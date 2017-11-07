Измерения

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (18/09/2017 - 24/09/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (18/09/2017 - 24/09/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Голос Пятница 21:30:03 23:28:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 19.9
2 19.09.2017 Время Вторник 21:00:13 21:30:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 16.8
3 21.09.2017 Пусть говорят Четверг 19:46:12 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.6
4 21.09.2017 Отчий берег Четверг 21:36:03 23:49:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 16.8
5 19.09.2017 На самом деле Вторник 18:46:57 19:52:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 15.8
6 22.09.2017 Поле чудес Пятница 19:52:05 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 14.2
7 22.09.2017 Человек и закон Пятница 18:47:22 19:52:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 14.8
8 19.09.2017 Вечерние новости Вторник 18:00:26 18:46:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 15.4
9 24.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:29:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 10.4
10 23.09.2017 Сегодня вечером Суббота 19:51:45 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 10.9

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:51:42 19:58:42 РОССИЯ1 5.3 17.4
2 18.09.2017 Местное время Понедельник 20:44:38 20:59:56 РОССИЯ1 5.0 14.4
3 24.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:15:05 РОССИЯ1 4.8 14.1
4 18.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:13 20:44:38 РОССИЯ1 4.8 14.3
5 18.09.2017 Благие намерения Понедельник 20:59:56 21:50:06 РОССИЯ1 4.3 13.2
6 22.09.2017 Юморина 2017 Пятница 21:00:05 23:19:54 РОССИЯ1 4.2 14.2
7 18.09.2017 60 минут Понедельник 19:00:04 19:59:07 РОССИЯ1 4.1 14.6
8 23.09.2017 Месть как лекарство Суббота 21:05:05 00:59:59 РОССИЯ1 3.9 16.4
9 23.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:06 21:05:05 РОССИЯ1 3.6 11.7
10 23.09.2017 "Субботний вечер". Концерт Суббота 18:11:06 19:59:51 РОССИЯ1 3.3 12.6

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Вести. Пресс-конференция главы МИД РФ по итогам работы на Генассамблее ООН Пятница 19:51:59 20:45:02 РОССИЯ 24 0.6 2.1
2 22.09.2017 Вести сейчас Пятница 20:45:02 20:53:47 РОССИЯ 24 0.6 1.9
3 24.09.2017 Вести. Мобильный репортер Воскресенье 08:31:28 08:54:36 РОССИЯ 24 0.6 4.8
4 19.09.2017 Вести. Большой информационный вечер Вторник 22:00:05 22:32:34 РОССИЯ 24 0.5 1.8
5 23.09.2017 Вести. Специальный репортаж Суббота 22:21:51 22:53:21 РОССИЯ 24 0.5 1.7
6 23.09.2017 Террор против своих Суббота 12:10:05 12:40:18 РОССИЯ 24 0.5 2.8
7 23.09.2017 Вести. Документальный фильм Суббота 13:27:32 13:59:26 РОССИЯ 24 0.5 2.6
8 23.09.2017 Вести. Дежурная часть Суббота 18:16:48 18:56:17 РОССИЯ 24 0.5 1.9
9 23.09.2017 Вести в субботу Суббота 22:59:54 00:04:49 РОССИЯ 24 0.5 2.1
10 23.09.2017 Вести. Городские технологии Суббота 09:15:42 09:28:52 РОССИЯ 24 0.4 3.1

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Постскриптум Суббота 21:11:25 22:23:28 1.6 5.3
2 24.09.2017 Осколки счастья 2 Воскресенье 20:42:58 21:44:02 1.4 4.0
3 23.09.2017 Право знать! Суббота 22:23:28 23:44:20 1.3 5.2
4 19.09.2017 Право голоса Вторник 20:18:03 21:59:09 1.0 3.0
5 23.09.2017 События Суббота 23:44:20 23:55:16 0.9 4.9
6 24.09.2017 Знак истинного пути Воскресенье 21:44:02 22:41:51 0.9 2.9
7 19.09.2017 События. (22:00) Вторник 22:00:09 22:34:01 0.9 3.0
8 23.09.2017 Мой лучший враг Суббота 19:00:10 20:00:08 0.8 3.0
9 18.09.2017 Отель последней надежды Понедельник 18:44:02 19:39:55 0.8 3.1
10 21.09.2017 Сразу после сотворения мира Четверг 18:35:03 19:39:59 0.8 3.2

