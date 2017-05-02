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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (13/03/2017 - 19/03/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (13/03/2017 - 19/03/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 13/03/2017 - 19/03/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.03.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:55 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.7 22.7
2 17.03.2017 Голос. Дети Пятница 21:30:33 23:15:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 22.8
3 13.03.2017 Время Понедельник 21:00:13 21:33:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 16.8
4 14.03.2017 Пусть говорят Вторник 20:02:57 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 17.3
5 19.03.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:31:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 17.0
6 17.03.2017 Поле чудес Пятница 19:52:35 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 16.1
7 16.03.2017 Мурка Четверг 21:38:14 23:45:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 18.6
8 19.03.2017 Иван Васильевич меняет профессию Воскресенье 17:40:13 19:26:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 14.9
9 15.03.2017 Местное время Среда 20:44:21 20:59:27 РОССИЯ1 4.8 13.4
10 19.03.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:06:30 РОССИЯ1 4.7 12.4
11 14.03.2017 Круговорот Вторник 20:59:53 22:26:26 РОССИЯ1 4.6 13.7
12 16.03.2017 Вести. (20:00) Четверг 20:00:13 20:44:40 РОССИЯ1 4.6 13.4
13 19.03.2017 Новые русские сенсации. Человек Путина Воскресенье 18:02:56 18:58:49 НТВ 4.6 13.5
14 16.03.2017 60 минут Четверг 18:49:06 19:59:07 РОССИЯ1 4.5 14.9
15 18.03.2017 Сегодня вечером Суббота 21:33:12 23:10:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 13.7
16 17.03.2017 Человек и закон Пятница 18:47:34 19:52:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 14.3
17 13.03.2017 Лесник. Своя земля Понедельник 19:39:54 21:34:35 НТВ 4.2 11.7
18 18.03.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:03:40 НТВ 4.1 12.8
19 19.03.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:03 18:02:56 НТВ 4.1 13.6
20 19.03.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:13:34 НТВ 4.0 10.9
21 17.03.2017 Юморина Пятница 20:59:54 23:20:40 РОССИЯ1 4.0 12.4
22 19.03.2017 Танцуют все! Воскресенье 17:39:30 19:58:47 РОССИЯ1 3.9 11.4
23 18.03.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:06:05 РОССИЯ1 3.9 11.1
24 19.03.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:31:10 23:50:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 15.3
25 14.03.2017 Прямой эфир Вторник 17:38:53 18:47:51 РОССИЯ1 3.8 15.8
26 19.03.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:06:30 00:14:08 РОССИЯ1 3.7 14.8
27 18.03.2017 Напрасные надежды Суббота 21:06:05 00:56:58 РОССИЯ1 3.7 13.6
28 19.03.2017 Родное сердце Воскресенье 13:58:30 17:39:30 РОССИЯ1 3.7 13.5
29 18.03.2017 Ты супер! Суббота 20:03:40 22:33:21 НТВ 3.6 10.5
30 13.03.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:11 19:39:54 НТВ 3.6 11.6
31 19.03.2017 Сто к одному Воскресенье 09:30:22 10:17:26 РОССИЯ1 3.5 17.7
32 13.03.2017 Вечерние новости Понедельник 19:45:43 20:03:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 10.4
33 15.03.2017 След Среда 21:13:14 22:00:04 3.5 10.2
34 17.03.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:15:28 00:05:44 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 16.3
35 19.03.2017 Тор 2: Царство тьмы Воскресенье 21:00:15 23:04:54 СТС 3.4 10.2
36 13.03.2017 Первая студия Понедельник 18:26:51 19:45:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 11.1
37 18.03.2017 Секрет на миллион Суббота 16:59:40 18:58:43 НТВ 3.3 11.6
38 19.03.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:18:59 13:11:49 РОССИЯ1 3.3 13.7
39 16.03.2017 Чрезвычайное происшествие Четверг 18:32:45 18:58:46 НТВ 3.2 12.1
40 18.03.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:10:15 23:46:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 12.7
41 18.03.2017 "Весна" фестиваль Суббота 18:15:12 19:19:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 10.4
42 16.03.2017 Говорим и показываем Четверг 17:29:55 18:32:45 НТВ 3.1 13.0
43 18.03.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:00:01 21:30:38 ТНТ 3.1 8.7
44 18.03.2017 Минута славы Суббота 19:19:48 20:59:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 8.9
45 18.03.2017 Ты не поверишь! Суббота 22:33:21 23:36:20 НТВ 3.0 10.5
46 18.03.2017 Вопреки всему Суббота 14:19:40 17:59:01 РОССИЯ1 2.9 11.7
