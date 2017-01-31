ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (12/12/2016 - 18/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/12/2016 - 18/12/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:10:22
|21:00:07
|9.3
|23.5
|2
|14.12.2016
|Пусть говорят
|Среда
|19:52:43
|20:59:07
|7.3
|19.9
|3
|18.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|21:49:49
|6.6
|17.5
|4
|16.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:23
|23:29:54
|6.2
|18.8
|5
|14.12.2016
|Время
|Среда
|21:00:13
|21:40:20
|5.8
|15.8
|6
|18.12.2016
|Однако. Контекст
|Воскресенье
|21:49:49
|21:56:24
|5.7
|16.0
|7
|18.12.2016
|Красотка
|Воскресенье
|16:56:14
|19:10:22
|5.3
|15.5
|8
|16.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:22
|20:59:04
|4.9
|13.9
|9
|12.12.2016
|Григорий Р
|Понедельник
|21:33:03
|23:21:56
|4.7
|14.8
|10
|13.12.2016
|Давай поженимся!
|Вторник
|18:47:30
|19:51:47
|4.3
|13.8
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Местное время
|Четверг
|20:44:07
|20:59:40
|6.3
|17.3
|2
|13.12.2016
|Тайны следствия - 15
|Вторник
|20:59:46
|22:53:07
|6.1
|17.9
|3
|18.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:43:30
|19:58:53
|5.8
|15.8
|4
|15.12.2016
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:07
|20:44:07
|5.8
|16.4
|5
|18.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:13
|22:21:58
|5.4
|14.3
|6
|16.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|20:59:51
|23:15:52
|5.2
|15.3
|7
|15.12.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:18
|19:59:50
|4.8
|15.2
|8
|17.12.2016
|Подсадная утка
|Суббота
|21:06:27
|01:00:30
|4.7
|16.0
|9
|18.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|16:58:01
|17:43:30
|4.4
|13.6
|10
|17.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:06:27
|4.3
|11.4
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Вести сейчас
|Суббота
|08:59:22
|09:15:31
|1.0
|7.3
|2
|18.12.2016
|Вести. Изнасилование Европы
|Воскресенье
|11:44:41
|11:55:01
|0.9
|3.6
|3
|12.12.2016
|Вести. Дежурная часть
|Понедельник
|17:39:05
|17:56:01
|0.8
|3.1
|4
|17.12.2016
|Вести. Погода 24
|Суббота
|08:25:36
|08:48:27
|0.7
|6.0
|5
|16.12.2016
|Вести. Большой информационный вечер
|Пятница
|22:00:00
|22:21:54
|0.7
|2.0
|6
|18.12.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|10:37:21
|10:45:51
|0.7
|3.0
|7
|17.12.2016
|Вести. Экономика. Агро-новости
|Суббота
|08:51:59
|08:57:04
|0.7
|5.6
|8
|17.12.2016
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|16:13:52
|16:21:26
|0.6
|2.5
|9
|17.12.2016
|Вести. Мобильный репортер
|Суббота
|20:30:27
|20:49:26
|0.6
|1.7
|10
|12.12.2016
|Вести. Криминальные лайки
|Понедельник
|18:38:09
|18:51:55
|0.6
|2.2
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Жена напрокат
|Воскресенье
|20:00:23
|21:00:08
|2.0
|5.1
|2
|17.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:57
|22:12:11
|1.9
|5.2
|3
|18.12.2016
|Тень стрекозы
|Воскресенье
|21:00:08
|21:57:53
|1.9
|5.2
|4
|17.12.2016
|Мавр сделал свое дело
|Суббота