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.09.2017 Пес Среда 20:47:17 21:48:07 НТВ 3.8 11.7
2 24.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:10:16 23:02:22 НТВ 3.4 11.1
3 24.09.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:51 21:10:16 НТВ 3.3 9.5
4 24.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:11:51 НТВ 3.2 9.6
5 23.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:00 НТВ 3.2 11.3
6 24.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:14 18:02:28 НТВ 2.9 11.5
7 23.09.2017 Секрет на миллион Суббота 16:59:31 18:58:53 НТВ 2.7 11.9
8 24.09.2017 Новые русские сенсации. Главный голос Кремля Воскресенье 18:02:28 18:59:52 НТВ 2.6 9.0
9 21.09.2017 Сегодня вечером. (19:00) Четверг 19:00:07 19:42:20 НТВ 2.6 9.5
10 22.09.2017 Пес-2 Пятница 23:44:23 00:43:29 НТВ 2.5 15.4

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Ночной патруль Суббота 19:25:55 20:59:29 РОССИЯ К 0.7 2.5
2 24.09.2017 Человек с бульвара Капуцинов Воскресенье 17:56:07 19:29:25 РОССИЯ К 0.7 2.3
3 23.09.2017 Агора Суббота 21:00:08 22:02:07 РОССИЯ К 0.5 1.7
4 18.09.2017 Правила жизни Понедельник 21:52:43 22:19:03 РОССИЯ К 0.5 1.7
5 18.09.2017 Линия жизни Понедельник 20:59:09 21:51:23 РОССИЯ К 0.5 1.4
6 22.09.2017 Смехоностальгия Пятница 19:48:33 20:13:56 РОССИЯ К 0.5 1.7
7 24.09.2017 Жизнь по законам джунглей. Камерун Воскресенье 16:02:54 16:55:00 РОССИЯ К 0.5 2.0
8 24.09.2017 Гений Воскресенье 17:26:25 17:55:28 РОССИЯ К 0.5 1.8
9 24.09.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 09:56:11 10:22:35 РОССИЯ К 0.4 2.3
10 18.09.2017 Екатерина Понедельник 22:20:49 23:02:17 РОССИЯ К 0.4 1.5

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Офицерские жены Суббота 21:15:34 22:08:37 МИР 0.4 1.2
2 24.09.2017 Марьина роща-2 Воскресенье 22:00:55 22:55:58 МИР 0.3 1.2
3 24.09.2017 Холостяк Воскресенье 12:04:26 12:58:14 МИР 0.3 1.7
4 18.09.2017 Отдел 44 Понедельник 21:27:43 22:20:44 МИР 0.3 0.9
5 23.09.2017 Большая любовь Суббота 22:08:37 00:00:20 МИР 0.3 1.1
6 24.09.2017 Новости Воскресенье 15:59:02 16:14:06 МИР 0.3 1.1
7 24.09.2017 Вместе. Итоговая программа Воскресенье 18:50:03 19:50:15 МИР 0.2 0.7
8 18.09.2017 Дела семейные с Еленой Дмитриевой Понедельник 15:02:03 15:58:38 МИР 0.2 1.5
9 18.09.2017 Муж по вызову Понедельник 23:17:06 01:04:06 МИР 0.2 1.4
10 19.09.2017 Возвращение Мухтара Вторник 18:03:56 18:58:46 МИР 0.2 0.8

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.09.2017 Футбол. Кубок России 2017-2018 Четверг 20:57:56 22:34:59 МАТЧ ТВ 1.4 4.5
2 24.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Воскресенье 18:26:28 20:59:25 МАТЧ ТВ 1.4 4.2
3 23.09.2017 #новости Суббота 21:00:42 21:06:11 МАТЧ ТВ 0.9 2.8
4 24.09.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 20:59:25 21:54:44 МАТЧ ТВ 0.8 2.5
5 20.09.2017 #всенаматч Среда 21:01:20 21:35:08 МАТЧ ТВ 0.8 2.3
6 24.09.2017 Россия футбольная Воскресенье 21:54:44 21:59:58 МАТЧ ТВ 0.7 2.1
7 23.09.2017 Волейбол. Чемпионат Европы 2017. Женщины Суббота 21:06:11 23:26:47 МАТЧ ТВ 0.7 2.4
8 20.09.2017 Футбол. Чемпионат Италии Среда 21:36:48 22:40:15 МАТЧ ТВ 0.6 2.3
9 19.09.2017 Футбол. Чемпионат Германии Вторник 21:21:30 22:21:44 МАТЧ ТВ 0.6 2.0
10 18.09.2017 В этот день Понедельник 22:56:29 23:05:08 МАТЧ ТВ 0.5 2.0

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Новости EuroNews (08:30) Пятница 08:34:56 09:00:01 EURONEWS 0.1 0.7
2 23.09.2017 Новости EuroNews (09:00) Суббота 09:00:11 09:30:13 EURONEWS 0.0 0.3
3 22.09.2017 Новости EuroNews (09:30) Пятница 09:33:21 10:00:03 EURONEWS 0.0 0.4
4 20.09.2017 Новости EuroNews (18:30) Среда 18:43:25 19:00:15 EURONEWS 0.0 0.2
5 24.09.2017 Новости EuroNews (21:00) Воскресенье 20:58:25 21:33:40 EURONEWS 0.0 0.1
6 22.09.2017 Новости EuroNews (08:00) Пятница 07:59:58 08:34:56 EURONEWS 0.0 0.3
7 24.09.2017 Новости EuroNews (20:00) Воскресенье 20:02:42 20:31:54 EURONEWS 0.0 0.1
8 24.09.2017 Новости EuroNews (22:00) Воскресенье 22:00:05 22:29:45 EURONEWS 0.0 0.1
9 22.09.2017 Новости EuroNews (22:30) Пятница 22:30:14 23:00:11 EURONEWS 0.0 0.1
10 23.09.2017 Новости EuroNews (11:00) Суббота 11:00:11 11:31:44 EURONEWS 0.0 0.2

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Иллюзия обмана 2 Воскресенье 21:00:12 23:31:44 СТС 2.7 9.3
2 23.09.2017 Иллюзия обмана Суббота 21:00:29 23:08:20 СТС 2.2 7.5
3 22.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:21 20:59:49 СТС 2.0 6.9
4 22.09.2017 Защитники Пятница 20:59:49 22:45:46 СТС 1.9 6.1
5 23.09.2017 Шрек навсегда Суббота 19:20:17 21:00:29 СТС 1.9 6.3
6 21.09.2017 Молодежка-5 Четверг 20:00:24 21:00:24 СТС 1.9 5.9
7 18.09.2017 Воронины Понедельник 19:29:05 20:00:08 СТС 1.8 6.2
8 24.09.2017 Шрек - 2 Воскресенье 10:49:13 12:36:42 СТС 1.8 9.2
9 18.09.2017 Невероятный Халк Понедельник 20:59:40 23:12:06 СТС 1.8 6.0
10 19.09.2017 Фантастическая четверка 2. Вторжение серебряного серфера Вторник 21:00:09 22:48:11 СТС 1.7 5.7

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.09.2017 Женский доктор 3 Четверг 20:00:01 20:56:31 1.6 5.1
2 24.09.2017 Кафе на Садовой Воскресенье 22:00:03 22:59:44 1.4 5.1
3 23.09.2017 Непутевая невестка Суббота 19:02:01 22:41:22 1.0 3.5
4 18.09.2017 Подкидыши Понедельник 20:56:30 21:56:35 1.0 3.0
5 23.09.2017 Дом с сюрпризом Суббота 17:02:23 17:58:11 0.9 4.0
6 22.09.2017 Опасные связи Пятница 19:01:51 22:56:43 0.8 2.8
7 19.09.2017 Тест на отцовство Вторник 13:29:01 14:29:27 0.7 5.3
8 20.09.2017 Понять. Простить Среда 14:29:43 15:03:30 0.7 5.0
9 18.09.2017 По делам несовершеннолетних Понедельник 09:30:43 10:30:09 0.6 5.2
10 23.09.2017 Миф об идеальном мужчине Суббота 10:06:37 14:16:11 0.6 3.6

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:57:43 21:30:36 ТНТ 4.5 14.4
2 20.09.2017 Ольга Среда 20:30:11 21:00:31 ТНТ 3.6 10.9
3 23.09.2017 Танцы Суббота 21:30:36 23:31:02 ТНТ 3.5 12.5
4 24.09.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:26 21:01:56 ТНТ 2.9 8.2
5 24.09.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:56 22:03:18 ТНТ 2.7 8.0
6 22.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:49 22:02:10 ТНТ 2.6 8.0
7 19.09.2017 Ольга (повтор) Вторник 20:00:12 20:29:52 ТНТ 2.5 7.9
8 21.09.2017 Студия Союз Четверг 21:00:40 22:02:12 ТНТ 2.3 7.3
9 19.09.2017 8 новых свиданий Вторник 21:00:03 22:51:53 ТНТ 2.2 7.4
10 24.09.2017 Stand up Воскресенье 22:03:18 23:03:27 ТНТ 2.2 7.7

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Человек-невидимка Пятница 18:59:36 20:01:44 1.1 4.2
2 21.09.2017 Слепая Четверг 18:04:54 18:34:33 1.1 5.1
3 23.09.2017 Скорость Суббота 19:00:02 21:16:11 1.0 3.4
4 21.09.2017 Знаки судьбы Четверг 17:04:11 17:35:31 0.9 5.3
5 22.09.2017 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 18:01:09 18:59:36 0.9 4.3
6 21.09.2017 Гадалка Четверг 16:33:06 17:04:11 0.9 5.1
7 18.09.2017 Менталист Понедельник 21:17:21 22:12:01 0.8 2.6
8 21.09.2017 Мистические истории Четверг 14:58:42 15:59:06 0.8 5.4
9 24.09.2017 Скорость - 2 Воскресенье 16:47:52 19:00:11 0.8 2.9
10 21.09.2017 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Четверг 18:34:33 19:33:30 0.8 3.0

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.09.2017 Самые шокирующие гипотезы Вторник 17:59:02 19:00:13 1.7 7.5
2 23.09.2017 Засекреченные списки Суббота 19:00:38 20:58:06 1.6 5.3
3 24.09.2017 Первый мститель: Другая война Воскресенье 20:26:36 22:59:52 1.5 4.7
4 22.09.2017 Предсказания волхвов: что нас ждет? Пятница 20:56:57 22:56:11 1.5 4.8
5 19.09.2017 Новости. (19:30) Вторник 19:30:12 19:59:30 1.5 5.0
6 24.09.2017 Бандитский Петербург II Воскресенье 17:23:39 18:23:12 1.4 5.3
7 19.09.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Вторник 19:00:13 19:30:07 1.4 5.3
8 23.09.2017 Тор 2: Царство тьмы Суббота 20:58:06 23:00:15 1.4 4.8
9 23.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:13 19:00:38 1.2 5.4
10 22.09.2017 Чужие. Секретный архив космопоиска Пятница 19:53:35 20:56:57 1.2 4.0

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Незримый бой Воскресенье 20:23:13 21:09:34 1.1 3.0
2 24.09.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 19:31:25 20:23:13 0.9 2.7
3 18.09.2017 Специальный репортаж Понедельник 20:20:39 20:43:43 0.9 2.7
4 18.09.2017 Теория заговора Понедельник 19:34:43 20:20:39 0.9 2.9
5 19.09.2017 Легенды армии Вторник 19:34:32 20:20:13 0.9 2.8
6 18.09.2017 Автомобили в погонах Понедельник 18:43:24 19:34:43 0.8 3.2
7 18.09.2017 Загадки века Понедельник 20:43:43 21:34:16 0.8 2.4
8 22.09.2017 Берегите женщин Пятница 18:43:31 21:21:32 0.8 2.8
9 19.09.2017 Стреляющие горы Вторник 16:03:01 16:47:42 0.8 4.8
10 24.09.2017 Новости дня Воскресенье 13:00:07 13:12:09 0.8 3.9

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.09.2017 След Среда 21:13:05 22:00:04 2.8 9.0
2 20.09.2017 Известия (22:00) Среда 22:00:12 22:30:22 2.3 8.1
3 24.09.2017 Отставник-2 Воскресенье 19:49:57 21:39:57 2.1 6.0
4 24.09.2017 Отставник-3 Воскресенье 21:39:57 23:35:38 2.1 7.6
5 24.09.2017 Отставник Воскресенье 17:57:34 19:49:57 1.8 5.8
6 24.09.2017 Последний мент Воскресенье 11:28:03 17:57:34 1.4 6.4
7 20.09.2017 Белая стрела. Возмездие Среда 15:53:37 16:44:01 1.3 8.5
8 20.09.2017 Детективы Среда 17:23:28 18:03:57 1.3 6.6
9 24.09.2017 Пес Барбос и необычный кросс Воскресенье 11:14:07 11:28:03 1.2 6.2
10 18.09.2017 Известия. Итоговый выпуск Понедельник 00:03:00 00:35:13 1.2 9.3

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.09.2017 Футурама Четверг 17:55:50 18:18:41 2X2 0.2 1.1
2 23.09.2017 Американский папаша Суббота 20:11:02 20:31:00 2X2 0.2 0.7
3 21.09.2017 Симпсоны Четверг 22:24:34 22:46:20 2X2 0.2 0.7
4 21.09.2017 Рассол и Арахис Четверг 18:24:31 18:36:02 2X2 0.2 0.8
5 24.09.2017 Южный парк Воскресенье 23:43:48 00:05:54 2X2 0.2 1.0
6 21.09.2017 Бешеные кролики: вторжение Четверг 19:18:08 19:25:25 2X2 0.2 0.6
7 21.09.2017 МульТВ Четверг 23:21:30 23:36:30 2X2 0.2 0.7
8 21.09.2017 Бессмертное кино Четверг 22:50:15 23:17:20 2X2 0.1 0.5
9 21.09.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Четверг 14:10:45 14:21:15 2X2 0.1 0.9
10 22.09.2017 Level up show Пятница 22:50:16 23:15:26 2X2 0.1 0.4

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.09.2017 Тачки 2 Воскресенье 19:34:16 21:40:34 0.9 2.5
2 22.09.2017 Геркулес Пятница 19:31:39 21:22:11 0.6 2.1
3 24.09.2017 Тачки Воскресенье 17:21:27 19:33:47 0.6 2.0
4 20.09.2017 Гравити Фолз Среда 18:41:28 19:01:18 0.5 2.2
5 21.09.2017 Побег с планеты Земля Четверг 19:30:55 21:13:54 0.5 1.6
6 20.09.2017 Закон Мерфи Среда 19:08:01 19:29:08 0.5 1.8
7 24.09.2017 Рапунцель: новая история Воскресенье 11:56:54 12:18:31 0.5 2.4
8 20.09.2017 Планета 51 Среда 19:29:20 21:22:06 0.5 1.4
9 23.09.2017 Герои в масках Суббота 11:26:09 11:50:10 0.5 2.8
10 24.09.2017 Клуб Микки Мауса Воскресенье 10:01:02 10:24:03 0.4 2.5

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.09.2017 Секрет Тропиканки Вторник 20:31:03 21:33:02 0.4 1.3
2 19.09.2017 Я стесняюсь своего тела Вторник 21:33:02 23:14:06 0.4 1.4
3 24.09.2017 Папа попал Воскресенье 20:07:53 22:00:17 0.3 0.9
4 19.09.2017 В теме Вторник 23:14:06 23:41:49 0.3 1.3
5 22.09.2017 Угадай мой возраст Пятница 17:39:56 18:32:54 0.2 1.1
6 22.09.2017 Цветок Карибского моря Пятница 18:32:54 19:27:49 0.2 0.8
7 23.09.2017 Клон Суббота 18:58:40 19:55:32 0.2 0.7
8 23.09.2017 Свадьба вслепую Суббота 16:19:44 18:01:07 0.2 0.8
9 23.09.2017 Посольство красоты Суббота 10:30:25 11:02:15 0.1 0.8
10 23.09.2017 Коко до Шанель Суббота 22:38:16 00:43:19 0.1 0.6

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.09.2017 Добрые чудеса в стране Лалалупсия Среда 20:06:32 20:27:48 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.7
2 21.09.2017 Спокойной ночи, малыши! Четверг 20:31:27 20:42:16 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.6
3 20.09.2017 Фиксики Среда 19:29:17 19:41:39 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.1
4 22.09.2017 Смешарики. Новые приключения Пятница 20:53:47 21:15:05 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.5
5 24.09.2017 Лунтик и его друзья Воскресенье 17:02:05 17:17:07 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.1
6 19.09.2017 Дружба - это чудо Вторник 19:42:41 20:04:15 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.3
7 20.09.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Среда 20:41:37 20:52:52 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.0
8 24.09.2017 Сказочный патруль Воскресенье 19:54:08 20:16:07 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
9 23.09.2017 Даша-следопыт Суббота 09:20:30 09:44:06 КАРУСЕЛЬ 0.9 6.2
10 24.09.2017 Кротик и Панда Воскресенье 17:18:50 17:44:40 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.5

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Концертный зал RU TV Суббота 16:03:54 16:59:59 RU.TV 0.1 0.7
2 23.09.2017 100пудовый хит Суббота 10:03:39 10:58:32 RU.TV 0.1 0.7
3 22.09.2017 Чат-тайм Пятница 21:00:24 22:57:08 RU.TV 0.1 0.3
4 24.09.2017 RU новости Воскресенье 11:02:01 11:17:36 RU.TV 0.1 0.5
5 23.09.2017 Супермикс недели Суббота 17:03:42 17:55:38 RU.TV 0.1 0.4
6 22.09.2017 Энергетик Пятница 23:00:22 01:00:24 RU.TV 0.1 0.5
7 22.09.2017 Super 20 Пятница 18:59:58 20:53:09 RU.TV 0.1 0.3
8 22.09.2017 Мисс "Русское радио". Дневники Пятница 15:46:08 15:55:32 RU.TV 0.1 0.5
9 24.09.2017 Хит за хитом Воскресенье 11:21:16 11:58:40 RU.TV 0.1 0.4
10 24.09.2017 Мисс "Русское радио." Воскресенье 16:03:57 17:51:27 RU.TV 0.1 0.3

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.09.2017 Орел & решка. Перезагрузка Вторник 19:59:36 21:01:47 ПЯТНИЦА 0.8 2.3
2 21.09.2017 Пацанки 2 Четверг 19:00:07 20:33:49 ПЯТНИЦА 0.7 2.5
3 18.09.2017 Орел & решка. Рай и ад 2 Понедельник 20:00:38 21:00:17 ПЯТНИЦА 0.7 1.9
4 21.09.2017 На ножах Четверг 20:33:59 21:36:27 ПЯТНИЦА 0.5 1.6
5 22.09.2017 Явление Пятница 21:59:07 23:44:33 ПЯТНИЦА 0.5 1.9
6 20.09.2017 Адская кухня Среда 19:00:45 20:37:03 ПЯТНИЦА 0.5 1.7
7 19.09.2017 Любимцы Вторник 21:01:47 21:29:37 ПЯТНИЦА 0.5 1.6
8 19.09.2017 Зачарованные Вторник 15:09:24 16:03:09 ПЯТНИЦА 0.5 3.1
9 18.09.2017 Орел & решка. Юбилейный Понедельник 18:06:18 19:00:39 ПЯТНИЦА 0.4 1.9
10 22.09.2017 Тревожный вызов Пятница 20:14:11 21:59:07 ПЯТНИЦА 0.4 1.3

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Моя прекрасная няня Суббота 19:39:43 20:07:15 СТС LOVE 0.3 0.9
2 21.09.2017 Фиксики Четверг 05:19:49 05:31:55 СТС LOVE 0.2 5.5
3 20.09.2017 Не родись красивой Среда 21:25:14 23:05:16 СТС LOVE 0.2 0.7
4 22.09.2017 Папины дочки Пятница 16:21:16 16:46:29 СТС LOVE 0.2 1.1
5 22.09.2017 Страшная Любовь Пятница 22:00:14 22:59:38 СТС LOVE 0.1 0.4
6 22.09.2017 Маргоша Пятница 22:59:38 00:54:43 СТС LOVE 0.1 0.6
7 21.09.2017 Прирожденные шопоголики Четверг 13:16:22 14:09:57 СТС LOVE 0.1 0.8
8 23.09.2017 Три кота Суббота 07:30:31 07:35:35 СТС LOVE 0.1 1.2
9 22.09.2017 Старфон! Пятница 21:00:16 22:00:14 СТС LOVE 0.1 0.3
10 23.09.2017 Смешарики Суббота 07:52:14 08:05:16 СТС LOVE 0.1 0.9

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Терминатор-2: Судный день Пятница 21:38:47 00:12:31 ЧЕ 0.4 1.6
2 23.09.2017 Живая сталь Суббота 20:33:34 23:01:26 ЧЕ 0.4 1.3
3 21.09.2017 Изгой Четверг 20:30:16 23:25:55 ЧЕ 0.4 1.2
4 23.09.2017 Красная жара Суббота 23:01:26 01:00:33 ЧЕ 0.3 1.9
5 22.09.2017 Терминатор Пятница 19:30:10 21:38:47 ЧЕ 0.3 0.9
6 18.09.2017 Ливень Понедельник 21:32:26 23:31:12 ЧЕ 0.3 1.0
7 21.09.2017 Решала Четверг 19:30:10 20:30:16 ЧЕ 0.3 0.9
8 19.09.2017 Поезд-беглец Вторник 21:30:13 23:33:16 ЧЕ 0.2 0.8
9 24.09.2017 Утилизатор Воскресенье 11:30:11 12:29:51 ЧЕ 0.2 1.1
10 24.09.2017 Путь Баженова: напролом Воскресенье 22:01:14 23:00:44 ЧЕ 0.2 0.7

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.09.2017 Комеди Клаб Суббота 20:59:08 21:57:40 ТНТ 4 0.3 1.1
2 24.09.2017 Наша Russia Воскресенье 21:30:08 21:58:37 ТНТ 4 0.3 0.9
3 20.09.2017 Comedy Woman Среда 20:00:02 21:00:17 ТНТ 4 0.3 0.8
4 22.09.2017 Великий Гэтсби Пятница 20:30:07 23:00:52 ТНТ 4 0.2 0.7
5 21.09.2017 Не спать Четверг 01:00:09 02:00:10 ТНТ 4 0.2 3.2
6 19.09.2017 Комеди Клаб. Лучшее Вторник 17:47:58 18:04:36 ТНТ 4 0.2 1.0
7 22.09.2017 Универ Пятница 17:59:39 18:30:04 ТНТ 4 0.2 0.8
8 22.09.2017 Убойная лига Пятница 02:00:25 02:59:34 ТНТ 4 0.2 3.3
9 22.09.2017 Счастливы вместе Пятница 10:59:17 11:28:13 ТНТ 4 0.2 1.3
10 21.09.2017 Comedy Woman. Лучшее Четверг 09:59:51 10:04:59 ТНТ 4 0.1 1.3

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Махинаторы Пятница 20:01:20 20:59:08 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
2 20.09.2017 Танки. Сделано в России Среда 21:00:08 21:26:28 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
3 20.09.2017 Взрывая историю Среда 22:00:24 22:59:04 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
4 22.09.2017 Как это работает Пятница 13:30:38 13:56:44 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.9
5 18.09.2017 Охотники за складами Понедельник 21:30:27 21:58:23 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
6 22.09.2017 Самогонщики Пятница 00:01:20 00:53:51 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.8
7 23.09.2017 Битвы за контейнеры Суббота 14:00:52 14:26:16 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
8 22.09.2017 Пищевая фабрика Пятница 13:00:22 13:25:58 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.8
9 19.09.2017 Быстрые и громкие Вторник 10:00:22 10:56:15 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.8
10 18.09.2017 Золотая лихорадка Понедельник 17:00:07 17:58:44 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.09.2017 Сваты-4 Среда 21:00:30 22:00:19 ДОМ КИНО 0.8 2.7
2 21.09.2017 Сваты-5 Четверг 21:01:57 22:01:08 ДОМ КИНО 0.8 2.5
3 18.09.2017 Ворошиловский стрелок Понедельник 22:00:03 23:53:52 ДОМ КИНО 0.5 2.1
4 18.09.2017 Москва слезам не верит Понедельник 11:51:14 14:39:38 ДОМ КИНО 0.5 3.8
5 23.09.2017 Каменская Суббота 21:03:14 22:00:18 ДОМ КИНО 0.4 1.4
6 24.09.2017 Легенды о Круге Воскресенье 17:15:24 19:00:06 ДОМ КИНО 0.4 1.6
7 19.09.2017 Три плюс два Вторник 22:00:30 23:44:26 ДОМ КИНО 0.4 1.6
8 21.09.2017 Выкрутасы Четверг 22:01:08 23:55:00 ДОМ КИНО 0.4 1.6
9 20.09.2017 Высота Среда 22:00:19 23:50:46 ДОМ КИНО 0.4 1.6
10 23.09.2017 Афоня Суббота 22:00:18 23:49:57 ДОМ КИНО 0.4 1.4
TNS Россия
Advertology.Ru

08.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Рейтинги

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...
7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность. 
В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

08.11.2017 - 09:10
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация