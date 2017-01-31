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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (12/12/2016 - 18/12/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (12/12/2016 - 18/12/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/12/2016 - 18/12/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:10:22 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.3 23.5
2 14.12.2016 Пусть говорят Среда 19:52:43 20:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 19.9
3 18.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 21:49:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 17.5
4 16.12.2016 Голос Пятница 21:30:23 23:29:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.2 18.8
5 14.12.2016 Время Среда 21:00:13 21:40:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.8
6 18.12.2016 Однако. Контекст Воскресенье 21:49:49 21:56:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 16.0
7 18.12.2016 Красотка Воскресенье 16:56:14 19:10:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 15.5
8 16.12.2016 Поле чудес Пятница 19:51:22 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 13.9
9 12.12.2016 Григорий Р Понедельник 21:33:03 23:21:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 14.8
10 13.12.2016 Давай поженимся! Вторник 18:47:30 19:51:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.8

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Местное время Четверг 20:44:07 20:59:40 РОССИЯ1 6.3 17.3
2 13.12.2016 Тайны следствия - 15 Вторник 20:59:46 22:53:07 РОССИЯ1 6.1 17.9
3 18.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:43:30 19:58:53 РОССИЯ1 5.8 15.8
4 15.12.2016 Вести. (20:00) Четверг 20:00:07 20:44:07 РОССИЯ1 5.8 16.4
5 18.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:13 22:21:58 РОССИЯ1 5.4 14.3
6 16.12.2016 Юморина 2016 Пятница 20:59:51 23:15:52 РОССИЯ1 5.2 15.3
7 15.12.2016 60 минут Четверг 18:49:18 19:59:50 РОССИЯ1 4.8 15.2
8 17.12.2016 Подсадная утка Суббота 21:06:27 01:00:30 РОССИЯ1 4.7 16.0
9 18.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 16:58:01 17:43:30 РОССИЯ1 4.4 13.6
10 17.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:06:27 РОССИЯ1 4.3 11.4

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Вести сейчас Суббота 08:59:22 09:15:31 РОССИЯ 24 1.0 7.3
2 18.12.2016 Вести. Изнасилование Европы Воскресенье 11:44:41 11:55:01 РОССИЯ 24 0.9 3.6
3 12.12.2016 Вести. Дежурная часть Понедельник 17:39:05 17:56:01 РОССИЯ 24 0.8 3.1
4 17.12.2016 Вести. Погода 24 Суббота 08:25:36 08:48:27 РОССИЯ 24 0.7 6.0
5 16.12.2016 Вести. Большой информационный вечер Пятница 22:00:00 22:21:54 РОССИЯ 24 0.7 2.0
6 18.12.2016 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 10:37:21 10:45:51 РОССИЯ 24 0.7 3.0
7 17.12.2016 Вести. Экономика. Агро-новости Суббота 08:51:59 08:57:04 РОССИЯ 24 0.7 5.6
8 17.12.2016 Вести. Агитпроп Суббота 16:13:52 16:21:26 РОССИЯ 24 0.6 2.5
9 17.12.2016 Вести. Мобильный репортер Суббота 20:30:27 20:49:26 РОССИЯ 24 0.6 1.7
10 12.12.2016 Вести. Криминальные лайки Понедельник 18:38:09 18:51:55 РОССИЯ 24 0.6 2.2

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Жена напрокат Воскресенье 20:00:23 21:00:08 2.0 5.1
2 17.12.2016 Постскриптум Суббота 20:59:57 22:12:11 1.9 5.2
3 18.12.2016 Тень стрекозы Воскресенье 21:00:08 21:57:53 1.9 5.2
4 17.12.2016 Мавр сделал свое дело Суббота 18:02:55 19:01:07 1.7 5.4
5 17.12.2016 Право знать! Суббота 22:12:11 23:36:37 1.5 4.6
6 16.12.2016 Право голоса Пятница 20:42:38 21:59:09 1.2 3.4
7 16.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:56 20:42:38 1.2 3.4
8 17.12.2016 Первокурсница Суббота 16:05:50 17:02:25 1.2 4.4
9 16.12.2016 События. (22:00) Пятница 22:00:00 22:36:10 1.2 3.4
10 14.12.2016 Петровка, 38 Среда 21:44:52 21:59:56 1.1 3.2

