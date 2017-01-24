ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (05/12/2016 - 11/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:32:03
|20:59:04
|9.1
|22.6
|2
|07.12.2016
|Пусть говорят
|Среда
|19:52:58
|20:59:05
|6.9
|18.8
|3
|09.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:21
|23:59:20
|5.8
|18.8
|4
|06.12.2016
|Время
|Вторник
|21:00:13
|21:39:34
|5.4
|14.8
|5
|09.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:15
|19:52:20
|5.3
|16.8
|6
|11.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:24:00
|5.2
|14.3
|7
|09.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:27
|20:59:07
|5.1
|14.5
|8
|05.12.2016
|Давай поженимся!
|Понедельник
|18:47:10
|19:51:54
|4.4
|14.0
|9
|10.12.2016
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:23:34
|22:46:58
|4.3
|12.1
|10
|05.12.2016
|Вечерние новости
|Понедельник
|18:00:13
|18:47:02
|4.2
|15.4
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.12.2016
|Тайны следствия - 16
|Среда
|21:00:03
|22:53:56
|6.8
|20.0
|2
|11.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:48:44
|19:58:48
|6.5
|17.2
|3
|11.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:22
|22:02:02
|5.6
|14.5
|4
|07.12.2016
|Местное время
|Среда
|20:44:46
|21:00:03
|5.5
|14.6
|5
|07.12.2016
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:07
|20:44:46
|5.1
|13.8
|6
|09.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:00:19
|22:27:26
|4.8
|13.5
|7
|11.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|16:58:35
|17:48:44
|4.7
|14.1
|8
|10.12.2016
|Коварные игры
|Суббота
|21:03:38
|01:00:06
|4.6
|15.6
|9
|07.12.2016
|60 минут
|Среда
|18:49:02
|19:58:38
|4.4
|13.6
|10
|11.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:02:02
|00:04:28
|4.3
|15.1
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Вести сейчас
|Суббота
|08:58:40
|09:14:25
|0.8
|6.4
|2
|11.12.2016
|Вести. Дежурная часть
|Воскресенье
|12:18:49
|12:51:46
|0.8
|3.2
|3
|11.12.2016
|Вести. Дорога смерти
|Воскресенье
|11:45:31
|11:55:41
|0.8
|3.2
|4
|10.12.2016
|Вести. Бесогон TV
|Суббота
|19:16:28
|19:51:07
|0.8
|2.3
|5
|11.12.2016
|Вести. Криминальные лайки
|Воскресенье
|10:43:23
|10:57:34
|0.7
|3.3
|6
|11.12.2016
|Вести. За что боролись?
|Воскресенье
|18:41:42
|18:54:57
|0.7
|1.9
|7
|11.12.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|11:33:29
|11:41:31
|0.7
|2.9
|8
|11.12.2016
|Вести. ГЕО экономика
|Воскресенье
|10:20:03
|10:39:57
|0.7
|3.1
|9
|10.12.2016
|Атомное противостояние
|Суббота
|15:26:22
|15:57:30
|0.7
|2.7
|10
|10.12.2016
|Вести.net
|Суббота
|09:18:39
|09:38:58
|0.6
|4.1
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:12:05
|23:46:06
|2.3
|7.2
|2
|11.12.2016
|Мой личный враг
|Воскресенье
|22:35:15
|23:31:51
|2.1
|7.4
|3
|10.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:00
|22:12:05
|2.1
|5.7
|4
|11.12.2016
|Крылья
|Воскресенье
|19:37:18
|20:31:42
|1.9
|4.7
|5
|10.12.2016
|Вероника не хочет умирать
|Суббота
|20:04:56
|21:00:00
|1.7
|4.7
|6