|18:02:55
|19:01:07
|1.7
|5.4
|5
|17.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:12:11
|23:36:37
|1.5
|4.6
|6
|16.12.2016
|Право голоса
|Пятница
|20:42:38
|21:59:09
|1.2
|3.4
|7
|16.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:56
|20:42:38
|1.2
|3.4
|8
|17.12.2016
|Первокурсница
|Суббота
|16:05:50
|17:02:25
|1.2
|4.4
|9
|16.12.2016
|События. (22:00)
|Пятница
|22:00:00
|22:36:10
|1.2
|3.4
|10
|14.12.2016
|Петровка, 38
|Среда
|21:44:52
|21:59:56
|1.1
|3.2
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Говорим и показываем
|Четверг
|18:04:04
|18:58:50
|4.5
|16.2
|2
|15.12.2016
|Шелест
|Четверг
|21:37:48
|22:34:29
|4.4
|13.4
|3
|17.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:04:37
|4.4
|12.7
|4
|17.12.2016
|Новые русские сенсации. Конец Порошенко
|Суббота
|20:04:37
|21:02:56
|4.0
|10.7
|5
|17.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:39
|18:58:54
|3.8
|12.5
|6
|18.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:01:50
|18:59:49
|3.7
|10.3
|7
|17.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:02:56
|22:01:46
|3.7
|9.8
|8
|18.12.2016
|Взрыв из прошлого
|Воскресенье
|17:11:40
|18:01:50
|3.2
|9.8
|9
|18.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|18:59:49
|20:09:13
|3.2
|8.3
|10
|15.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Четверг
|19:00:12
|19:42:29
|3.2
|10.3
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:59:16
|22:44:11
|0.9
|2.5
|2
|17.12.2016
|Больше, чем любовь
|Суббота
|18:51:37
|19:30:40
|0.9
|2.6
|3
|17.12.2016
|Старики-разбойники
|Суббота
|19:31:40
|20:57:59
|0.8
|2.2
|4
|17.12.2016
|Смехоностальгия
|Суббота
|18:30:54
|18:51:37
|0.7
|2.3
|5
|17.12.2016
|Театральная летопись. Николай Сличенко. Избранное
|Суббота
|16:14:12
|16:58:03
|0.7
|2.7
|6
|16.12.2016
|Синяя птица
|Пятница
|19:46:52
|21:42:18
|0.7
|2.0
|7
|18.12.2016
|Мегрэ расставляет ловушки
|Воскресенье
|19:37:22
|21:31:01
|0.7
|1.7
|8
|17.12.2016
|Энциклопедия
|Суббота
|22:45:56
|22:52:55
|0.6
|1.9
|9
|16.12.2016
|Искатели
|Пятница
|21:45:03
|22:29:06
|0.6
|1.6
|10
|17.12.2016
|Романтика романса
|Суббота
|17:30:40
|18:25:44
|0.5
|1.8
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.12.2016
|Гаишники
|Среда
|21:14:44
|22:05:05
|МИР
|0.4
|1.2
|2
|18.12.2016
|Двенадцать стульев
|Воскресенье
|17:58:44
|20:59:40
|МИР
|0.4
|1.0
|3
|18.12.2016
|Одиноким предоставляется общежитие
|Воскресенье
|16:14:55
|17:58:44
|МИР
|0.4
|1.1
|4
|17.12.2016
|Президент и его внучка
|Суббота
|23:18:21
|01:08:46
|МИР
|0.3
|1.5
|5
|17.12.2016
|Стервы, или странности любви
|Суббота
|22:24:35
|23:18:21
|МИР
|0.3
|0.9
|6
|13.12.2016
|Тонкая грань
|Вторник
|11:36:13
|12:29:53
|МИР
|0.3
|1.9
|7
|15.12.2016
|Возвращение Мухтара
|Четверг
|18:05:49
|18:58:44
|МИР
|0.3
|1.0
|8
|15.12.2016
|Новости
|Четверг
|15:59:01
|16:14:11
|МИР
|0.3
|1.4
|9
|16.12.2016
|Секретные материалы
|Пятница
|16:45:47
|17:11:52
|МИР
|0.2
|1.1
|10
|18.12.2016
|Вместе
|Воскресенье
|21:00:02
|21:59:55
|МИР
|0.2
|0.7
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
|Воскресенье
|15:52:29
|16:51:32
