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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (09/01/2017 - 15/01/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (09/01/2017 - 15/01/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/01/2017 - 15/01/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.01.2017 Время Вторник 21:00:08 21:35:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 20.4
2 10.01.2017 Пусть говорят Вторник 19:50:09 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.6
3 10.01.2017 Гречанка Вторник 21:35:00 23:16:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 17.1
4 15.01.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:12 22:32:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 11.2
5 13.01.2017 Поле чудес Пятница 19:51:05 20:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.7
6 14.01.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 20:03:53 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 11.4
7 11.01.2017 Давай поженимся! Среда 18:48:10 19:50:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.7
8 13.01.2017 Новогодняя ночь на Первом Пятница 21:30:08 00:57:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.9
9 15.01.2017 Точь-в-точь Воскресенье 19:01:37 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 10.3
10 13.01.2017 Человек и закон Пятница 18:46:49 19:51:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 12.1

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.01.2017 Местное время Понедельник 20:43:57 20:59:25 РОССИЯ1 6.3 16.6
2 09.01.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:07 20:43:57 РОССИЯ1 6.1 16.5
3 15.01.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:21:05 РОССИЯ1 6.0 14.9
4 11.01.2017 60 минут Среда 18:49:20 20:00:02 РОССИЯ1 5.4 17.2
5 15.01.2017 Самое главное Воскресенье 18:01:20 19:59:54 РОССИЯ1 5.0 14.2
6 15.01.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:21:05 00:35:53 РОССИЯ1 4.9 15.4
7 14.01.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:21 РОССИЯ1 4.8 12.9
8 14.01.2017 Подмена Суббота 21:02:21 00:53:50 РОССИЯ1 4.8 14.1
9 13.01.2017 Аншлаг и Компания Пятница 20:59:34 00:14:11 РОССИЯ1 4.7 13.4
10 11.01.2017 Склифосовский 4 Среда 20:59:31 21:50:30 РОССИЯ1 4.6 12.0

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 Ментовские войны-7 Воскресенье 17:04:45 18:02:52 НТВ 4.6 14.2
2 14.01.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Суббота 18:02:24 18:58:48 НТВ 4.3 13.4
3 15.01.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:07 16:19:21 НТВ 4.1 13.3
4 12.01.2017 Паутина-9 Четверг 21:37:57 22:35:33 НТВ 3.9 10.7
5 09.01.2017 Паутина-8 Понедельник 20:42:41 21:39:54 НТВ 3.8 10.0
6 14.01.2017 Сегодня вечером. (19:00) Суббота 19:00:08 19:18:24 НТВ 3.7 10.9
7 15.01.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 12:58:32 13:57:23 НТВ 3.6 12.5
8 13.01.2017 Ментовские войны-6 Пятница 17:11:11 18:04:59 НТВ 3.4 14.5
9 15.01.2017 Дачный ответ Воскресенье 11:55:35 12:58:32 НТВ 3.3 12.7
10 09.01.2017 Ментовские войны-4 Понедельник 17:03:25 17:59:20 НТВ 2.9 11.8

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 Иллюзия обмана 2 Воскресенье 20:59:44 23:29:59 СТС 5.9 15.1
2 14.01.2017 Иллюзия обмана Суббота 20:59:48 23:10:32 СТС 4.3 11.5
3 09.01.2017 Вы все меня бесите Понедельник 20:28:58 20:59:22 СТС 2.9 7.7
4 13.01.2017 XXX - три икса Пятница 20:59:24 23:17:26 СТС 2.5 6.8
5 11.01.2017 Вокруг света за 80 дней Среда 20:59:59 23:22:00 СТС 2.5 6.9
6 14.01.2017 О чем говорят мужчины Суббота 23:10:32 01:04:40 СТС 2.5 8.8
7 13.01.2017 XXX - три икса-2. Новый уровень Пятница 23:17:26 01:14:41 СТС 2.3 8.2
8 15.01.2017 Конкурс "Кумир тридевятого королевства" Воскресенье 11:33:12 11:39:50 СТС 2.2 9.1
9 10.01.2017 Шанхайские рыцари Вторник 20:59:48 23:10:07 СТС 2.2 6.0
10 15.01.2017 О чем еще говорят мужчины Воскресенье 23:29:59 01:26:10 СТС 2.1 9.3