|09.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:36
|20:43:17
|1.5
|4.3
|7
|09.12.2016
|Право голоса
|Пятница
|20:43:17
|21:59:09
|1.3
|3.5
|8
|10.12.2016
|События
|Суббота
|23:46:06
|23:55:54
|1.3
|4.9
|9
|09.12.2016
|Бумажные цветы
|Пятница
|17:31:07
|19:32:36
|1.2
|4.2
|10
|06.12.2016
|Петровка, 38
|Вторник
|21:44:44
|21:59:47
|1.1
|3.2
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:05:02
|4.4
|12.7
|2
|07.12.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:03:38
|18:58:58
|4.1
|14.7
|3
|05.12.2016
|Опекун
|Понедельник
|19:43:26
|23:29:43
|4.0
|11.8
|4
|10.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:02:15
|22:01:37
|3.7
|10.1
|5
|10.12.2016
|Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию
|Суббота
|20:05:02
|21:02:15
|3.6
|9.8
|6
|07.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:42:05
|3.6
|11.2
|7
|10.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:01:11
|18:58:52
|3.5
|11.6
|8
|11.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:02:42
|18:59:56
|3.4
|9.3
|9
|09.12.2016
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Пятница
|20:56:30
|21:50:56
|3.4
|9.4
|10
|11.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|18:59:56
|20:06:21
|3.1
|8.1
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.12.2016
|Синяя птица
|Пятница
|19:48:15
|21:45:50
|0.9
|2.6
|2
|10.12.2016
|Светлый путь
|Суббота
|19:23:31
|20:56:43
|0.7
|2.1
|3
|11.12.2016
|Ближний круг
|Воскресенье
|20:51:29
|21:43:34
|0.7
|1.9
|4
|09.12.2016
|Смехоностальгия
|Пятница
|19:02:02
|19:27:37
|0.7
|2.3
|5
|10.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:04
|22:53:31
|0.7
|2.0
|6
|10.12.2016
|Романтика романса
|Суббота
|18:28:30
|19:20:45
|0.7
|2.1
|7
|09.12.2016
|Искатели
|Пятница
|21:48:06
|22:32:09
|0.7
|2.0
|8
|09.12.2016
|Линия жизни
|Пятница
|22:35:29
|23:27:06
|0.6
|2.1
|9
|11.12.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:05:56
|10:32:13
|0.6
|2.9
|10
|10.12.2016
|Чему смеетесь? или Классики жанра
|Суббота
|17:43:03
|18:21:52
|0.6
|1.9
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|По семейным обстоятельствам
|Воскресенье
|19:01:04
|20:59:39
|МИР
|0.5
|1.2
|2
|05.12.2016
|Любимая дочь папы Карло
|Понедельник
|22:14:17
|00:03:54
|МИР
|0.4
|1.6
|3
|07.12.2016
|Разведчицы
|Среда
|21:14:31
|22:12:00
|МИР
|0.4
|1.2
|4
|11.12.2016
|Ищите женщину
|Воскресенье
|16:13:48
|19:01:04
|МИР
|0.4
|1.2
|5
|09.12.2016
|Темные лабиринты прошлого
|Пятница
|22:06:39
|23:02:54
|МИР
|0.3
|1.0
|6
|06.12.2016
|Новости
|Вторник
|18:59:01
|19:18:47
|МИР
|0.3
|1.0
|7
|11.12.2016
|Вместе. Итоговая программа
|Воскресенье
|21:00:01
|21:56:20
|МИР
|0.3
|0.8
|8
|10.12.2016
|Человек с бульвара Капуцинов
|Суббота
|10:47:45
|12:45:57
|МИР
|0.3
|1.4
|9
|11.12.2016
|Почему я
|Воскресенье
|15:14:42
|15:43:59
|МИР
|0.3
|1.0
|10
|07.12.2016
|Любовь и страхи Марии
|Среда
|22:12:00
|00:06:45
|МИР
|0.3
|1.0
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета
|Воскресенье
|13:05:38
|14:51:33
|МАТЧ ТВ
|2.4
|9.0
|2
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Воскресенье
