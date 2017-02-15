Брендинг

Brandson зарядило Петербург духом Лондона в рекламе нового жилого квартала

Brandson зарядило Петербург духом Лондона в рекламе нового жилого квартала

В ноябре 2016 года стартовала полномасштабная рекламная кампания нового жилого квартала «Энфилд» от застройщика «Арсенал-Недвижимость». «Энфилд» – это современное пространство для жизни на севере Санкт-Петербурга, в динамично развивающемся районе Мурино-Бугры. Проект застройки подразумевает «перезагрузку» всей близлежащей локации, а новый жилой комплекс в перспективе должен стать хедлайнером всей территории. Проект предполагает строительство 306 тыс. м2 жилья, квартал рассчитан на проживание более 10 тыс. человек.

По мысли стратегической команды Brandson для того, чтобы привлечь целевую аудиторию – специалистов новой формации, имеющих стабильный доход в передовых IT-компаниях, – нужно говорить на одном с ними языке, который находится за рамками «местечковости» других девелоперских проектов, расположенных на окраине. Если обычно спальные районы российских городов  – это унылые километры многоэтажек и автомагистралей,  новый проект предлагает посмотреть на территорию как на урбанистическое пространство, сближающее Петербург со столичными мегаполисами Европы. Эта территория ничуть не хуже центра – она просто другая.

Именно поэтому основой для смысловой идентичности бренда был выбран лондонский Энфилд – один из самых молодых (и, как следствие, молодежных) районов британской столицы. Здесь есть всё, что отличает современный подход к урбанизму, который акцентирует внимание прежде всего на комфортной среде для человека. Развивая эту идею, петербургский «Энфилд» объединил в себе множество решений – от качественных велодорожек и аллеи с фонтанами до открытых террас на крышах зданий и спортивных площадок. Безопасная и экологичная среда с парковками, вынесенными за пределы квартала, способствует активному использованию локации для прогулок и отдыха. Открытое общение помогает построить уважительные отношения среди жителей района, создать свою уникальную среду, наполненную заботой и взаимовыручкой.

Данную тенденцию будет поддерживать не только идеология бренда, но также и открытые библиотеки для обмена книгами, собственная социальная сеть и пункты проката спортинвентаря.

Позиционирование жилого квартала раскрывается в модификации визуального стиля проекта под разные носители в зависимости от места размещения. Послания рекламных сообщений наглядно отделяют устаревшие подходы к среде для жизни от современных методов урбанизма при помощи простого приёма зачёркивания, построенного исключительно на работе с текстом. Ясный и строгий дизайн поддерживают чёрно-белые фотоизображения, связанные с тематикой активного и творческого образа жизни, в диапазоне от портретов целевой аудитории до крупных кадров виниловых пластинок и спортивных снарядов. Рекламная кампания дебютировала с растяжки на территории застройки, хорошо видной с КАДа – лаконичная надпись «Здесь будет «Энфилд» маркирует локацию и производит первую имплементацию фирменного стиля в среде.

Спортивную ориентацию жилого квартала транслируют рекламные щиты рядом с крупными горнолыжными курортами на севере Ленинградской области – Игора и Охта-парк. Места были выбраны не случайно, поскольку туда легко добраться из Мурино-Бугров, а значит «попадание» в целевую аудиторию активной молодёжи и коренных жителей севера города, тяготеющих к родному району, обеспечено. Динамические баннеры в социальных сетях и на сайтах по недвижимости продолжают знакомить потенциальных потребителей с преимуществами «Энфилда». Особый акцент добавляет слоган «Дух Лондона в Петербурге», передающий уникальное позиционирование квартала в качестве места для применения мировых практик урбанизма. Кроме того, здесь, в отличие от уличных носителей, появляются смоделированные изображения жилой среды нового квартала. Более подробная информация о прогрессивных подходах к планированию пространства, вкупе с роскошным видом на будущие террасы на первых этажах зданий, раскрывается в журнальном модуле на одну полосу, привлекающем внимание тёплым красным цветом – одним из двух ключевых цветов бренда, символом энергии и целеустремлённости.

Дальнейшие шаги рекламной кампании будут развивать ключевые моменты платформы бренда, сконцентрировавшись не на точечном воздействии, а на массовой интервенции в городскую среду. На сей раз набор традиционных для рынка недвижимости носителей дополнят нестандартные приёмы из области digital, сторителлинг и мультиплатформенные медиа-активности.

16.02.2017

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