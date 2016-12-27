ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (07/11/2016 - 13/11/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 07/11/2016 - 13/11/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.11.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:30:11
|20:59:09
|9.5
|23.8
|2
|11.11.2016
|Голос
|Пятница
|21:33:35
|23:31:13
|7.1
|21.5
|3
|13.11.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:36:15
|6.4
|17.7
|4
|08.11.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:51:32
|21:00:04
|6.2
|16.8
|5
|09.11.2016
|Время
|Среда
|21:00:15
|21:56:48
|5.9
|16.3
|6
|11.11.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:34
|19:50:19
|5.3
|17.0
|7
|11.11.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:50:27
|20:59:06
|4.9
|14.3
|8
|13.11.2016
|КВН - 2016. Высшая лига
|Воскресенье
|22:36:22
|00:53:59
|4.5
|19.3
|9
|08.11.2016
|Давай поженимся!
|Вторник
|18:46:48
|19:51:24
|4.3
|13.4
|10
|13.11.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:26:21
|19:30:11
|4.2
|12.1
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.11.2016
|Местное время
|Среда
|20:44:56
|21:00:25
|6.5
|17.5
|2
|13.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:21:47
|6.3
|16.4
|3
|13.11.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:51:14
|19:58:44
|6.2
|16.7
|4
|09.11.2016
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:07
|20:44:56
|6.2
|17.2
|5
|09.11.2016
|Гражданин Никто
|Среда
|22:00:54
|23:03:25
|5.8
|18.1
|6
|11.11.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:00:21
|23:15:02
|5.0
|14.4
|7
|10.11.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:07
|19:59:47
|4.8
|15.3
|8
|12.11.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:08:44
|4.8
|12.9
|9
|12.11.2016
|Деревенская история
|Суббота
|14:19:11
|17:56:46
|4.7
|17.8
|10
|10.11.2016
|Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
|Четверг
|20:59:56
|23:28:42
|4.6
|14.4
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.11.2016
|Вести сейчас
|Среда
|10:01:48
|12:58:21
|1.3
|8.4
|2
|12.11.2016
|Вести. Документальный фильм
|Суббота
|16:54:37
|17:19:17
|1.1
|3.7
|3
|10.11.2016
|Вести. Экономика
|Четверг
|22:06:51
|22:12:45
|0.9
|2.7
|4
|12.11.2016
|Международное обозрение
|Суббота
|10:03:56
|10:54:43
|0.9
|4.5
|5
|12.11.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|09:11:58
|09:24:45
|0.8
|5.6
|6
|09.11.2016
|Вести. Церемония вручения верительных грамот
|Среда
|13:16:38
|13:47:23
|0.8
|5.0
|7
|13.11.2016
|Вести. Агитпроп
|Воскресенье
|16:21:47
|16:29:55
|0.8
|2.6
|8
|11.11.2016
|Вести. Дежурная часть
|Пятница
|17:30:35
|17:56:32
|0.8
|3.1
|9
|09.11.2016
|Вести. Выступление Барака Обамы по итогам президентских выборов
|Среда
|20:20:26
|20:29:29
|0.7
|2.0
|10
|09.11.2016
|Вести. Мобильный репортер
|Среда
|22:49:10
|22:55:41
|0.7
|2.5
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.11.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:02
|22:11:45
|2.1
|5.7
|2
|11.11.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:34
|20:43:04
|1.6
|4.8
|3
|12.11.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:11:45
|23:37:16
|1.6
|5.1
|4
|13.11.2016
|Муж с доставкой на дом
|Воскресенье
|19:55:43
|20:50:18
