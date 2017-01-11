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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (12/12/2016 - 18/12/2016)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (12/12/2016 - 18/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/12/2016 - 18/12/2016

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Местное время Четверг 20:44:07 20:59:40 РОССИЯ1 6.3 16.5
2 12.12.2016 Время Понедельник 21:00:11 21:33:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.1
3 15.12.2016 Вести. (20:00) Четверг 20:00:08 20:44:07 РОССИЯ1 5.5 15.4
4 17.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:06:28 РОССИЯ1 4.2 10.9
5 17.12.2016 Вечерние новости Суббота 18:00:08 18:20:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 11.0
6 17.12.2016 Вести. (14:00) Суббота 14:00:07 14:20:56 РОССИЯ1 3.3 13.2
7 18.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:18:59 РОССИЯ1 3.2 13.8
8 14.12.2016 Вести. (17:00) Среда 17:00:12 17:19:46 РОССИЯ1 3.2 15.0
9 18.12.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:08 12:15:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 11.0
10 12.12.2016 Итоги дня Понедельник 23:30:12 23:58:45 НТВ 2.9 10.7

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:13 22:21:58 РОССИЯ1 5.8 14.3
2 18.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 21:49:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 13.0
3 18.12.2016 Однако. Контекст Воскресенье 21:49:43 21:56:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 13.1
4 18.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:59:45 20:09:09 НТВ 3.3 8.5
5 18.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:09:09 21:12:56 НТВ 3.1 7.6
6 17.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:03 22:12:16 2.8 7.1
7 18.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:11 19:35:24 1.9 5.1
8 18.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:06 00:13:25 1.8 5.9
9 16.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:33:01 20:42:44 1.4 3.8
10 18.12.2016 Московская неделя Воскресенье 14:30:05 15:03:23 1.2 4.3

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Красотка Воскресенье 16:56:08 19:10:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 14.7
2 17.12.2016 Подсадная утка Суббота 21:06:28 01:00:31 РОССИЯ1 4.6 13.7
3 18.12.2016 Спасенная любовь Воскресенье 14:18:35 16:58:02 РОССИЯ1 3.4 11.4
4 12.12.2016 Призрак Понедельник 21:02:03 23:18:16 СТС 3.1 8.6
5 13.12.2016 СуперБобровы Вторник 21:02:13 22:56:35 СТС 3.1 8.3
6 17.12.2016 Холодное блюдо Суббота 14:20:56 17:54:26 РОССИЯ1 3.0 11.0
7 14.12.2016 Парень с нашего кладбища Среда 21:01:13 22:48:37 СТС 2.9 7.8
8 18.12.2016 Иван Бровкин на целине Воскресенье 14:51:31 16:48:10 2.9 9.6
9 17.12.2016 Штурм Белого дома Суббота 21:00:31 23:35:43 СТС 2.9 7.6
10 16.12.2016 Не говори мне "Прощай!" Пятница 23:15:52 01:12:39 РОССИЯ1 2.6 9.8

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Тайны следствия - 15 Четверг 20:59:40 22:54:38 РОССИЯ1 7.1 19.2
2 12.12.2016 Григорий Р Понедельник 21:33:01 23:21:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 15.3
3 14.12.2016 Тайны следствия - 6 Среда 15:56:22 16:59:45 РОССИЯ1 4.4 21.1
4 15.12.2016 Шелест Четверг 20:41:06 21:37:44 НТВ 4.3 11.2
5 13.12.2016 Тайны следствия - 5 Вторник 15:51:17 16:59:45 РОССИЯ1 3.6 18.2
6 13.12.2016 След Вторник 20:20:59 21:13:38 3.5 9.2
7 14.12.2016 Детективы Среда 19:43:27 20:24:11 3.4 9.9
8 18.12.2016 Взрыв из прошлого Воскресенье 17:11:36 18:01:46 НТВ 3.1 8.9
9 18.12.2016 Ментовские войны-5 Воскресенье 23:04:58 00:03:36 НТВ 3.0 9.8
10 18.12.2016 Жена напрокат Воскресенье 20:00:28 21:00:12 3.0 7.2

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:14 20:59:59 СТС 3.2 8.8
2 18.12.2016 Стас Старовойтов Воскресенье 22:02:01 23:04:47 ТНТ 3.0 7.9
3 17.12.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:27 13:58:19 РОССИЯ1 2.9 11.8
4 17.12.2016 МаксимМаксим Суббота 22:51:33 23:56:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 8.2
5 18.12.2016 Однажды в России Воскресенье 20:59:21 22:02:01 ТНТ 2.7 6.8
6 16.12.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:15 22:01:32 ТНТ 2.7 7.0
7 16.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:01:32 23:00:09 ТНТ 2.6 6.7
8 18.12.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:18:59 13:59:04 РОССИЯ1 2.6 9.6
9 14.12.2016 Comedy Woman Среда 21:57:17 22:59:21 ТНТ 2.3 6.4

