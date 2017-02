adidas Originals выпустил серию музыкальных видео в рамках кампании "Original не имеет границ"

В продолжение недавнего фильма кампании «Original не имеет границ» adidas Originals вновь раздвигает границы творчества, на этот раз переосмысливая результаты своего собственного сотрудничества с тремя музыкантами. Запуская два новых видео в воскресенье, 12 февраля, бренд начал трансляцию в Twitter с отрывками песен и видео, полные версии которых затем официально были представлены на этой глобальной социальной платформе. В очередной раз подтверждая, что Original не имеет границ, adidas Originals обращается к новому поколению творцов для того, чтобы вдохновить их на свое определение понятия оригинальности.

«Как бренд в целом, мы верим в свободу творчества и постоянно бросаем вызов самим себе, чтобы раздвигать границы возможного, – прокомментировала Алегра О'Хара (Alegra O’Hare), вице-президент по глобальным коммуникациям adidas Originals & Core. – Работа с открытыми источниками лежит в основе ДНК Originals, которая влияет на все, что мы делаем: на то, что мы создаем, на то, с кем мы сотрудничаем и, конечно, на то, как мы взаимодействуем с нашей аудиторией. Именно поэтому решение обновить официальный фильм нашей кампании всего через несколько недель после ее запуска и показать два новых видео посредством социальных сетей показалось нам самым верным ходом».

Представленный в январе фильм «Original не имеет границ» c помощью визуального ряда демонстрирует, что путем переосмысления существующих идей на свой лад можно создать что-то действительно оригинальное. Фильм обращается к философии бренда, согласно которой прошлое вдохновляет будущее, и исследует богатое творческое наследие в различных сферах – музыке, искусстве, кинематографе и даже спорте. В двух новых видео «Original не имеет границ» adidas Originals предоставил музыкантам Snoop Dogg, Desiigner и MadeinTYO возможность создать свои собственные, персональные ремиксы культовой песни Фрэнка Синатры "My Way".

В первом видео рэпер и автор песен Snoop Dogg показан в своей студии во время записи трека. «С самого первого дня, с самого начала я всегда был верен себе и творил в своем собственном стиле, и для меня это – единственный путь», – говорит Snoop Dogg. – Ты должен быть по-настоящему связан с записью и дать ей вторую жизнь, выходя за рамки оригинала». Такой подход позволил артисту создать уникальный замиксованный саундтрек.

Во втором видео Desiigner, номинант премии в категории «Лучшее рэп-исполнение», воссоздает сюжет известной картины Сандро Боттичелли «Святой Себастьян», тем самым представляя новое прочтение классического произведения искусства для современного поколения. В другой сцене, adidas Originals превращает модель кроссовок NMD в маски, которые появляются на группе танцоров, сопровождающих MadeinTYO; вместе они представляют свой ремикс “My Way”. Ролик, созданный в коллаборации двух артистов, развивает идею того, что если достаточно широко раздвигать границы творчества, ранее созданный объект вновь может стать действительно оригинальным.

Разработанные под творческим руководством Johannes Leonardo, глобального креативного агентства adidas Originals, эти два музыкальных видео и ремиксы вновь подтверждают основные принципы философии бренда и идею о том, что прошлое всегда служит основой для создания новых идей. «Едва выпустив главное видео кампании этого года, мы начали диалог со своей аудиторией и хотим и дальше бросать вызов понятию оригинальности в сознании наших потребителей. Изменяя, миксуя и перезаписывая легендарный трек, используемый в фильме кампании, с разными исполнителями, мы, благодаря творческому потенциалу современных творцов, продолжаем доказывать, что “Original не имеет границ”», – комментирует Мэтью Эдвардс (Matthew Edwards), креативный директор Johannes Leonardo.

Для того чтобы громко запустить видео и песню, adidas Originals использовали Twitter с целью максимально охватить аудиторию этой глобальной социальной платформы во время главной музыкальной ночи года. Привлеченные артисты также поддержали обсуждение в социальных сетях, разместив информацию в своих персональных аккаунтах. Одновременно с тем, как нарастало обсуждение видео и песни в онлайн пространстве, бренд транслировал свой фильм «Original не имеет границ» в рамках главной музыкальной ночи года, еще эффективнее донося и усиливая свое видение того, что значит быть оригинальным.

Информация о видео, саундтреках и артистах:

Исполнитель: Snoop Dogg

Название трека: Original is Never Finished (remix) // Original не имеет границ (ремикс)

Исполнители: Desiigner и MadeInTYO

Название трека: Original is Never Finished (remix) // Original не имеет границ (ремикс)