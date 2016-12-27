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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (07/11/2016 - 13/11/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (07/11/2016 - 13/11/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 07/11/2016 - 13/11/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.11.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:30:11 20:59:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.5 23.8
2 11.11.2016 Голос Пятница 21:33:35 23:31:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.1 21.5
3 13.11.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:36:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.7
4 08.11.2016 Пусть говорят Вторник 19:51:32 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.2 16.8
5 09.11.2016 Время Среда 21:00:15 21:56:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.3
6 11.11.2016 Человек и закон Пятница 18:47:34 19:50:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 17.0
7 11.11.2016 Поле чудес Пятница 19:50:27 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.3
8 13.11.2016 КВН - 2016. Высшая лига Воскресенье 22:36:22 00:53:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 19.3
9 08.11.2016 Давай поженимся! Вторник 18:46:48 19:51:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.4
10 13.11.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:26:21 19:30:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.1

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.11.2016 Местное время Среда 20:44:56 21:00:25 РОССИЯ1 6.5 17.5
2 13.11.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:21:47 РОССИЯ1 6.3 16.4
3 13.11.2016 Синяя птица Воскресенье 17:51:14 19:58:44 РОССИЯ1 6.2 16.7
4 09.11.2016 Вести. (20:00) Среда 20:00:07 20:44:56 РОССИЯ1 6.2 17.2
5 09.11.2016 Гражданин Никто Среда 22:00:54 23:03:25 РОССИЯ1 5.8 18.1
6 11.11.2016 Юморина 2016 Пятница 21:00:21 23:15:02 РОССИЯ1 5.0 14.4
7 10.11.2016 60 минут Четверг 18:49:07 19:59:47 РОССИЯ1 4.8 15.3
8 12.11.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:08:44 РОССИЯ1 4.8 12.9
9 12.11.2016 Деревенская история Суббота 14:19:11 17:56:46 РОССИЯ1 4.7 17.8
10 10.11.2016 Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Четверг 20:59:56 23:28:42 РОССИЯ1 4.6 14.4

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.11.2016 Вести сейчас Среда 10:01:48 12:58:21 РОССИЯ 24 1.3 8.4
2 12.11.2016 Вести. Документальный фильм Суббота 16:54:37 17:19:17 РОССИЯ 24 1.1 3.7
3 10.11.2016 Вести. Экономика Четверг 22:06:51 22:12:45 РОССИЯ 24 0.9 2.7
4 12.11.2016 Международное обозрение Суббота 10:03:56 10:54:43 РОССИЯ 24 0.9 4.5
5 12.11.2016 Вести. Специальный репортаж Суббота 09:11:58 09:24:45 РОССИЯ 24 0.8 5.6
6 09.11.2016 Вести. Церемония вручения верительных грамот Среда 13:16:38 13:47:23 РОССИЯ 24 0.8 5.0
7 13.11.2016 Вести. Агитпроп Воскресенье 16:21:47 16:29:55 РОССИЯ 24 0.8 2.6
8 11.11.2016 Вести. Дежурная часть Пятница 17:30:35 17:56:32 РОССИЯ 24 0.8 3.1
9 09.11.2016 Вести. Выступление Барака Обамы по итогам президентских выборов Среда 20:20:26 20:29:29 РОССИЯ 24 0.7 2.0
10 09.11.2016 Вести. Мобильный репортер Среда 22:49:10 22:55:41 РОССИЯ 24 0.7 2.5

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.11.2016 Постскриптум Суббота 21:00:02 22:11:45 2.1 5.7
2 11.11.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:34 20:43:04 1.6 4.8
3 12.11.2016 Право знать! Суббота 22:11:45 23:37:16 1.6 5.1
4 13.11.2016 Муж с доставкой на дом Воскресенье 19:55:43 20:50:18 1.6 3.8
5 13.11.2016 Пять шагов по облакам Воскресенье 20:50:18 21:43:49 1.3 3.4
6 11.11.2016 Право голоса Пятница 20:43:04 21:59:06 1.3 3.6
7 11.11.2016 События. (22:00) Пятница 22:00:00 22:33:32 1.2 3.4
8 07.11.2016 Петровка, 38 Понедельник 21:44:50 21:59:51 1.2 3.4
9 12.11.2016 События Суббота 23:37:16 23:47:19 1.1 4.2
10 12.11.2016 Джинн Суббота 19:14:09 20:04:54 1.1 3.1

