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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (19/12/2016 - 25/12/2016)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (19/12/2016 - 25/12/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 18:21:18 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 19.2
2 19.12.2016 Время Понедельник 21:00:13 21:34:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 18.7
3 24.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:25 21:31:30 ТНТ 6.8 17.7
4 20.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:51:02 20:58:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.7 18.4
5 23.12.2016 Голос Пятница 22:00:28 00:00:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 19.8
6 25.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:12 23:05:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.9
7 22.12.2016 Тайны следствия - 15 Четверг 20:59:15 22:54:09 РОССИЯ1 5.9 17.5
8 25.12.2016 Синяя птица Воскресенье 16:32:14 19:58:45 РОССИЯ1 5.9 16.6
9 25.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:28:28 РОССИЯ1 5.8 15.4
10 19.12.2016 Местное время Понедельник 20:47:20 20:59:12 РОССИЯ1 5.6 14.7
11 25.12.2016 Вечерние новости Воскресенье 18:00:13 18:21:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 15.5
12 19.12.2016 Выйти замуж за Пушкина Понедельник 21:34:48 23:33:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 17.1
13 24.12.2016 КВН - 2016. Высшая лига Суббота 21:21:59 23:42:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 15.3
14 20.12.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:06 20:43:53 РОССИЯ1 5.2 14.1
15 23.12.2016 Поле чудес Пятница 19:54:11 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.6
16 20.12.2016 60 минут Вторник 18:49:10 19:58:55 РОССИЯ1 4.8 14.8
17 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:07 15:54:11 РОССИЯ1 4.8 23.9
18 23.12.2016 Человек и закон Пятница 18:52:20 19:53:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 15.1
19 20.12.2016 Вести. Специальный выпуск Вторник 22:55:07 23:06:21 РОССИЯ1 4.5 15.8
20 20.12.2016 Давай поженимся! Вторник 18:48:01 19:50:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.1
21 23.12.2016 Юморина 2016 Пятница 21:04:27 23:29:09 РОССИЯ1 4.4 13.5
22 21.12.2016 Говорим и показываем Среда 18:03:04 18:58:51 НТВ 4.2 15.0
23 24.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:10 20:04:57 НТВ 4.2 11.9
24 24.12.2016 Холодное сердце Суббота 21:02:46 01:00:24 РОССИЯ1 4.1 13.2
25 24.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:46 РОССИЯ1 4.1 10.7
26 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:11 15:54:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 20.5
27 25.12.2016 Новости. (15:00 сб, вск) Воскресенье 15:00:13 15:23:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 15.0
28 25.12.2016 Офицеры Воскресенье 16:20:27 18:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.3
29 24.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:01:49 22:01:27 НТВ 3.9 10.0
30 24.12.2016 Танцы Суббота 21:31:30 23:37:21 ТНТ 3.8 10.9
31 24.12.2016 Ледниковый период Суббота 18:20:32 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 10.7
32 23.12.2016 Новости Пятница 15:54:18 16:12:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 17.7
33 25.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:11 20:07:08 НТВ 3.7 9.7
34 24.12.2016 "Игра". Концерт Николая Баскова Суббота 17:25:19 19:59:57 РОССИЯ1 3.7 11.3
35 25.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:33:16 РОССИЯ1 3.6 13.8
36 25.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:28:28 01:32:38 РОССИЯ1 3.6 16.4
37 19.12.2016 Мент в законе 9 Понедельник 20:41:17 21:38:27 НТВ 3.6 9.7
38 24.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:00:21 18:59:52 НТВ 3.6 11.6
39 20.12.2016 Прямой эфир Вторник 17:39:04 18:48:02 РОССИЯ1 3.5 13.0
40 24.12.2016 Жребий судьбы Суббота 14:20:00 17:25:19 РОССИЯ1 3.5 13.8
41 24.12.2016 Хоббит: битва пяти воинств Суббота 21:00:32 23:43:09 СТС 3.5 9.8
42 24.12.2016 Новые русские сенсации. Мы лучше всех! Суббота 20:04:57 21:01:49 НТВ 3.5 9.1
43 25.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:02:30 22:04:58 ТНТ 3.5 9.3
44 25.12.2016 Чужие дети Воскресенье 14:33:16 16:32:14 РОССИЯ1 3.5 12.4
45 23.12.2016 Время покажет Пятница 16:12:46 18:00:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 15.1
46 21.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:43:18 НТВ 3.4 10.5
47 25.12.2016 Василий Лановой. "Честь имею!" Воскресенье 15:23:06 16:20:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 11.8
48 23.12.2016 Вести Пятница 15:54:11 17:18:56 РОССИЯ1 3.4 15.7
