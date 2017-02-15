ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (16/01/2017 - 22/01/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 16/01/2017 - 22/01/2017
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.01.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:27:13
|6.7
|16.4
|2
|22.01.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:27:17
|6.0
|14.8
|3
|22.01.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:26:56
|4.6
|11.3
|4
|21.01.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:17
|22:11:57
|4.0
|10.6
|5
|22.01.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:09
|19:42:55
|2.6
|6.8
|6
|22.01.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:04
|00:07:51
|2.5
|8.2
|7
|20.01.2017
|Правда Гурнова
|Пятница
|19:59:24
|21:18:31
|2.1
|5.4
|8
|20.01.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:33:04
|20:44:01
|1.5
|4.1
|9
|21.01.2017
|Задело!
|Суббота
|18:11:18
|18:20:44
|0.9
|2.7
|10
|21.01.2017
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|13:25:13
|13:34:54
|0.9
|3.6
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.01.2017
|Одиночество
|Суббота
|21:03:32
|00:59:48
|4.8
|14.2
|2
|22.01.2017
|Нелюбимая
|Воскресенье
|16:13:35
|19:58:48
|4.0
|11.1
|3
|22.01.2017
|Время собирать
|Воскресенье
|14:19:29
|16:13:35
|3.6
|12.4
|4
|22.01.2017
|Я - четвертый
|Воскресенье
|18:57:45
|21:01:03
|3.4
|8.4
|5
|20.01.2017
|Рыцарь дня
|Пятница
|21:01:48
|23:11:23
|3.3
|8.5
|6
|22.01.2017
|Белые росы
|Воскресенье
|15:45:49
|17:27:00
|3.1
|9.8
|7
|21.01.2017
|Живая сталь
|Суббота
|21:00:48
|23:32:18
|2.9
|7.8
|8
|21.01.2017
|Долги совести
|Суббота
|14:20:16
|17:54:25
|2.7
|9.8
|9
|22.01.2017
|Ван Хельсинг
|Воскресенье
|21:01:03
|23:32:27
|2.6
|6.9
|10
|16.01.2017
|Трансформеры
|Понедельник
|21:00:13
|23:32:57
|2.6
|7.1
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.01.2017
|Склифосовский. Реанимация
|Среда
|22:03:45
|23:15:07
|6.3
|17.1
|2
|17.01.2017
|Гречанка
|Вторник
|21:37:45
|23:15:36
|5.1
|13.6
|3
|16.01.2017
|Паутина-10
|Понедельник
|22:35:37
|23:29:52
|4.9
|14.4
|4
|17.01.2017
|След
|Вторник
|21:13:31
|22:00:09
|3.7
|9.6
|5
|16.01.2017
|Тайны следствия - 4
|Понедельник
|15:54:35
|16:58:50
|3.3
|16.3
|6
|22.01.2017
|Убить дважды
|Воскресенье
|23:26:26
|00:25:04
|3.1
|11.1
|7
|20.01.2017
|Тайны следствия - 5
|Пятница
|15:55:49
|16:58:44
|3.0
|15.0
|8
|16.01.2017
|Вы все меня бесите
|Понедельник
|20:29:02
|21:00:13
|3.0
|7.8
|9
|16.01.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-11
|Понедельник
|17:13:40
|18:05:54
|2.9
|13.4
|10
|17.01.2017
|Детективы
|Вторник
|19:42:26
|20:21:41
|2.9
|8.3
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.01.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:20:29
|13:58:42
|3.0
|11.1
|2
|21.01.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:39:56
|13:59:56
|2.9
|11.9
|3
|20.01.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:21
|21:01:48
|2.4
|6.4
|4
|20.01.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:02:09
|22:00:54
|2.3
|5.7
|5
|20.01.2017
|Comedy Баттл. Лучшее
|Пятница
|22:00:54
|23:01:36
|2.1
|5.6
|6
|20.01.2017
|Импровизация
|Пятница
|20:00:22
|21:02:09
|2.1
|5.4
|7
|21.01.2017
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|23:04:20
|23:56:18
|2.1
|6.1
|8
|22.01.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:45
|23:04:20
|1.9
|5.0
|9
|21.01.2017
|Однажды в России
|Суббота
|15:00:51
|15:58:20
|1.7
|6.6
|10
|21.01.2017
|Однажды в России. Лучшее
|Суббота
|22:37:09
|23:01:35
|1.5
|4.2
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.01.2017
|Новогодний парад Звезд
|Пятница
|21:31:11
|23:47:59
|2.8
|7.5
|2
|21.01.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:54:25
|19:58:52
|2.8
|8.2
|3
|21.01.2017
|"Бессонница". Концерт Кристины Орбакайте
|Суббота
|18:11:42
|20:01:01
|2.7
|8.0
|4
|22.01.2017
|"Вальс. Танго. Романс". Концерт Олег Погудин
|Воскресенье
|18:32:23
|19:42:58
|1.3
|3.2
|5
|22.01.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:52:22
|09:32:13
|1.2
|10.7
|6
|21.01.2017
|Романтика романса
|Суббота
|17:34:41
|18:26:57
|1.1
|3.3
|7
|22.01.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:05:57
|10:31:58
|0.6
|2.9
|8
|21.01.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:59:11
