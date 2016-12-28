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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (28/11/2016 - 04/12/2016)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (28/11/2016 - 04/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.11.2016 Время Понедельник 21:00:11 21:48:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 15.4
2 28.11.2016 Местное время Понедельник 20:43:25 20:59:04 РОССИЯ1 5.2 13.3
3 28.11.2016 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:12 20:43:25 РОССИЯ1 4.8 12.8
4 03.12.2016 Вечерние новости Суббота 18:00:11 18:20:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 13.2
5 03.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:12 21:03:55 РОССИЯ1 3.9 10.4
6 28.11.2016 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:12 17:19:35 РОССИЯ1 3.9 17.5
7 01.12.2016 Сейчас (22:00) Четверг 22:00:09 22:33:14 3.6 9.6
8 04.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:12 14:19:27 РОССИЯ1 3.4 12.8
9 03.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Суббота 16:00:10 16:19:51 НТВ 3.3 12.1
10 01.12.2016 Новости Четверг 13:13:15 13:30:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 18.0

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:15 22:18:14 РОССИЯ1 6.3 15.4
2 04.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:11 22:40:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 14.3
3 03.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:13 22:10:49 3.2 8.2
4 04.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:12 20:10:20 НТВ 3.1 8.0
5 04.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:10:20 21:06:08 НТВ 2.5 6.1
6 04.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:14 19:41:24 2.0 5.4
7 04.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:08 00:13:22 2.0 6.6
8 02.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:34 20:42:32 1.6 4.8
9 04.12.2016 Московская неделя Воскресенье 14:30:09 15:03:17 1.3 4.7
10 03.12.2016 Задело! Суббота 18:10:41 18:20:23 1.1 3.3

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 За лучшей жизнью Суббота 21:03:55 00:55:11 РОССИЯ1 4.4 12.8
2 04.12.2016 Крепкий орешек-2 Воскресенье 16:36:10 18:59:19 ТНТ 3.1 8.6
3 03.12.2016 Человек-муравей Суббота 20:59:18 23:12:34 СТС 3.0 7.8
4 04.12.2016 Моя ужасная няня-2 Воскресенье 18:59:31 21:00:04 СТС 2.9 7.2
5 04.12.2016 Одинокий Рейнджер Воскресенье 21:00:04 23:52:05 СТС 2.8 7.5
6 02.12.2016 Эрагон Пятница 21:00:44 23:01:39 СТС 2.8 7.7
7 01.12.2016 007: Координаты Скайфолл Четверг 21:02:44 23:55:21 СТС 2.7 7.7
8 28.11.2016 Жених Понедельник 21:02:27 23:00:18 ТНТ 2.6 6.8
9 29.11.2016 Джеймс Бонд - агент 007. Казино Рояль Вторник 21:04:41 23:57:49 СТС 2.5 6.9
10 03.12.2016 Крепкий орешек Суббота 16:19:03 18:59:20 ТНТ 2.4 7.7

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.11.2016 София Понедельник 21:59:09 23:03:00 РОССИЯ1 8.3 22.3
2 28.11.2016 Научи меня жить Понедельник 21:48:10 23:51:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 13.2
3 29.11.2016 След Вторник 21:12:55 22:00:09 4.3 11.0
4 28.11.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:32:35 21:04:10 СТС 4.1 10.5
5 28.11.2016 Казаки Понедельник 19:42:09 23:29:53 НТВ 3.9 10.5
6 02.12.2016 Тайны следствия - 14 Пятница 14:56:24 16:59:42 РОССИЯ1 3.8 19.4
7 01.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Четверг 17:15:10 18:03:38 НТВ 3.5 14.4
8 30.11.2016 Детективы Среда 19:42:10 20:22:39 3.4 10.0
9 04.12.2016 Время дочерей Воскресенье 14:19:27 17:02:19 РОССИЯ1 3.3 11.3
10 28.11.2016 Кухня Понедельник 19:29:35 20:00:03 СТС 2.8 8.4

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.12.2016 Аншлаг и Компания Пятница 20:59:50 23:41:03 РОССИЯ1 3.6 10.0
2 02.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:44 21:00:44 СТС 3.4 10.1
3 04.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:45 22:02:11 ТНТ 3.1 7.7
4 02.12.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:09 22:00:26 ТНТ 2.9 8.2
5 04.12.2016 Stand up Воскресенье 22:02:11 23:02:19 ТНТ 2.7 7.3
6 04.12.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:20:30 13:59:06 РОССИЯ1 2.7 10.4
7 02.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:00:26 23:01:24 ТНТ 2.7 7.5
8 03.12.2016 МаксимМаксим Суббота 22:50:54 23:53:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 7.7
9 03.12.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:59 13:58:20 РОССИЯ1 2.6 10.9
10 04.12.2016 Глупота по-американски Воскресенье 21:07:13 23:00:03 2.4 6.1

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:59:27 20:00:00 РОССИЯ1 3.3 9.7
2 04.12.2016 Валерий и Константин Меладзе. Полста Воскресенье 14:51:01 16:24:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 7.9
3 04.12.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:51:18 09:31:01 РОССИЯ1 1.6 13.8
4 03.12.2016 Большая опера Суббота 20:58:22 22:35:09 РОССИЯ К 1.2 3.1
5 04.12.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:05:58 10:32:31 РОССИЯ К 0.7 3.4
6 01.12.2016 "Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. II тур. Струнные инструменты Четверг 15:09:05 16:28:41 РОССИЯ К 0.5 2.6
7 01.12.2016 "Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. II тур. Фортепиано Четверг 17:15:17 19:19:56 РОССИЯ К 0.5 1.9
8 29.11.2016 "Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. Торжественное открытие Вторник 20:05:10 21:58:49 РОССИЯ К 0.4 1.2
9 03.12.2016 Играй, гармонь! Суббота 07:57:41 08:42:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.4 4.8
10 04.12.2016 До звезды Воскресенье 17:33:32 17:53:31 МОСКВА-24 0.4 1.0

