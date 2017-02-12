Бренд Raffaello анонсировал мини-фильм "А как любите Вы?"
Накануне 14 февраля бренд Raffaello в сотрудничестве с креативным агентством MOJO/3SBA и стратегическим агентством Resonate Strategies выпустил мини-фильм «А как любите Вы?», призывающий людей выразить свои чувства любимым.
В основе мини-фильма 8 зарисовок, олицетворяющих целый калейдоскоп эмоций, романтических моментов, которые может испытать каждый человек. Все истории снимались в стиле живой камеры, что создает впечатление, что зритель совсем рядом с героями.
Главная цель этого «манифеста любви» напомнить миру о том, что любви нужна «подпитка»: начиная с нежного прикосновения, неожиданного комплимента и заканчивая приятным сюрпризом, подарком, говорящим «Люблю!», «Ценю», «Счастлив/ва быть с тобой рядом».
Съёмки фильма проходили в Тбилиси, где любовь фактически растворена в воздухе. Героев ролика по большей части играют начинающие актеры – студенты театральных ВУЗов, для многих из них эта работа стала профессиональным дебютом. Играли в фильме и обычные юноши и девушки, не актеры. Например, в новелле, где молодой человек признается в любви при помощи языка жестов, все по-настоящему, девушки говорят на языке жестов и в жизни, а молодой человек учил этот непростой язык буквально на съемочной площадке.
«Raffaello – бренд, который прославляет любовь. В новом ролике мы продолжили развивать тему романтики, любви и выражения чувств. Нам хотелось, чтобы мини-истории в нашем ролике заставили людей задуматься о том, насколько неповторимы именно их отношения», − говорит Сергей Терехов, директор категории «Конфеты».
«Третий год подряд Raffaello выпускает мини-фильм о любви в период романтических праздников, потому что мы стараемся делать интересный людям контент. Нам очень важно чувствовать именно нашу российскую аудиторию, и здесь нет адаптации идеи, разработанной на глобальном уровне, как это часто бывает в международных компаниях. Концепция полностью создана локальной командой, и мы гордимся тем резонансом, который вызывают наши коммуникации у российской аудитории», - Анастасия Решетникова, старший бренд менеджер бренда Raffaello.
Андрей Мудров, творческий директор агентства MOJO/3SBA: «Реальность такова, что в наше время многие понятия усредняются – а ведь любить и чувствовать одинаково невозможно: мы понимаем, что каждый человек уникален, каждый любит по-своему и выражает чувства по-своему. Именно об этом разнообразии выражений чувств мы рассказали в мини-фильме. Во время съёмок нам приходилось решать самые нестандартные задачи. Например, в сцене, где девушка просыпается и выходит на балкон, где её ожидает романтический завтрак, нам было очень важно снять панораму города. Нашей задумке отвечал только один из самых известных ресторанов в Тбилиси, поэтому пришлось построить спальню, прямо в зале. Это было непросто, но результат оправдан на 100% − сюжет получился очень трогательным, а панорама просто восхитительной!».
В рамках продвижения видео планируется задействовать в первую очередь Интернет. Также ролик будет транслироваться в рекламных блоках в кинотеатрах. Дополнительно к видео, в период романтических праздников Raffaello проведет несколько интересных активностей, которые понравятся влюбленным, в том числе конкурсы на радио и городские активности.
Состав творческой группы:
Raffaello (Ferrero Russia)
Сергей Терехов – директор Категории
Анастасия Решетникова – старший бренд менеджер
Диана Ким – бренд менеджер
Евгения Ануфриева – младший бренд менеджер
Анна Костяева – продюсер
Resonate Strategies (стратегия)
Лариса Плотникова – Head of Strategy, Founder
MOJO/3SBA (креатив)
Андрей Мудров – творческий директор
Тревор Эколс – копирайтер
Елена Заритовская – копирайтер
Антон Кириллов – продюсер
Action Film (PH Moscow)
Enrico Mazzanti – Режиссер
Giuseppe Favale – Оператор
Александра Шумова, Ирина Ли – Продюсеры
Евгения Аникина – Ассистент продюсера
The Martini Shot (PH Georgia)
Мария Халпахчи – Второй режиссер
Никита Кочкарев – Исполнительный продюсер
Марина Петренко – Продюсер
13.02.2017
Еще статьи по теме
- Самый искренний и романтичный кейс нового года от Raffaello и рекламного агентства OMI - 19.01.2017
- Raffaello открыл "Улицу для двоих" - 23.12.2015
- Весеннее Raffaello - 20.03.2015
- Raffaello подарил москвичам изысканный уголок романтики в Парке культуры и отдыха им. Горького - 14.07.2014
- Tic-Tac наступает! - 31.08.2013
- все статьи по теме...
Комментарии
Написать комментарий