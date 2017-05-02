100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (13/03/2017 - 19/03/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 13/03/2017 - 19/03/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.03.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:55
|21:00:04
|8.7
|22.7
|2
|17.03.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:30:33
|23:15:28
|7.3
|22.8
|3
|13.03.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:33:08
|6.1
|16.8
|4
|14.03.2017
|Пусть говорят
|Вторник
|20:02:57
|21:00:05
|6.1
|17.3
|5
|19.03.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:31:10
|5.9
|17.0
|6
|17.03.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:35
|21:00:06
|5.4
|16.1
|7
|16.03.2017
|Мурка
|Четверг
|21:38:14
|23:45:36
|5.4
|18.6
|8
|19.03.2017
|Иван Васильевич меняет профессию
|Воскресенье
|17:40:13
|19:26:55
|5.0
|14.9
|9
|15.03.2017
|Местное время
|Среда
|20:44:21
|20:59:27
|4.8
|13.4
|10
|19.03.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:06:30
|4.7
|12.4
|11
|14.03.2017
|Круговорот
|Вторник
|20:59:53
|22:26:26
|4.6
|13.7
|12
|16.03.2017
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:13
|20:44:40
|4.6
|13.4
|13
|19.03.2017
|Новые русские сенсации. Человек Путина
|Воскресенье
|18:02:56
|18:58:49
|4.6
|13.5
|14
|16.03.2017
|60 минут
|Четверг
|18:49:06
|19:59:07
|4.5
|14.9
|15
|18.03.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:33:12
|23:10:15
|4.4
|13.7
|16
|17.03.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:34
|19:52:35
|4.2
|14.3
|17
|13.03.2017
|Лесник. Своя земля
|Понедельник
|19:39:54
|21:34:35
|4.2
|11.7
|18
|18.03.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:03:40
|4.1
|12.8
|19
|19.03.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:03
|18:02:56
|4.1
|13.6
|20
|19.03.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:13:34
|4.0
|10.9
|21
|17.03.2017
|Юморина
|Пятница
|20:59:54
|23:20:40
|4.0
|12.4
|22
|19.03.2017
|Танцуют все!
|Воскресенье
|17:39:30
|19:58:47
|3.9
|11.4
|23
|18.03.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:06:05
|3.9
|11.1
|24
|19.03.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:31:10
|23:50:49
|3.9
|15.3
|25
|14.03.2017
|Прямой эфир
|Вторник
|17:38:53
|18:47:51
|3.8
|15.8
|26
|19.03.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:06:30
|00:14:08
|3.7
|14.8
|27
|18.03.2017
|Напрасные надежды
|Суббота
|21:06:05
|00:56:58
|3.7
|13.6
|28
|19.03.2017
|Родное сердце
|Воскресенье
|13:58:30
|17:39:30
|3.7
|13.5
|29
|18.03.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:03:40
|22:33:21
|3.6
|10.5
|30
|13.03.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:11
|19:39:54
|3.6
|11.6
|31
|19.03.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:30:22
|10:17:26
|3.5
|17.7
|32
|13.03.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|19:45:43
|20:03:10
|3.5
|10.4
|33
|15.03.2017
|След
|Среда
|21:13:14
|22:00:04
|3.5
|10.2
|34
|17.03.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:15:28
|00:05:44
|3.4
|16.3
|35
|19.03.2017
|Тор 2: Царство тьмы
|Воскресенье
|21:00:15
|23:04:54
|3.4
|10.2
|36
|13.03.2017
|Первая студия
|Понедельник
|18:26:51
|19:45:43
|3.3
|11.1
|37
|18.03.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:59:40
|18:58:43
|3.3
|11.6
|38
|19.03.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:18:59
|13:11:49
|3.3
|13.7
|39
|16.03.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Четверг
|18:32:45
|18:58:46
|3.2
|12.1
|40
|18.03.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:10:15
|23:46:40
|3.2
|12.7
|41
|18.03.2017
|"Весна" фестиваль
|Суббота
|18:15:12
|19:19:48
|3.1
|10.4
|42
|16.03.2017
|Говорим и показываем
|Четверг
|17:29:55
|18:32:45
|3.1
|13.0
|43
|18.03.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:00:01
|21:30:38
|3.1
|8.7
|44
|18.03.2017
|Минута славы
|Суббота
|19:19:48
|20:59:11
|3.0
|8.9
|45
|18.03.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|22:33:21
|23:36:20
|3.0
|10.5
|46
|18.03.2017
|Вопреки всему
|Суббота
|14:19:40
|17:59:01
|2.9
|11.7
|47
|19.03.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:06:03
|15:59:52
|2.8
|10.7
|48
|19.03.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:08
|11:18:59
|2.8
|12.3
|49
|16.03.2017
|Детективы
|Четверг
|19:59:32
|20:26:21