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.01.2017 Постскриптум Суббота 21:00:30 22:13:34 3.2 8.2
2 14.01.2017 Удар властью Суббота 23:02:47 23:55:11 3.1 9.3
3 14.01.2017 Все к лучшему Суббота 20:02:25 21:00:30 3.1 8.2
4 15.01.2017 Гражданка Катерина Воскресенье 19:39:56 20:29:28 2.0 5.1
5 13.01.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:48 20:45:27 1.9 5.9
6 14.01.2017 Донбасс. Новый год Суббота 23:55:21 00:29:30 1.9 6.6
7 15.01.2017 Взгляд из прошлого Воскресенье 22:20:37 23:11:20 1.8 4.8
8 09.01.2017 Петровка, 38 Понедельник 23:57:45 00:16:01 1.7 7.2
9 11.01.2017 Женская логика-4 Среда 19:58:58 21:59:50 1.5 4.1
10 09.01.2017 События. (22:00) Понедельник 22:00:05 22:33:33 1.5 4.1

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.01.2017 Старый Новый год Суббота 18:41:18 19:44:37 РОССИЯ К 1.6 4.8
2 15.01.2017 Разум и чувства Воскресенье 20:26:57 22:35:49 РОССИЯ К 1.6 4.0
3 14.01.2017 Жанна Пуассон, маркиза де Помпадур Суббота 22:30:39 00:07:26 РОССИЯ К 1.4 4.0
4 15.01.2017 Ритм Вены Воскресенье 18:24:07 18:49:07 РОССИЯ К 1.2 3.4
5 14.01.2017 Новый Год в компании с Владимиром Спиваковым Суббота 21:03:44 22:28:24 РОССИЯ К 1.1 2.8
6 15.01.2017 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2017 Воскресенье 18:49:07 20:20:18 РОССИЯ К 1.1 2.9
7 10.01.2017 История Древнего Египта Вторник 15:10:10 16:09:10 РОССИЯ К 1.0 5.3
8 13.01.2017 Смехоностальгия Пятница 19:00:47 19:26:42 РОССИЯ К 1.0 3.2
9 15.01.2017 Музыкальная история Воскресенье 10:35:01 11:54:49 РОССИЯ К 0.9 3.9
10 15.01.2017 Ночь в Версале. Болеро и другие шедевры Бежара Воскресенье 22:48:15 00:07:38 РОССИЯ К 0.9 2.8

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 NEXT-3 Воскресенье 17:39:08 22:59:54 2.3 6.1
2 11.01.2017 Самые шокирующие гипотезы Среда 17:59:15 19:00:07 2.2 8.0
3 14.01.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:05 19:00:47 2.2 7.2
4 13.01.2017 Смотреть всем! Пятница 21:51:04 23:00:15 2.2 5.9
5 14.01.2017 Военная тайна Суббота 16:35:45 17:03:05 2.2 7.4
6 13.01.2017 Кто победит в мировой войне? 5 самых мощных армий мира Пятница 19:54:37 21:51:04 2.2 6.1
7 14.01.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:07 16:35:45 2.2 7.6
8 15.01.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:09 00:14:13 2.1 6.7
9 12.01.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Четверг 19:00:07 19:29:50 2.0 7.0
10 10.01.2017 Новости. (23:00) Вторник 23:00:06 23:25:03 1.9 5.7