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша Суббота 17:54:26 19:59:53 РОССИЯ1 3.3 10.0
2 18.12.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:51:28 09:31:03 РОССИЯ1 1.6 13.4
3 17.12.2016 Большая опера Суббота 20:59:17 22:44:12 РОССИЯ К 1.3 3.4
4 18.12.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:06:04 10:31:29 РОССИЯ К 0.7 3.5
5 17.12.2016 Романтика романса Суббота 17:30:41 18:25:45 РОССИЯ К 0.7 2.1
6 18.12.2016 Шедевры мирового музыкального театра Воскресенье 22:26:27 22:34:21 РОССИЯ К 0.6 1.7
7 18.12.2016 Василий Герелло. Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" Воскресенье 17:36:11 18:34:10 РОССИЯ К 0.6 1.6
8 17.12.2016 Играй, гармонь! Суббота 07:59:29 08:42:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.5 6.3
9 18.12.2016 Дж. Пуччини. Опера "Тоска" Воскресенье 22:34:21 00:38:04 РОССИЯ К 0.5 1.7
10 18.12.2016 До звезды Воскресенье 17:33:25 17:54:16 МОСКВА-24 0.4 1.1

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:08 11:58:44 НТВ 2.7 10.8
2 18.12.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:14:01 10:32:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 10.9
3 16.12.2016 О самом главном Пятница 09:56:09 10:58:15 РОССИЯ1 2.0 14.0
4 17.12.2016 Главная дорога Суббота 10:20:55 11:03:42 НТВ 1.9 8.8
5 17.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:49 19:03:27 1.8 5.8
6 14.12.2016 Контрольная закупка Среда 09:19:42 09:50:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 14.4
7 14.12.2016 Жить здорово Среда 09:53:32 10:55:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 12.0
8 18.12.2016 Первая передача Воскресенье 10:19:48 11:04:08 НТВ 1.5 7.1
9 17.12.2016 Театральная летопись. Николай Сличенко. Избранное Суббота 16:14:13 16:58:04 РОССИЯ К 1.0 3.6
10 17.12.2016 Самая полезная программа Суббота 11:24:05 12:22:03 1.0 4.0

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 60 минут Четверг 18:49:19 19:59:51 РОССИЯ1 5.0 16.3
2 18.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:21:58 01:32:26 РОССИЯ1 5.0 18.8
3 13.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:53:12 01:41:06 РОССИЯ1 4.1 18.3
4 15.12.2016 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 22:54:38 00:53:30 РОССИЯ1 3.9 15.4
5 17.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:04:33 НТВ 3.7 10.6
6 18.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:01:46 18:59:45 НТВ 3.3 9.0
7 17.12.2016 Новые русские сенсации. Конец Порошенко Суббота 20:04:33 21:02:52 НТВ 3.3 8.6
8 18.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:03:34 14:08:52 НТВ 3.2 11.2
9 14.12.2016 Место встречи Среда 13:59:00 16:00:12 НТВ 2.5 13.8
10 17.12.2016 Право знать! Суббота 22:12:16 23:36:42 2.5 6.9

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Воскресенье 13:24:38 14:27:53 МАТЧ ТВ 2.3 8.0
2 18.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины Воскресенье 15:52:30 16:51:32 МАТЧ ТВ 2.2 7.0
3 15.12.2016 Хоккей. Кубок Первого канала 2016 Четверг 18:54:48 21:18:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 6.0
4 17.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 19:04:56 20:12:30 МАТЧ ТВ 1.8 5.1
5 17.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 16:39:41 18:02:10 МАТЧ ТВ 1.7 5.9
6 18.12.2016 Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета Воскресенье 14:28:23 15:47:32 МАТЧ ТВ 1.7 5.8
7 16.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Пятница 19:09:56 20:48:59 МАТЧ ТВ 1.6 4.5
8 16.12.2016 Хоккей. Кубок Первого канала 2016 Пятница 20:48:59 21:23:40 МАТЧ ТВ 1.6 4.2
9 15.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Четверг 19:06:54 21:08:13 МАТЧ ТВ 1.3 3.9
10 17.12.2016 Профессиональный бокс Суббота 20:13:00 21:56:55 МАТЧ ТВ 1.2 3.0

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:10:16 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.8 19.3
2 16.12.2016 Голос Пятница 21:30:18 23:29:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.7 20.0
3 18.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:43:30 19:58:53 РОССИЯ1 5.7 14.9
4 13.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:51:53 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.5
5 17.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:28 21:29:32 ТНТ 5.1 13.0
6 18.12.2016 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:32:01 23:33:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 13.1
7 14.12.2016 Прямой эфир Среда 17:39:37 18:48:04 РОССИЯ1 4.5 18.4
8 16.12.2016 Юморина 2016 Пятница 20:59:52 23:15:52 РОССИЯ1 4.5 11.6
9 16.12.2016 Поле чудес Пятница 19:51:16 20:58:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 11.3
10 18.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 16:58:02 17:43:30 РОССИЯ1 4.1 12.1

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Город героев Суббота 19:04:24 21:00:31 СТС 1.7 4.7
2 18.12.2016 Мегамозг. Кнопка судьбы Воскресенье 12:32:17 12:44:36 СТС 1.7 6.1
3 18.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 21:15:48 21:29:33 КАРУСЕЛЬ 1.5 3.8
4 18.12.2016 Боб уходит в отрыв Воскресенье 12:48:39 12:59:55 СТС 1.5 5.1
5 18.12.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 16:02:57 16:26:03 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.3
6 12.12.2016 Ми-ми-мишки Понедельник 20:27:29 20:34:21 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.6
7 17.12.2016 Барбоскины Суббота 22:16:28 22:34:39 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.4
8 17.12.2016 Валл - И Суббота 19:30:31 21:31:40 1.2 3.2
9 18.12.2016 Фиксики Воскресенье 18:03:21 18:16:23 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.3
10 12.12.2016 Литтл Чармерс Понедельник 20:03:02 20:25:32 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.2
TNS Россия
Advertology.Ru

12.01.2017

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