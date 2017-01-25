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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (26/12/2016 - 01/01/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (26/12/2016 - 01/01/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/12/2016 - 01/01/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:26 00:04:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16.6 35.6
2 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:21 00:04:39 РОССИЯ1 9.2 19.8
3 31.12.2016 Ирония судьбы, или с легким паром Суббота 18:49:07 22:30:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.2 22.4
4 31.12.2016 Джентльмены удачи Суббота 17:03:45 18:49:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.5 23.7
5 31.12.2016 Новогодняя ночь на Первом Суббота 22:30:12 23:56:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.4 19.7
6 30.12.2016 Тайны следствия - 16 Пятница 22:50:22 00:45:16 РОССИЯ1 7.9 24.0
7 31.12.2016 Пес Барбос и необычный кросс Суббота 16:29:11 16:39:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.7 23.5
8 31.12.2016 Новости. (15:00 сб, вск) Суббота 15:00:06 15:16:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.7 24.7
9 31.12.2016 Бриллиантовая рука Суббота 15:16:15 16:29:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 23.7
10 30.12.2016 Голос Пятница 21:30:14 23:45:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 20.0
11 31.12.2016 Самогонщики Суббота 16:39:13 17:03:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.1 21.4
12 31.12.2016 Иван Васильевич меняет профессию Суббота 20:03:51 22:00:24 РОССИЯ1 6.9 16.8
13 31.12.2016 Новогодний парад Звезд Суббота 22:00:24 23:56:21 РОССИЯ1 6.5 15.5
14 26.12.2016 Время Понедельник 21:00:08 21:59:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 17.1
15 30.12.2016 Местное время Пятница 20:45:52 21:01:19 РОССИЯ1 6.2 17.3
16 01.01.2017 Вести. (20:00) Воскресенье 20:00:09 20:33:53 РОССИЯ1 5.9 15.9
17 31.12.2016 Операция "Ы" и другие приключения Шурика Суббота 12:19:26 14:09:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 20.8
18 01.01.2017 Юмор года Воскресенье 20:33:53 22:48:20 РОССИЯ1 5.5 15.2
19 01.01.2017 Шерлок Холмс Воскресенье 23:31:06 01:00:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 19.4
20 28.12.2016 Пусть говорят Среда 19:51:51 20:58:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 14.8
21 31.12.2016 Голубой огонек на Шаболовке Суббота 00:04:39 05:00:00 РОССИЯ1 5.0 17.5
22 01.01.2017 Точь-в-точь Воскресенье 20:15:49 23:31:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 13.9
23 26.12.2016 Три королевы Понедельник 21:59:21 23:41:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.1
24 01.01.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:20:58 РОССИЯ1 4.8 15.9
25 31.12.2016 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Суббота 18:26:10 20:03:51 РОССИЯ1 4.7 11.6
26 26.12.2016 #жить Понедельник 20:53:27 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 12.6
27 01.01.2017 Девчата Воскресенье 11:48:49 13:25:02 РОССИЯ1 4.5 18.0
28 01.01.2017 Вечерние новости Воскресенье 18:00:07 18:16:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 13.7
29 30.12.2016 Поле чудес Пятница 19:44:48 20:59:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 12.9
30 27.12.2016 60 минут Вторник 18:49:11 19:58:44 РОССИЯ1 4.3 14.5
31 01.01.2017 Песня года - 2016 Воскресенье 13:25:02 13:59:52 РОССИЯ1 4.2 14.9
32 30.12.2016 Человек и закон Пятница 18:44:06 19:44:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 14.0
33 27.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:52:20 01:45:42 РОССИЯ1 4.1 17.4
34 31.12.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:08 12:19:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 16.7
35 31.12.2016 Короли смеха Суббота 15:58:56 18:26:10 РОССИЯ1 3.9 11.6
36 28.12.2016 Тайны следствия - 7 Среда 15:57:09 16:59:39 РОССИЯ1 3.9 19.0
37 01.01.2017 Лучше всех! Воскресенье 15:21:03 17:58:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.6
38 01.01.2017 КВН - 55! Воскресенье 18:16:08 20:15:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.0
39 31.12.2016 Уральские пельмени Суббота 22:56:37 23:56:20 СТС 3.8 8.9
40 28.12.2016 Давай поженимся! Среда 18:48:36 19:51:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 11.8
41 30.12.2016 Вечерний Ургант Пятница 23:45:28 00:39:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 11.8
42 26.12.2016 След Понедельник 21:23:37 22:00:12 3.6 9.4
43 31.12.2016 Карнавальная ночь Суббота 14:21:01 15:58:56 РОССИЯ1 3.6 11.5
44 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:20 00:04:37 ТНТ 3.5 7.5
