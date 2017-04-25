ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (06/03/2017 - 12/03/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 06/03/2017 - 12/03/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.03.2017
|Время
|Среда
|21:00:14
|21:21:53
|5.9
|15.8
|2
|08.03.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:08
|20:56:27
|5.4
|14.5
|3
|07.03.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:52
|21:00:17
|5.3
|15.0
|4
|11.03.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:03:02
|4.1
|11.6
|5
|09.03.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Четверг
|19:00:10
|19:39:54
|3.7
|12.2
|6
|08.03.2017
|Вести. (14:00)
|Среда
|14:00:07
|14:22:17
|3.3
|13.1
|7
|09.03.2017
|Вечерние новости
|Четверг
|19:46:18
|20:03:08
|3.3
|10.1
|8
|07.03.2017
|Вести. (17:00)
|Вторник
|17:00:07
|17:19:33
|3.2
|14.8
|9
|06.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:10
|22:26:06
|3.0
|9.0
|10
|08.03.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Среда
|12:00:14
|12:14:48
|2.9
|11.7
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:28:49
|5.7
|16.2
|2
|12.03.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:08
|22:35:05
|5.0
|13.7
|3
|12.03.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:14
|20:12:28
|3.5
|9.3
|4
|12.03.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:11
|20:05:55
|2.0
|5.6
|5
|11.03.2017
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:57
|22:10:24
|2.0
|5.5
|6
|10.03.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:49
|20:43:12
|1.0
|3.1
|7
|11.03.2017
|Задело!
|Суббота
|18:10:54
|18:20:46
|1.0
|3.5
|8
|12.03.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:08
|18:35:17
|0.9
|2.8
|9
|12.03.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:03
|00:11:14
|0.8
|3.6
|10
|12.03.2017
|Прогнозы
|Воскресенье
|22:00:06
|22:45:59
|0.8
|2.4
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.03.2017
|Москва слезам не верит
|Среда
|19:55:31
|21:00:00
|6.8
|18.5
|2
|08.03.2017
|Любовь и голуби
|Среда
|20:56:27
|23:01:04
|6.3
|17.9
|3
|08.03.2017
|Красотка
|Среда
|17:41:50
|19:55:31
|5.5
|16.9
|4
|12.03.2017
|Вера
|Воскресенье
|16:14:35
|19:58:45
|4.6
|14.2
|5
|11.03.2017
|Брачные игры
|Суббота
|21:03:02
|00:58:51
|4.3
|15.1
|6
|12.03.2017
|Мстители: Эра Альтрона
|Воскресенье
|21:01:01
|23:42:27
|3.5
|11.1
|7
|12.03.2017
|Любовь, которой не было
|Воскресенье
|14:19:14
|16:14:35
|3.4
|13.6
|8
|08.03.2017
|Королева бензоколонки
|Среда
|12:14:48
|13:43:39
|3.3
|13.2
|9
|08.03.2017
|Весна на Заречной улице
|Среда
|10:10:21
|11:59:22
|3.0
|12.3
|10
|08.03.2017
|Приходите завтра
|Среда
|13:43:39
|15:38:33
|2.9
|11.3
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.03.2017
|Екатерина. Взлет
|Вторник
|22:02:22
|23:06:30
|6.4
|19.9
|2
|09.03.2017
|Мурка
|Четверг
|21:34:56
|23:36:50
|5.9
|19.5
|3
|09.03.2017
|Пес-2
|Четверг
|20:41:54
|21:43:11
|5.2
|14.3
|4
|10.03.2017
|Пес
|Пятница
|20:48:36
|21:47:38
|4.7
|13.3
|5
|06.03.2017
|Штрафник
|Понедельник
|21:33:59
|23:37:03
|4.6
|15.3
|6
|10.03.2017
|Чужое счастье
|Пятница
|23:48:56
|00:50:37
|3.9
|21.2
|7
|07.03.2017
|След
|Вторник
|21:13:25
|22:00:04
|3.2
|9.2
|8