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Говорим и показываем Четверг 18:04:04 18:58:50 НТВ 4.5 16.2
2 15.12.2016 Шелест Четверг 21:37:48 22:34:29 НТВ 4.4 13.4
3 17.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:04:37 НТВ 4.4 12.7
4 17.12.2016 Новые русские сенсации. Конец Порошенко Суббота 20:04:37 21:02:56 НТВ 4.0 10.7
5 17.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:00:39 18:58:54 НТВ 3.8 12.5
6 18.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:01:50 18:59:49 НТВ 3.7 10.3
7 17.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:02:56 22:01:46 НТВ 3.7 9.8
8 18.12.2016 Взрыв из прошлого Воскресенье 17:11:40 18:01:50 НТВ 3.2 9.8
9 18.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:59:49 20:09:13 НТВ 3.2 8.3
10 15.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Четверг 19:00:12 19:42:29 НТВ 3.2 10.3

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Большая опера Суббота 20:59:16 22:44:11 РОССИЯ К 0.9 2.5
2 17.12.2016 Больше, чем любовь Суббота 18:51:37 19:30:40 РОССИЯ К 0.9 2.6
3 17.12.2016 Старики-разбойники Суббота 19:31:40 20:57:59 РОССИЯ К 0.8 2.2
4 17.12.2016 Смехоностальгия Суббота 18:30:54 18:51:37 РОССИЯ К 0.7 2.3
5 17.12.2016 Театральная летопись. Николай Сличенко. Избранное Суббота 16:14:12 16:58:03 РОССИЯ К 0.7 2.7
6 16.12.2016 Синяя птица Пятница 19:46:52 21:42:18 РОССИЯ К 0.7 2.0
7 18.12.2016 Мегрэ расставляет ловушки Воскресенье 19:37:22 21:31:01 РОССИЯ К 0.7 1.7
8 17.12.2016 Энциклопедия Суббота 22:45:56 22:52:55 РОССИЯ К 0.6 1.9
9 16.12.2016 Искатели Пятница 21:45:03 22:29:06 РОССИЯ К 0.6 1.6
10 17.12.2016 Романтика романса Суббота 17:30:40 18:25:44 РОССИЯ К 0.5 1.8

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.12.2016 Гаишники Среда 21:14:44 22:05:05 МИР 0.4 1.2
2 18.12.2016 Двенадцать стульев Воскресенье 17:58:44 20:59:40 МИР 0.4 1.0
3 18.12.2016 Одиноким предоставляется общежитие Воскресенье 16:14:55 17:58:44 МИР 0.4 1.1
4 17.12.2016 Президент и его внучка Суббота 23:18:21 01:08:46 МИР 0.3 1.5
5 17.12.2016 Стервы, или странности любви Суббота 22:24:35 23:18:21 МИР 0.3 0.9
6 13.12.2016 Тонкая грань Вторник 11:36:13 12:29:53 МИР 0.3 1.9
7 15.12.2016 Возвращение Мухтара Четверг 18:05:49 18:58:44 МИР 0.3 1.0
8 15.12.2016 Новости Четверг 15:59:01 16:14:11 МИР 0.3 1.4
9 16.12.2016 Секретные материалы Пятница 16:45:47 17:11:52 МИР 0.2 1.1
10 18.12.2016 Вместе Воскресенье 21:00:02 21:59:55 МИР 0.2 0.7