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.11.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:02:17 НТВ 4.8 13.9
2 12.11.2016 Секрет на миллион Суббота 17:13:03 18:58:52 НТВ 4.5 14.7
3 13.11.2016 Отпуск по ранению Воскресенье 16:22:16 18:03:45 НТВ 4.1 12.7
4 13.11.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:03:45 18:59:53 НТВ 4.0 10.9
5 12.11.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:00:28 21:58:43 НТВ 3.9 10.5
6 13.11.2016 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:10 16:20:10 НТВ 3.7 13.0
7 10.11.2016 Брат за брата - 2 Четверг 21:38:05 22:33:18 НТВ 3.7 10.8
8 09.11.2016 Говорим и показываем Среда 18:03:58 18:58:41 НТВ 3.6 13.1
9 09.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:43:47 НТВ 3.4 11.0
10 12.11.2016 Новые русские сенсации. Брежневы. Заколдованный круг Суббота 20:02:17 21:00:28 НТВ 3.4 9.2

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.11.2016 Большая опера Суббота 20:58:30 22:01:09 РОССИЯ К 0.7 1.9
2 10.11.2016 С песней по жизни Четверг 21:19:18 22:15:33 РОССИЯ К 0.7 1.9
3 11.11.2016 Валентина Пятница 21:00:40 22:34:23 РОССИЯ К 0.7 1.9
4 13.11.2016 Бразилия. Цвет красный Воскресенье 21:06:02 22:47:04 РОССИЯ К 0.6 1.7
5 12.11.2016 Веселые ребята Суббота 19:30:09 20:58:30 РОССИЯ К 0.6 1.6
6 07.11.2016 Мария Полякова. Своя среди чужих Понедельник 21:17:52 22:12:08 РОССИЯ К 0.6 1.7
7 10.11.2016 Алексей Симонов. Кусочки жизни Четверг 20:48:06 21:18:28 РОССИЯ К 0.5 1.4
8 13.11.2016 Мальва Воскресенье 10:38:46 11:58:33 РОССИЯ К 0.5 2.1
9 12.11.2016 Белая студия Суббота 22:10:05 22:48:51 РОССИЯ К 0.5 1.4
10 09.11.2016 Больше, чем любовь Среда 17:27:03 18:05:58 РОССИЯ К 0.5 1.9

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.11.2016 Балабол Воскресенье 18:57:08 19:49:14 МИР 0.6 1.5
2 13.11.2016 Вместе Воскресенье 21:00:01 21:58:53 МИР 0.5 1.2
3 12.11.2016 Похищение богини Суббота 22:30:32 23:22:18 МИР 0.5 1.4
4 09.11.2016 Под прикрытием Среда 21:05:49 21:59:24 МИР 0.4 1.0
5 11.11.2016 Пончик Люся Пятница 21:58:23 22:48:55 МИР 0.3 0.9
6 12.11.2016 Берегись автомобиля Суббота 10:47:28 12:35:26 МИР 0.3 1.4
7 08.11.2016 Ледяная страсть Вторник 22:02:22 23:52:01 МИР 0.3 1.0
8 10.11.2016 Калачи Четверг 21:59:35 23:29:42 МИР 0.3 1.0
9 09.11.2016 Флэшка Среда 21:59:24 23:58:09 МИР 0.3 1.0
10 09.11.2016 Новости Среда 18:59:01 19:19:02 МИР 0.2 0.8

