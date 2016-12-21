100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (21/11/2016 - 27/11/2016)

Генеральный директор Института Нативной Рекламы (Native Advertising Institute) Джеспер Лаурсен выделил 9 ключевых пунктов, которые характеризуют нативную рекламу в 2016 году.

Куда двинутся визуальные искусства в 2017 году? Итоги уходящего года обозначают направления: интимность в материалах, от глины до виртуальной реальности, социально-политическое искусство в Новом Свете и видеоарт в Старом.

Издание The Observer попросило «знатока Мэдисон-авеню» поделиться ее мнением о том, что будет сильнее всего влиять на PR-индустрию и рекламу в наступающем году.

В преддверии новогодних праздников традиционно достигают своего пика продажи в сфере электронной коммерции. В этом году ожидается, что они достигнут своего самого высокого рубежа, чем когда-либо ранее.