|16:20:53
|18:00:24
|МАТЧ ТВ
|2.4
|7.4
|3
|10.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|13:35:32
|14:35:40
|МАТЧ ТВ
|1.8
|8.0
|4
|06.12.2016
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Вторник
|23:41:56
|00:44:04
|МАТЧ ТВ
|1.5
|9.1
|5
|08.12.2016
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|21:56:07
|22:58:45
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.5
|6
|05.12.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Понедельник
|18:59:56
|21:33:25
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.0
|7
|10.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|16:37:18
|17:25:02
|МАТЧ ТВ
|1.4
|5.0
|8
|10.12.2016
|#новости
|Суббота
|14:35:40
|14:40:57
|МАТЧ ТВ
|1.3
|5.5
|9
|09.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Пятница
|16:06:07
|17:45:57
|МАТЧ ТВ
|1.2
|5.3
|10
|09.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Пятница
|13:22:17
|14:58:29
|МАТЧ ТВ
|1.1
|6.5
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:30:00
|10:00:05
|0.3
|1.6
|2
|10.12.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Суббота
|07:30:19
|08:00:00
|0.2
|2.7
|3
|11.12.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Воскресенье
|08:29:59
|08:59:49
|0.2
|1.8
|4
|08.12.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Четверг
|08:00:08
|08:30:06
|0.2
|1.9
|5
|11.12.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Воскресенье
|08:59:49
|09:30:03
|0.2
|1.3
|6
|10.12.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Суббота
|06:59:59
|07:30:19
|0.1
|1.9
|7
|09.12.2016
|Новости EuroNews (06:30)
|Пятница
|06:29:46
|07:00:03
|0.1
|1.1
|8
|10.12.2016
|Новости EuroNews (05:30)
|Суббота
|05:30:00
|05:59:57
|0.1
|1.8
|9
|07.12.2016
|Новости EuroNews (04:30)
|Среда
|04:29:52
|04:59:53
|0.1
|2.3
|10
|10.12.2016
|Новости EuroNews (05:00)
|Суббота
|05:00:00
|05:30:00
|0.1
|1.9
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:09
|21:00:12
|3.2
|9.3
|2
|11.12.2016
|Головоломка
|Воскресенье
|19:10:53
|20:59:25
|3.1
|7.7
|3
|05.12.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:30:20
|21:01:34
|2.7
|7.2
|4
|07.12.2016
|Воронины
|Среда
|19:29:39
|20:00:26
|2.6
|7.6
|5
|11.12.2016
|Хроники Нарнии: принц Каспиан
|Воскресенье
|20:59:25
|23:49:48
|2.4
|7.3
|6
|08.12.2016
|Воронины (повтор)
|Четверг
|19:00:10
|19:29:39
|2.3
|7.5
|7
|07.12.2016
|Отель "Элеон" (повтор)
|Среда
|20:00:26
|20:30:30
|2.2
|6.1
|8
|09.12.2016
|Лига выдающихся джентльменов
|Пятница
|21:00:12
|23:04:59
|2.1
|6.1
|9
|08.12.2016
|Сказки на ночь
|Четверг
|21:02:25
|22:57:30
|2.1
|6.1
|10
|10.12.2016
|Как приручить дракона 2
|Суббота
|19:05:14
|21:00:07
|1.8
|5.2
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Еще один шанс
|Воскресенье
|19:00:51
|22:32:28
|1.3
|3.5
|2
|10.12.2016
|Великолепный век
|Суббота
|19:00:51
|23:09:41
|1.2
|3.5
|3
|11.12.2016
|Процесс
|Воскресенье
|13:17:20
|14:19:21
|1.2
|4.6
|4
|09.12.2016
|Белая ворона
|Пятница
|19:00:51
|22:42:40
|1.2
|3.4
|5
|10.12.2016
|Синьор Робинзон
|Суббота
|08:13:25
|10:21:03
|0.9
|6.7
|6
|05.12.2016
|Давай разведемся!