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины Воскресенье 15:52:29 16:51:32 МАТЧ ТВ 2.3 8.0
2 18.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Воскресенье 13:24:37 14:27:52 МАТЧ ТВ 2.2 8.2
3 17.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 19:04:55 20:12:29 МАТЧ ТВ 2.0 5.8
4 17.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 16:39:41 18:02:10 МАТЧ ТВ 2.0 6.8
5 18.12.2016 Хоккей. Кубок Первого канала 2016 Воскресенье 18:41:04 19:20:28 МАТЧ ТВ 1.7 4.5
6 16.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Пятница 19:09:55 20:48:58 МАТЧ ТВ 1.6 4.7
7 18.12.2016 Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета Воскресенье 14:28:22 15:47:31 МАТЧ ТВ 1.6 6.0
8 18.12.2016 #новости Воскресенье 17:40:48 17:46:33 МАТЧ ТВ 1.4 4.1
9 17.12.2016 Профессиональный бокс Суббота 20:12:59 21:56:54 МАТЧ ТВ 1.3 3.5
10 15.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Четверг 19:06:48 21:08:09 МАТЧ ТВ 1.3 3.8

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:30:06 10:00:06 EURONEWS 0.3 1.8
2 17.12.2016 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:30:02 08:59:59 EURONEWS 0.2 2.0
3 12.12.2016 Новости EuroNews (07:30) Понедельник 07:30:09 07:59:38 EURONEWS 0.2 2.1
4 17.12.2016 Новости EuroNews (09:00) Суббота 08:59:59 09:30:06 EURONEWS 0.2 1.4
5 17.12.2016 Новости EuroNews (08:00) Суббота 08:00:04 08:30:02 EURONEWS 0.2 1.5
6 17.12.2016 Новости EuroNews (07:00) Суббота 06:59:58 07:30:00 EURONEWS 0.1 2.0
7 15.12.2016 Новости EuroNews (05:30) Четверг 05:29:58 06:00:00 EURONEWS 0.1 2.2
8 16.12.2016 Новости EuroNews (06:30) Пятница 06:29:59 07:00:00 EURONEWS 0.1 1.2
9 16.12.2016 Новости EuroNews (02:30) Пятница 02:30:02 02:59:59 EURONEWS 0.1 1.4
10 16.12.2016 Новости EuroNews (04:30) Пятница 04:29:58 05:00:00 EURONEWS 0.1 2.1

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:19 21:00:04 СТС 3.6 10.1
2 13.12.2016 СуперБобровы Вторник 21:02:13 22:56:35 СТС 3.1 9.0
3 14.12.2016 Парень с нашего кладбища Среда 21:01:14 22:48:38 СТС 3.0 8.7
4 15.12.2016 Отель "Элеон" Четверг 20:29:58 21:00:51 СТС 2.9 8.1
5 12.12.2016 Призрак Понедельник 21:02:04 23:18:17 СТС 2.9 8.6
6 13.12.2016 Воронины Вторник 19:29:50 20:00:33 СТС 2.5 7.3
7 15.12.2016 Отель "Элеон" (повтор) Четверг 20:00:06 20:29:58 СТС 2.4 6.8
8 17.12.2016 Штурм Белого дома Суббота 21:00:36 23:35:47 СТС 2.1 6.0
9 18.12.2016 Смокинг Воскресенье 19:04:01 21:00:31 СТС 2.0 5.0
10 15.12.2016 Пятница Четверг 21:00:51 22:44:52 СТС 1.9 5.6

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Две судьбы Четверг 20:01:40 21:01:06 1.5 4.2
2 16.12.2016 Женить миллионера Пятница 19:00:56 22:35:11 1.2 3.5
3 17.12.2016 Белые розы надежды Суббота 21:42:53 22:34:01 1.2 3.3
4 18.12.2016 Дочки-матери Воскресенье 19:00:51 22:52:10 1.1 2.9
5 15.12.2016 По делам несовершеннолетних Четверг 10:00:32 11:00:16 0.9 6.5
6 15.12.2016 Давай разведемся! Четверг 11:00:16 12:00:26 0.9 5.7
7 18.12.2016 Мисс Марпл Агаты Кристи Воскресенье 13:22:12 14:30:20 0.8 3.2
8 15.12.2016 Второе дыхание Четверг 21:01:06 21:58:46 0.8 2.4
9 13.12.2016 Индус Вторник 21:02:15 22:55:32 0.8 2.3
10 16.12.2016 Анита. Все за любовь Пятница 22:35:11 23:38:14 0.6 1.9

