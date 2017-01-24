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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (05/12/2016 - 11/12/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (05/12/2016 - 11/12/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:32:03 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.1 22.6
2 07.12.2016 Пусть говорят Среда 19:52:58 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 18.8
3 09.12.2016 Голос Пятница 21:30:21 23:59:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 18.8
4 06.12.2016 Время Вторник 21:00:13 21:39:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 14.8
5 09.12.2016 Человек и закон Пятница 18:48:15 19:52:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 16.8
6 11.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:24:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 14.3
7 09.12.2016 Поле чудес Пятница 19:52:27 20:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 14.5
8 05.12.2016 Давай поженимся! Понедельник 18:47:10 19:51:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 14.0
9 10.12.2016 Сегодня вечером Суббота 21:23:34 22:46:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.1
10 05.12.2016 Вечерние новости Понедельник 18:00:13 18:47:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 15.4

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.12.2016 Тайны следствия - 16 Среда 21:00:03 22:53:56 РОССИЯ1 6.8 20.0
2 11.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:48:44 19:58:48 РОССИЯ1 6.5 17.2
3 11.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:22 22:02:02 РОССИЯ1 5.6 14.5
4 07.12.2016 Местное время Среда 20:44:46 21:00:03 РОССИЯ1 5.5 14.6
5 07.12.2016 Вести. (20:00) Среда 20:00:07 20:44:46 РОССИЯ1 5.1 13.8
6 09.12.2016 Юморина 2016 Пятница 21:00:19 22:27:26 РОССИЯ1 4.8 13.5
7 11.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 16:58:35 17:48:44 РОССИЯ1 4.7 14.1
8 10.12.2016 Коварные игры Суббота 21:03:38 01:00:06 РОССИЯ1 4.6 15.6
9 07.12.2016 60 минут Среда 18:49:02 19:58:38 РОССИЯ1 4.4 13.6
10 11.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:02:02 00:04:28 РОССИЯ1 4.3 15.1

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Вести сейчас Суббота 08:58:40 09:14:25 РОССИЯ 24 0.8 6.4
2 11.12.2016 Вести. Дежурная часть Воскресенье 12:18:49 12:51:46 РОССИЯ 24 0.8 3.2
3 11.12.2016 Вести. Дорога смерти Воскресенье 11:45:31 11:55:41 РОССИЯ 24 0.8 3.2
4 10.12.2016 Вести. Бесогон TV Суббота 19:16:28 19:51:07 РОССИЯ 24 0.8 2.3
5 11.12.2016 Вести. Криминальные лайки Воскресенье 10:43:23 10:57:34 РОССИЯ 24 0.7 3.3
6 11.12.2016 Вести. За что боролись? Воскресенье 18:41:42 18:54:57 РОССИЯ 24 0.7 1.9
7 11.12.2016 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 11:33:29 11:41:31 РОССИЯ 24 0.7 2.9
8 11.12.2016 Вести. ГЕО экономика Воскресенье 10:20:03 10:39:57 РОССИЯ 24 0.7 3.1
9 10.12.2016 Атомное противостояние Суббота 15:26:22 15:57:30 РОССИЯ 24 0.7 2.7
10 10.12.2016 Вести.net Суббота 09:18:39 09:38:58 РОССИЯ 24 0.6 4.1

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Право знать! Суббота 22:12:05 23:46:06 2.3 7.2
2 11.12.2016 Мой личный враг Воскресенье 22:35:15 23:31:51 2.1 7.4
3 10.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:00 22:12:05 2.1 5.7
4 11.12.2016 Крылья Воскресенье 19:37:18 20:31:42 1.9 4.7
5 10.12.2016 Вероника не хочет умирать Суббота 20:04:56 21:00:00 1.7 4.7
6 09.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:36 20:43:17 1.5 4.3
7 09.12.2016 Право голоса Пятница 20:43:17 21:59:09 1.3 3.5
8 10.12.2016 События Суббота 23:46:06 23:55:54 1.3 4.9
9 09.12.2016 Бумажные цветы Пятница 17:31:07 19:32:36 1.2 4.2
10 06.12.2016 Петровка, 38 Вторник 21:44:44 21:59:47 1.1 3.2

