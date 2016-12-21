Измерения

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (21/11/2016 - 27/11/2016)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (21/11/2016 - 27/11/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/11/2016 - 27/11/2016

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 КВН - 55! Воскресенье 18:38:18 20:59:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11.1 27.3
2 22.11.2016 Мажор 2 Вторник 21:36:30 23:46:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.5 24.4
3 25.11.2016 Голос Пятница 21:44:08 23:51:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 21.0
4 27.11.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:11 22:35:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.1 17.6
5 27.11.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:10 22:30:17 РОССИЯ1 6.5 15.7
6 21.11.2016 Время Понедельник 21:00:11 21:34:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.0
7 21.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:52:09 21:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 16.6
8 27.11.2016 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:35:38 23:39:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 16.4
9 26.11.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:18 21:29:58 ТНТ 5.6 14.9
10 23.11.2016 Научи меня жить Среда 21:35:47 23:37:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 16.2
11 27.11.2016 Синяя птица Воскресенье 17:50:06 19:58:50 РОССИЯ1 5.5 14.7
12 22.11.2016 Местное время Вторник 20:44:07 20:59:46 РОССИЯ1 5.4 14.6
13 24.11.2016 60 минут Четверг 18:49:09 20:00:13 РОССИЯ1 5.4 15.9
14 21.11.2016 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:11 20:43:43 РОССИЯ1 5.0 14.3
15 26.11.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:02:32 НТВ 4.6 13.3
16 27.11.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:30:17 01:40:41 РОССИЯ1 4.6 18.2
17 24.11.2016 Черная кошка Четверг 21:53:48 23:00:57 РОССИЯ1 4.6 12.6
18 26.11.2016 Пластмассовая королева Суббота 21:07:15 00:42:19 РОССИЯ1 4.5 13.7
19 22.11.2016 Вечерний Ургант Вторник 23:46:18 00:20:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 17.6
20 24.11.2016 След Четверг 21:12:32 22:00:09 4.3 11.1
21 27.11.2016 Точь-в-точь Воскресенье 15:34:09 18:38:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.3
22 27.11.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 17:00:11 17:50:06 РОССИЯ1 4.2 12.8
23 26.11.2016 Сегодня вечером Суббота 21:32:52 23:12:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 11.3
24 26.11.2016 Новые русские сенсации. Шепелев и Фриске: история всероссийского обмана Суббота 20:02:32 21:02:11 НТВ 4.1 10.8
25 25.11.2016 Человек и закон Пятница 18:47:37 19:51:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 13.5
26 26.11.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:12 21:07:15 РОССИЯ1 4.0 10.6
27 22.11.2016 Давай поженимся! Вторник 18:47:36 19:51:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 12.7
28 27.11.2016 Под знаком луны Воскресенье 14:19:49 17:00:11 РОССИЯ1 3.8 13.0
29 24.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Четверг 23:00:57 01:30:14 РОССИЯ1 3.8 17.7
30 25.11.2016 Поле чудес Пятница 19:51:39 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 10.8
31 24.11.2016 Сейчас (22:00) Четверг 22:00:14 22:27:53 3.7 10.0
32 24.11.2016 Детективы Четверг 19:42:50 20:21:39 3.7 10.1
33 24.11.2016 Вечерние новости Четверг 18:00:12 18:47:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 13.9
34 27.11.2016 Сто к одному Воскресенье 09:30:54 10:19:03 РОССИЯ1 3.7 20.8
35 26.11.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:02:11 22:01:36 НТВ 3.6 9.5
36 24.11.2016 Брат за брата - 3 Четверг 20:40:26 21:37:45 НТВ 3.6 9.3
37 21.11.2016 Украина в огне Понедельник 16:59:09 19:00:09 3.5 14.7
38 24.11.2016 Тайны следствия - 14 Четверг 15:01:16 16:59:47 РОССИЯ1 3.5 17.8
39 24.11.2016 Вести. (17:00) Четверг 17:00:11 17:19:09 РОССИЯ1 3.5 16.3
40 27.11.2016 Теория заговора Воскресенье 12:48:01 13:46:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.4
41 26.11.2016 Ледниковый период Суббота 18:37:37 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 9.6
42 25.11.2016 Петросян-шоу Пятница 21:00:03 23:07:21 РОССИЯ1 3.4 9.4
43 22.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-9 Вторник 17:15:49 18:04:12 НТВ 3.4 15.3
44 23.11.2016 Мужское/женское Среда 16:03:22 17:01:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 18.6
45 26.11.2016 Танцы Суббота 21:29:58 23:31:13 ТНТ 3.4 9.6
