ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (28/11/2016 - 04/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.11.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:11
|21:48:10
|6.1
|15.4
|2
|28.11.2016
|Местное время
|Понедельник
|20:43:25
|20:59:04
|5.2
|13.3
|3
|28.11.2016
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:12
|20:43:25
|4.8
|12.8
|4
|03.12.2016
|Вечерние новости
|Суббота
|18:00:11
|18:20:54
|4.2
|13.2
|5
|03.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:12
|21:03:55
|3.9
|10.4
|6
|28.11.2016
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:12
|17:19:35
|3.9
|17.5
|7
|01.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Четверг
|22:00:09
|22:33:14
|3.6
|9.6
|8
|04.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:12
|14:19:27
|3.4
|12.8
|9
|03.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Суббота
|16:00:10
|16:19:51
|3.3
|12.1
|10
|01.12.2016
|Новости
|Четверг
|13:13:15
|13:30:13
|3.2
|18.0
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:15
|22:18:14
|6.3
|15.4
|2
|04.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:11
|22:40:43
|5.7
|14.3
|3
|03.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:13
|22:10:49
|3.2
|8.2
|4
|04.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:12
|20:10:20
|3.1
|8.0
|5
|04.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:10:20
|21:06:08
|2.5
|6.1
|6
|04.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:14
|19:41:24
|2.0
|5.4
|7
|04.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:08
|00:13:22
|2.0
|6.6
|8
|02.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:34
|20:42:32
|1.6
|4.8
|9
|04.12.2016
|Московская неделя
|Воскресенье
|14:30:09
|15:03:17
|1.3
|4.7
|10
|03.12.2016
|Задело!
|Суббота
|18:10:41
|18:20:23
|1.1
|3.3
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|За лучшей жизнью
|Суббота
|21:03:55
|00:55:11
|4.4
|12.8
|2
|04.12.2016
|Крепкий орешек-2
|Воскресенье
|16:36:10
|18:59:19
|3.1
|8.6
|3
|03.12.2016
|Человек-муравей
|Суббота
|20:59:18
|23:12:34
|3.0
|7.8
|4
|04.12.2016
|Моя ужасная няня-2
|Воскресенье
|18:59:31
|21:00:04
|2.9
|7.2
|5
|04.12.2016
|Одинокий Рейнджер
|Воскресенье
|21:00:04
|23:52:05
|2.8
|7.5
|6
|02.12.2016
|Эрагон
|Пятница
|21:00:44
|23:01:39
|2.8
|7.7
|7
|01.12.2016
|007: Координаты Скайфолл
|Четверг
|21:02:44
|23:55:21
|2.7
|7.7
|8
|28.11.2016
|Жених
|Понедельник
|21:02:27
|23:00:18
|2.6
|6.8
|9
|29.11.2016
|Джеймс Бонд - агент 007. Казино Рояль
|Вторник
|21:04:41
|23:57:49
|2.5
|6.9
|10
|03.12.2016
|Крепкий орешек
|Суббота
|16:19:03
|18:59:20
|2.4
|7.7
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.11.2016
|София
|Понедельник
|21:59:09
|23:03:00
|8.3
|22.3
|2
|28.11.2016
|Научи меня жить
|Понедельник
|21:48:10
|23:51:12
|4.6
|13.2
|3
|29.11.2016
|След
|Вторник
|21:12:55
|22:00:09
|4.3
|11.0
|4
|28.11.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:32:35
|21:04:10
|4.1
|10.5
|5
|28.11.2016
|Казаки
|Понедельник
|19:42:09
|23:29:53
|3.9
|10.5
|6
|02.12.2016
|Тайны следствия - 14
|Пятница
|14:56:24
|16:59:42
|3.8
|19.4
|7
|01.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Четверг
|17:15:10
|18:03:38
|3.5
|14.4
|8
|30.11.2016
|Детективы
|Среда
|19:42:10
|20:22:39
|3.4
|10.0
|9
|04.12.2016
|Время дочерей
|Воскресенье
|14:19:27
|17:02:19
|3.3
|11.3
|10
|28.11.2016
|Кухня
|Понедельник
|19:29:35
|20:00:03
|2.8
|8.4
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.12.2016
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|20:59:50
|23:41:03
|3.6
|10.0
|2
|02.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:44
|21:00:44
|3.4
|10.1
|3
|04.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:45
|22:02:11
|3.1
|7.7
|4
|02.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:09
|22:00:26
|2.9
|8.2
|5
|04.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:11
|23:02:19
|2.7
|7.3
|6
|04.12.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:20:30
|13:59:06
|2.7
|10.4
|7
|02.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:00:26
|23:01:24
|2.7
|7.5
|8
|03.12.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:50:54
|23:53:55
|2.6
|7.7
|9
|03.12.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:59
|13:58:20
|2.6
|10.9
|10
|04.12.2016
|Глупота по-американски
|Воскресенье
|21:07:13
|23:00:03
|2.4
|6.1
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:59:27
|20:00:00
|3.3
|9.7
|2
|04.12.2016
|Валерий и Константин Меладзе. Полста
|Воскресенье
|14:51:01
|16:24:19
|2.3
|7.9
|3
|04.12.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:18
|09:31:01
|1.6
|13.8
|4
|03.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:22
|22:35:09
|1.2
|3.1
|5
|04.12.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:05:58
|10:32:31
|0.7
|3.4
|6
|01.12.2016
|"Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. II тур. Струнные инструменты
|Четверг
|15:09:05
|16:28:41
|0.5
|2.6
|7
|01.12.2016
|"Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. II тур. Фортепиано
|Четверг
|17:15:17
|19:19:56
|0.5
|1.9
|8
|29.11.2016
|"Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. Торжественное открытие
|Вторник
|20:05:10
|21:58:49
|0.4
|1.2
|9
|03.12.2016
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:57:41