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:05:02 НТВ 4.4 12.7
2 07.12.2016 Говорим и показываем Среда 18:03:38 18:58:58 НТВ 4.1 14.7
3 05.12.2016 Опекун Понедельник 19:43:26 23:29:43 НТВ 4.0 11.8
4 10.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:02:15 22:01:37 НТВ 3.7 10.1
5 10.12.2016 Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию Суббота 20:05:02 21:02:15 НТВ 3.6 9.8
6 07.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:42:05 НТВ 3.6 11.2
7 10.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:01:11 18:58:52 НТВ 3.5 11.6
8 11.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:02:42 18:59:56 НТВ 3.4 9.3
9 09.12.2016 Морские дьяволы. Смерч-3 Пятница 20:56:30 21:50:56 НТВ 3.4 9.4
10 11.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:59:56 20:06:21 НТВ 3.1 8.1

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.12.2016 Синяя птица Пятница 19:48:15 21:45:50 РОССИЯ К 0.9 2.6
2 10.12.2016 Светлый путь Суббота 19:23:31 20:56:43 РОССИЯ К 0.7 2.1
3 11.12.2016 Ближний круг Воскресенье 20:51:29 21:43:34 РОССИЯ К 0.7 1.9
4 09.12.2016 Смехоностальгия Пятница 19:02:02 19:27:37 РОССИЯ К 0.7 2.3
5 10.12.2016 Большая опера Суббота 20:58:04 22:53:31 РОССИЯ К 0.7 2.0
6 10.12.2016 Романтика романса Суббота 18:28:30 19:20:45 РОССИЯ К 0.7 2.1
7 09.12.2016 Искатели Пятница 21:48:06 22:32:09 РОССИЯ К 0.7 2.0
8 09.12.2016 Линия жизни Пятница 22:35:29 23:27:06 РОССИЯ К 0.6 2.1
9 11.12.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:05:56 10:32:13 РОССИЯ К 0.6 2.9
10 10.12.2016 Чему смеетесь? или Классики жанра Суббота 17:43:03 18:21:52 РОССИЯ К 0.6 1.9

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 По семейным обстоятельствам Воскресенье 19:01:04 20:59:39 МИР 0.5 1.2
2 05.12.2016 Любимая дочь папы Карло Понедельник 22:14:17 00:03:54 МИР 0.4 1.6
3 07.12.2016 Разведчицы Среда 21:14:31 22:12:00 МИР 0.4 1.2
4 11.12.2016 Ищите женщину Воскресенье 16:13:48 19:01:04 МИР 0.4 1.2
5 09.12.2016 Темные лабиринты прошлого Пятница 22:06:39 23:02:54 МИР 0.3 1.0
6 06.12.2016 Новости Вторник 18:59:01 19:18:47 МИР 0.3 1.0
7 11.12.2016 Вместе. Итоговая программа Воскресенье 21:00:01 21:56:20 МИР 0.3 0.8
8 10.12.2016 Человек с бульвара Капуцинов Суббота 10:47:45 12:45:57 МИР 0.3 1.4
9 11.12.2016 Почему я Воскресенье 15:14:42 15:43:59 МИР 0.3 1.0
10 07.12.2016 Любовь и страхи Марии Среда 22:12:00 00:06:45 МИР 0.3 1.0

