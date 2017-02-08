ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (09/01/2017 - 15/01/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/01/2017 - 15/01/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.01.2017
|Время
|Вторник
|21:00:08
|21:35:00
|7.6
|20.4
|2
|10.01.2017
|Пусть говорят
|Вторник
|19:50:09
|21:00:00
|6.4
|17.6
|3
|10.01.2017
|Гречанка
|Вторник
|21:35:00
|23:16:31
|6.1
|17.1
|4
|15.01.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:12
|22:32:18
|4.5
|11.2
|5
|13.01.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:05
|20:59:56
|4.3
|12.7
|6
|14.01.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|20:03:53
|21:00:00
|4.3
|11.4
|7
|11.01.2017
|Давай поженимся!
|Среда
|18:48:10
|19:50:56
|4.0
|12.7
|8
|13.01.2017
|Новогодняя ночь на Первом
|Пятница
|21:30:08
|00:57:15
|3.9
|11.9
|9
|15.01.2017
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|19:01:37
|21:00:02
|3.9
|10.3
|10
|13.01.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:46:49
|19:51:05
|3.6
|12.1
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.01.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:43:57
|20:59:25
|6.3
|16.6
|2
|09.01.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:07
|20:43:57
|6.1
|16.5
|3
|15.01.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:21:05
|6.0
|14.9
|4
|11.01.2017
|60 минут
|Среда
|18:49:20
|20:00:02
|5.4
|17.2
|5
|15.01.2017
|Самое главное
|Воскресенье
|18:01:20
|19:59:54
|5.0
|14.2
|6
|15.01.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:21:05
|00:35:53
|4.9
|15.4
|7
|14.01.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:21
|4.8
|12.9
|8
|14.01.2017
|Подмена
|Суббота
|21:02:21
|00:53:50
|4.8
|14.1
|9
|13.01.2017
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|20:59:34
|00:14:11
|4.7
|13.4
|10
|11.01.2017
|Склифосовский 4
|Среда
|20:59:31
|21:50:30
|4.6
|12.0
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|Ментовские войны-7
|Воскресенье
|17:04:45
|18:02:52
|4.6
|14.2
|2
|14.01.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Суббота
|18:02:24
|18:58:48
|4.3
|13.4
|3
|15.01.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:07
|16:19:21
|4.1
|13.3
|4
|12.01.2017
|Паутина-9
|Четверг
|21:37:57
|22:35:33
|3.9
|10.7
|5
|09.01.2017
|Паутина-8
|Понедельник
|20:42:41
|21:39:54
|3.8
|10.0
|6
|14.01.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Суббота
|19:00:08
|19:18:24
|3.7
|10.9
|7
|15.01.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|12:58:32
|13:57:23
|3.6
|12.5
|8
|13.01.2017
|Ментовские войны-6
|Пятница
|17:11:11
|18:04:59
|3.4
|14.5
|9
|15.01.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:55:35
|12:58:32
|3.3
|12.7
|10
|09.01.2017
|Ментовские войны-4
|Понедельник
|17:03:25
|17:59:20
|2.9
|11.8
