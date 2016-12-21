100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (21/11/2016 - 27/11/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/11/2016 - 27/11/2016
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|КВН - 55!
|Воскресенье
|18:38:18
|20:59:50
|11.1
|27.3
|2
|22.11.2016
|Мажор 2
|Вторник
|21:36:30
|23:46:11
|8.5
|24.4
|3
|25.11.2016
|Голос
|Пятница
|21:44:08
|23:51:45
|7.4
|21.0
|4
|27.11.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:11
|22:35:38
|7.1
|17.6
|5
|27.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:10
|22:30:17
|6.5
|15.7
|6
|21.11.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:11
|21:34:49
|6.4
|17.0
|7
|21.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:52:09
|21:00:03
|5.8
|16.6
|8
|27.11.2016
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:35:38
|23:39:50
|5.7
|16.4
|9
|26.11.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:18
|21:29:58
|5.6
|14.9
|10
|23.11.2016
|Научи меня жить
|Среда
|21:35:47
|23:37:56
|5.5
|16.2
|11
|27.11.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:50:06
|19:58:50
|5.5
|14.7
|12
|22.11.2016
|Местное время
|Вторник
|20:44:07
|20:59:46
|5.4
|14.6
|13
|24.11.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:09
|20:00:13
|5.4
|15.9
|14
|21.11.2016
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:11
|20:43:43
|5.0
|14.3
|15
|26.11.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:02:32
|4.6
|13.3
|16
|27.11.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:30:17
|01:40:41
|4.6
|18.2
|17
|24.11.2016
|Черная кошка
|Четверг
|21:53:48
|23:00:57
|4.6
|12.6
|18
|26.11.2016
|Пластмассовая королева
|Суббота
|21:07:15
|00:42:19
|4.5
|13.7
|19
|22.11.2016
|Вечерний Ургант
|Вторник
|23:46:18
|00:20:52
|4.4
|17.6
|20
|24.11.2016
|След
|Четверг
|21:12:32
|22:00:09
|4.3
|11.1
|21
|27.11.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|15:34:09
|18:38:11
|4.3
|13.3
|22
|27.11.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|17:00:11
|17:50:06
|4.2
|12.8
|23
|26.11.2016
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:32:52
|23:12:49
|4.1
|11.3
|24
|26.11.2016
|Новые русские сенсации. Шепелев и Фриске: история всероссийского обмана
|Суббота
|20:02:32
|21:02:11
|4.1
|10.8
|25
|25.11.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:37
|19:51:31
|4.0
|13.5
|26
|26.11.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:12
|21:07:15
|4.0
|10.6
|27
|22.11.2016
|Давай поженимся!
|Вторник
|18:47:36
|19:51:55
|3.8
|12.7
|28
|27.11.2016
|Под знаком луны
|Воскресенье
|14:19:49
|17:00:11
|3.8
|13.0
|29
|24.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:00:57
|01:30:14
|3.8
|17.7
|30
|25.11.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:39
|20:59:06
|3.8
|10.8
|31
|24.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Четверг
|22:00:14
|22:27:53
|3.7
|10.0
|32
|24.11.2016
|Детективы
|Четверг
|19:42:50
|20:21:39
|3.7
|10.1
|33
|24.11.2016
|Вечерние новости
|Четверг
|18:00:12
|18:47:17
|3.7
|13.9
|34
|27.11.2016
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:30:54
|10:19:03
|3.7
|20.8
|35
|26.11.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:02:11
|22:01:36
|3.6
|9.5
|36
|24.11.2016
|Брат за брата - 3
|Четверг
|20:40:26
|21:37:45
|3.6
|9.3
|37
|21.11.2016
|Украина в огне
|Понедельник
|16:59:09
|19:00:09
|3.5
|14.7
|38
|24.11.2016
|Тайны следствия - 14
|Четверг
|15:01:16
|16:59:47
|3.5
|17.8
|39
|24.11.2016
|Вести. (17:00)
|Четверг
|17:00:11
|17:19:09
|3.5
|16.3
|40
|27.11.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|12:48:01
|13:46:03
|3.4
|12.4
|41
|26.11.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:37:37
|20:59:04
|3.4
|9.6
|42
|25.11.2016
|Петросян-шоу
|Пятница
|21:00:03
|23:07:21
|3.4
|9.4
|43
|22.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-9
|Вторник
|17:15:49
|18:04:12
|3.4
|15.3
|44
|23.11.2016
|Мужское/женское
|Среда
|16:03:22
|17:01:16
|3.4
|18.6
|45
|26.11.2016
|Танцы
|Суббота
|21:29:58
|23:31:13
|3.4
|9.6
|46
|27.11.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:59:45
|13:05:27
|3.3
|12.5
|47
|27.11.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:02:57
|18:59:57
|3.3
|9.2
|48
|25.11.2016
|Железный человек
|Пятница
|21:00:15
|23:24:49
|3.3
|9.2
|49
|23.11.2016