|1.6
|3.8
|5
|13.11.2016
|Пять шагов по облакам
|Воскресенье
|20:50:18
|21:43:49
|1.3
|3.4
|6
|11.11.2016
|Право голоса
|Пятница
|20:43:04
|21:59:06
|1.3
|3.6
|7
|11.11.2016
|События. (22:00)
|Пятница
|22:00:00
|22:33:32
|1.2
|3.4
|8
|07.11.2016
|Петровка, 38
|Понедельник
|21:44:50
|21:59:51
|1.2
|3.4
|9
|12.11.2016
|События
|Суббота
|23:37:16
|23:47:19
|1.1
|4.2
|10
|12.11.2016
|Джинн
|Суббота
|19:14:09
|20:04:54
|1.1
|3.1
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.11.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:02:17
|4.8
|13.9
|2
|12.11.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:13:03
|18:58:52
|4.5
|14.7
|3
|13.11.2016
|Отпуск по ранению
|Воскресенье
|16:22:16
|18:03:45
|4.1
|12.7
|4
|13.11.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:03:45
|18:59:53
|4.0
|10.9
|5
|12.11.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:00:28
|21:58:43
|3.9
|10.5
|6
|13.11.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:10
|16:20:10
|3.7
|13.0
|7
|10.11.2016
|Брат за брата - 2
|Четверг
|21:38:05
|22:33:18
|3.7
|10.8
|8
|09.11.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:03:58
|18:58:41
|3.6
|13.1
|9
|09.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:43:47
|3.4
|11.0
|10
|12.11.2016
|Новые русские сенсации. Брежневы. Заколдованный круг
|Суббота
|20:02:17
|21:00:28
|3.4
|9.2
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.11.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:30
|22:01:09
|0.7
|1.9
|2
|10.11.2016
|С песней по жизни
|Четверг
|21:19:18
|22:15:33
|0.7
|1.9
|3
|11.11.2016
|Валентина
|Пятница
|21:00:40
|22:34:23
|0.7
|1.9
|4
|13.11.2016
|Бразилия. Цвет красный
|Воскресенье
|21:06:02
|22:47:04
|0.6
|1.7
|5
|12.11.2016
|Веселые ребята
|Суббота
|19:30:09
|20:58:30
|0.6
|1.6
|6
|07.11.2016
|Мария Полякова. Своя среди чужих
|Понедельник
|21:17:52
|22:12:08
|0.6
|1.7
|7
|10.11.2016
|Алексей Симонов. Кусочки жизни
|Четверг
|20:48:06
|21:18:28
|0.5
|1.4
|8
|13.11.2016
|Мальва
|Воскресенье
|10:38:46
|11:58:33
|0.5
|2.1
|9
|12.11.2016
|Белая студия
|Суббота
|22:10:05
|22:48:51
|0.5
|1.4
|10
|09.11.2016
|Больше, чем любовь
|Среда
|17:27:03
|18:05:58
|0.5
|1.9
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.11.2016
|Балабол
|Воскресенье
|18:57:08
|19:49:14
|МИР
|0.6
|1.5
|2
|13.11.2016
|Вместе
|Воскресенье
|21:00:01
|21:58:53
|МИР
|0.5
|1.2
|3
|12.11.2016
|Похищение богини
|Суббота
|22:30:32
|23:22:18
|МИР
|0.5
|1.4
|4
|09.11.2016
|Под прикрытием
|Среда
|21:05:49
|21:59:24
|МИР
|0.4
|1.0
|5
|11.11.2016
|Пончик Люся
|Пятница
|21:58:23
|22:48:55
|МИР
|0.3
|0.9
|6
|12.11.2016
|Берегись автомобиля
|Суббота
|10:47:28
|12:35:26
|МИР
|0.3
|1.4
|7
|08.11.2016
|Ледяная страсть
|Вторник
|22:02:22
|23:52:01
|МИР
|0.3
|1.0
|8
|10.11.2016
|Калачи
|Четверг
|21:59:35
|23:29:42
|МИР
|0.3
|1.0
|9
|09.11.2016
|Флэшка
|Среда
|21:59:24
|23:58:09
|МИР
|0.3
|1.0
|10
|09.11.2016
|Новости
|Среда
|18:59:01
|19:19:02
|МИР
|0.2
|0.8
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.11.2016
|Кровавый спорт
|Воскресенье
|09:39:26
|11:21:02
|МАТЧ ТВ
|0.7
|3.4
|2
|13.11.2016
|Смешанные единоборства. UFC
|Воскресенье
|08:11:18
|09:38:51
|МАТЧ ТВ
|0.6
|4.7
|3
|12.11.2016
|Смешанные единоборства. UFC (повтор)
|Суббота
|17:57:24
|18:49:35
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.6
