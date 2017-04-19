ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (20/03/2017 - 26/03/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/03/2017 - 26/03/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:28:13
|21:00:01
|7.9
|20.0
|2
|24.03.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:32:32
|23:17:49
|7.4
|20.7
|3
|23.03.2017
|Время
|Четверг
|21:00:07
|21:42:09
|6.3
|17.4
|4
|20.03.2017
|Мата Хари
|Понедельник
|21:34:49
|23:24:27
|6.3
|18.7
|5
|26.03.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:34:31
|6.0
|15.3
|6
|26.03.2017
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Воскресенье
|17:55:22
|19:28:13
|6.0
|17.2
|7
|26.03.2017
|КВН - 2017. Высшая лига
|Воскресенье
|22:34:31
|00:44:25
|5.1
|18.0
|8
|21.03.2017
|Пусть говорят
|Вторник
|20:03:03
|21:00:00
|5.0
|14.3
|9
|22.03.2017
|Вечерние новости
|Среда
|19:46:15
|20:04:05
|4.6
|14.2
|10
|25.03.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:01:48
|23:43:42
|4.6
|14.8
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.03.2017
|60 минут
|Пятница
|18:47:39
|19:59:54
|6.1
|19.8
|2
|23.03.2017
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:08
|20:44:40
|5.8
|16.3
|3
|26.03.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:30:15
|5.6
|14.1
|4
|23.03.2017
|Местное время
|Четверг
|20:44:40
|21:00:02
|5.0
|13.3
|5
|25.03.2017
|Акушерка
|Суббота
|21:03:48
|01:22:10
|4.6
|15.4
|6
|24.03.2017
|Прямой эфир
|Пятница
|17:39:14
|18:46:32
|4.6
|18.7
|7
|26.03.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:30:15
|01:39:41
|4.6
|18.6
|8
|23.03.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:27:51
|01:25:25
|4.2
|23.0
|9
|26.03.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:30:42
|10:17:31
|3.9
|19.9
|10
|23.03.2017
|Круговорот
|Четверг
|22:26:51
|23:27:51
|3.9
|12.4
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:14:20
|4.4
|11.8
|2
|20.03.2017
|Свидетели
|Понедельник
|20:39:32
|21:37:46
|4.4
|11.8
|3
|26.03.2017
|Новые русские сенсации. Человек Путина. Продолжение
|Воскресенье
|18:02:00
|18:58:48
|4.2
|12.2
|4
|26.03.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:14
|13:05:37
|3.8
|15.3
|5
|25.03.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:22
|3.5
|11.0
|6
|26.03.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:20:59
|18:02:00
|3.5
|11.7
|7
|22.03.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Среда
|18:33:09
|18:58:57
|3.2
|12.8
|8
|25.03.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:02:22
|22:43:00
|3.2
|8.7
|9
|22.03.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:09
|19:39:35
|3.1
|10.6
|10
|26.03.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:05:49
|15:59:55
|2.9
|11.2
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Риддик
|Воскресенье
|21:00:17
|23:23:32
|3.6
|9.6
|2
|24.03.2017
|Рыцарь дня
|Пятница
|21:00:12
|23:05:53
|2.5
|6.9
|3
|24.03.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:11
|21:00:12
|2.5
|7.2
|4
|26.03.2017
|Хроники Риддика
|Воскресенье
|18:45:22
|21:00:17
|2.4
|6.2
|5
|23.03.2017
|Воронины
|Четверг
|19:30:06
|20:00:45
|2.4
|7.5
|6
|20.03.2017
|Воронины (повтор)
|Понедельник
|19:00:04
|19:29:31
|2.3
|7.9
|7
|25.03.2017
|Ведьмина гора
|Суббота
|20:59:46
|22:55:53
|2.3
|6.3
|8
|21.03.2017
|Ограбление по итальянски
|Вторник
|21:00:51
|23:06:42
|2.2
|6.5
|9
|23.03.2017
|Молодежка-4
|Четверг
|20:00:45
|21:00:34
|2.1
|5.9
|10
|23.03.2017
|Плохие парни-2
|Четверг
|21:00:34
|23:45:03
|1.8
|5.6
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:06
|22:13:14
|4.0
|10.9
|2
|25.03.2017
|Парфюмерша 3
|Суббота
|20:04:00
|21:00:06
|2.6
|7.4
|3
|25.03.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:13:14
|23:38:20
|2.5
|7.3
|4
|21.03.2017
|Право голоса
|Вторник
|20:21:50
|21:59:06
|2.3
|6.6
|5
|20.03.2017
|Украина. Руины будущего
|Понедельник
|22:34:18
|23:07:14
|2.2
|6.8
|6
|23.03.2017
|10 самых....