|11.03.2017
|Пусть говорят
|Суббота
|17:02:47
|17:58:48
|3.1
|11.6
|9
|08.03.2017
|Морские дьяволы. Смерч-2
|Среда
|15:01:51
|15:59:59
|3.1
|12.0
|10
|08.03.2017
|Цыганское счастье
|Среда
|10:30:11
|13:59:53
|3.1
|12.2
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:53
|13:58:43
|3.0
|12.4
|2
|08.03.2017
|Бабы, вперед
|Среда
|07:59:46
|10:30:11
|2.7
|15.5
|3
|11.03.2017
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:40:24
|13:59:56
|2.5
|11.4
|4
|09.03.2017
|Уральские пельмени
|Четверг
|19:29:34
|21:02:52
|2.4
|7.1
|5
|10.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:51
|22:01:35
|2.3
|6.5
|6
|08.03.2017
|"Апельсины цвета беж" концерт Михаила Задорнова
|Среда
|22:49:22
|00:31:49
|2.0
|8.8
|7
|12.03.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:23
|22:00:25
|2.0
|5.5
|8
|11.03.2017
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|23:39:31
|00:36:05
|1.9
|9.0
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.03.2017
|О чем поют мужчины
|Среда
|15:38:53
|17:41:27
|3.6
|13.4
|2
|11.03.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:58:48
|19:59:58
|3.0
|9.8
|3
|12.03.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:43
|09:29:27
|2.4
|14.8
|4
|08.03.2017
|"Все звезды для любимой" концерт
|Среда
|22:28:53
|00:07:50
|1.6
|6.2
|5
|08.03.2017
|Романтика романса и ее друзья
|Среда
|18:11:49
|20:15:52
|1.0
|2.9
|6
|11.03.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:59:47
|08:43:04
|0.7
|6.0
|7
|11.03.2017
|Романтика романса
|Суббота
|19:02:56
|19:55:25
|0.6
|1.9
|8
|12.03.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:06:56
|10:33:07
|0.6
|2.8
|9
|08.03.2017
|Легенды Ретро FM
|Среда
|23:56:51
|02:39:25
|0.6
|5.1
|10
|07.03.2017
|Авторадио. Дискотека 80-х
|Вторник
|19:18:57
|22:13:22
|МИР
|0.4
|1.3
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:57
|11:04:49
|2.8
|12.7
|2
|12.03.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:49
|12:00:40
|2.6
|11.2
|3
|11.03.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:26
|11:02:42
|2.5
|12.4
|4
|12.03.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:13:48
|10:32:53
|2.4
|11.0
|5
|11.03.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:17
|19:00:21
|2.1
|7.3
|6
|10.03.2017
|О самом главном
|Пятница
|09:56:09
|10:58:52
|1.8
|13.1
|7
|10.03.2017
|Контрольная закупка
|Пятница
|09:19:18
|09:49:31
|1.6
|12.5
|8
|09.03.2017
|Жить здорово
|Четверг
|09:53:09
|10:56:01
|1.4
|9.9
|9
|12.03.2017
|Здоровье
|Воскресенье
|08:52:59
|09:59:12
|1.2
|7.1
|10
|11.03.2017
|Минтранс
|Суббота
|09:55:49
|10:40:39
|1.2
|5.9
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.03.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:56
|19:51:40
|4.3
|14.6
|2
|10.03.2017
|60 минут
|Пятница
|18:49:07
|19:58:49
|4.3
|14.3
|3
|11.03.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:03:47
|4.0
|12.0
|4
|12.03.2017
|Новые русские сенсации. Главный экстрасенс Кремля
|Воскресенье
|18:03:29
|18:58:52
|3.7
|11.1
|5
|12.03.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:07
|18:03:29
|3.4
|11.4
|6
|06.03.2017
|Специальный корреспондент
|Понедельник
|23:08:33
|01:38:47
|3.3
|21.3
|7
|06.03.2017
|Первая студия
|Понедельник
|18:25:34
|19:45:21
|3.1
|10.9
|8
