"Культура русского застолья" обновляет рецептуру гастрономического бренда Борщёвка
Возрождая традиции производства и потребления благородных русских алкогольных напитков, мы обновили рецептуру Борщевки – гастрономического бренда, полюбившегося многим.
Этому предшествовал год архивных исследований, экспериментов, дегустаций и вдохновения вкусными описаниями «дворянских водок» – напитков высшего сословия, неизменно сопровождавших великосветский закусочный стол. Для приготовления «дворянских водок» хлебное вино настаивалось на травах, пряностях или плодах, а затем снова перегонялось.Дворянские водки были идеальным гастрономическим сопровождением русского застолья, их характер формировался в соответствии со вкусовыми особенностями русской кухни.
Следуя традициям производства «дворянских водок», мы соединили в единый букет зерновой дистиллят, зерновой спирт, настои и ароматные спирты, полученные путем мацерации с последующей перегонкой через медный аламбик. Овощи и пряности, формирующие вкус борща – самого известного в мире русского блюда, легли в основу вкуса и дали имя напитку. Набор ингредиентов для приготовления Борщевки является уникальным, а настой капусты никогда ранее не использовался при производстве алкоголя.
Борщевка производится в Брянске на одном из старейших заводов России – «БрянскСпиртПром». Экологически чистое сырье для напитка выращивается фермерским хозяйством «Катюша» в посёлке Дубровка Брянской области. Дистиллят, настои и ароматные спирты, получившиеся после перегона, купажируются лично мастером купажа Дмитрием Бутыркиным, что придаёт напитку авторскую уникальность.
Новая Борщевка – благородный гастрономический напиток, созданный специально для сопровождения застолья: с удивительной ароматикой, душистый и мягкий по вкусу, с богатым и долгим послевкусием. Он возбуждает аппетит и раскрывает вкус блюд русской кухни. Борщевку следует пить маленькими глотками, смакуя и наслаждаясь, – напиток не требует охлаждения, задержки дыхания, выдоха и мгновенной закуски.
Линейка бренда включает в себя три позиции:
Борщёвка оригинал
Вкус насыщенный, объёмный. Прослеживаются оттенки лёгкой сладости хлеба и вкуса свежей капусты, тмина, лаврового листа.
Борщёвка с огоньком
Вкус мягкий, мощный, тёплый. Во вкусе отчётливо чувствуются оттенки красного острого перца, чеснока в сочетании с пряными травами.
Борщёвка с холодком
Деликатный, комплексный вкус. Гармоничное сочетание ноток укропа, свежего огурца, мяты и душистых трав.
Производство обновленной Борщевки начнется в марте 2017 года.
Специалисты и ценители смогут продегустировать продукт на нашем стенде (3С78) в рамках выставки «Продэкспо» с 6 по 10 февраля в Экспоцентре. Приходите! Будет вкусно!
03.02.2017
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