|Четверг
|22:35:38
|23:09:00
|1.9
|6.0
|7
|26.03.2017
|Выйти замуж любой ценой
|Воскресенье
|20:37:24
|21:33:53
|1.9
|4.8
|8
|20.03.2017
|События. (22:00)
|Понедельник
|22:00:07
|22:33:28
|1.9
|5.4
|9
|25.03.2017
|Ночной патруль
|Суббота
|11:48:50
|13:13:23
|1.6
|7.1
|10
|24.03.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:13
|20:42:01
|1.6
|4.7
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Инна Ульянова... Инезилья
|Суббота
|19:15:01
|19:53:43
|1.0
|3.1
|2
|24.03.2017
|Смехоностальгия
|Пятница
|19:48:44
|20:14:07
|0.9
|2.7
|3
|26.03.2017
|Искатели
|Воскресенье
|18:15:36
|18:59:51
|0.9
|2.6
|4
|26.03.2017
|Пешком...
|Воскресенье
|17:46:24
|18:12:36
|0.9
|2.7
|5
|25.03.2017
|Мифы Древней Греции
|Суббота
|14:36:56
|15:03:10
|0.9
|3.7
|6
|26.03.2017
|Легенды кино
|Воскресенье
|12:12:45
|12:38:41
|0.8
|3.3
|7
|25.03.2017
|Романтика романса
|Суббота
|18:18:30
|19:12:41
|0.8
|2.8
|8
|22.03.2017
|Ирина Антонова. Одиночество на вершине
|Среда
|23:00:03
|23:27:05
|0.8
|2.6
|9
|22.03.2017
|Ступени цивилизации. Александр Великий. Человек-легенда
|Среда
|22:05:43
|22:58:43
|0.8
|2.2
|10
|25.03.2017
|К кому залетел певчий кенар
|Суббота
|19:54:38
|21:26:36
|0.8
|2.1
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:56
|19:00:38
|3.2
|11.3
|2
|25.03.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:06
|16:35:39
|3.0
|11.8
|3
|25.03.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|19:00:38
|20:57:32
|2.6
|7.7
|4
|25.03.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:39
|17:02:56
|2.6
|10.1
|5
|26.03.2017
|Глухарь
|Воскресенье
|18:17:26
|19:10:03
|2.6
|7.4
|6
|23.03.2017
|Новости. (19:30)
|Четверг
|19:30:04
|19:59:41
|2.4
|7.7
|7
|23.03.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Четверг
|19:00:07
|19:29:54
|2.4
|8.7
|8
|24.03.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Пятница
|17:59:50
|19:00:13
|2.4
|9.2
|9
|24.03.2017
|Морской бой: последний рубеж
|Пятница
|19:53:54
|21:50:18
|2.0
|5.7
|10
|24.03.2017
|Тайны Чапман
|Пятница
|16:59:44
|17:59:50
|1.8
|8.4
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:43
|23:02:19
|3.2
|8.7
|2
|24.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:36
|22:02:00
|2.8
|7.6
|3
|24.03.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:02:00
|23:04:04
|2.7
|7.4
|4
|26.03.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:12
|22:00:43
|2.7
|6.7
|5
|25.03.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:00:03
|21:30:07
|2.5
|7.0
|6
|24.03.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Пятница
|23:04:04
|00:04:06
|2.2
|7.6
|7
|24.03.2017
|Импровизация
|Пятница
|19:59:08
|21:00:36
|2.1
|6.1
|8
|20.03.2017
|Реальные пацаны
|Понедельник
|20:29:55
|21:01:02
