ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (18/09/2017 - 24/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:30:03
|23:28:55
|5.8
|19.9
|2
|19.09.2017
|Время
|Вторник
|21:00:13
|21:30:48
|5.5
|16.8
|3
|21.09.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:46:12
|21:00:06
|4.9
|15.6
|4
|21.09.2017
|Отчий берег
|Четверг
|21:36:03
|23:49:12
|4.5
|16.8
|5
|19.09.2017
|На самом деле
|Вторник
|18:46:57
|19:52:52
|4.3
|15.8
|6
|22.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:05
|21:00:05
|4.3
|14.2
|7
|22.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:22
|19:52:05
|3.8
|14.8
|8
|19.09.2017
|Вечерние новости
|Вторник
|18:00:26
|18:46:57
|3.4
|15.4
|9
|24.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:29:39
|3.4
|10.4
|10
|23.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|19:51:45
|21:00:05
|3.4
|10.9
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:51:42
|19:58:42
|5.3
|17.4
|2
|18.09.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:38
|20:59:56
|5.0
|14.4
|3
|24.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:15:05
|4.8
|14.1
|4
|18.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:13
|20:44:38
|4.8
|14.3
|5
|18.09.2017
|Благие намерения
|Понедельник
|20:59:56
|21:50:06
|4.3
|13.2
|6
|22.09.2017
|Юморина 2017
|Пятница
|21:00:05
|23:19:54
|4.2
|14.2
|7
|18.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:04
|19:59:07
|4.1
|14.6
|8
|23.09.2017
|Месть как лекарство
|Суббота
|21:05:05
|00:59:59
|3.9
|16.4
|9
|23.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:06
|21:05:05
|3.6
|11.7
|10
|23.09.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|18:11:06
|19:59:51
|3.3
|12.6
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Вести. Пресс-конференция главы МИД РФ по итогам работы на Генассамблее ООН
|Пятница
|19:51:59
|20:45:02
|0.6
|2.1
|2
|22.09.2017
|Вести сейчас
|Пятница
|20:45:02
|20:53:47
|0.6
|1.9
|3
|24.09.2017
|Вести. Мобильный репортер
|Воскресенье
|08:31:28
|08:54:36
|0.6
|4.8
|4
|19.09.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Вторник
|22:00:05
|22:32:34
|0.5
|1.8
|5
|23.09.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|22:21:51
|22:53:21
|0.5
|1.7
|6
|23.09.2017
|Террор против своих
|Суббота
|12:10:05
|12:40:18
|0.5
|2.8
|7
|23.09.2017
|Вести. Документальный фильм
|Суббота
|13:27:32
|13:59:26
|0.5
|2.6
|8
|23.09.2017
|Вести. Дежурная часть
|Суббота
|18:16:48
|18:56:17
|0.5
|1.9
|9
|23.09.2017
|Вести в субботу
|Суббота
|22:59:54
|00:04:49
|0.5
|2.1
|10
|23.09.2017
|Вести. Городские технологии
|Суббота
|09:15:42
|09:28:52
|0.4
|3.1
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:11:25
|22:23:28
|1.6
|5.3
|2
|24.09.2017
|Осколки счастья 2
|Воскресенье
|20:42:58
|21:44:02
|1.4
|4.0
|3
|23.09.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:23:28
|23:44:20
|1.3
|5.2
|4
|19.09.2017
|Право голоса
|Вторник
|20:18:03
|21:59:09
|1.0
|3.0