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:27 21:29:32 ТНТ 6.2 16.4
2 17.12.2016 Танцы Суббота 21:29:32 23:31:11 ТНТ 3.6 10.6
3 17.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:11 20:00:27 ТНТ 2.9 8.4
4 18.12.2016 Однажды в России Воскресенье 20:59:21 22:02:01 ТНТ 2.8 7.4
5 16.12.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:15 22:01:32 ТНТ 2.8 7.7
6 18.12.2016 Стас Старовойтов Воскресенье 22:02:01 23:04:47 ТНТ 2.5 7.9
7 13.12.2016 СашаТаня Вторник 20:29:05 20:59:32 ТНТ 2.4 6.3
8 16.12.2016 Comedy Woman Пятница 19:59:25 21:00:15 ТНТ 2.3 6.4
9 16.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:01:32 23:00:09 ТНТ 2.3 6.7
10 13.12.2016 СашаТаня (повтор) Вторник 19:59:25 20:29:05 ТНТ 1.9 5.4

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.12.2016 Слепая Понедельник 17:58:48 18:30:36 1.4 5.5
2 12.12.2016 Анна детективъ Понедельник 20:35:20 21:34:01 1.4 3.8
3 18.12.2016 Ярость Воскресенье 21:00:00 23:33:06 1.2 3.7
4 13.12.2016 Гадалка Вторник 16:58:13 17:28:57 1.2 5.4
5 16.12.2016 Человек-невидимка Пятница 18:59:17 19:59:15 1.2 3.7
6 17.12.2016 47 ронинов Суббота 21:18:19 23:32:22 1.2 3.4
7 18.12.2016 Цепная реакция Воскресенье 18:58:15 21:00:00 1.1 2.8
8 16.12.2016 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 17:57:45 18:59:17 1.1 3.9
9 16.12.2016 Мистические истории Пятница 15:03:15 15:59:04 0.9 4.9
10 12.12.2016 Джуна Понедельник 18:30:36 19:35:11 0.8 2.8

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 "Собрание сочинений" концерт Михаила Задорнова Суббота 20:59:32 00:15:43 1.8 5.7
2 13.12.2016 Самые шокирующие гипотезы Вторник 18:00:11 19:00:04 1.8 6.6
3 13.12.2016 Новости. (19:30) Вторник 19:30:04 19:59:38 1.8 5.3
4 17.12.2016 "Слава роду!" концерт Михаила Задорнова Суббота 19:03:27 20:59:32 1.7 4.7
5 18.12.2016 Меч II Воскресенье 11:05:13 12:00:03 1.7 6.9
6 17.12.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:04 16:35:09 1.6 6.1
7 17.12.2016 Военная тайна Суббота 16:35:09 17:03:49 1.5 5.6
8 13.12.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Вторник 19:00:04 19:29:54 1.5 5.0
9 17.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:49 19:03:27 1.5 4.8
10 18.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:13:25 1.4 5.6

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 PROновости Суббота 09:21:45 09:39:02 МУЗ ТВ 0.3 2.3
2 17.12.2016 МУЗ-ТВ 20 лет в эфире. День рождения в Кремле Суббота 16:00:04 21:56:56 МУЗ ТВ 0.3 1.0
3 17.12.2016 Золотая лихорадка Суббота 09:42:50 10:39:45 МУЗ ТВ 0.2 1.3
4 17.12.2016 PROобзор Суббота 21:56:56 22:25:22 МУЗ ТВ 0.2 0.7
5 18.12.2016 Рождество на Роза Хутор Воскресенье 15:58:27 18:30:38 МУЗ ТВ 0.2 0.7
6 17.12.2016 Check in Суббота 23:17:17 00:16:30 МУЗ ТВ 0.2 0.8
7 14.12.2016 R'n'B чарт Среда 15:04:24 16:04:07 МУЗ ТВ 0.2 1.1
8 18.12.2016 Ждите ответа Воскресенье 12:00:10 12:41:41 МУЗ ТВ 0.2 0.8
9 16.12.2016 10 самых Пятница 21:28:14 21:58:39 МУЗ ТВ 0.2 0.5
10 17.12.2016 Танцпол Суббота 00:16:30 01:18:18 МУЗ ТВ 0.2 1.1