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|Иллюзия обмана 2
|Воскресенье
|20:59:44
|23:29:59
|5.9
|15.1
|2
|14.01.2017
|Иллюзия обмана
|Суббота
|20:59:48
|23:10:32
|4.3
|11.5
|3
|09.01.2017
|Вы все меня бесите
|Понедельник
|20:28:58
|20:59:22
|2.9
|7.7
|4
|13.01.2017
|XXX - три икса
|Пятница
|20:59:24
|23:17:26
|2.5
|6.8
|5
|11.01.2017
|Вокруг света за 80 дней
|Среда
|20:59:59
|23:22:00
|2.5
|6.9
|6
|14.01.2017
|О чем говорят мужчины
|Суббота
|23:10:32
|01:04:40
|2.5
|8.8
|7
|13.01.2017
|XXX - три икса-2. Новый уровень
|Пятница
|23:17:26
|01:14:41
|2.3
|8.2
|8
|15.01.2017
|Конкурс "Кумир тридевятого королевства"
|Воскресенье
|11:33:12
|11:39:50
|2.2
|9.1
|9
|10.01.2017
|Шанхайские рыцари
|Вторник
|20:59:48
|23:10:07
|2.2
|6.0
|10
|15.01.2017
|О чем еще говорят мужчины
|Воскресенье
|23:29:59
|01:26:10
|2.1
|9.3
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.01.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:30
|22:13:34
|3.2
|8.2
|2
|14.01.2017
|Удар властью
|Суббота
|23:02:47
|23:55:11
|3.1
|9.3
|3
|14.01.2017
|Все к лучшему
|Суббота
|20:02:25
|21:00:30
|3.1
|8.2
|4
|15.01.2017
|Гражданка Катерина
|Воскресенье
|19:39:56
|20:29:28
|2.0
|5.1
|5
|13.01.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:48
|20:45:27
|1.9
|5.9
|6
|14.01.2017
|Донбасс. Новый год
|Суббота
|23:55:21
|00:29:30
|1.9
|6.6
|7
|15.01.2017
|Взгляд из прошлого
|Воскресенье
|22:20:37
|23:11:20
|1.8
|4.8
|8
|09.01.2017
|Петровка, 38
|Понедельник
|23:57:45
|00:16:01
|1.7
|7.2
|9
|11.01.2017
|Женская логика-4
|Среда
|19:58:58
|21:59:50
|1.5
|4.1
|10
|09.01.2017
|События. (22:00)
|Понедельник
|22:00:05
|22:33:33
|1.5
|4.1
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.01.2017
|Старый Новый год
|Суббота
|18:41:18
|19:44:37
|1.6
|4.8
|2
|15.01.2017
|Разум и чувства
|Воскресенье
|20:26:57
|22:35:49
|1.6
|4.0
|3
|14.01.2017
|Жанна Пуассон, маркиза де Помпадур
|Суббота
|22:30:39
|00:07:26
|1.4
|4.0
|4
|15.01.2017
|Ритм Вены
|Воскресенье
|18:24:07
|18:49:07
|1.2
|3.4
|5
|14.01.2017
|Новый Год в компании с Владимиром Спиваковым
|Суббота
|21:03:44
|22:28:24
|1.1
|2.8
|6
|15.01.2017
|Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2017
|Воскресенье
|18:49:07
|20:20:18
|1.1
|2.9
|7
|10.01.2017
|История Древнего Египта
|Вторник
|15:10:10
|16:09:10
|1.0
|5.3
|8
|13.01.2017
|Смехоностальгия
|Пятница
|19:00:47
|19:26:42
|1.0
|3.2
|9
|15.01.2017
|Музыкальная история
|Воскресенье
|10:35:01
|11:54:49
|0.9
|3.9
|10
|15.01.2017
|Ночь в Версале. Болеро и другие шедевры Бежара
|Воскресенье
|22:48:15
|00:07:38
|0.9
|2.8
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|NEXT-3
|Воскресенье
|17:39:08
|22:59:54
|2.3
|6.1
|2
|11.01.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Среда
|17:59:15
|19:00:07
|2.2
|8.0
|3
|14.01.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:05
|19:00:47
|2.2
|7.2
|4
|13.01.2017
|Смотреть всем!