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.11.2016 Кровавый спорт Воскресенье 09:39:26 11:21:02 МАТЧ ТВ 0.7 3.4
2 13.11.2016 Смешанные единоборства. UFC Воскресенье 08:11:18 09:38:51 МАТЧ ТВ 0.6 4.7
3 12.11.2016 Смешанные единоборства. UFC (повтор) Суббота 17:57:24 18:49:35 МАТЧ ТВ 0.5 1.6
4 13.11.2016 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Бразилии Воскресенье 18:45:10 22:38:32 МАТЧ ТВ 0.5 1.3
5 13.11.2016 Смешанные единоборства. UFC. Женщины Воскресенье 07:20:22 08:11:18 МАТЧ ТВ 0.5 6.2
6 10.11.2016 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Четверг 18:33:42 19:32:00 МАТЧ ТВ 0.4 1.5
7 10.11.2016 #всенафутбол Четверг 20:50:08 21:40:00 МАТЧ ТВ 0.4 1.1
8 08.11.2016 #всенаматч Вторник 19:14:41 20:00:28 МАТЧ ТВ 0.4 1.2
9 12.11.2016 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Суббота 23:42:09 00:40:55 МАТЧ ТВ 0.4 1.7
10 10.11.2016 Смешанные единоборства. Bellator (повтор) Четверг 20:05:18 20:50:08 МАТЧ ТВ 0.4 1.0

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.11.2016 Новости EuroNews (08:30) Среда 08:30:00 09:00:00 EURONEWS 0.4 3.2
2 09.11.2016 Новости EuroNews (08:00) Среда 08:00:00 08:30:00 EURONEWS 0.3 3.1
3 09.11.2016 Новости EuroNews (09:30) Среда 09:30:00 10:00:00 EURONEWS 0.3 2.4
4 09.11.2016 Новости EuroNews (09:00) Среда 09:00:00 09:30:00 EURONEWS 0.3 2.4
5 09.11.2016 Новости EuroNews (07:30) Среда 07:30:00 08:00:00 EURONEWS 0.3 2.6
6 09.11.2016 Новости EuroNews (07:00) Среда 07:00:00 07:30:00 EURONEWS 0.2 2.2
7 09.11.2016 Новости EuroNews (10:30) Среда 10:30:00 11:00:00 EURONEWS 0.1 0.9
8 12.11.2016 Новости EuroNews (06:30) Суббота 06:30:08 07:00:11 EURONEWS 0.1 2.1
9 13.11.2016 Новости EuroNews (05:00) Воскресенье 05:00:00 05:29:58 EURONEWS 0.1 3.0
10 11.11.2016 Новости EuroNews (02:30) Пятница 02:30:24 02:58:54 EURONEWS 0.1 1.9

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.11.2016 2012 Четверг 21:00:21 00:00:12 СТС 2.5 8.4
2 09.11.2016 Молодежка-4 Среда 20:00:34 21:00:13 СТС 2.5 6.8
3 10.11.2016 Воронины Четверг 19:29:50 20:00:24 СТС 2.5 7.4
4 11.11.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:45 21:00:17 СТС 2.3 6.8
5 08.11.2016 Война миров Z Вторник 21:00:11 23:08:14 СТС 2.3 6.7
6 12.11.2016 Шрек Суббота 19:17:36 21:01:43 СТС 2.2 6.1
7 13.11.2016 Новый Человек-паук: высокое напряжение Воскресенье 21:00:07 23:37:29 СТС 2.2 6.7
8 09.11.2016 Элизиум Среда 21:00:13 23:05:02 СТС 2.2 6.4
9 11.11.2016 Призрачный гонщик Пятница 21:00:17 23:05:27 СТС 2.0 5.9
10 12.11.2016 Новый Человек-паук Суббота 21:01:43 23:36:51 СТС 2.0 5.9

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.11.2016 Условия контракта Четверг 21:57:01 22:58:11 1.5 4.8
2 13.11.2016 Великолепный век Воскресенье 19:00:56 22:45:12 1.5 3.9
3 11.11.2016 Самая красивая Пятница 19:01:06 22:34:09 1.1 3.2
4 08.11.2016 Весна в декабре Вторник 19:57:10 20:52:27 1.1 3.0
5 13.11.2016 Самая красивая-2 Воскресенье 14:26:03 17:59:06 1.0 3.5
6 11.11.2016 С новым счастьем Пятница 15:21:40 16:10:00 1.0 5.2
7 12.11.2016 Капкан для золушки Суббота 15:11:00 16:04:00 0.9 3.6
8 08.11.2016 Давай разведемся! Вторник 10:01:03 11:02:05 0.9 6.2
9 11.11.2016 По делам несовершеннолетних Пятница 09:33:49 10:32:31 0.8 5.5
10 08.11.2016 Свадебный размер Вторник 22:58:45 23:59:56 0.7 2.9