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.01.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:34 22:00:02 ТНТ 2.6 7.1
2 09.01.2017 Маска Понедельник 21:05:25 23:02:24 ТНТ 2.3 6.2
3 14.01.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:30:11 20:02:01 ТНТ 2.3 6.4
4 13.01.2017 Comedy Баттл. Лучшее Пятница 22:00:02 22:59:11 ТНТ 2.3 6.2
5 15.01.2017 Хоббит: Пустошь Смауга Воскресенье 16:00:03 18:59:29 ТНТ 2.2 6.8
6 10.01.2017 Дом - 2. Город Любви Вторник 23:04:31 00:05:27 ТНТ 2.1 7.5
7 13.01.2017 Импровизация Пятница 20:00:18 21:01:34 ТНТ 2.1 6.2
8 12.01.2017 Как украсть небоскреб Четверг 21:00:24 23:00:13 ТНТ 2.0 5.5
9 10.01.2017 Дом - 2. Город Любви. После заката Вторник 00:06:55 01:06:42 ТНТ 2.0 11.5
10 09.01.2017 Дом - 2. Свадьба на миллион Понедельник 00:04:23 01:06:46 ТНТ 2.0 10.5

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.01.2017 Слепая Понедельник 18:02:42 18:33:50 2.1 7.6
2 14.01.2017 Викинги Суббота 18:38:22 19:29:28 1.6 4.8
3 09.01.2017 Гадалка Понедельник 16:59:49 17:33:38 1.5 6.6
4 09.01.2017 Кости Понедельник 22:05:25 23:01:58 1.2 3.4
5 13.01.2017 Женщина-кошка Пятница 22:06:33 00:06:56 1.2 3.4
6 13.01.2017 Человек-невидимка Пятница 18:58:51 19:59:57 1.1 3.6
7 09.01.2017 Пятая стража. Схватка Понедельник 18:33:50 19:33:14 1.0 3.3
8 13.01.2017 Зеленый фонарь Пятница 19:59:57 22:06:33 0.9 2.7
9 15.01.2017 Элементарно Воскресенье 13:54:50 14:49:11 0.9 3.2
10 14.01.2017 Битва титанов Суббота 10:44:26 13:06:44 0.9 3.9

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.01.2017 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:30:05 10:00:03 EURONEWS 0.8 4.8
2 14.01.2017 Новости EuroNews (09:00) Суббота 09:00:03 09:30:05 EURONEWS 0.4 3.7
3 13.01.2017 Новости EuroNews (08:00) Пятница 08:00:09 08:30:10 EURONEWS 0.4 4.0
4 13.01.2017 Новости EuroNews (08:30) Пятница 08:30:10 09:00:28 EURONEWS 0.4 4.0
5 14.01.2017 Новости EuroNews (02:00) Суббота 02:00:00 02:30:20 EURONEWS 0.3 2.9
6 12.01.2017 Новости EuroNews (07:30) Четверг 07:29:55 08:00:04 EURONEWS 0.3 2.5
7 09.01.2017 Новости EuroNews (07:00) Понедельник 07:00:02 07:29:51 EURONEWS 0.2 2.1
8 12.01.2017 Новости EuroNews (06:30) Четверг 06:29:59 07:00:03 EURONEWS 0.2 2.6
9 13.01.2017 Новости EuroNews (00:30) Пятница 00:30:01 01:00:08 EURONEWS 0.2 0.7
10 09.01.2017 Новости EuroNews (17:30) Понедельник 17:30:03 18:00:05 EURONEWS 0.2 0.6

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 Маша в законе! Воскресенье 23:37:47 00:28:47 МИР 0.7 2.7
2 14.01.2017 Красавица Суббота 23:07:11 00:05:53 МИР 0.4 1.3
3 14.01.2017 Чисто английское убийство Суббота 10:42:44 13:50:25 МИР 0.4 1.6
4 15.01.2017 Казаки-разбойники Воскресенье 12:48:34 13:41:07 МИР 0.4 1.3
5 10.01.2017 Новости Вторник 18:59:07 19:18:56 МИР 0.4 1.2
6 15.01.2017 Вместе. Итоговая программа Воскресенье 21:00:05 21:59:42 МИР 0.4 0.9
7 11.01.2017 Закон & порядок. Преступный умысел Среда 21:22:12 22:15:40 МИР 0.4 0.9
8 12.01.2017 Возвращение Мухтара Четверг 18:04:34 18:58:38 МИР 0.3 1.3
9 13.01.2017 Танцор диско Пятница 13:15:32 15:58:49 МИР 0.3 1.6
10 09.01.2017 Тамарка Понедельник 10:59:33 11:59:12 МИР 0.3 1.7