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Классик Воскресенье 13:15:14 13:58:08 1.5 5.8
2 18.12.2016 Новости дня Воскресенье 13:00:07 13:12:25 1.2 4.8
3 18.12.2016 Легенды советского сыска Воскресенье 21:09:21 21:59:40 1.2 3.2
4 17.12.2016 Задело! Суббота 18:10:05 18:20:01 1.1 3.6
5 18.12.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:18:06 21:09:21 1.0 2.6
6 17.12.2016 Пламя Суббота 17:02:56 17:58:11 1.0 3.3
7 18.12.2016 Синдром шахматиста Воскресенье 17:03:11 17:59:48 0.9 2.9
8 17.12.2016 Непобедимый Суббота 18:23:07 19:52:51 0.9 2.8
9 16.12.2016 Одиноким предоставляется общежитие Пятница 18:30:17 20:11:42 0.9 3.0
10 14.12.2016 Легенды госбезопасности Среда 18:29:28 19:20:20 0.9 3.0

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 След Четверг 20:22:34 21:14:15 3.2 8.8
2 14.12.2016 Детективы Среда 19:43:23 20:24:07 3.1 8.9
3 15.12.2016 Сейчас (22:00) Четверг 22:00:10 22:28:44 2.5 7.7
4 18.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:35:23 2.3 6.2
5 18.12.2016 Иван Бровкин на целине Воскресенье 14:51:31 16:48:10 2.0 7.3
6 17.12.2016 Белые волки - 2 Суббота 20:01:30 20:59:32 1.9 5.2
7 18.12.2016 Место происшествия. О главном Воскресенье 16:48:10 17:59:25 1.8 5.7
8 12.12.2016 Момент истины Понедельник 23:16:48 00:12:45 1.8 8.8
9 17.12.2016 Сейчас (18.30) Суббота 18:30:11 19:00:27 1.8 5.6
10 13.12.2016 Белые волки Вторник 17:33:21 18:30:03 1.5 5.6

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Четверг 13:31:02 13:42:48 2X2 0.3 2.0
2 17.12.2016 Симпсоны Суббота 21:24:18 21:45:12 2X2 0.3 0.7
3 15.12.2016 Футурама Четверг 17:28:58 17:49:06 2X2 0.3 1.2
4 17.12.2016 Гриффины Суббота 20:06:40 20:26:23 2X2 0.2 0.6
5 14.12.2016 Кит ступид шоу Среда 22:49:41 23:10:26 2X2 0.2 0.5
6 15.12.2016 Южный парк Четверг 01:03:39 01:25:42 2X2 0.1 1.5
7 14.12.2016 Смотрящий Среда 23:13:56 23:38:41 2X2 0.1 0.5
8 16.12.2016 Последний геймер Пятница 22:49:48 23:10:48 2X2 0.1 0.4
9 17.12.2016 Черепашки ниндзя Суббота 14:00:07 14:24:13 2X2 0.1 0.5
10 15.12.2016 Бессмертное кино Четверг 22:45:34 23:12:24 2X2 0.1 0.4