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.11.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:49 21:30:12 ТНТ 6.4 17.3
2 12.11.2016 Танцы Суббота 21:30:12 23:31:36 ТНТ 4.0 12.0
3 12.11.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:11 20:00:49 ТНТ 3.5 10.0
4 13.11.2016 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2 Воскресенье 16:34:59 18:59:18 ТНТ 3.3 9.5
5 11.11.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:46 22:01:29 ТНТ 3.0 8.2
6 07.11.2016 Универ Понедельник 20:31:03 21:02:49 ТНТ 2.7 7.2
7 13.11.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:14 22:01:57 ТНТ 2.7 7.1
8 11.11.2016 Comedy Woman Пятница 20:00:00 21:00:46 ТНТ 2.5 7.3
9 13.11.2016 Комеди Клаб (повтор) Воскресенье 19:30:11 20:00:29 ТНТ 2.3 6.0
10 11.11.2016 Comedy Баттл Пятница 22:01:29 23:02:50 ТНТ 2.3 6.8

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.11.2016 Анна детективъ Понедельник 20:15:55 21:17:51 1.7 4.5
2 09.11.2016 Слепая Среда 18:00:10 18:28:28 1.5 5.7
3 13.11.2016 Сокровища Амазонки Воскресенье 19:01:20 21:00:19 1.4 3.6
4 13.11.2016 Анаконда Воскресенье 21:00:19 22:42:21 1.3 3.7
5 11.11.2016 Человек-невидимка Пятница 19:00:01 20:03:00 1.3 4.1
6 09.11.2016 Гадалка Среда 16:56:11 17:27:50 1.2 5.8
7 11.11.2016 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Пятница 17:56:56 19:00:01 1.2 4.4
8 09.11.2016 Тринадцать Среда 18:28:28 19:31:54 1.1 3.7
9 12.11.2016 Шерлок Холмс. Игра теней Суббота 21:29:31 23:57:15 1.1 3.4
10 07.11.2016 Кости Понедельник 21:17:51 22:07:51 1.0 3.0

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.11.2016 "Доктор Задор" концерт Михаила Задорнова Суббота 21:00:54 23:01:14 2.2 6.4
2 12.11.2016 "Задачник от Задорнова" концерт Михаила Задорнова Суббота 19:01:54 21:00:54 2.1 5.8
3 10.11.2016 Самые шокирующие гипотезы Четверг 17:58:56 19:00:04 2.0 7.2
4 12.11.2016 Военная тайна Суббота 16:35:40 17:03:08 1.9 6.8
5 12.11.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:04 16:35:40 1.8 6.8
6 13.11.2016 Убойная сила-6 Воскресенье 18:56:30 19:58:31 1.8 4.6
7 10.11.2016 Новости. (19:30) Четверг 19:30:04 19:59:42 1.8 5.3
8 12.11.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:08 19:01:54 1.7 5.6
9 09.11.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Среда 19:00:07 19:29:51 1.6 5.2
10 10.11.2016 Новости. (23:00) Четверг 23:00:07 23:26:00 1.5 5.8

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.11.2016 Авторадио. Дискотека 80-х Суббота 17:00:05 19:59:43 МУЗ ТВ 0.3 1.1
2 12.11.2016 Золотая лихорадка Суббота 19:59:43 21:10:42 МУЗ ТВ 0.3 0.8
3 12.11.2016 PROобзор Суббота 13:28:56 13:57:27 МУЗ ТВ 0.3 1.1
4 12.11.2016 10 самых Суббота 21:10:42 21:41:58 МУЗ ТВ 0.2 0.6
5 12.11.2016 PROновости Суббота 09:33:06 09:50:56 МУЗ ТВ 0.2 1.3
6 12.11.2016 Поехали! Суббота 13:57:27 14:09:32 МУЗ ТВ 0.2 0.9
7 12.11.2016 Top 30. Русский крутяк недели Суббота 14:27:04 17:00:05 МУЗ ТВ 0.2 0.8
8 12.11.2016 Золото Суббота 14:09:58 14:27:04 МУЗ ТВ 0.2 0.9
9 11.11.2016 Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2003 Пятница 18:22:08 22:02:54 МУЗ ТВ 0.2 0.6
10 12.11.2016 Ждите ответа Суббота 12:26:05 13:28:56 МУЗ ТВ 0.2 0.9

