100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (19/12/2016 - 25/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|18:21:18
|21:00:07
|7.4
|19.2
|2
|19.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:34:48
|6.9
|18.7
|3
|24.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:25
|21:31:30
|6.8
|17.7
|4
|20.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:51:02
|20:58:39
|6.7
|18.4
|5
|23.12.2016
|Голос
|Пятница
|22:00:28
|00:00:25
|6.0
|19.8
|6
|25.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:12
|23:05:18
|5.9
|16.9
|7
|22.12.2016
|Тайны следствия - 15
|Четверг
|20:59:15
|22:54:09
|5.9
|17.5
|8
|25.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|16:32:14
|19:58:45
|5.9
|16.6
|9
|25.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:28:28
|5.8
|15.4
|10
|19.12.2016
|Местное время
|Понедельник
|20:47:20
|20:59:12
|5.6
|14.7
|11
|25.12.2016
|Вечерние новости
|Воскресенье
|18:00:13
|18:21:18
|5.5
|15.5
|12
|19.12.2016
|Выйти замуж за Пушкина
|Понедельник
|21:34:48
|23:33:56
|5.4
|17.1
|13
|24.12.2016
|КВН - 2016. Высшая лига
|Суббота
|21:21:59
|23:42:13
|5.4
|15.3
|14
|20.12.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:06
|20:43:53
|5.2
|14.1
|15
|23.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:54:11
|20:59:06
|4.9
|14.6
|16
|20.12.2016
|60 минут
|Вторник
|18:49:10
|19:58:55
|4.8
|14.8
|17
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:07
|15:54:11
|4.8
|23.9
|18
|23.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:52:20
|19:53:58
|4.5
|15.1
|19
|20.12.2016
|Вести. Специальный выпуск
|Вторник
|22:55:07
|23:06:21
|4.5
|15.8
|20
|20.12.2016
|Давай поженимся!
|Вторник
|18:48:01
|19:50:05
|4.5
|14.1
|21
|23.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:04:27
|23:29:09
|4.4
|13.5
|22
|21.12.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:03:04
|18:58:51
|4.2
|15.0
|23
|24.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:10
|20:04:57
|4.2
|11.9
|24
|24.12.2016
|Холодное сердце
|Суббота
|21:02:46
|01:00:24
|4.1
|13.2
|25
|24.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:46
|4.1
|10.7
|26
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:11
|15:54:18
|4.1
|20.5
|27
|25.12.2016
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Воскресенье
|15:00:13
|15:23:06
|4.1
|15.0
|28
|25.12.2016
|Офицеры
|Воскресенье
|16:20:27
|18:00:03
|4.0
|12.3
|29
|24.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:01:49
|22:01:27
|3.9
|10.0
|30
|24.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:31:30
|23:37:21
|3.8
|10.9
|31
|24.12.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:20:32
|20:59:05
|3.8
|10.7
|32
|23.12.2016
|Новости
|Пятница
|15:54:18
|16:12:46
|3.8
|17.7
|33
|25.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:11
|20:07:08
|3.7
|9.7
|34
|24.12.2016
|"Игра". Концерт Николая Баскова
|Суббота
|17:25:19
|19:59:57
|3.7
|11.3
|35
|25.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:33:16
|3.6
|13.8
|36
|25.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:28:28
|01:32:38
|3.6
|16.4
|37
|19.12.2016
|Мент в законе 9
|Понедельник
|20:41:17
|21:38:27
|3.6
|9.7
|38
|24.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:21
|18:59:52
|3.6
|11.6
|39
|20.12.2016
|Прямой эфир
|Вторник
|17:39:04
|18:48:02
|3.5
|13.0
|40
|24.12.2016
|Жребий судьбы
|Суббота
|14:20:00
|17:25:19
|3.5
|13.8
|41
|24.12.2016
|Хоббит: битва пяти воинств
|Суббота
|21:00:32
|23:43:09
|3.5
|9.8
|42
|24.12.2016
|Новые русские сенсации. Мы лучше всех!
|Суббота
|20:04:57
|21:01:49
|3.5
|9.1
|43
|25.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:30
|22:04:58
|3.5
|9.3
|44
|25.12.2016
|Чужие дети
|Воскресенье
|14:33:16
|16:32:14
|3.5
|12.4
|45
|23.12.2016
|Время покажет
|Пятница
|16:12:46
|18:00:17
|3.4
|15.1
|46
|21.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:43:18
|3.4
|10.5
|47
|25.12.2016
|Василий Лановой. "Честь имею!"