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.01.2017 Остров ненужных людей Суббота 18:24:58 19:10:38 360° 0.4 1.2
2 14.01.2017 Новости 360 Суббота 09:01:08 09:20:07 360° 0.4 3.3
3 15.01.2017 Все просто Воскресенье 12:20:16 13:20:13 360° 0.3 1.2
4 14.01.2017 Вкусно 360 Суббота 09:20:07 11:10:04 360° 0.3 1.8
5 15.01.2017 Усков 360 Воскресенье 16:55:56 18:39:56 360° 0.3 0.9
6 10.01.2017 #самоеяркое Вторник 22:48:16 23:45:22 360° 0.3 0.9
7 10.01.2017 Граф Монте-Кристо Вторник 23:45:22 00:55:09 360° 0.3 1.3
8 11.01.2017 Большие новости Среда 19:00:04 21:00:13 360° 0.3 0.7
9 15.01.2017 Будни Воскресенье 04:00:06 05:00:00 360° 0.2 6.0
10 10.01.2017 #Растем Вместе Вторник 11:06:38 12:00:03 360° 0.2 1.3

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.01.2017 Верните мне красоту Понедельник 21:59:55 23:02:05 0.5 1.3
2 15.01.2017 Папа попал Воскресенье 14:18:03 16:11:27 0.4 1.4
3 13.01.2017 Я стесняюсь своего тела Пятница 23:24:35 01:13:02 0.4 1.3
4 09.01.2017 В теме Понедельник 23:02:05 23:30:58 0.3 1.1
5 14.01.2017 Дорогая, мы убиваем детей Суббота 20:38:53 23:13:46 0.3 0.8
6 09.01.2017 МастерШеф Понедельник 16:02:56 19:17:00 0.3 1.1
7 09.01.2017 Спасите моего ребенка Понедельник 23:30:58 01:01:56 0.3 1.3
8 15.01.2017 Дориан Грей Воскресенье 22:38:57 00:47:55 0.3 0.8
9 13.01.2017 Беременна в 16 Пятница 11:57:33 12:58:14 0.3 1.6
10 11.01.2017 Фактор страха Среда 04:54:32 05:00:00 0.2 6.5

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Суббота 16:19:54 17:59:13 МАТЧ ТВ 2.1 6.9
2 15.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Воскресенье 16:34:43 17:24:22 МАТЧ ТВ 1.8 5.6
3 15.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Воскресенье 13:20:41 14:11:00 МАТЧ ТВ 1.5 5.2
4 11.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Эстафета Среда 16:19:47 18:04:08 МАТЧ ТВ 1.4 6.2
5 15.01.2017 Футбол. Чемпионат Англии Воскресенье 19:56:23 20:56:29 МАТЧ ТВ 1.3 3.2
6 12.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Четверг 16:19:53 18:00:34 МАТЧ ТВ 1.1 5.0
7 15.01.2017 #новости Воскресенье 16:29:27 16:34:43 МАТЧ ТВ 1.0 3.2
8 13.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Спринт Пятница 16:34:15 18:17:04 МАТЧ ТВ 1.0 4.3
9 15.01.2017 Высшая лига. Невероятные спортивные моменты Воскресенье 14:11:20 14:40:00 МАТЧ ТВ 0.9 3.3
10 14.01.2017 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт Суббота 18:00:03 19:59:07 МАТЧ ТВ 0.8 2.3

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.01.2017 Фиксики Пятница 21:52:34 22:04:32 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.1
2 14.01.2017 Смешарики. Новые приключения Суббота 22:23:08 23:04:27 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.9
3 09.01.2017 Шоу Тома и Джерри Понедельник 21:09:29 21:30:07 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.8
4 14.01.2017 Винни Пух Суббота 13:22:55 13:43:34 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.0
5 13.01.2017 Барбоскины Пятница 22:25:34 22:39:29 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
6 13.01.2017 Спокойной ночи, малыши! Пятница 20:34:23 20:46:15 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
7 13.01.2017 Лунтик и его друзья Пятница 20:46:59 21:06:40 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
8 09.01.2017 Дружба - это чудо Понедельник 20:06:39 20:27:58 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.6
9 14.01.2017 Винни Пух и день забот Суббота 13:43:34 14:02:57 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.5
10 13.01.2017 Белка и Стрелка. Озорная семейка Пятница 21:40:43 21:52:19 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.4