|5
|23.09.2017
|События
|Суббота
|23:44:20
|23:55:16
|0.9
|4.9
|6
|24.09.2017
|Знак истинного пути
|Воскресенье
|21:44:02
|22:41:51
|0.9
|2.9
|7
|19.09.2017
|События. (22:00)
|Вторник
|22:00:09
|22:34:01
|0.9
|3.0
|8
|23.09.2017
|Мой лучший враг
|Суббота
|19:00:10
|20:00:08
|0.8
|3.0
|9
|18.09.2017
|Отель последней надежды
|Понедельник
|18:44:02
|19:39:55
|0.8
|3.1
|10
|21.09.2017
|Сразу после сотворения мира
|Четверг
|18:35:03
|19:39:59
|0.8
|3.2
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.09.2017
|Пес
|Среда
|20:47:17
|21:48:07
|3.8
|11.7
|2
|24.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:16
|23:02:22
|3.4
|11.1
|3
|24.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:51
|21:10:16
|3.3
|9.5
|4
|24.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:11:51
|3.2
|9.6
|5
|23.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:00
|3.2
|11.3
|6
|24.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:14
|18:02:28
|2.9
|11.5
|7
|23.09.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:59:31
|18:58:53
|2.7
|11.9
|8
|24.09.2017
|Новые русские сенсации. Главный голос Кремля
|Воскресенье
|18:02:28
|18:59:52
|2.6
|9.0
|9
|21.09.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Четверг
|19:00:07
|19:42:20
|2.6
|9.5
|10
|22.09.2017
|Пес-2
|Пятница
|23:44:23
|00:43:29
|2.5
|15.4
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Ночной патруль
|Суббота
|19:25:55
|20:59:29
|0.7
|2.5
|2
|24.09.2017
|Человек с бульвара Капуцинов
|Воскресенье
|17:56:07
|19:29:25
|0.7
|2.3
|3
|23.09.2017
|Агора
|Суббота
|21:00:08
|22:02:07
|0.5
|1.7
|4
|18.09.2017
|Правила жизни
|Понедельник
|21:52:43
|22:19:03
|0.5
|1.7
|5
|18.09.2017
|Линия жизни
|Понедельник
|20:59:09
|21:51:23
|0.5
|1.4
|6
|22.09.2017
|Смехоностальгия
|Пятница
|19:48:33
|20:13:56
|0.5
|1.7
|7
|24.09.2017
|Жизнь по законам джунглей. Камерун
|Воскресенье
|16:02:54
|16:55:00
|0.5
|2.0
|8
|24.09.2017
|Гений
|Воскресенье
|17:26:25
|17:55:28
|0.5
|1.8
|9
|24.09.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|09:56:11
|10:22:35
|0.4
|2.3
|10
|18.09.2017
|Екатерина
|Понедельник
|22:20:49
|23:02:17
|0.4
|1.5
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Офицерские жены
|Суббота
|21:15:34
|22:08:37
|МИР
|0.4
|1.2
|2
|24.09.2017
|Марьина роща-2
|Воскресенье
|22:00:55
|22:55:58
|МИР
|0.3
|1.2
|3
|24.09.2017
|Холостяк
|Воскресенье
|12:04:26
|12:58:14
|МИР
|0.3
|1.7
|4
|18.09.2017
|Отдел 44
|Понедельник
|21:27:43
|22:20:44
|МИР
|0.3
|0.9
|5
|23.09.2017
|Большая любовь
|Суббота
|22:08:37
|00:00:20
|МИР
|0.3
|1.1
|6
|24.09.2017
|Новости
|Воскресенье
|15:59:02
|16:14:06
|МИР
|0.3
|1.1
|7
|24.09.2017
|Вместе. Итоговая программа
|Воскресенье
|18:50:03
|19:50:15
|МИР
|0.2
|0.7
|8
|18.09.2017
|Дела семейные с Еленой Дмитриевой
|Понедельник
|15:02:03
|15:58:38
|МИР
|0.2
|1.5
|9
|18.09.2017
|Муж по вызову
|Понедельник
|23:17:06
|01:04:06
|МИР
|0.2
|1.4
|10
|19.09.2017