|08:42:48
|0.6
|6.6
|9
|22.01.2017
|До звезды
|Воскресенье
|17:33:26
|17:53:47
|0.5
|1.4
|10
|22.01.2017
|Музыка на канале СТС
|Воскресенье
|05:15:43
|05:58:50
|0.3
|8.2
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.01.2017
|Новые русские сенсации. Ванга. Пророчества 2017
|Воскресенье
|18:02:32
|18:58:46
|6.1
|16.6
|2
|20.01.2017
|60 минут
|Пятница
|18:49:11
|19:58:38
|5.1
|15.5
|3
|21.01.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:01:30
|4.7
|13.5
|4
|20.01.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:09
|19:51:35
|4.0
|12.4
|5
|22.01.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:27:13
|01:31:03
|4.0
|14.9
|6
|22.01.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:57
|18:02:32
|3.8
|11.7
|7
|18.01.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:15:07
|01:56:53
|3.8
|19.0
|8
|19.01.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:17:15
|01:17:25
|3.6
|16.7
|9
|20.01.2017
|Место встречи
|Пятница
|13:58:23
|15:59:50
|3.2
|17.8
|10
|21.01.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:11:57
|23:42:32
|3.2
|8.8
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Воскресенье
|16:39:49
|18:15:24
|МАТЧ ТВ
|2.6
|7.6
|2
|21.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета
|Суббота
|17:08:03
|18:52:48
|МАТЧ ТВ
|2.5
|7.8
|3
|22.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Воскресенье
|12:49:58
|13:55:26
|МАТЧ ТВ
|2.4
|8.1
|4
|21.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
|Суббота
|15:26:30
|16:11:25
|МАТЧ ТВ
|1.8
|6.9
|5
|20.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
|Пятница
|16:04:54
|18:09:38
|МАТЧ ТВ
|1.4
|6.3
|6
|21.01.2017
|Лыжные гонки. Кубок мира. Индивидуальная гонка
|Суббота
|16:11:51
|17:07:38
|МАТЧ ТВ
|1.2
|4.2
|7
|22.01.2017
|#новости
|Воскресенье
|18:16:00
|18:21:03
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.0
|8
|19.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
|Четверг
|16:06:09
|17:55:44
|МАТЧ ТВ
|1.1
|5.0
|9
|21.01.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|21:27:49
|22:27:51
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.2
|10
|22.01.2017
|Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета
|Воскресенье
|21:35:03
|22:55:32
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.9
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.01.2017
|"25 лет на сцене". Концерт Максим Галкин
|Пятница
|21:39:21
|23:50:13
|7.2
|19.7
|2
|16.01.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:51:45
|20:59:21
|5.7
|15.4
|3
|21.01.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:28:20
|23:06:46
|4.6
|12.3
|4
|22.01.2017
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|18:12:29
|20:59:05
|4.2
|10.7
|5
|19.01.2017
|Давай поженимся!
|Четверг
|18:47:46
|19:52:15
|4.2
|13.6
|6
|21.01.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|20:01:30
|21:00:00
|4.2
|11.2
|7
|20.01.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:35
|20:59:59
|4.0
|10.4
|8
|21.01.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|20:01:01
|20:58:46
|3.9
|10.5
|9
|22.01.2017
|КВН - 2016. Летний кубок
|Воскресенье
|22:26:56
|00:59:00
|3.9
|13.1
|10
|22.01.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:05:59
|15:59:50
|3.5
|12.1
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.01.2017
|Монстры на каникулах
|Суббота
|19:19:58
|21:00:48
|2.3
|6.1
|2
|22.01.2017
|Ночь живых морковок
|Воскресенье
|11:32:20
|11:43:34
|1.7
|6.7
|3
|21.01.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Суббота
|21:37:09
|22:00:36
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|3.8
|4
|22.01.2017
|Фиксики
|Воскресенье
|10:41:31
|11:06:16
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|5.2
|5
|22.01.2017
|Роботы
|Воскресенье
|19:29:40
|21:14:30
|1.3
|3.1
|6
|21.01.2017
|Смешарики
|Суббота
|22:23:41
|22:36:39
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.2
|7
|16.01.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Понедельник
|19:05:04
|19:26:44
|1.2
|3.8
|8
|20.01.2017
|Гравити Фолз
|Пятница
|21:54:27
|22:16:03
|1.1
|2.8
|9
|20.01.2017
|Барбоскины
|Пятница
|17:47:00
|18:06:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.3
|10
|22.01.2017
|Фока - на все руки дока
|Воскресенье
|09:09:22
|09:27:56
|1.1
|9.0
Advertology.Ru
16.02.2017
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