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.11.2016 Без права на выбор Воскресенье 14:40:15 15:00:08 1.2 4.7
2 13.11.2016 Легенды советского сыска Воскресенье 21:07:55 21:59:54 1.1 3.0
3 13.11.2016 Новости дня Воскресенье 13:00:06 13:12:44 1.1 4.4
4 12.11.2016 Приказ: перейти границу Суббота 18:21:30 19:12:04 1.1 3.3
5 13.11.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:21:01 21:07:55 1.1 2.7
6 13.11.2016 Рысь Воскресенье 15:52:22 16:00:06 1.0 3.6
7 07.11.2016 Специальный репортаж Понедельник 20:06:58 20:29:20 1.0 2.8
8 12.11.2016 Отряд особого назначения Суббота 19:12:04 20:43:04 1.0 2.9
9 13.11.2016 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:35:26 1.0 2.8
10 10.11.2016 Личные обстоятельства Четверг 17:03:15 17:59:41 0.9 4.2

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.11.2016 След Вторник 21:13:25 22:00:10 3.7 10.1
2 09.11.2016 Сейчас (22:00) Среда 22:00:10 22:24:54 3.3 9.6
3 10.11.2016 Детективы Четверг 19:41:17 20:21:54 3.1 9.0
4 13.11.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:45:57 2.8 7.4
5 09.11.2016 Такая работа Среда 22:24:54 23:13:02 2.1 6.9
6 08.11.2016 Сейчас (18.30) Вторник 18:30:11 19:00:05 2.0 6.9
7 12.11.2016 Белая стрела. Возмездие Суббота 20:58:35 21:57:29 1.9 5.0
8 08.11.2016 Спецназ-2 Вторник 17:28:08 18:29:59 1.8 7.2
9 07.11.2016 Момент истины Понедельник 23:16:40 00:14:23 1.4 6.5
10 13.11.2016 Старые клячи Воскресенье 12:51:14 15:23:29 1.4 5.3

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.11.2016 Футурама Суббота 19:45:17 20:06:19 2X2 0.3 0.8
2 07.11.2016 Американский папаша Понедельник 22:23:41 22:45:25 2X2 0.3 0.8
3 09.11.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 16:00:04 16:10:33 2X2 0.2 1.3
4 07.11.2016 Аватар. Легенда об Аанге Понедельник 20:34:17 20:57:46 2X2 0.2 0.6
5 12.11.2016 Симпсоны Суббота 17:04:40 17:25:10 2X2 0.2 0.8
6 07.11.2016 Гриффины Понедельник 21:57:13 22:20:42 2X2 0.2 0.6
7 07.11.2016 Подозрительная Сова Понедельник 22:48:54 22:59:56 2X2 0.2 0.6
8 07.11.2016 МульТВ Понедельник 23:03:03 23:14:04 2X2 0.2 0.6
9 07.11.2016 Бессмертное кино Понедельник 23:17:49 23:42:30 2X2 0.2 0.6
10 08.11.2016 Время приключений Вторник 14:36:30 14:46:50 2X2 0.2 0.9

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.11.2016 Суперсемейка Воскресенье 19:27:42 21:43:53 0.9 2.2
2 10.11.2016 Аладдин Четверг 19:29:16 21:18:56 0.8 2.4
3 09.11.2016 Похождения императора 2: Приключения Кронка Среда 19:32:02 21:00:16 0.7 2.1
4 07.11.2016 Спящая красавица Понедельник 19:29:48 21:05:16 0.7 2.0
5 11.11.2016 Гравити Фолз Пятница 21:50:46 22:11:52 0.7 1.9
6 12.11.2016 Солнечные зайчики Суббота 12:13:00 12:23:17 0.7 3.2
7 12.11.2016 Аладдин и король разбойников Суббота 19:28:19 21:03:30 0.7 1.9
8 12.11.2016 Хранитель Лев: герои саванны Суббота 11:29:52 11:51:28 0.7 3.4
9 09.11.2016 Финес и Ферб Среда 19:09:45 19:31:20 0.7 2.2
10 11.11.2016 Возвращение Джафара Пятница 19:29:25 20:55:03 0.7 1.9