|Возвращение Мухтара
|Вторник
|18:03:56
|18:58:46
|МИР
|0.2
|0.8
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.09.2017
|Футбол. Кубок России 2017-2018
|Четверг
|20:57:56
|22:34:59
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.5
|2
|24.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Воскресенье
|18:26:28
|20:59:25
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.2
|3
|23.09.2017
|#новости
|Суббота
|21:00:42
|21:06:11
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.8
|4
|24.09.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|20:59:25
|21:54:44
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.5
|5
|20.09.2017
|#всенаматч
|Среда
|21:01:20
|21:35:08
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.3
|6
|24.09.2017
|Россия футбольная
|Воскресенье
|21:54:44
|21:59:58
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.1
|7
|23.09.2017
|Волейбол. Чемпионат Европы 2017. Женщины
|Суббота
|21:06:11
|23:26:47
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.4
|8
|20.09.2017
|Футбол. Чемпионат Италии
|Среда
|21:36:48
|22:40:15
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.3
|9
|19.09.2017
|Футбол. Чемпионат Германии
|Вторник
|21:21:30
|22:21:44
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.0
|10
|18.09.2017
|В этот день
|Понедельник
|22:56:29
|23:05:08
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.0
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Пятница
|08:34:56
|09:00:01
|0.1
|0.7
|2
|23.09.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|09:00:11
|09:30:13
|0.0
|0.3
|3
|22.09.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Пятница
|09:33:21
|10:00:03
|0.0
|0.4
|4
|20.09.2017
|Новости EuroNews (18:30)
|Среда
|18:43:25
|19:00:15
|0.0
|0.2
|5
|24.09.2017
|Новости EuroNews (21:00)
|Воскресенье
|20:58:25
|21:33:40
|0.0
|0.1
|6
|22.09.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Пятница
|07:59:58
|08:34:56
|0.0
|0.3
|7
|24.09.2017
|Новости EuroNews (20:00)
|Воскресенье
|20:02:42
|20:31:54
|0.0
|0.1
|8
|24.09.2017
|Новости EuroNews (22:00)
|Воскресенье
|22:00:05
|22:29:45
|0.0
|0.1
|9
|22.09.2017
|Новости EuroNews (22:30)
|Пятница
|22:30:14
|23:00:11
|0.0
|0.1
|10
|23.09.2017
|Новости EuroNews (11:00)
|Суббота
|11:00:11
|11:31:44
|0.0
|0.2
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Иллюзия обмана 2
|Воскресенье
|21:00:12
|23:31:44
|2.7
|9.3
|2
|23.09.2017
|Иллюзия обмана
|Суббота
|21:00:29
|23:08:20
|2.2
|7.5
|3
|22.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:21
|20:59:49
|2.0
|6.9
|4
|22.09.2017
|Защитники
|Пятница
|20:59:49
|22:45:46
|1.9
|6.1
|5
|23.09.2017
|Шрек навсегда
|Суббота
|19:20:17
|21:00:29
|1.9
|6.3
|6
|21.09.2017
|Молодежка-5
|Четверг
|20:00:24
|21:00:24
|1.9
|5.9
|7
|18.09.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:05
|20:00:08
|1.8
|6.2
|8
|24.09.2017
|Шрек - 2
|Воскресенье
|10:49:13
|12:36:42
|1.8
|9.2
|9
|18.09.2017
