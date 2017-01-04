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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (05/12/2016 - 11/12/2016)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (05/12/2016 - 11/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.12.2016 Время Среда 21:00:11 21:52:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.1
2 07.12.2016 Вести. (20:00) Среда 20:00:12 20:44:51 РОССИЯ1 5.2 14.1
3 07.12.2016 Местное время Среда 20:44:51 21:00:08 РОССИЯ1 5.1 13.3
4 10.12.2016 Вечерние новости Суббота 18:00:11 18:20:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.6
5 06.12.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:14 22:27:52 3.5 9.5
6 11.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:12 14:19:23 РОССИЯ1 3.4 12.2
7 10.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:12 21:03:43 РОССИЯ1 3.2 8.9
8 05.12.2016 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:11 17:19:20 РОССИЯ1 3.2 14.0
9 07.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:10 19:42:04 НТВ 2.9 9.4
10 11.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:11 11:19:43 РОССИЯ1 2.8 12.5

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:27 22:02:07 РОССИЯ1 5.8 14.5
2 11.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:11 22:23:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 13.5
3 11.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:59:54 20:06:19 НТВ 3.2 8.3
4 10.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:09 22:12:14 2.9 7.7
5 11.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:10 00:27:58 2.6 9.0
6 09.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:45 20:43:26 2.0 5.8
7 11.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:06:19 21:04:23 НТВ 1.9 4.5
8 11.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:14 19:39:27 1.3 3.6
9 10.12.2016 Задело! Суббота 18:09:59 18:20:33 1.1 3.6
10 11.12.2016 Московская неделя Воскресенье 14:30:09 15:03:16 1.1 4.1

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Коварные игры Суббота 21:03:43 01:00:10 РОССИЯ1 3.9 11.8
2 11.12.2016 Слишком красивая жена Воскресенье 14:19:23 16:58:40 РОССИЯ1 3.5 12.2
3 10.12.2016 Приговор идеальной пары Суббота 14:19:42 18:01:57 РОССИЯ1 3.2 12.0
4 11.12.2016 Крепкий орешек-4 Воскресенье 16:30:47 18:59:20 ТНТ 3.0 8.6
5 09.12.2016 Лига выдающихся джентльменов Пятница 21:00:12 23:04:59 СТС 2.7 7.5
6 11.12.2016 Джокер. Возмездие Воскресенье 17:37:44 19:19:51 2.7 7.4
7 11.12.2016 Хроники Нарнии: принц Каспиан Воскресенье 20:59:24 23:49:47 СТС 2.4 6.7
8 05.12.2016 Призрачный патруль Понедельник 21:02:41 22:59:23 ТНТ 2.4 6.5
9 10.12.2016 Крепкий орешек-3. Возмездие Суббота 16:32:17 18:59:18 ТНТ 2.2 7.4
10 06.12.2016 Команда А Вторник 21:01:43 23:24:41 ТНТ 2.2 6.0

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 Тайны следствия - 16 Вторник 21:00:23 22:53:22 РОССИЯ1 7.1 19.1
2 05.12.2016 Обратная сторона Луны - 2 Понедельник 21:32:46 23:28:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.0
3 06.12.2016 След Вторник 20:21:10 21:13:09 4.1 11.1
4 08.12.2016 Опекун Четверг 19:43:43 23:29:52 НТВ 3.7 10.6
5 08.12.2016 Тайны следствия - 5 Четверг 15:56:56 16:59:03 РОССИЯ1 3.6 19.2
6 05.12.2016 Тайны следствия - 14 Понедельник 14:56:52 16:59:14 РОССИЯ1 3.3 17.1
7 05.12.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:30:19 21:01:34 СТС 3.3 9.0
8 07.12.2016 Детективы Среда 19:41:13 20:22:02 3.2 9.2
9 11.12.2016 Джокер. Операция "Капкан" Воскресенье 19:19:51 23:00:04 2.8 7.3
10 05.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Понедельник 17:15:41 18:02:52 НТВ 2.8 12.1

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.12.2016 Юморина 2016 Пятница 21:00:24 22:27:31 РОССИЯ1 3.8 10.4
2 10.12.2016 МаксимМаксим Суббота 22:47:04 23:53:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.1
3 11.12.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:43 13:59:07 РОССИЯ1 3.2 12.3
4 09.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:30:08 21:00:12 СТС 3.1 8.9
5 11.12.2016 Stand up Воскресенье 22:01:10 23:03:08 ТНТ 2.7 7.4
6 09.12.2016 Комеди Клаб Пятница 20:59:54 22:00:17 ТНТ 2.7 7.3
7 10.12.2016 Евгений Петросян. Большой бенефис. 50 лет на эстраде Суббота 11:39:55 13:58:28 РОССИЯ1 2.7 11.7
8 11.12.2016 "Дежурный по стране" М. Жванецкий Воскресенье 00:04:32 01:01:18 РОССИЯ1 2.6 12.6
9 11.12.2016 Однажды в России Воскресенье 20:57:43 22:01:10 ТНТ 2.6 6.6
10 09.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:00:17 22:59:47 ТНТ 2.4 6.5

