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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (12/12/2016 - 18/12/2016)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (12/12/2016 - 18/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/12/2016 - 18/12/2016

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:10:16 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.8 19.3
2 16.12.2016 Голос Пятница 21:30:18 23:29:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.7 20.0
3 15.12.2016 Тайны следствия - 15 Четверг 20:59:40 22:54:38 РОССИЯ1 7.1 19.2
4 15.12.2016 Местное время Четверг 20:44:07 20:59:40 РОССИЯ1 6.3 16.5
5 18.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:13 22:21:58 РОССИЯ1 5.8 14.3
6 12.12.2016 Время Понедельник 21:00:11 21:33:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.1
7 18.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:43:30 19:58:53 РОССИЯ1 5.7 14.9
8 13.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:51:53 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.5
9 15.12.2016 Вести. (20:00) Четверг 20:00:08 20:44:07 РОССИЯ1 5.5 15.4
10 12.12.2016 Григорий Р Понедельник 21:33:01 23:21:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 15.3
11 18.12.2016 Красотка Воскресенье 16:56:08 19:10:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 14.7
12 18.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 21:49:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 13.0
13 18.12.2016 Однако. Контекст Воскресенье 21:49:43 21:56:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 13.1
14 17.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:28 21:29:32 ТНТ 5.1 13.0
15 15.12.2016 60 минут Четверг 18:49:19 19:59:51 РОССИЯ1 5.0 16.3
16 18.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:21:58 01:32:26 РОССИЯ1 5.0 18.8
17 17.12.2016 Подсадная утка Суббота 21:06:28 01:00:31 РОССИЯ1 4.6 13.7
18 18.12.2016 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:32:01 23:33:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 13.1
19 14.12.2016 Прямой эфир Среда 17:39:37 18:48:04 РОССИЯ1 4.5 18.4
20 16.12.2016 Юморина 2016 Пятница 20:59:52 23:15:52 РОССИЯ1 4.5 11.6
21 14.12.2016 Тайны следствия - 6 Среда 15:56:22 16:59:45 РОССИЯ1 4.4 21.1
22 15.12.2016 Шелест Четверг 20:41:06 21:37:44 НТВ 4.3 11.2
23 17.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:06:28 РОССИЯ1 4.2 10.9
24 13.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:53:12 01:41:06 РОССИЯ1 4.1 18.3
25 16.12.2016 Поле чудес Пятница 19:51:16 20:58:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 11.3
26 18.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 16:58:02 17:43:30 РОССИЯ1 4.1 12.1
27 16.12.2016 Вечерний Ургант Пятница 23:30:00 00:21:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 13.6
28 15.12.2016 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 22:54:38 00:53:30 РОССИЯ1 3.9 15.4
29 13.12.2016 Давай поженимся! Вторник 18:47:28 19:51:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 12.0
30 17.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:04:33 НТВ 3.7 10.6
31 17.12.2016 Танцы Суббота 21:29:32 23:31:12 ТНТ 3.7 9.9
32 18.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:58:44 13:03:34 НТВ 3.6 13.1
33 17.12.2016 Сегодня вечером Суббота 21:28:52 22:51:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 9.4
34 13.12.2016 Тайны следствия - 5 Вторник 15:51:17 16:59:45 РОССИЯ1 3.6 18.2
35 17.12.2016 Ледниковый период Суббота 18:20:35 20:58:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 9.8
36 17.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:00:35 18:58:50 НТВ 3.5 11.3
37 13.12.2016 След Вторник 20:20:59 21:13:38 3.5 9.2
38 17.12.2016 Вечерние новости Суббота 18:00:08 18:20:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 11.0
39 14.12.2016 Детективы Среда 19:43:27 20:24:11 3.4 9.9
40 18.12.2016 Спасенная любовь Воскресенье 14:18:35 16:58:02 РОССИЯ1 3.4 11.4
41 18.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:59:45 20:09:09 НТВ 3.3 8.5
42 18.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:01:46 18:59:45 НТВ 3.3 9.0
43 18.12.2016 Пока все дома Воскресенье 10:34:16 11:23:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 14.6
44 18.12.2016 Сто к одному Воскресенье 09:31:03 10:18:47 РОССИЯ1 3.3 20.3
45 17.12.2016 Новые русские сенсации. Конец Порошенко Суббота 20:04:33 21:02:52 НТВ 3.3 8.6
46 17.12.2016 Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша Суббота 17:54:26 19:59:53 РОССИЯ1 3.3 10.0
47 17.12.2016 Вести. (14:00) Суббота 14:00:07 14:20:56 РОССИЯ1 3.3 13.2
