100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (26/12/2016 - 01/01/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/12/2016 - 01/01/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:26
|00:04:38
|16.6
|35.6
|2
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:21
|00:04:39
|9.2
|19.8
|3
|31.12.2016
|Ирония судьбы, или с легким паром
|Суббота
|18:49:07
|22:30:12
|9.2
|22.4
|4
|31.12.2016
|Джентльмены удачи
|Суббота
|17:03:45
|18:49:07
|8.5
|23.7
|5
|31.12.2016
|Новогодняя ночь на Первом
|Суббота
|22:30:12
|23:56:26
|8.4
|19.7
|6
|30.12.2016
|Тайны следствия - 16
|Пятница
|22:50:22
|00:45:16
|7.9
|24.0
|7
|31.12.2016
|Пес Барбос и необычный кросс
|Суббота
|16:29:11
|16:39:13
|7.7
|23.5
|8
|31.12.2016
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Суббота
|15:00:06
|15:16:15
|7.7
|24.7
|9
|31.12.2016
|Бриллиантовая рука
|Суббота
|15:16:15
|16:29:11
|7.6
|23.7
|10
|30.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:14
|23:45:15
|7.4
|20.0
|11
|31.12.2016
|Самогонщики
|Суббота
|16:39:13
|17:03:45
|7.1
|21.4
|12
|31.12.2016
|Иван Васильевич меняет профессию
|Суббота
|20:03:51
|22:00:24
|6.9
|16.8
|13
|31.12.2016
|Новогодний парад Звезд
|Суббота
|22:00:24
|23:56:21
|6.5
|15.5
|14
|26.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:08
|21:59:21
|6.5
|17.1
|15
|30.12.2016
|Местное время
|Пятница
|20:45:52
|21:01:19
|6.2
|17.3
|16
|01.01.2017
|Вести. (20:00)
|Воскресенье
|20:00:09
|20:33:53
|5.9
|15.9
|17
|31.12.2016
|Операция "Ы" и другие приключения Шурика
|Суббота
|12:19:26
|14:09:21
|5.8
|20.8
|18
|01.01.2017
|Юмор года
|Воскресенье
|20:33:53
|22:48:20
|5.5
|15.2
|19
|01.01.2017
|Шерлок Холмс
|Воскресенье
|23:31:06
|01:00:29
|5.5
|19.4
|20
|28.12.2016
|Пусть говорят
|Среда
|19:51:51
|20:58:58
|5.4
|14.8
|21
|31.12.2016
|Голубой огонек на Шаболовке
|Суббота
|00:04:39
|05:00:00
|5.0
|17.5
|22
|01.01.2017
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|20:15:49
|23:31:06
|5.0
|13.9
|23
|26.12.2016
|Три королевы
|Понедельник
|21:59:21
|23:41:31
|4.8
|14.1
|24
|01.01.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:20:58
|4.8
|15.9
|25
|31.12.2016
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Суббота
|18:26:10
|20:03:51
|4.7
|11.6
|26
|26.12.2016
|#жить
|Понедельник
|20:53:27
|21:00:04
|4.6
|12.6
|27
|01.01.2017
|Девчата
|Воскресенье
|11:48:49
|13:25:02
|4.5
|18.0
|28
|01.01.2017
|Вечерние новости
|Воскресенье
|18:00:07
|18:16:04
|4.5
|13.7
|29
|30.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:44:48
|20:59:02
|4.4
|12.9
|30
|27.12.2016
|60 минут
|Вторник
|18:49:11
|19:58:44
|4.3
|14.5
|31
|01.01.2017
|Песня года - 2016
|Воскресенье
|13:25:02
|13:59:52
|4.2
|14.9
|32
|30.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:44:06
|19:44:34
|4.2
|14.0
|33
|27.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:52:20
|01:45:42
|4.1
|17.4
|34
|31.12.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:08
|12:19:26
|4.0
|16.7
|35
|31.12.2016
|Короли смеха
|Суббота
|15:58:56
|18:26:10
|3.9
|11.6
|36
|28.12.2016
|Тайны следствия - 7
|Среда
|15:57:09
|16:59:39
|3.9
|19.0
|37
|01.01.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|15:21:03
|17:58:50
|3.9
|12.6
|38
|01.01.2017
|КВН - 55!