|4
|13.11.2016
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Бразилии
|Воскресенье
|18:45:10
|22:38:32
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.3
|5
|13.11.2016
|Смешанные единоборства. UFC. Женщины
|Воскресенье
|07:20:22
|08:11:18
|МАТЧ ТВ
|0.5
|6.2
|6
|10.11.2016
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Четверг
|18:33:42
|19:32:00
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.5
|7
|10.11.2016
|#всенафутбол
|Четверг
|20:50:08
|21:40:00
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.1
|8
|08.11.2016
|#всенаматч
|Вторник
|19:14:41
|20:00:28
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.2
|9
|12.11.2016
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Суббота
|23:42:09
|00:40:55
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.7
|10
|10.11.2016
|Смешанные единоборства. Bellator (повтор)
|Четверг
|20:05:18
|20:50:08
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.0
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.11.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Среда
|08:30:00
|09:00:00
|0.4
|3.2
|2
|09.11.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Среда
|08:00:00
|08:30:00
|0.3
|3.1
|3
|09.11.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Среда
|09:30:00
|10:00:00
|0.3
|2.4
|4
|09.11.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Среда
|09:00:00
|09:30:00
|0.3
|2.4
|5
|09.11.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Среда
|07:30:00
|08:00:00
|0.3
|2.6
|6
|09.11.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Среда
|07:00:00
|07:30:00
|0.2
|2.2
|7
|09.11.2016
|Новости EuroNews (10:30)
|Среда
|10:30:00
|11:00:00
|0.1
|0.9
|8
|12.11.2016
|Новости EuroNews (06:30)
|Суббота
|06:30:08
|07:00:11
|0.1
|2.1
|9
|13.11.2016
|Новости EuroNews (05:00)
|Воскресенье
|05:00:00
|05:29:58
|0.1
|3.0
|10
|11.11.2016
|Новости EuroNews (02:30)
|Пятница
|02:30:24
|02:58:54
|0.1
|1.9
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.11.2016
|2012
|Четверг
|21:00:21
|00:00:12
|2.5
|8.4
|2
|09.11.2016
|Молодежка-4
|Среда
|20:00:34
|21:00:13
|2.5
|6.8
|3
|10.11.2016
|Воронины
|Четверг
|19:29:50
|20:00:24
|2.5
|7.4
|4
|11.11.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:45
|21:00:17
|2.3
|6.8
|5
|08.11.2016
|Война миров Z
|Вторник
|21:00:11
|23:08:14
|2.3
|6.7
|6
|12.11.2016
|Шрек
|Суббота
|19:17:36
|21:01:43
|2.2
|6.1
|7
|13.11.2016
|Новый Человек-паук: высокое напряжение
|Воскресенье
|21:00:07
|23:37:29
|2.2
|6.7
|8
|09.11.2016
|Элизиум
|Среда
|21:00:13
|23:05:02
|2.2
|6.4
|9
|11.11.2016
|Призрачный гонщик
|Пятница
|21:00:17
|23:05:27
|2.0
|5.9
|10
|12.11.2016
|Новый Человек-паук
|Суббота
|21:01:43
|23:36:51
|2.0
|5.9
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.11.2016
|Условия контракта
|Четверг
|21:57:01
|22:58:11
|1.5
|4.8
|2
|13.11.2016
|Великолепный век
|Воскресенье
|19:00:56
|22:45:12
|1.5
|3.9
|3
|11.11.2016
|Самая красивая
|Пятница
|19:01:06
|22:34:09
|1.1
|3.2
|4
|08.11.2016
|Весна в декабре
|Вторник
|19:57:10
|20:52:27
|1.1
|3.0
|5
|13.11.2016
|Самая красивая-2
|Воскресенье
|14:26:03
|17:59:06
|1.0
|3.5
|6
|11.11.2016
|С новым счастьем
|Пятница
|15:21:40
|16:10:00
|1.0
|5.2
|7
|12.11.2016
|Капкан для золушки
|Суббота
|15:11:00
|16:04:00
|0.9
|3.6
|8
|08.11.2016
|Давай разведемся!