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:45 11:59:41 НТВ 2.5 10.0
2 03.12.2016 Главная дорога Суббота 10:20:19 11:02:08 НТВ 2.3 10.7
3 04.12.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:13:36 10:33:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 10.1
4 01.12.2016 Контрольная закупка Четверг 09:19:16 09:49:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 13.5
5 02.12.2016 О самом главном Пятница 09:56:13 10:59:01 РОССИЯ1 1.7 12.1
6 01.12.2016 Жить здорово Четверг 09:52:52 10:56:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 11.9
7 03.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:55 19:02:16 1.5 4.7
8 04.12.2016 Первая передача Воскресенье 10:21:13 11:04:45 НТВ 1.5 6.9
9 03.12.2016 Самая полезная программа Суббота 11:24:01 12:21:37 1.1 4.5
10 30.11.2016 Орел & решка. Кругосветка Среда 16:55:27 17:57:43 ПЯТНИЦА 1.0 4.2

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.11.2016 60 минут Вторник 18:49:13 19:58:56 РОССИЯ1 5.0 16.0
2 02.12.2016 Человек и закон Пятница 18:47:39 19:51:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 14.1
3 04.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:18:14 01:37:17 РОССИЯ1 4.3 16.0
4 29.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:07:20 01:53:04 РОССИЯ1 4.2 20.5
5 04.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:00 18:59:51 НТВ 3.9 10.5
6 03.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:10 20:03:49 НТВ 3.7 10.6
7 01.12.2016 Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ Четверг 12:02:50 13:13:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 19.5
8 01.12.2016 Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ Четверг 12:02:56 13:13:23 РОССИЯ1 3.1 17.9
9 03.12.2016 Новые русские сенсации. Алексей Панин. Чистосердечное признание Суббота 20:03:49 21:01:52 НТВ 3.1 8.3
10 04.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:04:37 14:08:57 НТВ 3.1 11.4

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Воскресенье 15:11:13 15:59:39 МАТЧ ТВ 2.3 7.9
2 03.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Суббота 16:35:51 18:14:49 МАТЧ ТВ 1.7 5.5
3 03.12.2016 Профессиональный бокс Суббота 21:14:25 23:49:45 МАТЧ ТВ 1.6 4.3
4 01.12.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Четверг 17:54:32 19:57:40 МАТЧ ТВ 1.5 5.0
5 01.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка Четверг 19:57:40 21:43:41 МАТЧ ТВ 1.5 3.8
6 04.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Воскресенье 13:06:00 14:04:20 МАТЧ ТВ 1.4 5.2
7 03.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Суббота 13:34:50 15:11:50 МАТЧ ТВ 1.0 4.1
8 04.12.2016 #новости Воскресенье 13:00:43 13:06:00 МАТЧ ТВ 0.9 3.6
9 03.12.2016 Биатлон с Дмитрием Губерниевым Суббота 16:06:09 16:35:36 МАТЧ ТВ 0.9 3.3
10 04.12.2016 Футбол. Чемпионат Англии Воскресенье 18:53:57 19:53:28 МАТЧ ТВ 0.9 2.4

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:30:28 20:59:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.6 21.0
2 02.12.2016 Голос Пятница 21:44:12 23:50:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 21.9
3 28.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:51:55 20:59:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.7 17.7
4 04.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:46:15 19:58:48 РОССИЯ1 6.1 16.1
5 04.12.2016 К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы Воскресенье 22:40:43 00:48:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 20.3
6 03.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:19 21:30:07 ТНТ 5.0 13.2
7 04.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 17:02:19 17:46:15 РОССИЯ1 4.4 12.8
8 02.12.2016 Поле чудес Пятница 19:51:12 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.3
9 01.12.2016 Давай поженимся! Четверг 18:47:27 19:53:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 13.0
10 04.12.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:24:26 19:30:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 11.4

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 22:05:17 22:26:31 КАРУСЕЛЬ 1.5 3.9
2 03.12.2016 Лоракс Суббота 19:19:46 20:59:18 СТС 1.5 4.1
3 04.12.2016 Как приручить дракона: Книга драконов Воскресенье 13:03:08 13:19:13 СТС 1.4 5.2
4 01.12.2016 Маленький зоомагазин Четверг 20:04:41 20:27:07 КАРУСЕЛЬ 1.4 3.6
5 01.12.2016 Щенячий патруль Четверг 20:50:17 21:13:13 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.2
6 03.12.2016 Свинка Пеппа Суббота 18:24:17 18:34:52 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.5
7 03.12.2016 Мороз Иванович Суббота 09:05:15 09:14:54 1.0 8.4
8 01.12.2016 Смешарики. Новые приключения Четверг 18:48:59 19:10:24 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.4
9 28.11.2016 Смешарики. Пинкод Понедельник 17:08:02 17:21:48 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.4
10 03.12.2016 Фиксики Суббота 22:42:25 23:00:24 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.6
TNS Россия
Advertology.Ru

29.12.2016

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