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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (14/11/2016 - 20/11/2016)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (14/11/2016 - 20/11/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 14/11/2016 - 20/11/2016

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:18:21 20:58:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.8 21.8
2 14.11.2016 Мажор 2 Понедельник 21:31:53 23:29:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.5 26.2
3 14.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:51:49 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 19.9
4 14.11.2016 Время Понедельник 21:00:13 21:31:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.2 19.4
5 18.11.2016 Голос Пятница 21:32:43 23:39:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 21.5
6 20.11.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:17:23 РОССИЯ1 6.5 16.5
7 20.11.2016 Синяя птица Воскресенье 18:00:05 19:58:42 РОССИЯ1 6.4 17.3
8 15.11.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:07 20:44:20 РОССИЯ1 6.1 17.4
9 15.11.2016 Местное время Вторник 20:44:20 20:59:30 РОССИЯ1 6.1 16.6
10 19.11.2016 Битва экстрасенсов Суббота 19:59:26 21:28:57 ТНТ 5.9 15.9
11 14.11.2016 Черная кошка Понедельник 20:59:23 22:00:45 РОССИЯ1 5.8 15.8
12 20.11.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:36:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.5
13 18.11.2016 Поле чудес Пятница 19:52:34 20:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 14.9
14 18.11.2016 Человек и закон Пятница 18:48:10 19:52:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.9
15 17.11.2016 60 минут Четверг 18:49:44 19:59:51 РОССИЯ1 4.9 15.4
16 18.11.2016 Юморина 2016 Пятница 20:59:52 23:16:39 РОССИЯ1 4.8 14.0
17 20.11.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:17:23 23:35:03 РОССИЯ1 4.6 16.1
18 19.11.2016 Новые русские сенсации. Пугачева и Галкин. Их тайне 15 лет и 3 дня Суббота 20:00:45 20:57:58 НТВ 4.5 12.1
19 19.11.2016 Ты не поверишь! Суббота 20:57:58 21:55:09 НТВ 4.5 12.2
20 20.11.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:08:19 19:18:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 13.4
21 20.11.2016 Сломанные судьбы Воскресенье 14:19:00 18:00:05 РОССИЯ1 4.5 15.4
22 19.11.2016 Нелюбимый Суббота 16:59:11 17:53:19 РОССИЯ1 4.4 15.3
23 19.11.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:00:45 НТВ 4.4 12.9
24 14.11.2016 Давай поженимся! Понедельник 18:47:26 19:51:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.8
25 15.11.2016 Вечерние новости Вторник 18:00:13 18:54:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 15.4
26 17.11.2016 Брат за брата - 3 Четверг 20:41:56 21:38:35 НТВ 4.2 11.6
27 19.11.2016 Сегодня вечером Суббота 21:24:43 22:47:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.2
28 19.11.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:04:46 РОССИЯ1 4.0 10.7
29 19.11.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:53:19 19:59:51 РОССИЯ1 3.9 12.2
30 16.11.2016 Говорим и показываем Среда 18:04:23 18:58:45 НТВ 3.9 14.1
31 14.11.2016 Вечерний Ургант Понедельник 23:29:30 00:01:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 19.3
32 19.11.2016 Танцы Суббота 21:28:57 23:31:30 ТНТ 3.8 11.9
33 15.11.2016 След Вторник 21:14:03 22:00:08 3.7 10.3
34 15.11.2016 Брат за брата - 2 Вторник 20:40:42 21:37:26 НТВ 3.7 10.0
35 19.11.2016 Валькины несчастья Суббота 21:04:46 00:58:59 РОССИЯ1 3.6 12.8
36 19.11.2016 Вести. (14:00) Суббота 14:00:06 14:20:45 РОССИЯ1 3.6 15.4
37 20.11.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:58:53 13:03:37 НТВ 3.5 14.1
38 14.11.2016 Мужское/женское Понедельник 16:03:23 17:00:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 17.9
39 19.11.2016 Ледниковый период Суббота 18:20:20 20:59:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 10.0
40 20.11.2016 Сто к одному Воскресенье 09:33:56 10:18:46 РОССИЯ1 3.4 17.5
41 19.11.2016 МаксимМаксим Суббота 22:47:12 23:54:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.2
42 16.11.2016 Вести. (17:00) Среда 17:00:07 17:19:30 РОССИЯ1 3.3 15.3
43 14.11.2016 Наедине со всеми Понедельник 17:01:04 17:58:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 15.0
44 15.11.2016 Детективы Вторник 19:43:04 20:21:37 3.3 9.8
45 16.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:10 19:47:13 НТВ 3.2 10.2
46 20.11.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:03:53 18:59:59 НТВ 3.2 9.0
47 19.11.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:12 19:59:26 ТНТ 3.2 9.2
48 18.11.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:40 22:01:36 ТНТ 3.2 8.8
