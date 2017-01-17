ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (28/11/2016 - 04/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.11.2016
|Время
|Вторник
|21:00:13
|21:49:25
|5.6
|15.0
|2
|29.11.2016
|Местное время
|Вторник
|20:44:26
|20:59:32
|5.5
|14.4
|3
|29.11.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:07
|20:44:26
|5.2
|13.8
|4
|03.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:03:50
|4.4
|11.7
|5
|03.12.2016
|Вечерние новости
|Суббота
|18:00:13
|18:20:56
|3.9
|12.3
|6
|04.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:19:22
|3.9
|15.3
|7
|30.11.2016
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:07
|17:19:31
|3.8
|16.8
|8
|30.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:43:56
|3.1
|9.7
|9
|29.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:24:25
|3.0
|8.7
|10
|04.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:06
|11:20:25
|2.9
|12.3
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:12
|22:40:44
|5.7
|15.7
|2
|04.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:10
|22:18:10
|5.5
|14.3
|3
|04.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:13
|20:10:21
|3.5
|8.9
|4
|04.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:10:21
|21:06:09
|3.0
|7.4
|5
|04.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:41:20
|2.3
|6.2
|6
|03.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:04
|22:10:40
|2.1
|5.9
|7
|04.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:04
|00:13:17
|1.4
|5.7
|8
|02.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:25
|20:42:23
|1.3
|3.9
|9
|04.12.2016
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:35:51
|1.1
|3.0
|10
|03.12.2016
|Задело!
|Суббота
|18:10:37
|18:20:19
|0.8
|2.5
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|За лучшей жизнью
|Суббота
|21:03:50
|00:55:06
|4.6
|15.5
|2
|28.11.2016
|Жених
|Понедельник
|21:02:19
|23:00:09
|3.2
|9.0
|3
|02.12.2016
|Эрагон
|Пятница
|21:00:45
|23:01:39
|2.7
|7.8
|4
|03.12.2016
|Человек-муравей
|Суббота
|20:59:19
|23:12:35
|2.5
|7.0
|5
|04.12.2016
|Одинокий Рейнджер
|Воскресенье
|21:00:05
|23:52:06
|2.3
|6.9
|6
|29.11.2016
|30 свиданий
|Вторник
|21:01:14
|23:00:06
|2.2
|6.3
|7
|04.12.2016
|Крепкий орешек-2
|Воскресенье
|16:36:05
|18:59:08
|2.1
|6.3
|8
|04.12.2016
|Моя ужасная няня-2
|Воскресенье
|18:59:32
|21:00:05
|2.1
|5.3
|9
|02.12.2016
|Осенний лист
|Пятница
|23:40:59
|01:38:12
|2.0
|12.5
|10
|03.12.2016
|Крепкий орешек
|Суббота
|16:18:59
|18:59:09
|2.0
|6.5
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.11.2016
|София
|Понедельник
|21:59:04
|23:02:55
|8.1
|24.1
|2
|28.11.2016
|Казаки
|Понедельник
|19:42:10
|23:29:53
|4.1
|11.7
|3
|04.12.2016
|Время дочерей
|Воскресенье
|14:19:22
|17:02:14
|4.0
|14.2
|4
|28.11.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:32:35
|21:04:10
|3.8
|9.9
|5
|01.12.2016
|Научи меня жить
|Четверг
|22:01:19
|00:03:05
|3.6
|12.4
|6
|30.11.2016
|След
|Среда
|21:13:18
|22:00:10
|3.5
|9.5
|7
|04.12.2016
|Раскаленный периметр
|Воскресенье
|16:22:10
|18:04:00
|3.3
|10.3
|8
|30.11.2016
|Тайны следствия - 14
|Среда
|14:55:56
|16:59:41
|3.1
|16.3
|9
|01.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Четверг
|17:15:11
|18:03:38
|3.0
|12.7
|10
|28.11.2016
|Детективы
|Понедельник
|19:42:18
|20:21:34
|3.0
|8.2
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.12.2016
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|20:59:45
|23:40:59
|4.5
|13.8
|2
|02.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:45
|21:00:45
|3.7
|10.8
|3
|04.12.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:20:25
|13:59:01
|3.5
|14.0
|4
|04.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:40
|22:02:07
|3.0
|8.1
|5
|03.12.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:54
|13:58:16
|2.9
|12.9
|6
|02.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:04
|22:00:22
|2.8
|8.0
|7
|03.12.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:50:56
|23:53:57
|2.6
|8.9
|8
|04.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:07
|23:02:14
|2.5
|7.6
|9
|03.12.2016
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|21:59:54
|22:50:38
|2.3
|6.6
|10
|02.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:00:22
|23:01:20
|2.2
|6.7
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:59:23
|19:59:55
|4.3
|12.7
|2
|04.12.2016
|Валерий и Константин Меладзе. Полста
|Воскресенье
|14:51:02
|16:24:21
|2.5
|9.2
|3
|04.12.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:13
|09:30:56
|2.2
|15.5
|4
|03.12.2016
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:57:43
|08:42:47
|0.7
|7.2
|5
|03.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:17
|22:35:04
|0.7
|2.0
|6
|04.12.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:05:54
|10:32:27
|0.5
|2.5
|7
|03.12.2016
|"Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. II тур. Струнные инструменты
|Суббота
|17:30:22
|19:20:10
|0.3
|1.0
|8
|29.11.2016
|"Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. Торжественное открытие
|Вторник
|20:05:05
|21:58:44
|0.3
|0.8
|9
|04.12.2016
|"Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. II тур. Фортепиано
