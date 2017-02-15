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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (16/01/2017 - 22/01/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (16/01/2017 - 22/01/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 16/01/2017 - 22/01/2017

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.01.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:27:13 РОССИЯ1 6.7 16.4
2 22.01.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:27:17 НТВ 6.0 14.8
3 22.01.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:26:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 11.3
4 21.01.2017 Постскриптум Суббота 21:00:17 22:11:57 4.0 10.6
5 22.01.2017 Главное Воскресенье 18:00:09 19:42:55 2.6 6.8
6 22.01.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:04 00:07:51 2.5 8.2
7 20.01.2017 Правда Гурнова Пятница 19:59:24 21:18:31 НТВ 2.1 5.4
8 20.01.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:33:04 20:44:01 1.5 4.1
9 21.01.2017 Задело! Суббота 18:11:18 18:20:44 0.9 2.7
10 21.01.2017 Вести. Агитпроп Суббота 13:25:13 13:34:54 РОССИЯ 24 0.9 3.6

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.01.2017 Одиночество Суббота 21:03:32 00:59:48 РОССИЯ1 4.8 14.2
2 22.01.2017 Нелюбимая Воскресенье 16:13:35 19:58:48 РОССИЯ1 4.0 11.1
3 22.01.2017 Время собирать Воскресенье 14:19:29 16:13:35 РОССИЯ1 3.6 12.4
4 22.01.2017 Я - четвертый Воскресенье 18:57:45 21:01:03 СТС 3.4 8.4
5 20.01.2017 Рыцарь дня Пятница 21:01:48 23:11:23 СТС 3.3 8.5
6 22.01.2017 Белые росы Воскресенье 15:45:49 17:27:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 9.8
7 21.01.2017 Живая сталь Суббота 21:00:48 23:32:18 СТС 2.9 7.8
8 21.01.2017 Долги совести Суббота 14:20:16 17:54:25 РОССИЯ1 2.7 9.8
9 22.01.2017 Ван Хельсинг Воскресенье 21:01:03 23:32:27 СТС 2.6 6.9
10 16.01.2017 Трансформеры Понедельник 21:00:13 23:32:57 СТС 2.6 7.1

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.01.2017 Склифосовский. Реанимация Среда 22:03:45 23:15:07 РОССИЯ1 6.3 17.1
2 17.01.2017 Гречанка Вторник 21:37:45 23:15:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 13.6
3 16.01.2017 Паутина-10 Понедельник 22:35:37 23:29:52 НТВ 4.9 14.4
4 17.01.2017 След Вторник 21:13:31 22:00:09 3.7 9.6
5 16.01.2017 Тайны следствия - 4 Понедельник 15:54:35 16:58:50 РОССИЯ1 3.3 16.3
6 22.01.2017 Убить дважды Воскресенье 23:26:26 00:25:04 НТВ 3.1 11.1
7 20.01.2017 Тайны следствия - 5 Пятница 15:55:49 16:58:44 РОССИЯ1 3.0 15.0
8 16.01.2017 Вы все меня бесите Понедельник 20:29:02 21:00:13 СТС 3.0 7.8
9 16.01.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-11 Понедельник 17:13:40 18:05:54 НТВ 2.9 13.4
10 17.01.2017 Детективы Вторник 19:42:26 20:21:41 2.9 8.3

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.01.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:20:29 13:58:42 РОССИЯ1 3.0 11.1
2 21.01.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:39:56 13:59:56 РОССИЯ1 2.9 11.9
3 20.01.2017 Уральские пельмени Пятница 19:30:21 21:01:48 СТС 2.4 6.4
4 20.01.2017 Комеди Клаб Пятница 21:02:09 22:00:54 ТНТ 2.3 5.7
5 20.01.2017 Comedy Баттл. Лучшее Пятница 22:00:54 23:01:36 ТНТ 2.1 5.6
6 20.01.2017 Импровизация Пятница 20:00:22 21:02:09 ТНТ 2.1 5.4
7 21.01.2017 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 23:04:20 23:56:18 НТВ 2.1 6.1
8 22.01.2017 Stand up Воскресенье 22:03:45 23:04:20 ТНТ 1.9 5.0
9 21.01.2017 Однажды в России Суббота 15:00:51 15:58:20 ТНТ 1.7 6.6
10 21.01.2017 Однажды в России. Лучшее Суббота 22:37:09 23:01:35 ТНТ 1.5 4.2