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Валл - И Суббота 19:30:37 21:31:46 1.0 2.6
2 17.12.2016 История игрушек-2 Суббота 17:41:31 19:30:23 0.9 2.7
3 16.12.2016 Тайна красной планеты Пятница 19:32:36 21:17:10 0.8 2.4
4 15.12.2016 История игрушек: Большой побег Четверг 19:27:16 21:27:57 0.8 2.4
5 17.12.2016 Хранитель Лев: герои саванны Суббота 11:01:45 11:23:37 0.8 3.8
6 17.12.2016 Герои в масках Суббота 10:31:12 10:54:19 0.7 3.5
7 18.12.2016 Побег с планеты Земля Воскресенье 19:28:56 21:13:56 0.7 1.8
8 17.12.2016 Джинглики Суббота 11:58:49 12:09:49 0.7 3.2
9 12.12.2016 Новая школа императора Понедельник 18:42:18 19:03:52 0.7 2.4
10 16.12.2016 История игрушек Пятница 18:00:28 19:32:04 0.7 2.4

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.12.2016 Верните мне красоту Вторник 21:59:04 23:03:03 0.5 1.6
2 18.12.2016 Папа попал Воскресенье 15:39:57 17:35:56 0.4 1.5
3 17.12.2016 Дорогая, мы убиваем детей Суббота 14:27:56 16:23:00 0.4 1.4
4 17.12.2016 Спасите моего ребенка Суббота 21:58:52 23:28:46 0.3 1.0
5 16.12.2016 Я стесняюсь своего тела Пятница 21:00:17 22:48:53 0.3 0.9
6 17.12.2016 Жизнь за гранью Суббота 23:28:46 01:26:51 0.3 1.5
7 18.12.2016 Научи жену рулить Воскресенье 22:01:50 23:01:57 0.3 0.9
8 16.12.2016 В теме Пятница 22:48:53 23:17:40 0.3 0.9
9 16.12.2016 МастерШеф Пятница 17:56:12 19:31:08 0.2 0.8
10 17.12.2016 Starbook. Крепкие звездные пары по версии журнала "Антенна-Телесемь" Суббота 08:34:31 09:32:41 0.2 1.5

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 21:00:45 21:14:35 КАРУСЕЛЬ 1.5 3.8
2 18.12.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 17:02:51 17:26:34 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.3
3 17.12.2016 Барбоскины Суббота 21:26:03 21:39:45 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.8
4 18.12.2016 Фиксики Воскресенье 20:17:48 20:30:06 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.6
5 18.12.2016 Лунтик и его друзья Воскресенье 15:30:34 15:45:12 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.8
6 18.12.2016 Спокойной ночи, малыши! Воскресенье 20:31:56 20:43:51 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.5
7 12.12.2016 Ми-ми-мишки Понедельник 20:27:28 20:34:21 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.5
8 17.12.2016 Свинка Пеппа Суббота 20:14:22 20:29:45 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.3
9 15.12.2016 Смешарики. Пинкод Четверг 16:52:27 17:18:26 КАРУСЕЛЬ 0.8 3.8
10 13.12.2016 Привет, я Николя! Вторник 21:08:16 21:20:22 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.1

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.12.2016 Супермикс недели Суббота 12:05:37 14:55:33 RU.TV 0.1 0.5
2 15.12.2016 Звезды русского радио Четверг 19:00:08 19:19:58 RU.TV 0.1 0.4
3 17.12.2016 Хит за хитом Суббота 11:01:46 11:57:42 RU.TV 0.1 0.5
4 16.12.2016 Караоке RU.TV Пятница 22:00:03 22:56:20 RU.TV 0.1 0.3
5 14.12.2016 RU новости Среда 20:01:06 20:07:41 RU.TV 0.1 0.2
6 18.12.2016 Незабудки Воскресенье 09:00:57 10:55:09 RU.TV 0.1 0.4
7 14.12.2016 Лаборатория стиля Среда 12:00:08 12:06:14 RU.TV 0.1 0.5
8 17.12.2016 100пудовый хит Суббота 07:00:03 07:56:09 RU.TV 0.1 0.9
9 17.12.2016 Super 20 Суббота 09:00:08 10:58:06 RU.TV 0.1 0.4
10 13.12.2016 Супермикс дня Вторник 07:09:34 07:58:20 RU.TV 0.1 0.6

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Любовь в большом городе-3 Воскресенье 16:42:15 18:18:20 ПЯТНИЦА 0.9 2.8
2 14.12.2016 На ножах Среда 18:54:59 20:00:12 ПЯТНИЦА 0.7 2.1
3 12.12.2016 Ревизорро Понедельник 21:00:11 22:00:07 ПЯТНИЦА 0.7 1.8
4 16.12.2016 Аферисты в сетях Пятница 22:00:53 23:07:17 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
5 18.12.2016 Любовь в большом городе-2 Воскресенье 14:47:56 16:42:15 ПЯТНИЦА 0.6 2.2
6 12.12.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное Понедельник 18:57:53 19:59:37 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
7 18.12.2016 Аферисты в сетях (повтор) Воскресенье 22:16:06 23:21:23 ПЯТНИЦА 0.5 1.8
8 16.12.2016 Орел & решка. Кругосветка Пятница 21:01:25 22:00:53 ПЯТНИЦА 0.5 1.4
9 14.12.2016 Магаззино Среда 17:53:51 18:54:59 ПЯТНИЦА 0.5 1.7
10 16.12.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное (повтор) Пятница 19:58:16 21:01:25 ПЯТНИЦА 0.4 1.2

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.12.2016 Моя прекрасная няня Четверг 20:44:39 21:15:20 СТС LOVE 0.3 0.9
2 15.12.2016 Не родись красивой Четверг 21:15:20 23:00:14 СТС LOVE 0.3 0.8
3 18.12.2016 Папины дочки Воскресенье 17:12:42 17:42:27 СТС LOVE 0.2 0.8
4 15.12.2016 Смешарики Четверг 07:39:02 07:52:03 СТС LOVE 0.2 1.9
5 14.12.2016 Каникулы в Мексике - 2 Среда 23:00:20 01:00:36 СТС LOVE 0.2 0.9
6 17.12.2016 Супергерл Суббота 22:00:22 22:51:20 СТС LOVE 0.1 0.4
7 17.12.2016 Страшная Любовь Суббота 21:00:03 22:00:22 СТС LOVE 0.1 0.4
8 14.12.2016 Сердца за любовь Среда 13:35:11 14:35:13 СТС LOVE 0.1 0.8
9 15.12.2016 Амазонки Четверг 02:55:46 03:55:54 СТС LOVE 0.1 3.2
10 15.12.2016 Ранетки Четверг 01:59:03 02:55:46 СТС LOVE 0.1 2.2

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.12.2016 Новогодний задорный юбилей Понедельник 21:31:35 23:33:58 ЧЕ 0.6 2.0
2 14.12.2016 "Задорный день" концерт Михаила Задорнова Среда 21:30:31 23:28:25 ЧЕ 0.6 1.9
3 14.12.2016 КВН на бис Среда 19:30:05 21:30:31 ЧЕ 0.6 1.6
4 16.12.2016 Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар Пятница 19:30:21 22:01:22 ЧЕ 0.5 1.5
5 18.12.2016 Солдаты - 3 Воскресенье 21:32:02 22:32:11 ЧЕ 0.5 1.4
6 16.12.2016 Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение Джедая Пятница 22:01:22 00:34:37 ЧЕ 0.5 1.8
7 14.12.2016 Жандарм женится Среда 16:06:55 17:57:48 ЧЕ 0.5 2.2
8 15.12.2016 В гостях у Михаила Задорнова Четверг 21:30:33 23:58:35 ЧЕ 0.5 1.6
9 14.12.2016 Байки Митяя Среда 15:34:06 16:06:15 ЧЕ 0.4 2.1
10 14.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-4 Среда 13:29:22 14:29:37 ЧЕ 0.4 2.4