|2.0
|5.6
|9
|26.03.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:14
|20:59:12
|2.0
|5.0
|10
|24.03.2017
|Дом - 2. Город Любви. После заката
|Пятница
|00:06:08
|01:06:03
|1.9
|10.3
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.03.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:56:50
|19:59:40
|2.2
|7.1
|2
|20.03.2017
|Слепая
|Понедельник
|18:10:16
|18:42:47
|2.0
|7.9
|3
|25.03.2017
|Стиратель
|Суббота
|20:42:58
|22:57:10
|1.5
|4.0
|4
|22.03.2017
|Кости
|Среда
|22:12:20
|23:02:29
|1.5
|4.3
|5
|25.03.2017
|Парк юрского периода-3
|Суббота
|19:02:11
|20:42:58
|1.3
|3.8
|6
|21.03.2017
|Гадалка
|Вторник
|17:03:47
|17:37:32
|1.3
|6.1
|7
|24.03.2017
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Пятница
|17:58:00
|18:56:50
|1.2
|4.7
|8
|22.03.2017
|Не ври мне
|Среда
|12:31:36
|13:31:42
|1.2
|8.1
|9
|20.03.2017
|Охотники за привидениями
|Понедельник
|14:05:54
|14:36:35
|1.1
|7.0
|10
|24.03.2017
|Цепная реакция
|Пятница
|19:59:40
|22:03:01
|1.1
|3.1
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.03.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Среда
|09:32:03
|10:00:08
|0.5
|3.9
|2
|24.03.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Пятница
|08:30:34
|09:00:04
|0.4
|3.4
|3
|26.03.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Воскресенье
|08:00:00
|08:31:18
|0.4
|3.9
|4
|23.03.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Четверг
|07:44:34
|08:00:05
|0.4
|3.6
|5
|22.03.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Среда
|09:00:05
|09:32:03
|0.3
|2.7
|6
|22.03.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Среда
|07:00:20
|07:29:56
|0.3
|3.3
|7
|25.03.2017
|Новости EuroNews (02:30)
|Суббота
|02:27:12
|03:00:11
|0.3
|2.8
|8
|21.03.2017
|Новости EuroNews (02:00)
|Вторник
|01:59:54
|02:20:19
|0.2
|2.5
|9
|20.03.2017
|Новости EuroNews (00:30)
|Понедельник
|00:26:26
|01:00:14
|0.2
|1.1
|10
|24.03.2017
|Новости EuroNews (23:00)
|Пятница
|23:00:05
|23:19:33
|0.2
|0.5
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы
|Воскресенье
|21:57:14
|00:55:18
|МИР
|0.5
|1.5
|2
|24.03.2017
|Варвара-краса, длинная коса
|Пятница
|23:21:29
|01:00:31
|МИР
|0.4
|1.8
|3
|21.03.2017
|Новости
|Вторник
|18:59:06
|19:24:35
|МИР
|0.4
|1.3
|4
|26.03.2017
|Вместе
|Воскресенье
|21:00:07
|21:57:14
|МИР
|0.4
|0.9
|5
|24.03.2017
|Возвращение Мухтара - 2
|Пятница
|18:04:50
|18:58:47
|МИР
|0.3
|1.3
|6
|25.03.2017
|Всегда говори "всегда" - 2
|Суббота
|17:16:37
|18:15:47
|МИР
|0.3
|1.2
|7
|23.03.2017
|Закон & порядок. Отдел оперативных расследований
|Четверг
|21:18:53
|22:10:07
|МИР
|0.3
|0.9
|8
|26.03.2017
|Человек с бульвара Капуцинов
|Воскресенье
|18:07:51
|20:06:14
|МИР
|0.3
|0.8
|9
|24.03.2017
|Держись, шоубиз!