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета Воскресенье 13:05:38 14:51:33 МАТЧ ТВ 2.4 9.0
2 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Воскресенье 16:20:53 18:00:24 МАТЧ ТВ 2.4 7.4
3 10.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 13:35:32 14:35:40 МАТЧ ТВ 1.8 8.0
4 06.12.2016 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Вторник 23:41:56 00:44:04 МАТЧ ТВ 1.5 9.1
5 08.12.2016 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 21:56:07 22:58:45 МАТЧ ТВ 1.4 4.5
6 05.12.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Понедельник 18:59:56 21:33:25 МАТЧ ТВ 1.4 4.0
7 10.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 16:37:18 17:25:02 МАТЧ ТВ 1.4 5.0
8 10.12.2016 #новости Суббота 14:35:40 14:40:57 МАТЧ ТВ 1.3 5.5
9 09.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Пятница 16:06:07 17:45:57 МАТЧ ТВ 1.2 5.3
10 09.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Пятница 13:22:17 14:58:29 МАТЧ ТВ 1.1 6.5

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:30:00 10:00:05 EURONEWS 0.3 1.6
2 10.12.2016 Новости EuroNews (07:30) Суббота 07:30:19 08:00:00 EURONEWS 0.2 2.7
3 11.12.2016 Новости EuroNews (08:30) Воскресенье 08:29:59 08:59:49 EURONEWS 0.2 1.8
4 08.12.2016 Новости EuroNews (08:00) Четверг 08:00:08 08:30:06 EURONEWS 0.2 1.9
5 11.12.2016 Новости EuroNews (09:00) Воскресенье 08:59:49 09:30:03 EURONEWS 0.2 1.3
6 10.12.2016 Новости EuroNews (07:00) Суббота 06:59:59 07:30:19 EURONEWS 0.1 1.9
7 09.12.2016 Новости EuroNews (06:30) Пятница 06:29:46 07:00:03 EURONEWS 0.1 1.1
8 10.12.2016 Новости EuroNews (05:30) Суббота 05:30:00 05:59:57 EURONEWS 0.1 1.8
9 07.12.2016 Новости EuroNews (04:30) Среда 04:29:52 04:59:53 EURONEWS 0.1 2.3
10 10.12.2016 Новости EuroNews (05:00) Суббота 05:00:00 05:30:00 EURONEWS 0.1 1.9

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:30:09 21:00:12 СТС 3.2 9.3
2 11.12.2016 Головоломка Воскресенье 19:10:53 20:59:25 СТС 3.1 7.7
3 05.12.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:30:20 21:01:34 СТС 2.7 7.2
4 07.12.2016 Воронины Среда 19:29:39 20:00:26 СТС 2.6 7.6
5 11.12.2016 Хроники Нарнии: принц Каспиан Воскресенье 20:59:25 23:49:48 СТС 2.4 7.3
6 08.12.2016 Воронины (повтор) Четверг 19:00:10 19:29:39 СТС 2.3 7.5
7 07.12.2016 Отель "Элеон" (повтор) Среда 20:00:26 20:30:30 СТС 2.2 6.1
8 09.12.2016 Лига выдающихся джентльменов Пятница 21:00:12 23:04:59 СТС 2.1 6.1
9 08.12.2016 Сказки на ночь Четверг 21:02:25 22:57:30 СТС 2.1 6.1
10 10.12.2016 Как приручить дракона 2 Суббота 19:05:14 21:00:07 СТС 1.8 5.2

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Еще один шанс Воскресенье 19:00:51 22:32:28 1.3 3.5
2 10.12.2016 Великолепный век Суббота 19:00:51 23:09:41 1.2 3.5
3 11.12.2016 Процесс Воскресенье 13:17:20 14:19:21 1.2 4.6
4 09.12.2016 Белая ворона Пятница 19:00:51 22:42:40 1.2 3.4
5 10.12.2016 Синьор Робинзон Суббота 08:13:25 10:21:03 0.9 6.7
6 05.12.2016 Давай разведемся! Понедельник 11:05:20 12:05:54 0.9 6.1
7 05.12.2016 По делам несовершеннолетних Понедельник 10:05:46 11:05:20 0.8 5.8
8 05.12.2016 Индус Понедельник 20:59:29 22:51:13 0.8 2.2
9 11.12.2016 Героини нашего времени Воскресенье 22:32:33 23:32:07 0.7 2.3
10 09.12.2016 Валерий Меладзе. Никто не виноват Пятница 22:42:45 23:47:43 0.6 2.2