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.11.2016 Я стесняюсь своего тела Среда 21:13:17 22:58:00 0.5 1.4
2 07.11.2016 Дорогая, мы убиваем детей Понедельник 19:25:23 21:25:18 0.4 1.0
3 13.11.2016 Научи жену рулить Воскресенье 19:02:31 20:02:27 0.3 0.9
4 12.11.2016 Спасите моего ребенка Суббота 22:01:51 23:29:52 0.3 1.0
5 11.11.2016 В теме Пятница 22:38:42 23:04:36 0.3 1.0
6 13.11.2016 Барышня-крестьянка Воскресенье 16:01:26 17:01:27 0.3 1.0
7 07.11.2016 Детектор лжи Понедельник 18:25:32 19:25:23 0.3 1.0
8 11.11.2016 МастерШеф Пятница 16:11:45 19:28:18 0.2 0.9
9 12.11.2016 Сорвиголова Суббота 23:29:52 01:31:52 0.2 1.0
10 12.11.2016 Няня 911 Суббота 12:05:34 12:56:09 0.2 0.9

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.11.2016 Спокойной ночи, малыши! Понедельник 20:35:10 20:46:53 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.2
2 08.11.2016 Ми-ми-мишки Вторник 20:23:49 20:29:19 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
3 07.11.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Понедельник 20:51:40 21:03:31 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.8
4 12.11.2016 Свинка Пеппа Суббота 19:50:10 20:11:11 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.9
5 07.11.2016 Дружба - это чудо Понедельник 20:05:52 20:27:57 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
6 07.11.2016 Смешарики. Новые приключения Понедельник 18:41:22 18:51:43 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.4
7 09.11.2016 Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог Среда 19:15:13 19:38:01 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.0
8 13.11.2016 Барбоскины Воскресенье 11:18:28 11:29:24 КАРУСЕЛЬ 0.9 4.0
9 12.11.2016 Смешарики. Пинкод Суббота 21:28:17 21:41:17 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.6
10 13.11.2016 Катя и Мим-Мим Воскресенье 18:32:44 18:54:23 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.4

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.11.2016 Хит за хитом Суббота 10:50:35 11:55:33 RU.TV 0.2 0.8
2 12.11.2016 Звезды русского радио Суббота 15:00:08 15:19:47 RU.TV 0.1 0.6
3 12.11.2016 Супермикс недели Суббота 12:03:37 14:54:40 RU.TV 0.1 0.6
4 12.11.2016 Караоке RU.TV Суббота 22:00:03 22:55:34 RU.TV 0.1 0.3
5 12.11.2016 100пудовый хит Суббота 15:24:18 15:56:10 RU.TV 0.1 0.4
6 09.11.2016 Топ-лист. Покорившие сцену Среда 20:06:28 20:23:22 RU.TV 0.1 0.3
7 13.11.2016 RU новости Воскресенье 15:06:57 15:16:27 RU.TV 0.1 0.4
8 13.11.2016 Лаборатория стиля Воскресенье 15:00:08 15:06:57 RU.TV 0.1 0.4
9 13.11.2016 Незабудки Воскресенье 09:00:19 10:54:30 RU.TV 0.1 0.5
10 12.11.2016 Super 20 Суббота 09:00:17 10:50:35 RU.TV 0.1 0.5