|Пятница
|21:51:04
|23:00:15
|2.2
|5.9
|5
|14.01.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:45
|17:03:05
|2.2
|7.4
|6
|13.01.2017
|Кто победит в мировой войне? 5 самых мощных армий мира
|Пятница
|19:54:37
|21:51:04
|2.2
|6.1
|7
|14.01.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:07
|16:35:45
|2.2
|7.6
|8
|15.01.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:09
|00:14:13
|2.1
|6.7
|9
|12.01.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Четверг
|19:00:07
|19:29:50
|2.0
|7.0
|10
|10.01.2017
|Новости. (23:00)
|Вторник
|23:00:06
|23:25:03
|1.9
|5.7
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.01.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:34
|22:00:02
|2.6
|7.1
|2
|09.01.2017
|Маска
|Понедельник
|21:05:25
|23:02:24
|2.3
|6.2
|3
|14.01.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:30:11
|20:02:01
|2.3
|6.4
|4
|13.01.2017
|Comedy Баттл. Лучшее
|Пятница
|22:00:02
|22:59:11
|2.3
|6.2
|5
|15.01.2017
|Хоббит: Пустошь Смауга
|Воскресенье
|16:00:03
|18:59:29
|2.2
|6.8
|6
|10.01.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Вторник
|23:04:31
|00:05:27
|2.1
|7.5
|7
|13.01.2017
|Импровизация
|Пятница
|20:00:18
|21:01:34
|2.1
|6.2
|8
|12.01.2017
|Как украсть небоскреб
|Четверг
|21:00:24
|23:00:13
|2.0
|5.5
|9
|10.01.2017
|Дом - 2. Город Любви. После заката
|Вторник
|00:06:55
|01:06:42
|2.0
|11.5
|10
|09.01.2017
|Дом - 2. Свадьба на миллион
|Понедельник
|00:04:23
|01:06:46
|2.0
|10.5
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.01.2017
|Слепая
|Понедельник
|18:02:42
|18:33:50
|2.1
|7.6
|2
|14.01.2017
|Викинги
|Суббота
|18:38:22
|19:29:28
|1.6
|4.8
|3
|09.01.2017
|Гадалка
|Понедельник
|16:59:49
|17:33:38
|1.5
|6.6
|4
|09.01.2017
|Кости
|Понедельник
|22:05:25
|23:01:58
|1.2
|3.4
|5
|13.01.2017
|Женщина-кошка
|Пятница
|22:06:33
|00:06:56
|1.2
|3.4
|6
|13.01.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:58:51
|19:59:57
|1.1
|3.6
|7
|09.01.2017
|Пятая стража. Схватка
|Понедельник
|18:33:50
|19:33:14
|1.0
|3.3
|8
|13.01.2017
|Зеленый фонарь
|Пятница
|19:59:57
|22:06:33
|0.9
|2.7
|9
|15.01.2017
|Элементарно
|Воскресенье
|13:54:50
|14:49:11
|0.9
|3.2
|10
|14.01.2017
|Битва титанов
|Суббота
|10:44:26
|13:06:44
|0.9
|3.9
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.01.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:30:05
|10:00:03
|0.8
|4.8
|2
|14.01.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|09:00:03
|09:30:05
|0.4
|3.7
|3
|13.01.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Пятница
|08:00:09
|08:30:10
|0.4
|4.0
|4
|13.01.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Пятница
|08:30:10
|09:00:28
|0.4
|4.0
|5
|14.01.2017
|Новости EuroNews (02:00)
|Суббота
|02:00:00
|02:30:20
|0.3
|2.9
|6
|12.01.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Четверг
|07:29:55
|08:00:04
|0.3
|2.5
|7
|09.01.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Понедельник
|07:00:02
|07:29:51
|0.2
|2.1
|8
|12.01.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Четверг
|06:29:59
|07:00:03
|0.2
|2.6
|9
|13.01.2017
|Новости EuroNews (00:30)
|Пятница
|00:30:01
|01:00:08
|0.2
|0.7
|10
|09.01.2017
|Новости EuroNews (17:30)
|Понедельник
|17:30:03
|18:00:05
|0.2
|0.6
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|Маша в законе!
