100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (12/12/2016 - 18/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/12/2016 - 18/12/2016
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:10:16
|21:00:01
|7.8
|19.3
|2
|16.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:18
|23:29:47
|7.7
|20.0
|3
|15.12.2016
|Тайны следствия - 15
|Четверг
|20:59:40
|22:54:38
|7.1
|19.2
|4
|15.12.2016
|Местное время
|Четверг
|20:44:07
|20:59:40
|6.3
|16.5
|5
|18.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:13
|22:21:58
|5.8
|14.3
|6
|12.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:11
|21:33:01
|5.8
|15.1
|7
|18.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:43:30
|19:58:53
|5.7
|14.9
|8
|13.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:51:53
|20:59:05
|5.6
|15.5
|9
|15.12.2016
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:08
|20:44:07
|5.5
|15.4
|10
|12.12.2016
|Григорий Р
|Понедельник
|21:33:01
|23:21:54
|5.4
|15.3
|11
|18.12.2016
|Красотка
|Воскресенье
|16:56:08
|19:10:16
|5.3
|14.7
|12
|18.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|21:49:43
|5.3
|13.0
|13
|18.12.2016
|Однако. Контекст
|Воскресенье
|21:49:43
|21:56:18
|5.2
|13.1
|14
|17.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:28
|21:29:32
|5.1
|13.0
|15
|15.12.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:19
|19:59:51
|5.0
|16.3
|16
|18.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:21:58
|01:32:26
|5.0
|18.8
|17
|17.12.2016
|Подсадная утка
|Суббота
|21:06:28
|01:00:31
|4.6
|13.7
|18
|18.12.2016
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:32:01
|23:33:54
|4.6
|13.1
|19
|14.12.2016
|Прямой эфир
|Среда
|17:39:37
|18:48:04
|4.5
|18.4
|20
|16.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|20:59:52
|23:15:52
|4.5
|11.6
|21
|14.12.2016
|Тайны следствия - 6
|Среда
|15:56:22
|16:59:45
|4.4
|21.1
|22
|15.12.2016
|Шелест
|Четверг
|20:41:06
|21:37:44
|4.3
|11.2
|23
|17.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:06:28
|4.2
|10.9
|24
|13.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:53:12
|01:41:06
|4.1
|18.3
|25
|16.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:16
|20:58:59
|4.1
|11.3
|26
|18.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|16:58:02
|17:43:30
|4.1
|12.1
|27
|16.12.2016
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:30:00
|00:21:14
|4.0
|13.6
|28
|15.12.2016
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|22:54:38
|00:53:30
|3.9
|15.4
|29
|13.12.2016
|Давай поженимся!
|Вторник
|18:47:28
|19:51:45
|3.7
|12.0
|30
|17.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:04:33
|3.7
|10.6
|31
|17.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:29:32
|23:31:12
|3.7
|9.9
|32
|18.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:58:44
|13:03:34
|3.6
|13.1
|33
|17.12.2016
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:28:52
|22:51:20
|3.6
|9.4
|34
|13.12.2016
|Тайны следствия - 5
|Вторник
|15:51:17
|16:59:45
|3.6
|18.2
|35
|17.12.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:20:35
|20:58:58
|3.5
|9.8
|36
|17.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:35
|18:58:50
|3.5
|11.3
|37
|13.12.2016
|След
|Вторник
|20:20:59
|21:13:38
|3.5
|9.2
|38
|17.12.2016
|Вечерние новости
|Суббота
|18:00:08
|18:20:22
|3.4
|11.0
|39
|14.12.2016
|Детективы
|Среда
|19:43:27
|20:24:11
|3.4
|9.9
|40
|18.12.2016
|Спасенная любовь
|Воскресенье
|14:18:35
|16:58:02
|3.4
|11.4
|41
|18.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|18:59:45
|20:09:09
|3.3
|8.5
|42
|18.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:01:46
|18:59:45
|3.3
|9.0
|43
|18.12.2016
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:34:16
|11:23:06
|3.3
|14.6
|44
|18.12.2016
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:31:03
|10:18:47
|3.3
|20.3
|45
|17.12.2016
|Новые русские сенсации. Конец Порошенко
|Суббота
|20:04:33
|21:02:52
|3.3
|8.6
|46
|17.12.2016
|Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша
|Суббота
|17:54:26
|19:59:53
|3.3
|10.0
|47
|17.12.2016
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:07
|14:20:56
|3.3
|13.2
|48
|18.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:18:59
|3.2
|13.8
|49
|14.12.2016
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:12
|17:19:46