48 18.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:18:59 РОССИЯ1 3.2 13.8
49 14.12.2016 Вести. (17:00) Среда 17:00:12 17:19:46 РОССИЯ1 3.2 15.0
50 18.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:03:34 14:08:52 НТВ 3.2 11.2
51 12.12.2016 Мужское/женское Понедельник 16:03:25 17:01:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 17.9
52 16.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:14 20:59:59 СТС 3.2 8.8
53 18.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:09:09 21:12:56 НТВ 3.1 7.6
54 12.12.2016 Призрак Понедельник 21:02:03 23:18:16 СТС 3.1 8.6
55 16.12.2016 Жди меня Пятница 17:01:42 17:59:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 13.1
56 18.12.2016 Взрыв из прошлого Воскресенье 17:11:36 18:01:46 НТВ 3.1 8.9
57 15.12.2016 Говорим и показываем Четверг 18:04:00 18:58:46 НТВ 3.1 11.9
58 13.12.2016 СуперБобровы Вторник 21:02:13 22:56:35 СТС 3.1 8.3
59 12.12.2016 Наедине со всеми. Быть собой Понедельник 17:01:16 17:59:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 14.6
60 18.12.2016 Ментовские войны-5 Воскресенье 23:04:58 00:03:36 НТВ 3.0 9.8
61 18.12.2016 Жена напрокат Воскресенье 20:00:28 21:00:12 3.0 7.2
62 17.12.2016 Холодное блюдо Суббота 14:20:56 17:54:26 РОССИЯ1 3.0 11.0
63 18.12.2016 Стас Старовойтов Воскресенье 22:02:01 23:04:47 ТНТ 3.0 7.9
64 17.12.2016 Квартирный вопрос Суббота 12:00:52 13:06:39 НТВ 3.0 11.9
65 17.12.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:27 13:58:19 РОССИЯ1 2.9 11.8
66 18.12.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:08 12:15:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 11.0
67 17.12.2016 Своя игра Суббота 15:04:40 15:59:56 НТВ 2.9 11.1
68 14.12.2016 Парень с нашего кладбища Среда 21:01:13 22:48:37 СТС 2.9 7.8
69 13.12.2016 Наедине со всеми Вторник 17:02:23 17:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 13.2
70 18.12.2016 Иван Бровкин на целине Воскресенье 14:51:31 16:48:10 2.9 9.6
71 12.12.2016 Итоги дня Понедельник 23:30:12 23:58:45 НТВ 2.9 10.7
72 16.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Пятница 17:15:46 18:03:23 НТВ 2.9 11.8
73 17.12.2016 Штурм Белого дома Суббота 21:00:31 23:35:43 СТС 2.9 7.6
74 17.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:03 22:12:16 2.8 7.1
75 16.12.2016 Большинство Пятница 23:15:45 00:29:41 НТВ 2.8 9.5
76 18.12.2016 Брежнев Воскресенье 14:03:16 14:57:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 10.0
77 13.12.2016 Воронины Вторник 19:00:10 19:29:50 СТС 2.8 9.1
78 14.12.2016 Сейчас (22:00) Среда 22:00:15 22:28:06 2.8 7.6
79 14.12.2016 Новости. (12:00) Среда 12:00:11 12:16:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 17.0
80 13.12.2016 Новости. (15:00) Вторник 15:00:18 15:15:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 16.3
81 16.12.2016 Время покажет Пятница 15:17:25 16:03:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 14.2
82 17.12.2016 МаксимМаксим Суббота 22:51:33 23:56:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 8.2
83 18.12.2016 Фазенда Воскресенье 11:23:19 11:58:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 10.8
84 16.12.2016 Морские дьяволы. Смерч-3 Пятница 20:55:24 21:49:35 НТВ 2.7 7.2
85 18.12.2016 Однажды в России Воскресенье 20:59:21 22:02:01 ТНТ 2.7 6.8
86 16.12.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:15 22:01:32 ТНТ 2.7 7.0
87 15.12.2016 Отель "Элеон" Четверг 20:29:53 21:00:46 СТС 2.7 7.2
88 14.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:40:19 НТВ 2.7 8.7
89 18.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:08 11:58:44 НТВ 2.7 10.8
90 18.12.2016 Тень стрекозы Воскресенье 21:00:12 21:57:57 2.7 6.6
91 17.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Суббота 16:00:07 16:20:52 НТВ 2.6 9.9
92 16.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:01:32 23:00:09 ТНТ 2.6 6.7
93 16.12.2016 Чрезвычайное происшествие. Расследование Пятница 19:31:13 20:00:38 НТВ 2.6 7.5
94 18.12.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:18:59 13:59:04 РОССИЯ1 2.6 9.6
95 17.12.2016 Семейный альбом Суббота 10:11:54 10:59:49 РОССИЯ1 2.6 12.4
96 12.12.2016 Доброе утро, Россия! Понедельник 07:11:07 07:31:05 РОССИЯ1 2.6 24.6
97 16.12.2016 Не говори мне "Прощай!" Пятница 23:15:52 01:12:39 РОССИЯ1 2.6 9.8
98 17.12.2016 Еда живая и мертвая Суббота 11:03:42 12:00:52 НТВ 2.6 11.0
99 12.12.2016 Сваты-5 Понедельник 11:54:03 13:59:13 РОССИЯ1 2.6 16.8
100 17.12.2016 Кто хочет стать миллионером? Суббота 16:41:59 17:58:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 8.8
TNS Россия
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12.01.2017

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