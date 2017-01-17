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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (28/11/2016 - 04/12/2016)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (28/11/2016 - 04/12/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.11.2016 Время Вторник 21:00:13 21:49:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.0
2 29.11.2016 Местное время Вторник 20:44:26 20:59:32 РОССИЯ1 5.5 14.4
3 29.11.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:07 20:44:26 РОССИЯ1 5.2 13.8
4 03.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:03:50 РОССИЯ1 4.4 11.7
5 03.12.2016 Вечерние новости Суббота 18:00:13 18:20:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.3
6 04.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:19:22 РОССИЯ1 3.9 15.3
7 30.11.2016 Вести. (17:00) Среда 17:00:07 17:19:31 РОССИЯ1 3.8 16.8
8 30.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:43:56 НТВ 3.1 9.7
9 29.11.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:10 22:24:25 3.0 8.7
10 04.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:06 11:20:25 РОССИЯ1 2.9 12.3

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:12 22:40:44 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.7
2 04.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:10 22:18:10 РОССИЯ1 5.5 14.3
3 04.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:13 20:10:21 НТВ 3.5 8.9
4 04.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:10:21 21:06:09 НТВ 3.0 7.4
5 04.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:41:20 2.3 6.2
6 03.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:04 22:10:40 2.1 5.9
7 04.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:04 00:13:17 1.4 5.7
8 02.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:25 20:42:23 1.3 3.9
9 04.12.2016 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:35:51 1.1 3.0
10 03.12.2016 Задело! Суббота 18:10:37 18:20:19 0.8 2.5

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 За лучшей жизнью Суббота 21:03:50 00:55:06 РОССИЯ1 4.6 15.5
2 28.11.2016 Жених Понедельник 21:02:19 23:00:09 ТНТ 3.2 9.0
3 02.12.2016 Эрагон Пятница 21:00:45 23:01:39 СТС 2.7 7.8
4 03.12.2016 Человек-муравей Суббота 20:59:19 23:12:35 СТС 2.5 7.0
5 04.12.2016 Одинокий Рейнджер Воскресенье 21:00:05 23:52:06 СТС 2.3 6.9
6 29.11.2016 30 свиданий Вторник 21:01:14 23:00:06 ТНТ 2.2 6.3
7 04.12.2016 Крепкий орешек-2 Воскресенье 16:36:05 18:59:08 ТНТ 2.1 6.3
8 04.12.2016 Моя ужасная няня-2 Воскресенье 18:59:32 21:00:05 СТС 2.1 5.3
9 02.12.2016 Осенний лист Пятница 23:40:59 01:38:12 РОССИЯ1 2.0 12.5
10 03.12.2016 Крепкий орешек Суббота 16:18:59 18:59:09 ТНТ 2.0 6.5

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.11.2016 София Понедельник 21:59:04 23:02:55 РОССИЯ1 8.1 24.1
2 28.11.2016 Казаки Понедельник 19:42:10 23:29:53 НТВ 4.1 11.7
3 04.12.2016 Время дочерей Воскресенье 14:19:22 17:02:14 РОССИЯ1 4.0 14.2
4 28.11.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:32:35 21:04:10 СТС 3.8 9.9
5 01.12.2016 Научи меня жить Четверг 22:01:19 00:03:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 12.4
6 30.11.2016 След Среда 21:13:18 22:00:10 3.5 9.5
7 04.12.2016 Раскаленный периметр Воскресенье 16:22:10 18:04:00 НТВ 3.3 10.3
8 30.11.2016 Тайны следствия - 14 Среда 14:55:56 16:59:41 РОССИЯ1 3.1 16.3
9 01.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Четверг 17:15:11 18:03:38 НТВ 3.0 12.7
10 28.11.2016 Детективы Понедельник 19:42:18 20:21:34 3.0 8.2

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.12.2016 Аншлаг и Компания Пятница 20:59:45 23:40:59 РОССИЯ1 4.5 13.8
2 02.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:45 21:00:45 СТС 3.7 10.8
3 04.12.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:20:25 13:59:01 РОССИЯ1 3.5 14.0
4 04.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:40 22:02:07 ТНТ 3.0 8.1
5 03.12.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:54 13:58:16 РОССИЯ1 2.9 12.9
6 02.12.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:04 22:00:22 ТНТ 2.8 8.0
7 03.12.2016 МаксимМаксим Суббота 22:50:56 23:53:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 8.9
8 04.12.2016 Stand up Воскресенье 22:02:07 23:02:14 ТНТ 2.5 7.6
9 03.12.2016 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 21:59:54 22:50:38 НТВ 2.3 6.6
10 02.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:00:22 23:01:20 ТНТ 2.2 6.7

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:59:23 19:59:55 РОССИЯ1 4.3 12.7
2 04.12.2016 Валерий и Константин Меладзе. Полста Воскресенье 14:51:02 16:24:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.2
3 04.12.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:51:13 09:30:56 РОССИЯ1 2.2 15.5
4 03.12.2016 Играй, гармонь! Суббота 07:57:43 08:42:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.7 7.2
5 03.12.2016 Большая опера Суббота 20:58:17 22:35:04 РОССИЯ К 0.7 2.0
6 04.12.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:05:54 10:32:27 РОССИЯ К 0.5 2.5
7 03.12.2016 "Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. II тур. Струнные инструменты Суббота 17:30:22 19:20:10 РОССИЯ К 0.3 1.0
8 29.11.2016 "Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. Торжественное открытие Вторник 20:05:05 21:58:44 РОССИЯ К 0.3 0.8
9 04.12.2016 "Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. II тур. Фортепиано Воскресенье 17:33:07 19:22:13 РОССИЯ К 0.3 0.8
10 29.11.2016 "18 нам уже" концерт группы Руки Вверх Вторник 18:58:49 21:11:41 МУЗ ТВ 0.3 0.7