49 19.11.2016 Секрет на миллион Суббота 17:13:07 18:58:52 НТВ 3.2 10.4
50 16.11.2016 Прямой эфир Среда 17:39:16 18:48:39 РОССИЯ1 3.1 11.8
51 20.11.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:20:00 13:58:34 РОССИЯ1 3.1 12.4
52 20.11.2016 Акценты недели Воскресенье 19:00:11 19:57:02 НТВ 3.1 8.0
53 20.11.2016 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:36:32 23:50:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 11.7
54 20.11.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:23 22:00:50 ТНТ 3.1 8.0
55 18.11.2016 Жди меня Пятница 17:01:15 18:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 13.2
56 20.11.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:03:37 14:08:26 НТВ 3.1 12.0
57 15.11.2016 Время покажет Вторник 15:18:13 16:03:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 17.1
58 19.11.2016 Кто хочет стать миллионером? Суббота 16:49:51 17:59:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 10.5
59 19.11.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:42:20 13:59:53 РОССИЯ1 3.1 13.8
60 15.11.2016 Футбол. Товарищеский матч Вторник 18:54:51 20:53:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 9.2
61 15.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:56:43 00:30:21 РОССИЯ1 3.0 13.8
62 20.11.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:13 11:58:53 НТВ 3.0 12.2
63 20.11.2016 Барсы Воскресенье 16:21:41 18:03:53 НТВ 2.9 9.1
64 20.11.2016 Первая передача Воскресенье 10:22:03 11:05:13 НТВ 2.9 12.8
65 15.11.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:08 22:29:43 2.8 8.3
66 20.11.2016 Пока все дома Воскресенье 10:34:22 11:24:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 12.3
67 16.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-9 Среда 17:16:00 18:04:23 НТВ 2.8 11.9
68 20.11.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:45:57 2.8 7.6
69 20.11.2016 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:10 16:19:33 НТВ 2.8 9.7
70 20.11.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:20:00 РОССИЯ1 2.8 11.8
71 14.11.2016 СашаТаня Понедельник 20:29:29 21:01:22 ТНТ 2.8 7.4
72 18.11.2016 Comedy Woman Пятница 19:58:40 21:00:40 ТНТ 2.6 7.4
73 19.11.2016 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:00 12:00:40 НТВ 2.6 12.8
74 20.11.2016 Stand up Воскресенье 22:00:50 23:02:36 ТНТ 2.6 8.2
75 19.11.2016 Квартирный вопрос Суббота 12:00:40 13:06:38 НТВ 2.6 11.9
76 20.11.2016 Где логика? Воскресенье 19:59:59 21:00:23 ТНТ 2.6 6.2
77 20.11.2016 Шрек навсегда Воскресенье 19:19:14 20:58:37 СТС 2.5 6.3
78 20.11.2016 Кремень Воскресенье 22:33:48 23:31:03 2.5 9.1
79 17.11.2016 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 22:55:15 00:54:48 РОССИЯ1 2.5 12.2
80 20.11.2016 Фазенда Воскресенье 11:24:39 11:59:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 10.4
81 19.11.2016 Главная дорога Суббота 10:21:00 11:02:00 НТВ 2.5 12.4
82 19.11.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:13 12:21:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.7
83 19.11.2016 Слепой Суббота 21:56:17 22:53:30 2.5 7.5
84 15.11.2016 Новости. (15:00) Вторник 15:00:24 15:18:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 14.1
85 15.11.2016 Сваты-6 Вторник 11:54:29 13:59:22 РОССИЯ1 2.4 16.4
86 17.11.2016 Новости. (12:00) Четверг 12:00:13 12:14:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 15.8
87 19.11.2016 Маргарита Терехова. Одна в зазеркалье Суббота 10:14:28 11:19:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 11.9
88 17.11.2016 Итоги дня Четверг 23:30:13 00:02:20 НТВ 2.4 10.7
89 17.11.2016 Тайны следствия - 13 Четверг 14:56:46 16:59:33 РОССИЯ1 2.4 13.2
90 19.11.2016 Военная тайна Суббота 16:35:29 17:03:17 2.4 8.6
91 20.11.2016 Елена Ваенга. Концерт в Кремле Воскресенье 14:23:45 16:08:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 8.9
92 15.11.2016 Молодежка-4 Вторник 19:59:21 21:00:08 СТС 2.3 6.6
93 17.11.2016 Вести. (07:00) Четверг 07:00:00 07:07:05 РОССИЯ1 2.3 24.1
94 18.11.2016 Comedy Баттл Пятница 22:01:36 23:02:10 ТНТ 2.3 6.9
95 19.11.2016 Своя игра Суббота 15:05:35 15:59:57 НТВ 2.3 9.3
96 19.11.2016 Семейный альбом Суббота 10:09:55 10:59:51 РОССИЯ1 2.3 11.2
97 20.11.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:53:10 09:33:56 РОССИЯ1 2.2 14.8
98 19.11.2016 Поедем, поедим! Суббота 14:10:23 15:05:35 НТВ 2.2 9.5
99 20.11.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:14:04 10:33:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 10.3
100 20.11.2016 Теория заговора Воскресенье 13:26:10 14:23:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 8.6
TNS Россия
Advertology.Ru

04.01.2017

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