|МАТЧ ТВ
|2.3
|8.0
|2
|18.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Воскресенье
|13:24:37
|14:27:52
|МАТЧ ТВ
|2.2
|8.2
|3
|17.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|19:04:55
|20:12:29
|МАТЧ ТВ
|2.0
|5.8
|4
|17.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|16:39:41
|18:02:10
|МАТЧ ТВ
|2.0
|6.8
|5
|18.12.2016
|Хоккей. Кубок Первого канала 2016
|Воскресенье
|18:41:04
|19:20:28
|МАТЧ ТВ
|1.7
|4.5
|6
|16.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Пятница
|19:09:55
|20:48:58
|МАТЧ ТВ
|1.6
|4.7
|7
|18.12.2016
|Лыжные гонки. Кубок мира. Эстафета
|Воскресенье
|14:28:22
|15:47:31
|МАТЧ ТВ
|1.6
|6.0
|8
|18.12.2016
|#новости
|Воскресенье
|17:40:48
|17:46:33
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.1
|9
|17.12.2016
|Профессиональный бокс
|Суббота
|20:12:59
|21:56:54
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.5
|10
|15.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Четверг
|19:06:48
|21:08:09
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.8
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:30:06
|10:00:06
|0.3
|1.8
|2
|17.12.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:30:02
|08:59:59
|0.2
|2.0
|3
|12.12.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Понедельник
|07:30:09
|07:59:38
|0.2
|2.1
|4
|17.12.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|08:59:59
|09:30:06
|0.2
|1.4
|5
|17.12.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Суббота
|08:00:04
|08:30:02
|0.2
|1.5
|6
|17.12.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Суббота
|06:59:58
|07:30:00
|0.1
|2.0
|7
|15.12.2016
|Новости EuroNews (05:30)
|Четверг
|05:29:58
|06:00:00
|0.1
|2.2
|8
|16.12.2016
|Новости EuroNews (06:30)
|Пятница
|06:29:59
|07:00:00
|0.1
|1.2
|9
|16.12.2016
|Новости EuroNews (02:30)
|Пятница
|02:30:02
|02:59:59
|0.1
|1.4
|10
|16.12.2016
|Новости EuroNews (04:30)
|Пятница
|04:29:58
|05:00:00
|0.1
|2.1
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:19
|21:00:04
|3.6
|10.1
|2
|13.12.2016
|СуперБобровы
|Вторник
|21:02:13
|22:56:35
|3.1
|9.0
|3
|14.12.2016
|Парень с нашего кладбища
|Среда
|21:01:14
|22:48:38
|3.0
|8.7
|4
|15.12.2016
|Отель "Элеон"
|Четверг
|20:29:58
|21:00:51
|2.9
|8.1
|5
|12.12.2016
|Призрак
|Понедельник
|21:02:04
|23:18:17
|2.9
|8.6
|6
|13.12.2016
|Воронины
|Вторник
|19:29:50
|20:00:33
|2.5
|7.3
|7
|15.12.2016
|Отель "Элеон" (повтор)
|Четверг
|20:00:06
|20:29:58
|2.4
|6.8
|8
|17.12.2016
|Штурм Белого дома
|Суббота
|21:00:36
|23:35:47
|2.1
|6.0
|9
|18.12.2016
|Смокинг
|Воскресенье
|19:04:01
|21:00:31
|2.0
|5.0
|10
|15.12.2016
|Пятница
|Четверг
|21:00:51
|22:44:52
|1.9
|5.6
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Две судьбы
|Четверг
|20:01:40
|21:01:06
|1.5
|4.2
|2
|16.12.2016
|Женить миллионера
|Пятница
|19:00:56
|22:35:11
|1.2
|3.5
|3
|17.12.2016
|Белые розы надежды
|Суббота
|21:42:53
|22:34:01
|1.2
|3.3
|4
|18.12.2016
|Дочки-матери
|Воскресенье
|19:00:51
|22:52:10
|1.1
|2.9
|5
|15.12.2016
|По делам несовершеннолетних
|Четверг
|10:00:32
|11:00:16
|0.9
|6.5
|6
|15.12.2016
|Давай разведемся!