|Понедельник
|11:05:20
|12:05:54
|0.9
|6.1
|7
|05.12.2016
|По делам несовершеннолетних
|Понедельник
|10:05:46
|11:05:20
|0.8
|5.8
|8
|05.12.2016
|Индус
|Понедельник
|20:59:29
|22:51:13
|0.8
|2.2
|9
|11.12.2016
|Героини нашего времени
|Воскресенье
|22:32:33
|23:32:07
|0.7
|2.3
|10
|09.12.2016
|Валерий Меладзе. Никто не виноват
|Пятница
|22:42:45
|23:47:43
|0.6
|2.2
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:06
|21:29:34
|6.6
|17.7
|2
|10.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:29:34
|23:54:20
|4.0
|12.3
|3
|10.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:11
|20:00:06
|3.4
|9.7
|4
|09.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:59:50
|22:00:13
|3.0
|8.2
|5
|11.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:57:38
|22:01:05
|2.7
|7.4
|6
|05.12.2016
|Призрачный патруль
|Понедельник
|21:02:36
|22:59:18
|2.6
|7.7
|7
|11.12.2016
|Крепкий орешек-4
|Воскресенье
|16:30:42
|18:59:05
|2.4
|7.0
|8
|11.12.2016
|Где логика?
|Воскресенье
|19:57:37
|20:57:38
|2.4
|5.9
|9
|09.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:00:13
|22:59:43
|2.4
|7.2
|10
|06.12.2016
|Команда А
|Вторник
|21:01:39
|23:24:36
|2.3
|7.1
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.12.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:00:27
|20:01:04
|1.6
|5.1
|2
|08.12.2016
|Анна детективъ
|Четверг
|20:30:37
|21:31:48
|1.4
|3.8
|3
|08.12.2016
|Слепая
|Четверг
|18:00:27
|18:29:25
|1.4
|5.2
|4
|09.12.2016
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|18:00:37
|19:00:27
|1.3
|4.8
|5
|06.12.2016
|Гадалка
|Вторник
|16:57:04
|17:28:06
|1.2
|5.3
|6
|11.12.2016
|Воины света
|Воскресенье
|21:04:27
|23:00:08
|1.1
|3.0
|7
|11.12.2016
|Сумасшедшая езда
|Воскресенье
|19:04:36
|21:04:27
|1.0
|2.6
|8
|05.12.2016
|Джуна
|Понедельник
|18:30:14
|19:33:26
|0.9
|3.1
|9
|10.12.2016
|Я - легенда
|Суббота
|21:05:38
|23:00:46
|0.9
|2.6
|10
|09.12.2016
|Последний самурай
|Пятница
|20:01:04
|22:57:51
|0.8
|2.4
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Джокер. Операция "Капкан"
|Воскресенье
|19:19:47
|22:59:59
|2.9
|7.7
|2
|11.12.2016
|Джокер. Возмездие
|Воскресенье
|17:37:40
|19:19:47
|2.6
|7.1
|3
|06.12.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|17:59:50
|19:00:04
|2.2
|7.8
|4
|10.12.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:38
|17:03:11
|2.1
|7.6
|5
|11.12.2016
|Джокер
|Воскресенье
|09:58:44
|17:37:30
|2.1
|7.9
|6
|10.12.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:04
|16:35:38
|2.0
|7.7
|7
|05.12.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:04
|19:29:53
|2.0
|6.4
|8
|05.12.2016
|Новости. (19:30)
|Понедельник
|19:30:04
|19:59:48
|1.9
|5.8
|9
|07.12.2016
|Смотреть всем!