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.01.2017 Новогодний парад Звезд Пятница 21:31:11 23:47:59 РОССИЯ1 2.8 7.5
2 21.01.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:54:25 19:58:52 РОССИЯ1 2.8 8.2
3 21.01.2017 "Бессонница". Концерт Кристины Орбакайте Суббота 18:11:42 20:01:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 8.0
4 22.01.2017 "Вальс. Танго. Романс". Концерт Олег Погудин Воскресенье 18:32:23 19:42:58 РОССИЯ К 1.3 3.2
5 22.01.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:52:22 09:32:13 РОССИЯ1 1.2 10.7
6 21.01.2017 Романтика романса Суббота 17:34:41 18:26:57 РОССИЯ К 1.1 3.3
7 22.01.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:05:57 10:31:58 РОССИЯ К 0.6 2.9
8 21.01.2017 Играй, гармонь! Суббота 07:59:11 08:42:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.6 6.6
9 22.01.2017 До звезды Воскресенье 17:33:26 17:53:47 МОСКВА-24 0.5 1.4
10 22.01.2017 Музыка на канале СТС Воскресенье 05:15:43 05:58:50 СТС 0.3 8.2

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.01.2017 Новые русские сенсации. Ванга. Пророчества 2017 Воскресенье 18:02:32 18:58:46 НТВ 6.1 16.6
2 20.01.2017 60 минут Пятница 18:49:11 19:58:38 РОССИЯ1 5.1 15.5
3 21.01.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:01:30 НТВ 4.7 13.5
4 20.01.2017 Человек и закон Пятница 18:47:09 19:51:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.4
5 22.01.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:27:13 01:31:03 РОССИЯ1 4.0 14.9
6 22.01.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:57 18:02:32 НТВ 3.8 11.7
7 18.01.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:15:07 01:56:53 РОССИЯ1 3.8 19.0
8 19.01.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:17:15 01:17:25 РОССИЯ1 3.6 16.7
9 20.01.2017 Место встречи Пятница 13:58:23 15:59:50 НТВ 3.2 17.8
10 21.01.2017 Право знать! Суббота 22:11:57 23:42:32 3.2 8.8

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Воскресенье 16:39:49 18:15:24 МАТЧ ТВ 2.6 7.6
2 21.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Эстафета Суббота 17:08:03 18:52:48 МАТЧ ТВ 2.5 7.8
3 22.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Воскресенье 12:49:58 13:55:26 МАТЧ ТВ 2.4 8.1
4 21.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины Суббота 15:26:30 16:11:25 МАТЧ ТВ 1.8 6.9
5 20.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка Пятница 16:04:54 18:09:38 МАТЧ ТВ 1.4 6.3
6 21.01.2017 Лыжные гонки. Кубок мира. Индивидуальная гонка Суббота 16:11:51 17:07:38 МАТЧ ТВ 1.2 4.2
7 22.01.2017 #новости Воскресенье 18:16:00 18:21:03 МАТЧ ТВ 1.1 3.0
8 19.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины Четверг 16:06:09 17:55:44 МАТЧ ТВ 1.1 5.0
9 21.01.2017 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 21:27:49 22:27:51 МАТЧ ТВ 0.8 2.2
10 22.01.2017 Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета Воскресенье 21:35:03 22:55:32 МАТЧ ТВ 0.7 1.9

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.01.2017 "25 лет на сцене". Концерт Максим Галкин Пятница 21:39:21 23:50:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.2 19.7
2 16.01.2017 Пусть говорят Понедельник 19:51:45 20:59:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.4
3 21.01.2017 Сегодня вечером Суббота 21:28:20 23:06:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 12.3
4 22.01.2017 Точь-в-точь Воскресенье 18:12:29 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 10.7
5 19.01.2017 Давай поженимся! Четверг 18:47:46 19:52:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 13.6
6 21.01.2017 Ты не поверишь! Суббота 20:01:30 21:00:00 НТВ 4.2 11.2
7 20.01.2017 Поле чудес Пятница 19:51:35 20:59:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 10.4
8 21.01.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 20:01:01 20:58:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 10.5
9 22.01.2017 КВН - 2016. Летний кубок Воскресенье 22:26:56 00:59:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 13.1
10 22.01.2017 Своя игра Воскресенье 15:05:59 15:59:50 НТВ 3.5 12.1

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.01.2017 Монстры на каникулах Суббота 19:19:58 21:00:48 СТС 2.3 6.1
2 22.01.2017 Ночь живых морковок Воскресенье 11:32:20 11:43:34 СТС 1.7 6.7
3 21.01.2017 Смешарики. Новые приключения Суббота 21:37:09 22:00:36 КАРУСЕЛЬ 1.5 3.8
4 22.01.2017 Фиксики Воскресенье 10:41:31 11:06:16 КАРУСЕЛЬ 1.3 5.2
5 22.01.2017 Роботы Воскресенье 19:29:40 21:14:30 1.3 3.1
6 21.01.2017 Смешарики Суббота 22:23:41 22:36:39 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.2
7 16.01.2017 Леди Баг и Супер-Кот Понедельник 19:05:04 19:26:44 1.2 3.8
8 20.01.2017 Гравити Фолз Пятница 21:54:27 22:16:03 1.1 2.8
9 20.01.2017 Барбоскины Пятница 17:47:00 18:06:21 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.3
10 22.01.2017 Фока - на все руки дока Воскресенье 09:09:22 09:27:56 1.1 9.0
TNS Россия
Advertology.Ru

16.02.2017

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