|Наедине со всеми
|Среда
|17:01:23
|17:58:58
|3.3
|15.1
|50
|26.11.2016
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:12
|14:19:09
|3.2
|13.2
|51
|27.11.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:12
|11:18:36
|3.2
|14.2
|52
|22.11.2016
|Тайны следствия - 13
|Вторник
|14:56:35
|16:59:42
|3.1
|17.7
|53
|26.11.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:15
|20:00:18
|3.1
|8.9
|54
|27.11.2016
|Фазенда
|Воскресенье
|11:23:41
|11:59:46
|3.1
|12.5
|55
|25.11.2016
|Жди меня
|Пятница
|17:01:40
|17:59:14
|3.1
|12.9
|56
|23.11.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:04:19
|18:58:48
|3.1
|11.6
|57
|27.11.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:27
|14:10:46
|3.0
|11.1
|58
|27.11.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:01
|22:02:40
|3.0
|7.3
|59
|22.11.2016
|Прямой эфир
|Вторник
|17:38:41
|18:48:05
|3.0
|12.2
|60
|26.11.2016
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:39:55
|13:59:55
|3.0
|12.6
|61
|26.11.2016
|Своя игра
|Суббота
|15:04:31
|16:00:01
|3.0
|12.3
|62
|27.11.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:40
|23:02:03
|3.0
|7.8
|63
|26.11.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:12:14
|18:58:46
|3.0
|9.5
|64
|27.11.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:18:36
|12:59:31
|3.0
|11.4
|65
|26.11.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:54:09
|19:59:53
|2.9
|8.8
|66
|27.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Воскресенье
|19:00:14
|19:25:52
|2.9
|7.6
|67
|26.11.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:12
|12:15:51
|2.9
|12.8
|68
|25.11.2016
|Новости. (15:00)
|Пятница
|15:00:24
|15:17:13
|2.9
|16.0
|69
|26.11.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:06
|22:09:43
|2.9
|7.5
|70
|25.11.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:57:29
|21:58:54
|2.9
|7.8
|71
|27.11.2016
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:33:56
|11:23:32
|2.9
|13.0
|72
|22.11.2016
|Воронины
|Вторник
|19:29:45
|20:00:34
|2.8
|8.6
|73
|26.11.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:35
|16:59:09
|2.8
|10.0
|74
|27.11.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:10
|16:20:31
|2.8
|9.1
|75
|21.11.2016
|Сваты-6
|Понедельник
|11:54:36
|13:59:01
|2.8
|17.7
|76
|26.11.2016
|Дублерша
|Суббота
|14:19:09
|17:54:09
|2.8
|10.5
|77
|24.11.2016
|Время покажет
|Четверг
|15:15:59
|16:03:20
|2.8
|14.5
|78
|23.11.2016
|СашаТаня
|Среда
|20:31:42
|21:01:26
|2.7
|7.1
|79
|21.11.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:09
|19:29:59
|2.7
|9.0
|80
|22.11.2016
|Люди в черном-2
|Вторник
|21:00:27
|22:38:59
|2.7
|7.2
|81
|26.11.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:09:43
|23:34:54
|2.7
|7.8
|82
|23.11.2016
|Люди в черном-3
|Среда
|21:00:29
|23:00:25
|2.6
|7.2
|83
|24.11.2016
|Место встречи
|Четверг
|13:59:17
|15:59:59
|2.6
|14.9
|84
|25.11.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|19:57:35
|20:57:29
|2.6
|7.6
|85
|27.11.2016
|Железный человек 3
|Воскресенье
|21:00:11
|23:27:02
|2.6
|6.8
|86
|26.11.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:08
|16:35:35
|2.6
|9.5
|87
|21.11.2016
|Доброе утро, Россия!
|Понедельник
|07:10:26
|07:30:16
|2.5
|26.9
|88
|26.11.2016
|Коготь из Мавритании 2
|Суббота
|19:59:37
|21:00:06
|2.5
|6.7
|89
|24.11.2016
|Сегодня утром. (10:00)
|Четверг
|10:00:10
|10:20:13
|2.5
|18.7
|90
|27.11.2016
|Вячеслав Добрынин. Юбилейный концерт
|Воскресенье
|13:46:11
|15:34:02
|2.5
|9.0
|91
|27.11.2016
|Одессит
|Воскресенье
|16:22:37
|17:13:36
|2.5
|7.9
|92
|25.11.2016
|Новости. (12:00)
|Пятница
|12:00:11
|12:15:11
|2.5
|16.3
|93
|25.11.2016
|Вести. (08:00)
|Пятница
|08:00:25
|08:07:22
|2.5
|26.2
|94
|27.11.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:38
|11:59:45
|2.5
|10.2
|95
|27.11.2016
|Открытие Китая
|Воскресенье
|12:16:27
|12:47:51
|2.5
|9.2
|96
|24.11.2016
|Воронины (повтор)
|Четверг
|19:00:09
|19:29:39
|2.4
|7.3
|97
|27.11.2016
|Золотой транзит
|Воскресенье
|19:27:35
|21:32:58
|2.4
|5.8
|98
|27.11.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:08
|00:13:08
|2.4
|8.0
|99
|21.11.2016
|Люди в черном
|Понедельник
|21:00:16
|22:51:43
|2.4
|6.7
|100
|24.11.2016
|Вести. (07:30)
|Четверг
|07:30:01
|07:35:25
|2.4
|22.6
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22.12.2016
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