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 Трава под снегом Воскресенье 21:50:19 22:50:50 1.8 4.4
2 12.01.2017 Женский доктор Четверг 19:57:33 20:49:56 1.5 4.3
3 13.01.2017 Салями Пятница 19:01:06 22:35:07 1.3 3.7
4 14.01.2017 Великолепный век. Империя Кесем Суббота 19:00:57 22:55:13 1.2 3.3
5 09.01.2017 За бортом Понедельник 15:50:49 17:59:16 1.2 5.3
6 14.01.2017 Лекарство для бабушки Суббота 13:57:54 17:30:08 1.2 4.2
7 14.01.2017 Партия для чемпионки Суббота 13:03:16 13:57:54 1.1 4.3
8 12.01.2017 Лист ожидания Четверг 20:49:56 21:56:36 1.0 2.8
9 10.01.2017 Давай разведемся! Вторник 12:00:16 13:00:42 1.0 6.5
10 13.01.2017 6 кадров Пятница 00:00:07 00:28:56 0.8 2.8

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 19:31:51 20:17:44 1.8 4.8
2 10.01.2017 Теория заговора Вторник 20:20:09 20:44:42 1.5 4.1
3 10.01.2017 Улика из прошлого Вторник 20:44:42 21:35:15 1.2 3.3
4 10.01.2017 Особая статья Вторник 21:35:15 22:59:41 1.2 3.2
5 12.01.2017 Не ФАКТ! Четверг 20:43:07 21:14:58 1.2 3.1
6 09.01.2017 Зафронтовые разведчики Понедельник 18:42:27 19:34:19 1.1 3.7
7 15.01.2017 Снайпер. Оружие возмездия Воскресенье 17:07:24 17:59:47 1.1 3.5
8 09.01.2017 Специальный репортаж Понедельник 20:21:31 20:44:09 1.1 3.0
9 15.01.2017 Новости дня Воскресенье 22:00:07 22:19:25 1.1 2.7
10 15.01.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:34:29 1.1 3.2

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.01.2017 След Четверг 21:12:44 22:00:03 4.0 10.9
2 10.01.2017 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:11 22:26:30 3.5 9.6
3 10.01.2017 Детективы Вторник 19:44:29 20:23:07 3.2 9.1
4 10.01.2017 Сейчас (18.30) Вторник 18:30:11 19:03:50 2.2 7.5
5 14.01.2017 Спецназ-2 Суббота 21:58:19 22:56:34 2.2 5.8
6 15.01.2017 Главное Воскресенье 18:00:10 19:45:06 2.2 6.2
7 14.01.2017 Спецназ Суббота 19:58:07 20:57:39 2.1 5.7
8 15.01.2017 Чародеи Воскресенье 14:02:28 17:00:10 1.9 6.5
9 15.01.2017 Место происшествия. О главном Воскресенье 17:00:10 18:00:10 1.6 5.0
10 09.01.2017 Шаповалов Понедельник 17:37:59 18:29:59 1.6 5.8

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.01.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 16:01:36 16:12:28 2X2 0.4 1.9
2 14.01.2017 Симпсоны Суббота 17:08:08 17:28:18 2X2 0.3 1.1
3 11.01.2017 Гриффины Среда 20:34:46 20:55:29 2X2 0.3 0.9
4 13.01.2017 Барашек Шон Пятница 16:59:15 17:06:16 2X2 0.3 1.3
5 12.01.2017 Футурама Четверг 17:29:59 17:50:13 2X2 0.3 1.3
6 14.01.2017 Фарго Суббота 23:15:33 00:04:55 2X2 0.3 0.9
7 09.01.2017 Время приключений Понедельник 14:38:45 14:48:53 2X2 0.3 1.4
8 09.01.2017 Подозрительная Сова Понедельник 22:47:40 22:59:35 2X2 0.3 0.7
9 09.01.2017 МульТВ Понедельник 23:02:55 23:13:55 2X2 0.2 0.7
10 09.01.2017 Бессмертное кино Понедельник 23:17:50 23:43:00 2X2 0.2 0.7