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.11.2016 Пацанки Четверг 18:54:30 20:59:02 ПЯТНИЦА 1.3 3.9
2 07.11.2016 Ревизорро Понедельник 21:00:24 21:52:52 ПЯТНИЦА 1.2 3.2
3 07.11.2016 Экс на пляже Понедельник 21:52:52 23:02:22 ПЯТНИЦА 0.7 2.3
4 07.11.2016 Орел & решка. Кругосветка Понедельник 20:00:15 21:00:24 ПЯТНИЦА 0.7 1.8
5 13.11.2016 Ревизорро (повтор) Воскресенье 16:19:51 17:27:23 ПЯТНИЦА 0.6 2.0
6 08.11.2016 На ножах Вторник 18:51:13 19:52:55 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
7 10.11.2016 Пацанки (повтор) Четверг 17:05:00 18:54:30 ПЯТНИЦА 0.4 1.8
8 08.11.2016 На ножах (повтор) Вторник 17:52:14 18:51:13 ПЯТНИЦА 0.4 1.5
9 12.11.2016 Мост в Терабитию Суббота 09:27:01 11:23:03 ПЯТНИЦА 0.4 2.1
10 13.11.2016 Орел & решка. Кругосветка (повтор) Воскресенье 12:00:03 13:02:35 ПЯТНИЦА 0.4 1.6

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.11.2016 Смешарики Понедельник 07:45:30 07:52:00 СТС LOVE 0.2 2.2
2 12.11.2016 Папины дочки Суббота 20:06:48 20:33:46 СТС LOVE 0.2 0.6
3 09.11.2016 Моя прекрасная няня Среда 20:46:25 21:15:05 СТС LOVE 0.2 0.6
4 11.11.2016 Не родись красивой Пятница 21:17:21 23:00:03 СТС LOVE 0.2 0.5
5 08.11.2016 Сердца за любовь Вторник 13:35:26 14:36:49 СТС LOVE 0.2 1.0
6 12.11.2016 Невеста для MBAND Суббота 22:00:26 22:59:28 СТС LOVE 0.1 0.4
7 11.11.2016 Каникулы в Мексике - 2 Пятница 23:00:13 00:59:01 СТС LOVE 0.1 0.5
8 07.11.2016 Смешарики. Азбука здоровья Понедельник 06:57:34 07:10:33 СТС LOVE 0.1 1.3
9 12.11.2016 Страшная Любовь Суббота 21:00:10 22:00:26 СТС LOVE 0.1 0.3
10 08.11.2016 Кадетство Вторник 14:36:49 16:27:02 СТС LOVE 0.1 0.6

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.11.2016 КВН на бис Вторник 19:30:06 21:30:11 ЧЕ 0.6 1.6
2 11.11.2016 Звездные врата Пятница 19:30:06 21:55:14 ЧЕ 0.5 1.5
3 11.11.2016 Игра Эндера Пятница 21:55:14 00:03:07 ЧЕ 0.5 1.6
4 10.11.2016 Светофор Четверг 21:31:18 22:02:25 ЧЕ 0.5 1.3
5 11.11.2016 Угадай кино Пятница 19:01:06 19:29:36 ЧЕ 0.4 1.2
6 13.11.2016 Криминальный квартет Воскресенье 09:46:15 11:34:34 ЧЕ 0.4 1.6
7 13.11.2016 Солдаты Воскресенье 15:30:46 16:27:46 ЧЕ 0.4 1.2
8 13.11.2016 Ловушка для одинокого мужчины Воскресенье 11:34:34 13:30:06 ЧЕ 0.3 1.4
9 12.11.2016 Шестой день Суббота 19:03:30 21:29:41 ЧЕ 0.3 0.9
10 07.11.2016 Офицеры Понедельник 13:28:00 14:25:53 ЧЕ 0.3 2.0

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.11.2016 Комеди Клаб Четверг 23:00:09 00:00:15 ТНТ 4 0.5 1.9
2 10.11.2016 Comedy Woman Четверг 19:00:56 20:00:14 ТНТ 4 0.3 1.0
3 12.11.2016 Счастливы вместе Суббота 14:02:05 14:29:58 ТНТ 4 0.3 1.4
4 13.11.2016 Комеди Клаб. Лучшее Воскресенье 00:51:26 01:00:19 ТНТ 4 0.3 2.1
5 08.11.2016 Наша Russia Вторник 20:29:56 20:59:08 ТНТ 4 0.3 0.7
6 07.11.2016 Comedy Woman. Лучшее Понедельник 19:54:26 19:59:58 ТНТ 4 0.3 0.8
7 10.11.2016 Убойная лига Четверг 01:00:09 02:00:11 ТНТ 4 0.3 3.2
8 12.11.2016 Универ Суббота 11:00:07 11:30:39 ТНТ 4 0.3 1.3
9 10.11.2016 Убойной ночи Четверг 02:31:38 03:00:19 ТНТ 4 0.2 3.9
10 13.11.2016 Такое кино Воскресенье 11:00:09 11:27:56 ТНТ 4 0.2 0.8