|Четверг
|11:00:16
|12:00:26
|0.9
|5.7
|7
|18.12.2016
|Мисс Марпл Агаты Кристи
|Воскресенье
|13:22:12
|14:30:20
|0.8
|3.2
|8
|15.12.2016
|Второе дыхание
|Четверг
|21:01:06
|21:58:46
|0.8
|2.4
|9
|13.12.2016
|Индус
|Вторник
|21:02:15
|22:55:32
|0.8
|2.3
|10
|16.12.2016
|Анита. Все за любовь
|Пятница
|22:35:11
|23:38:14
|0.6
|1.9
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:27
|21:29:32
|6.2
|16.4
|2
|17.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:29:32
|23:31:11
|3.6
|10.6
|3
|17.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:11
|20:00:27
|2.9
|8.4
|4
|18.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:21
|22:02:01
|2.8
|7.4
|5
|16.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:15
|22:01:32
|2.8
|7.7
|6
|18.12.2016
|Стас Старовойтов
|Воскресенье
|22:02:01
|23:04:47
|2.5
|7.9
|7
|13.12.2016
|СашаТаня
|Вторник
|20:29:05
|20:59:32
|2.4
|6.3
|8
|16.12.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|19:59:25
|21:00:15
|2.3
|6.4
|9
|16.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:01:32
|23:00:09
|2.3
|6.7
|10
|13.12.2016
|СашаТаня (повтор)
|Вторник
|19:59:25
|20:29:05
|1.9
|5.4
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.12.2016
|Слепая
|Понедельник
|17:58:48
|18:30:36
|1.4
|5.5
|2
|12.12.2016
|Анна детективъ
|Понедельник
|20:35:20
|21:34:01
|1.4
|3.8
|3
|18.12.2016
|Ярость
|Воскресенье
|21:00:00
|23:33:06
|1.2
|3.7
|4
|13.12.2016
|Гадалка
|Вторник
|16:58:13
|17:28:57
|1.2
|5.4
|5
|16.12.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:59:17
|19:59:15
|1.2
|3.7
|6
|17.12.2016
|47 ронинов
|Суббота
|21:18:19
|23:32:22
|1.2
|3.4
|7
|18.12.2016
|Цепная реакция
|Воскресенье
|18:58:15
|21:00:00
|1.1
|2.8
|8
|16.12.2016
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|17:57:45
|18:59:17
|1.1
|3.9
|9
|16.12.2016
|Мистические истории
|Пятница
|15:03:15
|15:59:04
|0.9
|4.9
|10
|12.12.2016
|Джуна
|Понедельник
|18:30:36
|19:35:11
|0.8
|2.8
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|"Собрание сочинений" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|20:59:32
|00:15:43
|1.8
|5.7
|2
|13.12.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|18:00:11
|19:00:04
|1.8
|6.6
|3
|13.12.2016
|Новости. (19:30)
|Вторник
|19:30:04
|19:59:38
|1.8
|5.3
|4
|17.12.2016
|"Слава роду!" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|19:03:27
|20:59:32
|1.7
|4.7
|5
|18.12.2016
|Меч II
|Воскресенье
|11:05:13
|12:00:03
|1.7
|6.9
|6
|17.12.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:04
|16:35:09
|1.6
|6.1
|7
|17.12.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:09
|17:03:49
|1.5
|5.6
|8
|13.12.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Вторник
|19:00:04
|19:29:54
|1.5
|5.0
|9
|17.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:49
|19:03:27
|1.5
|4.8
|10
|18.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:13:25
|1.4
|5.6
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|PROновости
|Суббота
|09:21:45
|09:39:02
|МУЗ ТВ
|0.3
|2.3
|2
|17.12.2016
|МУЗ-ТВ 20 лет в эфире. День рождения в Кремле
|Суббота
|16:00:04
|21:56:56
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.0
|3
|17.12.2016
|Золотая лихорадка
|Суббота
|09:42:50
|10:39:45
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.3
|4
|17.12.2016
|PROобзор
|Суббота
|21:56:56
|22:25:22
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|5
|18.12.2016
|Рождество на Роза Хутор
|Воскресенье
|15:58:27
|18:30:38
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|6
|17.12.2016
|Check in
|Суббота
|23:17:17
|00:16:30
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|7
|14.12.2016
|R'n'B чарт
|Среда
|15:04:24
|16:04:07
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.1
|8
|18.12.2016
|Ждите ответа
|Воскресенье
|12:00:10
|12:41:41
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|9
|16.12.2016
|10 самых
|Пятница
|21:28:14
|21:58:39
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.5
|10
|17.12.2016
|Танцпол
|Суббота
|00:16:30
|01:18:18
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.1
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Классик
|Воскресенье
|13:15:14
|13:58:08
|1.5
|5.8
|2
|18.12.2016
|Новости дня
|Воскресенье
|13:00:07
|13:12:25
|1.2
|4.8
|3
|18.12.2016
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:09:21
|21:59:40
|1.2
|3.2
|4
|17.12.2016
|Задело!
