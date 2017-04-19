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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (20/03/2017 - 26/03/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (20/03/2017 - 26/03/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/03/2017 - 26/03/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:28:13 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.9 20.0
2 24.03.2017 Голос. Дети Пятница 21:32:32 23:17:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 20.7
3 23.03.2017 Время Четверг 21:00:07 21:42:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 17.4
4 20.03.2017 Мата Хари Понедельник 21:34:49 23:24:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 18.7
5 26.03.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:34:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 15.3
6 26.03.2017 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Воскресенье 17:55:22 19:28:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 17.2
7 26.03.2017 КВН - 2017. Высшая лига Воскресенье 22:34:31 00:44:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 18.0
8 21.03.2017 Пусть говорят Вторник 20:03:03 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 14.3
9 22.03.2017 Вечерние новости Среда 19:46:15 20:04:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.2
10 25.03.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:01:48 23:43:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.8

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.03.2017 60 минут Пятница 18:47:39 19:59:54 РОССИЯ1 6.1 19.8
2 23.03.2017 Вести. (20:00) Четверг 20:00:08 20:44:40 РОССИЯ1 5.8 16.3
3 26.03.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:30:15 РОССИЯ1 5.6 14.1
4 23.03.2017 Местное время Четверг 20:44:40 21:00:02 РОССИЯ1 5.0 13.3
5 25.03.2017 Акушерка Суббота 21:03:48 01:22:10 РОССИЯ1 4.6 15.4
6 24.03.2017 Прямой эфир Пятница 17:39:14 18:46:32 РОССИЯ1 4.6 18.7
7 26.03.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:30:15 01:39:41 РОССИЯ1 4.6 18.6
8 23.03.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:27:51 01:25:25 РОССИЯ1 4.2 23.0
9 26.03.2017 Сто к одному Воскресенье 09:30:42 10:17:31 РОССИЯ1 3.9 19.9
10 23.03.2017 Круговорот Четверг 22:26:51 23:27:51 РОССИЯ1 3.9 12.4

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:14:20 НТВ 4.4 11.8
2 20.03.2017 Свидетели Понедельник 20:39:32 21:37:46 НТВ 4.4 11.8
3 26.03.2017 Новые русские сенсации. Человек Путина. Продолжение Воскресенье 18:02:00 18:58:48 НТВ 4.2 12.2
4 26.03.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:14 13:05:37 НТВ 3.8 15.3
5 25.03.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:22 НТВ 3.5 11.0
6 26.03.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:20:59 18:02:00 НТВ 3.5 11.7
7 22.03.2017 Чрезвычайное происшествие Среда 18:33:09 18:58:57 НТВ 3.2 12.8
8 25.03.2017 Ты супер! Суббота 20:02:22 22:43:00 НТВ 3.2 8.7
9 22.03.2017 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:09 19:39:35 НТВ 3.1 10.6
10 26.03.2017 Своя игра Воскресенье 15:05:49 15:59:55 НТВ 2.9 11.2

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Риддик Воскресенье 21:00:17 23:23:32 СТС 3.6 9.6
2 24.03.2017 Рыцарь дня Пятница 21:00:12 23:05:53 СТС 2.5 6.9
3 24.03.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:11 21:00:12 СТС 2.5 7.2
4 26.03.2017 Хроники Риддика Воскресенье 18:45:22 21:00:17 СТС 2.4 6.2
5 23.03.2017 Воронины Четверг 19:30:06 20:00:45 СТС 2.4 7.5
6 20.03.2017 Воронины (повтор) Понедельник 19:00:04 19:29:31 СТС 2.3 7.9
7 25.03.2017 Ведьмина гора Суббота 20:59:46 22:55:53 СТС 2.3 6.3
8 21.03.2017 Ограбление по итальянски Вторник 21:00:51 23:06:42 СТС 2.2 6.5
9 23.03.2017 Молодежка-4 Четверг 20:00:45 21:00:34 СТС 2.1 5.9
10 23.03.2017 Плохие парни-2 Четверг 21:00:34 23:45:03 СТС 1.8 5.6

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Постскриптум Суббота 21:00:06 22:13:14 4.0 10.9
2 25.03.2017 Парфюмерша 3 Суббота 20:04:00 21:00:06 2.6 7.4
3 25.03.2017 Право знать! Суббота 22:13:14 23:38:20 2.5 7.3
4 21.03.2017 Право голоса Вторник 20:21:50 21:59:06 2.3 6.6
5 20.03.2017 Украина. Руины будущего Понедельник 22:34:18 23:07:14 2.2 6.8
6 23.03.2017 10 самых.... Четверг 22:35:38 23:09:00 1.9 6.0
7 26.03.2017 Выйти замуж любой ценой Воскресенье 20:37:24 21:33:53 1.9 4.8
8 20.03.2017 События. (22:00) Понедельник 22:00:07 22:33:28 1.9 5.4
9 25.03.2017 Ночной патруль Суббота 11:48:50 13:13:23 1.6 7.1
10 24.03.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:13 20:42:01 1.6 4.7