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 18:01:57 20:00:01 РОССИЯ1 3.1 9.3
2 11.12.2016 Александр Малинин. Серебряный бал Воскресенье 14:46:25 16:31:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 7.9
3 09.12.2016 Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии Пятница 22:27:31 01:03:26 РОССИЯ1 1.7 5.9
4 11.12.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:52:30 09:29:58 РОССИЯ1 1.3 11.5
5 10.12.2016 Большая опера Суббота 20:58:09 22:53:35 РОССИЯ К 1.0 2.6
6 11.12.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:06:01 10:32:18 РОССИЯ К 0.9 4.6
7 10.12.2016 Романтика романса Суббота 18:28:35 19:20:50 РОССИЯ К 0.9 2.7
8 06.12.2016 "Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. Финал и закрытие Вторник 19:11:12 21:14:23 РОССИЯ К 0.6 1.8
9 11.12.2016 Шедевры мирового музыкального театра Воскресенье 15:58:15 16:12:14 РОССИЯ К 0.5 1.7
10 11.12.2016 До звезды Воскресенье 00:33:00 00:54:32 МОСКВА-24 0.5 2.6

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:02 11:58:33 НТВ 2.5 10.7
2 10.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:15 19:02:47 2.2 7.3
3 11.12.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:12:47 10:32:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 9.9
4 11.12.2016 Первая передача Воскресенье 10:21:10 11:04:02 НТВ 1.9 8.9
5 06.12.2016 Контрольная закупка Вторник 09:18:59 09:49:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 14.6
6 10.12.2016 Главная дорога Суббота 10:21:26 11:04:12 НТВ 1.8 9.3
7 09.12.2016 О самом главном Пятница 09:56:10 10:58:37 РОССИЯ1 1.8 13.4
8 06.12.2016 Жить здорово Вторник 09:52:44 10:55:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 11.7
9 11.12.2016 Ближний круг Воскресенье 20:51:33 21:43:38 РОССИЯ К 1.2 3.0
10 08.12.2016 Мистические истории Четверг 15:03:20 15:56:41 1.0 6.2

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:02:07 00:04:32 РОССИЯ1 5.0 15.1
2 09.12.2016 Человек и закон Пятница 18:48:13 19:52:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 15.7
3 06.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:53:22 01:35:41 РОССИЯ1 4.4 19.2
4 07.12.2016 60 минут Среда 18:49:06 19:58:43 РОССИЯ1 4.3 13.7
5 10.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:13 20:05:04 НТВ 3.9 11.3
6 10.12.2016 Право знать! Суббота 22:12:14 23:46:15 3.4 9.6
7 10.12.2016 Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию Суббота 20:05:04 21:02:16 НТВ 3.1 8.6
8 11.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:02:40 18:59:54 НТВ 2.9 7.9
9 06.12.2016 Место встречи Вторник 13:59:04 16:00:01 НТВ 2.6 16.0
10 11.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:02:57 14:07:43 НТВ 2.2 8.2

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.12.2016 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Вторник 23:42:01 00:44:09 МАТЧ ТВ 2.2 9.5
2 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета Воскресенье 13:05:43 14:51:38 МАТЧ ТВ 2.1 7.7
3 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Воскресенье 16:20:58 18:00:29 МАТЧ ТВ 2.0 6.0
4 05.12.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Понедельник 19:00:01 21:33:30 МАТЧ ТВ 1.9 5.5
5 10.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 13:35:37 14:35:45 МАТЧ ТВ 1.8 7.7
6 08.12.2016 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 21:56:12 22:58:50 МАТЧ ТВ 1.7 4.8
7 10.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 16:37:23 17:25:07 МАТЧ ТВ 1.5 5.3
8 10.12.2016 #новости Суббота 14:35:45 14:41:02 МАТЧ ТВ 1.2 5.0
9 05.12.2016 После футбола с Георгием Черданцевым Понедельник 21:33:35 22:43:22 МАТЧ ТВ 1.1 3.1
10 06.12.2016 #всенаматч Вторник 00:44:44 01:10:06 МАТЧ ТВ 1.1 6.4

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:32:01 20:59:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.2 20.4
2 09.12.2016 Голос Пятница 21:30:19 23:59:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 21.8
3 06.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:53:10 20:59:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 15.1
4 11.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:48:48 19:58:53 РОССИЯ1 5.4 14.6
5 10.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:11 21:29:38 ТНТ 5.4 14.7
6 11.12.2016 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:23:58 23:40:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 14.9
7 09.12.2016 Поле чудес Пятница 19:52:25 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 12.8
8 11.12.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:31:08 19:31:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 12.8
9 08.12.2016 Давай поженимся! Четверг 18:47:30 19:51:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 13.8
10 10.12.2016 Сегодня вечером Суббота 21:23:32 22:46:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 10.7

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.12.2016 Поединок Четверг 22:52:31 00:53:31 РОССИЯ1 4.1 15.8
2 11.12.2016 Головоломка Воскресенье 19:10:53 20:59:24 СТС 2.9 7.4
3 10.12.2016 Как приручить дракона 2 Суббота 19:05:13 21:00:06 СТС 1.8 5.1
4 11.12.2016 Драконы: гонки бесстрашных. Начало Воскресенье 12:38:20 13:03:23 СТС 1.4 5.3
5 11.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 23:03:20 23:17:09 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.5
6 10.12.2016 Барбоскины Суббота 21:17:17 21:31:03 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
7 10.12.2016 Ми-ми-мишки Суббота 20:18:31 20:29:30 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
8 07.12.2016 Привет, я Николя! Среда 20:52:28 21:05:35 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.6
9 11.12.2016 Лунтик и его друзья Воскресенье 16:00:21 16:06:29 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.3
10 10.12.2016 Герои в масках Суббота 10:29:14 10:52:07 0.9 4.7
TNS Россия
Advertology.Ru

05.01.2017

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