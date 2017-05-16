100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (27/03/2017 - 02/04/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:45
|21:00:04
|8.1
|20.9
|2
|31.03.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:35:46
|23:24:03
|6.8
|21.4
|3
|27.03.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|20:03:49
|21:00:06
|6.4
|17.5
|4
|31.03.2017
|Время
|Пятница
|21:00:13
|21:35:46
|6.3
|17.8
|5
|29.03.2017
|Местное время
|Среда
|20:43:42
|20:59:07
|6.0
|16.2
|6
|02.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:09:56
|5.3
|13.9
|7
|29.03.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:08
|20:43:42
|5.0
|14.3
|8
|30.03.2017
|Две жизни
|Четверг
|20:58:57
|21:49:04
|5.0
|14.2
|9
|02.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:32:00
|5.0
|13.7
|10
|31.03.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:23
|21:00:06
|4.9
|14.6
|11
|28.03.2017
|60 минут
|Вторник
|18:46:39
|19:59:02
|4.9
|16.0
|12
|01.04.2017
|Второе дыхание
|Суббота
|21:03:24
|00:59:34
|4.7
|17.1
|13
|31.03.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:07
|19:52:23
|4.6
|15.6
|14
|02.04.2017
|Новые русские сенсации. Они кричали за родину
|Воскресенье
|18:01:46
|18:59:53
|4.6
|13.9
|15
|02.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:12:57
|4.4
|12.0
|16
|01.04.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:27:02
|23:05:17
|4.4
|13.5
|17
|28.03.2017
|Мата Хари
|Вторник
|21:25:02
|23:16:49
|4.4
|14.1
|18
|27.03.2017
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:38:51
|18:45:44
|4.3
|16.3
|19
|02.04.2017
|Ледокол
|Воскресенье
|20:14:39
|22:41:16
|4.3
|11.4
|20
|01.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:03:24
|4.2
|12.2
|21
|01.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:20
|4.1
|12.9
|22
|31.03.2017
|Петросян-шоу
|Пятница
|20:59:25
|23:01:00
|4.0
|12.0
|23
|02.04.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:09:56
|00:12:51
|3.9
|15.1
|24
|27.03.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|19:48:26
|20:03:49
|3.9
|11.8
|25
|29.03.2017
|Волчье солнце
|Среда
|21:36:38
|23:38:59
|3.9
|13.1
|26
|02.04.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:30:31
|10:17:42
|3.8
|18.4
|27
|02.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:05
|18:01:46
|3.8
|12.7
|28
|02.04.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:32:00
|23:34:04
|3.8
|13.7
|29
|02.04.2017
|Ищу мужчину
|Воскресенье
|14:19:43
|17:56:36
|3.8
|13.5
|30
|02.04.2017
|День войск национальной гвардии Российской Федерации
|Воскресенье
|17:10:37
|19:26:45
|3.6
|11.1
|31
|28.03.2017
|Свидетели
|Вторник
|20:40:49
|21:37:26
|3.6
|10.1
|32
|01.04.2017
|Операция "Ы" и другие приключения Шурика
|Суббота
|14:19:32
|16:18:07
|3.6
|15.6
|33
|01.04.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:05:17
|23:40:43
|3.5
|13.5
|34
|01.04.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:04:20
|22:37:39
|3.5
|10.3
|35
|27.03.2017
|Первая студия
|Понедельник
|18:26:05
|19:48:26
|3.5
|11.7
|36
|02.04.2017
|Танцуют все!
