних берегах Среда 18:39:03 19:58:10 2.4 7.2
5 08.03.2017 Добрыня Никитич и Змей Горыныч Среда 15:57:05 17:13:21 2.3 8.4
6 12.03.2017 Кунг-фу Панда 2 Воскресенье 19:20:59 21:01:01 СТС 2.2 5.7
7 08.03.2017 Илья Муромец и Соловей разбойник Среда 14:25:27 15:57:05 2.2 8.6
8 08.03.2017 Три богатыря и Шамаханская царица Среда 17:13:21 18:39:03 2.1 7.2
9 08.03.2017 Иван Царевич и серый волк-3 Среда 11:29:00 12:57:26 2.0 7.7
10 08.03.2017 Алеша Попович и Тугарин Змей Среда 12:57:26 14:25:27 1.9 7.6
TNS Россия
Advertology.Ru

26.04.2017

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