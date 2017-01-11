ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (12/12/2016 - 18/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/12/2016 - 18/12/2016
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Местное время
|Четверг
|20:44:07
|20:59:40
|6.3
|16.5
|2
|12.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:11
|21:33:01
|5.8
|15.1
|3
|15.12.2016
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:08
|20:44:07
|5.5
|15.4
|4
|17.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:06:28
|4.2
|10.9
|5
|17.12.2016
|Вечерние новости
|Суббота
|18:00:08
|18:20:22
|3.4
|11.0
|6
|17.12.2016
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:07
|14:20:56
|3.3
|13.2
|7
|18.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:18:59
|3.2
|13.8
|8
|14.12.2016
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:12
|17:19:46
|3.2
|15.0
|9
|18.12.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:08
|12:15:07
|2.9
|11.0
|10
|12.12.2016
|Итоги дня
|Понедельник
|23:30:12
|23:58:45
|2.9
|10.7
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:13
|22:21:58
|5.8
|14.3
|2
|18.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|21:49:43
|5.3
|13.0
|3
|18.12.2016
|Однако. Контекст
|Воскресенье
|21:49:43
|21:56:18
|5.2
|13.1
|4
|18.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|18:59:45
|20:09:09
|3.3
|8.5
|5
|18.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:09:09
|21:12:56
|3.1
|7.6
|6
|17.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:03
|22:12:16
|2.8
|7.1
|7
|18.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:11
|19:35:24
|1.9
|5.1
|8
|18.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:06
|00:13:25
|1.8
|5.9
|9
|16.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:33:01
|20:42:44
|1.4
|3.8
|10
|18.12.2016
|Московская неделя
|Воскресенье
|14:30:05
|15:03:23
|1.2
|4.3
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Красотка
|Воскресенье
|16:56:08
|19:10:16
|5.3
|14.7
|2
|17.12.2016
|Подсадная утка
|Суббота
|21:06:28
|01:00:31
|4.6
|13.7
|3
|18.12.2016
|Спасенная любовь
|Воскресенье
|14:18:35
|16:58:02
|3.4
|11.4
|4
|12.12.2016
|Призрак
|Понедельник
|21:02:03
|23:18:16
|3.1
|8.6
|5
|13.12.2016
|СуперБобровы
|Вторник
|21:02:13
|22:56:35
|3.1
|8.3
|6
|17.12.2016
|Холодное блюдо
|Суббота
|14:20:56
|17:54:26
|3.0
|11.0
|7
|14.12.2016
|Парень с нашего кладбища
|Среда
|21:01:13
|22:48:37
|2.9
|7.8
|8
|18.12.2016
|Иван Бровкин на целине
|Воскресенье
|14:51:31
|16:48:10
|2.9
|9.6
|9
|17.12.2016
|Штурм Белого дома
|Суббота
|21:00:31
|23:35:43
|2.9
|7.6
|10
|16.12.2016
|Не говори мне "Прощай!"
|Пятница
|23:15:52
|01:12:39
|2.6
|9.8
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Тайны следствия - 15
|Четверг
|20:59:40
|22:54:38
|7.1
|19.2
|2
|12.12.2016
|Григорий Р
|Понедельник
|21:33:01
|23:21:54
|5.4
|15.3
|3
|14.12.2016
|Тайны следствия - 6
|Среда
|15:56:22
|16:59:45
|4.4
|21.1
|4
|15.12.2016
|Шелест
|Четверг
|20:41:06
|21:37:44
|4.3
|11.2
|5
|13.12.2016
|Тайны следствия - 5
|Вторник
|15:51:17
|16:59:45
|3.6
|18.2
|6
|13.12.2016
|След
|Вторник
|20:20:59
|21:13:38
|3.5
|9.2
|7
|14.12.2016
|Детективы
|Среда
|19:43:27
|20:24:11
|3.4
|9.9
|8
|18.12.2016
|Взрыв из прошлого
|Воскресенье
|17:11:36
|18:01:46
|3.1
|8.9
|9
|18.12.2016
|Ментовские войны-5
|Воскресенье
|23:04:58
|00:03:36
|3.0
|9.8
|10
|18.12.2016
|Жена напрокат
|Воскресенье
|20:00:28
|21:00:12
|3.0
|7.2
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:14
|20:59:59
|3.2
|8.8
|2
|18.12.2016
|Стас Старовойтов
|Воскресенье
|22:02:01
|23:04:47
|3.0
|7.9
|3
|17.12.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:27
|13:58:19
|2.9
|11.8
|4
|17.12.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:51:33
|23:56:04
|2.7
|8.2
|5
|18.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:21
|22:02:01
|2.7
|6.8
|6
|16.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:15
|22:01:32
|2.7
|7.0
|7
|16.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:01:32
|23:00:09
|2.6
|6.7
|8
|18.12.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:18:59
|13:59:04
|2.6
|9.6
|9
|14.12.2016
|Comedy Woman
|Среда
|21:57:17
|22:59:21
|2.3
|6.4
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша
|Суббота
|17:54:26
|19:59:53
|3.3
|10.0
|2
|18.12.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:28
|09:31:03
|1.6
|13.4
|3
|17.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:59:17
|22:44:12
|1.3
|3.4
|4
|18.12.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:06:04
|10:31:29
|0.7
|3.5
|5
|17.12.2016
|Романтика романса
|Суббота
|17:30:41
|18:25:45
|0.7
|2.1
|6
|18.12.2016
|Шедевры мирового музыкального театра
|Воскресенье
|22:26:27
|22:34:21
|0.6
|1.7
|7
|18.12.2016
|Василий Герелло. Государственный симфонический оркестр "Новая Россия"
|Воскресенье
|17:36:11
|18:34:10
|0.6
|1.6
|8
|17.12.2016
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:59:29
|08:42:26
|0.5
|6.3
|9
|18.12.2016
|Дж. Пуччини. Опера "Тоска"
|Воскресенье
|22:34:21