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Инна Ульянова... Инезилья Суббота 19:15:01 19:53:43 РОССИЯ К 1.0 3.1
2 24.03.2017 Смехоностальгия Пятница 19:48:44 20:14:07 РОССИЯ К 0.9 2.7
3 26.03.2017 Искатели Воскресенье 18:15:36 18:59:51 РОССИЯ К 0.9 2.6
4 26.03.2017 Пешком... Воскресенье 17:46:24 18:12:36 РОССИЯ К 0.9 2.7
5 25.03.2017 Мифы Древней Греции Суббота 14:36:56 15:03:10 РОССИЯ К 0.9 3.7
6 26.03.2017 Легенды кино Воскресенье 12:12:45 12:38:41 РОССИЯ К 0.8 3.3
7 25.03.2017 Романтика романса Суббота 18:18:30 19:12:41 РОССИЯ К 0.8 2.8
8 22.03.2017 Ирина Антонова. Одиночество на вершине Среда 23:00:03 23:27:05 РОССИЯ К 0.8 2.6
9 22.03.2017 Ступени цивилизации. Александр Великий. Человек-легенда Среда 22:05:43 22:58:43 РОССИЯ К 0.8 2.2
10 25.03.2017 К кому залетел певчий кенар Суббота 19:54:38 21:26:36 РОССИЯ К 0.8 2.1

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:56 19:00:38 3.2 11.3
2 25.03.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:06 16:35:39 3.0 11.8
3 25.03.2017 Засекреченные списки Суббота 19:00:38 20:57:32 2.6 7.7
4 25.03.2017 Военная тайна Суббота 16:35:39 17:02:56 2.6 10.1
5 26.03.2017 Глухарь Воскресенье 18:17:26 19:10:03 2.6 7.4
6 23.03.2017 Новости. (19:30) Четверг 19:30:04 19:59:41 2.4 7.7
7 23.03.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Четверг 19:00:07 19:29:54 2.4 8.7
8 24.03.2017 Самые шокирующие гипотезы Пятница 17:59:50 19:00:13 2.4 9.2
9 24.03.2017 Морской бой: последний рубеж Пятница 19:53:54 21:50:18 2.0 5.7
10 24.03.2017 Тайны Чапман Пятница 16:59:44 17:59:50 1.8 8.4

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Stand up Воскресенье 22:00:43 23:02:19 ТНТ 3.2 8.7
2 24.03.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:36 22:02:00 ТНТ 2.8 7.6
3 24.03.2017 Открытый микрофон Пятница 22:02:00 23:04:04 ТНТ 2.7 7.4
4 26.03.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:12 22:00:43 ТНТ 2.7 6.7
5 25.03.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:00:03 21:30:07 ТНТ 2.5 7.0
6 24.03.2017 Дом - 2. Город Любви Пятница 23:04:04 00:04:06 ТНТ 2.2 7.6
7 24.03.2017 Импровизация Пятница 19:59:08 21:00:36 ТНТ 2.1 6.1
8 20.03.2017 Реальные пацаны Понедельник 20:29:55 21:01:02 ТНТ 2.0 5.6
9 26.03.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:14 20:59:12 ТНТ 2.0 5.0
10 24.03.2017 Дом - 2. Город Любви. После заката Пятница 00:06:08 01:06:03 ТНТ 1.9 10.3

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.03.2017 Человек-невидимка Пятница 18:56:50 19:59:40 2.2 7.1
2 20.03.2017 Слепая Понедельник 18:10:16 18:42:47 2.0 7.9
3 25.03.2017 Стиратель Суббота 20:42:58 22:57:10 1.5 4.0
4 22.03.2017 Кости Среда 22:12:20 23:02:29 1.5 4.3
5 25.03.2017 Парк юрского периода-3 Суббота 19:02:11 20:42:58 1.3 3.8
6 21.03.2017 Гадалка Вторник 17:03:47 17:37:32 1.3 6.1
7 24.03.2017 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Пятница 17:58:00 18:56:50 1.2 4.7
8 22.03.2017 Не ври мне Среда 12:31:36 13:31:42 1.2 8.1
9 20.03.2017 Охотники за привидениями Понедельник 14:05:54 14:36:35 1.1 7.0
10 24.03.2017 Цепная реакция Пятница 19:59:40 22:03:01 1.1 3.1

