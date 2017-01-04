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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (05/12/2016 - 11/12/2016)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (05/12/2016 - 11/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:32:01 20:59:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.2 20.4
2 09.12.2016 Голос Пятница 21:30:19 23:59:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 21.8
3 06.12.2016 Тайны следствия - 16 Вторник 21:00:23 22:53:22 РОССИЯ1 7.1 19.1
4 07.12.2016 Время Среда 21:00:11 21:52:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.1
5 11.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:27 22:02:07 РОССИЯ1 5.8 14.5
6 06.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:53:10 20:59:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 15.1
7 11.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:48:48 19:58:53 РОССИЯ1 5.4 14.6
8 10.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:11 21:29:38 ТНТ 5.4 14.7
9 11.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:11 22:23:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 13.5
10 07.12.2016 Вести. (20:00) Среда 20:00:12 20:44:51 РОССИЯ1 5.2 14.1
11 11.12.2016 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:23:58 23:40:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 14.9
12 07.12.2016 Местное время Среда 20:44:51 21:00:08 РОССИЯ1 5.1 13.3
13 11.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:02:07 00:04:32 РОССИЯ1 5.0 15.1
14 05.12.2016 Обратная сторона Луны - 2 Понедельник 21:32:46 23:28:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.0
15 09.12.2016 Человек и закон Пятница 18:48:13 19:52:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 15.7
16 09.12.2016 Поле чудес Пятница 19:52:25 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 12.8
17 11.12.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:31:08 19:31:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 12.8
18 06.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:53:22 01:35:41 РОССИЯ1 4.4 19.2
19 07.12.2016 60 минут Среда 18:49:06 19:58:43 РОССИЯ1 4.3 13.7
20 06.12.2016 След Вторник 20:21:10 21:13:09 4.1 11.1
21 08.12.2016 Поединок Четверг 22:52:31 00:53:31 РОССИЯ1 4.1 15.8
22 08.12.2016 Давай поженимся! Четверг 18:47:30 19:51:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 13.8
23 10.12.2016 Сегодня вечером Суббота 21:23:32 22:46:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 10.7
24 10.12.2016 Вечерние новости Суббота 18:00:11 18:20:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.6
25 10.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:13 20:05:04 НТВ 3.9 11.3
26 10.12.2016 Танцы Суббота 21:29:38 23:54:25 ТНТ 3.9 11.0
27 10.12.2016 Коварные игры Суббота 21:03:43 01:00:10 РОССИЯ1 3.9 11.8
28 11.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 16:58:40 17:48:48 РОССИЯ1 3.9 11.5
29 09.12.2016 Юморина 2016 Пятница 21:00:24 22:27:31 РОССИЯ1 3.8 10.4
30 10.12.2016 МаксимМаксим Суббота 22:47:04 23:53:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.1
31 08.12.2016 Опекун Четверг 19:43:43 23:29:52 НТВ 3.7 10.6
32 08.12.2016 Прямой эфир Четверг 17:38:41 18:48:04 РОССИЯ1 3.6 14.8
33 08.12.2016 Тайны следствия - 5 Четверг 15:56:56 16:59:03 РОССИЯ1 3.6 19.2
34 06.12.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:14 22:27:52 3.5 9.5
35 11.12.2016 Слишком красивая жена Воскресенье 14:19:23 16:58:40 РОССИЯ1 3.5 12.2
36 10.12.2016 Право знать! Суббота 22:12:14 23:46:15 3.4 9.6
37 05.12.2016 Мужское/женское Понедельник 16:03:15 17:01:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 16.4
38 11.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:12 14:19:23 РОССИЯ1 3.4 12.2
39 09.12.2016 Вечерний Ургант Пятница 23:59:26 00:51:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 14.1
40 05.12.2016 Тайны следствия - 14 Понедельник 14:56:52 16:59:14 РОССИЯ1 3.3 17.1
41 05.12.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:30:19 21:01:34 СТС 3.3 9.0
42 10.12.2016 Ледниковый период Суббота 18:20:11 20:59:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 9.5
43 06.12.2016 Наедине со всеми Вторник 17:02:09 17:59:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 14.1
44 11.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:59:54 20:06:19 НТВ 3.2 8.3
45 10.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:12 21:03:43 РОССИЯ1 3.2 8.9
46 07.12.2016 Детективы Среда 19:41:13 20:22:02 3.2 9.2
47 10.12.2016 Приговор идеальной пары Суббота 14:19:42 18:01:57 РОССИЯ1 3.2 12.0
48 05.12.2016 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:11 17:19:20 РОССИЯ1 3.2 14.0
49 11.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:58:33 13:02:57 НТВ 3.2 12.2
50 11.12.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:43 13:59:07 РОССИЯ1 3.2 12.3
51 10.12.2016 Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию Суббота 20:05:04 21:02:16 НТВ 3.1 8.6
52 10.12.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 18:01:57 20:00:01 РОССИЯ1 3.1 9.3
53 09.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:30:08 21:00:12 СТС 3.1 8.9
54 11.12.2016 Сто к одному Воскресенье 09:29:58 10:18:50 РОССИЯ1 3.1 18.3
55 10.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:16 20:00:11 ТНТ 3.0 8.5
56 11.12.2016 Крепкий орешек-4 Воскресенье 16:30:47 18:59:20 ТНТ 3.0 8.6
57 10.12.2016 Своя игра Суббота 15:05:13 16:00:03 НТВ 3.0 11.9
58 11.12.2016 Пока все дома Воскресенье 10:33:45 11:23:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.4
59 10.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:02:16 22:01:36 НТВ 3.0 8.0
60 11.12.2016 Головоломка Воскресенье 19:10:53 20:59:24 СТС 2.9 7.4
61 07.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:10 19:42:04 НТВ 2.9 9.4
62 11.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:02:40 18:59:54 НТВ 2.9 7.9
63 10.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:09 22:12:14 2.9 7.7
64 11.12.2016 Джокер. Операция "Капкан" Воскресенье 19:19:51 23:00:04 2.8 7.3
65 11.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:11 11:19:43 РОССИЯ1 2.8 12.5
66 10.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:01:12 18:58:54 НТВ 2.8 9.3
67 05.12.2016 Время покажет Понедельник 15:18:06 16:03:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 14.9
68 05.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Понедельник 17:15:41 18:02:52 НТВ 2.8 12.1
69 10.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Суббота 16:00:12 16:20:53 НТВ 2.8 10.5
70 09.12.2016 Лига выдающихся джентльменов Пятница 21:00:12 23:04:59 СТС 2.7 7.5
71 10.12.2016 Кто хочет стать миллионером? Суббота 16:43:29 17:58:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 9.5
72 06.12.2016 Говорим и показываем Вторник 18:04:18 18:58:52 НТВ 2.7 10.4
73 11.12.2016 Крылья Воскресенье 19:37:26 20:31:50 2.7 6.8
74 06.12.2016 Доброе утро, Россия! Вторник 07:41:20 08:00:15 РОССИЯ1 2.7 25.7
75 11.12.2016 Stand up Воскресенье 22:01:10 23:03:08 ТНТ 2.7 7.4
76 11.12.2016 Джокер. Возмездие Воскресенье 17:37:44 19:19:51 2.7 7.4
77 09.12.2016 Жди меня Пятница 17:02:12 17:59:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 12.2
78 06.12.2016 Отель "Элеон" (повтор) Вторник 20:00:27 20:30:30 СТС 2.7 7.5
79 09.12.2016 Комеди Клаб Пятница 20:59:54 22:00:17 ТНТ 2.7 7.3
80 10.12.2016 Евгений Петросян. Большой бенефис. 50 лет на эстраде Суббота 11:39:55 13:58:28 РОССИЯ1 2.7 11.7
81 06.12.2016 Новости. (15:00) Вторник 15:00:27 15:15:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 16.2
82 06.12.2016 Место встречи Вторник 13:59:04 16:00:01 НТВ 2.6 16.0
83 07.12.2016 Сваты-3 Среда 11:55:08 13:59:13 РОССИЯ1 2.6 15.8
84 05.12.2016 Болезни высших достижений Понедельник 23:29:03 00:30:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 11.0
85 10.12.2016 Подмосковные вечера Суббота 23:53:38 00:47:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 10.0
86 08.12.2016 Воронины Четверг 19:29:39 20:00:51 СТС 2.6 8.3
87 11.12.2016 "Дежурный по стране" М. Жванецкий Воскресенье 00:04:32 01:01:18 РОССИЯ1 2.6 12.6
88 11.12.2016 Однажды в России Воскресенье 20:57:43 22:01:10 ТНТ 2.6 6.6
89 09.12.2016 Чрезвычайное происшествие. Расследование Пятница 19:31:36 20:01:27 НТВ 2.6 8.0
90 09.12.2016 Морские дьяволы. Смерч-3 Пятница 20:56:30 21:50:56 НТВ 2.6 7.1
91 11.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:10 00:27:58 2.6 9.0
92 10.12.2016 Квартирный вопрос Суббота 12:02:04 13:07:04 НТВ 2.5 11.2
93 07.12.2016 Новости. (12:00) Среда 12:00:12 12:16:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 15.1
94 05.12.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:08 19:29:58 2.5 8.4
95 11.12.2016 Мой личный враг Воскресенье 22:35:22 23:32:08 2.5 7.3
96 11.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:02 11:58:33 НТВ 2.5 10.7
97 10.12.2016 Дом - 2. Город Любви Суббота 23:54:25 00:57:15 ТНТ 2.5 9.8
98 11.12.2016 Где логика? Воскресенье 19:57:42 20:57:43 ТНТ 2.5 6.1
99 11.12.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:12 12:15:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.7
100 11.12.2016 Хроники Нарнии: принц Каспиан Воскресенье 20:59:24 23:49:47 СТС 2.4 6.7
TNS Россия
Advertology.Ru

05.01.2017

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