|07.03.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:06:30
|01:54:15
|3.0
|17.3
|9
|12.03.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:35:05
|01:49:37
|2.9
|16.0
|10
|12.03.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:57
|14:10:03
|2.8
|11.5
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.03.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|20:29:25
|22:57:47
|МАТЧ ТВ
|2.6
|7.5
|2
|12.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
|Воскресенье
|18:29:00
|19:28:19
|МАТЧ ТВ
|1.9
|5.4
|3
|12.03.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|17:27:18
|18:28:54
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.3
|4
|12.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
|Воскресенье
|15:29:25
|16:16:06
|МАТЧ ТВ
|1.5
|5.6
|5
|08.03.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Среда
|23:45:54
|00:51:36
|МАТЧ ТВ
|1.5
|8.6
|6
|11.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|17:08:19
|17:55:35
|МАТЧ ТВ
|1.4
|5.1
|7
|12.03.2017
|#новости
|Воскресенье
|16:16:06
|16:25:26
|МАТЧ ТВ
|1.3
|4.9
|8
|11.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|13:50:21
|14:39:17
|МАТЧ ТВ
|1.3
|5.9
|9
|10.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Пятница
|16:20:47
|17:51:39
|МАТЧ ТВ
|1.2
|5.8
|10
|11.03.2017
|Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт
|Суббота
|14:39:17
|17:06:29
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.9
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:13
|21:00:07
|8.7
|22.7
|2
|06.03.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|20:03:23
|21:00:02
|6.0
|16.9
|3
|11.03.2017
|Голос. Дети
|Суббота
|21:20:16
|23:03:22
|5.5
|15.8
|4
|10.03.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:40
|21:00:06
|5.1
|15.0
|5
|08.03.2017
|Петросян и женщины
|Среда
|17:26:55
|19:58:43
|4.8
|14.8
|6
|12.03.2017
|Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой
|Воскресенье
|16:19:53
|19:26:13
|4.4
|13.7
|7
|11.03.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:03:22
|23:42:12
|4.0
|14.3
|8
|12.03.2017
|КВН - 2017. Высшая лига
|Воскресенье
|22:28:49
|00:41:04
|3.9
|17.3
|9
|11.03.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:03:47
|22:36:46
|3.7
|10.4
|10
|11.03.2017
|Минута славы
|Суббота
|19:03:16
|21:00:04
|3.7
|10.8
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.03.2017
|Три богатыря и Морской царь
|Среда
|21:25:22
|22:49:22
|3.8
|10.7
|2
|08.03.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Среда
|19:58:10
|21:25:22
|3.0
|8.1
|3
|08.03.2017
|Холодное сердце
|Среда
|19:05:42
|21:02:30
|2.5
|6.8
|4
|08.03.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Среда
|18:39:03
|19:58:10
|2.4
|7.2
|5
|08.03.2017
|Добрыня Никитич и Змей Горыныч
|Среда
|15:57:05
|17:13:21
|2.3
|8.4
|6
|12.03.2017
|Кунг-фу Панда 2
|Воскресенье
|19:20:59
|21:01:01
|2.2
|5.7
|7
|08.03.2017
|Илья Муромец и Соловей разбойник
|Среда
|14:25:27
|15:57:05
|2.2
|8.6
|8
|08.03.2017
|Три богатыря и Шамаханская царица
|Среда
|17:13:21
|18:39:03
|2.1
|7.2
|9
|08.03.2017
|Иван Царевич и серый волк-3
|Среда
|11:29:00
|12:57:26
|2.0
|7.7
|10
|08.03.2017
|Алеша Попович и Тугарин Змей
|Среда
|12:57:26
|14:25:27
|1.9
|7.6
Advertology.Ru
26.04.2017
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