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.12.2016 Комеди Клаб Среда 18:30:06 19:00:11 ТНТ 4 0.4 1.3
2 14.12.2016 Comedy Woman Среда 18:00:08 18:30:06 ТНТ 4 0.3 1.3
3 15.12.2016 Наша Russia Четверг 22:29:08 22:59:42 ТНТ 4 0.3 1.0
4 18.12.2016 Комеди Клаб. Лучшее Воскресенье 00:53:43 01:01:23 ТНТ 4 0.2 1.7
5 16.12.2016 Счастливы вместе Пятница 17:59:16 18:30:05 ТНТ 4 0.2 0.9
6 16.12.2016 Матрица: перезагрузка Пятница 19:00:56 21:31:36 ТНТ 4 0.2 0.6
7 15.12.2016 Легко ли быть молодым? Четверг 15:29:51 16:00:25 ТНТ 4 0.2 1.2
8 14.12.2016 Убойная лига Среда 01:00:07 02:00:11 ТНТ 4 0.2 2.3
9 14.12.2016 Убойной ночи Среда 02:00:26 02:28:53 ТНТ 4 0.2 2.7
10 18.12.2016 Универ Воскресенье 12:30:40 13:00:06 ТНТ 4 0.1 0.5

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.12.2016 Как это работает Среда 19:30:40 19:56:40 DISCOVERY CHANNEL 0.3 0.8
2 14.12.2016 Махинаторы Среда 20:00:20 20:59:23 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
3 14.12.2016 Охотники за складами Среда 21:31:41 21:59:24 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
4 16.12.2016 Битвы за контейнеры Пятница 21:00:35 21:26:07 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
5 15.12.2016 Из чего это сделано ? Четверг 19:00:33 19:26:29 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
6 14.12.2016 Пропажи на продажу Среда 18:00:48 18:25:55 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
7 18.12.2016 Выжить после селфи Воскресенье 10:00:35 10:57:04 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
8 14.12.2016 Золотая лихорадка Среда 22:00:49 00:00:21 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
9 17.12.2016 Трасса Колыма: добраться вопреки Суббота 17:00:27 17:56:54 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
10 18.12.2016 Разрушители легенд Воскресенье 09:00:17 09:56:59 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.9

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.12.2016 Иван Васильевич меняет профессию Воскресенье 12:04:43 13:51:11 ДОМ КИНО 0.9 3.7
2 13.12.2016 Весна на Заречной улице Вторник 19:00:12 20:53:31 ДОМ КИНО 0.9 2.6
3 18.12.2016 Морозко Воскресенье 10:31:35 12:04:28 ДОМ КИНО 0.8 3.6
4 12.12.2016 Шерлок Холмс и доктор Ватсон Понедельник 19:00:17 21:42:24 ДОМ КИНО 0.8 2.3
5 13.12.2016 Высота Вторник 20:53:31 22:40:10 ДОМ КИНО 0.8 2.2
6 15.12.2016 Тайны следствия - 7 Четверг 18:05:00 19:00:06 ДОМ КИНО 0.8 2.7
7 18.12.2016 Самая обаятельная и привлекательная Воскресенье 13:51:26 15:26:32 ДОМ КИНО 0.7 2.7
8 17.12.2016 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Суббота 12:16:02 13:48:53 ДОМ КИНО 0.7 2.9
9 12.12.2016 Тайны следствия - 6 Понедельник 18:04:39 19:00:17 ДОМ КИНО 0.6 2.3
10 16.12.2016 Тайны следствия - 8 Пятница 18:04:40 19:00:24 ДОМ КИНО 0.6 2.2
TNS Россия
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Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.
Приручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в КитаеПриручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в Китае
В Китае более 720 миллионов человек активно пользуются интернетом, и эта цифра растет буквально каждый день. 690 миллионов китайцев имеют аккаунты в соцсетях, из них более 560 миллионов выходят в онлайн с мобильных телефонов. Неудивительно, что Digital marketing — один из ключевых инструментов продвижения товаров и услуг в Поднебесной. Как еще можно завоевать рынок самой многонаселенной страны мира
Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.
Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.

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Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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01.02.2017 - 09:21
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