|00:38:04
|0.5
|1.7
|10
|18.12.2016
|До звезды
|Воскресенье
|17:33:25
|17:54:16
|0.4
|1.1
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:08
|11:58:44
|2.7
|10.8
|2
|18.12.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:14:01
|10:32:59
|2.1
|10.9
|3
|16.12.2016
|О самом главном
|Пятница
|09:56:09
|10:58:15
|2.0
|14.0
|4
|17.12.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:55
|11:03:42
|1.9
|8.8
|5
|17.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:49
|19:03:27
|1.8
|5.8
|6
|14.12.2016
|Контрольная закупка
|Среда
|09:19:42
|09:50:14
|1.8
|14.4
|7
|14.12.2016
|Жить здорово
|Среда
|09:53:32
|10:55:42
|1.7
|12.0
|8
|18.12.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:19:48
|11:04:08
|1.5
|7.1
|9
|17.12.2016
|Театральная летопись. Николай Сличенко. Избранное
|Суббота
|16:14:13
|16:58:04
|1.0
|3.6
|10
|17.12.2016
|Самая полезная программа
|Суббота
|11:24:05
|12:22:03
|1.0
|4.0
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:19
|19:59:51
|5.0
|16.3
|2
|18.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:21:58
|01:32:26
|5.0
|18.8
|3
|13.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:53:12
|01:41:06
|4.1
|18.3
|4
|15.12.2016
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|22:54:38
|00:53:30
|3.9
|15.4
|5
|17.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:04:33
|3.7
|10.6
|6
|18.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:01:46
|18:59:45
|3.3
|9.0
|7
|17.12.2016
|Новые русские сенсации. Конец Порошенко
|Суббота
|20:04:33
|21:02:52
|3.3
|8.6
|8
|18.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:03:34
|14:08:52
|3.2
|11.2
|9
|14.12.2016
|Место встречи
|Среда
|13:59:00
|16:00:12
|2.5
|13.8
|10
|17.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:12:16
|23:36:42
|2.5
|6.9
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Воскресенье
|13:24:38
|14:27:53
|МАТЧ ТВ
|2.3
|8.0
|2
|18.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
|Воскресенье
|15:52:30
|16:51:32
|МАТЧ ТВ
|2.2
|7.0
|3
|15.12.2016
|Хоккей. Кубок Первого канала 2016
|Четверг
|18:54:48
|21:18:14
|2.1
|6.0
|4
|17.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|19:04:56
|20:12:30
|МАТЧ ТВ
|1.8
|5.1
|5
|17.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|16:39:41
|18:02:10
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.9
|6
|18.12.2016
|Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета
|Воскресенье
|14:28:23
|15:47:32
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.8
|7
|16.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Пятница
|19:09:56
|20:48:59
|МАТЧ ТВ
|1.6
|4.5
|8
|16.12.2016
|Хоккей. Кубок Первого канала 2016
|Пятница
|20:48:59
|21:23:40
|МАТЧ ТВ
|1.6
|4.2
|9
|15.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Четверг
|19:06:54
|21:08:13
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.9
|10
|17.12.2016
|Профессиональный бокс
|Суббота
|20:13:00
|21:56:55
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.0
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:10:16
|21:00:01
|7.8
|19.3
|2
|16.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:18
|23:29:47
|7.7
|20.0
|3
|18.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:43:30
|19:58:53
|5.7
|14.9
|4
|13.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:51:53
|20:59:05
|5.6
|15.5
|5
|17.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:28
|21:29:32
|5.1
|13.0
|6
|18.12.2016
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:32:01
|23:33:54
|4.6
|13.1
|7
|14.12.2016
|Прямой эфир
|Среда
|17:39:37
|18:48:04
|4.5
|18.4
|8
|16.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|20:59:52
|23:15:52
|4.5
|11.6
|9
|16.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:16
|20:58:59
|4.1
|11.3
|10
|18.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|16:58:02
|17:43:30
|4.1
|12.1
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Город героев
|Суббота
|19:04:24
|21:00:31
|1.7
|4.7
|2
|18.12.2016
|Мегамозг. Кнопка судьбы
|Воскресенье
|12:32:17
|12:44:36
|1.7
|6.1
|3
|18.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|21:15:48
|21:29:33
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|3.8
|4
|18.12.2016
|Боб уходит в отрыв
|Воскресенье
|12:48:39
|12:59:55
|1.5
|5.1
|5
|18.12.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|16:02:57
|16:26:03
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.3
|6
|12.12.2016
|Ми-ми-мишки
|Понедельник
|20:27:29
|20:34:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.6
|7
|17.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|22:16:28
|22:34:39
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.4
|8
|17.12.2016
|Валл - И
|Суббота
|19:30:31
|21:31:40
|1.2
|3.2
|9
|18.12.2016
|Фиксики
|Воскресенье
|18:03:21
|18:16:23
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.3
|10
|12.12.2016
|Литтл Чармерс
|Понедельник
|20:03:02
|20:25:32
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.2
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12.01.2017
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