|Невероятный Халк
|Понедельник
|20:59:40
|23:12:06
|1.8
|6.0
|10
|19.09.2017
|Фантастическая четверка 2. Вторжение серебряного серфера
|Вторник
|21:00:09
|22:48:11
|1.7
|5.7
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.09.2017
|Женский доктор 3
|Четверг
|20:00:01
|20:56:31
|1.6
|5.1
|2
|24.09.2017
|Кафе на Садовой
|Воскресенье
|22:00:03
|22:59:44
|1.4
|5.1
|3
|23.09.2017
|Непутевая невестка
|Суббота
|19:02:01
|22:41:22
|1.0
|3.5
|4
|18.09.2017
|Подкидыши
|Понедельник
|20:56:30
|21:56:35
|1.0
|3.0
|5
|23.09.2017
|Дом с сюрпризом
|Суббота
|17:02:23
|17:58:11
|0.9
|4.0
|6
|22.09.2017
|Опасные связи
|Пятница
|19:01:51
|22:56:43
|0.8
|2.8
|7
|19.09.2017
|Тест на отцовство
|Вторник
|13:29:01
|14:29:27
|0.7
|5.3
|8
|20.09.2017
|Понять. Простить
|Среда
|14:29:43
|15:03:30
|0.7
|5.0
|9
|18.09.2017
|По делам несовершеннолетних
|Понедельник
|09:30:43
|10:30:09
|0.6
|5.2
|10
|23.09.2017
|Миф об идеальном мужчине
|Суббота
|10:06:37
|14:16:11
|0.6
|3.6
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:57:43
|21:30:36
|4.5
|14.4
|2
|20.09.2017
|Ольга
|Среда
|20:30:11
|21:00:31
|3.6
|10.9
|3
|23.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:36
|23:31:02
|3.5
|12.5
|4
|24.09.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:26
|21:01:56
|2.9
|8.2
|5
|24.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:56
|22:03:18
|2.7
|8.0
|6
|22.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:49
|22:02:10
|2.6
|8.0
|7
|19.09.2017
|Ольга (повтор)
|Вторник
|20:00:12
|20:29:52
|2.5
|7.9
|8
|21.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|21:00:40
|22:02:12
|2.3
|7.3
|9
|19.09.2017
|8 новых свиданий
|Вторник
|21:00:03
|22:51:53
|2.2
|7.4
|10
|24.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:18
|23:03:27
|2.2
|7.7
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:59:36
|20:01:44
|1.1
|4.2
|2
|21.09.2017
|Слепая
|Четверг
|18:04:54
|18:34:33
|1.1
|5.1
|3
|23.09.2017
|Скорость
|Суббота
|19:00:02
|21:16:11
|1.0
|3.4
|4
|21.09.2017
|Знаки судьбы
|Четверг
|17:04:11
|17:35:31
|0.9
|5.3
|5
|22.09.2017
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|18:01:09
|18:59:36
|0.9
|4.3
|6
|21.09.2017
|Гадалка
|Четверг
|16:33:06
|17:04:11
|0.9
|5.1
|7
|18.09.2017
|Менталист
|Понедельник
|21:17:21
|22:12:01
|0.8
|2.6
|8
|21.09.2017
|Мистические истории
|Четверг
|14:58:42
|15:59:06
|0.8
|5.4
|9
|24.09.2017
|Скорость - 2
|Воскресенье
|16:47:52
|19:00:11
|0.8
|2.9
|10
|21.09.2017
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Четверг
|18:34:33
|19:33:30
|0.8
|3.0
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.09.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|17:59:02
|19:00:13
|1.7
|7.5
|2
|23.09.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|19:00:38
|20:58:06
|1.6
|5.3
|3
|24.09.2017
|Первый мститель: Другая война
|Воскресенье
|20:26:36
|22:59:52
|1.5
|4.7
|4
|22.09.2017
|Предсказания волхвов: что нас ждет?