45 01.01.2017 В зоне доступа любви Воскресенье 19:21:40 21:00:38 НТВ 3.4 9.3
46 26.12.2016 Мент в законе 9 Понедельник 22:24:23 23:14:59 НТВ 3.4 9.6
47 01.01.2017 Три орешка для Золушки Воскресенье 22:49:33 00:10:51 3.3 10.4
48 27.12.2016 Детективы Вторник 20:00:17 20:25:42 3.2 9.4
49 28.12.2016 Вести. (17:00) Среда 17:00:07 17:19:11 РОССИЯ1 3.2 14.5
50 26.12.2016 Итоги дня Понедельник 23:15:11 23:46:01 НТВ 3.2 10.6
51 01.01.2017 Елки 3 Воскресенье 22:48:20 00:30:20 РОССИЯ1 3.2 10.1
52 30.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Пятница 16:00:07 16:24:54 НТВ 3.2 13.7
53 27.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Вторник 19:00:06 19:42:20 НТВ 3.1 10.5
54 30.12.2016 Новости. (15:00) Пятница 15:00:07 15:11:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 15.0
55 31.12.2016 Комеди Клаб. Karaoke star Суббота 22:58:02 23:56:10 ТНТ 3.1 7.2
56 30.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-13 Пятница 16:27:01 17:16:58 НТВ 3.1 12.5
57 29.12.2016 Отель "Элеон" Четверг 20:29:31 21:02:21 СТС 3.1 8.3
58 26.12.2016 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:12 22:39:27 3.0 8.2
59 26.12.2016 Вести. (11:00) Понедельник 11:00:07 11:49:07 РОССИЯ1 3.0 18.4
60 26.12.2016 Время покажет Понедельник 15:23:06 16:20:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 15.1
61 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:20 00:04:38 СТС 3.0 6.4
62 30.12.2016 Вышел ежик из тумана... Пятница 15:11:43 16:02:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.9
63 31.12.2016 Новогодние сваты Суббота 11:58:03 13:59:48 РОССИЯ1 2.9 10.9
64 30.12.2016 Мужское/женское Пятница 17:00:43 17:58:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 11.5
65 01.01.2017 Три богатыря. Ход конем Воскресенье 20:29:19 21:37:29 2.9 7.9
66 26.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-11 Понедельник 17:17:08 18:09:47 НТВ 2.9 12.1
67 26.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Понедельник 21:58:48 23:12:43 ТНТ 2.9 8.1
68 28.12.2016 Говорим и показываем Среда 18:03:21 18:59:53 НТВ 2.9 10.5
69 30.12.2016 Тайны следствия - 8 Пятница 15:16:36 16:14:32 РОССИЯ1 2.8 13.0
70 30.12.2016 Новости. (12:00) Пятница 12:00:08 12:15:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 17.0
71 01.01.2017 Три богатыря и Шамаханская царица Воскресенье 22:42:31 23:53:14 2.7 8.4
72 31.12.2016 Новости. (10:00 сб, вск) Суббота 10:00:08 10:16:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 16.0
73 26.12.2016 Ночные новости Понедельник 23:48:06 00:19:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 10.6
74 26.12.2016 Сергей Бодров. "В чем сила, брат?" Понедельник 16:20:41 17:06:44 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 12.6
75 01.01.2017 Мужики Воскресенье 21:18:24 22:49:33 2.7 7.5
76 01.01.2017 Три богатыря на дальних берегах Воскресенье 21:38:13 22:41:46 2.7 7.4
77 31.12.2016 Комеди Клаб Суббота 01:09:34 02:05:52 ТНТ 2.7 7.4
78 26.12.2016 Прямой эфир Понедельник 17:38:17 18:41:08 РОССИЯ1 2.7 10.6
79 30.12.2016 Место встречи Пятница 13:59:49 15:59:53 НТВ 2.6 13.2
80 28.12.2016 Любовная сеть Среда 22:52:55 23:52:24 РОССИЯ1 2.6 8.2
81 29.12.2016 Однажды в России Четверг 22:00:37 22:59:47 ТНТ 2.6 7.4
82 01.01.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским (повтор) Воскресенье 18:07:10 18:59:51 НТВ 2.6 7.8
83 28.12.2016 Наедине со всеми Среда 16:04:11 17:02:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 12.4
84 31.12.2016 Своя игра Суббота 13:59:37 14:58:14 НТВ 2.5 8.5
85 26.12.2016 Сегодня утром. (10:00) Понедельник 10:00:06 10:20:19 НТВ 2.5 18.5
86 30.12.2016 Мезальянс Пятница 16:14:32 19:59:55 РОССИЯ1 2.5 9.2
87 30.12.2016 Обзор Пятница 13:25:08 13:59:49 НТВ 2.5 13.7
88 28.12.2016 Елки лохматые Среда 21:02:31 22:46:50 СТС 2.5 6.5
89 31.12.2016 Лучшие песни-2016 Суббота 09:43:01 11:58:03 РОССИЯ1 2.5 12.4
90 29.12.2016 Вести. (07:30) Четверг 07:29:51 07:35:47 РОССИЯ1 2.5 27.6
91 01.01.2017 Моя советская молодость Воскресенье 15:20:42 17:32:36 2.5 8.0
92 31.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:00:13 НТВ 2.4 5.9
93 26.12.2016 Вести. (08:00) Понедельник 08:00:35 08:07:33 РОССИЯ1 2.4 24.8
94 26.12.2016 Доброе утро, Россия! Понедельник 09:14:54 10:00:46 РОССИЯ1 2.4 19.4
95 30.12.2016 Сваты-6 Пятница 11:54:20 13:59:56 РОССИЯ1 2.4 14.0
96 26.12.2016 Вести. (09:00) Понедельник 08:59:07 09:14:54 РОССИЯ1 2.4 20.7
97 30.12.2016 Ты не поверишь! Пятница 19:42:12 20:43:59 НТВ 2.4 7.1
98 01.01.2017 Карнавальная ночь Воскресенье 18:37:46 19:49:55 2.4 7.0
99 27.12.2016 Крокодил Данди-2 Вторник 22:28:51 00:38:47 ЧЕ 2.4 7.9
100 26.12.2016 Ной Понедельник 21:11:00 23:17:02 СТС 2.4 6.5
TNS Россия
Advertology.Ru

26.01.2017

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