|Вторник
|10:01:03
|11:02:05
|0.9
|6.2
|9
|11.11.2016
|По делам несовершеннолетних
|Пятница
|09:33:49
|10:32:31
|0.8
|5.5
|10
|08.11.2016
|Свадебный размер
|Вторник
|22:58:45
|23:59:56
|0.7
|2.9
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.11.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:49
|21:30:12
|6.4
|17.3
|2
|12.11.2016
|Танцы
|Суббота
|21:30:12
|23:31:36
|4.0
|12.0
|3
|12.11.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:11
|20:00:49
|3.5
|10.0
|4
|13.11.2016
|Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2
|Воскресенье
|16:34:59
|18:59:18
|3.3
|9.5
|5
|11.11.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:46
|22:01:29
|3.0
|8.2
|6
|07.11.2016
|Универ
|Понедельник
|20:31:03
|21:02:49
|2.7
|7.2
|7
|13.11.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:14
|22:01:57
|2.7
|7.1
|8
|11.11.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|20:00:00
|21:00:46
|2.5
|7.3
|9
|13.11.2016
|Комеди Клаб (повтор)
|Воскресенье
|19:30:11
|20:00:29
|2.3
|6.0
|10
|11.11.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:01:29
|23:02:50
|2.3
|6.8
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.11.2016
|Анна детективъ
|Понедельник
|20:15:55
|21:17:51
|1.7
|4.5
|2
|09.11.2016
|Слепая
|Среда
|18:00:10
|18:28:28
|1.5
|5.7
|3
|13.11.2016
|Сокровища Амазонки
|Воскресенье
|19:01:20
|21:00:19
|1.4
|3.6
|4
|13.11.2016
|Анаконда
|Воскресенье
|21:00:19
|22:42:21
|1.3
|3.7
|5
|11.11.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:00:01
|20:03:00
|1.3
|4.1
|6
|09.11.2016
|Гадалка
|Среда
|16:56:11
|17:27:50
|1.2
|5.8
|7
|11.11.2016
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Пятница
|17:56:56
|19:00:01
|1.2
|4.4
|8
|09.11.2016
|Тринадцать
|Среда
|18:28:28
|19:31:54
|1.1
|3.7
|9
|12.11.2016
|Шерлок Холмс. Игра теней
|Суббота
|21:29:31
|23:57:15
|1.1
|3.4
|10
|07.11.2016
|Кости
|Понедельник
|21:17:51
|22:07:51
|1.0
|3.0
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.11.2016
|"Доктор Задор" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|21:00:54
|23:01:14
|2.2
|6.4
|2
|12.11.2016
|"Задачник от Задорнова" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|19:01:54
|21:00:54
|2.1
|5.8
|3
|10.11.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Четверг
|17:58:56
|19:00:04
|2.0
|7.2
|4
|12.11.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:40
|17:03:08
|1.9
|6.8
|5
|12.11.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:04
|16:35:40
|1.8
|6.8
|6
|13.11.2016
|Убойная сила-6
|Воскресенье
|18:56:30
|19:58:31
|1.8
|4.6
|7
|10.11.2016
|Новости. (19:30)
|Четверг
|19:30:04
|19:59:42
|1.8
|5.3
|8
|12.11.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:08
|19:01:54
|1.7
|5.6
|9
|09.11.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Среда
|19:00:07
|19:29:51
|1.6
|5.2
|10
|10.11.2016
|Новости. (23:00)
|Четверг
|23:00:07
|23:26:00
|1.5
|5.8
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.11.2016
|Авторадио. Дискотека 80-х
|Суббота
|17:00:05
|19:59:43
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|2
|12.11.2016
|Золотая лихорадка
|Суббота
|19:59:43
|21:10:42
|МУЗ ТВ
|0.3
|0.8
|3
|12.11.2016
|PROобзор
|Суббота
|13:28:56
|13:57:27
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|4
|12.11.2016
|10 самых
|Суббота
|21:10:42
|21:41:58
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
|5
|12.11.2016
|PROновости
|Суббота
|09:33:06
|09:50:56
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.3
|6
|12.11.2016
|Поехали!
