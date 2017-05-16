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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (27/03/2017 - 02/04/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (27/03/2017 - 02/04/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:45 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.1 20.9
2 31.03.2017 Голос. Дети Пятница 21:35:46 23:24:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 21.4
3 27.03.2017 Пусть говорят Понедельник 20:03:49 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.5
4 31.03.2017 Время Пятница 21:00:13 21:35:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 17.8
5 29.03.2017 Местное время Среда 20:43:42 20:59:07 РОССИЯ1 6.0 16.2
6 02.04.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:09:56 РОССИЯ1 5.3 13.9
7 29.03.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:08 20:43:42 РОССИЯ1 5.0 14.3
8 30.03.2017 Две жизни Четверг 20:58:57 21:49:04 РОССИЯ1 5.0 14.2
9 02.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:32:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 13.7
10 31.03.2017 Поле чудес Пятница 19:52:23 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.6
11 28.03.2017 60 минут Вторник 18:46:39 19:59:02 РОССИЯ1 4.9 16.0
12 01.04.2017 Второе дыхание Суббота 21:03:24 00:59:34 РОССИЯ1 4.7 17.1
13 31.03.2017 Человек и закон Пятница 18:48:07 19:52:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 15.6
14 02.04.2017 Новые русские сенсации. Они кричали за родину Воскресенье 18:01:46 18:59:53 НТВ 4.6 13.9
15 02.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:12:57 НТВ 4.4 12.0
16 01.04.2017 Сегодня вечером Суббота 21:27:02 23:05:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 13.5
17 28.03.2017 Мата Хари Вторник 21:25:02 23:16:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 14.1
18 27.03.2017 Прямой эфир Понедельник 17:38:51 18:45:44 РОССИЯ1 4.3 16.3
19 02.04.2017 Ледокол Воскресенье 20:14:39 22:41:16 НТВ 4.3 11.4
20 01.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:03:24 РОССИЯ1 4.2 12.2
21 01.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:20 НТВ 4.1 12.9
22 31.03.2017 Петросян-шоу Пятница 20:59:25 23:01:00 РОССИЯ1 4.0 12.0
23 02.04.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:09:56 00:12:51 РОССИЯ1 3.9 15.1
24 27.03.2017 Вечерние новости Понедельник 19:48:26 20:03:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.8
25 29.03.2017 Волчье солнце Среда 21:36:38 23:38:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 13.1
26 02.04.2017 Сто к одному Воскресенье 09:30:31 10:17:42 РОССИЯ1 3.8 18.4
27 02.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:05 18:01:46 НТВ 3.8 12.7
28 02.04.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:32:00 23:34:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 13.7
29 02.04.2017 Ищу мужчину Воскресенье 14:19:43 17:56:36 РОССИЯ1 3.8 13.5
30 02.04.2017 День войск национальной гвардии Российской Федерации Воскресенье 17:10:37 19:26:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 11.1
31 28.03.2017 Свидетели Вторник 20:40:49 21:37:26 НТВ 3.6 10.1
32 01.04.2017 Операция "Ы" и другие приключения Шурика Суббота 14:19:32 16:18:07 РОССИЯ1 3.6 15.6
33 01.04.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:05:17 23:40:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 13.5
34 01.04.2017 Ты супер! Суббота 20:04:20 22:37:39 НТВ 3.5 10.3
35 27.03.2017 Первая студия Понедельник 18:26:05 19:48:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 11.7
36 02.04.2017 Танцуют все! Воскресенье 17:56:36 19:59:56 РОССИЯ1 3.5 10.1
37 01.04.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:53:40 19:59:52 РОССИЯ1 3.4 11.5
38 28.03.2017 Футбол. Товарищеский матч Вторник 18:57:08 20:52:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 10.3
39 28.03.2017 След Вторник 21:15:36 22:00:10 3.4 9.7
40 27.03.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:41:37 НТВ 3.3 10.7
41 01.04.2017 Минута славы Суббота 19:11:16 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 9.8
42 02.04.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:14 13:05:53 НТВ 3.2 13.2
43 01.04.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:14:41 19:11:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 11.2
44 01.04.2017 Золото нации Суббота 16:18:07 17:53:40 РОССИЯ1 3.2 12.6
45 02.04.2017 Пока все дома Воскресенье 10:32:33 11:23:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 13.4
46 27.03.2017 Мужское/женское Понедельник 16:03:05 16:59:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 15.4
47 31.03.2017 Выжить любой ценой Пятница 22:43:55 23:45:13 НТВ 3.1 11.3
48 29.03.2017 Чрезвычайное происшествие Среда 18:33:24 18:58:47 НТВ 3.1 11.2