|Воскресенье
|23:37:47
|00:28:47
|МИР
|0.7
|2.7
|2
|14.01.2017
|Красавица
|Суббота
|23:07:11
|00:05:53
|МИР
|0.4
|1.3
|3
|14.01.2017
|Чисто английское убийство
|Суббота
|10:42:44
|13:50:25
|МИР
|0.4
|1.6
|4
|15.01.2017
|Казаки-разбойники
|Воскресенье
|12:48:34
|13:41:07
|МИР
|0.4
|1.3
|5
|10.01.2017
|Новости
|Вторник
|18:59:07
|19:18:56
|МИР
|0.4
|1.2
|6
|15.01.2017
|Вместе. Итоговая программа
|Воскресенье
|21:00:05
|21:59:42
|МИР
|0.4
|0.9
|7
|11.01.2017
|Закон & порядок. Преступный умысел
|Среда
|21:22:12
|22:15:40
|МИР
|0.4
|0.9
|8
|12.01.2017
|Возвращение Мухтара
|Четверг
|18:04:34
|18:58:38
|МИР
|0.3
|1.3
|9
|13.01.2017
|Танцор диско
|Пятница
|13:15:32
|15:58:49
|МИР
|0.3
|1.6
|10
|09.01.2017
|Тамарка
|Понедельник
|10:59:33
|11:59:12
|МИР
|0.3
|1.7
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.01.2017
|Остров ненужных людей
|Суббота
|18:24:58
|19:10:38
|360°
|0.4
|1.2
|2
|14.01.2017
|Новости 360
|Суббота
|09:01:08
|09:20:07
|360°
|0.4
|3.3
|3
|15.01.2017
|Все просто
|Воскресенье
|12:20:16
|13:20:13
|360°
|0.3
|1.2
|4
|14.01.2017
|Вкусно 360
|Суббота
|09:20:07
|11:10:04
|360°
|0.3
|1.8
|5
|15.01.2017
|Усков 360
|Воскресенье
|16:55:56
|18:39:56
|360°
|0.3
|0.9
|6
|10.01.2017
|#самоеяркое
|Вторник
|22:48:16
|23:45:22
|360°
|0.3
|0.9
|7
|10.01.2017
|Граф Монте-Кристо
|Вторник
|23:45:22
|00:55:09
|360°
|0.3
|1.3
|8
|11.01.2017
|Большие новости
|Среда
|19:00:04
|21:00:13
|360°
|0.3
|0.7
|9
|15.01.2017
|Будни
|Воскресенье
|04:00:06
|05:00:00
|360°
|0.2
|6.0
|10
|10.01.2017
|#Растем Вместе
|Вторник
|11:06:38
|12:00:03
|360°
|0.2
|1.3
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.01.2017
|Верните мне красоту
|Понедельник
|21:59:55
|23:02:05
|0.5
|1.3
|2
|15.01.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|14:18:03
|16:11:27
|0.4
|1.4
|3
|13.01.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Пятница
|23:24:35
|01:13:02
|0.4
|1.3
|4
|09.01.2017
|В теме
|Понедельник
|23:02:05
|23:30:58
|0.3
|1.1
|5
|14.01.2017
|Дорогая, мы убиваем детей
|Суббота
|20:38:53
|23:13:46
|0.3
|0.8
|6
|09.01.2017
|МастерШеф
|Понедельник
|16:02:56
|19:17:00
|0.3
|1.1
|7
|09.01.2017
|Спасите моего ребенка
|Понедельник
|23:30:58
|01:01:56
|0.3
|1.3
|8
|15.01.2017
|Дориан Грей
|Воскресенье
|22:38:57
|00:47:55
|0.3
|0.8
|9
|13.01.2017
|Беременна в 16
|Пятница
|11:57:33
|12:58:14
|0.3
|1.6
|10
|11.01.2017
|Фактор страха
|Среда
|04:54:32
|05:00:00
|0.2
|6.5
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Суббота
|16:19:54
|17:59:13
|МАТЧ ТВ
|2.1
|6.9
|2
|15.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Воскресенье
|16:34:43
|17:24:22
|МАТЧ ТВ
|1.8
|5.6
|3
|15.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Воскресенье
|13:20:41
|14:11:00
|МАТЧ ТВ
|1.5
|5.2
|4
|11.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета
|Среда
|16:19:47
|18:04:08
|МАТЧ ТВ
|1.4
|6.2
|5
|15.01.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Воскресенье
|19:56:23
|20:56:29
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.2
|6
|12.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Четверг
|16:19:53
|18:00:34
|МАТЧ ТВ
|1.1
|5.0
|7
|15.01.2017
|#новости
|Воскресенье
|16:29:27
|16:34:43
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.2
|8
|13.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Пятница
|16:34:15
|18:17:04
|МАТЧ ТВ
|1.0
|4.3
|9
|15.01.2017
|Высшая лига. Невероятные спортивные моменты
|Воскресенье
|14:11:20
|14:40:00