|Суббота
|13:57:27
|14:09:32
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.9
|7
|12.11.2016
|Top 30. Русский крутяк недели
|Суббота
|14:27:04
|17:00:05
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|8
|12.11.2016
|Золото
|Суббота
|14:09:58
|14:27:04
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.9
|9
|11.11.2016
|Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2003
|Пятница
|18:22:08
|22:02:54
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
|10
|12.11.2016
|Ждите ответа
|Суббота
|12:26:05
|13:28:56
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.9
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.11.2016
|Без права на выбор
|Воскресенье
|14:40:15
|15:00:08
|1.2
|4.7
|2
|13.11.2016
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:07:55
|21:59:54
|1.1
|3.0
|3
|13.11.2016
|Новости дня
|Воскресенье
|13:00:06
|13:12:44
|1.1
|4.4
|4
|12.11.2016
|Приказ: перейти границу
|Суббота
|18:21:30
|19:12:04
|1.1
|3.3
|5
|13.11.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:21:01
|21:07:55
|1.1
|2.7
|6
|13.11.2016
|Рысь
|Воскресенье
|15:52:22
|16:00:06
|1.0
|3.6
|7
|07.11.2016
|Специальный репортаж
|Понедельник
|20:06:58
|20:29:20
|1.0
|2.8
|8
|12.11.2016
|Отряд особого назначения
|Суббота
|19:12:04
|20:43:04
|1.0
|2.9
|9
|13.11.2016
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:35:26
|1.0
|2.8
|10
|10.11.2016
|Личные обстоятельства
|Четверг
|17:03:15
|17:59:41
|0.9
|4.2
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.11.2016
|След
|Вторник
|21:13:25
|22:00:10
|3.7
|10.1
|2
|09.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Среда
|22:00:10
|22:24:54
|3.3
|9.6
|3
|10.11.2016
|Детективы
|Четверг
|19:41:17
|20:21:54
|3.1
|9.0
|4
|13.11.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:45:57
|2.8
|7.4
|5
|09.11.2016
|Такая работа
|Среда
|22:24:54
|23:13:02
|2.1
|6.9
|6
|08.11.2016
|Сейчас (18.30)
|Вторник
|18:30:11
|19:00:05
|2.0
|6.9
|7
|12.11.2016
|Белая стрела. Возмездие
|Суббота
|20:58:35
|21:57:29
|1.9
|5.0
|8
|08.11.2016
|Спецназ-2
|Вторник
|17:28:08
|18:29:59
|1.8
|7.2
|9
|07.11.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:16:40
|00:14:23
|1.4
|6.5
|10
|13.11.2016
|Старые клячи
|Воскресенье
|12:51:14
|15:23:29
|1.4
|5.3
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.11.2016
|Футурама
|Суббота
|19:45:17
|20:06:19
|0.3
|0.8
|2
|07.11.2016
|Американский папаша
|Понедельник
|22:23:41
|22:45:25
|0.3
|0.8
|3
|09.11.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|16:00:04
|16:10:33
|0.2
|1.3
|4
|07.11.2016
|Аватар. Легенда об Аанге
|Понедельник
|20:34:17
|20:57:46
|0.2
|0.6
|5
|12.11.2016
|Симпсоны
|Суббота
|17:04:40
|17:25:10
|0.2
|0.8
|6
|07.11.2016
|Гриффины
|Понедельник
|21:57:13
|22:20:42
|0.2
|0.6
|7
|07.11.2016
|Подозрительная Сова
|Понедельник
|22:48:54
|22:59:56
|0.2
|0.6
|8
|07.11.2016
|МульТВ
|Понедельник
|23:03:03
|23:14:04
|0.2
|0.6
|9
|07.11.2016
|Бессмертное кино
|Понедельник
|23:17:49
|23:42:30
|0.2
|0.6
|10
|08.11.2016
|Время приключений
|Вторник
|14:36:30
|14:46:50
|0.2
|0.9
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.11.2016
|Суперсемейка
|Воскресенье
|19:27:42
|21:43:53
|0.9
|2.2
|2
|10.11.2016
|Аладдин
|Четверг
|19:29:16
|21:18:56
|0.8
|2.4
|3
|09.11.2016
|Похождения императора 2: Приключения Кронка
