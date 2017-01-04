100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (05/12/2016 - 11/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:32:01
|20:59:02
|8.2
|20.4
|2
|09.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:19
|23:59:18
|7.6
|21.8
|3
|06.12.2016
|Тайны следствия - 16
|Вторник
|21:00:23
|22:53:22
|7.1
|19.1
|4
|07.12.2016
|Время
|Среда
|21:00:11
|21:52:05
|5.8
|15.1
|5
|11.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:27
|22:02:07
|5.8
|14.5
|6
|06.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:53:10
|20:59:02
|5.5
|15.1
|7
|11.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:48:48
|19:58:53
|5.4
|14.6
|8
|10.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:11
|21:29:38
|5.4
|14.7
|9
|11.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:11
|22:23:58
|5.2
|13.5
|10
|07.12.2016
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:12
|20:44:51
|5.2
|14.1
|11
|11.12.2016
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:23:58
|23:40:11
|5.1
|14.9
|12
|07.12.2016
|Местное время
|Среда
|20:44:51
|21:00:08
|5.1
|13.3
|13
|11.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:02:07
|00:04:32
|5.0
|15.1
|14
|05.12.2016
|Обратная сторона Луны - 2
|Понедельник
|21:32:46
|23:28:55
|4.8
|14.0
|15
|09.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:13
|19:52:18
|4.7
|15.7
|16
|09.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:25
|20:59:05
|4.5
|12.8
|17
|11.12.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:31:08
|19:31:52
|4.5
|12.8
|18
|06.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:53:22
|01:35:41
|4.4
|19.2
|19
|07.12.2016
|60 минут
|Среда
|18:49:06
|19:58:43
|4.3
|13.7
|20
|06.12.2016
|След
|Вторник
|20:21:10
|21:13:09
|4.1
|11.1
|21
|08.12.2016
|Поединок
|Четверг
|22:52:31
|00:53:31
|4.1
|15.8
|22
|08.12.2016
|Давай поженимся!
|Четверг
|18:47:30
|19:51:40
|4.1
|13.8
|23
|10.12.2016
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:23:32
|22:46:57
|4.0
|10.7
|24
|10.12.2016
|Вечерние новости
|Суббота
|18:00:11
|18:20:03
|3.9
|12.6
|25
|10.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:13
|20:05:04
|3.9
|11.3
|26
|10.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:29:38
|23:54:25
|3.9
|11.0
|27
|10.12.2016
|Коварные игры
|Суббота
|21:03:43
|01:00:10
|3.9
|11.8
|28
|11.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|16:58:40
|17:48:48
|3.9
|11.5
|29
|09.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:00:24
|22:27:31
|3.8
|10.4
|30
|10.12.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:47:04
|23:53:30
|3.8
|11.1
|31
|08.12.2016
|Опекун
|Четверг
|19:43:43
|23:29:52
|3.7
|10.6
|32
|08.12.2016
|Прямой эфир
|Четверг
|17:38:41
|18:48:04
|3.6
|14.8
|33
|08.12.2016
|Тайны следствия - 5
|Четверг
|15:56:56
|16:59:03
|3.6
|19.2
|34
|06.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:14
|22:27:52
|3.5
|9.5
|35
|11.12.2016
|Слишком красивая жена
|Воскресенье
|14:19:23
|16:58:40
|3.5
|12.2
|36
|10.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:12:14
|23:46:15
|3.4
|9.6
|37
|05.12.2016
|Мужское/женское
|Понедельник
|16:03:15
|17:01:04
|3.4
|16.4
|38
|11.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:12
|14:19:23
|3.4
|12.2
|39
|09.12.2016
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:59:26
|00:51:31
|3.3
|14.1
|40
|05.12.2016
|Тайны следствия - 14
|Понедельник
|14:56:52
|16:59:14
|3.3
|17.1
|41
|05.12.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:30:19
|21:01:34
|3.3
|9.0
|42
|10.12.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:20:11
|20:59:03
|3.3
|9.5
|43
|06.12.2016
|Наедине со всеми
|Вторник
|17:02:09
|17:59:09
|3.3
|14.1
|44
|11.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|18:59:54
|20:06:19
|3.2
|8.3
|45
|10.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:12
|21:03:43
|3.2
|8.9
|46
|07.12.2016
|Детективы
|Среда
|19:41:13
|20:22:02
|3.2
|9.2
|47
|10.12.2016
|Приговор идеальной пары
|Суббота
|14:19:42
|18:01:57
|3.2
|12.0
|48
|05.12.2016
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:11
|17:19:20
|3.2
|14.0
|49
|11.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:58:33
|13:02:57
|3.2
|12.2
|50
|11.12.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:43
|13:59:07
|3.2
|12.3
|51
|10.12.2016
|Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию
|Суббота
|20:05:04
|21:02:16
|3.1
|8.6
|52
|10.12.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|18:01:57
|20:00:01
|3.1
|9.3
|53
|09.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:08
|21:00:12
|3.1
|8.9
|54
|11.12.2016
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:29:58
|10:18:50
|3.1
|18.3
|55
|10.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:16
|20:00:11
|3.0
|8.5
|56
|11.12.2016
|Крепкий орешек-4
|Воскресенье
|16:30:47
|18:59:20
|3.0
|8.6
|57
|10.12.2016
|Своя игра
|Суббота
|15:05:13
|16:00:03
|3.0
|11.9
|58
|11.12.2016
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:33:45
|11:23:21
|3.0
|13.4
|59
|10.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:02:16
|22:01:36
|3.0
|8.0
|60
|11.12.2016
|Головоломка
|Воскресенье
|19:10:53
|20:59:24
|2.9
|7.4
|61
|07.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:10
|19:42:04
|2.9
|9.4
|62
|11.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:02:40
|18:59:54
|2.9
|7.9
|63
|10.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:09
|22:12:14
|2.9
|7.7
|64
|11.12.2016
|Джокер. Операция "Капкан"
|Воскресенье
|19:19:51
|23:00:04
|2.8
|7.3
|65
|11.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:11
|11:19:43
|2.8
|12.5
|66
|10.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:01:12
|18:58:54
|2.8
|9.3
|67
|05.12.2016
|Время покажет
|Понедельник
|15:18:06
|16:03:15
|2.8
|14.9
|68
|05.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Понедельник
|17:15:41
|18:02:52
|2.8
|12.1
|69
|10.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Суббота
|16:00:12
|16:20:53
|2.8
|10.5
|70
|09.12.2016
|Лига выдающихся джентльменов
|Пятница
|21:00:12
|23:04:59
|2.7
|7.5
|71
|10.12.2016
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|16:43:29
|17:58:38
|2.7
|9.5
|72
|06.12.2016
|Говорим и показываем
|Вторник
|18:04:18
|18:58:52
|2.7
|10.4
|73
|11.12.2016
|Крылья
|Воскресенье
|19:37:26
|20:31:50
|2.7
|6.8
|74
|06.12.2016
|Доброе утро, Россия!
|Вторник
|07:41:20
|08:00:15
|2.7
|25.7
|75
|11.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:10
|23:03:08
|2.7
|7.4
|76
|11.12.2016
|Джокер. Возмездие
|Воскресенье
|17:37:44
|19:19:51
|2.7
|7.4
|77
|09.12.2016
|Жди меня
|Пятница
|17:02:12
|17:59:33
|2.7
|12.2
|78
|06.12.2016
|Отель "Элеон" (повтор)
|Вторник
|20:00:27
|20:30:30
|2.7
|7.5
|79
|09.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:59:54
|22:00:17
|2.7
|7.3
|80
|10.12.2016
|Евгений Петросян. Большой бенефис. 50 лет на эстраде
|Суббота
|11:39:55
|13:58:28
|2.7
|11.7
|81
|06.12.2016
|Новости. (15:00)
|Вторник
|15:00:27
|15:15:43
|2.7
|16.2
|82
|06.12.2016
|Место встречи
|Вторник
|13:59:04
|16:00:01
|2.6
|16.0
|83
|07.12.2016
|Сваты-3
|Среда
|11:55:08
|13:59:13
|2.6
|15.8
|84
|05.12.2016
|Болезни высших достижений
|Понедельник
|23:29:03
|00:30:35
|2.6
|11.0
|85
|10.12.2016
|Подмосковные вечера
|Суббота
|23:53:38
|00:47:22
|2.6
|10.0
|86
|08.12.2016
|Воронины
|Четверг
|19:29:39
|20:00:51
|2.6
|8.3
|87
|11.12.2016
|"Дежурный по стране" М. Жванецкий
|Воскресенье
|00:04:32
|01:01:18
|2.6
|12.6
|88
|11.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:57:43
|22:01:10
|2.6
|6.6
|89
|09.12.2016
|Чрезвычайное происшествие. Расследование
|Пятница
|19:31:36
|20:01:27
|2.6
|8.0
|90
|09.12.2016
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Пятница
|20:56:30
|21:50:56
|2.6
|7.1
|91
|11.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:10
|00:27:58
|2.6
|9.0
|92
|10.12.2016
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:02:04
|13:07:04
|2.5
|11.2
|93
|07.12.2016
|Новости. (12:00)
|Среда
|12:00:12
|12:16:08
|2.5
|15.1
|94
|05.12.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:08
|19:29:58
|2.5
|8.4
|95
|11.12.2016
|Мой личный враг
|Воскресенье
|22:35:22
|23:32:08
|2.5
|7.3
|96
|11.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:02
|11:58:33
|2.5
|10.7
|97
|10.12.2016
|Дом - 2. Город Любви
|Суббота
|23:54:25
|00:57:15
|2.5
|9.8
|98
|11.12.2016
|Где логика?
|Воскресенье
|19:57:42
|20:57:43
|2.5
|6.1
|99
|11.12.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:12
|12:15:34
|2.5
|9.7
|100
|11.12.2016
|Хроники Нарнии: принц Каспиан
|Воскресенье
|20:59:24
|23:49:47
|2.4
|6.7
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05.01.2017
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