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.3
|10
|14.01.2017
|Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт
|Суббота
|18:00:03
|19:59:07
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.3
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.01.2017
|Фиксики
|Пятница
|21:52:34
|22:04:32
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.1
|2
|14.01.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Суббота
|22:23:08
|23:04:27
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.9
|3
|09.01.2017
|Шоу Тома и Джерри
|Понедельник
|21:09:29
|21:30:07
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.8
|4
|14.01.2017
|Винни Пух
|Суббота
|13:22:55
|13:43:34
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.0
|5
|13.01.2017
|Барбоскины
|Пятница
|22:25:34
|22:39:29
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|6
|13.01.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Пятница
|20:34:23
|20:46:15
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|7
|13.01.2017
|Лунтик и его друзья
|Пятница
|20:46:59
|21:06:40
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
|8
|09.01.2017
|Дружба - это чудо
|Понедельник
|20:06:39
|20:27:58
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.6
|9
|14.01.2017
|Винни Пух и день забот
|Суббота
|13:43:34
|14:02:57
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.5
|10
|13.01.2017
|Белка и Стрелка. Озорная семейка
|Пятница
|21:40:43
|21:52:19
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.4
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|Трава под снегом
|Воскресенье
|21:50:19
|22:50:50
|1.8
|4.4
|2
|12.01.2017
|Женский доктор
|Четверг
|19:57:33
|20:49:56
|1.5
|4.3
|3
|13.01.2017
|Салями
|Пятница
|19:01:06
|22:35:07
|1.3
|3.7
|4
|14.01.2017
|Великолепный век. Империя Кесем
|Суббота
|19:00:57
|22:55:13
|1.2
|3.3
|5
|09.01.2017
|За бортом
|Понедельник
|15:50:49
|17:59:16
|1.2
|5.3
|6
|14.01.2017
|Лекарство для бабушки
|Суббота
|13:57:54
|17:30:08
|1.2
|4.2
|7
|14.01.2017
|Партия для чемпионки
|Суббота
|13:03:16
|13:57:54
|1.1
|4.3
|8
|12.01.2017
|Лист ожидания
|Четверг
|20:49:56
|21:56:36
|1.0
|2.8
|9
|10.01.2017
|Давай разведемся!
|Вторник
|12:00:16
|13:00:42
|1.0
|6.5
|10
|13.01.2017
|6 кадров
|Пятница
|00:00:07
|00:28:56
|0.8
|2.8
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|19:31:51
|20:17:44
|1.8
|4.8
|2
|10.01.2017
|Теория заговора
|Вторник
|20:20:09
|20:44:42
|1.5
|4.1
|3
|10.01.2017
|Улика из прошлого
|Вторник
|20:44:42
|21:35:15
|1.2
|3.3
|4
|10.01.2017
|Особая статья
|Вторник
|21:35:15
|22:59:41
|1.2
|3.2
|5
|12.01.2017
|Не ФАКТ!
|Четверг
|20:43:07
|21:14:58
|1.2
|3.1
|6
|09.01.2017
|Зафронтовые разведчики
|Понедельник
|18:42:27
|19:34:19
|1.1
|3.7
|7
|15.01.2017
|Снайпер. Оружие возмездия
|Воскресенье
|17:07:24
|17:59:47
|1.1
|3.5
|8
|09.01.2017
|Специальный репортаж
|Понедельник
|20:21:31
|20:44:09
|1.1
|3.0
|9
|15.01.2017
|Новости дня
|Воскресенье
|22:00:07
|22:19:25
|1.1
|2.7
|10
|15.01.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:34:29
|1.1
|3.2
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.01.2017
|След
|Четверг
|21:12:44
|22:00:03
|4.0
|10.9
|2
|10.01.2017
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:11
|22:26:30
|3.5
|9.6
|3
|10.01.2017
|Детективы
|Вторник
|19:44:29
|20:23:07
|3.2
|9.1
|4
|10.01.2017
|Сейчас (18.30)
|Вторник
|18:30:11
|19:03:50
|2.2
|7.5
|5
|14.01.2017
|Спецназ-2