|Среда
|19:32:02
|21:00:16
|0.7
|2.1
|4
|07.11.2016
|Спящая красавица
|Понедельник
|19:29:48
|21:05:16
|0.7
|2.0
|5
|11.11.2016
|Гравити Фолз
|Пятница
|21:50:46
|22:11:52
|0.7
|1.9
|6
|12.11.2016
|Солнечные зайчики
|Суббота
|12:13:00
|12:23:17
|0.7
|3.2
|7
|12.11.2016
|Аладдин и король разбойников
|Суббота
|19:28:19
|21:03:30
|0.7
|1.9
|8
|12.11.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Суббота
|11:29:52
|11:51:28
|0.7
|3.4
|9
|09.11.2016
|Финес и Ферб
|Среда
|19:09:45
|19:31:20
|0.7
|2.2
|10
|11.11.2016
|Возвращение Джафара
|Пятница
|19:29:25
|20:55:03
|0.7
|1.9
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.11.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Среда
|21:13:17
|22:58:00
|0.5
|1.4
|2
|07.11.2016
|Дорогая, мы убиваем детей
|Понедельник
|19:25:23
|21:25:18
|0.4
|1.0
|3
|13.11.2016
|Научи жену рулить
|Воскресенье
|19:02:31
|20:02:27
|0.3
|0.9
|4
|12.11.2016
|Спасите моего ребенка
|Суббота
|22:01:51
|23:29:52
|0.3
|1.0
|5
|11.11.2016
|В теме
|Пятница
|22:38:42
|23:04:36
|0.3
|1.0
|6
|13.11.2016
|Барышня-крестьянка
|Воскресенье
|16:01:26
|17:01:27
|0.3
|1.0
|7
|07.11.2016
|Детектор лжи
|Понедельник
|18:25:32
|19:25:23
|0.3
|1.0
|8
|11.11.2016
|МастерШеф
|Пятница
|16:11:45
|19:28:18
|0.2
|0.9
|9
|12.11.2016
|Сорвиголова
|Суббота
|23:29:52
|01:31:52
|0.2
|1.0
|10
|12.11.2016
|Няня 911
|Суббота
|12:05:34
|12:56:09
|0.2
|0.9
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.11.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Понедельник
|20:35:10
|20:46:53
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.2
|2
|08.11.2016
|Ми-ми-мишки
|Вторник
|20:23:49
|20:29:19
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|3
|07.11.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Понедельник
|20:51:40
|21:03:31
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.8
|4
|12.11.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|19:50:10
|20:11:11
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.9
|5
|07.11.2016
|Дружба - это чудо
|Понедельник
|20:05:52
|20:27:57
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|6
|07.11.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Понедельник
|18:41:22
|18:51:43
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.4
|7
|09.11.2016
|Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог
|Среда
|19:15:13
|19:38:01
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.0
|8
|13.11.2016
|Барбоскины
|Воскресенье
|11:18:28
|11:29:24
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|4.0
|9
|12.11.2016
|Смешарики. Пинкод
|Суббота
|21:28:17
|21:41:17
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.6
|10
|13.11.2016
|Катя и Мим-Мим
|Воскресенье
|18:32:44
|18:54:23
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.4
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.11.2016
|Хит за хитом
|Суббота
|10:50:35
|11:55:33
|RU.TV
|0.2
|0.8
|2
|12.11.2016
|Звезды русского радио
|Суббота
|15:00:08
|15:19:47
|RU.TV
|0.1
|0.6
|3
|12.11.2016
|Супермикс недели
|Суббота
|12:03:37
|14:54:40
|RU.TV
|0.1
|0.6
|4
|12.11.2016
|Караоке RU.TV
|Суббота
|22:00:03
|22:55:34
|RU.TV
|0.1
|0.3
|5
|12.11.2016
|100пудовый хит
|Суббота
|15:24:18
|15:56:10
|RU.TV
|0.1
|0.4
|6
|09.11.2016
|Топ-лист. Покорившие сцену
