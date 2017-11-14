Aizek – платформа для автоматической закупки рекламного инвентаря на ТВ и в интернете

Рекламная группа АДВ, входящая в топ-3 по объему обслуживаемых рекламных бюджетов, представила технологическую платформу Aizek, созданную R&D подразделением АДВ Лаб. Aizek объединяет данные о потребительских предпочтениях и медиаповедении аудитории, самостоятельно планирует размещение в этих медиа и осуществляет закупку инвентаря через прямое подключение к основным селлерам на российском рынке.

Aizek помогает компаниям, инвестирующим в медиа для продвижения своих брендов, решать три ключевые задачи современного маркетинга:

Возможность таргетинга на потребителей товарных категорий и продуктов во всех медиа; Объединение разрозненных данных о медиапотреблении и покупательских предпочтениях аудитории в едином источнике; Выявить связь между медиаинвестициями и продажами.

Платформа Aizek состоит из 4 главных компонентов:

Aizek. Persona – модуль, который объединяет данные о потребительских предпочтениях аудитории (покупки тех или иных товаров и товарных категорий) и медиаповедении (предпочтение определенным телеканалам, передачам, сайтам и сервисам). Условно, Persona выполняет две основные функции: во-первых, это слияние данных по ТВ- и Интернет-потреблению в единую базу – для этого используются данные панельного исследования Mediascope. Во-вторых, это сопоставление полученной базы с информацией о покупательском поведении и образе жизни потребителей. Здесь источниками являются исследовательские панели Romir, Tiburon, IPSOS, OMI, а таже данные сетевых подразделений АДВ: Havas Media Group и IPG Mediabrands.

Математические алгоритмы, лежащие в основе модуля, объединяют все данные вокруг уникальных обезличенных пользовательских профилей; таким образом, точность распознавания потребителя достигает 95%, а погрешность расчета мультимедийного охвата уменьшается до 10 раз.

Aizek. Algorithm – модуль, подбирающий оптимальные медианосители для обеспечения целевого охвата. Благодаря машинным алгоритмам и обширным данным о рекламных слотах, Algoritm формирует гранулярный медиаплан с учетом конкретных слотов на ТВ и сайтов с точностью до рубрик и таргетингов. Модуль создает готовый для закупки медиаплан за несколько минут с момента постановки задачи; при этом, построение плана происходит с учётом индивидуальных характеристик потребителей.

Aizek.Trade – часть платформы, осуществляющая закупку доступного инвентаря. Благодаря подключению ко всем основным селлерам рекламного инвентаря в России: НРА, IMHO, ГПМД, а также Яндекс, Google, Facebook и другим. На этом этапе происходит дальнейшая оптимизация медиазакупки: модуль Trade анализирует доступный в данный момент инвентарь и вносит изменения в план. Если для охвата нужной аудитории стал доступен подходящий инвентарь, который не был учтен в плане, алгоритм внесет корректировки.

Применительно же к закупкам интернет-инвентаря, Trade использует данные Х5 Retail Group, платежная система Мир, 36,6 для персонификации сообщения на покупателя.

Aizek.Itog – модуль, визуализирующий результаты текущих и прошедших рекламных кампаний. Itog строит связь между вложенными в медиа бюджетами рекламодателя и результативностью кампании. При подключении к системе потока данных о продажах компании-клиента, Aizek способен оценить конверсию медиаинвестиций в бизнес-результаты (например, влияние на продажи продукта в розничной сети).

В результате тестирования работы платформы отмечается, что Aizek на 20% ускоряет процесс медиапланирования; при этом обеспечивает оптимизацию стоимости контакта с потребителем и рост общей эффективности рекламных инвестиций до 10%.

«Мы видим будущее маркетинга за простыми и понятными технологическими решениями. Мы уверены, что технологии работы с данными способны в значительной степени решить множество текущих задач: медиапланирование и закупка уже могут быть алгоритмизированы. Aizek – первый глобальный шаг АДВ в сторону цифровой трансформации бизнеса» - отмечает Игорь Перевозчиков, глава дивизиона исследований и разработок АДВ Лаб.