|3.2
|15.0
|50
|18.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:03:34
|14:08:52
|3.2
|11.2
|51
|12.12.2016
|Мужское/женское
|Понедельник
|16:03:25
|17:01:08
|3.2
|17.9
|52
|16.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:14
|20:59:59
|3.2
|8.8
|53
|18.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:09:09
|21:12:56
|3.1
|7.6
|54
|12.12.2016
|Призрак
|Понедельник
|21:02:03
|23:18:16
|3.1
|8.6
|55
|16.12.2016
|Жди меня
|Пятница
|17:01:42
|17:59:11
|3.1
|13.1
|56
|18.12.2016
|Взрыв из прошлого
|Воскресенье
|17:11:36
|18:01:46
|3.1
|8.9
|57
|15.12.2016
|Говорим и показываем
|Четверг
|18:04:00
|18:58:46
|3.1
|11.9
|58
|13.12.2016
|СуперБобровы
|Вторник
|21:02:13
|22:56:35
|3.1
|8.3
|59
|12.12.2016
|Наедине со всеми. Быть собой
|Понедельник
|17:01:16
|17:59:16
|3.0
|14.6
|60
|18.12.2016
|Ментовские войны-5
|Воскресенье
|23:04:58
|00:03:36
|3.0
|9.8
|61
|18.12.2016
|Жена напрокат
|Воскресенье
|20:00:28
|21:00:12
|3.0
|7.2
|62
|17.12.2016
|Холодное блюдо
|Суббота
|14:20:56
|17:54:26
|3.0
|11.0
|63
|18.12.2016
|Стас Старовойтов
|Воскресенье
|22:02:01
|23:04:47
|3.0
|7.9
|64
|17.12.2016
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:00:52
|13:06:39
|3.0
|11.9
|65
|17.12.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:27
|13:58:19
|2.9
|11.8
|66
|18.12.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:08
|12:15:07
|2.9
|11.0
|67
|17.12.2016
|Своя игра
|Суббота
|15:04:40
|15:59:56
|2.9
|11.1
|68
|14.12.2016
|Парень с нашего кладбища
|Среда
|21:01:13
|22:48:37
|2.9
|7.8
|69
|13.12.2016
|Наедине со всеми
|Вторник
|17:02:23
|17:59:04
|2.9
|13.2
|70
|18.12.2016
|Иван Бровкин на целине
|Воскресенье
|14:51:31
|16:48:10
|2.9
|9.6
|71
|12.12.2016
|Итоги дня
|Понедельник
|23:30:12
|23:58:45
|2.9
|10.7
|72
|16.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Пятница
|17:15:46
|18:03:23
|2.9
|11.8
|73
|17.12.2016
|Штурм Белого дома
|Суббота
|21:00:31
|23:35:43
|2.9
|7.6
|74
|17.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:03
|22:12:16
|2.8
|7.1
|75
|16.12.2016
|Большинство
|Пятница
|23:15:45
|00:29:41
|2.8
|9.5
|76
|18.12.2016
|Брежнев
|Воскресенье
|14:03:16
|14:57:13
|2.8
|10.0
|77
|13.12.2016
|Воронины
|Вторник
|19:00:10
|19:29:50
|2.8
|9.1
|78
|14.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Среда
|22:00:15
|22:28:06
|2.8
|7.6
|79
|14.12.2016
|Новости. (12:00)
|Среда
|12:00:11
|12:16:34
|2.8
|17.0
|80
|13.12.2016
|Новости. (15:00)
|Вторник
|15:00:18
|15:15:07
|2.8
|16.3
|81
|16.12.2016
|Время покажет
|Пятница
|15:17:25
|16:03:31
|2.8
|14.2
|82
|17.12.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:51:33
|23:56:04
|2.7
|8.2
|83
|18.12.2016
|Фазенда
|Воскресенье
|11:23:19
|11:58:47
|2.7
|10.8
|84
|16.12.2016
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Пятница
|20:55:24
|21:49:35
|2.7
|7.2
|85
|18.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:21
|22:02:01
|2.7
|6.8
|86
|16.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:15
|22:01:32
|2.7
|7.0
|87
|15.12.2016
|Отель "Элеон"
|Четверг
|20:29:53
|21:00:46
|2.7
|7.2
|88
|14.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:40:19
|2.7
|8.7
|89
|18.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:08
|11:58:44
|2.7
|10.8
|90
|18.12.2016
|Тень стрекозы
|Воскресенье
|21:00:12
|21:57:57
|2.7
|6.6
|91
|17.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Суббота
|16:00:07
|16:20:52
|2.6
|9.9
|92
|16.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:01:32
|23:00:09
|2.6
|6.7
|93
|16.12.2016
|Чрезвычайное происшествие. Расследование
|Пятница
|19:31:13
|20:00:38
|2.6
|7.5
|94
|18.12.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:18:59
|13:59:04
|2.6
|9.6
|95
|17.12.2016
|Семейный альбом
|Суббота
|10:11:54
|10:59:49
|2.6
|12.4
|96
|12.12.2016
|Доброе утро, Россия!
|Понедельник
|07:11:07
|07:31:05
|2.6
|24.6
|97
|16.12.2016
|Не говори мне "Прощай!"
|Пятница
|23:15:52
|01:12:39
|2.6
|9.8
|98
|17.12.2016
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:03:42
|12:00:52
|2.6
|11.0
|99
|12.12.2016
|Сваты-5
|Понедельник
|11:54:03
|13:59:13
|2.6
|16.8
|100
|17.12.2016
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|16:41:59
|17:58:59
|2.6
|8.8
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12.01.2017
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