|Воскресенье
|17:33:07
|19:22:13
|0.3
|0.8
|10
|29.11.2016
|"18 нам уже" концерт группы Руки Вверх
|Вторник
|18:58:49
|21:11:41
|МУЗ ТВ
|0.3
|0.7
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:44
|11:59:40
|2.7
|11.3
|2
|04.12.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:13:38
|10:33:31
|2.5
|11.6
|3
|04.12.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:21:13
|11:04:44
|2.4
|10.9
|4
|03.12.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:19
|11:02:08
|2.1
|10.3
|5
|03.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:51
|19:02:12
|1.9
|5.9
|6
|28.11.2016
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:07
|10:59:44
|1.8
|13.1
|7
|30.11.2016
|Жить здорово
|Среда
|09:53:39
|10:56:43
|1.5
|11.2
|8
|02.12.2016
|Контрольная закупка
|Пятница
|09:19:40
|09:49:56
|1.4
|11.1
|9
|04.12.2016
|Здоровье
|Воскресенье
|08:55:08
|09:59:11
|1.2
|7.5
|10
|03.12.2016
|Минтранс
|Суббота
|09:55:07
|10:39:50
|0.9
|4.9
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.11.2016
|60 минут
|Вторник
|18:49:09
|19:58:52
|5.2
|16.2
|2
|02.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:40
|19:51:05
|4.9
|15.8
|3
|03.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:10
|20:03:49
|4.6
|13.1
|4
|03.12.2016
|Новые русские сенсации. Алексей Панин. Чистосердечное признание
|Суббота
|20:03:49
|21:01:53
|4.3
|11.4
|5
|04.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:00
|18:59:52
|4.0
|11.0
|6
|28.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Понедельник
|23:02:55
|01:32:36
|3.1
|18.9
|7
|04.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:18:10
|01:37:12
|3.1
|14.2
|8
|01.12.2016
|Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ
|Четверг
|12:02:50
|13:13:17
|3.0
|17.9
|9
|01.12.2016
|Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ
|Четверг
|12:02:52
|13:13:17
|2.9
|17.6
|10
|04.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:04:37
|14:08:57
|2.6
|10.1
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Воскресенье
|15:11:08
|15:59:34
|МАТЧ ТВ
|2.1
|7.7
|2
|03.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Суббота
|16:35:46
|18:14:40
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.6
|3
|03.12.2016
|Профессиональный бокс
|Суббота
|21:14:20
|23:49:40
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.1
|4
|03.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Суббота
|13:34:45
|15:11:45
|МАТЧ ТВ
|1.3
|5.7
|5
|01.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
|Четверг
|19:57:35
|21:43:36
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.6
|6
|03.12.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Суббота
|18:53:19
|20:56:35
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.6
|7
|04.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Воскресенье
|13:05:55
|14:04:15
|МАТЧ ТВ
|1.3
|4.9
|8
|03.12.2016
|Биатлон с Дмитрием Губерниевым
|Суббота
|16:06:04
|16:35:31
|МАТЧ ТВ
|1.1
|4.0
|9
|03.12.2016
|#новости
|Суббота
|18:14:40
|18:19:41
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.1
|10
|04.12.2016
|#всенаматч
|Воскресенье
|14:38:05
|15:11:08
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.8
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:30:29
|20:59:04
|9.9
|24.7
|2
|28.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:51:57
|20:59:52
|7.4
|19.6
|3
|04.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:46:10
|19:58:43
|7.1
|19.2
|4
|02.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:44:13
|23:50:49
|6.6
|21.3
|5
|03.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:14
|21:30:03
|6.1
|16.2
|6
|04.12.2016
|К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы
|Воскресенье
|22:40:44
|00:48:30
|5.2
|21.6
|7
|02.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:14
|20:59:06
|5.2
|15.0
|8
|04.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|17:02:14
|17:46:10
|5.0
|15.7
|9
|30.11.2016
|Прямой эфир
|Среда
|17:39:07
|18:47:43
|4.6
|16.8
|10
|03.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:01:53
|21:59:54
|4.5
|12.2
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Лоракс
|Суббота
|19:19:47
|20:59:19
|1.6
|4.3
|2
|04.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|22:05:17
|22:26:31
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.6
|3
|04.12.2016
|Как приручить дракона: Книга драконов
|Воскресенье
|13:03:09
|13:19:14
|1.1
|4.2
|4
|04.12.2016
|Волк и теленок
|Воскресенье
|09:50:20
|10:00:01
|1.1
|5.7
|5
|04.12.2016
|Королевские зайцы
|Воскресенье
|09:28:20
|09:48:10
|1.1
|6.3
|6
|04.12.2016
|Барбоскины
|Воскресенье
|19:53:58
|20:31:56
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.6
|7
|03.12.2016
|Мороз Иванович
|Суббота
|09:05:11
|09:14:50
|1.0
|7.7
|8
|28.11.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Понедельник
|18:50:44
|19:12:48
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.3
|9
|04.12.2016
|Фиксики
|Воскресенье
|11:13:14
|11:20:09
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.2
|10
|01.12.2016
|Маленький зоомагазин
|Четверг
|20:04:41
|20:27:07
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
Advertology.Ru
18.01.2017
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