|Среда
|22:18:03
|22:59:53
|1.7
|5.4
|10
|10.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:11
|19:02:43
|1.6
|5.4
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Игорь Матвиенко - 50
|Суббота
|16:59:05
|19:48:44
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|2
|10.12.2016
|Europa Plus топ-чарт
|Суббота
|11:01:24
|12:01:02
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.6
|3
|10.12.2016
|Очень караочен
|Суббота
|10:45:45
|11:01:24
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.5
|4
|10.12.2016
|PROновости
|Суббота
|09:17:00
|09:34:04
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.8
|5
|10.12.2016
|Золотая лихорадка
|Суббота
|09:38:17
|10:41:32
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.5
|6
|10.12.2016
|10 самых
|Суббота
|16:27:30
|16:59:05
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.0
|7
|10.12.2016
|Ждите ответа
|Суббота
|12:01:02
|13:00:15
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|8
|11.12.2016
|Только жирные хиты
|Воскресенье
|18:30:06
|18:37:56
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
|9
|10.12.2016
|Top 30. Русский крутяк недели
|Суббота
|19:48:44
|22:24:54
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
|10
|09.12.2016
|Теледискотека "Партийная зона". Золотые хиты
|Пятница
|18:58:45
|22:26:50
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:18:00
|21:08:24
|1.2
|2.9
|2
|09.12.2016
|Новости дня
|Пятница
|22:00:07
|22:23:44
|1.0
|3.0
|3
|11.12.2016
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:08:24
|21:59:42
|1.0
|2.7
|4
|09.12.2016
|Большая семья
|Пятница
|22:26:37
|23:04:42
|1.0
|3.1
|5
|07.12.2016
|Отражение
|Среда
|17:03:22
|17:59:55
|1.0
|4.1
|6
|10.12.2016
|Караван смерти
|Суббота
|20:24:00
|21:59:39
|0.9
|2.6
|7
|10.12.2016
|Круг
|Суббота
|17:02:56
|17:59:44
|0.9
|3.2
|8
|11.12.2016
|Буду помнить
|Воскресенье
|15:53:08
|16:00:07
|0.9
|3.3
|9
|05.12.2016
|Специальный репортаж
|Понедельник
|20:08:23
|20:30:16
|0.9
|2.4
|10
|08.12.2016
|Линия Сталина
|Четверг
|18:30:09
|19:20:26
|0.9
|3.0
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|След
|Вторник
|21:13:05
|22:00:02
|3.4
|9.4
|2
|05.12.2016
|Детективы
|Понедельник
|19:41:37
|20:21:16
|3.0
|8.5
|3
|05.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:10
|22:26:12
|2.6
|7.7
|4
|11.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:39:23
|2.4
|6.5
|5
|10.12.2016
|Белые волки
|Суббота
|21:00:13
|21:59:32
|1.9
|5.0
|6
|05.12.2016
|Сейчас (18.30)
|Понедельник
|18:30:11
|19:02:34
|1.7
|5.9
|7
|11.12.2016
|Место происшествия. О главном
|Воскресенье
|16:48:10
|17:59:25
|1.4
|4.3
|8
|05.12.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:13:32
|00:10:09
|1.4
|6.5
|9
|11.12.2016
|Большая любовь
|Воскресенье
|14:51:45
|16:48:10
|1.3
|4.8
|10
|06.12.2016
|Военная разведка. Западный фронт
|Вторник
|17:36:52
|18:30:04
|1.2
|4.6
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Симпсоны
|Суббота
|17:06:54
|17:27:54
|0.3
|1.1
|2
|11.12.2016
|Футурама
|Воскресенье
|19:46:53
|20:07:07
|0.2
|0.6
|3
|11.12.2016
|Американский папаша
|Воскресенье
|18:00:04
|18:23:13
|0.2
|0.7
|4
|11.12.2016
|Гриффины
|Воскресенье
|20:59:19
|21:22:14
|0.2
|0.6
|5
|08.12.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Четверг
|13:42:39
|13:53:07
|0.2
|1.2
|6
|09.12.2016
|Последний геймер
|Пятница
|22:51:15
|23:12:41
|0.2
|0.5
|7
|11.12.2016
|Покемон XYZ
|Воскресенье
|14:27:18
|14:48:34
|0.2
|0.6
|8
|05.12.2016
|Время приключений
|Понедельник
|14:26:07
|14:37:00
|0.2
|0.9
|9
|11.12.2016
|Барашек Шон
|Воскресенье
|17:02:36
|17:09:37
|0.1
|0.5
|10
|06.12.2016
|Дядя Деда
|Вторник
|14:39:59
|14:50:45
|0.1
|0.9
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Ральф
|Суббота
|19:29:29
|21:33:03
|0.8
|2.2
|2
|11.12.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Воскресенье
|10:00:19
|10:21:56
|0.8
|4.0
|3
|07.12.2016
|Звездная принцесса и силы зла
|Среда
|20:57:30
|21:18:38
|0.8
|2.1
|4
|06.12.2016
|Гравити Фолз
|Вторник
|17:43:34
|18:05:10
|0.8
|3.0
|5
|07.12.2016
|Финес и Ферб
|Среда
|18:41:11
|19:02:44
|0.8
|2.6
|6
|06.12.2016
|Тарзан
|Вторник
|19:30:12
|21:12:29
|0.7
|2.0
|7
|06.12.2016
|Начало времен!