49 02.04.2017 Фазенда Воскресенье 11:23:35 11:58:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 12.6
50 29.03.2017 Вести. (17:00) Среда 17:00:06 17:18:59 РОССИЯ1 3.0 14.3
51 31.03.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:24:03 00:20:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 14.2
52 02.04.2017 Романовы Воскресенье 14:59:05 17:10:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 10.5
53 01.04.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:07 14:19:32 РОССИЯ1 2.9 13.2
54 01.04.2017 Аншлаг и Компания Суббота 11:15:50 13:59:59 РОССИЯ1 2.9 13.4
55 29.03.2017 Говорим и показываем Среда 17:28:56 18:33:24 НТВ 2.9 11.9
56 01.04.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:02:01 21:31:00 ТНТ 2.8 8.2
57 02.04.2017 Однажды в России Воскресенье 21:02:08 22:02:51 ТНТ 2.8 7.5
58 02.04.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:51:08 09:30:31 РОССИЯ1 2.8 16.6
59 02.04.2017 Теория заговора Воскресенье 13:51:59 14:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 10.9
60 31.03.2017 Чрезвычайное происшествие. Расследование Пятница 18:33:13 18:58:48 НТВ 2.7 10.2
61 31.03.2017 Жди меня Пятница 17:00:27 17:58:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 12.3
62 27.03.2017 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:08 22:26:01 2.7 8.7
63 02.04.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:53 14:10:39 НТВ 2.7 10.8
64 01.04.2017 Ты не поверишь! Суббота 22:37:39 23:39:54 НТВ 2.7 9.6
65 02.04.2017 Первая передача Воскресенье 10:21:20 11:05:21 НТВ 2.7 11.6
66 02.04.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:07 16:18:59 НТВ 2.7 9.7
67 02.04.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:20 21:02:08 ТНТ 2.7 6.7
68 02.04.2017 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II Воскресенье 20:59:54 23:36:14 СТС 2.6 8.0
69 31.03.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:20 22:03:45 ТНТ 2.6 7.5
70 02.04.2017 Семейный альбом Воскресенье 13:12:44 13:59:48 РОССИЯ1 2.6 10.3
71 02.04.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:21 12:00:14 НТВ 2.6 10.8
72 01.04.2017 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:52 12:00:34 НТВ 2.6 12.3
73 02.04.2017 Своя игра Воскресенье 15:06:16 15:59:54 НТВ 2.6 9.7
74 01.04.2017 Секрет на миллион Суббота 16:59:49 18:59:54 НТВ 2.5 9.2
75 01.04.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Суббота 10:11:38 10:59:56 РОССИЯ1 2.5 11.9
76 31.03.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:59 21:00:41 СТС 2.5 7.3
77 27.03.2017 Воронины Понедельник 19:28:47 19:59:34 СТС 2.4 7.4
78 01.04.2017 Квартирный вопрос Суббота 12:00:34 13:05:45 НТВ 2.4 11.1
79 28.03.2017 Молодежка-4 Вторник 19:59:43 21:01:22 СТС 2.4 6.7
80 29.03.2017 Время покажет Среда 15:15:22 16:03:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 14.0
81 01.04.2017 Мата Хари. Шпионка, которую предали Суббота 10:18:17 11:28:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 11.2
82 28.03.2017 Тайны следствия - 10 Вторник 15:58:05 16:59:27 РОССИЯ1 2.3 11.8
83 01.04.2017 Вести. (11:00) Суббота 11:00:06 11:14:43 РОССИЯ1 2.3 11.1
84 02.04.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:12:38 10:31:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 10.4
85 29.03.2017 Реальные пацаны Среда 20:28:39 21:01:45 ТНТ 2.3 6.3
86 01.04.2017 Холостяк Суббота 21:31:00 23:03:40 ТНТ 2.3 7.0
87 31.03.2017 Новости. (12:00) Пятница 12:00:12 12:17:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 15.0
88 01.04.2017 Главная дорога Суббота 10:20:32 11:02:52 НТВ 2.3 10.9
89 02.04.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:13 12:19:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 9.3
90 31.03.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Пятница 16:31:06 17:29:54 НТВ 2.2 10.8
91 02.04.2017 Глухарь Воскресенье 19:15:23 20:08:58 2.2 6.0
92 31.03.2017 За чужие грехи Пятница 23:01:00 01:04:50 РОССИЯ1 2.2 11.4
93 30.03.2017 Давай поженимся! Четверг 17:00:51 17:59:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 10.1
94 01.04.2017 Вокруг смеха Суббота 11:28:43 11:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 10.5
95 29.03.2017 Майор и магия Среда 22:27:43 23:16:58 2.2 7.7
96 02.04.2017 Главное Воскресенье 18:00:11 19:42:17 2.2 6.4
97 28.03.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:46:25 02:32:49 РОССИЯ1 2.2 21.1
98 02.04.2017 ТилиТелеТесто Воскресенье 12:20:52 13:51:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 8.6
99 27.03.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-14 Понедельник 16:30:56 17:29:33 НТВ 2.2 9.9
100 30.03.2017 Вести. (07:00) Четверг 07:00:40 07:07:14 РОССИЯ1 2.1 22.5
TNS Россия
Advertology.Ru

17.05.2017

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