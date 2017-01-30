Exist.ru ставят на рельсы

Крупнейший интернет-продавец автозапчастей Exist.ru получил нового стратегического инвестора. Глава "Желдорэкспедиции" Евгения Назарова приобрела 50% компании "А+А Эксист Инфо", владеющей сайтом и брендом Exist.ru, примерно за $10 млн и может увеличить долю до 70%. Новый совладелец был привлечен с помощью компании А1 — инвестподразделения "Альфа-групп", специализирующегося на решении корпоративных конфликтов.

Глава "Желдорэкспедиции" Евгения Назарова стала владельцем 50% компании "А+А Эксист Инфо", соответствующая запись в ЕГРЮЛ сделана 23 января. Остальными владельцами компании являются Валерий Чикин (20%), а также Юрий Буковников и Юрий Поляков (по 15% у каждого). "Мы все вместе намерены дальше развивать Exist.ru и с большим воодушевлением смотрим в будущее",— сообщил "Ъ" владелец ООО "Желдорэкспедиция" и супруг Евгении Назаровой Владимир Назаров.

"Желдорэкспедиция" — это очень хороший логистический партнер, у которого более чем 170 точек присутствия в стране, что дает возможность развития Exist.ru, рассказал "Ъ" Юрий Буковников. По его словам, 50% "А+А Эксист Инфо" было продано Евгении Назаровой по цене продажи этой доли Владиславом Доморацким, одним из основателей Exist.ru.

Господин Доморацкий выставил на продажу 50% "А+А Эксист Инфо", владеющей брендом и сайтом интернет-магазина, в ноябре прошлого года. Актив он оценил в $10 млн, или около 640 млн руб. Причиной продажи стали разногласия в компании, появившиеся в апреле 2016 года. Юрий Буковников, Юрий Поляков и Валерий Чикин, владевшие на тот момент совокупно 50% компании, предложили господину Доморацкому выкупить эту долю за $25 млн. Он отказался, сочтя эту цену необоснованно завышенной. И в ноябре предложил продать свои 50%.

"Мы не ожидали, что Доморацкий сделает оферту",— вспоминает Юрий Буковников. К тому моменту миноритарии привлекли в качестве консультанта компанию А1, специализирующуюся на решении корпоративных конфликтов. Ее помощь не привела к продаже 50% компании господину Доморацкому, но, по словам Юрия Буковникова, после встречной оферты А1 привлекли "стратега" — "Желдорэкспедицию".

Вчера в А1 сообщили, что они "разрешили корпоративный конфликт" в два этапа: миноритарии "при финансовой поддержке А1 приняли оферту Доморацкого", потом А1 "привлекла стороннего инвестора для развития". Кроме того, А1 "разработала план стратегического развития компании ООО "А+А Эксист Инфо", учитывающий эффект синергии от совместной работы с "Желдорэкспедицией". "Мы объединили усилия двух компаний, что позволит снизить транспортные издержки, привлечь большое количество поставщиков со всей страны, а значит, снизить цены для клиентов",— сообщили в А1. Кроме того, A1 больше не планирует участвовать в Exist.ru.

В ближайшее время Евгения Назарова увеличит свою долю в Exist.ru до 70%, сообщили Валерий Чикин и Юрий Буковников и подтвердил Владимир Назаров. Остальные участники пропорционально сократят доли. Эта сделка пройдет по "номинальной цене", добавил Юрий Буковников.

Вскоре у "А+А Эксист Инфо" сменится руководство, говорит Владимир Назаров. "Решением участников компании меня утвердили генеральным директором",— сообщил он. Это подтвердил Юрий Буковников. Валерий Чикин, занимающий сейчас пост генерального директора "А+А Эксист Инфо", не стал конкретизировать вопрос о будущем руководстве, добавив, что между совладельцами компании "были договоренности обсудить, кому в каком состоянии удобно и эффективно действовать".

Представитель Владислава Доморацкого сообщил, что сделка не затронула "Эксист-М" — торговый бизнес Exist.ru, "включая центральный склад, все офисы продаж". Эти активы "остаются в собственности господина Доморацкого и его партнеров Алексея Белова и Максима Мартынова". "Существовавшие ранее противоречия сняты",— резюмировал он.

По словам Юрия Буковникова, новые владельцы будут использовать инфраструктуру Владислава Доморацкого, "пока он ее будет предоставлять", а параллельно создавать собственные мощности. Договор между "А+А Эксист Инфо" и "Эксист-М" выполняется, добавил представитель последнего.