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.01.2017 В джазе только девушки Суббота 20:40:10 22:47:37 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.9 2.3
2 09.01.2017 Мисс Фишер Понедельник 18:59:10 20:00:24 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 2.0
3 14.01.2017 Операция "Святой Януарий" Суббота 22:55:41 00:36:37 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.8
4 14.01.2017 Банковский билет в миллион фунтов стерлингов Суббота 19:04:56 20:40:10 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.5
5 14.01.2017 Вспомнить все Суббота 22:47:37 22:55:41 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.5
6 11.01.2017 Старая, старая сказка Среда 20:00:52 21:44:54 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.3
7 12.01.2017 Раскрывая мистические тайны Четверг 21:25:51 22:14:50 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.2
8 12.01.2017 В теме Четверг 22:15:50 22:42:03 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.2
9 15.01.2017 Фанфан-Тюльпан Воскресенье 21:15:31 23:05:16 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.0
10 09.01.2017 Новые похождения Кота в сапогах Понедельник 20:00:24 21:39:21 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.0

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.01.2017 Вести. Ледниковый период Понедельник 22:07:51 22:17:39 РОССИЯ 24 1.2 3.0
2 12.01.2017 Вести. Мнение Четверг 19:39:48 19:58:50 РОССИЯ 24 1.0 3.3
3 12.01.2017 Вести. Дежурная часть Четверг 21:33:54 21:59:53 РОССИЯ 24 1.0 2.7
4 15.01.2017 Вести сейчас Воскресенье 14:59:04 15:15:15 РОССИЯ 24 1.0 3.4
5 09.01.2017 Вести в 23:00 Понедельник 22:59:04 23:44:45 РОССИЯ 24 1.0 3.1
6 13.01.2017 Международное обозрение Пятница 22:59:51 23:52:37 РОССИЯ 24 0.9 2.7
7 09.01.2017 Вести. Большой информационный вечер Понедельник 21:59:03 22:07:51 РОССИЯ 24 0.9 2.4
8 13.01.2017 Вести. Скандальная красота Пятница 22:37:57 22:49:40 РОССИЯ 24 0.9 2.3
9 14.01.2017 Вести. Специальный репортаж Суббота 19:21:38 19:38:34 РОССИЯ 24 0.9 2.5
10 15.01.2017 Вести недели Воскресенье 23:00:02 01:20:00 РОССИЯ 24 0.8 3.1

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.01.2017 Рапунцель: Запутанная история Суббота 19:31:16 21:31:47 1.4 3.8
2 15.01.2017 Кот Гром и заколдованный дом Воскресенье 19:30:34 21:09:53 1.2 3.1
3 14.01.2017 Блондинка в законе Суббота 21:32:02 23:17:50 1.2 3.1
4 14.01.2017 Хранитель Лев: герои саванны Суббота 09:59:42 10:21:17 1.0 5.4
5 15.01.2017 Чип и Дейл спешат на помощь Воскресенье 13:12:18 13:34:04 0.9 3.2
6 15.01.2017 Новая школа императора Воскресенье 14:38:02 14:59:32 0.9 3.2
7 15.01.2017 Геркулес Воскресенье 15:55:46 17:40:32 0.9 2.8
8 14.01.2017 Блондинка в законе - 2 Суббота 23:17:50 01:08:22 0.8 3.0
9 11.01.2017 Звездная принцесса и силы зла Среда 21:06:13 21:27:06 0.8 2.1
10 14.01.2017 Леди Баг и Супер-Кот Суббота 15:19:24 15:40:36 0.7 2.8