46 27.11.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:59:45 13:05:27 НТВ 3.3 12.5
47 27.11.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:02:57 18:59:57 НТВ 3.3 9.2
48 25.11.2016 Железный человек Пятница 21:00:15 23:24:49 СТС 3.3 9.2
49 23.11.2016 Наедине со всеми Среда 17:01:23 17:58:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 15.1
50 26.11.2016 Вести. (14:00) Суббота 14:00:12 14:19:09 РОССИЯ1 3.2 13.2
51 27.11.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:12 11:18:36 РОССИЯ1 3.2 14.2
52 22.11.2016 Тайны следствия - 13 Вторник 14:56:35 16:59:42 РОССИЯ1 3.1 17.7
53 26.11.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:15 20:00:18 ТНТ 3.1 8.9
54 27.11.2016 Фазенда Воскресенье 11:23:41 11:59:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 12.5
55 25.11.2016 Жди меня Пятница 17:01:40 17:59:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 12.9
56 23.11.2016 Говорим и показываем Среда 18:04:19 18:58:48 НТВ 3.1 11.6
57 27.11.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:27 14:10:46 НТВ 3.0 11.1
58 27.11.2016 Однажды в России Воскресенье 21:02:01 22:02:40 ТНТ 3.0 7.3
59 22.11.2016 Прямой эфир Вторник 17:38:41 18:48:05 РОССИЯ1 3.0 12.2
60 26.11.2016 Аншлаг и Компания Суббота 11:39:55 13:59:55 РОССИЯ1 3.0 12.6
61 26.11.2016 Своя игра Суббота 15:04:31 16:00:01 НТВ 3.0 12.3
62 27.11.2016 Stand up Воскресенье 22:02:40 23:02:03 ТНТ 3.0 7.8
63 26.11.2016 Секрет на миллион Суббота 17:12:14 18:58:46 НТВ 3.0 9.5
64 27.11.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:18:36 12:59:31 РОССИЯ1 3.0 11.4
65 26.11.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:54:09 19:59:53 РОССИЯ1 2.9 8.8
66 27.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Воскресенье 19:00:14 19:25:52 НТВ 2.9 7.6
67 26.11.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:12 12:15:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 12.8
68 25.11.2016 Новости. (15:00) Пятница 15:00:24 15:17:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 16.0
69 26.11.2016 Постскриптум Суббота 21:00:06 22:09:43 2.9 7.5
70 25.11.2016 Комеди Клаб Пятница 20:57:29 21:58:54 ТНТ 2.9 7.8
71 27.11.2016 Пока все дома Воскресенье 10:33:56 11:23:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 13.0
72 22.11.2016 Воронины Вторник 19:29:45 20:00:34 СТС 2.8 8.6
73 26.11.2016 Военная тайна Суббота 16:35:35 16:59:09 2.8 10.0
74 27.11.2016 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:10 16:20:31 НТВ 2.8 9.1
75 21.11.2016 Сваты-6 Понедельник 11:54:36 13:59:01 РОССИЯ1 2.8 17.7
76 26.11.2016 Дублерша Суббота 14:19:09 17:54:09 РОССИЯ1 2.8 10.5
77 24.11.2016 Время покажет Четверг 15:15:59 16:03:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 14.5
78 23.11.2016 СашаТаня Среда 20:31:42 21:01:26 ТНТ 2.7 7.1
79 21.11.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:09 19:29:59 2.7 9.0
80 22.11.2016 Люди в черном-2 Вторник 21:00:27 22:38:59 СТС 2.7 7.2
81 26.11.2016 Право знать! Суббота 22:09:43 23:34:54 2.7 7.8
82 23.11.2016 Люди в черном-3 Среда 21:00:29 23:00:25 СТС 2.6 7.2
83 24.11.2016 Место встречи Четверг 13:59:17 15:59:59 НТВ 2.6 14.9
84 25.11.2016 Comedy Woman Пятница 19:57:35 20:57:29 ТНТ 2.6 7.6
85 27.11.2016 Железный человек 3 Воскресенье 21:00:11 23:27:02 СТС 2.6 6.8
86 26.11.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:08 16:35:35 2.6 9.5
87 21.11.2016 Доброе утро, Россия! Понедельник 07:10:26 07:30:16 РОССИЯ1 2.5 26.9
88 26.11.2016 Коготь из Мавритании 2 Суббота 19:59:37 21:00:06 2.5 6.7
89 24.11.2016 Сегодня утром. (10:00) Четверг 10:00:10 10:20:13 НТВ 2.5 18.7
90 27.11.2016 Вячеслав Добрынин. Юбилейный концерт Воскресенье 13:46:11 15:34:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.0
91 27.11.2016 Одессит Воскресенье 16:22:37 17:13:36 НТВ 2.5 7.9
92 25.11.2016 Новости. (12:00) Пятница 12:00:11 12:15:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 16.3
93 25.11.2016 Вести. (08:00) Пятница 08:00:25 08:07:22 РОССИЯ1 2.5 26.2
94 27.11.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:38 11:59:45 НТВ 2.5 10.2
95 27.11.2016 Открытие Китая Воскресенье 12:16:27 12:47:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.2
96 24.11.2016 Воронины (повтор) Четверг 19:00:09 19:29:39 СТС 2.4 7.3
97 27.11.2016 Золотой транзит Воскресенье 19:27:35 21:32:58 НТВ 2.4 5.8
98 27.11.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:08 00:13:08 2.4 8.0
99 21.11.2016 Люди в черном Понедельник 21:00:16 22:51:43 СТС 2.4 6.7
100 24.11.2016 Вести. (07:30) Четверг 07:30:01 07:35:25 РОССИЯ1 2.4 22.6
TNS Россия
Advertology.Ru