|Вторник
|18:11:20
|18:33:29
|0.7
|2.6
|8
|07.12.2016
|Тарзан-2
|Среда
|19:29:15
|20:50:18
|0.7
|1.9
|9
|10.12.2016
|Леди Баг и Супер-Кот
|Суббота
|15:32:49
|15:54:32
|0.7
|2.7
|10
|10.12.2016
|Герои в масках
|Суббота
|10:29:20
|10:52:13
|0.6
|3.3
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|Верните мне красоту
|Вторник
|21:26:12
|22:53:20
|0.6
|1.7
|2
|11.12.2016
|Папа попал
|Воскресенье
|17:17:56
|19:58:01
|0.5
|1.2
|3
|09.12.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Пятница
|20:59:04
|22:42:02
|0.4
|1.1
|4
|09.12.2016
|В теме
|Пятница
|22:42:02
|23:11:07
|0.4
|1.2
|5
|10.12.2016
|Дорогая, мы убиваем детей
|Суббота
|18:06:09
|20:03:26
|0.4
|1.1
|6
|11.12.2016
|Научи жену рулить
|Воскресенье
|20:58:26
|21:58:04
|0.3
|0.9
|7
|09.12.2016
|Спасите моего ребенка
|Пятница
|19:30:04
|20:59:04
|0.2
|0.7
|8
|09.12.2016
|Битва поваров. Дети против взрослых
|Пятница
|16:05:48
|19:30:04
|0.2
|1.0
|9
|10.12.2016
|Коко до Шанель
|Суббота
|23:30:08
|01:44:01
|0.2
|0.9
|10
|10.12.2016
|Starbook. Громкие истории 2016 по версии журнала StarHit
|Суббота
|08:34:00
|09:32:38
|0.1
|1.1
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|21:16:09
|21:30:02
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.4
|2
|11.12.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Воскресенье
|18:59:39
|19:10:01
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|3
|11.12.2016
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|15:49:20
|15:59:28
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.2
|4
|10.12.2016
|Ми-ми-мишки
|Суббота
|20:18:30
|20:29:29
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.9
|5
|10.12.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Суббота
|20:30:50
|20:49:39
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.9
|6
|10.12.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|18:46:17
|18:56:27
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.3
|7
|10.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|21:32:35
|21:50:51
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|8
|09.12.2016
|Привет, я Николя!
|Пятница
|21:04:32
|21:16:51
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
|9
|11.12.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|16:07:16
|16:18:19
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.3
|10
|10.12.2016
|Барби: Дримтопия
|Суббота
|18:59:49
|19:44:48
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.7
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.12.2016
|RU новости
|Пятница
|20:06:27
|20:23:51
|RU.TV
|0.2
|0.5
|2
|09.12.2016
|Лаборатория стиля
|Пятница
|20:00:20
|20:06:27
|RU.TV
|0.2
|0.5
|3
|09.12.2016
|Караоке RU.TV
|Пятница
|22:00:13
|22:55:37
|RU.TV
|0.1
|0.4
|4
|10.12.2016
|Хит за хитом
|Суббота
|11:03:17
|11:54:57
|RU.TV
|0.1
|0.6
|5
|09.12.2016
|Super 20
|Пятница
|18:00:04
|19:56:05
|RU.TV
|0.1
|0.4
|6
|10.12.2016
|Супермикс недели
|Суббота
|12:03:34
|14:56:12
|RU.TV
|0.1
|0.5
|7
|11.12.2016
|Незабудки
|Воскресенье
|09:00:54
|10:54:46
|RU.TV
|0.1
|0.5
|8
|10.12.2016
|Давай попробуем!