|Пятница
|20:56:57
|22:56:11
|1.5
|4.8
|5
|19.09.2017
|Новости. (19:30)
|Вторник
|19:30:12
|19:59:30
|1.5
|5.0
|6
|24.09.2017
|Бандитский Петербург II
|Воскресенье
|17:23:39
|18:23:12
|1.4
|5.3
|7
|19.09.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Вторник
|19:00:13
|19:30:07
|1.4
|5.3
|8
|23.09.2017
|Тор 2: Царство тьмы
|Суббота
|20:58:06
|23:00:15
|1.4
|4.8
|9
|23.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:13
|19:00:38
|1.2
|5.4
|10
|22.09.2017
|Чужие. Секретный архив космопоиска
|Пятница
|19:53:35
|20:56:57
|1.2
|4.0
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Незримый бой
|Воскресенье
|20:23:13
|21:09:34
|1.1
|3.0
|2
|24.09.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|19:31:25
|20:23:13
|0.9
|2.7
|3
|18.09.2017
|Специальный репортаж
|Понедельник
|20:20:39
|20:43:43
|0.9
|2.7
|4
|18.09.2017
|Теория заговора
|Понедельник
|19:34:43
|20:20:39
|0.9
|2.9
|5
|19.09.2017
|Легенды армии
|Вторник
|19:34:32
|20:20:13
|0.9
|2.8
|6
|18.09.2017
|Автомобили в погонах
|Понедельник
|18:43:24
|19:34:43
|0.8
|3.2
|7
|18.09.2017
|Загадки века
|Понедельник
|20:43:43
|21:34:16
|0.8
|2.4
|8
|22.09.2017
|Берегите женщин
|Пятница
|18:43:31
|21:21:32
|0.8
|2.8
|9
|19.09.2017
|Стреляющие горы
|Вторник
|16:03:01
|16:47:42
|0.8
|4.8
|10
|24.09.2017
|Новости дня
|Воскресенье
|13:00:07
|13:12:09
|0.8
|3.9
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.09.2017
|След
|Среда
|21:13:05
|22:00:04
|2.8
|9.0
|2
|20.09.2017
|Известия (22:00)
|Среда
|22:00:12
|22:30:22
|2.3
|8.1
|3
|24.09.2017
|Отставник-2
|Воскресенье
|19:49:57
|21:39:57
|2.1
|6.0
|4
|24.09.2017
|Отставник-3
|Воскресенье
|21:39:57
|23:35:38
|2.1
|7.6
|5
|24.09.2017
|Отставник
|Воскресенье
|17:57:34
|19:49:57
|1.8
|5.8
|6
|24.09.2017
|Последний мент
|Воскресенье
|11:28:03
|17:57:34
|1.4
|6.4
|7
|20.09.2017
|Белая стрела. Возмездие
|Среда
|15:53:37
|16:44:01
|1.3
|8.5
|8
|20.09.2017
|Детективы
|Среда
|17:23:28
|18:03:57
|1.3
|6.6
|9
|24.09.2017
|Пес Барбос и необычный кросс
|Воскресенье
|11:14:07
|11:28:03
|1.2
|6.2
|10
|18.09.2017
|Известия. Итоговый выпуск
|Понедельник
|00:03:00
|00:35:13
|1.2
|9.3
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.09.2017
|Футурама
|Четверг
|17:55:50
|18:18:41
|0.2
|1.1
|2
|23.09.2017
|Американский папаша
|Суббота
|20:11:02
|20:31:00
|0.2
|0.7
|3
|21.09.2017
|Симпсоны
|Четверг
|22:24:34
|22:46:20
|0.2
|0.7
|4
|21.09.2017
|Рассол и Арахис
|Четверг
|18:24:31
|18:36:02
|0.2
|0.8
|5
|24.09.2017
|Южный парк
|Воскресенье
|23:43:48
|00:05:54
|0.2
|1.0
|6
|21.09.2017
|Бешеные кролики: вторжение
|Четверг
|19:18:08
|19:25:25
|0.2
|0.6
|7
|21.09.2017
|МульТВ
|Четверг
|23:21:30
|23:36:30
|0.2
|0.7
|8
|21.09.2017
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:50:15
|23:17:20
|0.1
|0.5
|9
|21.09.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Четверг
|14:10:45
|14:21:15
|0.1
|0.9
|10
|22.09.2017
|Level up show
|Пятница
|22:50:16
|23:15:26
|0.1
|0.4
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.09.2017
|Тачки 2
|Воскресенье
|19:34:16
|21:40:34
|0.9
|2.5
|2
|22.09.2017
|Геркулес
|Пятница
|19:31:39
|21:22:11
|0.6
|2.1
|3
|24.09.2017
|Тачки
|Воскресенье
|17:21:27
|19:33:47
|0.6
|2.0
|4
|20.09.2017
|Гравити Фолз
|Среда
|18:41:28
|19:01:18
|0.5
|2.2
|5
|21.09.2017
|Побег с планеты Земля
|Четверг
|19:30:55
|21:13:54