|2.8
|8.4
|50
|19.03.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:46:22
|14:41:21
|2.8
|11.6
|51
|18.03.2017
|"Измайловский парк" юмористический концерт
|Суббота
|11:39:43
|13:59:49
|2.8
|13.3
|52
|19.03.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:07
|16:18:57
|2.8
|10.0
|53
|19.03.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:39
|13:05:24
|2.8
|11.7
|54
|15.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Среда
|22:00:10
|22:28:06
|2.8
|9.1
|55
|13.03.2017
|Охота на дьявола
|Понедельник
|21:34:35
|23:35:02
|2.8
|9.6
|56
|19.03.2017
|Семейный альбом
|Воскресенье
|13:11:49
|13:58:30
|2.8
|11.3
|57
|18.03.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:59:01
|19:59:59
|2.7
|8.9
|58
|13.03.2017
|Люди в черном
|Понедельник
|21:00:43
|22:55:45
|2.7
|8.4
|59
|13.03.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:09
|17:19:13
|2.7
|13.4
|60
|17.03.2017
|Жди меня
|Пятница
|17:00:18
|17:59:21
|2.7
|12.6
|61
|19.03.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:40
|22:02:41
|2.7
|7.4
|62
|13.03.2017
|Реальные пацаны
|Понедельник
|20:31:43
|21:04:03
|2.7
|7.2
|63
|19.03.2017
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:33:41
|11:23:29
|2.7
|11.8
|64
|15.03.2017
|Люди в черном-3
|Среда
|21:00:59
|23:02:16
|2.6
|8.3
|65
|18.03.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:06
|14:19:40
|2.6
|11.7
|66
|16.03.2017
|После нашей эры
|Четверг
|21:00:28
|22:56:31
|2.6
|7.9
|67
|13.03.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:30:17
|20:00:21
|2.6
|7.8
|68
|15.03.2017
|Давай поженимся!
|Среда
|17:01:14
|17:59:20
|2.5
|12.3
|69
|19.03.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:23:29
|11:59:14
|2.5
|10.8
|70
|19.03.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:03
|11:04:40
|2.5
|11.4
|71
|18.03.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:30:38
|23:00:00
|2.5
|7.7
|72
|17.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:59:51
|21:59:29
|2.5
|7.3
|73
|19.03.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:23
|09:30:22
|2.5
|15.3
|74
|13.03.2017
|Молодежка-4
|Понедельник
|20:00:21
|21:00:43
|2.5
|6.8
|75
|19.03.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:24
|14:10:41
|2.5
|10.0
|76
|17.03.2017
|Лесник
|Пятница
|21:40:05
|23:30:48
|2.5
|8.0
|77
|19.03.2017
|Город героев
|Воскресенье
|19:04:14
|21:00:15
|2.5
|6.5
|78
|14.03.2017
|Люди в черном-2
|Вторник
|21:01:18
|22:43:56
|2.4
|7.5
|79
|13.03.2017
|Мужское/женское
|Понедельник
|16:03:38
|17:01:05
|2.4
|13.4
|80
|19.03.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:40
|12:00:39
|2.4
|10.4
|81
|18.03.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:03
|22:13:38
|2.4
|7.0
|82
|18.03.2017
|Новая жена
|Суббота
|14:00:33
|16:12:45
|2.4
|10.3
|83
|14.03.2017
|Тайны следствия - 10
|Вторник
|16:00:27
|16:58:50
|2.4
|13.5
|84
|19.03.2017
|Должок
|Воскресенье
|20:15:05
|22:06:52
|2.4
|6.3
|85
|18.03.2017
|Роза Сябитова. Сваха на выданье
|Суббота
|10:14:02
|11:16:35
|2.3
|11.8
|86
|18.03.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:03:30
|12:01:56
|2.3
|11.4
|87
|18.03.2017
|Пятеро на одного
|Суббота
|10:09:30
|10:59:55
|2.3
|11.8
|88
|19.03.2017
|ТилиТелеТесто
|Воскресенье
|12:16:05
|13:46:22
|2.3
|9.3
|89
|19.03.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|20:00:35
|21:00:40
|2.3
|5.7
|90
|15.03.2017
|Вести. (07:00)
|Среда
|07:00:10
|07:07:07
|2.2
|23.9
|91
|18.03.2017
|Тор
|Суббота
|20:58:15
|23:09:47
|2.2
|6.8
|92
|18.03.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:13
|12:12:39
|2.2
|10.7
|93
|18.03.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:36
|11:03:30
|2.2
|11.2
|94
|19.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Воскресенье
|15:21:17
|16:25:21
|МАТЧ ТВ
|2.2
|8.0
|95
|19.03.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:41
|23:04:53
|2.2
|7.2
|96
|19.03.2017
|Поедем, поедим!
|Воскресенье
|14:10:41
|15:06:03
|2.2
|8.7
|97
|17.03.2017
|Хэнкок
|Пятница
|21:01:20
|22:50:49
|2.2
|6.4
|98
|14.03.2017
|Доброе утро, Россия!
|Вторник
|07:10:45
|07:30:55
|2.1
|21.4
|99
|13.03.2017
|Новости. (08:00)
|Понедельник
|08:00:12
|08:06:13
|2.1
|20.1
|100
|14.03.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Вторник
|07:36:11
|08:00:12
|2.1
|19.9
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03.05.2017
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