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.01.2017 Мегаполис Пятница 08:00:05 08:45:14 МОСКВА-24 0.6 5.9
2 14.01.2017 Московский патруль Суббота 12:15:39 12:26:02 МОСКВА-24 0.6 2.3
3 10.01.2017 Сеть Вторник 07:47:29 07:57:35 МОСКВА-24 0.5 4.8
4 09.01.2017 Москва сегодня Понедельник 20:14:37 20:23:42 МОСКВА-24 0.5 1.4
5 14.01.2017 Специальный репортаж (Москва 24) Суббота 00:16:19 00:26:31 МОСКВА-24 0.5 1.9
6 10.01.2017 Простые решения Вторник 19:41:59 19:51:57 МОСКВА-24 0.5 1.4
7 12.01.2017 Сделано в Москве Четверг 00:34:38 00:54:47 МОСКВА-24 0.4 2.5
8 15.01.2017 До звезды Воскресенье 17:34:10 17:53:48 МОСКВА-24 0.4 1.3
9 12.01.2017 Москино Четверг 15:33:05 15:54:34 МОСКВА-24 0.4 2.4
10 14.01.2017 Понаехали. Москва Суббота 09:14:28 09:24:34 МОСКВА-24 0.4 3.3

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.01.2017 Сверхъестественное Четверг 23:35:31 00:29:25 ПЯТНИЦА 0.9 3.4
2 09.01.2017 Аферисты в сетях Понедельник 22:02:34 23:02:27 ПЯТНИЦА 0.8 2.3
3 10.01.2017 На ножах Вторник 21:01:17 21:59:53 ПЯТНИЦА 0.7 2.0
4 14.01.2017 Несносные боссы Суббота 20:04:37 22:00:00 ПЯТНИЦА 0.6 1.5
5 14.01.2017 Безбрачная неделя Суббота 18:01:29 20:04:37 ПЯТНИЦА 0.6 1.6
6 10.01.2017 Орел & решка. Юбилейный Вторник 18:04:05 18:59:37 ПЯТНИЦА 0.5 1.9
7 13.01.2017 Тэмми Пятница 23:07:36 01:11:05 ПЯТНИЦА 0.5 1.8
8 15.01.2017 Орел & решка Воскресенье 12:52:00 13:50:14 ПЯТНИЦА 0.5 1.6
9 15.01.2017 Аферисты в сетях (повтор) Воскресенье 22:00:18 23:04:28 ПЯТНИЦА 0.4 1.1
10 09.01.2017 Пятница! News Понедельник 00:52:37 01:25:03 ПЯТНИЦА 0.4 2.7

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.01.2017 Моя прекрасная няня Среда 20:18:34 20:47:27 СТС LOVE 0.5 1.4
2 12.01.2017 Не родись красивой Четверг 21:21:32 23:01:52 СТС LOVE 0.5 1.2
3 12.01.2017 Папины дочки Четверг 18:51:11 19:19:16 СТС LOVE 0.4 1.2
4 13.01.2017 Смешарики Пятница 07:54:54 08:07:53 СТС LOVE 0.3 2.8
5 10.01.2017 Ранетки Вторник 01:00:16 02:59:43 СТС LOVE 0.1 1.2
6 14.01.2017 Вся правда о MBAND Суббота 21:30:06 22:30:02 СТС LOVE 0.1 0.2
7 10.01.2017 Кадетство Вторник 02:59:54 04:45:56 СТС LOVE 0.1 1.8
8 13.01.2017 Каникулы в Мексике Пятница 23:02:05 00:59:17 СТС LOVE 0.1 0.3
9 11.01.2017 Смешарики. Правила хорошего тона Среда 05:04:23 05:10:53 СТС LOVE 0.1 1.6
10 10.01.2017 Каникулы в Мексике - 2 Вторник 23:01:28 01:00:16 СТС LOVE 0.1 0.3