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.03.2017 Новости EuroNews (09:30) Среда 09:32:03 10:00:08 EURONEWS 0.5 3.9
2 24.03.2017 Новости EuroNews (08:30) Пятница 08:30:34 09:00:04 EURONEWS 0.4 3.4
3 26.03.2017 Новости EuroNews (08:00) Воскресенье 08:00:00 08:31:18 EURONEWS 0.4 3.9
4 23.03.2017 Новости EuroNews (07:30) Четверг 07:44:34 08:00:05 EURONEWS 0.4 3.6
5 22.03.2017 Новости EuroNews (09:00) Среда 09:00:05 09:32:03 EURONEWS 0.3 2.7
6 22.03.2017 Новости EuroNews (07:00) Среда 07:00:20 07:29:56 EURONEWS 0.3 3.3
7 25.03.2017 Новости EuroNews (02:30) Суббота 02:27:12 03:00:11 EURONEWS 0.3 2.8
8 21.03.2017 Новости EuroNews (02:00) Вторник 01:59:54 02:20:19 EURONEWS 0.2 2.5
9 20.03.2017 Новости EuroNews (00:30) Понедельник 00:26:26 01:00:14 EURONEWS 0.2 1.1
10 24.03.2017 Новости EuroNews (23:00) Пятница 23:00:05 23:19:33 EURONEWS 0.2 0.5

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы Воскресенье 21:57:14 00:55:18 МИР 0.5 1.5
2 24.03.2017 Варвара-краса, длинная коса Пятница 23:21:29 01:00:31 МИР 0.4 1.8
3 21.03.2017 Новости Вторник 18:59:06 19:24:35 МИР 0.4 1.3
4 26.03.2017 Вместе Воскресенье 21:00:07 21:57:14 МИР 0.4 0.9
5 24.03.2017 Возвращение Мухтара - 2 Пятница 18:04:50 18:58:47 МИР 0.3 1.3
6 25.03.2017 Всегда говори "всегда" - 2 Суббота 17:16:37 18:15:47 МИР 0.3 1.2
7 23.03.2017 Закон & порядок. Отдел оперативных расследований Четверг 21:18:53 22:10:07 МИР 0.3 0.9
8 26.03.2017 Человек с бульвара Капуцинов Воскресенье 18:07:51 20:06:14 МИР 0.3 0.8
9 24.03.2017 Держись, шоубиз! Пятница 01:00:31 01:27:56 МИР 0.3 2.2
10 21.03.2017 Завтра начинается вчера Вторник 22:14:07 00:00:56 МИР 0.3 1.0

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.03.2017 Все просто Понедельник 01:18:33 02:39:56 360° 0.4 4.6
2 21.03.2017 Мужчина во мне Вторник 13:00:10 14:00:05 360° 0.4 2.4
3 23.03.2017 Крабат - ученик колдуна Четверг 00:00:24 01:57:36 360° 0.3 2.1
4 20.03.2017 #самоеяркое Понедельник 02:39:56 04:00:06 360° 0.3 5.3
5 25.03.2017 Назад в СССР Суббота 23:19:36 00:08:58 360° 0.3 0.9
6 26.03.2017 КГБ в смокинге Воскресенье 17:49:31 18:38:30 360° 0.3 0.8
7 20.03.2017 Большие новости Понедельник 04:00:06 05:00:00 360° 0.3 6.8
8 21.03.2017 Вкусно 360 Вторник 09:10:09 10:00:01 360° 0.2 2.0
9 20.03.2017 Три товарища Понедельник 00:30:22 01:18:01 360° 0.2 1.5
10 20.03.2017 ДоброДел Понедельник 12:30:10 13:00:16 360° 0.2 1.3

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.03.2017 Клон Вторник 21:16:57 22:13:11 0.5 1.3
2 22.03.2017 Я стесняюсь своего тела Среда 22:05:57 23:58:16 0.4 1.4
3 22.03.2017 В теме Среда 23:58:16 00:29:03 0.4 2.0
4 26.03.2017 Папа попал Воскресенье 21:10:31 23:00:21 0.4 1.0
5 25.03.2017 Супермодель по-украински Суббота 20:57:20 23:30:17 0.3 0.9
6 24.03.2017 Цвета страсти Пятница 08:21:58 08:47:13 0.3 2.1
7 22.03.2017 Мыслить, как преступник Среда 01:16:10 02:05:01 0.2 2.6
8 26.03.2017 Диета для бюджета Воскресенье 11:00:30 11:28:15 0.2 0.9
9 25.03.2017 Борщ-шоу Суббота 08:52:37 09:20:25 0.2 1.2
10 26.03.2017 В теме. Лучшее Воскресенье 09:34:31 10:01:18 0.2 0.8