|0.5
|1.6
|6
|20.09.2017
|Закон Мерфи
|Среда
|19:08:01
|19:29:08
|0.5
|1.8
|7
|24.09.2017
|Рапунцель: новая история
|Воскресенье
|11:56:54
|12:18:31
|0.5
|2.4
|8
|20.09.2017
|Планета 51
|Среда
|19:29:20
|21:22:06
|0.5
|1.4
|9
|23.09.2017
|Герои в масках
|Суббота
|11:26:09
|11:50:10
|0.5
|2.8
|10
|24.09.2017
|Клуб Микки Мауса
|Воскресенье
|10:01:02
|10:24:03
|0.4
|2.5
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.09.2017
|Секрет Тропиканки
|Вторник
|20:31:03
|21:33:02
|0.4
|1.3
|2
|19.09.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Вторник
|21:33:02
|23:14:06
|0.4
|1.4
|3
|24.09.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|20:07:53
|22:00:17
|0.3
|0.9
|4
|19.09.2017
|В теме
|Вторник
|23:14:06
|23:41:49
|0.3
|1.3
|5
|22.09.2017
|Угадай мой возраст
|Пятница
|17:39:56
|18:32:54
|0.2
|1.1
|6
|22.09.2017
|Цветок Карибского моря
|Пятница
|18:32:54
|19:27:49
|0.2
|0.8
|7
|23.09.2017
|Клон
|Суббота
|18:58:40
|19:55:32
|0.2
|0.7
|8
|23.09.2017
|Свадьба вслепую
|Суббота
|16:19:44
|18:01:07
|0.2
|0.8
|9
|23.09.2017
|Посольство красоты
|Суббота
|10:30:25
|11:02:15
|0.1
|0.8
|10
|23.09.2017
|Коко до Шанель
|Суббота
|22:38:16
|00:43:19
|0.1
|0.6
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.09.2017
|Добрые чудеса в стране Лалалупсия
|Среда
|20:06:32
|20:27:48
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.7
|2
|21.09.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Четверг
|20:31:27
|20:42:16
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.6
|3
|20.09.2017
|Фиксики
|Среда
|19:29:17
|19:41:39
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.1
|4
|22.09.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|20:53:47
|21:15:05
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.5
|5
|24.09.2017
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|17:02:05
|17:17:07
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.1
|6
|19.09.2017
|Дружба - это чудо
|Вторник
|19:42:41
|20:04:15
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.3
|7
|20.09.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Среда
|20:41:37
|20:52:52
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
|8
|24.09.2017
|Сказочный патруль
|Воскресенье
|19:54:08
|20:16:07
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|9
|23.09.2017
|Даша-следопыт
|Суббота
|09:20:30
|09:44:06
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|6.2
|10
|24.09.2017
|Кротик и Панда
|Воскресенье
|17:18:50
|17:44:40
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.5
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Концертный зал RU TV
|Суббота
|16:03:54
|16:59:59
|RU.TV
|0.1
|0.7
|2
|23.09.2017
|100пудовый хит
|Суббота
|10:03:39
|10:58:32
|RU.TV
|0.1
|0.7
|3
|22.09.2017
|Чат-тайм
|Пятница
|21:00:24
|22:57:08
|RU.TV
|0.1
|0.3
|4
|24.09.2017
|RU новости
|Воскресенье
|11:02:01
|11:17:36
|RU.TV
|0.1
|0.5
|5
|23.09.2017
|Супермикс недели
|Суббота
|17:03:42
|17:55:38
|RU.TV
|0.1
|0.4
|6
|22.09.2017
|Энергетик
|Пятница
|23:00:22
|01:00:24
|RU.TV
|0.1
|0.5
|7
|22.09.2017
|Super 20
|Пятница
|18:59:58
|20:53:09
|RU.TV
|0.1
|0.3
|8
|22.09.2017
|Мисс "Русское радио". Дневники
|Пятница
|15:46:08
|15:55:32
|RU.TV
|0.1
|0.5
|9
|24.09.2017
|Хит за хитом
|Воскресенье
|11:21:16
|11:58:40
|RU.TV
|0.1
|0.4
|10
|24.09.2017
|Мисс "Русское радио."
