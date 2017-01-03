100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (14/11/2016 - 20/11/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 14/11/2016 - 20/11/2016
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:18:21
|20:58:59
|8.8
|21.8
|2
|14.11.2016
|Мажор 2
|Понедельник
|21:31:53
|23:29:23
|8.5
|26.2
|3
|14.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:51:49
|20:59:04
|7.3
|19.9
|4
|14.11.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:31:53
|7.2
|19.4
|5
|18.11.2016
|Голос
|Пятница
|21:32:43
|23:39:56
|6.9
|21.5
|6
|20.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:17:23
|6.5
|16.5
|7
|20.11.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|18:00:05
|19:58:42
|6.4
|17.3
|8
|15.11.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:07
|20:44:20
|6.1
|17.4
|9
|15.11.2016
|Местное время
|Вторник
|20:44:20
|20:59:30
|6.1
|16.6
|10
|19.11.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:59:26
|21:28:57
|5.9
|15.9
|11
|14.11.2016
|Черная кошка
|Понедельник
|20:59:23
|22:00:45
|5.8
|15.8
|12
|20.11.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:36:32
|5.6
|15.5
|13
|18.11.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:34
|20:59:07
|5.3
|14.9
|14
|18.11.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:10
|19:52:26
|4.9
|15.9
|15
|17.11.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:44
|19:59:51
|4.9
|15.4
|16
|18.11.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|20:59:52
|23:16:39
|4.8
|14.0
|17
|20.11.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:17:23
|23:35:03
|4.6
|16.1
|18
|19.11.2016
|Новые русские сенсации. Пугачева и Галкин. Их тайне 15 лет и 3 дня
|Суббота
|20:00:45
|20:57:58
|4.5
|12.1
|19
|19.11.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|20:57:58
|21:55:09
|4.5
|12.2
|20
|20.11.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:08:19
|19:18:21
|4.5
|13.4
|21
|20.11.2016
|Сломанные судьбы
|Воскресенье
|14:19:00
|18:00:05
|4.5
|15.4
|22
|19.11.2016
|Нелюбимый
|Суббота
|16:59:11
|17:53:19
|4.4
|15.3
|23
|19.11.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:00:45
|4.4
|12.9
|24
|14.11.2016
|Давай поженимся!
|Понедельник
|18:47:26
|19:51:41
|4.3
|13.8
|25
|15.11.2016
|Вечерние новости
|Вторник
|18:00:13
|18:54:51
|4.2
|15.4
|26
|17.11.2016
|Брат за брата - 3
|Четверг
|20:41:56
|21:38:35
|4.2
|11.6
|27
|19.11.2016
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:24:43
|22:47:05
|4.2
|12.2
|28
|19.11.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:04:46
|4.0
|10.7
|29
|19.11.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:53:19
|19:59:51
|3.9
|12.2
|30
|16.11.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:04:23
|18:58:45
|3.9
|14.1
|31
|14.11.2016
|Вечерний Ургант
|Понедельник
|23:29:30
|00:01:09
|3.9
|19.3
|32
|19.11.2016
|Танцы
|Суббота
|21:28:57
|23:31:30
|3.8
|11.9
|33
|15.11.2016
|След
|Вторник
|21:14:03
|22:00:08
|3.7
|10.3
|34
|15.11.2016
|Брат за брата - 2
|Вторник
|20:40:42
|21:37:26
|3.7
|10.0
|35
|19.11.2016
|Валькины несчастья
|Суббота
|21:04:46
|00:58:59
|3.6
|12.8
|36
|19.11.2016
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:06
|14:20:45
|3.6
|15.4
|37
|20.11.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:58:53
|13:03:37
|3.5
|14.1
|38
|14.11.2016
|Мужское/женское
|Понедельник
|16:03:23
|17:00:56
|3.5
|17.9
|39
|19.11.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:20:20
|20:59:00
|3.4
|10.0
|40
|20.11.2016
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:33:56
|10:18:46
|3.4
|17.5
|41
|19.11.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:47:12
|23:54:43
|3.4
|12.2
|42
|16.11.2016
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:07
|17:19:30
|3.3
|15.3
|43
|14.11.2016
|Наедине со всеми
|Понедельник
|17:01:04
|17:58:57
|3.3
|15.0
|44
|15.11.2016
|Детективы
|Вторник
|19:43:04
|20:21:37
|3.3
|9.8
|45
|16.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:10
|19:47:13
|3.2
|10.2
|46
|20.11.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:03:53
|18:59:59
|3.2
|9.0
|47
|19.11.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:12
|19:59:26
|3.2
|9.2
|48
|18.11.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:40
|22:01:36
|3.2
|8.8
|49
|19.11.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:13:07