|Суббота
|21:58:19
|22:56:34
|2.2
|5.8
|6
|15.01.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:45:06
|2.2
|6.2
|7
|14.01.2017
|Спецназ
|Суббота
|19:58:07
|20:57:39
|2.1
|5.7
|8
|15.01.2017
|Чародеи
|Воскресенье
|14:02:28
|17:00:10
|1.9
|6.5
|9
|15.01.2017
|Место происшествия. О главном
|Воскресенье
|17:00:10
|18:00:10
|1.6
|5.0
|10
|09.01.2017
|Шаповалов
|Понедельник
|17:37:59
|18:29:59
|1.6
|5.8
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.01.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|16:01:36
|16:12:28
|0.4
|1.9
|2
|14.01.2017
|Симпсоны
|Суббота
|17:08:08
|17:28:18
|0.3
|1.1
|3
|11.01.2017
|Гриффины
|Среда
|20:34:46
|20:55:29
|0.3
|0.9
|4
|13.01.2017
|Барашек Шон
|Пятница
|16:59:15
|17:06:16
|0.3
|1.3
|5
|12.01.2017
|Футурама
|Четверг
|17:29:59
|17:50:13
|0.3
|1.3
|6
|14.01.2017
|Фарго
|Суббота
|23:15:33
|00:04:55
|0.3
|0.9
|7
|09.01.2017
|Время приключений
|Понедельник
|14:38:45
|14:48:53
|0.3
|1.4
|8
|09.01.2017
|Подозрительная Сова
|Понедельник
|22:47:40
|22:59:35
|0.3
|0.7
|9
|09.01.2017
|МульТВ
|Понедельник
|23:02:55
|23:13:55
|0.2
|0.7
|10
|09.01.2017
|Бессмертное кино
|Понедельник
|23:17:50
|23:43:00
|0.2
|0.7
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.01.2017
|В джазе только девушки
|Суббота
|20:40:10
|22:47:37
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.9
|2.3
|2
|09.01.2017
|Мисс Фишер
|Понедельник
|18:59:10
|20:00:24
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|2.0
|3
|14.01.2017
|Операция "Святой Януарий"
|Суббота
|22:55:41
|00:36:37
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.8
|4
|14.01.2017
|Банковский билет в миллион фунтов стерлингов
|Суббота
|19:04:56
|20:40:10
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.5
|5
|14.01.2017
|Вспомнить все
|Суббота
|22:47:37
|22:55:41
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.5
|6
|11.01.2017
|Старая, старая сказка
|Среда
|20:00:52
|21:44:54
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.3
|7
|12.01.2017
|Раскрывая мистические тайны
|Четверг
|21:25:51
|22:14:50
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.2
|8
|12.01.2017
|В теме
|Четверг
|22:15:50
|22:42:03
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.2
|9
|15.01.2017
|Фанфан-Тюльпан
|Воскресенье
|21:15:31
|23:05:16
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.0
|10
|09.01.2017
|Новые похождения Кота в сапогах
|Понедельник
|20:00:24
|21:39:21
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.0
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.01.2017
|Вести. Ледниковый период
|Понедельник
|22:07:51
|22:17:39
|1.2
|3.0
|2
|12.01.2017
|Вести. Мнение
|Четверг
|19:39:48
|19:58:50
|1.0
|3.3
|3
|12.01.2017
|Вести. Дежурная часть
|Четверг
|21:33:54
|21:59:53
|1.0
|2.7
|4
|15.01.2017
|Вести сейчас
|Воскресенье
|14:59:04
|15:15:15
|1.0
|3.4
|5
|09.01.2017
|Вести в 23:00
|Понедельник
|22:59:04
|23:44:45
|1.0
|3.1
|6
|13.01.2017
|Международное обозрение
|Пятница
|22:59:51
|23:52:37
|0.9
|2.7
|7
|09.01.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Понедельник
|21:59:03
|22:07:51
|0.9
|2.4
|8
|13.01.2017
|Вести. Скандальная красота
|Пятница
|22:37:57
|22:49:40
|0.9
|2.3
|9
|14.01.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|19:21:38
|19:38:34
|0.9
|2.5
|10
|15.01.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|23:00:02
|01:20:00
|0.8
|3.1
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.01.2017