|08:42:45
|0.4
|4.8
|10
|04.12.2016
|До звезды
|Воскресенье
|17:33:32
|17:53:31
|0.4
|1.0
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:45
|11:59:41
|2.5
|10.0
|2
|03.12.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:19
|11:02:08
|2.3
|10.7
|3
|04.12.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:13:36
|10:33:29
|2.0
|10.1
|4
|01.12.2016
|Контрольная закупка
|Четверг
|09:19:16
|09:49:41
|1.7
|13.5
|5
|02.12.2016
|О самом главном
|Пятница
|09:56:13
|10:59:01
|1.7
|12.1
|6
|01.12.2016
|Жить здорово
|Четверг
|09:52:52
|10:56:56
|1.7
|11.9
|7
|03.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:55
|19:02:16
|1.5
|4.7
|8
|04.12.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:21:13
|11:04:45
|1.5
|6.9
|9
|03.12.2016
|Самая полезная программа
|Суббота
|11:24:01
|12:21:37
|1.1
|4.5
|10
|30.11.2016
|Орел & решка. Кругосветка
|Среда
|16:55:27
|17:57:43
|ПЯТНИЦА
|1.0
|4.2
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.11.2016
|60 минут
|Вторник
|18:49:13
|19:58:56
|5.0
|16.0
|2
|02.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:39
|19:51:03
|4.3
|14.1
|3
|04.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:18:14
|01:37:17
|4.3
|16.0
|4
|29.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:07:20
|01:53:04
|4.2
|20.5
|5
|04.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:00
|18:59:51
|3.9
|10.5
|6
|03.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:10
|20:03:49
|3.7
|10.6
|7
|01.12.2016
|Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ
|Четверг
|12:02:50
|13:13:15
|3.4
|19.5
|8
|01.12.2016
|Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ
|Четверг
|12:02:56
|13:13:23
|3.1
|17.9
|9
|03.12.2016
|Новые русские сенсации. Алексей Панин. Чистосердечное признание
|Суббота
|20:03:49
|21:01:52
|3.1
|8.3
|10
|04.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:04:37
|14:08:57
|3.1
|11.4
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Воскресенье
|15:11:13
|15:59:39
|МАТЧ ТВ
|2.3
|7.9
|2
|03.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Суббота
|16:35:51
|18:14:49
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.5
|3
|03.12.2016
|Профессиональный бокс
|Суббота
|21:14:25
|23:49:45
|МАТЧ ТВ
|1.6
|4.3
|4
|01.12.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Четверг
|17:54:32
|19:57:40
|МАТЧ ТВ
|1.5
|5.0
|5
|01.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
|Четверг
|19:57:40
|21:43:41
|МАТЧ ТВ
|1.5
|3.8
|6
|04.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Воскресенье
|13:06:00
|14:04:20
|МАТЧ ТВ
|1.4
|5.2
|7
|03.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Суббота
|13:34:50
|15:11:50
|МАТЧ ТВ
|1.0
|4.1
|8
|04.12.2016
|#новости
|Воскресенье
|13:00:43
|13:06:00
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.6
|9
|03.12.2016
|Биатлон с Дмитрием Губерниевым
|Суббота
|16:06:09
|16:35:36
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.3
|10
|04.12.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Воскресенье
|18:53:57
|19:53:28
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.4
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:30:28
|20:59:03
|8.6
|21.0
|2
|02.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:44:12
|23:50:48
|7.6
|21.9
|3
|28.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:51:55
|20:59:51
|6.7
|17.7
|4
|04.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:46:15
|19:58:48
|6.1
|16.1
|5
|04.12.2016
|К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы
|Воскресенье
|22:40:43
|00:48:28
|5.9
|20.3
|6
|03.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:19
|21:30:07
|5.0
|13.2
|7
|04.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|17:02:19
|17:46:15
|4.4
|12.8
|8
|02.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:12
|20:59:05
|4.3
|12.3
|9
|01.12.2016
|Давай поженимся!
|Четверг
|18:47:27
|19:53:00
|4.1
|13.0
|10
|04.12.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:24:26
|19:30:21
|4.1
|11.4
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|22:05:17
|22:26:31
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|3.9
|2
|03.12.2016
|Лоракс
|Суббота
|19:19:46
|20:59:18
|1.5
|4.1
|3
|04.12.2016
|Как приручить дракона: Книга драконов
|Воскресенье
|13:03:08
|13:19:13
|1.4
|5.2
|4
|01.12.2016
|Маленький зоомагазин
|Четверг
|20:04:41
|20:27:07
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|3.6
|5
|01.12.2016
|Щенячий патруль
|Четверг
|20:50:17
|21:13:13
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.2
|6
|03.12.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|18:24:17
|18:34:52
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.5
|7
|03.12.2016
|Мороз Иванович
|Суббота
|09:05:15
|09:14:54
|1.0
|8.4
|8
|01.12.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Четверг
|18:48:59
|19:10:24
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.4
|9
|28.11.2016
|Смешарики. Пинкод
|Понедельник
|17:08:02
|17:21:48
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.4
|10
|03.12.2016
|Фиксики
|Суббота
|22:42:25
|23:00:24
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.6
Advertology.Ru
29.12.2016
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