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:06 21:29:34 ТНТ 6.6 17.7
2 10.12.2016 Танцы Суббота 21:29:34 23:54:20 ТНТ 4.0 12.3
3 10.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:11 20:00:06 ТНТ 3.4 9.7
4 09.12.2016 Комеди Клаб Пятница 20:59:50 22:00:13 ТНТ 3.0 8.2
5 11.12.2016 Однажды в России Воскресенье 20:57:38 22:01:05 ТНТ 2.7 7.4
6 05.12.2016 Призрачный патруль Понедельник 21:02:36 22:59:18 ТНТ 2.6 7.7
7 11.12.2016 Крепкий орешек-4 Воскресенье 16:30:42 18:59:05 ТНТ 2.4 7.0
8 11.12.2016 Где логика? Воскресенье 19:57:37 20:57:38 ТНТ 2.4 5.9
9 09.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:00:13 22:59:43 ТНТ 2.4 7.2
10 06.12.2016 Команда А Вторник 21:01:39 23:24:36 ТНТ 2.3 7.1

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.12.2016 Человек-невидимка Пятница 19:00:27 20:01:04 1.6 5.1
2 08.12.2016 Анна детективъ Четверг 20:30:37 21:31:48 1.4 3.8
3 08.12.2016 Слепая Четверг 18:00:27 18:29:25 1.4 5.2
4 09.12.2016 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 18:00:37 19:00:27 1.3 4.8
5 06.12.2016 Гадалка Вторник 16:57:04 17:28:06 1.2 5.3
6 11.12.2016 Воины света Воскресенье 21:04:27 23:00:08 1.1 3.0
7 11.12.2016 Сумасшедшая езда Воскресенье 19:04:36 21:04:27 1.0 2.6
8 05.12.2016 Джуна Понедельник 18:30:14 19:33:26 0.9 3.1
9 10.12.2016 Я - легенда Суббота 21:05:38 23:00:46 0.9 2.6
10 09.12.2016 Последний самурай Пятница 20:01:04 22:57:51 0.8 2.4

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Джокер. Операция "Капкан" Воскресенье 19:19:47 22:59:59 2.9 7.7
2 11.12.2016 Джокер. Возмездие Воскресенье 17:37:40 19:19:47 2.6 7.1
3 06.12.2016 Самые шокирующие гипотезы Вторник 17:59:50 19:00:04 2.2 7.8
4 10.12.2016 Военная тайна Суббота 16:35:38 17:03:11 2.1 7.6
5 11.12.2016 Джокер Воскресенье 09:58:44 17:37:30 2.1 7.9
6 10.12.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:04 16:35:38 2.0 7.7
7 05.12.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:04 19:29:53 2.0 6.4
8 05.12.2016 Новости. (19:30) Понедельник 19:30:04 19:59:48 1.9 5.8
9 07.12.2016 Смотреть всем! Среда 22:18:03 22:59:53 1.7 5.4
10 10.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:11 19:02:43 1.6 5.4