|Рапунцель: Запутанная история
|Суббота
|19:31:16
|21:31:47
|1.4
|3.8
|2
|15.01.2017
|Кот Гром и заколдованный дом
|Воскресенье
|19:30:34
|21:09:53
|1.2
|3.1
|3
|14.01.2017
|Блондинка в законе
|Суббота
|21:32:02
|23:17:50
|1.2
|3.1
|4
|14.01.2017
|Хранитель Лев: герои саванны
|Суббота
|09:59:42
|10:21:17
|1.0
|5.4
|5
|15.01.2017
|Чип и Дейл спешат на помощь
|Воскресенье
|13:12:18
|13:34:04
|0.9
|3.2
|6
|15.01.2017
|Новая школа императора
|Воскресенье
|14:38:02
|14:59:32
|0.9
|3.2
|7
|15.01.2017
|Геркулес
|Воскресенье
|15:55:46
|17:40:32
|0.9
|2.8
|8
|14.01.2017
|Блондинка в законе - 2
|Суббота
|23:17:50
|01:08:22
|0.8
|3.0
|9
|11.01.2017
|Звездная принцесса и силы зла
|Среда
|21:06:13
|21:27:06
|0.8
|2.1
|10
|14.01.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Суббота
|15:19:24
|15:40:36
|0.7
|2.8
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.01.2017
|Мегаполис
|Пятница
|08:00:05
|08:45:14
|0.6
|5.9
|2
|14.01.2017
|Московский патруль
|Суббота
|12:15:39
|12:26:02
|0.6
|2.3
|3
|10.01.2017
|Сеть
|Вторник
|07:47:29
|07:57:35
|0.5
|4.8
|4
|09.01.2017
|Москва сегодня
|Понедельник
|20:14:37
|20:23:42
|0.5
|1.4
|5
|14.01.2017
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Суббота
|00:16:19
|00:26:31
|0.5
|1.9
|6
|10.01.2017
|Простые решения
|Вторник
|19:41:59
|19:51:57
|0.5
|1.4
|7
|12.01.2017
|Сделано в Москве
|Четверг
|00:34:38
|00:54:47
|0.4
|2.5
|8
|15.01.2017
|До звезды
|Воскресенье
|17:34:10
|17:53:48
|0.4
|1.3
|9
|12.01.2017
|Москино
|Четверг
|15:33:05
|15:54:34
|0.4
|2.4
|10
|14.01.2017
|Понаехали. Москва
|Суббота
|09:14:28
|09:24:34
|0.4
|3.3
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.01.2017
|Сверхъестественное
|Четверг
|23:35:31
|00:29:25
|ПЯТНИЦА
|0.9
|3.4
|2
|09.01.2017
|Аферисты в сетях
|Понедельник
|22:02:34
|23:02:27
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.3
|3
|10.01.2017
|На ножах
|Вторник
|21:01:17
|21:59:53
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.0
|4
|14.01.2017
|Несносные боссы
|Суббота
|20:04:37
|22:00:00
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.5
|5
|14.01.2017
|Безбрачная неделя
|Суббота
|18:01:29
|20:04:37
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.6
|6
|10.01.2017
|Орел & решка. Юбилейный
|Вторник
|18:04:05
|18:59:37
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.9
|7
|13.01.2017
|Тэмми
|Пятница
|23:07:36
|01:11:05
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.8
|8
|15.01.2017
|Орел & решка
|Воскресенье
|12:52:00
|13:50:14
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.6
|9
|15.01.2017
|Аферисты в сетях (повтор)
|Воскресенье
|22:00:18
|23:04:28
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.1
|10
|09.01.2017
|Пятница! News
|Понедельник
|00:52:37
|01:25:03
|ПЯТНИЦА
|0.4
|2.7
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.01.2017
|Моя прекрасная няня
|Среда
|20:18:34
|20:47:27
|СТС LOVE
|0.5
|1.4
|2
|12.01.2017
|Не родись красивой
|Четверг
|21:21:32
|23:01:52
|СТС LOVE
|0.5
|1.2
|3
|12.01.2017
|Папины дочки
|Четверг
|18:51:11
|19:19:16
|СТС LOVE
|0.4
|1.2
|4
|13.01.2017
|Смешарики
|Пятница
|07:54:54
|08:07:53
|СТС LOVE
|0.3
|2.8
|5
|10.01.2017
|Ранетки
|Вторник
|01:00:16
|02:59:43
|СТС LOVE
|0.1
|1.2
|6
|14.01.2017
|Вся правда о MBAND
|Суббота
|21:30:06
|22:30:02
|СТС LOVE
|0.1
|0.2
|7
|10.01.2017
|Кадетство
|Вторник
|02:59:54
|04:45:56
|СТС LOVE
|0.1
|1.8
|8
|13.01.2017
|Каникулы в Мексике