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.11.2016 Охотники за реликвиями Четверг 21:00:24 21:27:10 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
2 10.11.2016 Махинаторы Четверг 20:00:34 20:58:54 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
3 10.11.2016 Из чего это сделано ? Четверг 19:00:06 19:27:12 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
4 10.11.2016 Как это работает Четверг 19:30:57 19:57:40 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
5 11.11.2016 Багажные войны Пятница 21:30:22 21:57:12 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
6 08.11.2016 Золотая лихорадка Вторник 22:00:48 22:58:53 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
7 10.11.2016 Пятерка лучших Четверг 18:00:40 18:56:41 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
8 07.11.2016 В поисках сокровищ: змеиный остров Понедельник 18:00:39 18:56:40 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
9 09.11.2016 Мастера поторговаться Среда 16:30:59 16:57:06 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
10 09.11.2016 Что было дальше? Среда 23:00:31 23:26:12 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.11.2016 В бой идут одни "старики" Понедельник 20:49:24 22:29:22 ДОМ КИНО 1.1 3.1
2 07.11.2016 Офицеры Понедельник 19:00:35 20:49:24 ДОМ КИНО 1.0 2.8
3 09.11.2016 Спортлото-82 Среда 19:00:29 20:43:43 ДОМ КИНО 0.8 2.5
4 10.11.2016 Тайны следствия - 5 Четверг 18:03:02 18:59:35 ДОМ КИНО 0.8 2.8
5 07.11.2016 Тайны следствия - 4 Понедельник 18:09:37 19:00:35 ДОМ КИНО 0.8 2.7
6 11.11.2016 Тайны следствия - 6 Пятница 18:02:01 18:59:44 ДОМ КИНО 0.8 2.8
7 13.11.2016 Неподдающиеся Воскресенье 18:58:55 20:30:48 ДОМ КИНО 0.7 1.8
8 09.11.2016 Опасно для жизни Среда 20:43:43 22:27:53 ДОМ КИНО 0.7 1.9
9 07.11.2016 Максим Перепелица Понедельник 22:29:22 00:10:05 ДОМ КИНО 0.6 2.4
10 13.11.2016 Тайны следствия - 7 Воскресенье 18:02:12 18:58:55 ДОМ КИНО 0.6 1.6
TNS Россия
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28.12.2016

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12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года
В уходящем 2016 году системы контекстной рекламы дали рынку достаточно поводов для обсуждений: сначала Google отменил правый блок, в Яндексе появились смарт-баннеры и Мастер отчетов на аккаунт, потом была череда новостей о редизайне, инструментах для работы с сегментами и новых отчетах. Профессионалы из Ozon.ru, Яндекса, Netpeak, eLama.ru, e96.ru, ArrowMedia дали экспертную оценку новым инструментам и поделились результатами работы с ними.
Интернет-магазинам нужно напоминать клиентам о незавершенных покупкахИнтернет-магазинам нужно напоминать клиентам о незавершенных покупках
Посетители интернет-магазинов нередко бросают корзину с выбранным товаром, не закончив до конца оформление покупки. На это у них могут быть разные причины: зазвонил телефон, позвал ребенок. Интернет-магазины стремятся и могут вернуть таких посетителей.
Главные тренды нативной рекламы в 2016 годуГлавные тренды нативной рекламы в 2016 году
Генеральный директор Института Нативной Рекламы (Native Advertising Institute) Джеспер Лаурсен выделил 9 ключевых пунктов, которые характеризуют нативную рекламу в 2016 году.

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Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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28.12.2016 - 09:00
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