|Суббота
|18:10:05
|18:20:01
|1.1
|3.6
|5
|18.12.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:18:06
|21:09:21
|1.0
|2.6
|6
|17.12.2016
|Пламя
|Суббота
|17:02:56
|17:58:11
|1.0
|3.3
|7
|18.12.2016
|Синдром шахматиста
|Воскресенье
|17:03:11
|17:59:48
|0.9
|2.9
|8
|17.12.2016
|Непобедимый
|Суббота
|18:23:07
|19:52:51
|0.9
|2.8
|9
|16.12.2016
|Одиноким предоставляется общежитие
|Пятница
|18:30:17
|20:11:42
|0.9
|3.0
|10
|14.12.2016
|Легенды госбезопасности
|Среда
|18:29:28
|19:20:20
|0.9
|3.0
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|След
|Четверг
|20:22:34
|21:14:15
|3.2
|8.8
|2
|14.12.2016
|Детективы
|Среда
|19:43:23
|20:24:07
|3.1
|8.9
|3
|15.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Четверг
|22:00:10
|22:28:44
|2.5
|7.7
|4
|18.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:35:23
|2.3
|6.2
|5
|18.12.2016
|Иван Бровкин на целине
|Воскресенье
|14:51:31
|16:48:10
|2.0
|7.3
|6
|17.12.2016
|Белые волки - 2
|Суббота
|20:01:30
|20:59:32
|1.9
|5.2
|7
|18.12.2016
|Место происшествия. О главном
|Воскресенье
|16:48:10
|17:59:25
|1.8
|5.7
|8
|12.12.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:16:48
|00:12:45
|1.8
|8.8
|9
|17.12.2016
|Сейчас (18.30)
|Суббота
|18:30:11
|19:00:27
|1.8
|5.6
|10
|13.12.2016
|Белые волки
|Вторник
|17:33:21
|18:30:03
|1.5
|5.6
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Четверг
|13:31:02
|13:42:48
|0.3
|2.0
|2
|17.12.2016
|Симпсоны
|Суббота
|21:24:18
|21:45:12
|0.3
|0.7
|3
|15.12.2016
|Футурама
|Четверг
|17:28:58
|17:49:06
|0.3
|1.2
|4
|17.12.2016
|Гриффины
|Суббота
|20:06:40
|20:26:23
|0.2
|0.6
|5
|14.12.2016
|Кит ступид шоу
|Среда
|22:49:41
|23:10:26
|0.2
|0.5
|6
|15.12.2016
|Южный парк
|Четверг
|01:03:39
|01:25:42
|0.1
|1.5
|7
|14.12.2016
|Смотрящий
|Среда
|23:13:56
|23:38:41
|0.1
|0.5
|8
|16.12.2016
|Последний геймер
|Пятница
|22:49:48
|23:10:48
|0.1
|0.4
|9
|17.12.2016
|Черепашки ниндзя
|Суббота
|14:00:07
|14:24:13
|0.1
|0.5
|10
|15.12.2016
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:45:34
|23:12:24
|0.1
|0.4
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Валл - И
|Суббота
|19:30:37
|21:31:46
|1.0
|2.6
|2
|17.12.2016
|История игрушек-2
|Суббота
|17:41:31
|19:30:23
|0.9
|2.7
|3
|16.12.2016
|Тайна красной планеты
|Пятница
|19:32:36
|21:17:10
|0.8
|2.4
|4
|15.12.2016
|История игрушек: Большой побег
|Четверг
|19:27:16
|21:27:57
|0.8
|2.4
|5
|17.12.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Суббота
|11:01:45
|11:23:37