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Игорь Матвиенко - 50 Суббота 16:59:05 19:48:44 МУЗ ТВ 0.3 1.1
2 10.12.2016 Europa Plus топ-чарт Суббота 11:01:24 12:01:02 МУЗ ТВ 0.3 1.6
3 10.12.2016 Очень караочен Суббота 10:45:45 11:01:24 МУЗ ТВ 0.3 1.5
4 10.12.2016 PROновости Суббота 09:17:00 09:34:04 МУЗ ТВ 0.3 1.8
5 10.12.2016 Золотая лихорадка Суббота 09:38:17 10:41:32 МУЗ ТВ 0.3 1.5
6 10.12.2016 10 самых Суббота 16:27:30 16:59:05 МУЗ ТВ 0.3 1.0
7 10.12.2016 Ждите ответа Суббота 12:01:02 13:00:15 МУЗ ТВ 0.3 1.1
8 11.12.2016 Только жирные хиты Воскресенье 18:30:06 18:37:56 МУЗ ТВ 0.2 0.6
9 10.12.2016 Top 30. Русский крутяк недели Суббота 19:48:44 22:24:54 МУЗ ТВ 0.2 0.6
10 09.12.2016 Теледискотека "Партийная зона". Золотые хиты Пятница 18:58:45 22:26:50 МУЗ ТВ 0.2 0.6

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:18:00 21:08:24 1.2 2.9
2 09.12.2016 Новости дня Пятница 22:00:07 22:23:44 1.0 3.0
3 11.12.2016 Легенды советского сыска Воскресенье 21:08:24 21:59:42 1.0 2.7
4 09.12.2016 Большая семья Пятница 22:26:37 23:04:42 1.0 3.1
5 07.12.2016 Отражение Среда 17:03:22 17:59:55 1.0 4.1
6 10.12.2016 Караван смерти Суббота 20:24:00 21:59:39 0.9 2.6
7 10.12.2016 Круг Суббота 17:02:56 17:59:44 0.9 3.2
8 11.12.2016 Буду помнить Воскресенье 15:53:08 16:00:07 0.9 3.3
9 05.12.2016 Специальный репортаж Понедельник 20:08:23 20:30:16 0.9 2.4
10 08.12.2016 Линия Сталина Четверг 18:30:09 19:20:26 0.9 3.0

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 След Вторник 21:13:05 22:00:02 3.4 9.4
2 05.12.2016 Детективы Понедельник 19:41:37 20:21:16 3.0 8.5
3 05.12.2016 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:10 22:26:12 2.6 7.7
4 11.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:39:23 2.4 6.5
5 10.12.2016 Белые волки Суббота 21:00:13 21:59:32 1.9 5.0
6 05.12.2016 Сейчас (18.30) Понедельник 18:30:11 19:02:34 1.7 5.9
7 11.12.2016 Место происшествия. О главном Воскресенье 16:48:10 17:59:25 1.4 4.3
8 05.12.2016 Момент истины Понедельник 23:13:32 00:10:09 1.4 6.5
9 11.12.2016 Большая любовь Воскресенье 14:51:45 16:48:10 1.3 4.8
10 06.12.2016 Военная разведка. Западный фронт Вторник 17:36:52 18:30:04 1.2 4.6

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Симпсоны Суббота 17:06:54 17:27:54 2X2 0.3 1.1
2 11.12.2016 Футурама Воскресенье 19:46:53 20:07:07 2X2 0.2 0.6
3 11.12.2016 Американский папаша Воскресенье 18:00:04 18:23:13 2X2 0.2 0.7
4 11.12.2016 Гриффины Воскресенье 20:59:19 21:22:14 2X2 0.2 0.6
5 08.12.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Четверг 13:42:39 13:53:07 2X2 0.2 1.2
6 09.12.2016 Последний геймер Пятница 22:51:15 23:12:41 2X2 0.2 0.5
7 11.12.2016 Покемон XYZ Воскресенье 14:27:18 14:48:34 2X2 0.2 0.6
8 05.12.2016 Время приключений Понедельник 14:26:07 14:37:00 2X2 0.2 0.9
9 11.12.2016 Барашек Шон Воскресенье 17:02:36 17:09:37 2X2 0.1 0.5
10 06.12.2016 Дядя Деда Вторник 14:39:59 14:50:45 2X2 0.1 0.9