|Воскресенье
|16:03:57
|17:51:27
|RU.TV
|0.1
|0.3
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.09.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Вторник
|19:59:36
|21:01:47
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.3
|2
|21.09.2017
|Пацанки 2
|Четверг
|19:00:07
|20:33:49
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.5
|3
|18.09.2017
|Орел & решка. Рай и ад 2
|Понедельник
|20:00:38
|21:00:17
|ПЯТНИЦА
|0.7
|1.9
|4
|21.09.2017
|На ножах
|Четверг
|20:33:59
|21:36:27
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.6
|5
|22.09.2017
|Явление
|Пятница
|21:59:07
|23:44:33
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.9
|6
|20.09.2017
|Адская кухня
|Среда
|19:00:45
|20:37:03
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.7
|7
|19.09.2017
|Любимцы
|Вторник
|21:01:47
|21:29:37
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.6
|8
|19.09.2017
|Зачарованные
|Вторник
|15:09:24
|16:03:09
|ПЯТНИЦА
|0.5
|3.1
|9
|18.09.2017
|Орел & решка. Юбилейный
|Понедельник
|18:06:18
|19:00:39
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.9
|10
|22.09.2017
|Тревожный вызов
|Пятница
|20:14:11
|21:59:07
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.3
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Моя прекрасная няня
|Суббота
|19:39:43
|20:07:15
|СТС LOVE
|0.3
|0.9
|2
|21.09.2017
|Фиксики
|Четверг
|05:19:49
|05:31:55
|СТС LOVE
|0.2
|5.5
|3
|20.09.2017
|Не родись красивой
|Среда
|21:25:14
|23:05:16
|СТС LOVE
|0.2
|0.7
|4
|22.09.2017
|Папины дочки
|Пятница
|16:21:16
|16:46:29
|СТС LOVE
|0.2
|1.1
|5
|22.09.2017
|Страшная Любовь
|Пятница
|22:00:14
|22:59:38
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|6
|22.09.2017
|Маргоша
|Пятница
|22:59:38
|00:54:43
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|7
|21.09.2017
|Прирожденные шопоголики
|Четверг
|13:16:22
|14:09:57
|СТС LOVE
|0.1
|0.8
|8
|23.09.2017
|Три кота
|Суббота
|07:30:31
|07:35:35
|СТС LOVE
|0.1
|1.2
|9
|22.09.2017
|Старфон!
|Пятница
|21:00:16
|22:00:14
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|10
|23.09.2017
|Смешарики
|Суббота
|07:52:14
|08:05:16
|СТС LOVE
|0.1
|0.9
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Терминатор-2: Судный день
|Пятница
|21:38:47
|00:12:31
|ЧЕ
|0.4
|1.6
|2
|23.09.2017
|Живая сталь
|Суббота
|20:33:34
|23:01:26
|ЧЕ
|0.4
|1.3
|3
|21.09.2017
|Изгой
|Четверг
|20:30:16
|23:25:55
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|4
|23.09.2017
|Красная жара
|Суббота
|23:01:26
|01:00:33
|ЧЕ
|0.3
|1.9
|5
|22.09.2017
|Терминатор
|Пятница
|19:30:10
|21:38:47
|ЧЕ
|0.3
|0.9
|6
|18.09.2017
|Ливень
|Понедельник
|21:32:26
|23:31:12
|ЧЕ
|0.3
|1.0
|7
|21.09.2017
|Решала
|Четверг
|19:30:10
|20:30:16
|ЧЕ
|0.3
|0.9
|8
|19.09.2017
|Поезд-беглец
|Вторник
|21:30:13
|23:33:16
|ЧЕ
|0.2
|0.8
|9
|24.09.2017
|Утилизатор
|Воскресенье
|11:30:11
|12:29:51
|ЧЕ
|0.2
|1.1
|10
|24.09.2017
|Путь Баженова: напролом
|Воскресенье
|22:01:14
|23:00:44
|ЧЕ
|0.2
|0.7
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.09.2017
|Комеди Клаб
|Суббота
|20:59:08
|21:57:40
|ТНТ 4
|0.3
|1.1
|2
|24.09.2017
|Наша Russia
|Воскресенье
|21:30:08
|21:58:37
|ТНТ 4
|0.3
|0.9
|3
|20.09.2017
|Comedy Woman
|Среда
|20:00:02
|21:00:17
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|4
|22.09.2017
|Великий Гэтсби
|Пятница
|20:30:07
|23:00:52
|ТНТ 4
|0.2
|0.7
|5
|21.09.2017
|Не спать
|Четверг
|01:00:09
|02:00:10
|ТНТ 4
|0.2
|3.2
|6
|19.09.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Вторник
|17:47:58
|18:04:36
|ТНТ 4
|0.2
|1.0
|7
|22.09.2017
|Универ
|Пятница
|17:59:39
|18:30:04
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
|8
|22.09.2017
|Убойная лига
|Пятница
|02:00:25
|02:59:34
|ТНТ 4
|0.2
|3.3
|9
|22.09.2017
|Счастливы вместе
|Пятница
|10:59:17
|11:28:13
|ТНТ 4
|0.2
|1.3
|10
|21.09.2017
|Comedy Woman. Лучшее
|Четверг
|09:59:51
|10:04:59
|ТНТ 4
|0.1
|1.3
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Махинаторы
|Пятница
|20:01:20
|20:59:08
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|2
|20.09.2017
|Танки. Сделано в России
|Среда
|21:00:08
|21:26:28
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|3
|20.09.2017
|Взрывая историю
|Среда
|22:00:24
|22:59:04
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|4
|22.09.2017
|Как это работает
|Пятница
|13:30:38
|13:56:44
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.9
|5
|18.09.2017
|Охотники за складами
|Понедельник
|21:30:27
|21:58:23
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|6
|22.09.2017
|Самогонщики
|Пятница
|00:01:20
|00:53:51
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.8
|7
|23.09.2017
|Битвы за контейнеры
|Суббота
|14:00:52
|14:26:16
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|8
|22.09.2017
|Пищевая фабрика
|Пятница
|13:00:22
|13:25:58
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.8
|9
|19.09.2017
|Быстрые и громкие
|Вторник
|10:00:22
|10:56:15
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.8
|10
|18.09.2017
|Золотая лихорадка
|Понедельник
|17:00:07
|17:58:44
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.09.2017
|Сваты-4
|Среда
|21:00:30
|22:00:19
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.7
|2
|21.09.2017
|Сваты-5
|Четверг
|21:01:57
|22:01:08
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.5
|3
|18.09.2017
|Ворошиловский стрелок
|Понедельник
|22:00:03
|23:53:52
|ДОМ КИНО
|0.5
|2.1
|4
|18.09.2017
|Москва слезам не верит
|Понедельник
|11:51:14
|14:39:38
|ДОМ КИНО
|0.5
|3.8
|5
|23.09.2017
|Каменская
|Суббота
|21:03:14
|22:00:18
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.4
|6
|24.09.2017
|Легенды о Круге
|Воскресенье
|17:15:24
|19:00:06
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.6
|7
|19.09.2017
|Три плюс два
|Вторник
|22:00:30
|23:44:26
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.6
|8
|21.09.2017
|Выкрутасы
|Четверг
|22:01:08
|23:55:00
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.6
|9
|20.09.2017
|Высота
|Среда
|22:00:19
|23:50:46
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.6
|10
|23.09.2017
|Афоня
|Суббота
|22:00:18
|23:49:57
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.4
Advertology.Ru
08.11.2017
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