|0.8
|3.8
|6
|17.12.2016
|Герои в масках
|Суббота
|10:31:12
|10:54:19
|0.7
|3.5
|7
|18.12.2016
|Побег с планеты Земля
|Воскресенье
|19:28:56
|21:13:56
|0.7
|1.8
|8
|17.12.2016
|Джинглики
|Суббота
|11:58:49
|12:09:49
|0.7
|3.2
|9
|12.12.2016
|Новая школа императора
|Понедельник
|18:42:18
|19:03:52
|0.7
|2.4
|10
|16.12.2016
|История игрушек
|Пятница
|18:00:28
|19:32:04
|0.7
|2.4
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.12.2016
|Верните мне красоту
|Вторник
|21:59:04
|23:03:03
|0.5
|1.6
|2
|18.12.2016
|Папа попал
|Воскресенье
|15:39:57
|17:35:56
|0.4
|1.5
|3
|17.12.2016
|Дорогая, мы убиваем детей
|Суббота
|14:27:56
|16:23:00
|0.4
|1.4
|4
|17.12.2016
|Спасите моего ребенка
|Суббота
|21:58:52
|23:28:46
|0.3
|1.0
|5
|16.12.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Пятница
|21:00:17
|22:48:53
|0.3
|0.9
|6
|17.12.2016
|Жизнь за гранью
|Суббота
|23:28:46
|01:26:51
|0.3
|1.5
|7
|18.12.2016
|Научи жену рулить
|Воскресенье
|22:01:50
|23:01:57
|0.3
|0.9
|8
|16.12.2016
|В теме
|Пятница
|22:48:53
|23:17:40
|0.3
|0.9
|9
|16.12.2016
|МастерШеф
|Пятница
|17:56:12
|19:31:08
|0.2
|0.8
|10
|17.12.2016
|Starbook. Крепкие звездные пары по версии журнала "Антенна-Телесемь"
|Суббота
|08:34:31
|09:32:41
|0.2
|1.5
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|21:00:45
|21:14:35
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|3.8
|2
|18.12.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|17:02:51
|17:26:34
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.3
|3
|17.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|21:26:03
|21:39:45
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.8
|4
|18.12.2016
|Фиксики
|Воскресенье
|20:17:48
|20:30:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.6
|5
|18.12.2016
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|15:30:34
|15:45:12
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.8
|6
|18.12.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Воскресенье
|20:31:56
|20:43:51
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.5
|7
|12.12.2016
|Ми-ми-мишки
|Понедельник
|20:27:28
|20:34:21
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.5
|8
|17.12.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|20:14:22
|20:29:45
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.3
|9
|15.12.2016
|Смешарики. Пинкод
|Четверг
|16:52:27
|17:18:26
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|3.8
|10
|13.12.2016
|Привет, я Николя!