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Ральф Суббота 19:29:29 21:33:03 0.8 2.2
2 11.12.2016 Хранитель Лев: герои саванны Воскресенье 10:00:19 10:21:56 0.8 4.0
3 07.12.2016 Звездная принцесса и силы зла Среда 20:57:30 21:18:38 0.8 2.1
4 06.12.2016 Гравити Фолз Вторник 17:43:34 18:05:10 0.8 3.0
5 07.12.2016 Финес и Ферб Среда 18:41:11 19:02:44 0.8 2.6
6 06.12.2016 Тарзан Вторник 19:30:12 21:12:29 0.7 2.0
7 06.12.2016 Начало времен! Вторник 18:11:20 18:33:29 0.7 2.6
8 07.12.2016 Тарзан-2 Среда 19:29:15 20:50:18 0.7 1.9
9 10.12.2016 Леди Баг и Супер-Кот Суббота 15:32:49 15:54:32 0.7 2.7
10 10.12.2016 Герои в масках Суббота 10:29:20 10:52:13 0.6 3.3

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 Верните мне красоту Вторник 21:26:12 22:53:20 0.6 1.7
2 11.12.2016 Папа попал Воскресенье 17:17:56 19:58:01 0.5 1.2
3 09.12.2016 Я стесняюсь своего тела Пятница 20:59:04 22:42:02 0.4 1.1
4 09.12.2016 В теме Пятница 22:42:02 23:11:07 0.4 1.2
5 10.12.2016 Дорогая, мы убиваем детей Суббота 18:06:09 20:03:26 0.4 1.1
6 11.12.2016 Научи жену рулить Воскресенье 20:58:26 21:58:04 0.3 0.9
7 09.12.2016 Спасите моего ребенка Пятница 19:30:04 20:59:04 0.2 0.7
8 09.12.2016 Битва поваров. Дети против взрослых Пятница 16:05:48 19:30:04 0.2 1.0
9 10.12.2016 Коко до Шанель Суббота 23:30:08 01:44:01 0.2 0.9
10 10.12.2016 Starbook. Громкие истории 2016 по версии журнала StarHit Суббота 08:34:00 09:32:38 0.1 1.1

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 21:16:09 21:30:02 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.4
2 11.12.2016 Смешарики. Новые приключения Воскресенье 18:59:39 19:10:01 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
3 11.12.2016 Лунтик и его друзья Воскресенье 15:49:20 15:59:28 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.2
4 10.12.2016 Ми-ми-мишки Суббота 20:18:30 20:29:29 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.9
5 10.12.2016 Спокойной ночи, малыши! Суббота 20:30:50 20:49:39 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.9
6 10.12.2016 Свинка Пеппа Суббота 18:46:17 18:56:27 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.3
7 10.12.2016 Барбоскины Суббота 21:32:35 21:50:51 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
8 09.12.2016 Привет, я Николя! Пятница 21:04:32 21:16:51 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
9 11.12.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 16:07:16 16:18:19 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.3
10 10.12.2016 Барби: Дримтопия Суббота 18:59:49 19:44:48 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.7

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.12.2016 RU новости Пятница 20:06:27 20:23:51 RU.TV 0.2 0.5
2 09.12.2016 Лаборатория стиля Пятница 20:00:20 20:06:27 RU.TV 0.2 0.5
3 09.12.2016 Караоке RU.TV Пятница 22:00:13 22:55:37 RU.TV 0.1 0.4
4 10.12.2016 Хит за хитом Суббота 11:03:17 11:54:57 RU.TV 0.1 0.6
5 09.12.2016 Super 20 Пятница 18:00:04 19:56:05 RU.TV 0.1 0.4
6 10.12.2016 Супермикс недели Суббота 12:03:34 14:56:12 RU.TV 0.1 0.5
7 11.12.2016 Незабудки Воскресенье 09:00:54 10:54:46 RU.TV 0.1 0.5
8 10.12.2016 Давай попробуем! Суббота 17:28:47 17:39:05 RU.TV 0.1 0.3
9 10.12.2016 Север. Непридуманные истории Суббота 15:00:08 16:00:16 RU.TV 0.1 0.3
10 08.12.2016 Стол заказов Четверг 13:59:48 16:56:27 RU.TV 0.1 0.4

