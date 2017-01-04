ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (05/12/2016 - 11/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.12.2016
|Время
|Среда
|21:00:11
|21:52:05
|5.8
|15.1
|2
|07.12.2016
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:12
|20:44:51
|5.2
|14.1
|3
|07.12.2016
|Местное время
|Среда
|20:44:51
|21:00:08
|5.1
|13.3
|4
|10.12.2016
|Вечерние новости
|Суббота
|18:00:11
|18:20:03
|3.9
|12.6
|5
|06.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:14
|22:27:52
|3.5
|9.5
|6
|11.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:12
|14:19:23
|3.4
|12.2
|7
|10.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:12
|21:03:43
|3.2
|8.9
|8
|05.12.2016
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:11
|17:19:20
|3.2
|14.0
|9
|07.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:10
|19:42:04
|2.9
|9.4
|10
|11.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:11
|11:19:43
|2.8
|12.5
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:27
|22:02:07
|5.8
|14.5
|2
|11.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:11
|22:23:58
|5.2
|13.5
|3
|11.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|18:59:54
|20:06:19
|3.2
|8.3
|4
|10.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:09
|22:12:14
|2.9
|7.7
|5
|11.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:10
|00:27:58
|2.6
|9.0
|6
|09.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:45
|20:43:26
|2.0
|5.8
|7
|11.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:06:19
|21:04:23
|1.9
|4.5
|8
|11.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:14
|19:39:27
|1.3
|3.6
|9
|10.12.2016
|Задело!
|Суббота
|18:09:59
|18:20:33
|1.1
|3.6
|10
|11.12.2016
|Московская неделя
|Воскресенье
|14:30:09
|15:03:16
|1.1
|4.1
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Коварные игры
|Суббота
|21:03:43
|01:00:10
|3.9
|11.8
|2
|11.12.2016
|Слишком красивая жена
|Воскресенье
|14:19:23
|16:58:40
|3.5
|12.2
|3
|10.12.2016
|Приговор идеальной пары
|Суббота
|14:19:42
|18:01:57
|3.2
|12.0
|4
|11.12.2016
|Крепкий орешек-4
|Воскресенье
|16:30:47
|18:59:20
|3.0
|8.6
|5
|09.12.2016
|Лига выдающихся джентльменов
|Пятница
|21:00:12
|23:04:59
|2.7
|7.5
|6
|11.12.2016
|Джокер. Возмездие
|Воскресенье
|17:37:44
|19:19:51
|2.7
|7.4
|7
|11.12.2016
|Хроники Нарнии: принц Каспиан
|Воскресенье
|20:59:24
|23:49:47
|2.4
|6.7
|8
|05.12.2016
|Призрачный патруль
|Понедельник
|21:02:41
|22:59:23
|2.4
|6.5
|9
|10.12.2016
|Крепкий орешек-3. Возмездие
|Суббота
|16:32:17
|18:59:18
|2.2
|7.4
|10
|06.12.2016
|Команда А
|Вторник
|21:01:43
|23:24:41
|2.2
|6.0
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|Тайны следствия - 16
|Вторник
|21:00:23
|22:53:22
|7.1
|19.1
|2
|05.12.2016
|Обратная сторона Луны - 2
|Понедельник
|21:32:46
|23:28:55
|4.8
|14.0
|3
|06.12.2016
|След
|Вторник
|20:21:10
|21:13:09
|4.1
|11.1
|4
|08.12.2016
|Опекун
|Четверг
|19:43:43
|23:29:52
|3.7
|10.6
|5
|08.12.2016
|Тайны следствия - 5
|Четверг
|15:56:56
|16:59:03
|3.6
|19.2
|6
|05.12.2016
|Тайны следствия - 14
|Понедельник
|14:56:52
|16:59:14
|3.3
|17.1
|7
|05.12.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:30:19
|21:01:34
|3.3
|9.0
|8
|07.12.2016
|Детективы
|Среда
|19:41:13
|20:22:02
|3.2
|9.2
|9
|11.12.2016
|Джокер. Операция "Капкан"
|Воскресенье
|19:19:51
|23:00:04
|2.8
|7.3
|10
|05.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Понедельник
|17:15:41
|18:02:52
|2.8
|12.1
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:00:24
|22:27:31
|3.8
|10.4
|2
|10.12.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:47:04
|23:53:30
|3.8
|11.1
|3
|11.12.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:43
|13:59:07
|3.2
|12.3
|4
|09.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:08
|21:00:12
|3.1
|8.9
|5
|11.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:10
|23:03:08
|2.7
|7.4
|6
|09.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:59:54
|22:00:17
|2.7
|7.3
|7
|10.12.2016
|Евгений Петросян. Большой бенефис. 50 лет на эстраде
|Суббота
|11:39:55
|13:58:28
|2.7
|11.7
|8
|11.12.2016
|"Дежурный по стране" М. Жванецкий
|Воскресенье
|00:04:32
|01:01:18
|2.6
|12.6
|9
|11.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:57:43
|22:01:10
|2.6
|6.6
|10
|09.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:00:17
|22:59:47
|2.4
|6.5
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|18:01:57
|20:00:01
|3.1
|9.3
|2
|11.12.2016
|Александр Малинин. Серебряный бал
|Воскресенье
|14:46:25
|16:31:00
|2.2
|7.9
|3
|09.12.2016
|Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии
|Пятница
|22:27:31
|01:03:26
|1.7
|5.9
|4
|11.12.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:52:30
|09:29:58
|1.3
|11.5
|5
|10.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:09
|22:53:35
|1.0
|2.6
|6
|11.12.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:06:01
|10:32:18
|0.9
|4.6
|7
|10.12.2016
|Романтика романса
|Суббота
|18:28:35
|19:20:50
|0.9
|2.7
|8
|06.12.2016
|"Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. Финал и закрытие
|Вторник
|19:11:12
|21:14:23
|0.6
|1.8
|9
|11.12.2016
|Шедевры мирового музыкального театра
|Воскресенье
|15:58:15
|16:12:14
|0.5
|1.7
|10
|11.12.2016
|До звезды
|Воскресенье
|00:33:00
|00:54:32
|0.5
|2.6
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:02
|11:58:33
|2.5
|10.7
|2
|10.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:15
|19:02:47
|2.2
|7.3
|3
|11.12.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:12:47
|10:32:31
|2.0
|9.9
|4
|11.12.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:21:10
|11:04:02
|1.9
|8.9
|5
|06.12.2016
|Контрольная закупка
|Вторник
|09:18:59
|09:49:32
|1.8
|14.6
|6
|10.12.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:21:26
|11:04:12
|1.8
|9.3
|7
|09.12.2016
|О самом главном
|Пятница
|09:56:10
|10:58:37
|1.8
|13.4
|8
|06.12.2016
|Жить здорово
|Вторник
|09:52:44
|10:55:15
|1.7
|11.7
|9
|11.12.2016
|Ближний круг
|Воскресенье
|20:51:33
|21:43:38
|1.2
|3.0
|10
|08.12.2016
|Мистические истории
|Четверг
|15:03:20
|15:56:41
|1.0
|6.2
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:02:07
|00:04:32
|5.0
|15.1
|2
|09.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:13
|19:52:18
|4.7
|15.7
|3
|06.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:53:22
|01:35:41
|4.4
|19.2
|4
|07.12.2016
|60 минут
|Среда
|18:49:06
|19:58:43
|4.3
|13.7
|5
|10.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:13
|20:05:04
|3.9
|11.3
|6
|10.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:12:14
|23:46:15
|3.4
|9.6
|7
|10.12.2016
|Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию
|Суббота
|20:05:04
|21:02:16
|3.1
|8.6
|8
|11.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:02:40
|18:59:54
|2.9
|7.9
|9
|06.12.2016
|Место встречи
|Вторник
|13:59:04
|16:00:01
|2.6
|16.0
|10
|11.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:02:57
|14:07:43
|2.2
|8.2
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.12.2016
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Вторник
|23:42:01
|00:44:09
|МАТЧ ТВ
|2.2
|9.5
|2
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета
|Воскресенье
|13:05:43
|14:51:38
|МАТЧ ТВ
|2.1
|7.7
|3
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Воскресенье
|16:20:58
|18:00:29
|МАТЧ ТВ
|2.0
|6.0
|4
|05.12.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Понедельник
|19:00:01
|21:33:30
|МАТЧ ТВ
|1.9
|5.5
|5
|10.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|13:35:37
|14:35:45
|МАТЧ ТВ
|1.8
|7.7
|6
|08.12.2016
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|21:56:12
|22:58:50
|МАТЧ ТВ
|1.7
|4.8
|7
|10.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|16:37:23
|17:25:07
|МАТЧ ТВ
|1.5
|5.3
|8
|10.12.2016
|#новости
|Суббота
|14:35:45
|14:41:02
|МАТЧ ТВ
|1.2
|5.0
|9
|05.12.2016
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Понедельник
|21:33:35
|22:43:22
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.1
|10
|06.12.2016
|#всенаматч
|Вторник
|00:44:44
|01:10:06
|МАТЧ ТВ
|1.1
|6.4
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:32:01
|20:59:02
|8.2
|20.4
|2
|09.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:19
|23:59:18
|7.6
|21.8
|3
|06.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:53:10
|20:59:02
|5.5
|15.1
|4
|11.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:48:48
|19:58:53
|5.4
|14.6
|5
|10.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:11
|21:29:38
|5.4
|14.7
|6
|11.12.2016
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:23:58
|23:40:11
|5.1
|14.9
|7
|09.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:25
|20:59:05
|4.5
|12.8
|8
|11.12.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:31:08
|19:31:52
|4.5
|12.8
|9
|08.12.2016
|Давай поженимся!
|Четверг
|18:47:30
|19:51:40
|4.1
|13.8
|10
|10.12.2016
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:23:32
|22:46:57
|4.0
|10.7
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.12.2016
|Поединок
|Четверг
|22:52:31
|00:53:31
|4.1
|15.8
|2
|11.12.2016
|Головоломка
|Воскресенье
|19:10:53
|20:59:24
|2.9
|7.4
|3
|10.12.2016
|Как приручить дракона 2
|Суббота
|19:05:13
|21:00:06
|1.8
|5.1
|4
|11.12.2016
|Драконы: гонки бесстрашных. Начало
|Воскресенье
|12:38:20
|13:03:23
|1.4
|5.3
|5
|11.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|23:03:20
|23:17:09
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.5
|6
|10.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|21:17:17
|21:31:03
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|7
|10.12.2016
|Ми-ми-мишки
|Суббота
|20:18:31
|20:29:30
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|8
|07.12.2016
|Привет, я Николя!
|Среда
|20:52:28
|21:05:35
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.6
|9
|11.12.2016
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|16:00:21
|16:06:29
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.3
|10
|10.12.2016
|Герои в масках
|Суббота
|10:29:14
|10:52:07
|0.9
|4.7
Advertology.Ru
05.01.2017
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