47 19.03.2017 Своя игра Воскресенье 15:06:03 15:59:52 НТВ 2.8 10.7
48 19.03.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:08 11:18:59 РОССИЯ1 2.8 12.3
49 16.03.2017 Детективы Четверг 19:59:32 20:26:21 2.8 8.4
50 19.03.2017 Теория заговора Воскресенье 13:46:22 14:41:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 11.6
51 18.03.2017 "Измайловский парк" юмористический концерт Суббота 11:39:43 13:59:49 РОССИЯ1 2.8 13.3
52 19.03.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:07 16:18:57 НТВ 2.8 10.0
53 19.03.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:39 13:05:24 НТВ 2.8 11.7
54 15.03.2017 Сейчас (22:00) Среда 22:00:10 22:28:06 2.8 9.1
55 13.03.2017 Охота на дьявола Понедельник 21:34:35 23:35:02 НТВ 2.8 9.6
56 19.03.2017 Семейный альбом Воскресенье 13:11:49 13:58:30 РОССИЯ1 2.8 11.3
57 18.03.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:59:01 19:59:59 РОССИЯ1 2.7 8.9
58 13.03.2017 Люди в черном Понедельник 21:00:43 22:55:45 СТС 2.7 8.4
59 13.03.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:09 17:19:13 РОССИЯ1 2.7 13.4
60 17.03.2017 Жди меня Пятница 17:00:18 17:59:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 12.6
61 19.03.2017 Однажды в России Воскресенье 21:00:40 22:02:41 ТНТ 2.7 7.4
62 13.03.2017 Реальные пацаны Понедельник 20:31:43 21:04:03 ТНТ 2.7 7.2
63 19.03.2017 Пока все дома Воскресенье 10:33:41 11:23:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 11.8
64 15.03.2017 Люди в черном-3 Среда 21:00:59 23:02:16 СТС 2.6 8.3
65 18.03.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:06 14:19:40 РОССИЯ1 2.6 11.7
66 16.03.2017 После нашей эры Четверг 21:00:28 22:56:31 СТС 2.6 7.9
67 13.03.2017 Воронины Понедельник 19:30:17 20:00:21 СТС 2.6 7.8
68 15.03.2017 Давай поженимся! Среда 17:01:14 17:59:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 12.3
69 19.03.2017 Фазенда Воскресенье 11:23:29 11:59:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 10.8
70 19.03.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:03 11:04:40 НТВ 2.5 11.4
71 18.03.2017 Холостяк Суббота 21:30:38 23:00:00 ТНТ 2.5 7.7
72 17.03.2017 Комеди Клаб Пятница 20:59:51 21:59:29 ТНТ 2.5 7.3
73 19.03.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:51:23 09:30:22 РОССИЯ1 2.5 15.3
74 13.03.2017 Молодежка-4 Понедельник 20:00:21 21:00:43 СТС 2.5 6.8
75 19.03.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:24 14:10:41 НТВ 2.5 10.0
76 17.03.2017 Лесник Пятница 21:40:05 23:30:48 НТВ 2.5 8.0
77 19.03.2017 Город героев Воскресенье 19:04:14 21:00:15 СТС 2.5 6.5
78 14.03.2017 Люди в черном-2 Вторник 21:01:18 22:43:56 СТС 2.4 7.5
79 13.03.2017 Мужское/женское Понедельник 16:03:38 17:01:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 13.4
80 19.03.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:40 12:00:39 НТВ 2.4 10.4
81 18.03.2017 Постскриптум Суббота 21:00:03 22:13:38 2.4 7.0
82 18.03.2017 Новая жена Суббота 14:00:33 16:12:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 10.3
83 14.03.2017 Тайны следствия - 10 Вторник 16:00:27 16:58:50 РОССИЯ1 2.4 13.5
84 19.03.2017 Должок Воскресенье 20:15:05 22:06:52 НТВ 2.4 6.3
85 18.03.2017 Роза Сябитова. Сваха на выданье Суббота 10:14:02 11:16:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 11.8
86 18.03.2017 Еда живая и мертвая Суббота 11:03:30 12:01:56 НТВ 2.3 11.4
87 18.03.2017 Пятеро на одного Суббота 10:09:30 10:59:55 РОССИЯ1 2.3 11.8
88 19.03.2017 ТилиТелеТесто Воскресенье 12:16:05 13:46:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 9.3
89 19.03.2017 Где логика? Воскресенье 20:00:35 21:00:40 ТНТ 2.3 5.7
90 15.03.2017 Вести. (07:00) Среда 07:00:10 07:07:07 РОССИЯ1 2.2 23.9
91 18.03.2017 Тор Суббота 20:58:15 23:09:47 СТС 2.2 6.8
92 18.03.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:13 12:12:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 10.7
93 18.03.2017 Главная дорога Суббота 10:20:36 11:03:30 НТВ 2.2 11.2
94 19.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Воскресенье 15:21:17 16:25:21 МАТЧ ТВ 2.2 8.0
95 19.03.2017 Stand up Воскресенье 22:02:41 23:04:53 ТНТ 2.2 7.2
96 19.03.2017 Поедем, поедим! Воскресенье 14:10:41 15:06:03 НТВ 2.2 8.7
97 17.03.2017 Хэнкок Пятница 21:01:20 22:50:49 СТС 2.2 6.4
98 14.03.2017 Доброе утро, Россия! Вторник 07:10:45 07:30:55 РОССИЯ1 2.1 21.4
99 13.03.2017 Новости. (08:00) Понедельник 08:00:12 08:06:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 20.1
100 14.03.2017 Телеканал "Доброе утро" Вторник 07:36:11 08:00:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 19.9
TNS Россия
Advertology.Ru

03.05.2017

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