49 24.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:12 20:00:25 ТНТ 3.4 9.5
50 19.12.2016 Мужское/женское Понедельник 17:01:34 17:59:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 14.0
51 22.12.2016 След Четверг 21:14:26 22:00:08 3.3 9.4
52 25.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:15 19:00:11 НТВ 3.3 9.1
53 19.12.2016 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:08 17:19:26 РОССИЯ1 3.3 14.5
54 25.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 14:01:34 14:08:59 НТВ 3.2 12.2
55 23.12.2016 Опять замуж Пятница 23:29:09 01:22:28 РОССИЯ1 3.1 15.8
56 25.12.2016 Теория заговора Воскресенье 12:21:33 13:23:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 12.2
57 21.12.2016 Детективы Среда 19:56:53 20:23:53 3.1 8.7
58 24.12.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:40:04 13:59:18 РОССИЯ1 3.1 13.6
59 25.12.2016 Золушка Воскресенье 13:23:56 15:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 11.6
60 23.12.2016 Вечерний Ургант Пятница 00:00:39 00:47:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 15.3
61 25.12.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:12 12:20:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 12.6
62 25.12.2016 Пока все дома Воскресенье 10:32:45 11:22:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.6
63 24.12.2016 Про Федота-стрельца, удалого молодца Суббота 12:10:48 12:38:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.4
64 25.12.2016 Ментовские войны-5 Воскресенье 23:01:24 23:51:25 НТВ 3.0 11.2
65 22.12.2016 Тайны следствия - 7 Четверг 15:58:17 16:58:24 РОССИЯ1 3.0 15.0
66 23.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:48 21:00:18 СТС 2.9 9.0
67 25.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:37:28 РОССИЯ1 2.9 12.5
68 21.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 22:54:47 01:50:47 РОССИЯ1 2.9 17.5
69 25.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 12:01:40 13:00:10 НТВ 2.9 11.6
70 25.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:07:08 21:10:15 НТВ 2.9 7.3
71 24.12.2016 Кто хочет стать миллионером? Суббота 16:49:19 17:58:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 9.8
72 19.12.2016 Тайны следствия - 6 Понедельник 15:57:38 16:58:59 РОССИЯ1 2.9 14.4
73 21.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-11 Среда 17:15:24 18:03:04 НТВ 2.8 11.7
74 19.12.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:30:25 21:01:45 СТС 2.8 7.5
75 25.12.2016 Фазенда Воскресенье 11:22:33 11:58:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 11.6
76 25.12.2016 Сто к одному Воскресенье 09:15:26 10:18:35 РОССИЯ1 2.8 15.5
77 25.12.2016 Stand up Воскресенье 22:04:58 23:05:01 ТНТ 2.7 8.4
78 25.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:10 16:21:57 НТВ 2.7 9.3
79 25.12.2016 Первая передача Воскресенье 10:17:10 11:00:07 НТВ 2.7 12.6
80 19.12.2016 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:08 22:29:14 2.7 7.8
81 25.12.2016 Поцелуев мост Воскресенье 11:37:28 13:58:12 РОССИЯ1 2.7 10.5
82 24.12.2016 Еда живая и мертвая Суббота 11:01:22 11:57:52 НТВ 2.6 12.6
83 19.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Понедельник 17:15:25 18:03:06 НТВ 2.6 10.7
84 20.12.2016 Комеди Клаб Вторник 20:58:24 22:00:04 ТНТ 2.6 7.2
85 20.12.2016 Пьяная фирма Вторник 22:00:04 23:00:17 ТНТ 2.6 8.0
86 25.12.2016 Большой Stand Up Концерт Павла Воли Воскресенье 19:59:52 21:02:30 ТНТ 2.6 6.5
87 25.12.2016 А зори здесь тихие... Воскресенье 23:05:18 00:51:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.1
88 23.12.2016 Морские дьяволы. Смерч-3 Пятница 21:00:33 21:57:18 НТВ 2.5 7.2
89 24.12.2016 Квартирный вопрос Суббота 11:57:52 13:05:27 НТВ 2.5 11.0
90 23.12.2016 Comedy Woman Пятница 20:00:08 21:00:31 ТНТ 2.5 7.3
91 23.12.2016 Джон Картер Пятница 21:00:18 23:35:07 СТС 2.5 7.6
92 20.12.2016 Наедине со всеми Вторник 16:04:26 17:00:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 11.9
93 19.12.2016 Воронины Понедельник 19:29:15 20:00:31 СТС 2.4 6.9
94 19.12.2016 Поездка в Америку Понедельник 21:01:45 23:16:28 СТС 2.4 7.1
95 24.12.2016 Своя игра Суббота 15:04:57 15:59:57 НТВ 2.4 9.7
96 25.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:01:22 11:56:44 НТВ 2.4 10.1
97 19.12.2016 Новости. (12:00) Понедельник 12:00:13 12:16:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 15.6
98 25.12.2016 Б.С. Бывший сотрудник Воскресенье 17:01:26 18:04:15 НТВ 2.4 7.1
99 22.12.2016 Итоги дня Четверг 23:30:13 00:00:52 НТВ 2.3 10.7
100 24.12.2016 Главная дорога Суббота 10:20:21 11:01:22 НТВ 2.3 11.9
TNS Россия
Advertology.Ru

08.02.2017

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