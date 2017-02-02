"Культура русского застолья" обновляет рецептуру гастрономического бренда Борщёвка

Этому предшествовал год архивных исследований, экспериментов, дегустаций и вдохновения вкусными описаниями «дворянских водок» – напитков высшего сословия, неизменно сопровождавших великосветский закусочный стол. Для приготовления «дворянских водок» хлебное вино настаивалось на травах, пряностях или плодах, а затем снова перегонялось.Дворянские водки были идеальным гастрономическим сопровождением русского застолья, их характер формировался в соответствии со вкусовыми особенностями русской кухни.

Следуя традициям производства «дворянских водок», мы соединили в единый букет зерновой дистиллят, зерновой спирт, настои и ароматные спирты, полученные путем мацерации с последующей перегонкой через медный аламбик. Овощи и пряности, формирующие вкус борща – самого известного в мире русского блюда, легли в основу вкуса и дали имя напитку. Набор ингредиентов для приготовления Борщевки является уникальным, а настой капусты никогда ранее не использовался при производстве алкоголя.

Борщевка производится в Брянске на одном из старейших заводов России – «БрянскСпиртПром». Экологически чистое сырье для напитка выращивается фермерским хозяйством «Катюша» в посёлке Дубровка Брянской области. Дистиллят, настои и ароматные спирты, получившиеся после перегона, купажируются лично мастером купажа Дмитрием Бутыркиным, что придаёт напитку авторскую уникальность.

Новая Борщевка – благородный гастрономический напиток, созданный специально для сопровождения застолья: с удивительной ароматикой, душистый и мягкий по вкусу, с богатым и долгим послевкусием. Он возбуждает аппетит и раскрывает вкус блюд русской кухни. Борщевку следует пить маленькими глотками, смакуя и наслаждаясь, – напиток не требует охлаждения, задержки дыхания, выдоха и мгновенной закуски.

Линейка бренда включает в себя три позиции:

Борщёвка оригинал

Вкус насыщенный, объёмный. Прослеживаются оттенки лёгкой сладости хлеба и вкуса свежей капусты, тмина, лаврового листа.



Борщёвка с огоньком

Вкус мягкий, мощный, тёплый. Во вкусе отчётливо чувствуются оттенки красного острого перца, чеснока в сочетании с пряными травами.



Борщёвка с холодком

Деликатный, комплексный вкус. Гармоничное сочетание ноток укропа, свежего огурца, мяты и душистых трав.

Производство обновлен­ной Борщевки начнется в марте 20­17 года.



Специалисты и ценители смогут продегустировать продукт на нашем стенде (3С78) в рамках выставки ­«Продэкспо» с 6 по 1­0 февраля в Экспоцент­ре. Приходите!­ Будет вкусно!