|Воскресенье
|17:56:36
|19:59:56
|3.5
|10.1
|37
|01.04.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:53:40
|19:59:52
|3.4
|11.5
|38
|28.03.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Вторник
|18:57:08
|20:52:11
|3.4
|10.3
|39
|28.03.2017
|След
|Вторник
|21:15:36
|22:00:10
|3.4
|9.7
|40
|27.03.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:41:37
|3.3
|10.7
|41
|01.04.2017
|Минута славы
|Суббота
|19:11:16
|21:00:01
|3.3
|9.8
|42
|02.04.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:14
|13:05:53
|3.2
|13.2
|43
|01.04.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:14:41
|19:11:16
|3.2
|11.2
|44
|01.04.2017
|Золото нации
|Суббота
|16:18:07
|17:53:40
|3.2
|12.6
|45
|02.04.2017
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:32:33
|11:23:35
|3.2
|13.4
|46
|27.03.2017
|Мужское/женское
|Понедельник
|16:03:05
|16:59:12
|3.2
|15.4
|47
|31.03.2017
|Выжить любой ценой
|Пятница
|22:43:55
|23:45:13
|3.1
|11.3
|48
|29.03.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Среда
|18:33:24
|18:58:47
|3.1
|11.2
|49
|02.04.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:23:35
|11:58:35
|3.0
|12.6
|50
|29.03.2017
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:06
|17:18:59
|3.0
|14.3
|51
|31.03.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:24:03
|00:20:56
|2.9
|14.2
|52
|02.04.2017
|Романовы
|Воскресенье
|14:59:05
|17:10:37
|2.9
|10.5
|53
|01.04.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:07
|14:19:32
|2.9
|13.2
|54
|01.04.2017
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:15:50
|13:59:59
|2.9
|13.4
|55
|29.03.2017
|Говорим и показываем
|Среда
|17:28:56
|18:33:24
|2.9
|11.9
|56
|01.04.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:02:01
|21:31:00
|2.8
|8.2
|57
|02.04.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:08
|22:02:51
|2.8
|7.5
|58
|02.04.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:08
|09:30:31
|2.8
|16.6
|59
|02.04.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:51:59
|14:59:05
|2.8
|10.9
|60
|31.03.2017
|Чрезвычайное происшествие. Расследование
|Пятница
|18:33:13
|18:58:48
|2.7
|10.2
|61
|31.03.2017
|Жди меня
|Пятница
|17:00:27
|17:58:42
|2.7
|12.3
|62
|27.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:08
|22:26:01
|2.7
|8.7
|63
|02.04.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:53
|14:10:39
|2.7
|10.8
|64
|01.04.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|22:37:39
|23:39:54
|2.7
|9.6
|65
|02.04.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:21:20
|11:05:21
|2.7
|11.6
|66
|02.04.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:07
|16:18:59
|2.7
|9.7
|67
|02.04.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:20
|21:02:08
|2.7
|6.7
|68
|02.04.2017
|Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
|Воскресенье
|20:59:54
|23:36:14
|2.6
|8.0
|69
|31.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:20
|22:03:45
|2.6
|7.5
|70
|02.04.2017
|Семейный альбом
|Воскресенье
|13:12:44
|13:59:48
|2.6
|10.3
|71
|02.04.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:21
|12:00:14
|2.6
|10.8
|72
|01.04.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:52
|12:00:34
|2.6
|12.3
|73
|02.04.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:06:16
|15:59:54
|2.6
|9.7
|74
|01.04.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:59:49
|18:59:54
|2.5
|9.2
|75
|01.04.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Суббота
|10:11:38
|10:59:56
|2.5
|11.9
|76
|31.03.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:59
|21:00:41
|2.5
|7.3
|77
|27.03.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:28:47
|19:59:34
|2.4
|7.4
|78
|01.04.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:00:34
|13:05:45
|2.4
|11.1
|79
|28.03.2017
|Молодежка-4
|Вторник
|19:59:43
|21:01:22
|2.4
|6.7
|80
|29.03.2017
|Время покажет
|Среда
|15:15:22
|16:03:30
|2.4
|14.0
|81
|01.04.2017
|Мата Хари. Шпионка, которую предали
|Суббота
|10:18:17
|11:28:43
|2.3
|11.2
|82
|28.03.2017
|Тайны следствия - 10
|Вторник
|15:58:05
|16:59:27
|2.3
|11.8
|83
|01.04.2017
|Вести. (11:00)
|Суббота
|11:00:06
|11:14:43
|2.3
|11.1
|84
|02.04.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:12:38
|10:31:29
|2.3
|10.4
|85
|29.03.2017
|Реальные пацаны
|Среда
|20:28:39
|21:01:45
|2.3
|6.3
|86
|01.04.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:31:00
|23:03:40
|2.3
|7.0
|87
|31.03.2017
|Новости. (12:00)
|Пятница
|12:00:12
|12:17:53
|2.3
|15.0
|88
|01.04.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:32
|11:02:52
|2.3
|10.9
|89
|02.04.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:13
|12:19:47
|2.3
|9.3
|90
|31.03.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Пятница
|16:31:06
|17:29:54
|2.2
|10.8
|91
|02.04.2017
|Глухарь
|Воскресенье
|19:15:23
|20:08:58
|2.2
|6.0
|92
|31.03.2017
|За чужие грехи
|Пятница
|23:01:00
|01:04:50
|2.2
|11.4
|93
|30.03.2017
|Давай поженимся!
|Четверг
|17:00:51
|17:59:20
|2.2
|10.1
|94
|01.04.2017
|Вокруг смеха
|Суббота
|11:28:43
|11:59:56
|2.2
|10.5
|95
|29.03.2017
|Майор и магия
|Среда
|22:27:43
|23:16:58
|2.2
|7.7
|96
|02.04.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:11
|19:42:17
|2.2
|6.4
|97
|28.03.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:46:25
|02:32:49
|2.2
|21.1
|98
|02.04.2017
|ТилиТелеТесто
|Воскресенье
|12:20:52
|13:51:59
|2.2
|8.6
|99
|27.03.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-14
|Понедельник
|16:30:56
|17:29:33
|2.2
|9.9
|100
|30.03.2017
|Вести. (07:00)
|Четверг
|07:00:40
|07:07:14
|2.1
|22.5
Advertology.Ru
17.05.2017
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