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Убить Билла-2 Суббота 17:18:06 19:59:59 ПЯТНИЦА 0.8 2.6
2 06.12.2016 Ревизорро Вторник 21:00:27 22:00:48 ПЯТНИЦА 0.8 2.2
3 05.12.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное Понедельник 18:56:11 20:01:17 ПЯТНИЦА 0.7 2.1
4 11.12.2016 Аферисты в сетях Воскресенье 23:06:56 00:10:07 ПЯТНИЦА 0.6 2.6
5 11.12.2016 Ревизорро (повтор) Воскресенье 15:49:19 16:49:22 ПЯТНИЦА 0.6 2.1
6 07.12.2016 На ножах Среда 18:57:51 20:01:30 ПЯТНИЦА 0.6 1.9
7 08.12.2016 Барышня-крестьянка Четверг 18:57:10 19:59:46 ПЯТНИЦА 0.5 1.6
8 11.12.2016 Аферисты в сетях (повтор) Воскресенье 22:00:05 23:06:56 ПЯТНИЦА 0.5 1.6
9 10.12.2016 Убить Билла Суббота 15:06:52 17:18:06 ПЯТНИЦА 0.5 2.0
10 09.12.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное (повтор) Пятница 20:00:19 21:02:45 ПЯТНИЦА 0.5 1.4

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 Моя прекрасная няня Вторник 20:48:39 21:19:16 СТС LOVE 0.3 0.8
2 09.12.2016 Папины дочки Пятница 16:36:29 17:02:29 СТС LOVE 0.2 1.1
3 06.12.2016 Не родись красивой Вторник 21:19:16 23:01:21 СТС LOVE 0.2 0.6
4 07.12.2016 Смешарики Среда 07:46:00 07:52:29 СТС LOVE 0.2 2.1
5 06.12.2016 Каникулы в Мексике - 2 Вторник 23:01:21 01:02:29 СТС LOVE 0.2 0.9
6 06.12.2016 Ранетки Вторник 02:01:24 02:58:13 СТС LOVE 0.1 2.4
7 08.12.2016 Смешарики. Пинкод Четверг 07:45:33 07:52:03 СТС LOVE 0.1 1.2
8 06.12.2016 Амазонки Вторник 02:58:13 03:57:36 СТС LOVE 0.1 2.9
9 10.12.2016 Супергерл Суббота 23:03:33 23:43:41 СТС LOVE 0.1 0.3
10 09.12.2016 Смешарики. Азбука здоровья Пятница 05:27:04 05:40:04 СТС LOVE 0.1 1.8

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.12.2016 Великая война Понедельник 20:37:28 21:46:18 ЧЕ 0.8 2.0
2 10.12.2016 Крокодил Данди в Лос-Анджелесе Суббота 21:46:39 23:34:48 ЧЕ 0.6 1.8
3 06.12.2016 КВН на бис Вторник 19:30:05 21:30:29 ЧЕ 0.5 1.5
4 11.12.2016 Солдаты - 3 Воскресенье 21:30:19 22:30:41 ЧЕ 0.5 1.4
5 10.12.2016 Приключения капитана Врунгеля Суббота 09:40:18 09:49:39 ЧЕ 0.4 2.6
6 07.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-3 Среда 13:42:21 14:41:49 ЧЕ 0.4 2.5
7 06.12.2016 Светофор Вторник 21:30:29 22:00:24 ЧЕ 0.4 1.1
8 11.12.2016 Схватка Воскресенье 23:00:05 01:05:18 ЧЕ 0.4 1.9
9 10.12.2016 Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда Суббота 17:16:10 19:42:00 ЧЕ 0.3 1.1
10 09.12.2016 Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов Пятница 19:30:06 22:12:58 ЧЕ 0.3 0.9