|Вторник
|21:08:16
|21:20:22
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.1
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.12.2016
|Супермикс недели
|Суббота
|12:05:37
|14:55:33
|RU.TV
|0.1
|0.5
|2
|15.12.2016
|Звезды русского радио
|Четверг
|19:00:08
|19:19:58
|RU.TV
|0.1
|0.4
|3
|17.12.2016
|Хит за хитом
|Суббота
|11:01:46
|11:57:42
|RU.TV
|0.1
|0.5
|4
|16.12.2016
|Караоке RU.TV
|Пятница
|22:00:03
|22:56:20
|RU.TV
|0.1
|0.3
|5
|14.12.2016
|RU новости
|Среда
|20:01:06
|20:07:41
|RU.TV
|0.1
|0.2
|6
|18.12.2016
|Незабудки
|Воскресенье
|09:00:57
|10:55:09
|RU.TV
|0.1
|0.4
|7
|14.12.2016
|Лаборатория стиля
|Среда
|12:00:08
|12:06:14
|RU.TV
|0.1
|0.5
|8
|17.12.2016
|100пудовый хит
|Суббота
|07:00:03
|07:56:09
|RU.TV
|0.1
|0.9
|9
|17.12.2016
|Super 20
|Суббота
|09:00:08
|10:58:06
|RU.TV
|0.1
|0.4
|10
|13.12.2016
|Супермикс дня
|Вторник
|07:09:34
|07:58:20
|RU.TV
|0.1
|0.6
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Любовь в большом городе-3
|Воскресенье
|16:42:15
|18:18:20
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.8
|2
|14.12.2016
|На ножах
|Среда
|18:54:59
|20:00:12
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.1
|3
|12.12.2016
|Ревизорро
|Понедельник
|21:00:11
|22:00:07
|ПЯТНИЦА
|0.7
|1.8
|4
|16.12.2016
|Аферисты в сетях
|Пятница
|22:00:53
|23:07:17
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|5
|18.12.2016
|Любовь в большом городе-2
|Воскресенье
|14:47:56
|16:42:15
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.2
|6
|12.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное
|Понедельник
|18:57:53
|19:59:37
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|7
|18.12.2016
|Аферисты в сетях (повтор)
|Воскресенье
|22:16:06
|23:21:23
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.8
|8
|16.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка
|Пятница
|21:01:25
|22:00:53
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.4
|9
|14.12.2016
|Магаззино
|Среда
|17:53:51
|18:54:59
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.7
|10
|16.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное (повтор)
|Пятница
|19:58:16
|21:01:25
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.2
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.12.2016
|Моя прекрасная няня
|Четверг
|20:44:39
|21:15:20
|СТС LOVE
|0.3
|0.9
|2
|15.12.2016
|Не родись красивой
|Четверг
|21:15:20
|23:00:14
|СТС LOVE
|0.3
|0.8
|3
|18.12.2016
|Папины дочки
|Воскресенье
|17:12:42
|17:42:27
|СТС LOVE
|0.2
|0.8
|4
|15.12.2016
|Смешарики
|Четверг
|07:39:02
|07:52:03
|СТС LOVE
|0.2
|1.9
|5
|14.12.2016
|Каникулы в Мексике - 2
|Среда
|23:00:20
|01:00:36
|СТС LOVE
|0.2
|0.9
|6
|17.12.2016
|Супергерл
|Суббота
|22:00:22
|22:51:20
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|7
|17.12.2016
|Страшная Любовь
|Суббота
|21:00:03
|22:00:22
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|8
|14.12.2016
|Сердца за любовь
|Среда
|13:35:11
|14:35:13
|СТС LOVE
|0.1
|0.8
|9
|15.12.2016
|Амазонки
|Четверг
|02:55:46
|03:55:54
|СТС LOVE
|0.1
|3.2
|10
|15.12.2016
|Ранетки
|Четверг
|01:59:03
|02:55:46
|СТС LOVE
|0.1
|2.2
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.12.2016
|Новогодний задорный юбилей
|Понедельник
|21:31:35
|23:33:58
|ЧЕ
|0.6
|2.0
|2
|14.12.2016
|"Задорный день" концерт Михаила Задорнова
|Среда
|21:30:31
|23:28:25
|ЧЕ
|0.6
|1.9
|3
|14.12.2016
|КВН на бис
|Среда
|19:30:05
|21:30:31
|ЧЕ
|0.6
|1.6
|4
|16.12.2016
|Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар
|Пятница
|19:30:21
|22:01:22
|ЧЕ
|0.5
|1.5
|5
|18.12.2016
|Солдаты - 3
|Воскресенье
|21:32:02
|22:32:11
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|6
|16.12.2016
|Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение Джедая
|Пятница
|22:01:22
|00:34:37
|ЧЕ
|0.5
|1.8
|7
|14.12.2016
|Жандарм женится
|Среда
|16:06:55
|17:57:48
|ЧЕ
|0.5
|2.2
|8
|15.12.2016
|В гостях у Михаила Задорнова
|Четверг
|21:30:33
|23:58:35
|ЧЕ
|0.5
|1.6
|9
|14.12.2016
|Байки Митяя
|Среда
|15:34:06
|16:06:15
|ЧЕ
|0.4
|2.1
|10
|14.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-4
|Среда
|13:29:22
|14:29:37
|ЧЕ
|0.4
|2.4
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.12.2016
|Комеди Клаб
|Среда
|18:30:06
|19:00:11
|ТНТ 4
|0.4
|1.3
|2
|14.12.2016
|Comedy Woman
|Среда
|18:00:08
|18:30:06
|ТНТ 4
|0.3
|1.3
|3
|15.12.2016
|Наша Russia
|Четверг
|22:29:08
|22:59:42
|ТНТ 4
|0.3
|1.0
|4
|18.12.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Воскресенье
|00:53:43
|01:01:23
|ТНТ 4
|0.2
|1.7
|5
|16.12.2016
|Счастливы вместе
|Пятница
|17:59:16
|18:30:05
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
|6
|16.12.2016
|Матрица: перезагрузка
|Пятница
|19:00:56
|21:31:36
|ТНТ 4
|0.2
|0.6
|7
|15.12.2016
|Легко ли быть молодым?