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.01.2017 КВН на бис Вторник 19:01:03 19:30:03 ЧЕ 1.2 3.7
2 12.01.2017 Девятые врата Четверг 21:30:29 00:06:13 ЧЕ 1.0 3.0
3 14.01.2017 Отчаянный Суббота 19:28:34 21:29:55 ЧЕ 0.8 2.1
4 14.01.2017 Однажды в Мексике. Отчаянный-2 Суббота 21:29:55 23:30:20 ЧЕ 0.8 2.1
5 11.01.2017 Средь бела дня Среда 21:30:33 23:18:38 ЧЕ 0.7 2.0
6 11.01.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-4 Среда 12:21:26 13:14:46 ЧЕ 0.7 4.5
7 09.01.2017 Спартанец Понедельник 21:31:06 23:34:53 ЧЕ 0.6 1.8
8 14.01.2017 100500 Суббота 23:30:20 00:00:29 ЧЕ 0.6 1.9
9 15.01.2017 Солдаты - 4 Воскресенье 20:31:38 21:31:02 ЧЕ 0.5 1.3
10 09.01.2017 Восьмидесятые Понедельник 19:30:04 20:02:55 ЧЕ 0.5 1.5

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Воскресенье 16:28:55 17:29:53 EUROSPORT 1 0.3 1.0
2 15.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Воскресенье 13:28:10 14:09:31 EUROSPORT 1 0.3 1.0
3 11.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Эстафета Среда 16:23:22 17:56:27 EUROSPORT 1 0.3 1.3
4 13.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Спринт Пятница 16:35:06 18:10:41 EUROSPORT 1 0.3 1.2
5 12.01.2017 Хоккей. НХЛ Четверг 21:14:59 22:27:21 EUROSPORT 1 0.2 0.6
6 12.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Четверг 16:17:56 17:49:59 EUROSPORT 1 0.2 0.8
7 14.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Суббота 16:15:05 17:48:15 EUROSPORT 1 0.2 0.6
8 12.01.2017 Хоккей. НХЛ. Обзор Четверг 22:28:44 22:48:29 EUROSPORT 1 0.2 0.5
9 15.01.2017 Прыжки с трамплина на лыжах. Кубок мира Воскресенье 17:33:31 19:46:15 EUROSPORT 1 0.2 0.5
10 11.01.2017 Теннис. Турнир ATP Среда 13:19:39 16:02:25 EUROSPORT 1 0.1 0.8

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 Универ Воскресенье 13:31:24 13:59:52 ТНТ 4 0.6 2.0
2 15.01.2017 Комеди Клаб Воскресенье 14:00:02 14:58:03 ТНТ 4 0.5 1.9
3 13.01.2017 Комеди Клаб. Лучшее Пятница 00:55:50 01:01:02 ТНТ 4 0.4 2.0
4 09.01.2017 Наша Russia Понедельник 22:00:02 22:29:00 ТНТ 4 0.4 1.1
5 09.01.2017 Убойная лига Понедельник 01:00:28 02:00:04 ТНТ 4 0.3 2.7
6 14.01.2017 Убойной ночи Суббота 02:30:15 02:59:48 ТНТ 4 0.3 3.4
7 15.01.2017 Легко ли быть молодым? Воскресенье 19:00:18 19:27:49 ТНТ 4 0.3 0.7
8 14.01.2017 Comedy Woman Суббота 09:58:17 11:01:10 ТНТ 4 0.2 1.3
9 14.01.2017 Советник Суббота 15:00:02 17:19:24 ТНТ 4 0.2 0.9
10 09.01.2017 Дружба народов Понедельник 15:36:09 16:03:23 ТНТ 4 0.2 1.2
TNS Россия
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09.02.2017

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3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...
Уже через две недели начинается чреда весенних праздников, которая открывается Днем Всех Влюбленных – 14 февраля (День святого Валентина) и продолжится до 8 марта. Это период самого романтического шоппинга – покупок подарков онлайн и в офлайн-магазинах.
Рекламная проституция, или выступление на конференции &quot;маркетинг...Рекламная проституция, или выступление на конференции "маркетинг... (3)
Несколько месяцев назад меня позвали выступить на конференции «Маркетинг торговых центров». Я, подумав, согласился. А что вообще арендатор может рассказать настоящим профи, могучим непогрешимым рекламщикам торговых центров? Единственное, о чем я могу рассказывать, это о том, какие ошибки я вижу, как арендатор в продвижении и рекламе торговых центров. Моя презентация так и называлась «Ошибки…»
Почему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутациюПочему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутацию (2)
Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
В глянце только юношиВ глянце только юноши (1)
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.

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Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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на правах рекламы

09.02.2017 - 11:52
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