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.03.2017 Футбол. Товарищеский матч Среда 22:39:06 23:43:59 МАТЧ ТВ 1.2 4.1
2 24.03.2017 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Пятница 23:41:03 00:40:53 МАТЧ ТВ 1.1 4.8
3 25.03.2017 #новости Суббота 21:59:29 22:04:33 МАТЧ ТВ 0.8 2.1
4 24.03.2017 #всенафутбол Пятница 21:56:14 22:38:22 МАТЧ ТВ 0.7 2.0
5 23.03.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Четверг 18:59:52 22:52:45 МАТЧ ТВ 0.7 2.1
6 26.03.2017 Керлинг. Чемпионат мира 2017. Женщины Воскресенье 10:00:27 12:45:56 МАТЧ ТВ 0.7 2.8
7 22.03.2017 Голы, которых не было Среда 21:19:59 21:50:29 МАТЧ ТВ 0.7 1.8
8 22.03.2017 10! Среда 20:59:51 21:19:54 МАТЧ ТВ 0.6 1.7
9 25.03.2017 Биатлон. Чемпионат России. Спринт Суббота 11:52:11 13:11:47 МАТЧ ТВ 0.6 2.7
10 23.03.2017 всенафутбол #Афиша Четверг 22:53:30 23:22:54 МАТЧ ТВ 0.6 2.0

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.03.2017 Барбоскины Четверг 21:25:13 21:43:41 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.4
2 26.03.2017 Ми-ми-мишки Воскресенье 16:26:32 16:43:02 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.3
3 26.03.2017 Лунтик и его друзья Воскресенье 16:15:14 16:25:24 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.4
4 20.03.2017 Спокойной ночи, малыши! Понедельник 20:31:48 20:44:15 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
5 25.03.2017 Шоу Луни Тюнз Суббота 13:47:38 14:08:00 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.2
6 25.03.2017 Барби и щенки в поисках сокровищ Суббота 17:02:19 18:14:51 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.6
7 26.03.2017 Маша и медведь Воскресенье 19:43:44 19:57:38 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.5
8 25.03.2017 Чуддики Суббота 18:15:38 18:23:14 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.2
9 26.03.2017 Волшебный фонарь Воскресенье 20:23:13 20:28:43 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.2
10 20.03.2017 Поезд динозавров Понедельник 19:39:24 20:04:54 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.6

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.03.2017 Еще один шанс Пятница 19:00:46 22:33:26 1.3 3.8
2 22.03.2017 Женский доктор 2 Среда 20:03:35 21:00:06 1.3 3.7
3 25.03.2017 Пять шагов по облакам Суббота 13:30:32 17:29:10 1.2 4.8
4 25.03.2017 Великолепный век. Империя Кесем Суббота 19:00:46 23:02:46 1.2 3.3
5 26.03.2017 По семейным обстоятельствам Воскресенье 07:54:44 10:31:26 1.0 6.7
6 24.03.2017 Самая красивая-2 Пятница 14:25:06 17:59:16 1.0 5.1
7 25.03.2017 Нахалка Суббота 12:31:44 13:30:27 0.9 3.9
8 25.03.2017 Молодая жена Суббота 07:34:26 09:31:20 0.9 8.0
9 24.03.2017 По делам несовершеннолетних Пятница 08:55:33 09:54:58 0.9 6.3
10 26.03.2017 Героини нашего времени Воскресенье 22:40:37 23:40:47 0.8 2.5