|18:58:52
|3.2
|10.4
|50
|16.11.2016
|Прямой эфир
|Среда
|17:39:16
|18:48:39
|3.1
|11.8
|51
|20.11.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:20:00
|13:58:34
|3.1
|12.4
|52
|20.11.2016
|Акценты недели
|Воскресенье
|19:00:11
|19:57:02
|3.1
|8.0
|53
|20.11.2016
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:36:32
|23:50:36
|3.1
|11.7
|54
|20.11.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:23
|22:00:50
|3.1
|8.0
|55
|18.11.2016
|Жди меня
|Пятница
|17:01:15
|18:00:07
|3.1
|13.2
|56
|20.11.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:03:37
|14:08:26
|3.1
|12.0
|57
|15.11.2016
|Время покажет
|Вторник
|15:18:13
|16:03:59
|3.1
|17.1
|58
|19.11.2016
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|16:49:51
|17:59:13
|3.1
|10.5
|59
|19.11.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:42:20
|13:59:53
|3.1
|13.8
|60
|15.11.2016
|Футбол. Товарищеский матч
|Вторник
|18:54:51
|20:53:45
|3.1
|9.2
|61
|15.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:56:43
|00:30:21
|3.0
|13.8
|62
|20.11.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:13
|11:58:53
|3.0
|12.2
|63
|20.11.2016
|Барсы
|Воскресенье
|16:21:41
|18:03:53
|2.9
|9.1
|64
|20.11.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:22:03
|11:05:13
|2.9
|12.8
|65
|15.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:08
|22:29:43
|2.8
|8.3
|66
|20.11.2016
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:34:22
|11:24:32
|2.8
|12.3
|67
|16.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-9
|Среда
|17:16:00
|18:04:23
|2.8
|11.9
|68
|20.11.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:45:57
|2.8
|7.6
|69
|20.11.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:10
|16:19:33
|2.8
|9.7
|70
|20.11.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:20:00
|2.8
|11.8
|71
|14.11.2016
|СашаТаня
|Понедельник
|20:29:29
|21:01:22
|2.8
|7.4
|72
|18.11.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|19:58:40
|21:00:40
|2.6
|7.4
|73
|19.11.2016
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:00
|12:00:40
|2.6
|12.8
|74
|20.11.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:50
|23:02:36
|2.6
|8.2
|75
|19.11.2016
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:00:40
|13:06:38
|2.6
|11.9
|76
|20.11.2016
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:59
|21:00:23
|2.6
|6.2
|77
|20.11.2016
|Шрек навсегда
|Воскресенье
|19:19:14
|20:58:37
|2.5
|6.3
|78
|20.11.2016
|Кремень
|Воскресенье
|22:33:48
|23:31:03
|2.5
|9.1
|79
|17.11.2016
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|22:55:15
|00:54:48
|2.5
|12.2
|80
|20.11.2016
|Фазенда
|Воскресенье
|11:24:39
|11:59:25
|2.5
|10.4
|81
|19.11.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:21:00
|11:02:00
|2.5
|12.4
|82
|19.11.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:13
|12:21:03
|2.5
|11.7
|83
|19.11.2016
|Слепой
|Суббота
|21:56:17
|22:53:30
|2.5
|7.5
|84
|15.11.2016
|Новости. (15:00)
|Вторник
|15:00:24
|15:18:13
|2.4
|14.1
|85
|15.11.2016
|Сваты-6
|Вторник
|11:54:29
|13:59:22
|2.4
|16.4
|86
|17.11.2016
|Новости. (12:00)
|Четверг
|12:00:13
|12:14:24
|2.4
|15.8
|87
|19.11.2016
|Маргарита Терехова. Одна в зазеркалье
|Суббота
|10:14:28
|11:19:03
|2.4
|11.9
|88
|17.11.2016
|Итоги дня
|Четверг
|23:30:13
|00:02:20
|2.4
|10.7
|89
|17.11.2016
|Тайны следствия - 13
|Четверг
|14:56:46
|16:59:33
|2.4
|13.2
|90
|19.11.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:29
|17:03:17
|2.4
|8.6
|91
|20.11.2016
|Елена Ваенга. Концерт в Кремле
|Воскресенье
|14:23:45
|16:08:12
|2.4
|8.9
|92
|15.11.2016
|Молодежка-4
|Вторник
|19:59:21
|21:00:08
|2.3
|6.6
|93
|17.11.2016
|Вести. (07:00)
|Четверг
|07:00:00
|07:07:05
|2.3
|24.1
|94
|18.11.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:01:36
|23:02:10
|2.3
|6.9
|95
|19.11.2016
|Своя игра
|Суббота
|15:05:35
|15:59:57
|2.3
|9.3
|96
|19.11.2016
|Семейный альбом
|Суббота
|10:09:55
|10:59:51
|2.3
|11.2
|97
|20.11.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:53:10
|09:33:56
|2.2
|14.8
|98
|19.11.2016
|Поедем, поедим!
|Суббота
|14:10:23
|15:05:35
|2.2
|9.5
|99
|20.11.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:14:04
|10:33:10
|2.2
|10.3
|100
|20.11.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:26:10
|14:23:37
|2.2
|8.6
Advertology.Ru
04.01.2017
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