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:44 11:59:40 НТВ 2.7 11.3
2 04.12.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:13:38 10:33:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.6
3 04.12.2016 Первая передача Воскресенье 10:21:13 11:04:44 НТВ 2.4 10.9
4 03.12.2016 Главная дорога Суббота 10:20:19 11:02:08 НТВ 2.1 10.3
5 03.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:51 19:02:12 1.9 5.9
6 28.11.2016 О самом главном Понедельник 09:56:07 10:59:44 РОССИЯ1 1.8 13.1
7 30.11.2016 Жить здорово Среда 09:53:39 10:56:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.5 11.2
8 02.12.2016 Контрольная закупка Пятница 09:19:40 09:49:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.4 11.1
9 04.12.2016 Здоровье Воскресенье 08:55:08 09:59:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.2 7.5
10 03.12.2016 Минтранс Суббота 09:55:07 10:39:50 0.9 4.9

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.11.2016 60 минут Вторник 18:49:09 19:58:52 РОССИЯ1 5.2 16.2
2 02.12.2016 Человек и закон Пятница 18:47:40 19:51:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.8
3 03.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:10 20:03:49 НТВ 4.6 13.1
4 03.12.2016 Новые русские сенсации. Алексей Панин. Чистосердечное признание Суббота 20:03:49 21:01:53 НТВ 4.3 11.4
5 04.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:00 18:59:52 НТВ 4.0 11.0
6 28.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Понедельник 23:02:55 01:32:36 РОССИЯ1 3.1 18.9
7 04.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:18:10 01:37:12 РОССИЯ1 3.1 14.2
8 01.12.2016 Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ Четверг 12:02:50 13:13:17 РОССИЯ1 3.0 17.9
9 01.12.2016 Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ Четверг 12:02:52 13:13:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 17.6
10 04.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:04:37 14:08:57 НТВ 2.6 10.1

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Воскресенье 15:11:08 15:59:34 МАТЧ ТВ 2.1 7.7
2 03.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Суббота 16:35:46 18:14:40 МАТЧ ТВ 1.7 5.6
3 03.12.2016 Профессиональный бокс Суббота 21:14:20 23:49:40 МАТЧ ТВ 1.4 4.1
4 03.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Суббота 13:34:45 15:11:45 МАТЧ ТВ 1.3 5.7
5 01.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка Четверг 19:57:35 21:43:36 МАТЧ ТВ 1.3 3.6
6 03.12.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Суббота 18:53:19 20:56:35 МАТЧ ТВ 1.3 3.6
7 04.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Воскресенье 13:05:55 14:04:15 МАТЧ ТВ 1.3 4.9
8 03.12.2016 Биатлон с Дмитрием Губерниевым Суббота 16:06:04 16:35:31 МАТЧ ТВ 1.1 4.0
9 03.12.2016 #новости Суббота 18:14:40 18:19:41 МАТЧ ТВ 1.0 3.1
10 04.12.2016 #всенаматч Воскресенье 14:38:05 15:11:08 МАТЧ ТВ 1.0 3.8

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:30:29 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.9 24.7
2 28.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:51:57 20:59:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 19.6
3 04.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:46:10 19:58:43 РОССИЯ1 7.1 19.2
4 02.12.2016 Голос Пятница 21:44:13 23:50:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 21.3
5 03.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:14 21:30:03 ТНТ 6.1 16.2
6 04.12.2016 К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы Воскресенье 22:40:44 00:48:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 21.6
7 02.12.2016 Поле чудес Пятница 19:51:14 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 15.0
8 04.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 17:02:14 17:46:10 РОССИЯ1 5.0 15.7
9 30.11.2016 Прямой эфир Среда 17:39:07 18:47:43 РОССИЯ1 4.6 16.8
10 03.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:01:53 21:59:54 НТВ 4.5 12.2

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Лоракс Суббота 19:19:47 20:59:19 СТС 1.6 4.3
2 04.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 22:05:17 22:26:31 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.6
3 04.12.2016 Как приручить дракона: Книга драконов Воскресенье 13:03:09 13:19:14 СТС 1.1 4.2
4 04.12.2016 Волк и теленок Воскресенье 09:50:20 10:00:01 1.1 5.7
5 04.12.2016 Королевские зайцы Воскресенье 09:28:20 09:48:10 1.1 6.3
6 04.12.2016 Барбоскины Воскресенье 19:53:58 20:31:56 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.6
7 03.12.2016 Мороз Иванович Суббота 09:05:11 09:14:50 1.0 7.7
8 28.11.2016 Смешарики. Новые приключения Понедельник 18:50:44 19:12:48 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.3
9 04.12.2016 Фиксики Воскресенье 11:13:14 11:20:09 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.2
10 01.12.2016 Маленький зоомагазин Четверг 20:04:41 20:27:07 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
TNS Россия
Advertology.Ru

18.01.2017

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