|Пятница
|01:00:31
|01:27:56
|МИР
|0.3
|2.2
|10
|21.03.2017
|Завтра начинается вчера
|Вторник
|22:14:07
|00:00:56
|МИР
|0.3
|1.0
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.03.2017
|Все просто
|Понедельник
|01:18:33
|02:39:56
|360°
|0.4
|4.6
|2
|21.03.2017
|Мужчина во мне
|Вторник
|13:00:10
|14:00:05
|360°
|0.4
|2.4
|3
|23.03.2017
|Крабат - ученик колдуна
|Четверг
|00:00:24
|01:57:36
|360°
|0.3
|2.1
|4
|20.03.2017
|#самоеяркое
|Понедельник
|02:39:56
|04:00:06
|360°
|0.3
|5.3
|5
|25.03.2017
|Назад в СССР
|Суббота
|23:19:36
|00:08:58
|360°
|0.3
|0.9
|6
|26.03.2017
|КГБ в смокинге
|Воскресенье
|17:49:31
|18:38:30
|360°
|0.3
|0.8
|7
|20.03.2017
|Большие новости
|Понедельник
|04:00:06
|05:00:00
|360°
|0.3
|6.8
|8
|21.03.2017
|Вкусно 360
|Вторник
|09:10:09
|10:00:01
|360°
|0.2
|2.0
|9
|20.03.2017
|Три товарища
|Понедельник
|00:30:22
|01:18:01
|360°
|0.2
|1.5
|10
|20.03.2017
|ДоброДел
|Понедельник
|12:30:10
|13:00:16
|360°
|0.2
|1.3
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.03.2017
|Клон
|Вторник
|21:16:57
|22:13:11
|0.5
|1.3
|2
|22.03.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Среда
|22:05:57
|23:58:16
|0.4
|1.4
|3
|22.03.2017
|В теме
|Среда
|23:58:16
|00:29:03
|0.4
|2.0
|4
|26.03.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|21:10:31
|23:00:21
|0.4
|1.0
|5
|25.03.2017
|Супермодель по-украински
|Суббота
|20:57:20
|23:30:17
|0.3
|0.9
|6
|24.03.2017
|Цвета страсти
|Пятница
|08:21:58
|08:47:13
|0.3
|2.1
|7
|22.03.2017
|Мыслить, как преступник
|Среда
|01:16:10
|02:05:01
|0.2
|2.6
|8
|26.03.2017
|Диета для бюджета
|Воскресенье
|11:00:30
|11:28:15
|0.2
|0.9
|9
|25.03.2017
|Борщ-шоу
|Суббота
|08:52:37
|09:20:25
|0.2
|1.2
|10
|26.03.2017
|В теме. Лучшее
|Воскресенье
|09:34:31
|10:01:18
|0.2
|0.8
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.03.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Среда
|22:39:06
|23:43:59
|МАТЧ ТВ
|1.2
|4.1
|2
|24.03.2017
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Пятница
|23:41:03
|00:40:53
|МАТЧ ТВ
|1.1
|4.8
|3
|25.03.2017
|#новости
|Суббота
|21:59:29
|22:04:33
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.1
|4
|24.03.2017
|#всенафутбол
|Пятница
|21:56:14
|22:38:22
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.0
|5
|23.03.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Четверг
|18:59:52
|22:52:45
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.1
|6
|26.03.2017
|Керлинг. Чемпионат мира 2017. Женщины
|Воскресенье
|10:00:27
|12:45:56
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.8
|7
|22.03.2017
|Голы, которых не было
|Среда
|21:19:59
|21:50:29
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.8
|8
|22.03.2017
|10!
