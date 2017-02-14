Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (26/12/2016 - 01/01/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/12/2016 - 01/01/2017
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
|№
|Канал
|Доля, %
|1
|РОССИЯ 1
|15.0
|2
|ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|14.3
|3
|НТВ
|8.1
|4
|ПЯТЫЙ КАНАЛ
|5.7
|5
|ТНТ
|5.6
|6
|СТС
|5.3
|7
|РЕН ТВ
|5.0
|8
|ТВ ЦЕНТР
|2.9
|9
|КАРУСЕЛЬ
|КАРУСЕЛЬ
|2.6
|10
|ТВ-3
|2.4
|11
|ДОМАШНИЙ
|2.3
|12
|РОССИЯ 24
|2.3
|13
|ЗВЕЗДА
|2.2
|14
|ДОМ КИНО
|ДОМ КИНО
|1.9
|15
|КАНАЛ DISNEY
|1.9
|16
|РОССИЯ К
|1.5
|17
|ПЯТНИЦА
|ПЯТНИЦА
|1.4
|18
|ЧЕ
|ЧЕ
|1.3
|19
|МАТЧ ТВ
|МАТЧ ТВ
|1.2
|20
|МИР
|МИР
|0.9
|21
|Ю
|0.8
|22
|МУЗ ТВ
|МУЗ ТВ
|0.7
|23
|ТНТ 4
|ТНТ 4
|0.6
|24
|СТС LOVE
|СТС LOVE
|0.5
|25
|2X2
|0.5
|26
|DISCOVERY CHANNEL
|DISCOVERY CHANNEL
|0.3
|27
|RU.TV
|RU.TV
|0.3
|28
|EURONEWS
|0.2
Advertology.Ru
15.02.2017
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