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 20:23:07 21:09:19 1.9 4.7
2 25.03.2017 Конец операции "резидент" Суббота 22:20:24 23:40:05 1.4 4.3
3 25.03.2017 Новости дня Суббота 22:00:04 22:17:29 1.3 3.6
4 24.03.2017 Разные судьбы Пятница 20:38:58 22:46:48 1.2 3.3
5 25.03.2017 Не бойся, я с тобой Суббота 17:03:42 17:20:59 1.2 4.3
6 21.03.2017 Из всех орудий Вторник 18:43:16 19:34:43 1.1 4.1
7 21.03.2017 Гаишники Вторник 17:02:39 17:59:34 1.1 5.3
8 24.03.2017 Добровольцы Пятница 18:43:43 20:38:58 1.1 3.5
9 22.03.2017 Специальный репортаж Среда 20:19:46 20:43:35 1.1 3.0
10 21.03.2017 Особая статья Вторник 21:36:48 22:59:24 1.1 3.1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.03.2017 Сейчас (22:00) Среда 22:00:07 22:26:41 5.1 14.5
2 22.03.2017 След Среда 21:16:07 22:00:07 5.0 13.7
3 23.03.2017 Майор и магия Четверг 22:26:17 23:15:10 3.9 12.1
4 20.03.2017 Детективы Понедельник 20:00:02 20:25:27 2.6 7.6
5 26.03.2017 Главное Воскресенье 18:00:10 19:40:30 2.3 6.7
6 26.03.2017 Спецназ-2 Воскресенье 17:32:06 18:00:10 2.3 7.3
7 26.03.2017 Спецназ Воскресенье 16:32:37 17:32:06 2.1 7.0
8 26.03.2017 Иван Бровкин на целине Воскресенье 12:47:04 14:40:23 1.8 7.6
9 23.03.2017 Сейчас (18.30) Четверг 18:30:11 19:00:08 1.6 6.3
10 24.03.2017 Под ливнем пуль Пятница 17:25:48 18:30:01 1.6 6.7

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.03.2017 Симпсоны Вторник 20:08:53 20:30:08 2X2 0.5 1.5
2 24.03.2017 Футурама Пятница 15:20:21 15:40:12 2X2 0.5 2.7
3 23.03.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Четверг 12:53:01 13:03:21 2X2 0.5 3.2
4 21.03.2017 Американский папаша Вторник 20:58:50 21:23:04 2X2 0.4 1.1
5 23.03.2017 Бессмертное кино Четверг 22:45:43 23:12:33 2X2 0.4 1.1
6 25.03.2017 HOBOSTI 2x2 Суббота 10:45:59 11:01:11 2X2 0.3 1.5
7 26.03.2017 Гриффины Воскресенье 17:33:31 17:53:26 2X2 0.3 1.0
8 25.03.2017 Пингвины из Мадагаскара Суббота 14:12:21 14:23:21 2X2 0.3 1.3
9 23.03.2017 Южный парк Четверг 01:05:32 01:26:57 2X2 0.3 2.4
10 21.03.2017 Кунг-фу Панда. Захватывающие легенды Вторник 09:30:09 09:52:09 2X2 0.3 2.2

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.03.2017 Сердца четырех Вторник 20:00:34 21:39:57 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.8 2.1
2 20.03.2017 Свинарка и пастух Понедельник 20:01:13 21:36:21 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.6
3 20.03.2017 Раскрывая мистические тайны Понедельник 21:37:21 22:28:05 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.5
4 23.03.2017 Волга-Волга Четверг 19:59:59 21:50:52 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.4
5 26.03.2017 Всегда говори "всегда" - 7 Воскресенье 16:21:01 17:10:09 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.3
6 22.03.2017 Подкидыш Среда 20:03:17 21:17:47 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.0
7 25.03.2017 Загадка Эндхауза Суббота 17:15:23 19:00:33 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.2
8 20.03.2017 Частная история Понедельник 16:12:15 16:42:34 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.7
9 22.03.2017 Наварро Среда 18:52:48 19:33:41 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.1
10 26.03.2017 Раскрывая тайны звезд Воскресенье 11:22:45 12:59:54 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.2

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.03.2017 Голый пистолет Понедельник 21:42:12 23:25:04 ЧЕ 0.8 2.5
2 24.03.2017 Крестный отец Пятница 19:30:08 23:04:10 ЧЕ 0.7 1.9
3 20.03.2017 КВН. Бенефис Понедельник 18:31:13 19:00:03 ЧЕ 0.6 2.2
4 23.03.2017 На расстоянии удара Четверг 21:30:23 23:31:01 ЧЕ 0.6 1.7
5 21.03.2017 Голый пистолет-2 1/2. Запах страха Вторник 21:44:27 23:25:03 ЧЕ 0.6 1.7
6 22.03.2017 Солдаты. Дембель неизбежен! Среда 11:03:21 12:02:57 ЧЕ 0.5 3.6
7 20.03.2017 Тюряга Понедельник 19:30:03 21:42:12 ЧЕ 0.5 1.3
8 24.03.2017 Крестный отец-2 Пятница 23:04:10 03:05:49 ЧЕ 0.4 2.7
9 20.03.2017 Девятые врата Понедельник 15:45:28 18:30:03 ЧЕ 0.4 1.7
10 22.03.2017 Утилизатор Среда 09:30:04 10:05:01 ЧЕ 0.3 2.6
TNS Россия
Advertology.Ru

20.04.2017

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