|Среда
|20:59:51
|21:19:54
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.7
|9
|25.03.2017
|Биатлон. Чемпионат России. Спринт
|Суббота
|11:52:11
|13:11:47
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.7
|10
|23.03.2017
|всенафутбол #Афиша
|Четверг
|22:53:30
|23:22:54
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.0
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.03.2017
|Барбоскины
|Четверг
|21:25:13
|21:43:41
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.4
|2
|26.03.2017
|Ми-ми-мишки
|Воскресенье
|16:26:32
|16:43:02
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.3
|3
|26.03.2017
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|16:15:14
|16:25:24
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.4
|4
|20.03.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Понедельник
|20:31:48
|20:44:15
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|5
|25.03.2017
|Шоу Луни Тюнз
|Суббота
|13:47:38
|14:08:00
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.2
|6
|25.03.2017
|Барби и щенки в поисках сокровищ
|Суббота
|17:02:19
|18:14:51
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.6
|7
|26.03.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|19:43:44
|19:57:38
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.5
|8
|25.03.2017
|Чуддики
|Суббота
|18:15:38
|18:23:14
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.2
|9
|26.03.2017
|Волшебный фонарь
|Воскресенье
|20:23:13
|20:28:43
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.2
|10
|20.03.2017
|Поезд динозавров
|Понедельник
|19:39:24
|20:04:54
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.6
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.03.2017
|Еще один шанс
|Пятница
|19:00:46
|22:33:26
|1.3
|3.8
|2
|22.03.2017
|Женский доктор 2
|Среда
|20:03:35
|21:00:06
|1.3
|3.7
|3
|25.03.2017
|Пять шагов по облакам
|Суббота
|13:30:32
|17:29:10
|1.2
|4.8
|4
|25.03.2017
|Великолепный век. Империя Кесем
|Суббота
|19:00:46
|23:02:46
|1.2
|3.3
|5
|26.03.2017
|По семейным обстоятельствам
|Воскресенье
|07:54:44
|10:31:26
|1.0
|6.7
|6
|24.03.2017
|Самая красивая-2
|Пятница
|14:25:06
|17:59:16
|1.0
|5.1
|7
|25.03.2017
|Нахалка
|Суббота
|12:31:44
|13:30:27
|0.9
|3.9
|8
|25.03.2017
|Молодая жена
|Суббота
|07:34:26
|09:31:20
|0.9
|8.0
|9
|24.03.2017
|По делам несовершеннолетних
|Пятница
|08:55:33
|09:54:58
|0.9
|6.3
|10
|26.03.2017
|Героини нашего времени
|Воскресенье
|22:40:37
|23:40:47
|0.8
|2.5
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|20:23:07
|21:09:19
|1.9
|4.7
|2
|25.03.2017
|Конец операции "резидент"
|Суббота
|22:20:24
|23:40:05
|1.4
|4.3
|3
|25.03.2017
|Новости дня
|Суббота
|22:00:04
|22:17:29
|1.3
|3.6
|4
|24.03.2017
|Разные судьбы
|Пятница
|20:38:58
|22:46:48
|1.2
|3.3
|5
|25.03.2017
|Не бойся, я с тобой
|Суббота
|17:03:42
|17:20:59
|1.2
|4.3
|6
|21.03.2017
|Из всех орудий
|Вторник
|18:43:16
|19:34:43
|1.1
|4.1
|7
|21.03.2017
|Гаишники
|Вторник
|17:02:39
|17:59:34
|1.1
|5.3
|8
|24.03.2017
|Добровольцы
|Пятница
|18:43:43
|20:38:58
|1.1
|3.5
|9
|22.03.2017
|Специальный репортаж
|Среда
|20:19:46
|20:43:35
|1.1
|3.0
|10
|21.03.2017
|Особая статья
|Вторник
|21:36:48
|22:59:24
|1.1
|3.1
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Среда
|22:00:07
|22:26:41
|5.1
|14.5
|2
|22.03.2017
|След
|Среда
|21:16:07
|22:00:07
|5.0
|13.7
|3
|23.03.2017
|Майор и магия
|Четверг
|22:26:17
|23:15:10
|3.9
|12.1
|4
|20.03.2017
|Детективы
|Понедельник
|20:00:02
|20:25:27
|2.6