|Воскресенье
|18:16:08
|20:15:45
|3.8
|11.0
|39
|31.12.2016
|Уральские пельмени
|Суббота
|22:56:37
|23:56:20
|3.8
|8.9
|40
|28.12.2016
|Давай поженимся!
|Среда
|18:48:36
|19:51:38
|3.7
|11.8
|41
|30.12.2016
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:45:28
|00:39:23
|3.6
|11.8
|42
|26.12.2016
|След
|Понедельник
|21:23:37
|22:00:12
|3.6
|9.4
|43
|31.12.2016
|Карнавальная ночь
|Суббота
|14:21:01
|15:58:56
|3.6
|11.5
|44
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:20
|00:04:37
|3.5
|7.5
|45
|01.01.2017
|В зоне доступа любви
|Воскресенье
|19:21:40
|21:00:38
|3.4
|9.3
|46
|26.12.2016
|Мент в законе 9
|Понедельник
|22:24:23
|23:14:59
|3.4
|9.6
|47
|01.01.2017
|Три орешка для Золушки
|Воскресенье
|22:49:33
|00:10:51
|3.3
|10.4
|48
|27.12.2016
|Детективы
|Вторник
|20:00:17
|20:25:42
|3.2
|9.4
|49
|28.12.2016
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:07
|17:19:11
|3.2
|14.5
|50
|26.12.2016
|Итоги дня
|Понедельник
|23:15:11
|23:46:01
|3.2
|10.6
|51
|01.01.2017
|Елки 3
|Воскресенье
|22:48:20
|00:30:20
|3.2
|10.1
|52
|30.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Пятница
|16:00:07
|16:24:54
|3.2
|13.7
|53
|27.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Вторник
|19:00:06
|19:42:20
|3.1
|10.5
|54
|30.12.2016
|Новости. (15:00)
|Пятница
|15:00:07
|15:11:43
|3.1
|15.0
|55
|31.12.2016
|Комеди Клаб. Karaoke star
|Суббота
|22:58:02
|23:56:10
|3.1
|7.2
|56
|30.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-13
|Пятница
|16:27:01
|17:16:58
|3.1
|12.5
|57
|29.12.2016
|Отель "Элеон"
|Четверг
|20:29:31
|21:02:21
|3.1
|8.3
|58
|26.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:12
|22:39:27
|3.0
|8.2
|59
|26.12.2016
|Вести. (11:00)
|Понедельник
|11:00:07
|11:49:07
|3.0
|18.4
|60
|26.12.2016
|Время покажет
|Понедельник
|15:23:06
|16:20:41
|3.0
|15.1
|61
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:20
|00:04:38
|3.0
|6.4
|62
|30.12.2016
|Вышел ежик из тумана...
|Пятница
|15:11:43
|16:02:15
|3.0
|13.9
|63
|31.12.2016
|Новогодние сваты
|Суббота
|11:58:03
|13:59:48
|2.9
|10.9
|64
|30.12.2016
|Мужское/женское
|Пятница
|17:00:43
|17:58:43
|2.9
|11.5
|65
|01.01.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Воскресенье
|20:29:19
|21:37:29
|2.9
|7.9
|66
|26.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-11
|Понедельник
|17:17:08
|18:09:47
|2.9
|12.1
|67
|26.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Понедельник
|21:58:48
|23:12:43
|2.9
|8.1
|68
|28.12.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:03:21
|18:59:53
|2.9
|10.5
|69
|30.12.2016
|Тайны следствия - 8
|Пятница
|15:16:36
|16:14:32
|2.8
|13.0
|70
|30.12.2016
|Новости. (12:00)
|Пятница
|12:00:08
|12:15:09
|2.8
|17.0
|71
|01.01.2017
|Три богатыря и Шамаханская царица
|Воскресенье
|22:42:31
|23:53:14
|2.7
|8.4
|72
|31.12.2016
|Новости. (10:00 сб, вск)
|Суббота
|10:00:08
|10:16:49
|2.7
|16.0
|73
|26.12.2016
|Ночные новости
|Понедельник
|23:48:06
|00:19:20
|2.7
|10.6
|74
|26.12.2016
|Сергей Бодров. "В чем сила, брат?"
|Понедельник
|16:20:41
|17:06:44
|2.7
|12.6
|75
|01.01.2017
|Мужики
|Воскресенье
|21:18:24
|22:49:33
|2.7
|7.5
|76
|01.01.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Воскресенье
|21:38:13
|22:41:46
|2.7
|7.4
|77
|31.12.2016
|Комеди Клаб
|Суббота
|01:09:34
|02:05:52
|2.7
|7.4
|78
|26.12.2016
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:38:17
|18:41:08
|2.7
|10.6
|79
|30.12.2016
|Место встречи
|Пятница
|13:59:49
|15:59:53
|2.6
|13.2
|80
|28.12.2016
|Любовная сеть
|Среда
|22:52:55
|23:52:24
|2.6
|8.2
|81
|29.12.2016
|Однажды в России
|Четверг
|22:00:37
|22:59:47
|2.6
|7.4
|82
|01.01.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским (повтор)
|Воскресенье
|18:07:10
|18:59:51
|2.6
|7.8
|83
|28.12.2016
|Наедине со всеми
|Среда
|16:04:11
|17:02:23
|2.6
|12.4
|84
|31.12.2016
|Своя игра
|Суббота
|13:59:37
|14:58:14
|2.5
|8.5
|85
|26.12.2016
|Сегодня утром. (10:00)
|Понедельник
|10:00:06
|10:20:19
|2.5
|18.5
|86
|30.12.2016
|Мезальянс
|Пятница
|16:14:32
|19:59:55
|2.5
|9.2
|87
|30.12.2016
|Обзор
|Пятница
|13:25:08
|13:59:49
|2.5
|13.7
|88
|28.12.2016
|Елки лохматые
|Среда
|21:02:31
|22:46:50
|2.5
|6.5
|89
|31.12.2016
|Лучшие песни-2016
|Суббота
|09:43:01
|11:58:03
|2.5
|12.4
|90
|29.12.2016
|Вести. (07:30)
|Четверг
|07:29:51
|07:35:47
|2.5
|27.6
|91
|01.01.2017
|Моя советская молодость
|Воскресенье
|15:20:42
|17:32:36
|2.5
|8.0
|92
|31.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:00:13
|2.4
|5.9
|93
|26.12.2016
|Вести. (08:00)
|Понедельник
|08:00:35
|08:07:33
|2.4
|24.8
|94
|26.12.2016
|Доброе утро, Россия!
|Понедельник
|09:14:54
|10:00:46
|2.4
|19.4
|95
|30.12.2016
|Сваты-6
|Пятница
|11:54:20
|13:59:56
|2.4
|14.0
|96
|26.12.2016
|Вести. (09:00)
|Понедельник
|08:59:07
|09:14:54
|2.4
|20.7
|97
|30.12.2016
|Ты не поверишь!
|Пятница
|19:42:12
|20:43:59
|2.4
|7.1
|98
|01.01.2017
|Карнавальная ночь
|Воскресенье
|18:37:46
|19:49:55
|2.4
|7.0
|99
|27.12.2016
|Крокодил Данди-2
|Вторник
|22:28:51
|00:38:47
|ЧЕ
|2.4
|7.9
|100
|26.12.2016
|Ной
|Понедельник
|21:11:00
|23:17:02
|2.4
|6.5
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26.01.2017
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