|Четверг
|15:29:51
|16:00:25
|ТНТ 4
|0.2
|1.2
|8
|14.12.2016
|Убойная лига
|Среда
|01:00:07
|02:00:11
|ТНТ 4
|0.2
|2.3
|9
|14.12.2016
|Убойной ночи
|Среда
|02:00:26
|02:28:53
|ТНТ 4
|0.2
|2.7
|10
|18.12.2016
|Универ
|Воскресенье
|12:30:40
|13:00:06
|ТНТ 4
|0.1
|0.5
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.12.2016
|Как это работает
|Среда
|19:30:40
|19:56:40
|DISCOVERY CHANNEL
|0.3
|0.8
|2
|14.12.2016
|Махинаторы
|Среда
|20:00:20
|20:59:23
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|3
|14.12.2016
|Охотники за складами
|Среда
|21:31:41
|21:59:24
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|4
|16.12.2016
|Битвы за контейнеры
|Пятница
|21:00:35
|21:26:07
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|5
|15.12.2016
|Из чего это сделано ?
|Четверг
|19:00:33
|19:26:29
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|6
|14.12.2016
|Пропажи на продажу
|Среда
|18:00:48
|18:25:55
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|7
|18.12.2016
|Выжить после селфи
|Воскресенье
|10:00:35
|10:57:04
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|8
|14.12.2016
|Золотая лихорадка
|Среда
|22:00:49
|00:00:21
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|9
|17.12.2016
|Трасса Колыма: добраться вопреки
|Суббота
|17:00:27
|17:56:54
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|10
|18.12.2016
|Разрушители легенд
|Воскресенье
|09:00:17
|09:56:59
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.9
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.12.2016
|Иван Васильевич меняет профессию
|Воскресенье
|12:04:43
|13:51:11
|ДОМ КИНО
|0.9
|3.7
|2
|13.12.2016
|Весна на Заречной улице
|Вторник
|19:00:12
|20:53:31
|ДОМ КИНО
|0.9
|2.6
|3
|18.12.2016
|Морозко
|Воскресенье
|10:31:35
|12:04:28
|ДОМ КИНО
|0.8
|3.6
|4
|12.12.2016
|Шерлок Холмс и доктор Ватсон
|Понедельник
|19:00:17
|21:42:24
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.3
|5
|13.12.2016
|Высота
|Вторник
|20:53:31
|22:40:10
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.2
|6
|15.12.2016
|Тайны следствия - 7
|Четверг
|18:05:00
|19:00:06
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.7
|7
|18.12.2016
|Самая обаятельная и привлекательная
|Воскресенье
|13:51:26
|15:26:32
|ДОМ КИНО
|0.7
|2.7
|8
|17.12.2016
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Суббота
|12:16:02
|13:48:53
|ДОМ КИНО
|0.7
|2.9
|9
|12.12.2016
|Тайны следствия - 6
|Понедельник
|18:04:39
|19:00:17
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.3
|10
|16.12.2016
|Тайны следствия - 8
|Пятница
|18:04:40
|19:00:24
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.2
Advertology.Ru
01.02.2017
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