|7.6
|5
|26.03.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:40:30
|2.3
|6.7
|6
|26.03.2017
|Спецназ-2
|Воскресенье
|17:32:06
|18:00:10
|2.3
|7.3
|7
|26.03.2017
|Спецназ
|Воскресенье
|16:32:37
|17:32:06
|2.1
|7.0
|8
|26.03.2017
|Иван Бровкин на целине
|Воскресенье
|12:47:04
|14:40:23
|1.8
|7.6
|9
|23.03.2017
|Сейчас (18.30)
|Четверг
|18:30:11
|19:00:08
|1.6
|6.3
|10
|24.03.2017
|Под ливнем пуль
|Пятница
|17:25:48
|18:30:01
|1.6
|6.7
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.03.2017
|Симпсоны
|Вторник
|20:08:53
|20:30:08
|0.5
|1.5
|2
|24.03.2017
|Футурама
|Пятница
|15:20:21
|15:40:12
|0.5
|2.7
|3
|23.03.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Четверг
|12:53:01
|13:03:21
|0.5
|3.2
|4
|21.03.2017
|Американский папаша
|Вторник
|20:58:50
|21:23:04
|0.4
|1.1
|5
|23.03.2017
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:45:43
|23:12:33
|0.4
|1.1
|6
|25.03.2017
|HOBOSTI 2x2
|Суббота
|10:45:59
|11:01:11
|0.3
|1.5
|7
|26.03.2017
|Гриффины
|Воскресенье
|17:33:31
|17:53:26
|0.3
|1.0
|8
|25.03.2017
|Пингвины из Мадагаскара
|Суббота
|14:12:21
|14:23:21
|0.3
|1.3
|9
|23.03.2017
|Южный парк
|Четверг
|01:05:32
|01:26:57
|0.3
|2.4
|10
|21.03.2017
|Кунг-фу Панда. Захватывающие легенды
|Вторник
|09:30:09
|09:52:09
|0.3
|2.2
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.03.2017
|Сердца четырех
|Вторник
|20:00:34
|21:39:57
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.8
|2.1
|2
|20.03.2017
|Свинарка и пастух
|Понедельник
|20:01:13
|21:36:21
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.6
|3
|20.03.2017
|Раскрывая мистические тайны
|Понедельник
|21:37:21
|22:28:05
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.5
|4
|23.03.2017
|Волга-Волга
|Четверг
|19:59:59
|21:50:52
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.4
|5
|26.03.2017
|Всегда говори "всегда" - 7
|Воскресенье
|16:21:01
|17:10:09
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.3
|6
|22.03.2017
|Подкидыш
|Среда
|20:03:17
|21:17:47
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.0
|7
|25.03.2017
|Загадка Эндхауза
|Суббота
|17:15:23
|19:00:33
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.2
|8
|20.03.2017
|Частная история
|Понедельник
|16:12:15
|16:42:34
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.7
|9
|22.03.2017
|Наварро
|Среда
|18:52:48
|19:33:41
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.1
|10
|26.03.2017
|Раскрывая тайны звезд
|Воскресенье
|11:22:45
|12:59:54
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.2
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.03.2017
|Голый пистолет
|Понедельник
|21:42:12
|23:25:04
|ЧЕ
|0.8
|2.5
|2
|24.03.2017
|Крестный отец
|Пятница
|19:30:08
|23:04:10
|ЧЕ
|0.7
|1.9
|3
|20.03.2017
|КВН. Бенефис
|Понедельник
|18:31:13
|19:00:03
|ЧЕ
|0.6
|2.2
|4
|23.03.2017
|На расстоянии удара
|Четверг
|21:30:23
|23:31:01
|ЧЕ
|0.6
|1.7
|5
|21.03.2017
|Голый пистолет-2 1/2. Запах страха
|Вторник
|21:44:27
|23:25:03
|ЧЕ
|0.6
|1.7
|6
|22.03.2017
|Солдаты. Дембель неизбежен!
|Среда
|11:03:21
|12:02:57
|ЧЕ
|0.5
|3.6
|7
|20.03.2017
|Тюряга
|Понедельник
|19:30:03
|21:42:12
|ЧЕ
|0.5
|1.3
|8
|24.03.2017
|Крестный отец-2
|Пятница
|23:04:10
|03:05:49
|ЧЕ
|0.4
|2.7
|9
|20.03.2017
|Девятые врата
|Понедельник
|15:45:28
|18:30:03
|ЧЕ
|0.4
|1.7
|10
|22.03.2017
|Утилизатор
|Среда
|09:30:04
|10:05:01
|ЧЕ
|0.3
|2.6
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20.04.2017
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