|Пятница
|23:02:05
|00:59:17
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|9
|11.01.2017
|Смешарики. Правила хорошего тона
|Среда
|05:04:23
|05:10:53
|СТС LOVE
|0.1
|1.6
|10
|10.01.2017
|Каникулы в Мексике - 2
|Вторник
|23:01:28
|01:00:16
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.01.2017
|КВН на бис
|Вторник
|19:01:03
|19:30:03
|ЧЕ
|1.2
|3.7
|2
|12.01.2017
|Девятые врата
|Четверг
|21:30:29
|00:06:13
|ЧЕ
|1.0
|3.0
|3
|14.01.2017
|Отчаянный
|Суббота
|19:28:34
|21:29:55
|ЧЕ
|0.8
|2.1
|4
|14.01.2017
|Однажды в Мексике. Отчаянный-2
|Суббота
|21:29:55
|23:30:20
|ЧЕ
|0.8
|2.1
|5
|11.01.2017
|Средь бела дня
|Среда
|21:30:33
|23:18:38
|ЧЕ
|0.7
|2.0
|6
|11.01.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-4
|Среда
|12:21:26
|13:14:46
|ЧЕ
|0.7
|4.5
|7
|09.01.2017
|Спартанец
|Понедельник
|21:31:06
|23:34:53
|ЧЕ
|0.6
|1.8
|8
|14.01.2017
|100500
|Суббота
|23:30:20
|00:00:29
|ЧЕ
|0.6
|1.9
|9
|15.01.2017
|Солдаты - 4
|Воскресенье
|20:31:38
|21:31:02
|ЧЕ
|0.5
|1.3
|10
|09.01.2017
|Восьмидесятые
|Понедельник
|19:30:04
|20:02:55
|ЧЕ
|0.5
|1.5
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Воскресенье
|16:28:55
|17:29:53
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.0
|2
|15.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Воскресенье
|13:28:10
|14:09:31
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.0
|3
|11.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета
|Среда
|16:23:22
|17:56:27
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.3
|4
|13.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Пятница
|16:35:06
|18:10:41
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.2
|5
|12.01.2017
|Хоккей. НХЛ
|Четверг
|21:14:59
|22:27:21
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.6
|6
|12.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Четверг
|16:17:56
|17:49:59
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.8
|7
|14.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Суббота
|16:15:05
|17:48:15
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.6
|8
|12.01.2017
|Хоккей. НХЛ. Обзор
|Четверг
|22:28:44
|22:48:29
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.5
|9
|15.01.2017
|Прыжки с трамплина на лыжах. Кубок мира
|Воскресенье
|17:33:31
|19:46:15
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.5
|10
|11.01.2017
|Теннис. Турнир ATP
|Среда
|13:19:39
|16:02:25
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.8
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|Универ
|Воскресенье
|13:31:24
|13:59:52
|ТНТ 4
|0.6
|2.0
|2
|15.01.2017
|Комеди Клаб
|Воскресенье
|14:00:02
|14:58:03
|ТНТ 4
|0.5
|1.9
|3
|13.01.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Пятница
|00:55:50
|01:01:02
|ТНТ 4
|0.4
|2.0
|4
|09.01.2017
|Наша Russia
|Понедельник
|22:00:02
|22:29:00
|ТНТ 4
|0.4
|1.1
|5
|09.01.2017
|Убойная лига
|Понедельник
|01:00:28
|02:00:04
|ТНТ 4
|0.3
|2.7
|6
|14.01.2017
|Убойной ночи
|Суббота
|02:30:15
|02:59:48
|ТНТ 4
|0.3
|3.4
|7
|15.01.2017
|Легко ли быть молодым?
|Воскресенье
|19:00:18
|19:27:49
|ТНТ 4
|0.3
|0.7
|8
|14.01.2017
|Comedy Woman
|Суббота
|09:58:17
|11:01:10
|ТНТ 4
|0.2
|1.3
|9
|14.01.2017
|Советник
|Суббота
|15:00:02
|17:19:24
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
|10
|09.01.2017
|Дружба народов
|Понедельник
|15:36:09
|16:03:23
|ТНТ 4
|0.2
|1.2
Advertology.Ru
09.02.2017
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