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Комеди Клаб Суббота 23:57:23 00:56:54 ТНТ 4 0.4 1.9
2 05.12.2016 Погода Понедельник 18:49:43 19:00:11 ТНТ 4 0.3 1.0
3 09.12.2016 Наша Russia Пятница 22:00:25 22:30:14 ТНТ 4 0.3 0.8
4 11.12.2016 Счастливы вместе Воскресенье 22:29:52 22:59:27 ТНТ 4 0.3 0.8
5 07.12.2016 Comedy Woman Среда 17:59:54 18:30:06 ТНТ 4 0.2 0.9
6 11.12.2016 Комеди Клаб. Лучшее Воскресенье 17:53:53 18:01:26 ТНТ 4 0.2 0.6
7 10.12.2016 Убойная лига Суббота 01:00:09 02:00:11 ТНТ 4 0.2 1.6
8 10.12.2016 Убойной ночи Суббота 02:00:26 02:29:42 ТНТ 4 0.2 2.1
9 05.12.2016 Comedy Woman. Лучшее Понедельник 06:54:42 07:00:06 ТНТ 4 0.2 1.9
10 08.12.2016 ЧОП Четверг 13:31:37 14:01:35 ТНТ 4 0.2 1.0

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.12.2016 Махинаторы Среда 20:00:30 20:58:47 DISCOVERY CHANNEL 0.3 0.7
2 07.12.2016 Как это работает Среда 19:30:27 19:56:50 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
3 09.12.2016 Охотники за складами Пятница 21:31:03 21:58:54 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
4 06.12.2016 Из чего это сделано ? Вторник 19:02:11 19:28:13 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
5 07.12.2016 Битва за недвижимость Среда 17:32:20 17:58:12 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
6 06.12.2016 Битвы за контейнеры Вторник 21:01:36 21:26:20 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.4
7 07.12.2016 Золотая лихорадка Среда 22:00:21 22:59:19 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
8 06.12.2016 Города живые и мертвые Вторник 18:01:23 18:58:11 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
9 06.12.2016 Фабрика уникальных авто Вторник 16:00:40 16:27:06 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
10 08.12.2016 Инженерные просчеты: работа над ошибками Четверг 18:02:09 18:58:29 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 Операция "Ы" и другие приключения Шурика Вторник 19:01:46 20:54:19 ДОМ КИНО 1.1 3.3
2 06.12.2016 Иван Васильевич меняет профессию Вторник 20:54:19 22:38:26 ДОМ КИНО 1.0 3.0
3 08.12.2016 Служебный роман Четверг 19:00:28 22:04:07 ДОМ КИНО 1.0 2.9
4 08.12.2016 Тайны следствия - 4 Четверг 18:02:27 19:00:28 ДОМ КИНО 0.7 2.6
5 07.12.2016 Белое солнце пустыни Среда 20:39:48 22:19:27 ДОМ КИНО 0.7 1.9
6 07.12.2016 Пираты ХХ века Среда 18:59:52 20:39:48 ДОМ КИНО 0.7 1.9
7 06.12.2016 Тайны следствия - 3 Вторник 18:09:18 19:01:46 ДОМ КИНО 0.7 2.3
8 09.12.2016 Тайны следствия - 5 Пятница 18:04:56 19:00:22 ДОМ КИНО 0.6 2.1
9 10.12.2016 Елки 2 Суббота 19:00:20 20:59:00 ДОМ КИНО 0.5 1.5
10 05.12.2016 День выборов Понедельник 19:00:10 21:26:06 ДОМ КИНО 0.5 1.3
TNS Россия
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Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
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Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.

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Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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25.01.2017 - 09:01
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