|Суббота
|17:28:47
|17:39:05
|RU.TV
|0.1
|0.3
|9
|10.12.2016
|Север. Непридуманные истории
|Суббота
|15:00:08
|16:00:16
|RU.TV
|0.1
|0.3
|10
|08.12.2016
|Стол заказов
|Четверг
|13:59:48
|16:56:27
|RU.TV
|0.1
|0.4
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Убить Билла-2
|Суббота
|17:18:06
|19:59:59
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.6
|2
|06.12.2016
|Ревизорро
|Вторник
|21:00:27
|22:00:48
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.2
|3
|05.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное
|Понедельник
|18:56:11
|20:01:17
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.1
|4
|11.12.2016
|Аферисты в сетях
|Воскресенье
|23:06:56
|00:10:07
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.6
|5
|11.12.2016
|Ревизорро (повтор)
|Воскресенье
|15:49:19
|16:49:22
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.1
|6
|07.12.2016
|На ножах
|Среда
|18:57:51
|20:01:30
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.9
|7
|08.12.2016
|Барышня-крестьянка
|Четверг
|18:57:10
|19:59:46
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.6
|8
|11.12.2016
|Аферисты в сетях (повтор)
|Воскресенье
|22:00:05
|23:06:56
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.6
|9
|10.12.2016
|Убить Билла
|Суббота
|15:06:52
|17:18:06
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.0
|10
|09.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное (повтор)
|Пятница
|20:00:19
|21:02:45
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.4
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|Моя прекрасная няня
|Вторник
|20:48:39
|21:19:16
|СТС LOVE
|0.3
|0.8
|2
|09.12.2016
|Папины дочки
|Пятница
|16:36:29
|17:02:29
|СТС LOVE
|0.2
|1.1
|3
|06.12.2016
|Не родись красивой
|Вторник
|21:19:16
|23:01:21
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|4
|07.12.2016
|Смешарики
|Среда
|07:46:00
|07:52:29
|СТС LOVE
|0.2
|2.1
|5
|06.12.2016
|Каникулы в Мексике - 2
|Вторник
|23:01:21
|01:02:29
|СТС LOVE
|0.2
|0.9
|6
|06.12.2016
|Ранетки
|Вторник
|02:01:24
|02:58:13
|СТС LOVE
|0.1
|2.4
|7
|08.12.2016
|Смешарики. Пинкод
|Четверг
|07:45:33
|07:52:03
|СТС LOVE
|0.1
|1.2
|8
|06.12.2016
|Амазонки
|Вторник
|02:58:13
|03:57:36
|СТС LOVE
|0.1
|2.9
|9
|10.12.2016
|Супергерл
|Суббота
|23:03:33
|23:43:41
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|10
|09.12.2016
|Смешарики. Азбука здоровья
|Пятница
|05:27:04
|05:40:04
|СТС LOVE
|0.1
|1.8
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.12.2016
|Великая война
|Понедельник
|20:37:28
|21:46:18
|ЧЕ
|0.8
|2.0
|2
|10.12.2016
|Крокодил Данди в Лос-Анджелесе
|Суббота
|21:46:39
|23:34:48
|ЧЕ
|0.6
|1.8
|3
|06.12.2016
|КВН на бис
|Вторник
|19:30:05
|21:30:29
|ЧЕ
|0.5
|1.5
|4
|11.12.2016
|Солдаты - 3
|Воскресенье
|21:30:19
|22:30:41
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|5
|10.12.2016
|Приключения капитана Врунгеля
|Суббота
|09:40:18
|09:49:39
|ЧЕ
|0.4
|2.6
|6
|07.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-3
|Среда
|13:42:21
|14:41:49
|ЧЕ
|0.4
|2.5
|7
|06.12.2016
|Светофор
|Вторник
|21:30:29
|22:00:24
|ЧЕ
|0.4
|1.1
|8
|11.12.2016
|Схватка
|Воскресенье
|23:00:05
|01:05:18
|ЧЕ
|0.4
|1.9
|9
|10.12.2016
|Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда
|Суббота
|17:16:10
|19:42:00
|ЧЕ
|0.3
|1.1
|10
|09.12.2016
|Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов
|Пятница
|19:30:06
|22:12:58
|ЧЕ
|0.3
|0.9
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Комеди Клаб
|Суббота
|23:57:23
|00:56:54
|ТНТ 4
|0.4
|1.9
|2
|05.12.2016
|Погода
|Понедельник
|18:49:43
|19:00:11
|ТНТ 4
|0.3
|1.0
|3
|09.12.2016
|Наша Russia
|Пятница
|22:00:25
|22:30:14
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|4
|11.12.2016
|Счастливы вместе
|Воскресенье
|22:29:52
|22:59:27
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|5
|07.12.2016
|Comedy Woman
|Среда
|17:59:54
|18:30:06
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
|6
|11.12.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Воскресенье
|17:53:53
|18:01:26
|ТНТ 4
|0.2
|0.6
|7
|10.12.2016
|Убойная лига
|Суббота
|01:00:09
|02:00:11
|ТНТ 4
|0.2
|1.6
|8
|10.12.2016
|Убойной ночи
|Суббота
|02:00:26
|02:29:42
|ТНТ 4
|0.2
|2.1
|9
|05.12.2016
|Comedy Woman. Лучшее
|Понедельник
|06:54:42
|07:00:06
|ТНТ 4
|0.2
|1.9
|10
|08.12.2016
|ЧОП
|Четверг
|13:31:37
|14:01:35
|ТНТ 4
|0.2
|1.0
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.12.2016
|Махинаторы
|Среда
|20:00:30
|20:58:47
|DISCOVERY CHANNEL
|0.3
|0.7
|2
|07.12.2016
|Как это работает
|Среда
|19:30:27
|19:56:50
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|3
|09.12.2016
|Охотники за складами
|Пятница
|21:31:03
|21:58:54
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|4
|06.12.2016
|Из чего это сделано ?
|Вторник
|19:02:11
|19:28:13
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|5
|07.12.2016
|Битва за недвижимость
|Среда
|17:32:20
|17:58:12
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|6
|06.12.2016
|Битвы за контейнеры
|Вторник
|21:01:36
|21:26:20
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.4
|7
|07.12.2016
|Золотая лихорадка
|Среда
|22:00:21
|22:59:19
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|8
|06.12.2016
|Города живые и мертвые
|Вторник
|18:01:23
|18:58:11
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|9
|06.12.2016
|Фабрика уникальных авто
|Вторник
|16:00:40
|16:27:06
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|10
|08.12.2016
|Инженерные просчеты: работа над ошибками
|Четверг
|18:02:09
|18:58:29
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|Операция "Ы" и другие приключения Шурика
|Вторник
|19:01:46
|20:54:19
|ДОМ КИНО
|1.1
|3.3
|2
|06.12.2016
|Иван Васильевич меняет профессию
|Вторник
|20:54:19
|22:38:26
|ДОМ КИНО
|1.0
|3.0
|3
|08.12.2016
|Служебный роман
|Четверг
|19:00:28
|22:04:07
|ДОМ КИНО
|1.0
|2.9
|4
|08.12.2016
|Тайны следствия - 4
|Четверг
|18:02:27
|19:00:28
|ДОМ КИНО
|0.7
|2.6
|5
|07.12.2016
|Белое солнце пустыни
|Среда
|20:39:48
|22:19:27
|ДОМ КИНО
|0.7
|1.9
|6
|07.12.2016
|Пираты ХХ века
|Среда
|18:59:52
|20:39:48
|ДОМ КИНО
|0.7
|1.9
|7
|06.12.2016
|Тайны следствия - 3
|Вторник
|18:09:18
|19:01:46
|ДОМ КИНО
|0.7
|2.3
|8
|09.12.2016
|Тайны следствия - 5
|Пятница
|18:04:56
|19:00:22
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.1
|9
|10.12.2016
|Елки 2
|Суббота
|19:00:20
|20:59:00
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.5
|10
|05.12.2016
|День выборов
|Понедельник
|19:00:10
|21:26:06
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.3
Advertology.Ru
25.01.2017
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