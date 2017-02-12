Бренд Raffaello анонсировал мини-фильм "А как любите Вы?"

В основе мини-фильма 8 зарисовок, олицетворяющих целый калейдоскоп эмоций, романтических моментов, которые может испытать каждый человек. Все истории снимались в стиле живой камеры, что создает впечатление, что зритель совсем рядом с героями.

Главная цель этого «манифеста любви» напомнить миру о том, что любви нужна «подпитка»: начиная с нежного прикосновения, неожиданного комплимента и заканчивая приятным сюрпризом, подарком, говорящим «Люблю!», «Ценю», «Счастлив/ва быть с тобой рядом».

Съёмки фильма проходили в Тбилиси, где любовь фактически растворена в воздухе. Героев ролика по большей части играют начинающие актеры – студенты театральных ВУЗов, для многих из них эта работа стала профессиональным дебютом. Играли в фильме и обычные юноши и девушки, не актеры. Например, в новелле, где молодой человек признается в любви при помощи языка жестов, все по-настоящему, девушки говорят на языке жестов и в жизни, а молодой человек учил этот непростой язык буквально на съемочной площадке.

«Raffaello – бренд, который прославляет любовь. В новом ролике мы продолжили развивать тему романтики, любви и выражения чувств. Нам хотелось, чтобы мини-истории в нашем ролике заставили людей задуматься о том, насколько неповторимы именно их отношения», − говорит Сергей Терехов, директор категории «Конфеты».

«Третий год подряд Raffaello выпускает мини-фильм о любви в период романтических праздников, потому что мы стараемся делать интересный людям контент. Нам очень важно чувствовать именно нашу российскую аудиторию, и здесь нет адаптации идеи, разработанной на глобальном уровне, как это часто бывает в международных компаниях. Концепция полностью создана локальной командой, и мы гордимся тем резонансом, который вызывают наши коммуникации у российской аудитории», - Анастасия Решетникова, старший бренд менеджер бренда Raffaello.

Андрей Мудров, творческий директор агентства MOJO/3SBA: «Реальность такова, что в наше время многие понятия усредняются – а ведь любить и чувствовать одинаково невозможно: мы понимаем, что каждый человек уникален, каждый любит по-своему и выражает чувства по-своему. Именно об этом разнообразии выражений чувств мы рассказали в мини-фильме. Во время съёмок нам приходилось решать самые нестандартные задачи. Например, в сцене, где девушка просыпается и выходит на балкон, где её ожидает романтический завтрак, нам было очень важно снять панораму города. Нашей задумке отвечал только один из самых известных ресторанов в Тбилиси, поэтому пришлось построить спальню, прямо в зале. Это было непросто, но результат оправдан на 100% − сюжет получился очень трогательным, а панорама просто восхитительной!».

В рамках продвижения видео планируется задействовать в первую очередь Интернет. Также ролик будет транслироваться в рекламных блоках в кинотеатрах. Дополнительно к видео, в период романтических праздников Raffaello проведет несколько интересных активностей, которые понравятся влюбленным, в том числе конкурсы на радио и городские активности.

Состав творческой группы:

Raffaello (Ferrero Russia)

Сергей Терехов – директор Категории

Анастасия Решетникова – старший бренд менеджер

Диана Ким – бренд менеджер

Евгения Ануфриева – младший бренд менеджер

Анна Костяева – продюсер

Resonate Strategies (стратегия)

Лариса Плотникова – Head of Strategy, Founder

MOJO/3SBA (креатив)

Андрей Мудров – творческий директор

Тревор Эколс – копирайтер

Елена Заритовская – копирайтер

Антон Кириллов – продюсер

Action Film (PH Moscow)

Enrico Mazzanti – Режиссер

Giuseppe Favale – Оператор

Александра Шумова, Ирина Ли – Продюсеры

Евгения Аникина – Ассистент продюсера

The Martini Shot (PH Georgia)

Мария Халпахчи – Второй режиссер

Никита Кочкарев – Исполнительный продюсер

Марина Петренко – Продюсер