22.12.2016

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Рейтинги

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Главные тренды нативной рекламы в 2016 годуГлавные тренды нативной рекламы в 2016 году
Генеральный директор Института Нативной Рекламы (Native Advertising Institute) Джеспер Лаурсен выделил 9 ключевых пунктов, которые характеризуют нативную рекламу в 2016 году.
Год в искусстве: период неопределенностиГод в искусстве: период неопределенности (1)
Куда двинутся визуальные искусства в 2017 году? Итоги уходящего года обозначают направления: интимность в материалах, от глины до виртуальной реальности, социально-политическое искусство в Новом Свете и видеоарт в Старом.
Как будет развиваться реклама в 2017 году Как будет развиваться реклама в 2017 году (1)
Издание The Observer попросило «знатока Мэдисон-авеню» поделиться ее мнением о том, что будет сильнее всего влиять на PR-индустрию и рекламу в наступающем году.
Три пути к успешным онлайн-продажам в предновогодний сезон 2016Три пути к успешным онлайн-продажам в предновогодний сезон 2016
В преддверии новогодних праздников традиционно достигают своего пика продажи в сфере электронной коммерции. В этом году ожидается, что они достигнут своего самого высокого рубежа, чем когда-либо ранее.
Тренды в Programmatic-рекламе в 2017 годуТренды в Programmatic-рекламе в 2017 году
Международная ad tech компания GetIntent подготовила подборку из пяти трендов в programmatic-индустрии, которые с большой долей вероятности ожидают рынок programmatic-рекламы в России в 2017 году.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

22.12.2016 - 14:50
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация