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Mastercard стала партнером Хакатона ВКонтакте 2017

Mastercard стала партнером Хакатона ВКонтакте 2017

В 2017 году Mastercard* впервые сотрудничает c ВКонтакте в проведении крупнейшего марафона среди ИТ-разработчиков, дизайнеров и других специалистов в России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 22 октября. Участники хакатона будут работать над идеями и задачами в 5 направлениях: финтех, культура, благотворительность, медиа и инфраструктурные проекты.

«По всему миру Mastercard активно поддерживает программы, направленные на развитие платежных инноваций и цифровой экономики, и Россия – не исключение. В этом году мы отмечаем 20 лет работы на этом рынке, и рады стать партнером ВКонтакте в проведении одного из самых масштабных хакатонов в стране, ­– отмечает Михаил Федосеев, директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России. – Мы верим, что идеи и разработки, которые рождаются во время таких мероприятий, имеют большой потенциал вырасти в проекты, которые делают решение повседневных задач еще проще, безопаснее и удобнее».

Хакатон ВКонтакте – это ежегодное мероприятие, которое проводится социальной сетью с 2015 года, и в этом году станет самым масштабным за историю своего существования. Он соберет 100 команд и более 300 участников, у которых будет только 40 часов на решение задач и кейсов, предоставленных партнерами-кураторами. Молодые разработчики смогут воплотить свои идеи в реальные приложения и сервисы, делающие жизнь людей проще и удобнее, а бизнес – присмотреться к талантливым специалистам.

«В этом году Хакатон ВКонтакте вышел на новый уровень. Мы не только увеличили количество команд-участников, но и пригласили крупнейшие компании стать нашими партнёрами. Mastercard станет для молодых разработчиков примером организации, которая использует технологии для решения задач миллионов человек по всему миру», – комментирует Евгений Красников, пресс-секретарь ВКонтакте.

Mastercard активно поддерживает перспективные стартапы в финтех-сфере по всему миру. В 2014 году платежная система запустила международную программу Start Path, в которой напрямую работает с лучшими командами, помогая им создавать инновационные решения в различных областях – от искусственного интеллекта и «разговорной коммерции» до блокчейна. В Start Path уже приняли участие более 90 проектов из 24 стран, в том числе и из России.

В феврале 2017 года Mastercard участвовала в запуске первого в России отраслевого финтех акселератора Fintech Lab, цель которого – преодолеть разрыв между предпринимателями и крупными финансовыми корпорациями для реализации совместных проектов в таких областях, как платежные технологии и блокчейн. Поддержка молодых специалистов и компаний – одно из направлений деятельности Mastercard по развитию надежных и современных платежных решений на территории России.

*Мастеркард

20.10.2017

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