|Среда
|20:06:28
|20:23:22
|RU.TV
|0.1
|0.3
|7
|13.11.2016
|RU новости
|Воскресенье
|15:06:57
|15:16:27
|RU.TV
|0.1
|0.4
|8
|13.11.2016
|Лаборатория стиля
|Воскресенье
|15:00:08
|15:06:57
|RU.TV
|0.1
|0.4
|9
|13.11.2016
|Незабудки
|Воскресенье
|09:00:19
|10:54:30
|RU.TV
|0.1
|0.5
|10
|12.11.2016
|Super 20
|Суббота
|09:00:17
|10:50:35
|RU.TV
|0.1
|0.5
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.11.2016
|Пацанки
|Четверг
|18:54:30
|20:59:02
|ПЯТНИЦА
|1.3
|3.9
|2
|07.11.2016
|Ревизорро
|Понедельник
|21:00:24
|21:52:52
|ПЯТНИЦА
|1.2
|3.2
|3
|07.11.2016
|Экс на пляже
|Понедельник
|21:52:52
|23:02:22
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.3
|4
|07.11.2016
|Орел & решка. Кругосветка
|Понедельник
|20:00:15
|21:00:24
|ПЯТНИЦА
|0.7
|1.8
|5
|13.11.2016
|Ревизорро (повтор)
|Воскресенье
|16:19:51
|17:27:23
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.0
|6
|08.11.2016
|На ножах
|Вторник
|18:51:13
|19:52:55
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|7
|10.11.2016
|Пацанки (повтор)
|Четверг
|17:05:00
|18:54:30
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.8
|8
|08.11.2016
|На ножах (повтор)
|Вторник
|17:52:14
|18:51:13
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.5
|9
|12.11.2016
|Мост в Терабитию
|Суббота
|09:27:01
|11:23:03
|ПЯТНИЦА
|0.4
|2.1
|10
|13.11.2016
|Орел & решка. Кругосветка (повтор)
|Воскресенье
|12:00:03
|13:02:35
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.6
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.11.2016
|Смешарики
|Понедельник
|07:45:30
|07:52:00
|СТС LOVE
|0.2
|2.2
|2
|12.11.2016
|Папины дочки
|Суббота
|20:06:48
|20:33:46
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|3
|09.11.2016
|Моя прекрасная няня
|Среда
|20:46:25
|21:15:05
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|4
|11.11.2016
|Не родись красивой
|Пятница
|21:17:21
|23:00:03
|СТС LOVE
|0.2
|0.5
|5
|08.11.2016
|Сердца за любовь
|Вторник
|13:35:26
|14:36:49
|СТС LOVE
|0.2
|1.0
|6
|12.11.2016
|Невеста для MBAND
|Суббота
|22:00:26
|22:59:28
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|7
|11.11.2016
|Каникулы в Мексике - 2
|Пятница
|23:00:13
|00:59:01
|СТС LOVE
|0.1
|0.5
|8
|07.11.2016
|Смешарики. Азбука здоровья
|Понедельник
|06:57:34
|07:10:33
|СТС LOVE
|0.1
|1.3
|9
|12.11.2016
|Страшная Любовь
|Суббота
|21:00:10
|22:00:26
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|10
|08.11.2016
|Кадетство
|Вторник
|14:36:49
|16:27:02
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.11.2016
|КВН на бис
|Вторник
|19:30:06
|21:30:11
|ЧЕ
|0.6
|1.6
|2
|11.11.2016
|Звездные врата
|Пятница
|19:30:06
|21:55:14
|ЧЕ
|0.5
|1.5
|3
|11.11.2016
|Игра Эндера
|Пятница
|21:55:14
|00:03:07
|ЧЕ
|0.5
|1.6
|4
|10.11.2016
|Светофор
|Четверг
|21:31:18
|22:02:25
|ЧЕ
|0.5
|1.3
|5
|11.11.2016
|Угадай кино
|Пятница
|19:01:06
|19:29:36
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|6
|13.11.2016
|Криминальный квартет
|Воскресенье
|09:46:15
|11:34:34
|ЧЕ
|0.4
|1.6
|7
|13.11.2016
|Солдаты
|Воскресенье
|15:30:46
|16:27:46
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|8
|13.11.2016
|Ловушка для одинокого мужчины
|Воскресенье
|11:34:34
|13:30:06
|ЧЕ
|0.3
|1.4
|9
|12.11.2016
|Шестой день
|Суббота
|19:03:30
|21:29:41
|ЧЕ
|0.3
|0.9
|10
|07.11.2016
|Офицеры
|Понедельник
|13:28:00
|14:25:53
|ЧЕ
|0.3
|2.0
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.11.2016
|Комеди Клаб
|Четверг
|23:00:09
|00:00:15
|ТНТ 4
|0.5
|1.9
|2
|10.11.2016
|Comedy Woman
|Четверг
|19:00:56
|20:00:14
|ТНТ 4
|0.3
|1.0
|3
|12.11.2016
|Счастливы вместе
|Суббота
|14:02:05
|14:29:58
|ТНТ 4
|0.3
|1.4
|4
|13.11.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Воскресенье
|00:51:26
|01:00:19
|ТНТ 4
|0.3
|2.1
|5
|08.11.2016
|Наша Russia
|Вторник
|20:29:56
|20:59:08
|ТНТ 4
|0.3
|0.7
|6
|07.11.2016
|Comedy Woman. Лучшее
|Понедельник
|19:54:26
|19:59:58
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|7
|10.11.2016
|Убойная лига
|Четверг
|01:00:09
|02:00:11
|ТНТ 4
|0.3
|3.2
|8
|12.11.2016
|Универ
|Суббота
|11:00:07
|11:30:39
|ТНТ 4
|0.3
|1.3
|9
|10.11.2016
|Убойной ночи
|Четверг
|02:31:38
|03:00:19
|ТНТ 4
|0.2
|3.9
|10
|13.11.2016
|Такое кино
|Воскресенье
|11:00:09
|11:27:56
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.11.2016
|Охотники за реликвиями
|Четверг
|21:00:24
|21:27:10
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|2
|10.11.2016
|Махинаторы
|Четверг
|20:00:34
|20:58:54
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|3
|10.11.2016
|Из чего это сделано ?
|Четверг
|19:00:06
|19:27:12
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|4
|10.11.2016
|Как это работает
|Четверг
|19:30:57
|19:57:40
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|5
|11.11.2016
|Багажные войны
|Пятница
|21:30:22
|21:57:12
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|6
|08.11.2016
|Золотая лихорадка
|Вторник
|22:00:48
|22:58:53
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|7
|10.11.2016
|Пятерка лучших
|Четверг
|18:00:40
|18:56:41
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|8
|07.11.2016
|В поисках сокровищ: змеиный остров
|Понедельник
|18:00:39
|18:56:40
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|9
|09.11.2016
|Мастера поторговаться
|Среда
|16:30:59
|16:57:06
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|10
|09.11.2016
|Что было дальше?
|Среда
|23:00:31
|23:26:12
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.11.2016
|В бой идут одни "старики"
|Понедельник
|20:49:24
|22:29:22
|ДОМ КИНО
|1.1
|3.1
|2
|07.11.2016
|Офицеры
|Понедельник
|19:00:35
|20:49:24
|ДОМ КИНО
|1.0
|2.8
|3
|09.11.2016
|Спортлото-82
|Среда
|19:00:29
|20:43:43
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.5
|4
|10.11.2016
|Тайны следствия - 5
|Четверг
|18:03:02
|18:59:35
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.8
|5
|07.11.2016
|Тайны следствия - 4
|Понедельник
|18:09:37
|19:00:35
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.7
|6
|11.11.2016
|Тайны следствия - 6
|Пятница
|18:02:01
|18:59:44
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.8
|7
|13.11.2016
|Неподдающиеся
|Воскресенье
|18:58:55
|20:30:48
|ДОМ КИНО
|0.7
|1.8
|8
|09.11.2016
|Опасно для жизни
|Среда
|20:43:43
|22:27:53
|ДОМ КИНО
|0.7
|1.9
|9
|07.11.2016
|Максим Перепелица
|Понедельник
|22:29:22
|00:10:05
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.4
|10
|13.11.2016
|Тайны следствия - 7
|Воскресенье
|18:02:12
|18:58:55
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.6
Advertology.Ru
28.12.2016
Комментарии
Написать комментарий