|Воскресенье
|15:23:06
|16:20:27
|3.4
|11.8
|48
|23.12.2016
|Вести
|Пятница
|15:54:11
|17:18:56
|3.4
|15.7
|49
|24.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:12
|20:00:25
|3.4
|9.5
|50
|19.12.2016
|Мужское/женское
|Понедельник
|17:01:34
|17:59:09
|3.3
|14.0
|51
|22.12.2016
|След
|Четверг
|21:14:26
|22:00:08
|3.3
|9.4
|52
|25.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:15
|19:00:11
|3.3
|9.1
|53
|19.12.2016
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:08
|17:19:26
|3.3
|14.5
|54
|25.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|14:01:34
|14:08:59
|3.2
|12.2
|55
|23.12.2016
|Опять замуж
|Пятница
|23:29:09
|01:22:28
|3.1
|15.8
|56
|25.12.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|12:21:33
|13:23:56
|3.1
|12.2
|57
|21.12.2016
|Детективы
|Среда
|19:56:53
|20:23:53
|3.1
|8.7
|58
|24.12.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:40:04
|13:59:18
|3.1
|13.6
|59
|25.12.2016
|Золушка
|Воскресенье
|13:23:56
|15:00:07
|3.1
|11.6
|60
|23.12.2016
|Вечерний Ургант
|Пятница
|00:00:39
|00:47:28
|3.0
|15.3
|61
|25.12.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:12
|12:20:27
|3.0
|12.6
|62
|25.12.2016
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:32:45
|11:22:33
|3.0
|13.6
|63
|24.12.2016
|Про Федота-стрельца, удалого молодца
|Суббота
|12:10:48
|12:38:42
|3.0
|13.4
|64
|25.12.2016
|Ментовские войны-5
|Воскресенье
|23:01:24
|23:51:25
|3.0
|11.2
|65
|22.12.2016
|Тайны следствия - 7
|Четверг
|15:58:17
|16:58:24
|3.0
|15.0
|66
|23.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:48
|21:00:18
|2.9
|9.0
|67
|25.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:37:28
|2.9
|12.5
|68
|21.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|22:54:47
|01:50:47
|2.9
|17.5
|69
|25.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:01:40
|13:00:10
|2.9
|11.6
|70
|25.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:07:08
|21:10:15
|2.9
|7.3
|71
|24.12.2016
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|16:49:19
|17:58:58
|2.9
|9.8
|72
|19.12.2016
|Тайны следствия - 6
|Понедельник
|15:57:38
|16:58:59
|2.9
|14.4
|73
|21.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-11
|Среда
|17:15:24
|18:03:04
|2.8
|11.7
|74
|19.12.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:30:25
|21:01:45
|2.8
|7.5
|75
|25.12.2016
|Фазенда
|Воскресенье
|11:22:33
|11:58:52
|2.8
|11.6
|76
|25.12.2016
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:15:26
|10:18:35
|2.8
|15.5
|77
|25.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:04:58
|23:05:01
|2.7
|8.4
|78
|25.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:10
|16:21:57
|2.7
|9.3
|79
|25.12.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:17:10
|11:00:07
|2.7
|12.6
|80
|19.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:08
|22:29:14
|2.7
|7.8
|81
|25.12.2016
|Поцелуев мост
|Воскресенье
|11:37:28
|13:58:12
|2.7
|10.5
|82
|24.12.2016
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:01:22
|11:57:52
|2.6
|12.6
|83
|19.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Понедельник
|17:15:25
|18:03:06
|2.6
|10.7
|84
|20.12.2016
|Комеди Клаб
|Вторник
|20:58:24
|22:00:04
|2.6
|7.2
|85
|20.12.2016
|Пьяная фирма
|Вторник
|22:00:04
|23:00:17
|2.6
|8.0
|86
|25.12.2016
|Большой Stand Up Концерт Павла Воли
|Воскресенье
|19:59:52
|21:02:30
|2.6
|6.5
|87
|25.12.2016
|А зори здесь тихие...
|Воскресенье
|23:05:18
|00:51:08
|2.5
|11.1
|88
|23.12.2016
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Пятница
|21:00:33
|21:57:18
|2.5
|7.2
|89
|24.12.2016
|Квартирный вопрос
|Суббота
|11:57:52
|13:05:27
|2.5
|11.0
|90
|23.12.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|20:00:08
|21:00:31
|2.5
|7.3
|91
|23.12.2016
|Джон Картер
|Пятница
|21:00:18
|23:35:07
|2.5
|7.6
|92
|20.12.2016
|Наедине со всеми
|Вторник
|16:04:26
|17:00:46
|2.4
|11.9
|93
|19.12.2016
|Воронины
|Понедельник
|19:29:15
|20:00:31
|2.4
|6.9
|94
|19.12.2016
|Поездка в Америку
|Понедельник
|21:01:45
|23:16:28
|2.4
|7.1
|95
|24.12.2016
|Своя игра
|Суббота
|15:04:57
|15:59:57
|2.4
|9.7
|96
|25.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:01:22
|11:56:44
|2.4
|10.1
|97
|19.12.2016
|Новости. (12:00)
|Понедельник
|12:00:13
|12:16:12
|2.4
|15.6
|98
|25.12.2016
|Б.С. Бывший сотрудник
|Воскресенье
|17:01:26
|18:04:15
|2.4
|7.1
|99
|22.12.2016
|Итоги дня
|Четверг
|23:30:13
|00:00:52
|2.3
|10.7
|100
|24.12.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:21
|11:01:22
|2.3
|11.9
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08.02.2017
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